50 termini e definizioni per la gestione dei progetti che è necessario conoscere

La rilevanza e la produttività di un professionista in qualsiasi settore richiedono di stare al passo con i cambiamenti e di evolversi con il settore, man mano che questo raggiunge livelli più elevati. Il project management il campo richiede questo e altro, ed è per questo che vi offriamo questo elenco di termini di project management per aiutarvi!

A-E: da Agile a Earned Value Management

Agile

Non accontentatevi di qualcosa di diverso se avete bisogno di una approccio di project management che consente un feedback in tempo reale da parte del cliente in ogni fase dello sviluppo del progetto. Agile supporta la collaborazione, l'organizzazione personale e la scalabilità in dipendenza delle esigenze del progetto e delle parti interessate. Scompone prodotti complessi e di grandi dimensioni in parti brevi e gestibili, chiamate "sprint scrum".

Agile Project Management Agile project management è un metodo di project management facilmente adattabile utilizzato dagli sviluppatori di software e dai product manager. Suddivide un progetto in fasi che richiedono una revisione periodica delle attività in dipendenza del feedback del cliente. Apporta uno stile iterativo e una flessibilità ai progetti di project management, concentrandosi sulla soddisfazione del cliente e sulla collaborazione.

Trascinate un'attività nella colonna successiva per aggiornare automaticamente il suo stato con la visualizzazione della Bacheca Kanban di ClickUp

Pianificazione agile del progetto

"Non è quello che avevo in mente!" Per evitare questo tipo di feedback da parte dei clienti, prendete in considerazione l'utilizzo della metodologia di progetto scalabile che suddivide un progetto in sprint della durata di due settimane. Chi non ha bisogno di tempi di consegna record con feedback, trasparenza, gestione del tempo e entro i limiti del budget ?

Impronta blu

Quando si crea confusione sull'interpretazione dei termini nella programmazione, la colpa è del blueprint. Un progetto è un insieme di idee correlate ma sottilmente diverse. Il termine project management si riferisce anche a una rappresentazione grafica del progetto software. Fornisce una presentazione visiva riepilogativa di un progetto o di un concetto complesso.

Studio di caso

Un caso di studio è una storia approfondita su problemi di vita reale e sull'applicazione di concetti nella società. Molti aneddoti danno un aspetto pratico ai concetti teorici di questo termine di project management.

Indice di prestazione dei costi

Quando si valuta la performance di un progetto rispetto al budget, l'indice di performance dei costi (CPI) mostra se il progetto è efficace dal punto di vista dei costi. È all'interno, al di sotto o al di là del budget? La formula è CPI= valore guadagnato (EV) / costo effettivo (AC).

Catena critica Project Management

Approccio di project management che integra l'insieme di attività, sequenze e risorse necessarie per garantire il completamento tempestivo di un progetto entro il budget. Valuta la capacità di un team di completare un progetto in base alle esigenze e alle risorse a disposizione.

Metodo del percorso critico

Il percorso critico identifica gli elementi essenziali necessari per completare un'attività. Serve a migliorare l'efficienza eliminando le attività irrilevanti e quelle che fanno perdere tempo . Se necessario, più risorse possono essere destinate alle attività critiche per accelerare il completamento del progetto.

Il percorso critico controlla tutte le attività presenti nel grafico e determina l'insieme che, in caso di modifica, influirebbe sulla scadenza complessiva del progetto

Fattore critico di esito positivo

il 67% dei progetti fallisce per una cattiva gestione del tempo o del denaro. Gli astuti project manager si tengono alla larga dai guai formulando un piano strategico. I fattori critici di successo costituiscono il piano strategico o il piano di lavoro che garantisce il successo del progetto.

I project manager devono identificare fattori critici distinti, come ad esempio requisiti , attività cardine, risultati , software e piani di comunicazione aperti.

Dipendenze

Le interrelazioni nel project management si verificano quando un'attività, una condizione o un'occorrenza dipendono dal completamento di un'attività precedente o di una successiva. Le dipendenze danno una direzione di priorità a relazioni tra le attività e il loro ordine per mantenere un flusso di lavoro stabile.

Come aggiungere una dipendenza a una relazione in ClickUp

Gestione del valore guadagnato

Il project management richiede una metodologia quantitativa per valutare costantemente lo stato di avanzamento di un progetto. L'Earned Value Management fornisce parametri per la valutazione dello stato di un progetto rispetto alla pianificazione e alla dotazione di bilancio. I project manager usano queste metriche per fare previsioni sul progetto e adattarsi alle variazioni emergenti.

F-L: Monitoraggio rapido del tempo (Lead time)

Monitoraggio rapido

A volte un progetto non rispetta la tabella di marcia. La colpa è del burnout, della mancanza di risorse, degli obiettivi poco chiari e della scarsa comunicazione, ma ciò non toglie che sia necessario raggiungere le attività cardine. Come fare, se non accelerando il monitoraggio del progetto utilizzando trucchi per la compressione dei tempi! Il monitoraggio rapido, quindi, prevede tattiche quali la sovrapposizione delle attività o la loro esecuzione in parallelo per completare il progetto entro la data di consegna originale.

Diagramma di flusso

Come strumento di risoluzione dei problemi, mette in connessione i segmenti di un progetto e migliora il flusso e l'elaborazione delle informazioni. Inoltre, un diagramma di flusso software per i diagrammi di flusso possono svolgere altre funzioni, come semplificare concetti complessi per renderli più facili da visualizzare e comprendere.

Processo/sviluppo iterativo incrementale

Un modello di sviluppo software iterativo prevede la ripetizione delle attività in cicli o iterazioni. Porta alla produttività di una nuova versione del software fino allo sviluppo della versione desiderata o migliore.

Il metodo incrementale suddivide l'attività di sviluppo del software in piccole porzioni. Lo sviluppo di ogni porzione migliora quello precedente, in modo che il progetto sia in corso per fasi. Il processo incrementale iterativo combina questi due approcci complementari, in modo che i miglioramenti di un progetto avvengano in ogni fase dello sviluppo e non in modo lineare.

Bacheca Kanban

A Bacheca Kanban permette di vedere in tempo reale le attività in sospeso, quelle in stato di avanzamento e quelle completate. Il metodo Kanban suddivide un progetto in attività. In questo metodo, si usano note adesive o schede Kanban per rappresentare visivamente le attività.

La Bacheca Kanban fornisce informazioni che aiutano i provider a eliminare le attività irrilevanti e inutili. Rende i team altamente produttivi, aumentando la loro concentrazione sugli elementi cruciali del processo di sviluppo.

Un pannello Kanban aiuta a visualizzare il lavoro in corso e a massimizzare l'efficienza

Indicatori chiave di prestazione

Un project management efficace richiede una chiara delineazione di obiettivi o traguardi. Da fare per ordinarli e valutarli in base alla priorità? È qui che entrano in gioco gli indicatori chiave di prestazione, che forniscono metriche per valutare le vostre prestazioni nella riunione di traguardi o obiettivi chiave.

L'indicatore monitora le prestazioni solo per gli obiettivi chiave. Gli indicatori di performance chiave variano in dipendenza di ciò che un'azienda considera l'indicatore principale per misurare il proprio esito positivo.

Lead time Lead time definisce il tempo necessario per evadere un ordine dopo che il cliente lo ha effettuato. Fornisce un vantaggio in termini di prestazioni aziendali, poiché si riflette direttamente sulla produzione di lavoro e sulla soddisfazione dei clienti, indipendentemente dalla fase o dalla natura del progetto. Si basa su:

Creazione o sviluppo del prodotto: la durata dell'immissione sul mercato di un prodotto richiesto

Gestione della catena di fornitura: dal momento dell'ordine fino a quando il prodotto arriva al client

Project management: la durata totale del completamento di tutte le attività richieste dal progetto

M-P: Programma della riunione e Sequenza del progetto

Programma della riunione

Una comunicazione aperta ed efficace nelle riunioni del team aiuta i membri a tenere a fuoco obiettivi e traguardi. Per ottenere il massimo da una riunione è necessaria una programma della riunione che è una descrizione dei problemi che si intende discutere durante la sessione. Un semplice programma della riunione o uno formale evita di perdere tempo su questioni banali, di andare fuori tema e di non affrontare i problemi chiave del progetto.

Nell'impostazione del programma della riunione, dovreste consultare gli altri membri del team per consentire loro di prepararsi. Inoltre, devono sapere Da fare prima e dopo la riunione e quali sono i loro ruoli.

Verbali di riunione

Dopo aver partecipato a una riunione, potreste andarvene con un elenco personale di ciò che avete imparato dalla discussione e dalle presentazioni. Si tratta di note casuali o di appunti di riunione. Non sono verbali di riunione. Verbali di riunione sono la versione ufficiale delle note della riunione e sono seguiti dall'approvazione unanime di tutti coloro che vi hanno preso parte, in quanto rappresentano un resoconto veritiero di tutto ciò che è stato discusso o è accaduto durante la riunione.

Attività cardine

Ogni progetto ha dei traguardi chiave o dei punti di controllo utilizzati per identificare le fasi principali dello sviluppo di un progetto . Un'attività cardine, quindi, indica un evento significativo nella fase di sviluppo di un progetto sviluppo del progetto . Aiuta il team a monitorare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi.

Senza di essa, sarebbe impossibile avere una prospettiva sulle scadenze o sulla struttura del progetto. Per sviluppare le attività cardine, i vari manager utilizzano fattori quali specifiche date di scadenza in base al calendario del progetto o il raggiungimento delle approvazioni degli stakeholder del progetto.

Come aggiungere un'attività cardine in ClickUp

Mappe mentali

Se immaginate un albero con più rami, siete sulla buona strada per comprendere il concetto di mappa mentale. A mappa mentale definisce un concetto chiave con le idee correlate o i sottoconcetti che ne derivano. Sono utili nella pianificazione e nel project management a distanza e in azienda. Ogni ramo di una mappa mentale ha una parola chiave o un'immagine che fluisce da esso. L'intera immagine si anima con colori diversi per definire ogni sezione. Collega le idee al concetto principale per la risoluzione di problemi, l'organizzazione, il brainstorming e il piano.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/KQmETwnptwFU9G0i3Bc3uY5\_IEP\_3CHRQNPLQ30cAgYipWnnSKZe8PHLz4Pe1DB\_0qbC05pRuxlLMV4QW39fyg9AJvBRqwS-BPhpWGdKBKUugINmvnNi\XKeHUugBO7ETWm2EbofqolhWD2l4g mappa mentale in ClickUp /$$$img/

Le mappe mentali organizzano le informazioni in una gerarchia per mostrare le relazioni

Dichiarazione di missione

Se vi chiedessero di descrivere la vostra azienda, avreste molte cose da dire: la sua rilevanza per il settore o la società, la posizione geografica, le sue operazioni, il suo obiettivo, la natura dei suoi servizi o prodotti, i suoi clienti e molto altro ancora. Riepilogate/riassumete tutto questo in una frase e avrete la dichiarazione di missione della vostra azienda! Una buona dichiarazione di missione è un punto di forza quando riconosce le esigenze dei clienti o le soluzioni che offre.

Oggetto

Far crescere un'azienda o portare a termine un progetto non deve essere complicato se si ha un obiettivo chiaro. Un oggetto o un obiettivo racchiude in sé la i traguardi fissati per guidare le vostre attività o le vostre operazioni . Attraverso di esso è possibile aumentare l'account, identificare e risolvere i problemi e concentrarsi sulle aree che richiedono un miglioramento. Supporta la visione dell'azienda, come indicato nella dichiarazione della missione. Completando l'obiettivo si raggiunge l'oggetto.

Attività del progetto

L'attività di progetto è un'attività con attività secondarie al suo interno. Il completamento delle attività secondarie porta al raggiungimento dell'attività cardine o principale. Ad esempio, nel caso in cui l'attività principale sia la creazione di una presentazione, le attività secondarie comprendono: la raccolta dei contenuti, la progettazione della presentazione, la revisione con i principali stakeholder e la realizzazione del documento finale.

Bilancio del progetto

A budget del progetto fornisce le stime o le proiezioni delle spese o dei costi totali necessari per completare un progetto entro un periodo specifico. Evidenzia i costi in ogni fase del ciclo di vita del progetto. Gli errori di calcolo nei requisiti di bilancio possono causare deficit o un uso improprio dei fondi che ostacolerebbero i risultati. Il budget di un progetto è un fattore di approvazione che misura le prestazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/add\\_budget\_client-1400x728.gif aggiungere un budget /$$$img/

Eseguire calcoli tra i campi di un'attività utilizzando formule semplici e avanzate

Consegne del progetto

I deliverable sono i risultati delle attività che compongono un progetto. Ciò significa che i deliverable del progetto non sono il risultato finale di un progetto. I deliverable di progetto sono servizi o produttività ottenuti da un progetto e consegnati a un client. Un deliverable deve avere l'approvazione delle parti interessate e svolgere un ruolo specifico negli oggetti del progetto.

Obiettivi del progetto

Ogni volta che un progetto si concretizza, inizia con una una chiara dichiarazione del risultato desiderato . Queste dichiarazioni definiscono gli obiettivi del progetto affermando la proiezione generale di ciò che il progetto raggiungerà. Se gli obiettivi del progetto definiscono solo i risultati, diventano vaghi.

È possibile contrastare l'ambiguità restringendo il campo ad aspetti specifici del progetto, come obiettivi di tempo, obiettivi di prestazione e obiettivi di risorse. Quindi, se pianificate di avere 20 nuovi client nel prossimo anno, dovete valutare e vedere se il vostro obiettivo è raggiungibile, limitato nel tempo, quantificabile, realistico e specifico, per qualificarlo come un obiettivo di progetto valido.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image1-7-1400x926.png obiettivi in ClickUp /$$$img/

Un obiettivo di progetto fornisce un contesto generale di ciò che il progetto realizzerà

Ciclo di vita del progetto

Si dice che tutto ha un inizio e una fine. Questo include il vostro progetto. A ciclo di vita del progetto è il processo che un progetto segue dall'inizio alla fine. Un'idea scoraggiante, se si considera che significa gestire tutti gli aspetti che compongono il ciclo di vita di un progetto: i risultati, il team, il processo e le esigenze dei clienti.

Istituto di Project Management

Questa associazione senza scopo di lucro offre l'iscrizione professionale ai program manager e ai project manager. Inoltre, il PMI offre ai propri membri la possibilità di Accreditamento Project Management Professional riconosciuto in tutto il mondo. Questa credenziale offre ai provider e ai personalizzati la fiducia nelle qualifiche del professionista nella gestione dei progetti. Considerando il numero di risorse che vengono impiegate nei progetti, varrebbe la pena assicurarsi che il team abbia un professionista certificato al suo timone.

Project Manager

È la persona a cui è affidata la responsabilità di pianificare e dirigere un progetto fino al suo completamento, assicurandosi che le scadenze, il budget e le consegne rimangano in primo piano. Essi forniscono la direzione del ciclo di vita del progetto sfruttando le risorse per massimizzare l'efficienza, diminuendo i costi e aumentando le entrate, e dando forma alla missione e agli obiettivi generali dell'organizzazione. I compiti specifici di un PM dipendono dalla natura del suo settore e dai tipi di progetti coinvolti.

Oggetti del progetto

Obiettivi e finalità sono termini diversi di project management. Obiettivi del progetto sono dichiarazioni specifiche di ciò che il team deve raggiungere e il risultato previsto per la riunione degli obiettivi è l'obiettivo. Obiettivi del progetto richiedono una strategia concisa e un mezzo o degli strumenti per quantificarli, come un dashboard per il monitoraggio dello stato di avanzamento, per mantenere il progetto in corso.

Project Portfolio Management Gestione del portfolio dei progetti è un'attività del project management che prevede la selezione, l'ordine e il controllo di un progetto o di un programma in base alla sua capacità e ai suoi oggetti. Fornisce valore scegliendo i progetti, allineandoli al piano strategico dell'azienda e ottimizzando le risorse al limite per ottenere sinergie tra i progetti.

Grazie a queste misure, un'organizzazione non si impegnerà in progetti irrilevanti o in un numero eccessivo di progetti, che porteranno al fallimento a causa della mancanza di una gestione e di un coordinamento adeguati.

Il widget Portfolio dashboard in ClickUp

Calendario del progetto

In qualsiasi momento, desiderate essere aggiornati sullo stato del vostro progetto, soprattutto per quanto riguarda l'account dei tempi. L'appropriato gestione del tempo le risorse di gestione del tempo vi aiuteranno a tenere sotto controllo le scadenze e a comunicare agli altri membri del team e ai client lo stato del progetto. Strumenti per la pianificazione del progetto vanno oltre i tradizionali carta, penna e calendario. È possibile creare attività, inserirle in giorni specifici e segnare l'orario di inizio e di fine previsto con un simbolo calendario online .

Il calendario di un progetto supporta la pianificazione, la programmazione e la gestione delle risorse

Ambito del progetto

Prima dell'inizio di un progetto, deve esserci una dichiarazione dettagliata di tutti i suoi aspetti. Questa dichiarazione è il ambito del progetto e cattura aspetti come le risorse necessarie, i deliverable, tutte le attività o le fasi relative al progetto, i limiti e le sequenze. È la giustificazione di un progetto e ne documenta gli obiettivi specifici e le misure dell'esito positivo.

Stakeholder del progetto

A stakeholder del progetto è una persona, un gruppo o un'organizzazione che ha interesse nelle attività di un progetto o che vi partecipa a qualsiasi livello. Queste entità possono perdere o guadagnare direttamente dal progetto. Un buon project management deve identificare gli stakeholder, i loro ruoli e le loro esigenze e comunicare loro l'ambito del progetto.

Sequenza del progetto

Un progetto deve avere una tabella di marcia. Tuttavia, non sempre le cose vanno come previsto e situazioni come ritardi nelle attività cardine e arretrati affliggono i progetti. A sequenza del progetto è l'ordine cronologico degli eventi e delle attività chiave di un progetto, per garantire il rispetto dei tempi. Cattura e comunica le scadenze, le dipendenze, le attività specifiche e la durata prevista dei progetti ai vari stakeholder.

Q-W: Garanzia di qualità per il project management a cascata

Garanzia di qualità

Uno dei termini del project management da conoscere è Garanzia di qualità , che è una principio del project management che impedisce a un'azienda di ingigantire gli errori e di evitare l'esposizione ai rischi. Guida i manager nello sviluppo di prodotti di qualità, nell'impostazione di standard di eccellenza e nell'eliminazione delle insidie. L'assicurazione della qualità, quindi, si concentra sulla fornitura non solo di un pacchetto completo, ma anche dei migliori risultati del settore per mantenere e far crescere una base di clienti.

Gestione della qualità

I project manager cercano l'eccellenza non come un successo unico, ma come un lavoro richiesto a lungo termine. Il project management della qualità assicura la fornitura costante di servizi, produttività o altri prodotti di qualità durante l'intero ciclo di vita del progetto. Le sue caratteristiche identificabili sono la funzione, le prestazioni, l'idoneità, la coerenza e l'affidabilità. Un'organizzazione definisce i propri standard di misurazione di questi livelli in base al progetto.

Piano della qualità

Questo aspetto del piano di progetto aiuta a decidere le priorità di un progetto. Si verifica nella fase di pianificazione e aiuta il team e il gestore del team a definire le questioni critiche che portano a un esito positivo del progetto. Elenca le risorse necessarie, le attività coinvolte e gli oggetti. Inoltre, questo passaggio stabilisce gli standard di qualità che il progetto deve soddisfare.

Grafico RACI

A Grafico RACI è un diagramma che mappa il livello di coinvolgimento di una persona all'interno di un progetto, in modo che tutti comprendano chiaramente ruoli e responsabilità. RACI è un acronimo che sta per Responsabile, Responsabile, Consultato e Informato. Questo grafico incoraggia la comunicazione e definisce la titolarità, in modo che le attività nel sequenza del progetto muoversi di conseguenza senza confusione.

Allocazione delle risorse

Una gestione efficiente e di qualità richiede l'allocazione delle risorse che consiste nella posizione strategica delle risorse disponibili per supportare le attività a cui sono destinate. Ciò consente il regolare svolgimento del progetto, ne mantiene la produttività e lo rende economicamente vantaggioso. Tuttavia, la disponibilità di risorse e le richieste del client possono influenzare l'allocazione delle risorse.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/NcPJ4DAebpkWAqrQt8SmEqT73ksSPPPEqLUfR98BgUDcSb119kr-bAGuf4qwkmY700kMeda-cm0CKLzqMXf4RwuMxsxHN0kvF89n-ZYss1PoCuzY_wTCzL2uGuv\\fBs47QbP\_R0iGmOYW0UxkQ vista Riquadro in ClickUp /$$$img/

L'allocazione delle risorse è il processo di assegnazione strategica delle risorse per raggiungere gli obiettivi del progetto

Livellamento delle risorse Livellamento delle risorse è una tecnica di gestione che razionalizza l'allocazione delle risorse, la allinea con la pianificazione del progetto e, infine, elimina l'allocazione di risorse eccessive o insufficienti. Tuttavia, se non viene terminato correttamente, le risorse non riescono a dare un servizio ottimale al progetto o non raggiungono il loro utilizzo ottimale, con conseguenti sprechi. Pertanto, è necessario riconoscere le lacune nelle risorse del progetto, effettuare stime realistiche delle risorse necessarie e

creare un elenco delle priorità per la gestione delle risorse e delle attività.

Gestione delle risorse

Le risorse danno vita a organizzazioni e progetti, senza le quali rischiano di fallire. Gestione delle risorse tiene a bada questi esiti disastrosi. Definisce le strategie di pianificazione, organizzazione e distribuzione delle risorse. Fa parte del project management e controlla le risorse intangibili e tangibili.

Gestione del rischio

Il project management identifica, valuta e mitiga le possibili minacce ai progetti. Esamina il modo in cui un progetto può cambiare i suoi oggetti e i suoi risultati a causa dell'esposizione ai rischi. Il processo documenta i colli di bottiglia previsti e i modi per superarli.

Scope Creep

Lo Scope Creep definisce un fenomeno in cui le consegne e i requisiti di un progetto aumentano con lo stato del progetto stesso. Questo fenomeno mette a dura prova le risorse, in quanto coinvolge attività al di fuori dell'ambito del progetto . Con questa pressione aggiuntiva sul team, sulle risorse e sul tempo, il progetto perde la direzione e vacilla o fallisce.

Scrum

Scrum è un soluzione agile per il project management che divide i progetti in piccoli segmenti chiamati Sprints. Gli sprint iterati durano da due settimane a un mese. Raccoglie il feedback dei clienti a ogni sprint e utilizza una scrum board per documentare gli obiettivi e le attività dello sprint per mantenere o migliorare il ritmo di consegna del progetto.

Scrum Project Management Scrum project management si discosta dal metodo tradizionale di project management, in cui il cliente visualizza il prodotto di un progetto dopo averlo completato. In questo modo il cliente non ha la possibilità di fornire un feedback prima del completamento del progetto. Il project management Scrum è un metodo che suddivide un progetto in ruoli, artefatti ed eventi.

Questi tre elementi sono strumenti e ruoli attraverso i quali il programma suddivide un progetto complesso in segmenti chiamati sprint, che durano dalle due alle quattro settimane. Alla fine di uno sprint, il cliente fornisce un feedback che guida il team di gestione nello sviluppo del miglior prodotto o servizio possibile e desiderato per il cliente.

Sprint

A sprint è un periodo specifico o fisso che dura da una a quattro settimane. È un ciclo di sviluppo nella vita di un progetto. Pertanto, uno sprint di scrum nasce dalla

suddivisione di un progetto in piccoli box o attività

che devono essere completati e approvati dagli stakeholder prima di passare alla fase successiva.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Sprint-Lists-in-ClickUp.png

/$$$img/

Visualizzazione degli elenchi di Sprints in ClickUp

Punto storia

Alla fine di uno sprint, un team assegna delle unità per dare un feedback sul lavoro richiesto per implementare un backlog per un'attività o un elemento del progetto. Questa metrica quantifica l'aspetto astratto dell'implementazione di un'attività o di un elemento del progetto storia del cliente sui rischi, le complessità e i lavori richiesti. Si svolge nel backlog del prodotto.

Waterfall Project Management

Questo metodologia lineare di project management fornisce un processo sequenziale per completare un progetto. Richiede il completamento di una fase prima di passare alla successiva e i passaggi o le fasi fluiscono o si sovrappongono l'uno all'altro come l'acqua in una cascata. Può non essere flessibile come le recenti soluzioni di gestione, ma segue comunque le fasi consuete del project management.

Con questi termini di project management, sarà facile comprendere e massimizzare le risorse per ottenere il meglio dal vostro progetto attività di project management .