Guida al monitoraggio del tempo di raccolta (caratteristiche, pro, limiti)

il timer è in funzione? O l'hai messo in pausa prima di andare a fare il caffè?

Se queste domande vi suonano familiari, è probabile che abbiate usato un timer software per il monitoraggio del tempo come Harvest. Il monitoraggio del tempo di Harvest può aiutarvi a capire come il vostro team impiega le ore di lavoro e a generare fatture in base alle ore lavorate.

Tuttavia, oggi sono disponibili migliaia di app per il monitoraggio del tempo.

quindi Harvest davvero è la migliore in circolazione?

In questo articolo parleremo di cos'è Harvest, delle sue funzionalità/funzione chiave, dei suoi vantaggi e di alcuni limiti. Suggeriamo anche una valida alternativa che risolve tutti i problemi di Gli svantaggi di Harvest .

Raccogliamo tutti i dati necessari su questo argomento monitoraggio del tempo strumento.

Che cos'è Harvest?

Harvest è un'app per il monitoraggio del tempo basata su cloud che non ha nulla a che fare con le colture. 😛

Permette invece di monitorare le ore di lavoro dei dipendenti per capire dove il tempo sfugge.

L'app raccoglie i dati sul tempo relativo alle attività, ai progetti e alle persone, in modo da permettervi di concentrarvi sulla crescita della vostra azienda invece di rimanere bloccati a contare i minuti.

Harvest consente di monitorare il tempo utilizzando diversi dispositivi, come widget desktop, dispositivi mobili (iOS e Android), PC (Windows e macOS), ecc.

Ma perché le persone fanno uso del monitoraggio del tempo di Harvest?

4 Funzionalità/funzione chiave di Harvest

La nostra recensione di Harvest si concentra su alcune delle sue funzionalità/funzione chiave.

Ecco quindi una rapida carrellata:

1. Reportistica

La funzionalità di reportistica rende il monitoraggio del tempo di Harvest per il project management semplice e chiaro.

La reportistica è suddivisa in quattro schede separate per una migliore organizzazione:

Clienti : mostra i dati relativi al tempo per tutti i progetti di uno specifico client

: mostra i dati relativi al tempo per tutti i progetti di uno specifico client Attività : rappresenta il tempo per attività in grafici a barre con codice a colori

: rappresenta il tempo per attività in grafici a barre con codice a colori Teams : evidenzia le reportistiche relative alle singole persone del team

: evidenzia le reportistiche relative alle singole persone del team Progetti: consente di confrontare i tempi dei diversi progetti

Ciascuna di queste categorie contiene dati che mostrano:

Ore monitorate dalla vostra azienda

Ore fatturabili

Importo fatturabile

Importo non fatturato

Da fare c'è solo una cosa:

Utilizzare le reportistiche per migliorare le prestazioni e la redditività.

In questo modo, potrete godervi il viaggio del progetto senza intoppi come un gelato perfettamente preparato. 🍨

2. Tabella oraria

I membri del team possono accedere ai fogli orari di Harvest e registrare il tempo registrato durante il lavoro. Possono farlo tramite il telefono, il desktop, il browser o possono anche registrare manualmente le voci della tabella oraria.

Non dovrete preoccuparvi se avete dimenticato di avviare il timer di Harvest prima di iniziare a lavorare. Basta fare una voce manuale nella tabella oraria.

Finché..

Harvest ha anche un'integrazione con Google Calendar che si può usare per fare riferimento agli eventi del calendario 📅 mentre si compila il timesheet.

Per aggiungere automaticamente il tempo al vostro timesheet, dovrete monitorare il tempo usando il widget di Harvest. Quindi dovete essere voi a controllare il vostro calendario, non altre persone.

Suggerimento: Pianificate il tempo per lavorare e bloccare il tuo Calendario .

3. Fatturazione

Il software Harvest consente anche di generare fatture a partire dal timesheet e dai report di monitoraggio delle spese.

È possibile generare una fattura o impostarne una ricorrente.

La fattura ricorrente sarà inviata automaticamente o salvata come bozza nel vostro account Harvest per essere rivista.

Inoltre, l'invio di fatture via email è facile e veloce.

Con pochi clic, potete anche vedere quando i vostri client le rivedono. trasparenza 101!_ 😎

Infine, potete portare il processo di fatturazione a un nuovo livello.

Aggiungete un tocco di classe alle vostre fatture professionali impostando note di ringraziamento e promemoria per semplificare la comunicazione.

4. Integrazioni

Lavorare con i vostri strumenti preferiti è facile con Harvest.

Il software supporta diverse integrazioni con app per:

Project management

CRM e comunicazione

Monitoraggio dei problemi

Finanza e pagamenti

Contratti e proposte

E nel caso in cui non troviate l'app che desiderate, come Facebook Lead Ads, Modulo di Google e così via, c'è sempre Zapier a cui ricorrere.

3 Principali vantaggi del monitoraggio del tempo ad Harvest

Ecco i tre principali vantaggi dell'utilizzo di Harvest per il monitoraggio delle ore di lavoro.

1. Raccolta dati strutturata

Se i dati ordinati e di facile lettura vi fanno dire "evviva!", allora questo sarà un piacere per voi.

Harvest consente di personalizzare il modo in cui i dati e i progetti sono strutturati per adattarli alle stime di spesa dei progetti e ai requisiti di reportistica del team operativo.

È possibile impostare i budget a livello di progetto, di attività o di persona.

Per organizzare ulteriormente le cose, è possibile suddividere i progetti in categorie come:

Tempo e materiali : progetti che vengono fatturati a ore con una valutazione oraria

: progetti che vengono fatturati a ore con una valutazione oraria Fisso : progetti con un prezzo fisso

: progetti con un prezzo fisso Non fatturabili: progetti che non vengono fatturati

Harvest può anche raccogliere facilmente i dati grazie all'integrazione con strumenti di project management . Tutti questi dati vengono poi organizzati in modo ordinato nell'app Harvest.

2. Monitoraggio del tempo semplice e conveniente

Con Harvest, il monitoraggio del tempo diventa facile per tutti i membri della vostra azienda.

Volete aumentare la convenienza? Salutate le app mobili di Harvest, facili da usare.

Harvest ha un'app mobile per utenti Android e iOS.

Se avete un telefono e una buona connessione a Internet..

3. Controllo delle autorizzazioni

le autorizzazioni del team nell'app Harvest consentono di decidere cosa i diversi membri del team possono accedere e Da fare nel vostro account.

Sono disponibili tre diversi livelli di autorizzazione:

Utente normale

Project management

Amministratore

Ma il monitoraggio del tempo di Harvest è davvero quello di cui avete bisogno? Scopriamolo!

5 limiti di Harvest (con soluzioni)

Ecco alcuni motivi per cui non dovreste accontentarvi del project management di Harvest:

1. Solo uno strumento per il monitoraggio del tempo

Harvest è un ottimo strumento per monitorare il tempo, generare reportistica, fatturare ai client, ecc.

ma cosa può fare di più Harvest?

Diciamo questo perché nella gestione del lavoro c'è molto di più del semplice monitoraggio del tempo.

Bisogna assegnare attività, creare flussi di lavoro, occuparsi di clienti e progetti client, ecc.

Avete bisogno di uno strumento in grado di tenere traccia del tempo e di gestire il vostro intero progetto, a differenza del monitoraggio del tempo del progetto Harvest.

Il miglior esempio di strumento in grado di fare tutto ciò è ClickUp !

Soluzione ClickUp: Project management completato

ClickUp è uno dei leader mondiali nella gestione dei progetti più valutato al mondo strumento di project management, amato da team altamente produttivi in organizzazioni piccole e gigantesche .

Con ClickUp, è possibile creare attività con attività secondarie per più progetti per suddividerli in elementi d'azione più piccoli.

volete suddividerlo ulteriormente?

Provate il nostro attività secondarie annidate per aggiungere un ulteriore livello di dettaglio. Si può anche aggiungere liste di controllo per creare semplici attività che possono essere terminate o non terminate.

Assegnare queste attività di ClickUp a uno o più assegnatari . Anche per un Team se ti piace!

Ok, avete creato le attività e le avete assegnate.

Di cos'altro ha bisogno un progetto?

A flusso di lavoro .

Quindi createlo!

ClickUp vi permette di creare flussi di lavoro usando Stati personalizzati .

Personalizzateli in base al vostro settore o alla vostra organizzazione, ad esempio "aperto", "chiuso", "in attesa di approvazione", ecc.

Infine, gestite il vostro lavoro nel modo che preferite, utilizzando una delle molteplici opzioni disponibili visualizzazioni abbiamo da offrire.

Alcune di queste includono:

Vista Gantt : pianificare e gestire le attività le dipendenze sul grafico Gantt * Vista Elenco: vedere le attività in un elenco formatosi

Vista Bacheca : gestire il lavoro nella kanban stile

Visualizzazione del calendario : visualizza e pianifica le attività su un calendario dicalendario ### 2. Problemi di sincronizzazione

Diverse recensioni di utenti menzionano il fatto che la sincronizzazione tra l'app desktop di Harvest e la piattaforma del sito web è spesso lenta.

Questo può risultare in dati fuorvianti, che portano a decisioni sbagliate.

C'è solo un modo per evitare una situazione di stallo con dati errati.

Soluzione ClickUp: Timer globale Con ClickUp, ciao ciao lag, ciao global timer.

Questo strumento nativo di monitoraggio del tempo vi permette di passare facilmente da un dispositivo all'altro e di continuare a monitorare le stesse attività da dove le avete lasciate.

Tutto ciò che dovete fare è assicurarvi di aver effettuato l'accesso su quel dispositivo.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/e1398RBZHoSUdiyUfWDscPtixQOvt\50U3Nk8QM4Rxu4tQIVF3LQbkbEX\_k3kH2bvs6knb3w-L-OfCJD5X-TT\_HpwCrKhY--Ok972X8tw0D0uB-0LbcZrOtcA68JtUYIpAafdE7p timer globale in ClickUp /$$$img/

Il monitoraggio nativo del tempo significa anche che non avete bisogno di integrazioni aggiuntive. Tutto ciò che vi serve è qui su ClickUp.

Ma nel caso in cui si ritenga di aver bisogno di un dispositivo di monitoraggio del tempo separato per tenere traccia delle durate delle attività di ClickUp, è possibile farlo.

Integrazione facile con software come Everhour , Attivare/disattivare , Orologio , Time Doctor , ecc.

Offriamo anche un servizio di Harvest (che speriamo non vi serva)!

3. Impossibile costruire un dashboard per il monitoraggio del tempo

Harvest gestione del tempo e la reportistica avrebbero potuto avere un successo migliore se non avessero tralasciato una funzionalità/funzione importante: un dashboard per il monitoraggio del tempo.

Un dashboard avrebbe fornito una vista dettagliata di tutte le reportistiche relative al tempo in un unico posto.

Soluzione ClickUp: Widget per il monitoraggio del tempo ClickUp è l'alternativa definitiva ad Harvest, in quanto è possibile tenere traccia del tempo e persino costruire il proprio monitoraggio del tempo

Dashboard utilizzando i widget.

Le opzioni di widget disponibili includono:

Tempo monitorato: vedere il tempo monitorato per un intervallo di durata qualsiasi

vedere il tempo monitorato per un intervallo di durata qualsiasi Reportistica oraria: vedere tutte le voci di orario

vedere tutte le voci di orario Reportistica fatturabile: vedere solo le ore fatturabili

vedere solo le ore fatturabili Tempo stimato: visualizza il tempo come risorsa del team per un piano efficace

visualizza il tempo come risorsa del team per un piano efficace Foglio ore: somma totale delle ore monitorate dalle persone nel vostro teamArea di lavoro

Ma non è tutto. È possibile costruire ogni tipo di dashboard.

Possono riguardare l'intero progetto, Sprint , assegnatari ecc. Basta scegliere i widget desiderati e creare una dashboard in pochi minuti.

4. Nessuna app per iPad

Harvest ha detto sì a tutto, tranne che agli iPad. Non ha un'app.

Chi lavora su iPad dovrà affidarsi all'app del browser.

Ma questa è comoda solo su un computer.

La soluzione ClickUp: App per tutte le piattaforme ClickUp, invece, punta tutto sull'inclusività.

Possiamo essere al vostro servizio indipendentemente dalla piattaforma o dal dispositivo utilizzato.

Che si tratti di iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home..

l'elenco è piuttosto lungo; avrete bisogno di un po' di respiro prima di finirlo._ 😎

5. Piani tariffari costosi

Harvest è piuttosto costoso rispetto alle sue alternative.

Il piano Pro costa 10,80 dollari/utente al mese.

Immaginate di lavorare con un team numeroso.

Questo significa dire addio a un sacco di soldi guadagnati con fatica!

Per risparmiare una spesa così ingente, potete provare il loro piano gratuito.

Ma indovinate un po'? Permette solo un utente e due progetti.

Niente timer e niente statua del pinguino. 🐧

Soluzione ClickUp: Piano Free Forever

ClickUp offre un piano Free ricco di funzionalità. Godetevi utenti e progetti illimitati senza spendere un centesimo. 🎉

Per quanto riguarda i piani a pagamento, sono disponibili due opzioni:

Unlimitato ($5/utente al mese): Integrazioni illimitate Dashboard illimitati Spazio di archiviazione illimitato E altro ancora

Business ($9/utente al mese): Monitoraggio del tempo fatturabile Esportazione personalizzata Tempo in stato E altro ancora



È chiaro che anche il nostro piano Business è più economico del piano Pro di Harvest.

E Harvest è solo un software di monitoraggio del tempo, non uno strumento di project management a tutti gli effetti.

Vedete la differenza? 🤷

Ma non abbiamo terminato con tutte le cose fantastiche che ClickUp può fare.

Ecco una rapida carrellata di altri nostri prodotti funzionalità/funzione :

Vedi questi Alternative di raccolta !

Monitoraggio del tempo Vs. Strumento per il project management

Harvest è un ottimo strumento per il monitoraggio del tempo e la fatturazione.

Uno dei suoi principali vantaggi è che si integra perfettamente con molti altri strumenti app per il project management .

ma Da fare davvero l'integrazione?

Perché progetto e strumenti di gestione delle attività come ClickUp hanno le stesse funzionalità di monitoraggio del tempo di Harvest integrate.

sembra inutile avere due strumenti separati, no?

ClickUp può monitoraggio del tempo e anche gestire le attività , risorse e documenti allo stesso tempo! Ottenete gratuitamente ClickUp oggi stesso o provate altri Alternative ad Harvest sul mercato e far valere ogni minuto.

Anche quando siete in pausa caffè! ☕

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/f-yv69Kmk7edTM6l1rD82GBgXX9tJ10WJWUZZPy8JP8AGKoAOW6F\_cdDiNOXMF4Yzebpb7S9-OlgavVEvNPGzPJ27Z7PEzjCGqK7N89pfqiIDrkd0AWoEZHyMFR\_XVWCks\_p5h6M avremo bisogno di più caffè gif /$$$img/

Letture correlate:_