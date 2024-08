Rispettare le scadenze è facile: i 10 migliori software per il monitoraggio delle date di scadenza nel 2024

Quando ci si destreggia tra più progetti e attività contemporaneamente, la possibilità di non rispettare scadenze importanti non è improbabile. Succede anche ai migliori di noi, sia a causa di una scarsa organizzazione, sia semplicemente per le troppe cose da fare.

Trascurare date di scadenza critiche può avere conseguenze significative, come mettere a dura prova le relazioni con i client, perdere opportunità preziose e apparire come poco professionali e irresponsabili. Ciò è particolarmente vero nel mondo dell'account, dove la precisione e la tempestività sono fondamentali per salvaguardare gli interessi finanziari dei client.

Fortunatamente esiste una soluzione per ridurre al minimo questi rischi: il software di monitoraggio delle date di scadenza. Questi strumenti offrono un modo semplice per monitorare e gestire le scadenze utilizzando calendari e promemoria. Il risultato? Potete dire addio alle preoccupazioni per le scadenze non rispettate!

In questo articolo, esamineremo i 10 migliori software per il monitoraggio delle scadenze e presenteremo le loro funzionalità/funzioni chiave e le opzioni di prezzo. Il nostro obiettivo è aiutarvi a scegliere lo strumento perfetto per prendere il controllo delle vostre scadenze e aumentare la produttività e la responsabilità. 💯

Il software di monitoraggio delle scadenze è una soluzione digitale progettata per aiutare le persone e le aziende a tenere sotto controllo le varie date di scadenza associate alle scadenze dei progetti, alle riunioni e ai pagamenti delle bollette.

Questi strumenti sono in genere ricchi di funzionalità/funzione, come promemoria, calendari integrati e prioritizzazione delle scadenze, che migliorano le capacità di gestione del tempo dell'utente. 📅

I vantaggi dell'uso di data di scadenza software per il project management includere:

Miglioramento della produttività: Allocazione del tempo in modo più efficace e concentrazione sulle attività a priorità Account e professionalità: La riunione costante con le scadenze e il rispetto dei commit migliorano le relazioni con i client e aumentano la vostra credibilità **Riduzione dello stress: l'uso di questo software per gestire le scadenze può alleviare lo stress e l'ansia associati al mancato rispetto delle date di scadenza

Quando scegliete un software di monitoraggio, assicuratevi che abbia le seguenti funzionalità/funzioni:

Gestione delle attività : Permette di creare, organizzare e dare priorità alle attività associate alle date di scadenza

: Permette di creare, organizzare e dare priorità alle attività associate alle date di scadenza Scadenze ricorrenti : Aiuta a gestire le scadenze per le attività di routine

: Aiuta a gestire le scadenze per le attività di routine Promemoria e notifiche: Promemoria e notifiche personalizzabili per garantire il rispetto delle scadenze

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutti i vostri lavori

Integrazione con il Calendario: Il software deve integrarsi con i più diffusi programmi di calendarioapp per il calendario come Google Calendar o Microsoft Outlook, in modo da poter sincronizzare le scadenze su tutti i dispositivi

Il software deve integrarsi con i più diffusi programmi di calendarioapp per il calendario come Google Calendar o Microsoft Outlook, in modo da poter sincronizzare le scadenze su tutti i dispositivi Collaborazione : Verificare se consente a più utenti di accedere e lavorare su scadenze e progetti condivisi

: Verificare se consente a più utenti di accedere e lavorare su scadenze e progetti condivisi Facilità d'uso e personalizzazione: Lo strumento deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare, che consenta di aggiungere, modificare e gestire facilmente le scadenze. Dovrebbe anche consentire la personalizzazione dei formati di data e ora o dei fusi orari

Scoprite insieme a noi le migliori 10 soluzioni software per il monitoraggio delle date di scadenza progettate per rendere le scadenze mancate un ricordo del passato. Che siate alla ricerca di una piattaforma di produttività all-in-one o di uno strumento specializzato per le vostre attività di account, questo elenco ha qualcosa per tutti.

Utilizzate la visualizzazione Calendario per tenere traccia delle date di scadenza, attivare promemoria per non perdere mai una scadenza e gestire facilmente i progetti con ClickUp Gestione delle attività e le scadenze in modo più efficiente che mai con ClickUp, una piattaforma di project management all-in-one che offre diversi strumenti pratici per aiutarvi a tenere sotto controllo le scadenze imminenti!

Visualizzate il programma delle vostre attività per giorno, settimana o mese utilizzando la funzione Visualizzazione del calendario di ClickUp . Organizzate il vostro lavoro in base al progetto o alla priorità, trascinate le attività per programmarle e seguite facilmente lo stato di avanzamento grazie al codice colore.

Utilizzate i campi personalizzati per aggiungere date di inizio, date di scadenza e orari esatti a qualsiasi attività e ricevere una notifica quando sono in scadenza. Pianificare senza problemi date e orari , allocare le risorse e visualizzare le dipendenze utilizzando Grafici Gantt di ClickUp .

Sfruttate la piattaforma Vista Carico di lavoro per vedere il carico di lavoro di ciascun membro del team per il periodo di tempo selezionato. Per visualizzare il carico di lavoro sequenza del progetto e monitorare le scadenze, personalizzando il Modello di scadenze di ClickUp alle vostre esigenze. Utilizzatelo per gestire in modo efficiente le attività assegnate, definendo le date di inizio e di scadenza e stabilendo le modalità di gestione delle attività attività cardine del progetto attraverso le viste Elenco e Bacheca.

Monitoraggio delle date di scadenza senza sforzo con il modello ClickUp Deadlines

Il Funzionalità/funzione promemoria di ClickUp garantisce il rispetto di tutte le scadenze grazie a notifiche che vi tengono informati sullo stato delle attività. Scegliete di riceverle tramite la finestra In arrivo, le notifiche sul desktop o l'app mobile.

Questa piattaforma è particolarmente adatta alle organizzazioni che si occupano di attività e progetti molto sensibili alle scadenze, come ad esempio studi di account . Offre diverse opzioni di monitoraggio del tempo, funzionalità/funzioni Tag per una vivace organizzazione delle attività e facilita l'efficace comunicazione efficace attraverso i commenti .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'esteso intervallo di funzionalità/funzioni risulta in una curva di apprendimento molto ripida

L'app mobile ha meno funzionalità/funzione rispetto alla versione web

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. File in tempo

Via: File nel tempo Non rispettare le scadenze fiscali può essere un incubo per qualsiasi società di account. Il prossimo strumento del nostro elenco previene questi scenari peggiori Da fare esattamente come suggerisce il nome, aiutandovi ad archiviare in tempo. ⏰

Questo strumento di monitoraggio delle date di scadenza e di software di gestione delle attività è una soluzione conveniente per gestire i progetti e rispettare le scadenze, sia per l'archiviazione di documenti, reportistica o scartoffie.

Gestite facilmente il carico di lavoro assegnando servizi multipli ai vostri client, dal piano fiscale alla consulenza finanziaria, e impostando stati personalizzabili per monitorare lo stato di avanzamento. Create attività per tutti i lavori del vostro studio e attribuitele con dettagli quali il client, la data di scadenza e il servizio offerto.

File In Time consente di organizzare e filtrare le attività in base allo stato o alla data per avere un'ampia panoramica, oppure di applicare altri filtri per avere un quadro più dettagliato. Utilizzate promemoria automatici per le attività da svolgere oggi, questa settimana o questo mese.

Le migliori funzionalità di File In Time

Assegnazione delle attività e impostazione delle date per i vari livelli del personale

25+ reportistiche standard

Creazione di attività multiple in batch

Promemoria automatici per evitare di mancare le scadenze

Funzionalità/funzione di controllo delle autorizzazioni in tutto il software di gestione dello studio

Limiti di tempo per l'inserimento dei file

Il processo di caricamento dei file può richiedere un po' di tempo in più

Capacità in qualche modo limitate

Prezzi di File In Time

$199/mese per licenza

Valutazioni e recensioni di File In Time

Software Advice: 4.6/5 (10+ recensioni)

4.6/5 (10+ recensioni) GetApp: 4.7/5 (90+ recensioni)

3. Calendario ONESOURCE

Via: Calendario ONESOURCE Se lavorate nel settore aziendale, tenere il passo con le date di scadenza è fondamentale per evitare le spese di mora associate alle imposte e alla conformità aziendale. Thomson Reuters ONESOURCE Calendario è uno strumento di facile utilizzo progettato per aiutarvi a gestire scadenze fiscali e di conformità pluriennali, pagamenti, progetti, compilazioni ed estensioni.

ONESOURCE Calendario è centralizzato, personalizzabile e accessibile da qualsiasi luogo, il che lo rende una risorsa preziosa nel lavoro richiesto per eliminare le date di scadenza mancate. Offre una panoramica cristallina delle scadenze per le giurisdizioni di tutto il mondo, coprendo varie categorie di imposte e documenti aziendali, come l'IVA, l'imposta sul reddito e la reportistica legale. 🌍

Il software si aggiorna automaticamente in risposta a qualsiasi variazione delle leggi fiscali nazionali e delle scadenze. È inoltre possibile connettersi direttamente alla Global Content Library utilizzando l'API Calendario di ONESOURCE.

Le migliori funzionalità/funzioni di ONESOURCE Calendario

Aggiornamenti automatici del calendario per rimanere al passo con le scadenze effettive

Visualizzazione personalizzabile

Facilmente accessibile da qualsiasi luogo

Permette di accedere alle scadenze rilevanti per le giurisdizioni di tutto il mondo

Connessione a una libreria di contenuti globale

Limiti del Calendario ONESOURCE

La modifica dei campi può essere difficoltosa

Può presentare lievi ritardi nell'esecuzione dei calcoli

Prezzi del Calendario ONESOURCE

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni del Calendario ONESOURCE

G2: 3.8/5 (20+ recensioni)

3.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

4. Flusso di lavoro Jetpack

Via: Flusso di lavoro di Jetpack Jetpack Workflow è un'applicazione cloud-based sviluppata per aiutare gli account a concentrarsi sulle attività da svolgere, ad automatizzare i processi e a rivedere e strategizzare prontamente i lavori futuri.

Il software è come un tracker dedicato alle date di scadenza dei progetti per i professionisti con scadenze ricorrenti. Stabilisce priorità chiare per le attività e ottimizza le operazioni di account e contabilità con processi automatizzati e scadenze a cascata.

Utilizzate l'ampio intervallo di funzioni di pianificazione personalizzate per abilitare la ripetizione automatica delle attività. 🔁

La barra di ricerca avanzata del software consente di individuare rapidamente tutti i lavori. Offre anche filtri personalizzati e notifiche email per informarvi quando i lavori dei client si avvicinano allo stato di scadenza o richiedono un'estensione della data di scadenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Jetpack Workflow

70+ modelli gratuiti

Supporta scadenze a cascata

La pagina Il mio lavoro per vedere le attività imminenti

Si integra con oltre 2.000 app

Reportistica in corso (ideale per i lavori client)

Limiti del flusso di lavoro di Jetpack

Sarebbe utile avere un'app per dispositivi mobili

Limitate funzionalità dashboard del progetto oltre all'account

Prezzi di Jetpack Flusso di lavoro

Organizzare: $45/mese per utente

$45/mese per utente Scala: $49/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Jetpack Flusso di lavoro valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (10+ recensioni)

4.1/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

5. TaskTracker ACI

Tramite: TaskTracker ACI ACI TaskTracker è una soluzione intuitiva per la gestione delle date di scadenza, creata su misura per semplificare la vita dei piccoli studi di commercialisti (CPA) e dei dipartimenti fiscali.

Questo tracker di attività ottimizza il flusso di lavoro con una popolazione automatica di date di scadenza e di estensione. Offre licenze multi-utente per fornire aggiornamenti sullo stato in tempo reale sia alla direzione che al personale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

Una volta completata l'attività in corso, il sistema fa avanzare automaticamente le attività alla data di scadenza successiva. È inoltre dotato di calendari a comparsa integrati e facili da usare per semplificare la voce, rendendo il monitoraggio delle date di scadenza un gioco da ragazzi. 🌬️

Oltre a supportare i dipartimenti fiscali, ACI TaskTracker può aiutare qualsiasi azienda a gestire efficacemente le attività di redazione, processi di contabilità e diverse responsabilità di conformità, come i rendiconti finanziari mensili, trimestrali e annuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di ACI TaskTracker

Date di scadenza standard predefinite per la dichiarazione dei redditi dell'IRS

200 scadenze prestabilite per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi statali e delle imposte di franchising

Creazione di attività personalizzate per l'imposta sulla proprietà, l'imposta commerciale e la SEC (Securities and Exchange Commission)

Soluzione di gestione della pratica di facile utilizzo

Colonne per una facile gestione delle date di scadenza

Limiti di ACI TaskTracker

Non sono disponibili recensioni

Prezzi di ACI TaskTracker

1 utente: $400/mese

$400/mese 5 Utenti : $800/mese per utente

: $800/mese per utente 10 utenti : $1.200/mese per utente

: $1.200/mese per utente Più di 10 utenti: $1.600/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ACI TaskTracker

Nessuna recensione disponibile

6. Remindax

Via: Ricorda Stanchi di monitorare manualmente le date di scadenza? Remindax è una soluzione automatica per le promemoria delle scadenze, che vi permette di portare avanti le vostre attività senza sforzo. Basta programmare le promemoria con largo anticipo e ricevere avvisi automatici all'avvicinarsi di importanti date di scadenza. ⌛

Remindax riunisce le vostre scadenze in un'unica interfaccia, consentendovi di avere una panoramica completa delle date di scadenza imminenti. Inoltre, è possibile garantire il rinnovo automatico di documenti scaduti, come contratti o sottoscrizioni, su base mensile o annuale, automatizzando i flussi di lavoro attraverso la funzionalità Remindax di rinnovo automatico.

Questo software dispone di una funzione di gestione dei file che consente di archiviare in sicurezza e organizzare sistematicamente i documenti critici in vari formati come Word, PDF ed Excel. Inoltre, è possibile classificare i documenti per tipo e attivare il controllo dell'accesso degli utenti per evitare voci non autorizzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Remindax

Protocolli SSL per proteggere i dati

Notifiche via email, SMS o WhatsApp

Automazioni e promemoria ricorrenti

Funzionalità di ricerca e filtro avanzate

Facile gestione dei file

Limiti di Remindax

L'interfaccia utente può essere migliorata

Lamentele sul servizio clienti

Prezzi di Remindax

Inizio : $29/mese

: $29/mese Business : $49/mese

: $49/mese Premium: $99/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Remindax

Software Advice: 4.5/5 (10+ recensioni)

4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

7. Gestione dello studio Mango

Via: Gestione dello studio Mango Mango Practice Management è un software di monitoraggio delle date di scadenza creato appositamente per aiutare gli account a tenere traccia delle scadenze critiche con il minimo lavoro richiesto.

Il software offre due opzioni di monitoraggio distinte: l'opzione di monitoraggio narrativo di base, adatta agli studi più piccoli, e l'opzione di monitoraggio dettagliato per monitorare specifici passaggi secondari all'interno di ogni attività principale. 👣

Mango Practice Management consente di riportare le informazioni da un client all'altro e da un anno all'altro. Offre inoltre notifiche al personale per tenere informato il team sulle attività in ritardo o ad alta priorità.

È possibile monitorare le scadenze su base settimanale, trimestrale, mensile, annuale o biennale e controllare le date di scadenza per eventi unici. È possibile creare e stampare facilmente report personalizzati per scadenze specifiche utilizzando la funzione generatore di report.

Le migliori funzionalità di Mango Practice Management

Possibilità di monitoraggio a due livelli

Semplice delega delle attività

Notifiche delle date di scadenza

Reportistica per le scadenze

Monitoraggio delle scadenze specifiche per periodo

Limiti di Mango Practice Management

La fattura avrebbe bisogno di più opzioni per i font

Nessuna opzione per impostare pagamenti ricorrenti

Prezzi di Mango Practice Management

Basic : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Plus : $55/mese per utente

: $55/mese per utente Pro: $69/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su MangoPractice Management

G2: 3.3/5 (10+ recensioni)

3.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (50+ recensioni)

8. Inseguitore di attività

Via: Tracciamento dell'attività Task Tracker è il coltellino svizzero degli strumenti di gestione delle attività e offre soluzioni adattabili che soddisfano un intervallo di utenti molto ampio, dalle risorse umane alle operazioni, fino ai professionisti del marketing.

Monitorate il vostro flusso di lavoro quotidiano inserendo i dettagli delle attività, assegnandole ai membri del team e ricevendo aggiornamenti regolari sul loro stato. Impostate promemoria per le attività ricorrenti e ricevete aggiornamenti automatici ogni giorno.

Monitorate la durata di ogni attività e valutate la produttività del team in tempo reale utilizzando il Time Sheet del software. Rimanete informati sulle attività quotidiane del team con riepiloghi giornalieri automatizzati via WhatsApp.

funzionalità/funzione migliori di #### Task Tracker

Notifiche e promemoria WhatsApp

Si integra con Zoom e Google Calendar

Visualizzazione del calendario

Note vocali per un monitoraggio più rapido delle attività

Monitoraggio delle prestazioni del team con grafici

limiti di #### Task Tracker

Il miglioramento dell'interfaccia potrebbe migliorare l'usabilità

L'app potrebbe presentare problemi di funzione sui dispositivi iOS

Prezzi di Task Tracker

Basic: gratis per un massimo di cinque utenti

gratis per un massimo di cinque utenti TaskTracker Suite : $$$a/mese per utente, con un minimo di cinque utenti

: $$$a/mese per utente, con un minimo di cinque utenti Azienda: Contattare per i prezzi

*Il prezzo elencato si riferisce al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Task Tracker

G2: 5/5 (più di 10 recensioni)

5/5 (più di 10 recensioni) Capterra: 4.5/5 (meno di 10 recensioni)

9. Tracciamento della data di scadenza di Orbitax

Via: Tracciamento della data di scadenza di Orbitax Orbitax Due Date Tracker fa parte di una suite completa di software per la gestione delle imposte, utilizzata da aziende che operano in più giurisdizioni. È utilizzato per monitorare e gestire in modo efficiente i vari obblighi fiscali e di deposito.

Questo strumento automatizzato mette in connessione tutte le vostre unità aziendali in tutto il mondo e popola automaticamente le date di riunione dei requisiti di conformità per ciascuna entità.

Quando si aggiorna l'Entity Tracker della piattaforma aggiungendo o rimuovendo entità, le date di scadenza vengono sincronizzate dinamicamente. Ogni data di scadenza può innescare una catena di flussi di lavoro che coinvolgono le parti interessate. Sfruttate il Task Manager integrato per assegnare le date di scadenza agli stakeholder, completate da scadenze e notifiche.

Sfruttate la potenza delle funzionalità del software Audit Tracking per conoscere la storia di tutte le attività di archiviazione attraverso una dettagliata traccia di audit. È possibile scegliere di riportare gli obblighi di archiviazione negli anni fiscali futuri per una maggiore comodità.

Il software incorpora anche una logica integrata che non solo determina se una dichiarazione deve essere archiviata, ma identifica anche l'entità responsabile e i moduli specifici richiesti.

Una libreria di regole di conformità per gli obblighi di deposito in 195 giurisdizioni

Funzionalità/funzione integrata di Orbitax Meet

Database di regole e valutazioni fiscali Orbitax

Orbitax Drive per l'archiviazione dei dati

Nessuna revisione disponibile

Disponibile su richiesta

Nessuna recensione disponibile

10. Centesimi finanziari

Via: Centesimi finanziari Financial Cents assiste gli studi di commercialisti nell'organizzazione delle attività all'interno di un'unica piattaforma e nell'automazione dei processi che richiedono molto tempo. Questo strumento di facile utilizzo software di project management per la contabilità, di facile utilizzo è il biglietto da visita per un facile monitoraggio del lavoro, risposte più rapide ai client e una migliore organizzazione generale dell'area di lavoro.

Sfruttate la dashboard, le promemoria e le funzionalità di monitoraggio del tempo della piattaforma per ripristinare il controllo delle vostre attività e delle relative date di scadenza in un'unica visualizzazione e non perdere mai più una scadenza per il cliente. 👀

Funzionalità/funzione migliori di Financial Cents

Si integra con QuickBooks Online, uncontabilità generale software di account

Reportistica per il monitoraggio del tempo

Fatturazione integrata per i client

Automazioni per le promemorie

Sicurezza a livello di banca

Limiti dei centesimi finanziari

L'aggiunta di altre integrazioni potrebbe essere utile

Alcuni utenti non sono soddisfatti del supporto basato sull'IA

Prezzi di Financial Cents

Piano Teams : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Piano di scala: $59/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Financial Cents

G2: 4.8/5 (70+ recensioni)

4.8/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

Grazie a promemoria automatici, notifiche, integrazioni con il calendario e aggiornamenti continui, il software di monitoraggio delle date di scadenza può trasformare il modo in cui gestite le vostre attività e introdurre livelli di responsabilità e diligenza senza precedenti nella vostra azienda.

Se state cercando di monitorare le vostre scadenze senza sforzo all'interno di una piattaforma di produttività completa, provate ClickUp ! Approfittate delle sue versatili funzionalità di project management, delle attività di monitoraggio e di migliaia di pratici modelli per ottenere un esito positivo come mai prima d'ora! 🌟