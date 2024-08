Asana vs. Monday a confronto: Quale software di gestione dei progetti è migliore? 2024

Asana vs. Monday: è una domanda che ci sentiamo rivolgere di continuo. Ma qual è la piattaforma che va oltre il suo concorrente?

Tanto per cominciare, tutti i progetti di successo, a prescindere dall'entità e dall'oggetto, hanno una cosa in comune: una gestione adeguata e un collaborazione del team . Da quando molte organizzazioni sono passate a una forza lavoro distribuita, come fanno gestire progetti multipli contemporaneamente?

Si tratta di una vera e propria magia o, più probabilmente, le organizzazioni si stanno affidando maggiormente a sistemi cloud-based software di project management basati sul cloud . Le procedure guidate sono piuttosto interessanti, ma software di project management è assolutamente ideale per chiunque abbia bisogno di pianificare progetti, assegnare e programmare attività, allocare risorse e monitorare le scadenze.

Facilita il flusso di lavoro del team che lavora al progetto e consente ai gestori del team di gestire effettivamente tutti i progetti in modo efficace. Fortunatamente per le aziende, ci sono molte opzioni per gestire, monitorare e pianificare i progetti con il proprio team.

Torniamo quindi alla domanda principale: cos'è meglio? Asana o Monday?

Analizziamo ogni piattaforma, discutiamo i pro e i contro e analizziamo tutte le funzionalità/funzione dei due software di project management nel nostro confronto tra Asana e Monday:

Cos'è Asana? Asana è un software per il project management per startup e piccole e medie imprese. È stato fondato nel 2008 da ex dirigenti di Facebook per aiutare a monitorare il lavoro fornendo una soluzione unica per la creazione di progetti, la delega e la gestione delle attività, la collaborazione, la gestione del portfolio e la gestione del flusso di lavoro.

Offre una dashboard centralizzata per la comunicazione tra i membri del team. Questo elimina le comunicazioni via email, migliorando la collaborazione tra i membri e permettendo di gestire il team in modo più efficiente, aumentando la produttività.

Esempio di una bacheca Kanban in Asana

Cos'è il Monday?

Fondata nel 2012, Software per il project management Monday è ampiamente utilizzato da organizzazioni di tutte le dimensioni, dalle startup alle aziende consolidate. I diversi team di una stessa organizzazione possono utilizzarlo per diverse funzioni, al fine di raggiungere i loro obiettivi specifici.

Per istanza, il team commerciale può usarlo per costruire un CRM per ottimizzare i processi di vendita, gli sviluppatori per tenere traccia dei bug e il team marketing per pianificare e ottimizzare le campagne. Viene fornito con più di 200 modelli di flusso di lavoro tra cui scegliere, oppure ogni team può creare il proprio da zero.

La suite di funzionalità/funzione consente agli utenti di integrare tutti i passaggi del project management in un unico spazio e di favorire la trasparenza, migliorando la cooperazione tra i membri del team per migliorarne la produttività.

Gli utenti possono visualizzare un elenco di attività per tutti i progetti su Monday

Asana Vs. Monday.com: Funzionalità/funzione principali a confronto

Sebbene le piattaforme siano simili, ogni strumento presenta differenze in termini di funzionalità/funzione che conferiscono a entrambi i loro vantaggi del project management . In definitiva, gli strumenti sono adatti a organizzazioni ed esigenze diverse, per questo è importante conoscerne le funzionalità/funzione principali.

In questa sezione, mettiamo in evidenza le funzionalità/funzione di ogni strumento e le scomponiamo per aiutarvi a determinare quale sia il migliore per le vostre esigenze specifiche. Vediamo chi si aggiudica la vittoria in questo confronto tra Asana e Monday:

paid ha questa funzionalità/funzione, ma è disponibile solo nei piani a pagamento

Gestione delle attività

Asana è noto per offrire una creazione più rapida delle attività, in quanto non richiede così tanti dettagli come Monday. Tuttavia, Monday può mostrare più informazioni a colpo d'occhio. Con Monday, infatti, è possibile vedere il team, i titolari, la Sequenza, gli aggiornamenti di stato (in codice colore) e lo stato di avanzamento di ogni attività. Si può anche scegliere di eliminare alcune colonne di informazioni se sono eccessive.

Asana consente di creare attività, impostarne obiettivi e scadenze, creare dipendenze e assegnarle in pochi secondi. È possibile tenerne traccia tramite elenchi, sequenze o la visualizzazione della bacheca. Quando si accede ad Asana, le attività in scadenza vengono visualizzate nella sezione Home.

È facile vedere l'elenco completo di tutte le attività assegnate navigando su My Tasks. È sufficiente fare clic su un'attività per visualizzare tutti i dettagli e allegare documenti per la collaborazione.

Monday offre un modo simile di gestire le attività, ma le chiama "Pulse" Ogni Pulse è dotato di un proprio registro delle attività, di una sezione FAQ, di una sezione commenti e della funzione di allegato ai file. È possibile organizzarli in colonne per consentire agli utenti di costruire il proprio flusso di attività.

È possibile creare, assegnare e monitorare lo stato degli impulsi attraverso la panoramica delle attività del task manager. La gestione delle attività è comoda, poiché i pannelli di azione forniscono una panoramica dello stato di ogni attività.

Asana ha un sistema integrato di gestione delle dipendenze delle attività. Consente di designare attività che possono essere avviate solo quando altre sono state completate. Una volta completate, il membro del team assegnato viene avvisato automaticamente.

Monday non ha un sistema di gestione delle dipendenze integrato, ma ha una soluzione. È possibile aggiungere una colonna di dipendenza che consente di creare connessioni tra le attività. Da fare, le attività dipendenti non possono mai iniziare prima di quelle da cui dipendono.

Asana Dipendenze delle attività

Gestione del portfolio

Quando si gestiscono più progetti, concentrarsi su uno di essi può risultare una visione a tunnel, che porta a dimenticare o a tralasciare dettagli essenziali su altri progetti.

La gestione del portfolio è la gestione di tutti i progetti in un unico luogo per bilanciare i guadagni a breve termine con gli obiettivi a lungo termine. Entrambi gli strumenti offrono la gestione del portfolio, a differenza della maggior parte degli altri strumenti di project management.

La funzionalità/funzione di Asana per la gestione del portfolio funziona come lo strumento standard di project management, ma per i progetti invece che per le attività. Per visualizzare il portfolio dei progetti in corso, è possibile effettuare uno Zoom sulle attività quotidiane per vedere lo stato di ogni progetto.

La funzionalità/funzione consente di categorizzare tutti i progetti, visualizzandoli per grafico, priorità o qualsiasi altro campo personalizzato che si desidera creare.

Al posto della funzione di gestione del portfolio, Monday offre una funzionalità/funzione chiamata Gruppi. Sebbene non forniscano la stessa quantità di informazioni o dettagli, come lo stato di avanzamento completo della funzionalità portfolio di Asana, impediscono comunque di perdere i dettagli di un progetto se si gestiscono più progetti.

Quando si crea un impulso in Monday, si può scegliere a quale gruppo aggiungerlo.

Monday.com Gestione del portfolio

Collaborazione

È evidente che la collaborazione è fondamentale per l'esito positivo dei progetti. I software di project management che non dispongono delle necessarie funzionalità/funzione richiedono di affidarsi ad app di terze parti, il che può essere scomodo e influire sulla produttività.

Monday offre più supporto alla collaborazione rispetto ad Asana. Offre la possibilità di commentare le attività, un calendario, una lavagna online e la collaborazione con i documenti. La collaborazione documentale è una funzionalità/funzione utile, in quanto consente di creare documenti pubblici e privati e di condividerli con il team. Permette anche di comunicare all'interno del documento tramite chat e commenti.

Asana non dispone di collaborazione documentale o di lavagna online, quindi è necessario affidarsi ad app di terze parti come Google Documenti e poi allegarli ad Asana. Le sue funzionalità di collaborazione includono una bacheca di progetto che può essere un hub per le discussioni relative al progetto, un calendario e i commenti sulle attività.

Gestione dei flussi di lavoro

Asana aiuta a tenere tutte le informazioni critiche del progetto a portata di mano per accedervi facilmente. Le sue funzionalità/funzione di codifica a colori consentono di tenere traccia di tutti i dettagli del progetto, come chi ci sta lavorando, quali attività ha completato e le relative scadenze.

È possibile gestire il flusso di lavoro grazie a diversi modi di visualizzare il progetto, tra cui elenchi, grafici di Gantt, calendari e Bacheche Kanban .

Monday brilla davvero quando si tratta di visualizzazioni. Ha di gran lunga il maggior numero di modi per visualizzare il progetto tra tutti i software di project management. È possibile utilizzare tutte le viste di Asana, oltre a tabelle, sequenze, mappe e molte altre. L'impostazione predefinita è quella a moduli.

Monday consente di passare facilmente da una visualizzazione all'altra senza problemi.

Integrazioni

Per lavorare in modo più efficiente e senza intoppi, il software di project management che scegliete dovrebbe disporre di diverse integrazioni per lavorare con altri software e applicazioni che utilizzate senza problemi. Inoltre, queste integrazioni sono fondamentali perché compensano ciò che manca a ciascun software in termini di funzionalità/funzione.

Entrambi gli strumenti offrono solide integrazioni con diverse applicazioni popolari, dalle videoconferenze e dalle app tecnologiche agli strumenti di collaborazione come Slack e Teams.

Asana ha il maggior numero di integrazioni (oltre 150), tra cui Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack e molti altri strumenti popolari. È inoltre possibile utilizzare app come Time Camp per introdurre il monitoraggio del tempo in Asana.

Anche Monday offre diverse integrazioni, ma non così tante come Asana, pertanto rimane un po' indietro rispetto a . Dispone di circa 50 integrazioni, tra cui integrazioni commerciali e di eCommerce come Shopify e Salesforce. È interessante notare che si integra con altri software di project management come Asana e Trello. Le integrazioni di Monday sono personalizzabili in modo unico e si distinguono da quelle di Asana. Questo permette agli utenti di scegliere le funzioni esatte di cui hanno bisogno.

Entrambi sono disponibili per i membri del team in mobilità con le loro app per Android e iOS. Anche se gli schermi dei computer più grandi sono migliori per gestire tutti i dettagli e la loro complessità, è comodo sapere che è possibile delegare alcune attività lontano dall'ufficio.

Correlato:_ Monday.com Vs. Jira

Monday.com vs Asana Prezzi

Siamo realisti. Se stiamo per chiedere Asana vs Monday, vorrete sapere quanto vi costerà. I due strumenti sono un po' più costosi di alcune delle migliori alternative, ma non sono nemmeno troppo distanti l'uno dall'altro.

Piani tariffari di Monday

La differenza principale tra Monday e Asana è il prezzo. Monday può essere acquistato a un prezzo inferiore rispetto ad Asana. L'azienda offre cinque livelli di prezzo. Ogni livello ha le sue funzionalità/funzioni e i suoi limiti. Il piano base gratuito consente solo due utenti, integrazioni al limite, 500 MB di spazio di archiviazione e poche visualizzazioni del dashboard.

Controlla Monday.com per ulteriori dettagli sui prezzi.

Piani tariffari di Asana

Asana offre un piano tariffario a quattro livelli e la sua versione gratuita può contenere fino a 15 utenti. Ha molte funzionalità/funzione che in altri strumenti di project management sono a pagamento. Per istanza, Asana offre oltre 100 integrazioni e consente di collaborare con un massimo di 15 compagni di squadra. Lo spazio di archiviazione del piano gratuito è illimitato, fino a 100 MB per file.

Visita Asana per ulteriori dettagli sui prezzi.

Asana Vs Monday Recensioni dei clienti

Essendo tra le più popolari opzioni di project management disponibili, chiedersi se scegliere tra Asana e Monday può essere difficile. Abbiamo riscontrato che entrambe hanno diverse posizioni positive. Iniziamo con due recenti recensioni di Asana che ci sono piaciute.

Recensioni dei clienti di Asana

quando abbiamo iniziato a usare Asana, ho pensato: "Oh, certo, un altro prodotto che mi aiuterà", ma WOW, questo mi aiuta a tenere sotto controllo i miei incarichi nelle nostre 4 società sorelle, a gestire e pianificare le promozioni, a gestire i problemi, le correzioni e molto altro ancora. Spesso apro la mia casella di Asana (la mia funzionalità/funzione preferita) prima della mia casella di posta elettronica, perché mi dà un'idea migliore di ciò che sta accadendo in azienda" -_ Caitlen C., direttore artistico, G2 Review

mi piace usare le estensioni di Slack e Gmail per tenere traccia della mia giornata. Ho scoperto che questo è lo strumento migliore per me, tutti i colori e le funzioni mi permettono di programmare le cose al di fuori del mio calendario di lavoro, rimanendo al corrente di tutte le cose importanti in questo minuto, in questo giorno, in questo anno"_ - Venissa N., Senior Payroll Administrator, G2 Review

Monday recensioni dei clienti

Ma non lasciatevi convincere da queste ottime recensioni: Monday ha valutazioni simili e recensioni fantastiche sulla sua piattaforma. Ecco due recenti recensioni di clienti di Monday che si sono distinte su G2:

"Prima di Monday.com, tutte le richieste venivano inviate via email, rendendo difficile tenere traccia del carico di lavoro. Con Monday, tutti i membri del team possono visualizzare il file del progetto e sapere a che punto del processo si trova ciascun progetto. Mi piacciono molto le funzionalità/funzione personalizzate offerte da Monday; abbiamo un numero di client che desiderano un'esperienza personalizzata per semplificare le cose sia per noi che per loro. Monday ha molte funzionalità/funzione eccellenti, ma se dovessi selezionarne una, sarebbe l'organizzazione" - Keller C., Product Manager, G2 Review

il flusso e l'interfaccia utente, la personalizzazione, la facilità con cui tutto lavora insieme pur consentendo la separazione dei reparti... ma la cosa che amo di più di Monday è il supporto. Che si tratti di un bug, di un suggerimento o di un errore dell'utente, sono sempre veloci, competenti e cortesi. Inoltre, seguono sempre il cliente anche in seguito. È qualcosa per cui la mia azienda si impegna, quindi lo apprezzo molto anche negli altri. E i laboratori del lunedì! Ottimi componenti aggiuntivi per personalizzare ulteriormente la vostra esperienza"_ - Amanda B., Fondatrice, G2 Review

Monday Vs. Asana su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per vedere come si pone il dibattito tra Asana e Monday.com. Quando si cerca Monday vs Asana su Reddit molti utenti concordano sul fatto che le numerose integrazioni di Asana sono un enorme vantaggio:

"Asana è buono ma manca di alcune logiche se si gestiscono progetti grandi e complessi. D'altra parte, si interfaccia semplicemente con tutto"

Altri notano che Monday si aggiudica la torta per quanto riguarda i prezzi e la UX:

"Per me Monday.com è in testa nel confronto dei prezzi e dell'interfaccia"

Alternative ad Asana e Monday per la migliore soluzione di project management

Asana vs. Monday potrebbe continuare a essere chiesto ed è giusto così. Entrambi sono tra gli strumenti di project management più diffusi al mondo. Ma se non l'avete ancora preso, ce n'è un altro che dovete provare.

ClickUp è l'ultimo strumento per la gestione dei progetti alternativa ad Asana e Monday. Inoltre, ClickUp è uno degli strumenti di project management con la più alta valutazione disponibile. Davvero, i nostri clienti ci amano come soluzione all-in-one.

https://twitter.com/hellodavidryan/status/1534181907386474496?s=20&t=mJugUTnfMlayDFkWaFNOBw

Inoltre, ClickUp offre diverse funzionalità/funzioni gratuite che altrimenti sarebbero a pagamento in altri software simili. Se avete bisogno di aumentare la gestione del carico di lavoro, di creare viste personalizzate, di impostare promemoria dettagliati, di assegnare priorità o di costruire un'agenda legittima, potete farlo anche con il vostro computer Mappe mentali e Lavagne online, ClickUp è la soluzione migliore per il software di project management.

ClickUp dispone di numerose visualizzazioni per soddisfare al meglio le vostre esigenze

Può essere utilizzato da tutti i tipi di aziende. Dalle startup alle aziende Fortune 500, fino ai liberi professionisti, ClickUp funziona. È stato progettato per eliminare le inefficienze e le frustrazioni causate da altri strumenti di project management e aumentare la produttività.

Detto questo, se mai esistesse un'alternativa perfetta ad Asana vs. Monday, questa sarebbe ClickUp. Ha decine di funzionalità/funzioni che aumentano la produttività individuale e dei team. Confronto tra ClickUp e Asana !

Piani tariffari di ClickUp

Abbiamo condiviso le differenze di prezzo tra Asana e Monday, quindi vediamo come si posiziona ClickUp nel confronto. Per cominciare, ci sono cinque piani tra cui scegliere per soddisfare le vostre esigenze e il vostro budget.

*ClickUp ha un piano Business più conveniente di Asana, ma il piano top di Monday (escluso Enterprise) è più basso

Recensioni dei clienti di ClickUp

Non fidatevi solo della nostra parola: i clienti amano ClickUp. Ecco alcune recenti recensioni di ClickUp da parte di G2 che ci sono piaciute:

clickUp permette a un'intera organizzazione di lavorare in un'unica applicazione. Utilizziamo la funzionalità/funzione whiteboard, le attività, i dashboard, i documenti e altro ancora. Monday.com e JIRA non hanno la stessa idea globale che ha ClickUp, che è un'azienda molto innovativa"_ - Ashley P., Direttore dello sviluppo prodotti, G2 Review

mi piace avere tutto centralizzato, rende tutto molto più facile. ClickUp, con le sue numerose opzioni di visualizzazione, mi aiuta a evitare di passare da un'app all'altra o di dover cercare plugin poco affidabili o costosi. Gli strumenti che uso di più sono il calendario, gli elenchi, i documenti, il monitoraggio del tempo e gli obiettivi, e ognuno di essi contiene funzionalità/funzione difficili da trovare anche nelle app dedicate. Dopo aver provato tonnellate di app per la produttività, questa è stata di gran lunga l'esperienza più fluida e positiva. E non solo le funzionalità/funzione sono importanti, ma mi piace anche il modo in cui l'azienda mostra i suoi valori. Inoltre, le campagne di marketing sono esilaranti, credo sia l'unica azienda che seguo su YT perché le loro pubblicità mi fanno ridere. =)"_ - Daniel S., Camera Operator, G2 Review

La domanda non è Asana contro Monday, ma perché non ClickUp?

Questa recensione di Asana vs. Monday rivela una cosa: nessuno dei due è perfetto. Entrambi hanno punti di forza e di debolezza, e sta a voi decidere quale funzionalità/funzione apprezzate di più. Monday ha un prezzo migliore che lo rende accessibile, ma Asana ha più integrazioni e personalizzazioni.

Inoltre, Monday è migliore se si desidera un modello specifico per una particolare esigenza aziendale, ma Asana ha una piattaforma intuitiva che rende facile personalizzare i dashboard.

Ecco perché abbiamo elencato altre alternative da prendere in considerazione se Asana e Monday non soddisfano le vostre aspettative.

In definitiva, il software di project management che fa per voi dipende dalle vostre esigenze specifiche. Speriamo che questa guida vi aiuti a fare la scelta giusta. Se volete saperne di più sui software di project management prima di decidere, ecco una guida estesa che vi aiuterà a trovare la soluzione di project management perfetta per voi e il vostro team.