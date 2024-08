10 Migliori software per la rilevazione delle ore dei freelance nel 2024

Nel corso degli anni, il freelance è stato uno dei lavori a pagamento più richiesti, soprattutto durante e dopo la pandemia.

Infatti, uno studio di UpWork ha rivelato che il 17% degli intervistati , pari a 9 milioni di lavoratori statunitensi, sono meno motivati a tornare in un'impostazione d'ufficio e considerano il lavoro da freelance come un'opzione da non sottovalutare lavoro da casa invece. Poiché sempre più lavoratori adottano questa mentalità, la Grande Dimissione si è trasformata in una tendenza economica.

Questo ha aumentato ulteriormente la popolarità del lavoro freelance, in quanto questo tipo di lavoro offre una maggiore flessibilità rispetto al tipico lavoro da 9 a 5. Ma questa flessibilità comporta anche maggiori responsabilità per il freelance.

Dovrete cercare in modo proattivo le opportunità, gestire il proprio carico di lavoro e progetti e monitorare da soli le ore fatturabili. È qui che software per il monitoraggio del tempo e strumenti di project management entrano in gioco.

Sia i freelance che i datori di lavoro possono utilizzare questi strumenti per gestire il proprio lavoro e monitorare le ore di lavoro. In questo articolo, esamineremo i vantaggi di monitoraggio del tempo app per freelance e 10 dei migliori strumenti che potete utilizzare per gestire il vostro lavoro da freelance.

Vantaggi del software di monitoraggio del tempo per i freelance

Sul mercato esistono molte app automatiche per il monitoraggio del tempo per i freelance, con diverse funzionalità/funzione, e non c'è da stupirsi del perché. Software per il monitoraggio del tempo aiuta sia i follower che i datori di lavoro come segue:

Automazione dei processi di monitoraggio del tempo : Monitoraggio automatico del tempo attraverso i pulsanti per il monitoraggio del tempo, la modifica manuale o l'inserimento dell'intervallo di tempo di lavoro

: Monitoraggio automatico del tempo attraverso i pulsanti per il monitoraggio del tempo, la modifica manuale o l'inserimento dell'intervallo di tempo di lavoro Flusso di lavoro semplificato grazie alle integrazioni : Sfrutta le integrazioni di terze parti per creare direttamente fatture sulle ore lavorate con un semplice pulsante

: Sfrutta le integrazioni di terze parti per creare direttamente fatture sulle ore lavorate con un semplice pulsante Reportistica : Gestire progetti e generare analisi generando report dettagliati sulle ore lavorate da dipendenti e freelance

: Gestire progetti e generare analisi generando report dettagliati sulle ore lavorate da dipendenti e freelance Elaborazione semplificata delle buste paga : generare fatture accurate in modo più rapido

: generare fatture accurate in modo più rapido Miglioramento della produttività: I team che sono in grado di monitorare e gestire efficacemente le ore di lavoro possono ridurre significativamente i costi della manodopera e migliorare l'efficienza

i datori di lavoro non devono solo sapere come mettere a bilancio le finanze, ma anche il tempo. Quando il tempo dedicato al lavoro da tutti i membri del team è gestito in modo corretto, ciò si traduce in una corrispondenza dei costi al budget e nel raggiungimento dei traguardi di profitto" -Colin Palfrey, CMO di *[_Crediful](https://www.crediful.com/)*

Limiti

Incorporatomodelli per il monitoraggio del tempo non sono facilmente personalizzabili in base alle esigenze specifiche del cliente

Prezzi

Account iniziale : $24/mese

: $24/mese Account professionale: $39/mese

professionale: $39/mese Account aziendale: $79/mese

Valutazioni e recensioni

G2 4,8 su 5 (oltre 51 recensioni e 3 discussioni) Tra gli elenchi degli High Performer di G2

Capterra 4,2 su 5 (4+ recensioni)



3. Campo di tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/TimeCamp-time-tracker-Large.png Interfaccia utente dello strumento di monitoraggio del tempo TimeCamp /$$$img/

Monitoraggio del tempo in TImeCamp TimeCamp è uno strumento di monitoraggio del tempo gratuito basato su cloud che aiuta i project manager a gestire attività, ore lavorate, valutazioni e ore fatturabili e ad analizzare le prestazioni del progetto.

Per i freelance, TimeCamp aiuta a monitorare il tempo e a ottenere un'analisi approfondita di tutte le attività lavorative e dello stato di avanzamento per ogni client, aumentando l'efficienza, la produttività e la gestione del tempo tra i diversi clienti.

L'utilizzo è gratuito, con diverse opzioni di prezzo per funzionalità più avanzate, quindi i freelance possono usufruire delle funzioni di base di TimeCamp senza costi aggiuntivi!

Migliori funzionalità/funzione

Utenti e progetti illimitati su desktop e dispositivi mobili senza alcun costo

L'estensione di Time Camp consente di integrare il lavoro con Trello, Google Calendar, Monday.com, Slack, ClickUp e altro ancora!

Consente ai datori di lavoro e ai dipendenti di controllare e tenere traccia delle registrazioni delle ore di lavoro e dei permessi

Funzione di rilevamento delle ore di lavoro diretta alla fattura

Consente il monitoraggio del tempo dei progetti e la gestione dei costi di gestionela generazione di reportistica sui progetti Limiti

Time Camp è orgoglioso del suo piano Free Forever per i suoi utenti. Tuttavia, le funzionalità di reportistica non sono disponibili in questo pacchetto gratis.

Prezzi

**Piano Free Forever

Basic : $6,30 per utente/mese

: $6,30 per utente/mese Pro : $9 per utente/mese

: $9 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 4,6 su 5 (188+ recensioni e 4 discussioni)

Capitolare 4,7 su 5 (572+ recensioni)



4. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Time-Doctor-time-tracker.png Monitoraggio del tempo in Time Doctor /$$$img/

Monitoraggio del tempo in Time Doctor Time Doctor è un'applicazione SaaS app per il monitoraggio dei dipendenti che aiuta i freelance a monitorare il tempo e i datori di lavoro a generare reportistica sulla produttività e monitorare le attività del team durante la giornata di lavoro.

Oltre al monitoraggio del tempo, Time Doctor tiene traccia delle fatture dei clienti freelance attraverso fatture facilmente generabili, strumenti di monitoraggio del tempo per ogni client e report di produttività, spese e budget.

Migliori funzionalità/funzione

Creazione di rapporti giornalieri e settimanali di riepilogo/riassunto della produttività con ore terminate, siti web aperti, progetti e client lavorati

Fornisce fogli di presenza online completamente personalizzabili

Registra e monitora i siti web e le applicazioni utilizzate durante le ore di lavoro, consentendo agli amministratori di determinare la produttività dei dipendenti

Avvisi di distrazione per aiutare a rimanere concentrati sulle attività da svolgere

limiti di ####

La funzionalità di monitoraggio dei siti web e delle app di Time Doctor può indurre i supervisori a un'attività di micromanagement, che può risultare sgradevole per alcuni membri del team.

Prezzi

Base : $70 per utente/anno

: $70 per utente/anno Standard : $100 per utente/anno

: $100 per utente/anno Premium: $200 per utente/anno

Valutazioni e recensioni

G2 4,4 su 5 (324+ recensioni e 12 discussioni)

Capitolare 4,5 su 5 (457+ recensioni)



5. Attivare/disattivare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Toggl-time-tracking.png Monitoraggio del tempo in Toggl /$$$img/

Monitoraggio del tempo in Toggl Track Toggl è un'app per la produttività e il monitoraggio del tempo che offre Toggl track per il monitoraggio del tempo senza sforzo, Toggl plan per la pianificazione e la gestione del lavoro e Toggl hire per l'assunzione basata sulle competenze.

I freelance possono trarre grande beneficio da Toggl Plan, che consente di avere una visione d'insieme di tutto il lavoro in corso (WIP), mappando gli elenchi comprimibili in una timeline a colori, gestendoli con stati e scadenze personalizzati per tenere traccia degli stati di avanzamento e rimanere al passo con i programmi.

Toggl aiuta i freelance a monitorare il tempo di lavoro per ogni progetto, a creare fatture per le ore registrate, a tenere traccia dei progetti terminati per ogni tempo registrato e a inviare promemoria tempestivi per il tempo di lavoro o per i casi in cui ci si è dimenticati di monitorare!

Le migliori funzionalità/funzioni

Reportistica cristallina sul numero di ore lavorate in una settimana

Oltre 100 integrazioni di app, tra cui integrazioni native, estensioni per browser e applicazioni per l'automazione

Creazione facile di fatture per i vostri client

Tracciamento dell'attività terminata per ogni ora di lavoro

limiti di ####

Più costoso dei suoi concorrenti con funzionalità/funzione più avanzate

Prezzi

Team : $9 per utente/mese

: $9 per utente/mese Business: $15 per utente/mese

Valutazioni e recensioni

G2 4,6 su 5 (1.513+ recensioni e 21 discussioni)

Capitolare 4,7 su 5 (1.944+ recensioni)



6. Orologio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image-42.png Monitoraggio del tempo in Clockify /$$$img/

Monitoraggio del tempo in Clockify Clockify è uno strumento di monitoraggio del tempo e un timesheet che aiuta i freelance a tenere traccia delle ore tra i vari progetti. Include funzionalità di timekeeping, reportistica e gestione.

Il monitoraggio del tempo in Clockify aiuta i freelance a tenere traccia del tempo utilizzando un timer con un solo clic, a modificare manualmente i tempi registrati quando si dimentica di timbrare il cartellino per la giornata, e a integrare Clockify con molti progetti e gestione delle attività programmi come ClickUp, Asana , Trello o Todoist.

Per ottenere un resoconto dettagliato dei clienti, delle ore di lavoro e delle entrate, i freelance possono esportare i dati del monitoraggio del tempo da Clockify in un file PDF, CSV o Excel.

Migliori funzionalità/funzione

Permette di impostare progetti, categorizzarli per client e configurare attività

Include una funzionalità/funzione di monitoraggio delle spese per registrare i costi fissi e le altre spese del progetto

Impostazione di valutazioni orarie per ciascun dipendente e progetto

Possibilità di timbrare il cartellino da un dispositivo in condivisione tramite un codice PIN

limiti di ####

L'interfaccia utente può essere più amichevole e accattivante

Prezzi

gratuito : Basic

Basic Basic : $3,99 per utente/mese

: $3,99 per utente/mese Standard: $5,49 per utente/mese

$5,49 per utente/mese Pro : $7,99 per utente/mese

: $7,99 per utente/mese Azienda: $11,99 per utente/mese

Valutazioni e recensioni

G2 4,5 su 5 (134+ recensioni e 3 discussioni)

Capitolare 4,7 su 5 (4.334+ recensioni)



7. Pugno dell'amico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Buddy-Punch-time-tracker.png Strumento di monitoraggio del tempo Buddy Punch /$$$img/

Monitoraggio del tempo in Buddy Punch Buddy Punch è una soluzione online per il monitoraggio del tempo con funzionalità di pianificazione e busta paga.

Come software di registrazione del tempo basato sul web, Buddy Punch ritiene che uno strumento di monitoraggio del tempo per i freelance non debba essere solo un orologio, ma un software dedicato che connette senza soluzione di continuità il tempo lavorato con la fatturazione e il libro paga.

Questa app semplifica il monitoraggio del tempo e delle buste paga utilizzando codici di lavoro, report personalizzati e richieste di monitoraggio delle ferie per i datori di lavoro con freelance che possono beneficiare in modo significativo dell'ampio intervallo di funzionalità e servizi di monitoraggio del tempo dei dipendenti monitorare le ore di lavoro e le attività dei contraenti .

Le migliori funzionalità/funzione

Possibilità di impostare notifiche via email o mobile per monitorare gli straordinari dei dipendenti

Con immagini GPS e webcam per l'entrata e l'uscita di ciascun dipendente

Le opzioni di timbratura in entrata e in uscita includono un elemento fissato a 4 cifre, codici QR, riconoscimento facciale o un semplice nome utente e una password

Include decine di parametri per il calcolo degli straordinari, da fare in modo che siano terminati correttamente

limiti di ####

Gli amministratori possono controllare e modificare le ore sulla scheda dei freelance senza notificare loro le modifiche apportate

Prezzi

Standard: $2,99 per utente/mese

$2,99 per utente/mese Pro : $3,99 per utente/mese

: $3,99 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 4,8 su 5 (157+ recensioni e 5 discussioni)

Capitolare 4,8 su 5 (760+ recensioni)



8. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Hubstaff-time-tracking-1400x949.png Monitoraggio del tempo in Hubstaff /$$$img/

Monitoraggio del tempo in Hubstaff Hubstaff è uno strumento di monitoraggio del tempo e del lavoro dei dipendenti basato su cloud che offre software per il lavoro da remoto, gestione dei servizi sul campo, monitoraggio del tempo delle agenzie, monitoraggio del tempo dei freelance, monitoraggio del tempo dei consulenti e molto altro ancora.

Hubstaff è un'applicazione all-in-one per il monitoraggio del tempo, che consente ai datori di lavoro di monitorare i dipendenti, gestire la forza lavoro ed eseguire un agile project management.

Per i freelance, Hubstaff consente di tenere traccia delle ore fatturabili e non fatturabili in un'app facile da navigare, di organizzare i progetti e i clienti per facilitare la fatturazione e di generare fogli di presenza e fatture online per facilitare la riscossione dei pagamenti da parte dei client.

Migliori funzionalità/funzione

Include un dashboard per il monitoraggio dei dipendenti con dettagli sull'attività giornaliera e settimanale, ore lavorate per la settimana e informazioni significative sulle attività e sul lavoro dei dipendenti

Genera reportistica dettagliata per sapere dove va il denaro e cosa consuma il budget per i progetti, per un piano efficace

Permette di scartare facilmente i tempi morti

Badge di riconoscimento per premiare l'efficienza e aumentare il morale

limiti di ####

Non supportato su Chromebook desktop

Nessuna integrazione con Payoneer

Prezzi

Desk Free : Per un solo utente

: Per un solo utente Desk Starter : $5,83 per utente/mese

: $5,83 per utente/mese Desk Pro : $8,33 per utente/mese

: $8,33 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 4,3 su 5 (407+ recensioni e 14 discussioni)

Capitolare 4,6 su 5 (1.314+ recensioni)



9. Everhour

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Everhour-time-tracking-1400x875.png Monitoraggio del tempo in Everhour /$$$img/

Monitoraggio del tempo in Everhour Everhour è un'app gratuita per il monitoraggio del tempo per i freelance (singoli e team) che aiuta a tenere traccia del tempo e a impostare e monitorare i budget, la fatturazione ai client e le buste paga.

I freelance possono trarre grandi benefici dalla funzionalità di monitoraggio del tempo di Everhour, in modo da sapere quanto tempo viene dedicato a un determinato progetto, con una panoramica corrispondente della fatturazione e del budget per ogni client, per monitorare l'efficienza dei costi o se è il momento di stringere le corde su progetti specifici.

La funzionalità di project management di Everhour consente inoltre ai freelance di visualizzare i progetti terminati, in attesa, in stato di avanzamento o in sospeso in una dashboard di facile consultazione.

Fatturare a un client? Everhour genera fatture preformattate, in modo che i freelance possano facilmente richiedere i pagamenti ai client con un semplice pulsante.

Everhour lavora con la maggior parte dei principali strumenti di project management come Asana clickUp, Monday, Basecamp, Jira e Notion.

Migliori funzionalità/funzione

Include una dashboard che monitora lo stato di avanzamento di un progetto, il budget e l'importo speso

Permette di creare attività e di organizzarle in sezioni per mantenere i membri in cima ai lavori

Consente di monitorare le spese relative al lavoro per il rimborso, la gestione del budget e la fatturazione

Le funzionalità di fatturazione possono essere facilmente connesse con Quickbooks, Xero o FreshBooks

limiti di ####

Impossibilità di categorizzare le ore per un'attività specifica.

Prezzi

Gratis : Fino a 5 utenti

: Fino a 5 utenti Lite : $5 al mese per utente, a partire da 2 utenti

: $5 al mese per utente, a partire da 2 utenti Team: $8,50 per utente/mese, a partire da 5 utenti

Valutazioni e recensioni

G2 4,7 su 5 con 148 recensioni

Capterra 4,7 su 5 con 344 recensioni



i freelance sono al centro delle nostre attività. Mentre aiutiamo a far crescere il traffico del sito web e i backlink per i nostri client, le piattaforme di project management e di monitoraggio del tempo come Everhour ci aiutano a tenere sotto controllo il flusso di lavoro dei nostri freelance da cima a fondo" -_Greg Heilers, co-fondatore di JollySEO .

10. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Harvest-Time-Tracking-dashboard-and-reports-1400x652.png Dashboard e reportistica di Harvest per il monitoraggio del tempo /$$$img/

Monitoraggio del tempo in Harvest

A livello organizzativo, Harvest è un'applicazione di facile utilizzo per il monitoraggio del tempo che consente agli utenti di avere una panoramica dei budget dei progetti, della capacità del team e del monitoraggio delle spese, e di vedere come questo influisce sulla redditività. Per i singoli freelance, Harvest è un ottimo strumento di monitoraggio del tempo per mostrare ai client lo stato di avanzamento del lavoro e il numero di ore lavorate e per effettuare controlli incrociati con le fatture di periodo.

Una cosa che Harvest fa meglio di tutte le altre è aiutare i freelance a tenere il passo con la fatturazione. Perché? Include un sistema integrato di fatturazione, monitoraggio delle spese e riscossione dei pagamenti grazie all'integrazione con PayPal e Stripe.

Harvest permette inoltre ai freelance di utilizzare contemporaneamente il sistema di monitoraggio del tempo su progetti diversi con valutazioni diverse, cosa che non si può fare con la maggior parte dei sistemi di monitoraggio del tempo. È possibile collegarlo a oltre 70 strumenti di lavoro popolari come ClickUp, Slack, Google Calendar e altri ancora.

Con il Integrazione di ClickUp Harvest è possibile sincronizzare le voci da entrambe le piattaforme per garantire l'aggiornamento del proprio timesheet

Migliori funzionalità/funzione

Include promemoria personalizzati per aiutare i freelance a ricordarsi di monitorare regolarmente le ore di lavoro

Include un'ampia selezione di report visivi per il project management, tra cui report sul tempo separati per client, attività, team e progetti

Generazione facile di fatture e integrazione con PayPal e Stripe per facilitare i pagamenti

Integrazione con Quickbooks e Xero per mantenere i vostri account aggiornati senza soluzione di continuità

limiti di ####

Mancanza della funzionalità di assegnazione in batch delle ore per i datori di lavoro che lavorano con più freelance (Alternative per Harvest)

Prezzi

Free : consente una postazione e due progetti

: consente una postazione e due progetti Pro: $12 per postazione/mese

Valutazioni e recensioni

G2 4.3 su 5 (771+ recensioni)

Capterra 4,6 su 5 (522+ recensioni)



Traccia il tuo tempo e sfrutta al massimo gli strumenti di monitoraggio del tempo

La scelta delle migliori app per il monitoraggio del tempo può essere noiosa, soprattutto se si considerano le numerose funzionalità/funzioni, i prezzi, i vantaggi e le recensioni che queste centinaia di piattaforme offrono.

Per scegliere le migliori app di time-tracking, dovete essere in grado di fare ricerche estese sulle funzionalità più necessarie per il vostro tipo di lavoro, sul vostro budget, sulle funzionalità di monitoraggio del tempo e sull'eventuale integrazione con i più diffusi strumenti di project management.

I numerosi software gratuiti per il monitoraggio del tempo presenti su Internet offrono promesse infinite, e i liberi professionisti e i datori di lavoro dovrebbero valutare attentamente quali sono le piattaforme più efficienti in termini di tempo e di costi per le loro esigenze individuali.

Gli strumenti gratuiti per il monitoraggio del tempo come ClickUp sono essenziali sia per i freelance solitari che per i datori di lavoro che lavorano con i freelance per gestire progetti e attività, catturare e monitorare accuratamente le ore di lavoro o invitare i client o i singoli per le discussioni sui progetti, il tutto in un'unica piattaforma. Guest Writer:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Roman-Shvydun.jpeg

/%img/ {\an8}Roman Shvydun {\an8} è uno scrittore freelance. Scrive articoli informativi su marketing, affari, produttività, cultura del lavoro, ecc. Durante gli oltre 10 anni di esperienza nella creazione di contenuti, i suoi articoli hanno aiutato numerosi imprenditori a scalare le loro aziende.