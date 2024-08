Recuperate le vostre ore: i 10 migliori strumenti di gestione della posta in arrivo per la massima efficienza

Email Le statistiche dicono che un professionista medio ha a che fare con 200 email non lette e un afflusso di 120 nuovi messaggi al giorno, eppure riesce a rispondere solo a un misero 25% di essi. 😅

Che siate fondatori di un'azienda, lavoratori a distanza o semplicemente persone che si sforzano di riprendere il controllo della propria vita digitale, non c'è dubbio che un'abile gestione della finestra In arrivo sia necessaria per utilizzare in modo consapevole il vostro tempo.

Uno strumento di gestione della finestra In arrivo vi aiuta a rendere più efficiente la gestione quotidiana delle email. Invece di passare freneticamente al setaccio una valanga di email, è possibile stabilire senza sforzo le priorità, inviare, monitorare e organizzare i messaggi con precisione chirurgica.

Il risultato? Un aumento della produttività che vi farà chiedere come avete fatto a sopravvivere senza questi strumenti. In questa elettrizzante ricerca della conquista della giungla delle email, vi presentiamo i 10 strumenti più pratici per la gestione della finestra In arrivo!

Cos'è uno strumento di gestione della finestra In arrivo?

Uno strumento di gestione della finestra In arrivo è progettato per semplificare l'organizzazione delle email e della casella di posta. È dotato di funzionalità/funzione per organizzare, inviare, rispondere e monitorare le email in modo efficace, consentendo una comunicazione più efficiente con gli stakeholder esterni e interni, i potenziali clienti commerciali e i clienti.

Molte app e soluzioni per la gestione delle email utilizzano funzionalità di IA e automazione per rendere le interazioni più fluide, rapide ed efficaci. È possibile prevedere impostazioni dedicate per la gestione di grandi volumi di messaggi e delle notifiche che li accompagnano.

Connettete la vostra email a ClickUp per ordinare facilmente i messaggi in un elenco di attività e assegnare i messaggi ai membri del vostro team

È da notare che questi strumenti hanno un ruolo importante nel ridurre i livelli di stress dell'IT e del personale team del supporto clienti , email marketer, e project management che spesso si ritrovano sommersi da email in sospeso e da riunioni nel corso della giornata .

Quali funzionalità/funzione essenziali cercare in uno strumento di gestione della finestra In arrivo?

Ecco una lista di controllo delle funzionalità/funzione chiave da ricercare in un software di gestione delle email:

Priorità delle email: Gli strumenti di gestione delle email dovrebbero assegnare automaticamente una priorità alle email in base a criteri quali il mittente, l'importanza o le parole chiave su un dashboard di facile navigazione 2. Automazioni e IA: Cercate le opzioni di automazione di attività come il filtro antispam, la programmazione intelligente e le risposte automatiche. I migliori strumenti di gestione delle email possono avere funzionalità di IA per scrivere, rispondere, riepilogare/riassumere e controllare il linguaggio e il tono dei messaggi Integrazione: Integrazione perfetta con i sistemi esistenti app per la produttività calendari e strumenti di collaborazione è fondamentale per un flusso di lavoro coeso Funzionalità di ricerca: La robusta funzione di ricerca con filtri avanzati semplifica il processo di posizione di email specifiche all'interno di archivi estesi Sicurezza e privacy: Privilegiare gli strumenti conforti misure di sicurezzatra cui la crittografia, l'autenticazione a due fattori e la protezione contro il phishing e il malware, per garantire la sicurezza delle comunicazioni Controllo della programmazione e delle notifiche: I professionisti più impegnati desiderano una programmazione efficiente delle email e delle riunioni con la possibilità di configurare le notifiche

10 Migliori strumenti per la gestione della finestra In arrivo nel 2024

Ecco un elenco di 10 strumenti per la gestione della finestra In arrivo e della posta elettronica molto efficienti software di gestione delle email su cui potete contare per rivoluzionare il modo in cui gestite le vostre email. Abbiamo preso in considerazione una serie di strumenti che si rivolgono a diversi settori di lavoro, come il servizio clienti, il marketing e il supporto ai dipendenti. 🤩

ClickUp AI consente ai team commerciali di essere più sicuri nelle loro comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

Se siete stanchi di dovervi destreggiare tra più canali di comunicazione per mantenere i vostri progetti in linea con le aspettative affidatevi a ClickUp, il programma tutto in uno Soluzione per il project management delle email per trasformare il caos in chiarezza! La piattaforma unifica le attività di progetto e di comunicazione sparse, mettendo tutto a portata di mano in un hub centralizzato.

ClickUp è molto di più di una alternativa alle email -È una rivoluzione per la produttività. Dite addio al fastidio di passare da una scheda all'altra per gestire le email! Con l'applicazione Funzionalità Finestra In arrivo , è possibile connettere i propri account email, come ad esempio Gmail e Outlook , direttamente a ClickUp.

Consolidate tutte le vostre conversazioni email all'interno di Attività per riordinare la vostra giornata. ClickUp vi aiuta:

Creare attività direttamente dalla finestra In arrivo, ideali per campagne di email marketing, richieste di informazioni da parte dei clienti o per impostare flussi di lavoro automatizzati

Calendario delle attività e delle riunioni in base alla disponibilità del team (con un calendario incorporato)

Personalizzate le notifiche di priorità e le promemoria per ridurre al minimo le distrazioni

Allegare email ai thread delle attività per mantenere la comunicazione centralizzata

Gestite le vostre e-mail e il vostro lavoro in un unico posto: inviate e ricevete e-mail ovunque in ClickUp, create attività dalle e-mail, impostate automazioni, allegate e-mail a qualsiasi attività e molto altro ancora

Con Automazioni ClickUp clickUp Automazioni vi offre la possibilità di automatizzare le azioni di email, il tutto con pochi clic. Prendete il controllo della vostra gestione delle email inviando email ai lead, aggiornando gli stati e applicando priorità e tag in modo automatico.

Ed ecco la ciliegina sulla torta! 🍒 ClickUp AI è qui per aumentare ulteriormente la vostra efficienza. Dal riepilogare/riassumere note della riunione alla creazione di email con prompt specifici per l'uso, è il vostro virtuale compagno di produttività . Utilizzatelo per generare email chiare, concise e coinvolgenti, con una formattazione pre-strutturata per attirare i destinatari.

Per coloro che gestiscono grandi campagne di marketing utilizzare l'opzione Modello per l'email marketing di ClickUp per semplificare il processo di creazione e invio delle email e il monitoraggio del tempo, assicurando una pipeline efficiente e visivamente coerente in ogni momento.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gestione delle attività via email e comunicazione centralizzata

Azioni di automazione personalizzabili per l'invio di email

Maggiore efficienza grazie a modelli di email e risposte salvate

Connessione perfetta con altri provider di servizi email

Assistente di scrittura IA per attività quali riepilogare/riassumere le email

Riduzione del cambio di contesto grazie alla possibilità di rispondere alle notifiche direttamente dalla finestra In arrivo

Importazione di email senza soluzione di continuità

Opzioni di ricerca e filtraggio senza problemi

Robusti protocolli di sicurezza e privacy

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti hanno bisogno di tempo per esplorare ogni funzionalità/funzione

Non ha una funzionalità/funzione di videochiamata integrata, ma si integra con i più diffusi programmi distrumenti come Zoom* Da fare a meno delle tradizionali funzionalità/funzione di analisi dell'email marketing rispetto ad altri software di gestione delle email presenti in questo elenco

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare l'azienda per i prezzi

: Contattare l'azienda per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Hiver

Via: Hiver Hiver è un eccellente strumento di gestione delle email per semplificare le email e la collaborazione negli ambienti Gmail e G Suite. La sua estensione Chrome consente di assegnare email, aggiungere note interne, impostare stati, utilizzare la chattare dal vivo e persino provare la comunicazione vocale con una sottoscrizione Aircall. 🎙️

Hiver trasforma Gmail in un robusto hub per l'area di lavoro, fornendo visibilità in tempo reale su carichi di lavoro del team e gli stati delle query. Convertire le email in attività e assegnarle ai membri del team con un solo clic, il tutto dall'interfaccia familiare di Gmail.

Questo software per la gestione delle email vi imposta con un sistema di gestione essenziale funzionalità essenziali per il project management delle email come l'organizzazione, la definizione delle priorità e le efficienti funzionalità di ricerca, che rendono la responsabilità delle attività e la produttività del team un gioco da ragazzi.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Hiver

Si integra con Gmail e con l'area di lavoro di Google

Permette di convertire le email in attività attivabili e assegnabili

Visibilità in tempo reale degli stati delle query per i messaggi in entrata o in uscita

L'estensione per Chrome supporta la chattare dal vivo, la messaggistica WhatsApp e la comunicazione vocale

limiti di #### Hiver

Nessuna opzione per assegnare più di una persona a un'email

L'app per dispositivi mobili deve essere migliorata

Prezzi di Hiver

Lite : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Pro : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Elite: $59/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Hiver valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (800+ recensioni)

: 4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

3. Zendesk

Via: Zendesk Come soluzione di supporto clienti, Zendesk garantisce che le interazioni via email lascino un'impressione duratura sui vostri client. Grazie a funzionalità/funzione come le risposte automatiche, gli strumenti del software di gestione delle email consentono al team del supporto di gestire in modo efficiente i problemi più comuni legati alle email e di aumentare la produttività.

Ma ciò che veramente distingue Zendesk è la sua eccezionale personalizzazione per la gestione delle email. È possibile creare reportistica e visualizzazioni di dati su misura per ottenere informazioni preziose sulle prestazioni della finestra In arrivo, aiutandovi a ottimizzare i processi di posta elettronica in entrata e in uscita. Questo non solo migliora l'efficienza del team nella gestione delle email, ma migliora anche l'esperienza dei clienti nel tempo. 📩

Gli strumenti di IA di Zendesk perfezionano ulteriormente la gestione delle email assumendo attività cruciali come il triage delle email e la proposta di risposte.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Integrazione con il CRM per richieste e interazioni personalizzate con i clienti

Reportistica personalizzata e visualizzazione dei dati, ideale per le campagne di email marketing e per i team del servizio clienti

Automazioni per il triage delle email e suggerimenti di risposta alle email in entrata

Migliora l'esperienza del cliente su tutti i canali di comunicazione

Limiti di Zendesk

Il pannello di amministrazione potrebbe essere migliorato

Funzionalità/funzione di ricerca insufficiente

Prezzi di Zendesk

Per il settore commerciale * Team : $19/mese per utente * Crescita : $55/mese per utente * Professionale: $115/mese per utente

Team Crescita Professionale: $115/mese per utente Per il servizio Team: $55/mese per utente Crescita: $89/mese per utente Professionale : $115/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi



*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale ed è disponibile una versione di prova gratuita

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2 : 4.3/5 (5.000+ recensioni)

: 4.3/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3.000+ recensioni)

4. Aiuto Scout

Via: Aiuto Scout Help Scout è stato progettato per semplificare le conversazioni con i clienti in una finestra In arrivo condivisa. L'utente dispone di un indirizzo e-mail e di un login solo per sé, ma gli utenti della finestra In arrivo condivisa possono lavorare insieme sulle email che arrivano a un unico indirizzo, come hello@ o info@.

Non ci sono risposte duplicate grazie alla funzione di rilevamento delle collisioni. In pratica, se un altro membro apporta modifiche a una conversazione mentre un utente sta componendo una risposta, lo strumento mette in pausa la risposta e consente all'utente di rivedere gli aggiornamenti.

I segnali visivi appaiono ogni volta che altri sono impegnati nella stessa conversazione, sia nella visualizzazione della cartella che all'interno della conversazione stessa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Help Scout

Finestra In arrivo condivisa che centralizza le conversazioni dei clienti

oltre 75 scorciatoie da tastiera per una maggiore efficienza

Messaggi disponibili in app

Rilevamento delle collisioni per evitare sovrapposizioni di comunicazioni con le email in arrivo

Limiti di Help Scout

I modelli potrebbero essere più diversificati

Opzioni di reportistica al limite

Prezzi di Help Scout

Standard : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Plus : $40/mese per utente

: $40/mese per utente Pro: $65/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Help Scout valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)

: 4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

5. Gmelius

Via: Gmelius Gmelius si sincronizza senza problemi con Gmail, Slack, Trello e altri strumenti di comunicazione, assicurando che collaborazione in tempo reale nell'area di lavoro. Unificate le conversazioni interne ed esterne grazie a funzionalità come finestre In arrivo condivise, etichette e bacheche dei progetti.

Il software semplifica il processo di pianificazione degli appuntamenti con il suo Schedulatore di riunioni di posta elettronica. È possibile condividere le proprie disponibilità del calendario inviare questionari o promemoria prima delle riunioni e integrarsi perfettamente con lo strumento di videoconferenza preferito.

Tra le altre funzionalità/funzione vi sono le sequenze di email, i modelli e le note interne. Questo strumento consente di utilizzare modelli Gmail o frammenti di email con un solo clic direttamente nella finestra di composizione. È anche possibile creare un repository di email pronte per la risposta, ordinatamente classificate per un facile recupero.

Le migliori funzionalità/funzione di Gmelius

Sincronizzazione in tempo reale per la pianificazione

Finestre In arrivo condivise con etichetta

Possibilità di aggiungere note interne alle email

Sequenze di email per un invio automatizzato e strutturato di email

Motore di ricerca email incorporato

Limiti di Gmelius

Alcuni utenti desiderano materiale di formazione per utilizzare la piattaforma

Non è possibile assegnare attività a più di una persona

Prezzi di Gmelius

Flex : a partire da $15/mese (per un massimo di cinque utenti)

: a partire da $15/mese (per un massimo di cinque utenti) Crescita : $24/mese per utente (fatturazione annuale)

: $24/mese per utente (fatturazione annuale) Pro: $36/mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Gmelius

G2 : 4.4/5 (700+ recensioni)

: 4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

6. Front

Via: Front Front offre un intervallo di funzionalità/funzione per la gestione delle email che vi aiutano a scalare la vostra azienda mantenendo un tocco personalizzato con i vostri client. Ogni conversazione è arricchita dalla storia del cliente e dai dati rilevanti, facilitando una comunicazione personalizzata ed efficace.

Lo strumento offre pratiche funzionalità di gestione delle email come flussi di lavoro automatizzati per l'assegnazione dei messaggi, l'escalation e le risposte. Le funzionalità di collaborazione consentono al team di assistenza di gestire efficacemente le query: i membri del team possono commentare facilmente le email, condividere le bozze e inviarsi messaggi all'interno dell'area di lavoro condivisa di Front. Front integra con diverse app di terze parti, tra cui Facebook, Twitter e WhatsApp, per semplificare la gestione delle email e delle flussi di lavoro per la comunicazione . 📨

Le migliori funzionalità/funzione del Front

Fornisce dati sulla storia dei clienti per conversazioni contestuali

Automazioni per l'assegnazione, l'escalation e le risposte dei messaggi

Gestisce diversi canali di comunicazione

oltre 60 integrazioni

Limiti di Front

Secondo alcuni utenti, la funzionalità/funzione Calendario deve essere migliorata

Potrebbero essere migliorate le funzionalità di amministratore

Prezzi di Front

Starter: $19/mese per postazione

$19/mese per postazione Crescita : $59/mese per postazione

: $59/mese per postazione Scala : $99/mese per postazione

: $99/mese per postazione Premier: $229/mese per postazione

*Tutti i prezzi si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Front

G2 : 4.7/5 (1.800+ recensioni)

: 4.7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

7. Superumano

Via: Superumano A differenza delle altre piattaforme del nostro elenco, Superhuman si concentra esclusivamente sul fornire un client email semplificato per gli utenti di Gmail e Google Workspace su piattaforme Mac e Windows.

Questo client, conforme al SOC-2, è molto utile per i team globali, in quanto consente la creazione di eventi con calendario in qualsiasi fuso orario! Con Superhuman IA, è possibile velocizzare una moltitudine di attività con velocità e precisione, sia che si tratti di lucidare i messaggi o di inviare risposte istantanee.

La piattaforma vanta interessanti scorciatoie da tastiera per attività come il lancio del centro di comando e la selezione delle conversazioni. Inoltre, dispone di promemoria per il posticipo e il follow-up per aiutarvi a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo la vostra super-inbox. 🦸

Le migliori funzionalità/funzioni di Superhuman

Client di posta elettronica pulito ed efficiente

Triage automatico delle email abilitato dall'IA

Pratici promemoria per i follower

Scorciatoie da tastiera facili da navigare

Limiti sovrumani

Opzioni limitate per formattare una risposta

L'app per dispositivi mobili potrebbe essere migliorata

Prezzi di Superhuman

Starter : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Crescita : $$$a mese per utente (per un minimo di cinque utenti)

: $$$a mese per utente (per un minimo di cinque utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale e offrono una versione di prova gratuita

Valutazioni e recensioni di Superhuman

G2 : 4.8/5 (300+ recensioni)

: 4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

8. Brevo

Via: Brevo Brevo offre numerosi servizi di marketing e Strumenti CRM che abbracciano più canali di comunicazione, tra cui email, SMS e chattare dal vivo. Con il suo marketing via email capacità, è possibile creare immagini visivamente accattivanti campagne email e distribuirle a un vasto pubblico senza sforzo.

La piattaforma consente di gestire un numero illimitato di contatti e offre una segmentazione automatizzata dei contatti basata su comportamenti, interessi e altri attributi. 👥

Brevo assiste anche nelle email di transazione, come la reimpostazione della password, la conferma dell'ordine e l'aggiornamento della spedizione. Nel complesso, offre un dashboard pulito per aiutarvi a monitorare e ottimizzare le vostre campagne email per una maggiore efficacia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo

Orientato agli addetti al marketing delle email

Contatti gratis e illimitati

Segmentazione intelligente dei lead per le campagne di email marketing

Dashboard per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle campagne

Supporta l'invio di email transazionali

Limiti di Brevo

Supporto clienti limitato

Varietà di modelli insufficiente

Prezzi di Brevo

Free Forever : inizia con 22 dollari al mese

: inizia con 22 dollari al mese Starter : a partire da $22/mese

: a partire da $22/mese Business : a partire da $58/mese

: a partire da $58/mese BrevoPlus: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale e i piani a pagamento offrono una versione di prova gratuita

Valutazioni e recensioni di Brevo

G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)

: 4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 1.700 recensioni)

9. Missiva

Via: Messaggio Missive è una finestra In arrivo e chat collaborativa progettata per migliorare il lavoro di squadra intorno a comunicazioni via email . Facilita la collaborazione senza soluzione di continuità consentendo di assegnare le conversazioni a membri o team specifici, creare flussi di lavoro, gestire attività e applicare etichette per un'organizzazione efficiente della casella di posta. 📬

Missive offre anche strumenti essenziali di gestione delle email come il posticipo, il supporto per account multipli e filtri robusti. Ciò che lo distingue è il suo kit avanzato di strumenti di collaborazione, che comprende chattare, finestre In arrivo per i team, scrittura collaborativa, incarichi, calendari, aggiornamenti di stato e altro ancora.

Per ridurre il sovraccarico di email in tutto il team, la piattaforma offre automazione tramite regole, consente la condivisione di risposte in scatola e permette di unire conversazioni correlate per ridurre il sovraccarico di messaggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Missive

Consente di inserire commenti interni alle email

Chattare internamente per la comunicazione in tempo reale con il team

Condivisione senza problemi di modelli e risposte predefinite

Unisce le conversazioni correlate in un unico thread

Limiti di Missive

Opzioni di ricerca limitate con il piano gratuito

Potrebbero essere utilizzate più risorse per l'onboarding

Prezzi di Missive

free Forever : Piatto gratuito : Piatto gratuito : Piatto gratuito : Piatto gratuito : Piatto gratuito : Piatto gratuito

Piatto gratuito Piatto gratuito Piatto gratuito Piatto gratuito Piatto gratuito Piatto gratuito Starter : $14/mese per utente

: $14/mese per utente Produttività : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Business: $26/mese per utente

Missive valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (30+ recensioni)

: 4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (50+ recensioni)

10. SaneBox

Via: SaneBox A differenza di molti strumenti per la gestione delle email che si rivolgono alle aziende saneBox è stato progettato per gli utenti di tutti i giorni. Utilizza l'intelligenza artificiale per categorizzare automaticamente le email in varie cartelle, consentendo di ritrovare la concentrazione e ridurre il disordine della finestra In arrivo.

Lo strumento funziona come un utile assistente della finestra In arrivo, adattandosi continuamente alle vostre abitudini e preferenze. Sanebox si connette al vostro account di posta elettronica e crea cartelle specializzate come SaneLater per le email che vi distraggono, SaneNews per le newsletter e SaneCC per le email ricevute in CC. Bello, vero?

La bellezza di SaneBox sta nella sua perfetta integrazione con il servizio email esistente, eliminando la necessità di padroneggiare una nuova applicazione. 💌

Le migliori funzionalità/funzioni di SaneBox

Categorizzazione automatica delle email in cartelle

Assistenza IA

Si integra con il servizio email esistente

Cartelle personalizzate per personalizzare la comunicazione e l'organizzazione delle email

Limiti di SaneBox

Mancano le istruzioni per l'utilizzo di molte funzionalità/funzione

La navigazione della dashboard potrebbe essere migliorata

Prezzi di SaneBox

Snack : $7/mese

: $7/mese Pranzo : $12/mese

: $12/mese Cena: $36/mese

Valutazioni e recensioni di SaneBox

G2 : 4.9/5 (170+ recensioni)

: 4.9/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

Raggiungere l'armonia delle email con il miglior strumento di gestione della finestra In arrivo

Sia che lavoriate da soli o in team, gli strumenti di gestione della finestra In arrivo fanno la loro parte per mantenervi sani di mente e produttivi durante la giornata. Le opzioni che abbiamo discusso vi aiuteranno a dire addio al burnout da email e a dare il benvenuto a una finestra In arrivo più organizzata ed efficiente. 🫡

Non è facile decidere? Provate ClickUp con funzionalità/funzione di IA, produttività e integrazioni interessanti, può essere il pezzo mancante di cui avete bisogno per comunicare come un professionista!