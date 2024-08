le 10 migliori app di messaggistica aziendale nel 2024

Rimanere in contatto con i colleghi e i client a volte può essere difficile, soprattutto con un numero sempre maggiore di persone che lavorano da remoto. Per fortuna, esiste un numero sempre crescente di app di messaggistica aziendale progettate per aiutarvi a rimanere in contatto, a seguire i progetti e a collaborare, indipendentemente da dove vi troviate.

Vediamo 10 delle principali app di messaggistica per team disponibili e spieghiamo perché potrebbero essere adatte alla vostra azienda.

Che cos'è un'app di messaggistica aziendale?

Un'app di messaggistica aziendale consente di inviare messaggi istantanei basati su testo in un ambiente aziendale. Offre ai dipendenti un modo per comunicare in modo rapido e comodo con i clienti, i dirigenti e gli altri dipendenti.

Offrono molti degli stessi vantaggi delle piattaforme di messaggistica istantanea standard, come la possibilità di comunicare in tempo reale e di fornire avvisi, notifiche e ricevute di lettura.

Oltre alle funzionalità di messaggistica istantanea, le app di messaggistica aziendale spesso vantano un intervallo di altre funzioni che facilitano una migliore collaborazione e aiutano a snellire i flussi di lavoro.

$$$a Vantaggi di un'app di messaggistica aziendale

1. Aumenta la produttività dei dipendenti

Le app di messaggistica offrono ai dipendenti un modo semplificato per interagire tra loro e con i client. La maggior parte dei dipendenti ritiene che le piattaforme di chattare sul lavoro li rendano più produttivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image12-2.png Dati su piattaforme di chattare e produttività /%img/

Le piattaforme di chattare sul lavoro fanno aumentare o diminuire la produttività via Nulab Con un'app di messaggistica aziendale non è necessario programmare le chiamate per quando entrambe le parti sono disponibili: basta inviare il messaggio e tutte le informazioni importanti in esso contenute saranno pronte e in attesa quando l'altra persona sarà libera di accedervi.

Questo è noto come comunicazione asincrona e significa che entrambe le parti sono libere di dedicarsi ad altre attività importanti nel frattempo, aumentando la produttività .

2. Garantisce la sicurezza della messaggistica

Molte app di messaggistica aziendale sono dotate di crittografia end-to-end e di altre funzionalità/funzione di sicurezza di livello aziendale. Ciò garantisce che tutti i messaggi o gli allegati inviati attraverso di esse siano sicuri e possano essere consultati solo dai destinatari previsti.

3. Riduce i costi di comunicazione

Molte app di messaggistica aziendale offrono un metodo di comunicazione conveniente, fornendo un'alternativa a basso costo ai piani telefonici internazionali.

Cosa rende una buona app di messaggistica aziendale?

La scelta di un'app di messaggistica istantanea deve dipendere in gran parte dalle esigenze della vostra azienda, ma ci sono diversi fattori da considerare:

Interfaccia user-friendly

Questo garantisce la facilità di distribuzione all'interno dell'organizzazione e aumenta la probabilità di adozione da parte dei team. Uno strumento troppo complesso potrebbe rivelarsi più un ostacolo che un aiuto per la comunicazione.

Messaggi sicuri

È fondamentale che l'app di messaggistica per team scelta sia in grado di mantenere i messaggi sicuri e riservati. Il costo delle violazioni dei dati può essere molto elevato per molte aziende, soprattutto quando il lavoro da remoto è un fattore importante.

Se attraverso l'app di messaggistica del team si condividono informazioni sensibili, come i dati dei clienti o le strategie di marketing, l'utilizzo di una soluzione con solide funzionalità/funzione di sicurezza vi aiuterà a evitare fughe di dati e a rispettare le normative sulla protezione dei dati. Un'app di messaggistica sicura può aiutarvi a mantenere riservate queste informazioni.

Facile integrazione con gli strumenti attuali

Una nuova app di messaggistica aziendale può aiutare ad avvicinare i dipendenti e a collaborare in modo più efficace, ma solo se si integra bene con gli strumenti che già utilizzano. In caso contrario, potrebbe costarvi più tempo e denaro per la sincronizzazione di tutti gli strumenti.

Vale anche la pena di cercare soluzioni che lavorino su un intervallo di dispositivi e sistemi operativi. In questo modo, i dipendenti, i client e i clienti possono rimanere in connessione indipendentemente dal fatto che utilizzino iOS, Android, Mac o PC.

10 Migliori app per la messaggistica aziendale

Abbiamo raccolto un elenco di 10 applicazioni per la messaggistica aziendale migliori strumenti di comunicazione asincrona per la vostra considerazione.

1. ClickUp #### Migliore per il project management, la collaborazione tra team, la messaggistica istantanea

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, Chat e Vista Elenco in ClickUp /$$$img/ Progetto Monitor aggiornamenti del progetto, gestire i flussi di lavoro e collaborare con il team, il tutto dalla propria area di lavoro di ClickUp

ClickUp è un sistema all-in-one per il project management e la gestione dei progetti produttività che offre una piattaforma completamente personalizzabile per supportare qualsiasi tipo di team e di azienda in tutti i settori, e centinaia di funzionalità avanzate, tra cui quelle di collaborazione, per ottimizzare tutto il lavoro e la comunicazione sotto un unico tetto.

Questa app supporta le attività in tempo reale e le collaborazione asincrona e rende più facile comunicare con chiunque e in qualsiasi momento: dipendenti ibridi e remoti, client, team esterni e molto altro. Accesso a una funzionalità/funzione di messaggistica istantanea integrata, Visualizzazione della chat per scambiare istantaneamente messaggi in una chat di gruppo o direttamente con una persona, comunicare all'interno delle attività tramite commenti e assegnare commenti a un membro del team, ai client e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-e1648764955763-1400x925.png La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp /$$$img/

Collaborate con chiunque in tempo reale. Condividete rapidamente gli aggiornamenti, collegate le risorse e consolidate la comunicazione del team in un unico luogo con la vista Team

Se siete alla ricerca di un modo più efficiente per gestire le vostre email, ClickUp offre un sistema di gestione della posta elettronica Email in ClickUp funzionalità/funzione che permette di inviare e ricevere email senza lasciare la piattaforma.

Grazie a questa funzionalità/funzione, è possibile integrare facilmente le app di posta elettronica più utilizzate, come Gmail, Outlook o Front, e iniziare a rispondere alle email direttamente all'interno delle attività di ClickUp. Ciò significa che non dovrete più passare da un'app all'altra o perdere di vista le email più importanti. 📧

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/email-in-clickup-1400x927.png Inviare e ricevere email all'interno di ClickUp per semplificare la gestione delle email /$$$img/

Inviare e ricevere email all'interno di ClickUp per semplificare la gestione della posta elettronica Prova l'email in ClickUp A parte la messaggistica istantanea e il funzionalità/funzione di gestione delle email clickUp offre anche una funzionalità di registrazione delle schermate per aiutare a mantenere la comunicazione interna il più possibile fluida e chiara. Clip di ClickUp consente di creare e inviare messaggi video all'interno di ClickUp per garantire che il messaggio sia chiaro e conciso: una funzionalità estremamente preziosa per spiegare argomenti e istruzioni complesse e utile per chi apprende in modo visivo.

E se volete aumentare la vostra produttività quando si tratta di scrivere, ClickUp AI è la funzionalità/funzione che fa per voi. Qualunque sia il vostro ruolo o la vostra funzione, ClickUp AI può trasformare il vostro modo di lavorare. Gli strumenti di IA, basati sulla ricerca, garantiscono contenuti di alta qualità grazie all'utilizzo di prompt personalizzati per ruoli specifici. ClickUp AI può essere utilizzato per attività quotidiane come la generazione istantanea di email, blog e molto altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Ma soprattutto, ClickUp ha ottenuto l'esito positivo della certificazione ISO 27001:2013, la norma più importante per l'azienda i più alti standard di sicurezza per i dati dei clienti nel software il che significa che le vostre conversazioni, il vostro lavoro e le vostre informazioni importanti sono protette al massimo livello.

Queste funzionalità/funzione chiave per la comunicazione e la collaborazione, insieme a centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili clickUp è una delle migliori app di messaggistica aziendale oggi disponibili.

Migliori funzionalità/funzione

Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ogni parte di ClickUp per adattarlo alle esigenze del vostro team e della vostra azienda

: Personalizzate ogni parte di ClickUp per adattarlo alle esigenze del vostro team e della vostra azienda 15+ visualizzazioni personalizzate : Scegliete tra più di 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui la visualizzazione chattare

: Scegliete tra più di 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui la visualizzazione chattare Visualizzazione chat : Invia messaggi istantanei al tuo team e conserva le conversazioni insieme al tuo lavoro

: Invia messaggi istantanei al tuo team e conserva le conversazioni insieme al tuo lavoro **Gestite tutte le vostre comunicazioni email in un unico posto senza dover ricorrere a programmi e software aggiuntivi. Inviate notizie aziendali, incarichi, attività, informazioni e messaggi critici in ClickUp senza dover cambiare scheda

Lavagne online : Create supporti visivi per riunioni virtuali e mappate progetti e idee per comunicare i piani ai vostri team

: Create supporti visivi per riunioni virtuali e mappate progetti e idee per comunicare i piani ai vostri team Osservatori : Quando qualcuno viene assegnato come osservatore, riceverà automaticamente notifiche quando vengono effettuati aggiornamenti su un'attività, eliminando la necessità di seguire manualmente le attività

: Quando qualcuno viene assegnato come osservatore, riceverà automaticamente notifiche quando vengono effettuati aggiornamenti su un'attività, eliminando la necessità di seguire manualmente le attività Commenti e menzioni assegnati : Create elementi di azione all'interno di un'attività e assegnateli ad altri o a voi stessi, e utilizzate la funzionalità/funzione di menzione per attirare la loro attenzione su elementi all'interno delle attività o della visualizzazione della chat

: Create elementi di azione all'interno di un'attività e assegnateli ad altri o a voi stessi, e utilizzate la funzionalità/funzione di menzione per attirare la loro attenzione su elementi all'interno delle attività o della visualizzazione della chat Privacy, autorizzazioni e ospiti : Invitare membri esterni all'area di lavoro e avere il pieno controllo di ciò che possono vedere e a cui possono accedere

: Invitare membri esterni all'area di lavoro e avere il pieno controllo di ciò che possono vedere e a cui possono accedere Funzionalità di integrazione : Connessione di ClickUp a oltre 1.000 app di lavoro per consolidare le vostre applicazioni e portare tutto il vostro lavoro in un unico luogo

: Connessione di ClickUp a oltre 1.000 app di lavoro per consolidare le vostre applicazioni e portare tutto il vostro lavoro in un unico luogo App mobile: Accedete al vostro lavoro e alle vostre conversazioni in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con l'app mobile di ClickUp

limiti di ####

Alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento ripida a causa del numero di funzionalità/funzioni disponibili. ClickUp offre un supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e diverse risorse per attenuare questo problema

Prezzi

Free Forever: Piano gratuito ricco di funzionalità/funzione

Piano gratuito ricco di funzionalità/funzione Unlimitato: $7 per utente/mese

$7 per utente/mese Business: $12 per utente/mese

$12 per utente/mese Azienda: Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (oltre 6.500 recensioni)

4,7 su 5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (oltre 3.500 recensioni) ### 2. Dialpad

La soluzione migliore per la comunicazione aziendale e la customer experience

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image4-2-1400x1373.png App per la messaggistica aziendale Dialpad /$$$img/

via Dialpad

Dialpad è una soluzione per le comunicazioni unificate che offre tutto, dalle funzionalità di messaggistica aziendale a quelle di software per call center tutti progettati per riunire le vostre comunicazioni in un'unica piattaforma facile da usare.

Dialpad offre videochiamate e chiamate vocali, chat di gruppo e comunicazione interna/esterna con integrazione IA. Si integra anche con Software HR come Rippling e software per il servizio clienti. È possibile utilizzarlo per la messaggistica aziendale con funzionalità/funzione quali SMS, MMS e messaggistica di gruppo. Inoltre, i canali possono essere organizzati per team, progetto o argomento e si possono pubblicare aggiornamenti di stato per informare i compagni di lavoro della propria disponibilità.

Dialpad è facilmente accessibile su più dispositivi. Pubblicate aggiornamenti di stato per informare i vostri colleghi se non siete disponibili e potete facilmente passare all'uso di Dialpad su un altro dispositivo quando siete fuori ufficio.

Migliori funzionalità/funzione

$$$a file: Attraverso la funzionalità/funzione di chat di Dialpad è possibile inviare un intervallo di tipi di file, tra cui foto, video e file. Quindi, se volete condividere un file della trascrizione di un messaggio vocale, trascritto automaticamente da Dialpd IA, potete farlo in modo semplice e veloce

Attraverso la funzionalità/funzione di chat di Dialpad è possibile inviare un intervallo di tipi di file, tra cui foto, video e file. Quindi, se volete condividere un file della trascrizione di un messaggio vocale, trascritto automaticamente da Dialpd IA, potete farlo in modo semplice e veloce **Dialpad riunisce tutte le vostre comunicazioni in un unico luogo, in modo da non dover passare continuamente da un'app all'altra. La cosa migliore è che si può accedere a questo luogo praticamente da ovunque. Sono disponibili app per Android e iOS, nonché applicazioni per Mac e PC e accesso via browser

/IA integrata: L'IA di Dialpad vi aiuta a semplificare i flussi di lavoro e a gestire la vostra attivitàrisparmiare tempo in tutti i canali di comunicazione. Il CSAT predittivo contribuisce ad aumentare la soddisfazione dei clienti nel vostro contact center, mentre il live coaching vi aiuta a ottenere il massimo dal vostro team commerciale prima, durante e dopo le chiamate

Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7: Accesso al supporto per l'onboarding o per qualsiasi problema che possa sorgere. Questo è incredibilmente utile quando il vostro team è distribuito in tutto il mondo. Sapete che c'è sempre qualcuno disponibile ad aiutarvi

Accesso al supporto per l'onboarding o per qualsiasi problema che possa sorgere. Questo è incredibilmente utile quando il vostro team è distribuito in tutto il mondo. Sapete che c'è sempre qualcuno disponibile ad aiutarvi Analisi in tempo reale: Fornisce a manager e amministratori la possibilità di analizzare il volume delle chiamate, l'utilizzo e l'adozione, indipendentemente dal luogo in cui lavorano

limiti di ####

Poiché Dialpad ha così tante funzionalità/funzione da utilizzare, la curva di apprendimento può essere piuttosto ripida. Per l'assistenza sono disponibili un centro assistenza completo e una chat di assistenza dal vivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7

Prezzi

Standard: 15 dollari per utente/mese

15 dollari per utente/mese Pro: $25 per utente/mese

$25 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (oltre 1.500 recensioni)

4,4 su 5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,3 su 5 (oltre 450 recensioni)

3. Slack

Il migliore per la messaggistica istantanea con i team interni ed esterni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/slack-1.jpg App di messaggistica Slack per le aziende /$$$img/

via Slack Via Slack fornisce una piattaforma per riunire i team. Costruita attorno a canali e spazi organizzati per discutere progetti e condividere risorse, Slack mira a fornire la flessibilità necessaria per lavorare quando e come si vuole, rendendola una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate e popolari di oggi.

Migliori funzionalità/funzione

Integrazioni: Slack dispone di integrazioni di terze parti con un numero di strumenti di produttività comunemente utilizzati, il che significa che è possibile Da fare di più in un unico posto. Piattaforme come Google Drive, Google Calendar e ClickUp sono tutte supportate. Sono disponibili anche integrazioni con altre app, come ad esempiosoftware di email marketing come Mailchimp

Slack dispone di integrazioni di terze parti con un numero di strumenti di produttività comunemente utilizzati, il che significa che è possibile Da fare di più in un unico posto. Piattaforme come Google Drive, Google Calendar e ClickUp sono tutte supportate. Sono disponibili anche integrazioni con altre app, come ad esempiosoftware di email marketing come Mailchimp Canali: I canali rendono facile l'organizzazione di più progetti, mantenendo tutti aggiornati sullo stato e sulla sincronizzazione, aumentando la produttività

I canali rendono facile l'organizzazione di più progetti, mantenendo tutti aggiornati sullo stato e sulla sincronizzazione, aumentando la produttività Riunioni giornaliere: I membri del team possono passare facilmente dalla messaggistica a una chiamata. Non c'è perdita di produttività e possono anche condividere le schermate per un ulteriore impulso collaborativo

I membri del team possono passare facilmente dalla messaggistica a una chiamata. Non c'è perdita di produttività e possono anche condividere le schermate per un ulteriore impulso collaborativo Sicurezza: Slack offre una protezione dei dati di livello aziendale, in modo da sapere che solo le persone e i dispositivi approvati possono accedere alle comunicazioni. Potete anche essere certi di essere pienamente conformi alle normative sulla protezione dei dati

Slack offre una protezione dei dati di livello aziendale, in modo da sapere che solo le persone e i dispositivi approvati possono accedere alle comunicazioni. Potete anche essere certi di essere pienamente conformi alle normative sulla protezione dei dati Spazi: Migliora la collaborazione e fornisce uno spazio dedicato alla raccolta e alla condivisione di informazioni, dagli elenchi di cose da fare ai brief di progetto

limiti di ####

Alcuni utenti hanno notato che i piani di Slack sono piuttosto costosi, soprattutto rispetto ad altre piattaforme con un numero simile di funzionalità/funzioni

Prezzi

Free: $0

$0 Pro: $7,25 per utente/mese

$7,25 per utente/mese Business+: $12,50 per utente/mese

$12,50 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (31.000+ recensioni)

4,5 su 5 (31.000+ recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (22.000+ recensioni) **Confronto tra Slack e Asana !

4. Teams di Microsoft

Migliore per la collaborazione in team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Microsoft-Teams.png Utilizzo di Microsoft Teams come app per la messaggistica aziendale /$$$img/

via Microsoft Teams Microsoft Teams è un'app all-in-one progettata per aiutarvi a connettervi con altre persone online. Oltre alle funzionalità di messaggistica istantanea, offre anche funzioni di videochiamata, la possibilità di condividere file dall'intero database di Microsoft Teams Microsoft Office e un autore di comunità che riunisce persone che la pensano allo stesso modo per collaborare.

Migliori funzionalità/funzione

Comunicare ovunque: Microsoft Teams offre un intervallo di app per dispositivi mobili che consentono di rimanere in contatto ovunque ci si trovi. È possibile ricevere notifiche di messaggi istantanei sul cellulare e rispondere con note vocali se non si ha tempo di scrivere

Microsoft Teams offre un intervallo di app per dispositivi mobili che consentono di rimanere in contatto ovunque ci si trovi. È possibile ricevere notifiche di messaggi istantanei sul cellulare e rispondere con note vocali se non si ha tempo di scrivere Programmare l'invio: Programmare l'invio dei messaggi a una data futura, in modo da rispettare gli orari di lavoro dei dipendenti remoti, anche se si trovano in un altro fuso orario. I messaggi possono essere modificati in qualsiasi momento prima dell'invio. Si tratta di funzionalità/funzione che mancano in moltiAlternative a Microsoft Teams *Integrazioni: Si sincronizza con un ampio intervallo di strumenti diversi. Ciò significa che è possibile ottimizzare i flussi di lavoro e trasferire i dati da altre app.

Programmare l'invio dei messaggi a una data futura, in modo da rispettare gli orari di lavoro dei dipendenti remoti, anche se si trovano in un altro fuso orario. I messaggi possono essere modificati in qualsiasi momento prima dell'invio. Si tratta di funzionalità/funzione che mancano in moltiAlternative a Microsoft Teams *Integrazioni: Si sincronizza con un ampio intervallo di strumenti diversi. Ciò significa che è possibile ottimizzare i flussi di lavoro e trasferire i dati da altre app. Traduzione istantanea: Rende più facile la comunicazione con colleghi e client internazionali. Grazie alla funzionalità/funzione di traduzione, è possibile tradurre un messaggio in oltre 100 lingue diverse

Rende più facile la comunicazione con colleghi e client internazionali. Grazie alla funzionalità/funzione di traduzione, è possibile tradurre un messaggio in oltre 100 lingue diverse Accesso esterno: Invita persone esterne alla tua organizzazione Teams a partecipare a una chat. Questo migliora le collaborazioni e aiuta a mantenere tutte le comunicazioni in un unico luogo

limiti di ####

Alcuni utenti hanno notato che Microsoft Teams può essere difettoso e inaffidabile, con connessioni discontinue durante le chat video e collegamenti che scompaiono all'interno delle chat

Prezzi

Essenziale : $4 per utente/mese

: $4 per utente/mese Business Basic : $6 per utente/mese

: $6 per utente/mese Business Standard: $12,50 per utente/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,3 su 5 (oltre 13.000 recensioni)

4,3 su 5 (oltre 13.000 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (oltre 9.000 recensioni)

Compara_

**Team to Slack_

!

5. Chanty

Migliore per la messaggistica di gruppo e la tecnologia video integrata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/chanty-1400x876.png L'app di messaggistica aziendale più importante /$$$img/

via Chanty Chanty è un'opzione economica quando si tratta di app per la messaggistica di team, con il piano Free Forever che promette messaggistica sicura e illimitata per sempre. È anche uno strumento di collaborazione tra team, che offre videochiamate e gestione delle attività, bacheca kanban e la condivisione di file.

le migliori funzionalità/funzione di ####

Gestione dei compiti: Qualsiasi messaggio può essere trasformato in un compito, contribuendo a snellire i flussi di lavoro quando si tratta di project management, e ogni membro del team può essere aggiornato sullo stato dei progetti

Qualsiasi messaggio può essere trasformato in un compito, contribuendo a snellire i flussi di lavoro quando si tratta di project management, e ogni membro del team può essere aggiornato sullo stato dei progetti Condivisione facile del codice: La condivisione rapida di blocchi di codice consente di far funzionare i progetti senza intoppi. È una funzionalità/funzione ideale per gli sviluppatori di software che desiderano scambiare rapidamente frammenti di codice

La condivisione rapida di blocchi di codice consente di far funzionare i progetti senza intoppi. È una funzionalità/funzione ideale per gli sviluppatori di software che desiderano scambiare rapidamente frammenti di codice Messaggi vocali: La comunicazione può essere mantenuta anche quando non si è alla scrivania, inviando messaggi audio di alta qualità a tutto il team

La comunicazione può essere mantenuta anche quando non si è alla scrivania, inviando messaggi audio di alta qualità a tutto il team Vista kanban: Ottimizzate i flussi di lavoro con la flessibilità di passare a una visualizzazione kanban per gestire le attività da un unico punto

Ottimizzate i flussi di lavoro con la flessibilità di passare a una visualizzazione kanban per gestire le attività da un unico punto Efficace dal punto di vista dei costi: Il piano Free di Chanty offre a un massimo di 10 membri del team conversazioni, messaggi vocali e chiamate audio one-to-one illimitate. Il piano ricco di funzionalità/funzione che offre chiamate di gruppo e condivisione dello schermo costa solo 3 dollari

limiti di ####

Alcune recensioni hanno segnalato problemi di connessione

Prezzi

Free: $0

$0 Business: $3 per utente/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (30+ recensioni)

4,5 su 5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (30+ recensioni)

6. Zoho Cliq

Migliore per la comunicazione e la collaborazione organizzata del team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3-4-1400x732.png Strumento di comunicazione per team Zoho Cliq /$$$img/

via Zoho Cliq Zoho Cliq è una strumento di comunicazione del team che aiuta a organizzare le conversazioni, a collegarsi agli strumenti esistenti e ad automatizzare le attività di routine. Semplifica la collaborazione remota del team con funzionalità come i check-in e la visibilità della disponibilità, ad esempio quando si è in riunione. È possibile creare scorciatoie e bot personalizzati per far risparmiare tempo al team.

Migliori funzionalità/funzione

Ricerca nelle conversazioni: Ricerca facilmente i testi o i file condivisi nelle conversazioni, in modo da poter consultare sempre le informazioni importanti quando ne avete più bisogno

Ricerca facilmente i testi o i file condivisi nelle conversazioni, in modo da poter consultare sempre le informazioni importanti quando ne avete più bisogno Agenda di lavoro: Le attività quotidiane, i calendari e i programmi sono facilmente visualizzabili, in modo da poter essere sempre al corrente delle scadenze imminenti. È possibile impostare promemoria per eventi e progetti imminenti, direttamente dalle chat

Le attività quotidiane, i calendari e i programmi sono facilmente visualizzabili, in modo da poter essere sempre al corrente delle scadenze imminenti. È possibile impostare promemoria per eventi e progetti imminenti, direttamente dalle chat Bot personalizzabili: È possibile creare i propri bot per automatizzare i flussi di lavoro, connettersi con gli strumenti esistenti e agire come un assistente virtuale

È possibile creare i propri bot per automatizzare i flussi di lavoro, connettersi con gli strumenti esistenti e agire come un assistente virtuale Sicurezza al top: Con la crittografia dei dati, la privacy per le integrazioni e la funzionalità/funzione di chattare in segreto, sapete che i dati della vostra azienda sono al sicuro

Con la crittografia dei dati, la privacy per le integrazioni e la funzionalità/funzione di chattare in segreto, sapete che i dati della vostra azienda sono al sicuro Lavagna online: Questo rende più facile la collaborazione con i membri del team all'interno della finestra di chat. La lavagna completata può essere condivisa nella chat come immagine

limiti di ####

Alcuni recensori hanno notato la mancanza di integrazioni di terze parti rispetto ai suoi concorrenti. Ad esempio, le integrazioni con le soluzioni di accesso remoto come VNC Connect sono limitate (si veda questo elenco diTeams Viewer vs VNC per avere un'idea più precisa di ciò che possono offrire le soluzioni di accesso remoto)

Prezzi

Gratuito: 0 dollari

0 dollari Unlimitato: $1 per utente/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (140+ recensioni)

4,4 su 5 (140+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (70+ recensioni)

7. Google Chattare

È la migliore per chattare su testo, fare videoconferenze e condividere file

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image2-3.png Google Chat app per la messaggistica aziendale /$$$img/

via Google Chattare Google Chattare è uno strumento di comunicazione tra team all'interno dell'area di lavoro di Google. Dispone di funzionalità di messaggistica diretta e di gruppo, accessibili tramite Gmail o un'app indipendente. La ricerca è integrata per un facile accesso alle conversazioni passate e la piattaforma dispone di forti misure di sicurezza per la crittografia dei dati e la privacy.

Migliori funzionalità/funzione

Spazi: Gli spazi offrono ai team aree dedicate per discutere, condividere conoscenze, collaborare a progetti e creare comunità

Gli spazi offrono ai team aree dedicate per discutere, condividere conoscenze, collaborare a progetti e creare comunità Parte dell'area di lavoro di Google: Utilizza Chattare e gli Spazi per lavorare senza soluzione di continuitàcollaborare con i membri del team e con i client nei documenti Google, Slides e Fogli. Sono disponibili anche integrazioni con altre app, ad esempio con software CRM come Salesforce

Utilizza Chattare e gli Spazi per lavorare senza soluzione di continuitàcollaborare con i membri del team e con i client nei documenti Google, Slides e Fogli. Sono disponibili anche integrazioni con altre app, ad esempio con software CRM come Salesforce Ampia selezione di piani tra cui scegliere: Google Chat offre diversi livelli con un intervallo di funzionalità/funzione, in modo da poter scegliere quello giusto per la vostra azienda. Inoltre, è facilmente scalabile in base alla crescita della vostra azienda

Google Chat offre diversi livelli con un intervallo di funzionalità/funzione, in modo da poter scegliere quello giusto per la vostra azienda. Inoltre, è facilmente scalabile in base alla crescita della vostra azienda Accesso ospiti: Permette di fornire un accesso temporaneo agli ospiti, in modo da poter collaborare facilmente con persone esterne all'organizzazione

Permette di fornire un accesso temporaneo agli ospiti, in modo da poter collaborare facilmente con persone esterne all'organizzazione Integrazioni: Integrazione di Google Chattare con app di terze parti e utilizzo di bot per ottimizzare i flussi di lavoro con l'automazione

limiti di ####

Alcuni recensori hanno notato che Google Chattare è un po' carente di funzionalità/funzione rispetto a prodotti simili, come la possibilità di condividere schermate o registrare riunioni

Prezzi

Business Starter: $6 per utente/mese

$6 per utente/mese Business Standard: $12 per utente/mese

$12 per utente/mese Business Plus: $18 per utente/mese

$18 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

Capterra: 4,5 su 5 (oltre 2.100 recensioni)

8. Torsione

La migliore app per la messaggistica asincrona

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Twist-Messaging-App.png App di messaggistica Twist /$$$img/

via Twist Twist è un'app di messaggistica incentrata sulla comunicazione asincrona per team distribuiti. Combina email, chat e forum, senza gli aspetti negativi, per creare canali strutturati che organizzano le informazioni per argomento. Inoltre, offre una messaggistica individuale per la costruzione del team e il feedback.

Migliori funzionalità/funzione

**Twist permette di tagliare facilmente le chat e di arrivare direttamente alle cose importanti con thread dedicati, assicurando che le informazioni importanti non vengano insabbiate. È facile far entrare in azione i nuovi dipendenti durante il processo di onboarding e le finestre In arrivo possono essere classificate singolarmente in base alle priorità

Integrazioni: Sono supportate piattaforme di integrazione come Asana, Google Drive e Trello. È anche possibile creare automazioni personalizzate per ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro

Sono supportate piattaforme di integrazione come Asana, Google Drive e Trello. È anche possibile creare automazioni personalizzate per ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro Canali facilmente organizzabili: È possibile strutturare i canali per argomento, progetto o client per garantire che tutte le comunicazioni siano chiare e accessibili

È possibile strutturare i canali per argomento, progetto o client per garantire che tutte le comunicazioni siano chiare e accessibili **Twist fornisce thread di facile accesso, in modo che i nuovi provider possano recuperare rapidamente le conversazioni e le decisioni precedenti

Notifiche intelligenti: Tutte le notifiche sono raccolte in un unico posto, rendendo più facile per i membri del team dare priorità alle attività e ai messaggi

limiti di ####

A differenza di alcuni concorrenti e diAlternative di Trellola funzione di ricerca di Twist è un po' limitata, il che significa che se si perde il monitoraggio di un thread importante, può essere difficile ritrovarlo

Prezzi

Versione di prova gratuita: $0 per un mese

$0 per un mese Unlimitato: $6 per utente/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 3,9 su 5 (19 recensioni)

3,9 su 5 (19 recensioni) Capterra: 4.3 su 5 (30+ recensioni)

9. Posto di lavoro di Facebook

La migliore per la messaggistica istantanea individuale e di gruppo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image8-2.png L'app di messaggistica aziendale Workplace by Facebook /$$$img/

via Workplace di Facebook Posto di lavoro di Meta (ex Facebook) è una soluzione di comunicazione interna all-in-one che offre funzionalità/funzione come eventi, gruppi, sondaggi e profili per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e rafforzare la cultura aziendale. Funge da versione aziendale di Facebook, fornendo un provider per la comunicazione interna intranet con funzionalità di comunicazione tra team.

Migliori funzionalità/funzione

**Scoprire e accedere alle informazioni chiave da qualsiasi dispositivo con la funzionalità/funzione Knowledge Library di Workplace. Grazie alle autorizzazioni flessibili è possibile decidere chi ha accesso a quali contenuti e una funzione di ricerca intuitiva consente di individuare rapidamente ciò che si sta cercando

**Progettato pensando ai dispositivi mobili, è facilmente accessibile da quasi tutti i dispositivi mobili. Le connessioni con un intervallo di app rendono facile rimanere in contatto senza dover passare da una finestra all'altra

**Analisi dell'utilizzo dell'area di lavoro da parte dei dipendenti per scoprire modi migliori di connettere l'organizzazione

Gruppi sul posto di lavoro: Comunicate facilmente con le persone giuste e fate annunci a team o regioni specifiche. Potete anche usarlo per riconoscere un lavoro ben terminato inviando un post di riconoscimento

Comunicate facilmente con le persone giuste e fate annunci a team o regioni specifiche. Potete anche usarlo per riconoscere un lavoro ben terminato inviando un post di riconoscimento Centro per la sicurezza sul posto di lavoro: Condivisione di importanti informazioni sulla sicurezza e controllo della stessa durante un evento di crisi

limiti di ####

Con così tante funzionalità/funzione in Workplace, alcuni utenti hanno trovato difficile individuare esattamente ciò che stanno cercando quando ne hanno bisogno. Questo può confondere soprattutto i nuovi utenti, tanto che alcuni hanno richiesto un tutorial più dettagliato su come utilizzare al meglio la piattaforma

Prezzi

Piano base: 4 dollari per utente/mese

4 dollari per utente/mese Componenti aggiuntivi: Amministratore e supporto migliorati per $2 per utente/mese e Enterprise Live $2 per utente/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,0 su 5 (1.600+ recensioni)

4,0 su 5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (oltre 1.200 recensioni)

10. Zoom Chattare

Il migliore per riunioni video, chattare con il team, telefono VoIP e webinar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Zoom-Chat--1400x1271.png App di messaggistica Zoom Chattare /$$$img/

via Zoom Chattare Chattare con il team è la funzione di chattare di Zoom One. Forse più conosciuto per la sua funzionalità di videochiamata, Zoom offre in realtà una serie di strumenti di collaborazione e altre funzioni progettate per semplificare la vita delle aziende, come Zoom Phone, la sua offerta VoIP, e una delle molte Alternative a Vonage disponibili.

Migliori funzionalità/funzione

Facilità di utilizzo: I team possono adottare facilmente la tecnologia e lavorare rapidamente. Il pubblico interno ed esterno ha accesso a un intervallo di funzionalità/funzioni intelligenti che lo aiuteranno a collaborare

I team possono adottare facilmente la tecnologia e lavorare rapidamente. Il pubblico interno ed esterno ha accesso a un intervallo di funzionalità/funzioni intelligenti che lo aiuteranno a collaborare $$$a: Funzionalità/funzione quali la crittografia avanzata e l'autenticazione a più fattori consentono di garantire facilmente la sicurezza e la riservatezza di tutta la corrispondenza

Funzionalità/funzione quali la crittografia avanzata e l'autenticazione a più fattori consentono di garantire facilmente la sicurezza e la riservatezza di tutta la corrispondenza Funzionalità/funzione di ricerca: Grazie alla funzionalità di ricerca, è possibile trovare facilmente messaggi, contatti e file. Ciò consente di risparmiare tempo scorrendo le chat, poiché tutte le informazioni sono facilmente accessibili

Grazie alla funzionalità di ricerca, è possibile trovare facilmente messaggi, contatti e file. Ciò consente di risparmiare tempo scorrendo le chat, poiché tutte le informazioni sono facilmente accessibili Controlli avanzati per l'amministratore: Impostazione della sicurezza, stili di comunicazione e autorizzazioni personalizzate in base alle esigenze della vostra azienda

Impostazione della sicurezza, stili di comunicazione e autorizzazioni personalizzate in base alle esigenze della vostra azienda Spazio di archiviazione cloud: Archiviazione di file, documenti e contenuti dei canali di chat, in modo da non doversi mai preoccupare di perdere informazioni importanti

limiti di ####

Alcuni utenti hanno descritto l'interfaccia di Zoom come goffa. Altri hanno notato che il suo prezzo non è così attraente come quello di alcuni concorrenti e che il suo prezzo non è così altoAlternative a Zoome che questo lo rende una scelta potenzialmente costosa per le piccole e medie imprese

Prezzi

Basic: Gratis

Gratis Pro: $149 per utente/anno

$149 per utente/anno Business: $199 per utente/anno

$199 per utente/anno Business Plus: $250 per utente/anno

$250 per utente/anno Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (oltre 50.000 recensioni)

Rimanete in connessione con le app di messaggistica aziendale

Le app di messaggistica istantanea aziendale possono rappresentare un modo conveniente per i vostri team di rimanere in contatto, favorendo una migliore collaborazione, produttività e coinvolgimento. Dovrebbero essere un modulo chiave di ogni moderno sistema di messaggistica istantanea strategia di comunicazione sul posto di lavoro .

Sono disponibili moltissime app diverse, ognuna con i propri punti di forza, dalle app di messaggistica istantanea, alla condivisione dello schermo, agli strumenti di videoconferenza e così via. Considerate le vostre esigenze e il vostro budget quando scegliete tra le varie app disponibili, ognuna con funzionalità/funzione uniche come la condivisione dello schermo, le videoconferenze, i canali di chattare e l'integrazione con app di terze parti, e cercate di capire quali si integrano con gli strumenti attuali e sono facili da adottare per i vostri dipendenti.

È ora di modernizzare i vostri strumenti di comunicazione: acquistate un'app di messaggistica moderna per supportare la vostra azienda in crescita!

**Scrittore ospite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Austin-Guanzon-Headshot.png

/%img/ **Austin Guanzon è il responsabile dell'assistenza Tier 1 di Dialpad, la piattaforma leader di IA per l'intelligence dei clienti con funzionalità/funzione quali

{\an8}Hehref/Fuoricampo fUNZIONALITÀ/FUNZIONE fax aziendali virtuali di Dialpad /%href/_

. È un esperto di fidelizzazione dei clienti e di supporto tecnico con un'esperienza in alcune delle più grandi aziende di servizi tecnologici degli Stati Uniti.

austin è anche cofondatore della Infinity Martial Arts, con sede in California, e ha lavorato come istruttore di questo sport. Ha scritto anche per altri domini, come VMblog ._