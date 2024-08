Le 10 migliori app di produttività per Android per lavorare nel 2024

Cerchiamo sempre di ottimizzare tutto ciò che facciamo per essere più produttivi, giusto?

Ma alcuni dei maggiori impatti derivano dai cambiamenti più piccoli, come il semplice scaricare una nuova app. Ecco perché pensiamo che sia utile conoscere i migliori app per la produttività per dispositivi Android.

Queste tipi di app vi aiutano a migliorare la vostra efficienza ed efficacia in qualsiasi cosa facciate. E se siete utenti di Android, ci sono moltissime app che potete usare per aiutarvi a migliorare la produttività .

Non preoccupatevi, gente dell'iPhone: molti di questi app per la produttività per Android sono disponibili anche per iOS anche per iOS.

La sfida consiste nell'individuare l'app con la migliore valutazione in termini di funzioni. E scegliere quella sbagliata sarà una perdita di tempo e di lavoro richiesto.

Non è così produttivo, eh?

Ecco perché vorrete utilizzare le migliori app per la produttività, quindi diamo un'occhiata più da vicino alle 10 migliori app per la produttività per Android nel 2024!

Migliori app per la produttività per Android nel 2024

1.

ClickUp

ClickUp funziona su tutti i dispositivi per essere davvero l'unica app di cui avete bisogno per terminare il vostro lavoro

Il primo è il nostro preferito e, speriamo, presto anche il vostro. ClickUp è il numero 1 strumento di produttività di cui avete bisogno oggi per semplificare e conquistare la vostra giornata lavorativa.

Da cosa ClickUp si distingue per le sue impostazioni?

Per cominciare, sia che siate un project manager o semplicemente stiate cercando di gestire la vostra giornata lavorativa vita personale (o magari entrambe), questo strumento completo per la produttività vi fornisce gli strumenti necessari per allineare il vostro lavoro in modo ordinato e facile da capire.

L'interfaccia di ClickUp è stata progettata pensando all'utente. Utilizzate il nostro Funzionalità/funzione di ClickUp per creare, gestire e organizzare tutti i vostri documenti. Oppure provate ClickUp funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp per monitorare il tempo trascorso su attività specifiche, creare attività aggiuntive e impostare promemoria. È anche dotato di "Azioni rapide" che permettono di Da fare rapidamente.



Le funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp consentono di registrare, etichettare e organizzare il tempo in modo più efficiente Promemoria di ClickUp sono personalizzabili in quanto sono impostati per impostazione predefinita come privati, ma possono essere condivisi con altri. Ciò è utile quando si hanno colleghi o compagni di squadra che utilizzano ClickUp per collaborare a un documento o per monitorare lo stato di un progetto.

Il "pane quotidiano" dell'app è il blocco note. È possibile ingrandirlo o ridurlo in base al livello di complessità necessario e scrivere o registrare note quando si ha l'ispirazione. Se poi l'idea si trasforma in un'attività da assegnare a voi stessi o a qualcun altro, basta convertirla in un semplice clic.



La funzionalità ClickUp Notepad aiuta a organizzare rapidamente i propri impegni e molto altro ancora

Da fare se avete più progetti per i quali volete creare documenti. La funzione dashboard di ClickUp consente di visualizzare i vari progetti nella barra laterale. È possibile etichettare i progetti con titoli distinti per tenere separati i lavori.

ClickUp dispone anche di un'area di lavoro in cui è possibile impostare un luogo in cui lavorare su singoli progetti. Se volete cambiare progetto in qualsiasi momento, andate nel menu delle impostazioni e scegliete la possibilità di attivare/disattivare le aree di lavoro.

Sebbene ciascuno dei prodotti elencati in questo post rappresenti attualmente una delle migliori app per la produttività per Android, nessuno di essi offre un pacchetto completo di gestione del tempo e dell'attenzione come ClickUp, che incoraggia la creatività, l'innovazione e l'organizzazione sotto forma di una soluzione per la produttività semplice ma estremamente efficace.

ClickUp ha anche una varietà di pacchetti disponibili, a seconda della dimensione del vostro team. Gli intervalli vanno dalla versione Free Forever al piano Unlimited a soli 5 dollari per utente al mese. Quindi perché esitare? Iniziate e scaricate oggi stesso la nostra app per Android .

2. IFTTT



IFTTT consente di utilizzare l'automazione per monitorare le ore di lavoro o anche per sapere quando passa la Stazione spaziale internazionale

Quando si tratta di aumentare la produttività, l'automazione può essere uno degli alleati più potenti. Ecco dove IFTTT è quello che vi aiuta di più. È un'applicazione che vi permette di automatizzare le app e i dispositivi che usate di più.

Permette di creare rapidamente potenti automazioni, in modo da poter adattare e modellare le integrazioni alle vostre specifiche. Filtrate i codici, eseguite query o sincronizzate più account, il tutto tramite un unico dispositivo.

Se non siete sviluppatori di software, non c'è da preoccuparsi. IFTTT è una piattaforma senza codici. Ciò significa che, indipendentemente dal vostro livello di competenza, sarete in grado di automatizzare le vostre app da qualsiasi luogo.

Potete condividere contenuti su più piattaforme, creare e commercializzare eventi o persino personalizzare il vostro assistente vocale per aiutarvi a gestire più sistemi.

3. LastPass



LastPass è ottimo per i team che hanno bisogno di condividere i login tra le varie piattaforme

Chiunque abbia una presenza digitale ha una tonnellata di password da monitorare (o almeno lo speriamo per il bene della sicurezza).

Che si tratti di password per account aziendali, finanziari o personali, potreste trarre vantaggio dall'utilizzo di un'unica piattaforma per accedere a tutti i vostri account. La maggior parte sicurezza informatica gli esperti vi diranno di usare uno strumento per le password, perché un errore potrebbe trasformarsi in uno dei più grandi grattacapi della vostra vita.

Da fare, quindi?

Utilizzate un'app per il monitoraggio e la registrazione delle vostre password con LastPass . È un'applicazione per la gestione delle password che memorizza tutte le vostre password su più app e account.

Ecco come funziona: si salvano tutte le password nell'app. Poi, ogni volta che si accede a un'app da qualsiasi dispositivo, è possibile semplicemente utilizzare LastPass per riempire automaticamente la password. Ora non dovrete più ricordare le vostre password o commettere altri passi falsi informatici come tenerle salvate all'interno di un documento.

È ottimo anche per gli acquisti online. È possibile salvare l'indirizzo e le informazioni per il pagamento e LastPass le inserisce quando necessario. Non ci si limita alle password delle app: tra gli altri tipi di dati che si possono memorizzare ci sono anche le informazioni sulle iscrizioni e sulle assicurazioni.

Se avete problemi a pensare a password forti, LastPass può aiutarvi anche in questo caso. La sua funzionalità/funzione di generatore di password svilupperà password complesse e sofisticate che lasceranno gli hacker a bocca aperta.

4. TickTick





TickTick lavora su prodotti Android e Apple

Ci potrebbero essere persone con una certa produttività che non incorporano elenchi di Da fare nella loro routine quotidiana, ma non ne siamo consapevoli. L'elenco delle cose da fare è uno degli strumenti più semplici ma più efficaci che esistano pianificare e gestire la produttività .

La sfida per molti è quella di dover gestire attività concorrenti tra la vita lavorativa e quella personale. TickTick è un'app che rivoluziona il modo di affrontare l'elenco delle cose da fare.

È dotata di un sistema di promemoria automatico che vi permetterà di non dimenticare mai un appuntamento o un'attività. L'app offre anche cinque visualizzazioni distinte del calendario, che consentono di visualizzare la giornata nel modo più adatto alle proprie esigenze, in modo da personalizzare il modo in cui si consumano gli impegni.

La parte più interessante di TickTick è la sua funzionalità/funzione di integrazione che consente di collaborare con altri utenti. Sia che stiate completando un lavoro con altri colleghi o pianificando una gita in famiglia, è un ottimo strumento per quando i vostri elenchi di cose da fare dipendono da altri.

Con oltre 30 funzionalità/funzione, TickTick è in grado di integrarsi con più di 10 piattaforme. È uno strumento versatile per chiunque dia priorità al piano e voglia essere produttivo.

5.

Trello

Trello utilizza Bacheca Kanban visualizzazioni per spostare facilmente le attività allo stato o alla fase successiva

Che si lavori con un team o da soli, l'avvio di qualsiasi tipo di progetto richiede più della semplice concentrazione. Richiede la capacità di monitorare tutte le attività dall'ideazione al completamento. Una delle app più utilizzate a questo scopo è Trello.

Trello è stato progettato per Kanban project management , che è un modulo di Gestione agile per monitorare le attività. Quando si imposta una bacheca di Trello, si possono anche creare schede per progetti o attività separate. All'interno di queste schede è possibile inserire liste di controllo, aggiornamenti di stato e numerose altre funzionalità/funzione.

È possibile assegnare etichette a ogni scheda, descrivere le etichette e utilizzare descrittori per ogni stato. Trello può contribuire a migliorare la produttività riducendo il tempo dedicato alla ricerca degli aggiornamenti di stato.

6.

Parola per Android

/$$$img/

Microsoft Word per Android ha le funzionalità/funzione che vi piacciono, ma per chi è in movimento

Molti di noi che hanno lavorato in un'impostazione d'ufficio hanno esperienza nell'uso della suite di prodotti Microsoft. Dal punto di vista della produttività, Microsoft Office 365, che include Word per Android, offre praticamente tutto ciò di cui si ha bisogno in un'impostazione professionale.

Con Word, è possibile redigere, revisionare e modificare i documenti per scopi di piano o di condivisione. Inserite facilmente grafici di grande effetto per illustrare i punti dei vostri documenti, oppure inserite grafici e tabelle. Oppure importate qualsiasi Fogli di calcolo Excel che avete sviluppato.

Forse siete abituati a pensare a Word come a un programma da usare sul PC, ma Word per Android ha tutte le stesse funzioni della versione originale. La possibilità di creare rapidamente documenti chiari e leggibili può aiutare il team a rimanere produttivo per tutta la durata del progetto. Word per Android vi permette di Da fare comodamente dal vostro telefono.

7. CamScanner



CamScanner lavora direttamente dallo smartphone per scansionare e archiviare i file

Vi capiterà spesso di dover o voler scansionare un documento durante la vostra giornata lavorativa. Potrebbe trattarsi di un'immagine o di un altro documento con informazioni da archiviare o ricordare. Purtroppo, molte persone non hanno facile accesso a una stampante o a uno scanner. CamScanner assicura che tutto ciò di cui avrete bisogno è il vostro telefono. Consente di inviare documenti scansionati e di convertirli in file PDF cristallini. È facile ottimizzare l'immagine e salvare i dati all'interno dell'app in uno spazio di archiviazione cloud.

Queste non sono tutte le funzionalità/funzione a cui CamScanner dà accesso. È possibile scansionare immagini da libri, ottimizzare la risoluzione HD delle immagini scansionate e persino convertire le immagini scansionate in Excel. Se avete mai avuto bisogno di rimuovere una filigrana o una pubblicità da un'immagine, CamScanner può fare anche questo.

8.

Evernote

/$$$img/

Organizzate le note, create scorciatoie, fissate elenchi di cose da fare o lavorate da un blocco di appunti in Evernote

Uno dei tratti distintivi di una persona di esito positivo è la comprensione dei limiti della propria memoria. Le persone di questo tipo tendono ad annotare le cose o a prendere nota di idee e fatti importanti da ricordare in seguito.

Una volta bastavano carta e penna, ma con il miglioramento della tecnologia ci sono più strumenti che mai per Da fare sul telefono. Nel nostro elenco delle migliori app per la produttività per Android, Evernote è una classica app per prendere appunti. Permette di prendere note e di organizzarle in elenchi o quaderni a seconda delle necessità.

Prendete note su più argomenti, inviate email all'app e lasciate che funzioni come hub per la raccolta di informazioni.

9. Google Keep



Google Keep aiuta a organizzare note ed elenchi di cose da fare nella suite di prodotti Google

Sebbene Evernote sia un ottimo strumento, molte persone si sentono già a proprio agio nell'utilizzare la suite di prodotti Google. La risposta di Google a Evernote è Google Keep . Se siete fan dell'area di lavoro di Google (e come utenti Android, questa potrebbe essere la vostra preferenza), Google Keep potrebbe essere l'app per prendere appunti che fa per voi.

siete interessati alle differenze tra google Keep vs. Evernote_ _? Leggete la nostra guida per conoscere tutti i dettagli!

Google Keep è un'app per prendere appunti senza fronzoli. È possibile creare elenchi per tenere traccia del proprio lavoro o impostare promemoria per quando voi o un membro del team avete bisogno di sapere di una scadenza imminente.

A ogni elenco può essere assegnata un'etichetta, il che rende molto più facile l'organizzazione delle informazioni. È disponibile anche una funzione di archivio per cancellare un elenco dalla pagina di Google Keep, pur potendovi accedere in un secondo momento.

10.

Microsoft Da fare

Microsoft Da fare organizza gli elenchi in un'agenda giornaliera all'interno di Office 360

Un'altra delle migliori app per la produttività per Android è Da fare di Microsoft . Questa è un'altra grande risorsa di Microsoft e se amate l'impostazione di agende giornaliere ma avete sempre desiderato poterlo fare dal vostro telefono, questa è un'ottima soluzione per la produttività.

Da fare ha una funzionalità/funzione chiamata La mia giornata in cui è possibile impostare il proprio programma giornaliero in base alle cose da fare. L'app applica anche l'IA per offrire raccomandazioni personalizzate per le aggiunte ai vostri elenchi di cose da fare settimanali o giornalieri.

È possibile gestire Da fare su tutte le piattaforme, quindi si può usare su Android o sul computer portatile. Inoltre, è facile condividerla con gli altri membri del team.

Uno dei componenti più importanti per la produttività di Da fare è la capacità di suddividere le attività in parti più gestibili. È sufficiente aggiungere passaggi alle attività, impostare scadenze e automatizzare le promemoria.