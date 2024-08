10 Migliori software di monitoraggio del tempo per utenti Mac nel 2024

Vi chiedete dove sia andata a finire la giornata quando finalmente vi disconnettete la sera? Sia che stiate cercando di domare l'orologio o di diventare una centrale di produttività, software per il monitoraggio del tempo vi aiuta a prendere il controllo della vostra giornata e ad assegnare ogni minuto fatturabile.

Il monitoraggio del tempo non deve essere un processo invasivo o ingombrante. L'attuale software per il monitoraggio del tempo per Mac consente di vedere facilmente dove è andato il vostro tempo e di concentrare il lavoro richiesto dove è più necessario.

Esploriamo il meglio delle app per il monitoraggio del tempo e troviamo quella più adatta ad aiutarvi a tenere traccia del vostro tempo senza intralciare la vostra giornata. Alcune di queste opzioni rendono persino divertente il monitoraggio del tempo!

Cosa cercare in un software di monitoraggio del tempo per Mac?

Nella ricerca della migliore app per il monitoraggio del tempo, ci sono alcune cose essenziali da ricordare. Questi fattori renderanno l'uso del software di monitoraggio del tempo meno faticoso e lo trasformeranno in una parte integrante della giornata lavorativa.

Semplicità: Cercate interfacce utente intuitive e facili da navigare che rendano il monitoraggio delle ore fatturabili semplice. È più probabile che Da fare (e farlo con costanza) se è un'aggiunta semplice alla vostra routine quotidiana

Scegliete un software che vi permetta di passare da un dispositivo all'altro. Ad esempio, potreste voler iniziare a monitorare un progetto sul vostro MacBook ma avere bisogno di fermare il timer sul vostro iPad o iPhone. Una funzionalità/funzione essenziale per i lavoratori a distanza, che possono monitorare le ore di lavoro da qualsiasi luogo!

Integrazioni: Trovate un software che si integri con il resto del vostro pacchetto tecnologico. Considerate le app che utilizzate quotidianamente, come gli strumenti di gestione del team o di monitoraggio dei dipendenti, e trovate un'app per il monitoraggio del tempo che si integri con esse

Reportistica approfondita rende i dati del monitoraggio del tempo ancora più utili. Cercate un software che analizzi i dati sul tempo e offra spunti per una maggiore produttività

Personalizzazione: Il software di monitoraggio del tempo deve lavorare per voi e adattarsi al vostro modo di lavorare. Cercate opzioni per personalizzare timer, promemoria e impostazioni per integrarsi meglio nel vostro flusso di lavoro

Le 10 migliori app per il monitoraggio del tempo per Mac nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che si integra perfettamente nell'ecosistema Mac. E con il suo strumento di monitoraggio del tempo integrato e gratuito, potete facilmente passare dal desktop ai dispositivi per avviare e fermare il timer globale!

Con un'interfaccia intuitiva che semplifica il monitoraggio dei progetti, ClickUp per il monitoraggio del tempo dei progetti vi aiuta a identificare e prevenire potenziali colli di bottiglia nella vostra giornata o a capire dove è necessario un aiuto maggiore per completare un'attività. È anche incredibilmente adattabile, in quanto lavora sia per i solisti che per le grandi aziende.

Sfruttate la vista Carico di lavoro della piattaforma per avere una vista dettagliata di ciò che ogni membro del team ha programmato per la settimana o il mese successivo. Potete riallocare le risorse se necessario e aiutare tutti a rimanere in carreggiata, evitando il temuto burnout.

Le funzionalità di reportistica di ClickUp sono particolarmente utili. È possibile personalizzare le tabelle orarie, ottenere un feedback sulla durata di attività specifiche o analizzare le voci non fatturabili.

Utilizzate il Modello di allocazione del tempo di ClickUp per iniziare subito a lavorare con il monitoraggio del tempo. Il modello per il monitoraggio del tempo consente di vedere facilmente dove si trascorrono le ore di lavoro, assegnando il tempo alle attività con priorità e ottimizzando il tempo dedicato agli amministratori.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Lavora su tutti i dispositivi, dal desktop al mobile

Si integra con il resto dello stack tecnologico

Aiuta a vedere chi ha disponibilità e chi ha bisogno di un aiuto extra

Modelli per la gestione del tempo peraiutare il vostro lavoro a essere più veloce* Teams dispone di numerose funzionalità/funzione per ottimizzare il tempo del team attraverso l'analisi

Limiti di ClickUp

Alcune visualizzazioni non sono ancora disponibili su mobile

Potrebbe esserci una curva di apprendimento ripida se si vuole fare un'immersione profonda nelle funzionalità/funzione della piattaforma

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Tempo di salvataggio

Via Tempo di salvataggio RescueTime è un'applicazione di potente strumento di produttività perché gli avvisi vi suggeriscono di concentrarvi nuovamente su un'attività se qualcosa inizia a distrarvi.

RescueTime blocca i siti che distraggono (ciao, social media) per aiutarvi a ottenere maggiore produttività dalle vostre ore di concentrazione. L'applicazione funziona in modo discreto in background sul dispositivo per registrare il tempo trascorso in diverse app e siti web, fornendo poi una ripartizione della giornata.

Grazie a queste informazioni, è possibile pianificare meglio la giornata ed eliminare le distrazioni potenziare le vostre capacità di gestione del tempo .

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Le sessioni di concentrazione aiutano a rimanere in carreggiata bloccando le notifiche e i siti web che distraggono

Gli avvisi consentono di sapere quando si è usciti dall'attività e aiutano a reindirizzarsi

La dashboard di facile lettura vi dice dove spendete il vostro tempo e vi dà consigli su come concentrarvi

Rilevatore di tempo inattivo

Limiti di RescueTime

Non è previsto il monitoraggio del tempo dei progetti, quindi se ne avete bisogno, dovrete abbinarlo a un'altra app

Prezzi di RescueTime

Versione classica mensile: $12

Versione classica annuale: $78

Versione aggiornata di Rescue Time: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4.1/5 (85+ recensioni)

4.1/5 (85+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

Bonus:_ App per la gestione delle attività per Mac

3. Tempo

/$$$img/ https://www.tyme-app.com/images/howto/1200_Tutorial\_01.png Interfacce per il monitoraggio del tempo di Tyme /$$$img/

Via Tempo Per un software di monitoraggio del tempo sviluppato specificamente per l'ecosistema Mac, Tyme è un'opzione fantastica. Funziona anche con l'Apple Watch per monitorare il tempo in movimento.

L'app è molto facile da usare, con un'interfaccia utente elegante che aiuta a tenere traccia di più progetti.

Inoltre, la piattaforma si adatta alle vostre esigenze, in modo che possiate monitorare il vostro imprenditore o il vostro lavoro ore di consulenza o di ottenere informazioni sulle attività del vostro team.

L'eccellente visualizzazione dei dati offre una panoramica del carico di lavoro, delle ore prenotate e delle entrate, in modo che possiate facilmente vedere dove va il vostro tempo e come ottimizzarlo.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Tyme

Costruito specificamente per l'ecosistema Mac, incluso Apple Watch

Possibilità di avviare e interrompere il monitoraggio del tempo senza aprire l'app

Belle visualizzazioni dei dati per dare un'idea della produttività e del carico di lavoro

Limiti di Tyme

È necessario creare attività per tutto ciò che si desidera monitorare, il che potrebbe richiedere molto tempo per alcuni utenti

Prezzi di Tyme

**Versione di prova gratuita di 14 giorni

2,99 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale

3,99 dollari per utente al mese, con fatturazione mensile

Tyme valutazioni e recensioni

App Store: 4.8/5 (37 recensioni)

4. Orologio

Via OrologioClockify è un popolare software per il monitoraggio del tempo per Mac utilizzato da grandi marchi come Amazon, Hewlett Packard e Google. La piattaforma offre un'eccellente adattabilità, con connessione a tutti i dispositivi e sincronizzazione dei dati in un dashboard basato sul web.

Approfittate delle molteplici funzionalità/funzione di Clockify, come il calendario, il timesheet e lo strumento di monitoraggio automatico del tempo registrato su vari siti web e app. I manager apprezzeranno le funzionalità di reportistica, che consentono di vedere chi sta lavorando su cosa e persino di stimare i budget dei progetti. Si tratta di una piattaforma completa con solide funzionalità/funzioni per tutti gli osservatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Lo strumento di monitoraggio del tempo consente di avviare e fermare un timer o di registrare le ore manualmente

I modelli permettono di caricare attività ripetute per ridurre le attività di amministratore

La modalità Kiosk permette a più persone di registrare le ore sullo stesso dispositivo utilizzando un elemento fissato

Free app per il monitoraggio del tempo

Limiti di Clockify

Le funzionalità/funzione avanzate non sono disponibili nel piano Free, il che potrebbe costringere alcuni utenti a fare l'upgrade o a rivolgersi altrove

Prezzi di Clockify

free Forever : Piani di base

Piani di base Basic : 3,99 dollari per utente, al mese, con fatturazione annuale

: 3,99 dollari per utente, al mese, con fatturazione annuale Standard : $5,49/utente, al mese, con fatturazione annuale

: $5,49/utente, al mese, con fatturazione annuale Pro : 7,99 dollari per utente, al mese, con fatturazione annuale

: 7,99 dollari per utente, al mese, con fatturazione annuale Azienda: 11,99 dollari per utente, al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Clockify

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

4,5/5 (oltre 150 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 4.600 recensioni)

5. Timemator

Via Timemator La piattaforma Timemator opera dietro le quinte e cattura automaticamente il tempo trascorso sul vostro Mac.

Alla fine della giornata, si può rivedere il registro e assegnare il tempo ai progetti in pochi clic. La piattaforma consente anche di creare regole per il trigger dei timer, come l'apertura di file specifici o l'avvio di determinate applicazioni, in modo da non doversi ricordare di avviare un timer.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timemator

Opzioni tradizionali di monitoraggio del tempo, oltre al monitoraggio automatico

Raggruppamento del monitoraggio del tempo per attività, progetto, client o una combinazione di questi

Impostazione di valutazioni orarie per determinate attività e calcolo automatico delle entrate in progetto

Limiti di Timemator

Questa app nativa per Mac non funziona su Windows, quindi se il vostro team utilizza piattaforme miste, dovrete scegliere un'altra soluzione

Prezzi di Timemator

7,99 dollari una tantum per iOS

39 dollari di pagamento una tantum per Mac (valido per un massimo di due dispositivi)

Valutazioni e recensioni di Timemator

App Store: 4.6/5 (15+ recensioni)

6. Hubstaff

Via Hubstaff La nostra prossima app di monitoraggio per Mac è Hubstaff. Aggiunge automaticamente il tempo dei dipendenti a una fattura, così i dipendenti non devono ricordarsi di Da fare in seguito. È possibile monitorare il tempo in base all'attività, al progetto, all'ordine, al cliente o anche alla posizione, e generare reportistica per esaminare il tempo speso.

I dati di Hubstaff aiutano a orientare le decisioni sui progetti futuri e a semplificare il flusso di lavoro. E soprattutto, la piattaforma lavora su tutti i dispositivi e si integra con le altre app preferite in pochi clic.

Le migliori funzionalità di Hubstaff

Timer per l'avvio e l'arresto con un solo clic per un facile monitoraggio del tempo

Fogli di presenza automatizzati per fornire una ripartizione dettagliata di come avete impiegato il vostro tempo

L'orologio GPS, che può essere georeferenziato per registrare automaticamente le entrate e le uscite

Limiti di Hubstaff

Non ci sono molte opzioni personalizzate rispetto ad altre app per il monitoraggio del tempo presenti in questo elenco

Prezzi di Hubstaff

Desk gratis : Gratis per un utente

: Gratis per un utente Desk Starter : $5,83 per utente al mese, minimo 2 utenti

: $5,83 per utente al mese, minimo 2 utenti Desk Pro : $8,83 per utente al mese, minimo 2 utenti

: $8,83 per utente al mese, minimo 2 utenti Azienda: Chiamate per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,3/5 (420+ recensioni)

4,3/5 (420+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.400 recensioni)

7. Time Doctor

/$$$img/ https://www.timedoctor.com/\_next/image?url=%2Fimages%2Femployee-time-tracking%2Fsection-1.png&w=1080&q=100 Software di monitoraggio del tempo Time Doctor per Mac /$$$img/

Via Time Doctor Time Doctor offre un monitoraggio automatico del tempo che viene eseguito in background sul sistema Mac, eliminando i lavori richiesti manualmente. L'app desktop effettua regolarmente screenshot mentre monitora la produttività e osserva le perdite di tempo.

Esaminando i dati dell'app si scoprono i blocchi e le distrazioni che potrebbero impedire a voi o al vostro team di raggiungere gli obiettivi di produttività. L'applicazione offre inoltre solide funzionalità di reportistica, monitoraggio delle chat e opzioni di monitoraggio del tempo offline per non perdere nemmeno un minuto.

Funzionalità/funzione migliori di Time Doctor

Il monitoraggio automatico del tempo monitora la produttività e le pause e genera report giornalieri per la revisione da parte della direzione

Si integra con le buste paga per semplificare la reportistica e i pagamenti

Permette ai dipendenti di controllare le statistiche di utilizzo del tempo e di affrontare eventuali distrazioni che li allontanano dal lavoro

Limiti di Time Doctor

Il mio lavoro si svolge sullo schermo e non in background, cosa che alcuni utenti potrebbero trovare fastidiosa

Prezzi di Time Doctor

Basic : $5,90 per utente al mese

: $5,90 per utente al mese Standard : $8,40 per utente al mese

: $8,40 per utente al mese Premium: $16,70 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4.4/5 (350+ recensioni)

4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

8. Lavandino a tempo

Via Tempo di scarico Un'altra app nativa di Mac, Time Sink viene eseguita in background durante la giornata di lavoro. Alla fine della giornata, è possibile esaminare i dati di Time Sink per vedere dove si è speso il tempo e su cosa si è lavorato.

L'app acquisisce informazioni sulle app utilizzate, quando e per quanto tempo, in modo da non dover avviare e fermare un timer ogni volta che si inizia o si termina un'attività. I timer manuali monitorano il tempo trascorso in attività offline, come rispondere a una telefonata o partecipare a una riunione di persona. Time Sink copre tutte le esigenze.

Funzionalità/funzioni migliori di Time Sink

Monitoraggio automatico del tempo, per non doversi ricordare di avviare e fermare i timer a ogni attività

Creazione di pool per classificare rapidamente le attività e vedere come avete trascorso ogni minuto della vostra giornata

Esportazione di reportistica per determinare gli schemi dei tempi di lavoro nell'arco di settimane o mesi

Limiti del Time Sink

Funzionalità/funzione piuttosto limitate per il project management

Prezzi di Time Sink

5 dollari per una licenza valida per sempre più almeno un anno di aggiornamenti gratis

Valutazioni e recensioni di Time Sink

App Store: 4.3/5 (10+ valutazioni)

9. Tempo sullo schermo

/$$$img/ https://help.apple.com/assets/63BCA927AAE78C58DD7FBE35/63BCA92EAAE78C58DD7FBE76/en\_US/77bd1cb7f3185e0fb11f3f16cced1dcb.png L'app Screen Time di Apple, supportata da iOS /$$$img/

Via Mela Se avete bisogno di uno strumento essenziale di monitoraggio del tempo, esiste un'app desktop per Mac chiamata Screen Time. Utilizzate Screen Time accedendo al vostro account utente Mac, andando alle impostazioni di sistema e facendo clic su Screen Time nella barra laterale.

L'applicazione monitora diversi dispositivi e fornisce statistiche su varie app e categorie. Impostate dei limiti per ridurre le distrazioni e mantenere voi stessi (o i vostri figli) sulla retta via.

Le migliori funzionalità/funzioni di Screen Time

Utile per il monitoraggio del tempo trascorso sullo schermo nelle app

Utile per eliminare le distrazioni, come le notifiche non necessarie

Ideale per monitorare il tempo trascorso sullo schermo di tutti i dispositivi Mac

Limiti di tempo dello schermo

Funzionalità/funzione molto limitate, quindi niente monitoraggio di progetti o attività e nessuna integrazione con altre app per la produttività

I dati possono essere imprecisi perché c'è un po' di confusione su come monitorare il tempo

Prezzi di Screen Time

**Gratis con iOS

Valutazioni e recensioni di Screen Time

N/D

10. Tempestivo

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/637f533d357967a5820f3f25/639cdb3636d221a84fd9b27b\_time\_save\_home.webp Le interfacce per il monitoraggio del tempo di Timely /$$$img/

Via Tempestivamente Timely è un altro strumento di monitoraggio del tempo automatizzato che lavora dietro le quinte del dispositivo. Monitora il tempo trascorso su app o siti web e fornisce un registro giornaliero preciso della vostra attività. È quindi possibile assegnare il tempo a diversi progetti e vedere dove e come si è svolta la giornata.

L'interfaccia drag-and-drop è molto semplice per l'utente, per cui il suo utilizzo richiede pochi secondi. In cambio, otterrete un prezioso feedback sulla produttività e sull'utilizzo per voi o per il vostro team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Facile da integrare con le altre app del vostro stack tecnologico

Creazione automatica di fogli di presenza e piani di lavoro

Fornisce dati accurati su budget e valutazioni dei progetti

Limiti di tempo

Opzioni di assistenza clienti personalizzate e in numero limitato

Prezzi puntuali

Costruire: A partire da 20 dollari al mese

Elevate: A partire da 30 dollari al mese

Innovare: A partire da 35 dollari al mese

Valutazioni e recensioni tempestive

G2: 4.8/5 (300+ recensioni)

4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (650+ recensioni)

Rimanere sempre in monitoraggio con ClickUp

Che si tratti di un piccolo team o di un'azienda di grandi dimensioni, la gestione del team il monitoraggio del tempo per ogni progetto può sembrare ingombrante. Ma non è necessario. Con ClickUp avete a portata di mano potenti strumenti per il monitoraggio del tempo. Provatelo oggi stesso gratis!