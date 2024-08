Le 10+ migliori alternative e concorrenti di Clockify 2024

È il momento di iniziare a lavorare su gestione del tempo è sempre il momento giusto. Ma Da fare per misurare la produttività? Misurando le prestazioni del team, il tempo dedicato ai progetti o gli effettivi minuti di lavoro?

Per molte organizzazioni, questo è il punto in cui l'online software per il monitoraggio del tempo diventa essenziale e uno degli strumenti più popolari è Clockify. Tuttavia, non tutti sono fan di questo strumento e molti si chiedono quali sono le alternative a Clockify da considerare

Fortunatamente, siete capitati nel miglior elenco di alternative a Clockify. Analizziamo e analizziamo gli strumenti essenziali per il monitoraggio del tempo che dovete conoscere nel 2023 e oltre.

Ma prima di passare alle oltre 10 migliori alternative a Clockify, diamo un'occhiata più da vicino a Clockify e al motivo per cui alcuni stanno pensando di cambiare.

Che cos'è Clockify?

Monitoraggio del tempo in Clockify Clockify è un'app per il monitoraggio del tempo che consente di tenere traccia del lavoro svolto su vari progetti, sia che si tratti di ore di lavoro, di attività settimanali in un foglio orario o di timbrare il cartellino da un dispositivo condiviso.

Questo strumento di monitoraggio del tempo online non ha limiti al numero di utenti all'interno dell'app e offre un solido piano Free Forever. Clockify offre reportistica dettagliata sul tempo utilizzato nei vari progetti, in modo che tutti sappiano con precisione chi ha fatto cosa e per quanto tempo.

Pro

Ha un solido piano gratuito

Chiunque abbia l'autorizzazione può visualizzare report dettagliati e allegare direttamente le fatture

Semplice da implementare, manovrare e monitorare la produttività

Contro

Alcuni utenti segnalano che il software si blocca frequentemente

Il supporto disponibile è limitato

Le funzionalità/funzione possono essere limitate sul piano free

Prezzi

**Gratuito

Basic : $3,99 al mese per utente

: $3,99 al mese per utente Standard : $5,49 per utente al mese

: $5,49 per utente al mese Pro : $7,99 per utente al mese

: $7,99 per utente al mese Azienda: $11,99 per utente al mese

Valutazioni e recensioni

Top 10+ Clockify Alternative

Monitoraggio del tempo e connessione dei log alle attività o alle attività secondarie ClickUp è uno strumento per il monitoraggio del tempo dei progetti con un'infinità di funzionalità/funzioni dinamiche che lo rendono una delle migliori alternative a Clockify sul mercato. Per cominciare, ClickUp consente agli utenti di monitorare il tempo da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, il tutto all'interno di un pop out non invasivo o attraverso l'estensione per il browser Chrome.

È anche possibile registrare il tempo in movimento o avviare e fermare i timer da qualsiasi dispositivo per ottenere il tempo registrato più preciso. È possibile ridurre o espandere facilmente lo strumento di monitoraggio del tempo per ottenere maggiori dettagli, assegnare a un'attività o a un'attività secondaria o assegnare a un utente specifico di ClickUp.

Il monitoraggio dei minuti fatturabili in ClickUp è semplice da registrare e da delegare agli utenti

La cosa migliore è che potete sincronizzare in ClickUp tutte le vostre tabelle orarie da altre app che avete usato in precedenza. In questo modo è più facile tabulare tutto il tempo investito in qualsiasi progetto passato o presente, in modo da non sacrificare nulla quando si calcola il tutto. Il lungo elenco di integrazioni di ClickUp significa che avete a disposizione una strumento di produttività che può essere sincronizzato con i sistemi attuali, in modo da non perdere tempo nel passaggio da un sistema all'altro. Inoltre, la personalizzazione di ClickUp consente agli utenti di creare rapporti dettagliati sul monitoraggio del tempo per misurare la durata stimata, i timesheet e la reportistica.

Il foglio presenze di ClickUp è personalizzabile in base alle vostre esigenze specifiche

Funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo in ClickUp

Note ed etichette : Categorizzazione, etichetta e annotazione del tempo monitorato in ClickUp

: Categorizzazione, etichetta e annotazione del tempo monitorato in ClickUp Ordinamento e filtraggio : Organizzare il tempo monitorato per data, stato, tag e assegnatari

: Organizzare il tempo monitorato per data, stato, tag e assegnatari Eseguire il rollup : Ottenere un totale combinato di tutto il tempo trascorso su attività o sottoattività secondarie

: Ottenere un totale combinato di tutto il tempo trascorso su attività o sottoattività secondarie Fatturabile : Designare i registri di tracciamento del tempo come minuti fatturabili per il monitoraggio delle spese

: Designare i registri di tracciamento del tempo come minuti fatturabili per il monitoraggio delle spese Costruzione di reportistica personalizzata : Creare report dettagliati o fogli di presenza e personalizzarli in base alle proprie esigenze

: Creare report dettagliati o fogli di presenza e personalizzarli in base alle proprie esigenze Estensione per Chrome di ClickUp Time Tracking : Monitoraggio del tempo su dispositivi desktop o mobili, o tracciamento attraverso un browser web per collegare il tempo a qualsiasi attività o sotto-attività secondaria

: Monitoraggio del tempo su dispositivi desktop o mobili, o tracciamento attraverso un browser web per collegare il tempo a qualsiasi attività o sotto-attività secondaria Modelli per il blocco del tempo &modelli di tabelle orarie Prezzi

**Gratuito

Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda: Contattare per i dettagli

Valutazioni e recensioni

2. TMetrico

Via TMetrico Un altro monitoraggio del tempo lo strumento che fa parte del nostro elenco di alternative a Clockify è TMetric. Questo potente sistema vi permette di eseguire tutte le operazioni di funzioni di monitoraggio del tempo che vi servono senza spendere un centesimo. È possibile monitorare i dati che includono:

Tempo fatturato

Tempo trascorso su vari progetti (Grandefunzionalità/funzione per i liberi professionisti!)

Permessi retribuiti

Statistiche di gestione del team

Se volete avere una panoramica a 10.000 metri di distanza di come viene speso il tempo all'interno dell'organizzazione che gestite, ci sono pochi prodotti che lo fanno bene come TMetric.

prezzi di ####

Gratis : $0 al mese

: $0 al mese Professionale : $5 al mese

: $5 al mese Business: $7 al mese

Valutazioni e recensioni

3. Harvest

Via Harvest I dipendenti che utilizzano il programma L'app per il monitoraggio del tempo di Harvest i lavoratori possono inserire il lavoro di un'intera settimana in una sola volta, oppure possono monitorare il tempo man mano che procedono. L'obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere il risultato più facile e sensato in base a ciò che si sta cercando di realizzare.

Oltre a questo, Harvest offre altre funzionalità/funzione che vale la pena conoscere, tra cui:

Previsione: Un'app gemella che consente ai datori di lavoro di programmare in anticipo l'intera settimana dei dipendenti

Promemoria automatici per l'invio di una tabella oraria

Facile integrazione con altri strumenti come Quickbooks, Google Calendar e Slack

prezzi di ####

**Gratuito

Pro: $12 per postazione al mese

Valutazioni e recensioni

4. Applica

Via ApplicaApploye è un software per il monitoraggio del tempo che offre funzionalità di monitoraggio dei dipendenti . Offre un ampio intervallo di funzionalità che consentono di sfruttare al meglio il tempo limitato, di monitorare le attività in corso, di generare fatture per i client e di calcolare le ore fatturabili dei dipendenti. Inoltre, offre funzionalità/funzione uniche come il live feed, gli screenshot istantanei, il timer del Pomodoro, ecc.

Le funzionalità/funzione più importanti di Apploye sono le seguenti:

Funzionalità/funzione di monitoraggio remoto dei dipendenti : Screenshot, utilizzo delle app e monitoraggio degli URL.

Reportistica e dashboard: Confronto basato sulle prestazioni, reportistica sulle attività e sui tempi di produttività, reportistica di esportazione.

Project management e attività: Attività su misuratempo registratocreare numerose attività nell'ambito di progetti, budget di progetto, aggiungere persone e autorizzazioni.

Prezzi

Solo : $4 per utente al mese

: $4 per utente al mese Standard : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Premium : $6 per utente al mese

: $6 per utente al mese Elite: $7 per utente al mese

valutazioni e recensioni su ####

5. nTask

Via nTask Una scelta popolare in questo elenco di alternative a Clockify è nTask. Questo strumento per il monitoraggio del tempo è una delle opzioni più impressionanti grazie al suo software di project management anche l'integrazione. Offre funzionalità/funzioni che non si trovano in altri strumenti di monitoraggio del tempo e tutto questo a un prezzo ragionevole.

Più si paga per il piano, più funzionalità/funzione saranno disponibili. Detto questo, alcune persone sono perfettamente contenute nell'utilizzare il piano Free il più a lungo possibile.

È da notare che alcuni piani a pagamento offrono funzionalità/funzione come l'app mobile di nTask, i timesheet più semplici per la vostra azienda e l'integrazione da parte di terzi dei dati di oltre 100 app diverse per il monitoraggio del tempo e delle spese.

Prezzi

Piano Basic: Free

Free Piano Premium: $3 per utente al mese

$3 per utente al mese Piano Business: $8 per utente al mese

$8 per utente al mese Piano Enterprise: Impostazione dei prezzi caso per caso

Valutazioni e recensioni

6. Everhour

Via Everhour Il movimento del lavoro da remoto è arrivato e una delle migliori alternative a Clockify che si basa sulle sue funzionalità di monitoraggio del tempo online è Everhour. In genere, il software di monitoraggio del tempo è più adatto ai team remoti, che possono così registrare efficacemente le loro ore di lavoro indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Alcuni hanno notato che l'opzione Everhour non è di loro gradimento perché non dispone di un'app mobile per Android. Da fare, inoltre, è che al momento non consente il monitoraggio del tempo offline.

Ciò significa che potrebbe essere necessario terminare alcuni monitoraggi tramite fogli di calcolo Excel se viene condotta offline. Tuttavia, ci sono altre funzionalità/funzione piuttosto impressionanti.

Monitoraggio del budget del progetto

I manager possono bloccare le tabelle orarie dei dipendenti (utile quando questi dimenticano di timbrare il cartellino)

È facile programmare le risorse dove devono andare

Prezzi

Piano Teams: $8,50 per utente al mese (a partire da 5 utenti)

Valutazioni e recensioni

7. Attivare/disattivare

Via Attivare/disattivare Un altro strumento per il monitoraggio del tempo è Toggl, una delle alternative a Clockify più popolari del nostro elenco. Il monitoraggio della produttività in tempo reale è essenziale per la gestione delle risorse, il monitoraggio delle ore fatturabili e Toggl può fare proprio questo.

Le funzionalità di gestione delle risorse consentono ai manager di sapere su cosa stanno lavorando i loro dipendenti, se si tratta di troppo poco o troppo lavoro. Software per il monitoraggio del tempo come Toggl consente ai responsabili dei team di controllare i propri dipendenti per assicurarsi che abbiano una quantità di lavoro davvero gestibile, soprattutto per i team remoti.

È il modo migliore per tenere in considerazione l'intero team e per ottenere una migliore comprensione delle prestazioni dei dipendenti. Una delle caratteristiche principali per gli utenti di Toggl è la funzionalità identificazione dei tempi morti, che lavora in modo più efficiente rispetto alla gestione delle tabelle orarie.

Questo strumento di monitoraggio del tempo offre ai team la possibilità di sapere quali utenti sono attualmente inattivi e non utilizzano il computer. Può quindi monitorare del tempo attraverso l'uso del computer rispetto ai minuti di inattività per valutare il totale delle ore fatturabili. Sebbene possa risultare un po' invasivo per i team interni, potrebbe essere l'ideale per aiuto esterno dove il monitoraggio accurato del tempo è più importante.

prezzi di ####

Gratis : Fino a 5 utenti

: Fino a 5 utenti Starter : $9 per utente al mese

: $9 per utente al mese Premium : $18 per utente al mese

: $18 per utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati disponibili

Valutazioni e recensioni

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Via Libri veloci TSheets, che ora fa parte di Intuit Quickbooks, è una delle alternative più popolari a Clockify per il monitoraggio del tempo, perché consente di spostare le dati integrati da Clockify . Le sue funzionalità/funzione chiave consentono di evitare le voci manuali per il monitoraggio delle ore di lavoro, in modo da poter passare facilmente da Clockify.

Il tracciamento GPS e il geo-fencing sono due funzionalità/funzione di TSheets che consentono ai dipendenti di registrare il tempo trascorso mentre lavorano in ufficio, il che è utile per i team che lavorano da remoto e che vengono in ufficio.

I manager tengono traccia della produttività dei dipendenti e accettano i dati relativi alle timbrature solo all'interno di determinati confini geografici (l'ufficio effettivo). In questo modo si evita che il tempo dei dipendenti venga monitorato in posizioni sconosciute quando viene loro richiesto di essere in ufficio o in orari di lavoro specifici.

È anche molto più facile ottenere un report dettagliato per gestire gli straordinari e ottenere una migliore comprensione della produttività dei dipendenti.

prezzi di ####

ProAdvisor : Free (1 account)

: Free (1 account) Premium : $$$a per utente al mese (più una tariffa base di $20 al mese)

: $$$a per utente al mese (più una tariffa base di $20 al mese) Elite: $10 per utente al mese (più una tariffa base di $40 al mese)

Valutazioni e recensioni

9. Time Doctor

Via Time Doctor Se siete ancora alla ricerca di un'alternativa a Clockify che abbia tutte le funzioni di cui avete bisogno, non potete sbagliare con Time Doctor . Dispone di tutto ciò che si può desiderare per il monitoraggio del tempo, tra cui:

Avvisi di distrazione per i dipendenti

Monitoraggio degli screenshot e del livello di attività

Opzioni di busta paga online

Monitoraggio del tempo (online e offline)

Time Doctor può aiutarvi a semplificare il vostro libro paga e a gestire ogni progetto in modo molto più semplice. Se avete bisogno di aiuto per gestire i vostri dipendenti, non potete sbagliare con Time Doctor.

Prezzi

Base : $70 per utente all'anno

: $70 per utente all'anno Standard : $100 per utente all'anno

: $100 per utente all'anno Premium: $200 per utente all'anno

Valutazioni e recensioni

10. Tempestivo

Via Tempestivamente Questa app per il monitoraggio del tempo, Timely, ha più di 5.000 clienti che utilizzano i suoi report dettagliati sulla produttività per un monitoraggio del tempo davvero accurato. Timely è una delle alternative più popolari a Clockify perché può ridurre fino al 75% il tempo dedicato al monitoraggio del tempo effettivo.

La misurazione delle prestazioni dei dipendenti, il monitoraggio delle ore fatturabili e altre funzionalità di reportistica fanno di Timely un fantastico strumento di monitoraggio del tempo online. Questa app controlla anche i bilanci dei progetti attraverso reportistica dettagliata.

È possibile ridurre il lavoro richiesto e il tempo da dedicare a calcoli di questo tipo e passare alla cosa successiva. Inoltre, i report che escono da Timely rendono più facile vedere come viene speso ogni minuto, in modo da sapere sempre come monitorare ciò che si sta facendo.

prezzi di ####

Costruzione : $20 al mese (100 SMS al mese inclusi)

: $20 al mese (100 SMS al mese inclusi) Elevare : $30 al mese (200 SMS al mese inclusi)

: $30 al mese (200 SMS al mese inclusi) Innovate: $35 al mese (300 SMS al mese inclusi)

Valutazioni e recensioni

11. Campo orario

Via Timecamp Teams e team remoti lavoratori freelance sono invitati a consultare Timecamp. Permette di il blocco del tempo da fare in modi che le stesse persone non avrebbero mai potuto terminare prima. Ecco alcune cose da sapere su Timecamp:

È possibile utilizzarlo sia sul web che tramite app

Le tabelle orarie possono essere approvate automaticamente se lo si desidera

I client possono ricevere informazioni sull'andamento del progetto in tempo reale

Prezzi

piano Free Forever : Piano gratuito per sempre

Piano gratuito per sempre Basic : $6,30 per utente al mese

: $6,30 per utente al mese Pro : $9 per utente al mese

: $9 per utente al mese Azienda: Contattare per maggiori dettagli

Valutazioni e recensioni

Perché le persone si stanno allontanando da Clockify?

Clockify ha mantenuto il primo posto per molti utenti in questo spazio, ma manca di alcune funzionalità/funzione che hanno spinto gli utenti a cercare opzioni migliori. Clockify ha un solido piano gratuito e fa un buon monitoraggio del tempo, ma ha alcune carenze in altre aree.

Ad esempio, la manutenzione della piattaforma e i tempi di inattività creano interruzioni del servizio che sono davvero difficili da aggirare o da recuperare le ore registrate. Per le aziende e i gruppi più piccoli, questo potrebbe non essere un problema. Tuttavia, può essere complicato se si lavora con molti dipendenti e si verifica un'interruzione o si deve aggiornare una pagina per far sì che il timer mostri il tempo corretto.

Sebbene sia utile per le necessità di base, non ha un robusta collaborazione che raccoglie il tempo di più utenti in un unico progetto. Inoltre, manca qualsiasi tipo di accesso che permetta agli utenti di lavorare su più attività senza dover rinominare attività o utenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Clockify-Reporting-features-example.png Esempio di funzionalità/funzione di Clockify Reportistica /$$$img/

I reportistica di Clockify sono dettagliati, ma possono richiedere più lavoro manuale del previsto

Clockify non è in grado di offrire alcun tipo di automazione del monitoraggio del tempo che sappia quando il tempo si sovrappone a varie voci. Ciò significa che il monitoraggio del tempo e la modifica dei timesheet o dei report richiedono più lavoro manuale.

Gli utenti si ritrovano a svolgere attività laboriose come lo spostamento delle tabelle orarie settimanali, mentre altri trovano difficile suddividere i progetti anziché i client.

Detto questo, Clockify è un ottimo strumento nel suo modulo più semplice: il monitoraggio del tempo. Tuttavia, se non siete una piccola azienda o se avete bisogno di integrare il monitoraggio del tempo in un'azienda, potete usare Clockify gestione delle attività o di project management, le alternative presenti nel nostro elenco, come ClickUp, sono la scelta migliore.

Scegliere un'alternativa a Clockify che lavori con gli strumenti di produttività

Nel complesso, ci sono molte opzioni tra cui scegliere per quanto riguarda le alternative a Clockify. Molte di esse sono incredibilmente utili e forniscono più vantaggi di quelli che l'app Clockify potrebbe mai offrire.

Se siete pronti a passare alla versione successiva a Clockify, allora potreste prendere in considerazione uno strumento come ClickUp che non solo monitora il tempo, ma si integra anche con i vostri progetti. Provate ClickUp oggi stesso