10 Migliori alternative a Formstack per l'automazione del flusso di lavoro nel 2024

Ottenere feedback da utenti, potenziali clienti o dipendenti è uno dei modi più personalizzati per migliorare i prodotti e la produttività aziendale. I moderni software per la creazione di moduli consentono addirittura di l'automazione del flusso di lavoro che facilita l'analisi dei dati provenienti dalle risposte.

Modulo è un prodotto software per la creazione di moduli molto popolare e con un'ampia base di utenti. Tuttavia, il fatto che sia popolare non significa che sia la scelta giusta per voi.

Abbiamo compilato questo elenco delle migliori alternative a Formstack per mostrarvi cos'altro c'è in giro. Se state cercando di passare da Formstack o se state cercando delle alternative sul mercato, questo elenco vi aiuterà a restringere le vostre scelte.

Cosa cercare nelle alternative a Formstack?

Quando si confrontano le alternative a Modulo, è necessario conoscere le funzionalità/funzioni offerte dalla maggior parte dei software per la creazione di moduli. Una volta conosciute le opzioni disponibili, bisogna concentrarsi sull'elenco delle produttività che presentano le funzionalità/funzioni desiderate. Alcuni fattori da tenere a mente sono:

Integrazioni con terze parti : La possibilità di connettere vari prodotti software per creare un flusso di lavoro coesivo consente di ottenere un maggioreefficienza dei processi nell'invio dei moduli. Trovate un costruttore di moduli che lavori con gli strumenti che già utilizzate e che permetta di creare un sistema di base per l'invio dei moduliautomazioni di base delle attività *Funzioni avanzate: Esaminate le funzionalità/funzione uniche di ogni opzione. Se alcune di queste funzionalità/funzione sono fondamentali per le vostre esigenze, come la raccolta di dati offline, restringete il campo delle opzioni

Sicurezza e conformità dei dati : Alcune aziende hanno requisiti di conformità dei dati molto rigidi. Se questo è il vostro caso, assicuratevi che il software scelto sia in grado di soddisfare tali requisiti

Prezzi: I prezzi dei software possono creare confusione: ogni opzione ha diversi livelli e ogni livello ha funzionalità/funzioni diverse. Cercate un prodotto che rientri nel vostro budget, ma che offra anche un buon rapporto tra costo e funzionalità/funzione

Le 10 migliori alternative a Formstack nel 2024

Analizziamo i punti di forza e di debolezza delle 10 migliori alternative a Modulo e forniamo altre informazioni per creare moduli online.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con un costruttore di Moduli drag-and-drop e logica a condizioni! Conosciuto per la sua estese funzionalità di automazione clickUp semplifica l'aggiunta di moduli al vostro flusso di lavoro. Utilizzare Moduli ClickUp per usufruire di tutto il suo potenziale.

Create un modulo, analizzate le risposte e delegate elementi di azione ai membri del team tutti dallo stesso posto.

Per aiutare gli utenti a prendere rapidamente confidenza, ClickUp offre un'enorme libreria di modelli, tra cui molti per moduli di feedback . Il processo è semplice, senza intoppi e con esito positivo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Automazioni di ClickUp per creare un'attività utilizzando le informazioni raccolte

Funzionalità/funzione percollaborazione in tempo reale tra i membri del team, compresa la gestione dei documenti

Assistenza perlogica di condizione per organizzare i dati raccolti

Integrazione in software di terze parti

Opzioni di condivisione, esportazione e incorporazione dei Moduli

Limiti di ClickUp

Opzioni di personalizzazione limitate per la progettazione dei moduli

Una curva di apprendimento ripida per la creazione di Moduli complessi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Jotform

Via JotformJotform è un popolare costruttore di moduli online con un'estesa selezione di modelli predefiniti. Questa piattaforma consente agli utenti di creare moduli per sondaggi, registrazioni a eventi, feedback e altro ancora.

Potrete creare moduli con le ampie opzioni di personalizzazione e l'interfaccia facile da usare di Jotform e sfruttare la logica delle condizioni, i widget avanzati e i calcoli per gestire esigenze complesse. Varie attività di automazione sono possibili grazie alle integrazioni di Jotform con diverse applicazioni di terze parti.

Jotform pone inoltre un forte accento sulla sicurezza dei dati, il che lo rende una scelta eccellente per chi opera in settori sensibili.

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

Estesa selezione di campi per la creazione di moduli online

Supporto per la logica di condizione per creare moduli interattivi

Una libreria di modelli di moduli per costruire moduli in stile conversazionale

Servizio di gateway per accettare pagamenti online

Strumenti per la gestione e l'analisi dei dati

Limiti di Poterform

Prezzo elevato per alcune funzionalità/funzioni avanzate

Occasionali bug durante la creazione di moduli

La logica avanzata dei moduli può essere difficile da padroneggiare

Prezzi di Jotoform

piano Free : Piano Free : Piano Free : Piano Free : Piano Free

Piano Free Piano Free Piano Free Piano Free Bronzo : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Argento : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Oro : $129/mese per utente

: $129/mese per utente Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jotform

3. Forme di Google

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/m0yF4miYUwX5Iy19tKYbMElej8Q5SWeV5mU0XTYknCcYBZipW9C3D5ldoF68iKURaRNiJuNXsZ8C7eN93\\_KfRR9zOtUqFXk9VKm2\_YW38tSGz8VNaI4=w0-l80-sg-rj-c0xffffff Moduli online costruiti da Google Modulo /$$$img/

Via Google Google Modulo fa parte dell'area di lavoro di Google (precedentemente nota come G Suite). Il prodotto si integra profondamente con l'ecosistema Google, facilitando la collaborazione e la condivisione del lavoro degli utenti.

Manca di alcune delle funzionalità personalizzate e avanzate di cui dispongono altri costruttori di moduli online, ma offre un approccio semplice per le esigenze di base. Questo lo rende una soluzione ideale per sondaggi veloci e semplici moduli di feedback.

Gli utenti raccolgono automaticamente le risposte ai sondaggi in un Foglio Google per un facile accesso e analisi e impostano notifiche email per i moduli inviati.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Modulo

Interfaccia intuitiva per la creazione di moduli per generare report personalizzati

Integrazione con altri prodotti dell'area di lavoro Google

Invio automatico di risposte e dati a Fogli Google

Accesso condiviso o limitato ai moduli

Funzione di analisi di base

Limiti di Google Modulo

Opzioni di personalizzazione minime per l'aspetto del modulo

Mancano funzionalità avanzate di creazione dei moduli rispetto alle alternative

Integrazione limite con prodotti esterni all'ecosistema Google

Prezzi dei moduli Google

Il pacchetto dell'area di lavoro Google include Google Modulo. I prezzi indicati di seguito si riferiscono a questa suite di prodotti.

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Avvio aziendale : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Modulo

G2: 4.6/5 (40.000 recensioni)

4.6/5 (40.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (10.000+ recensioni)

4. SurveyMonkey

Via SurveyMonkey Come suggerisce il nome, SurveyMonkey è nata come piattaforma versatile per la creazione di sondaggi. Questo nome già affermato si è espanso in altre attività di creazione di moduli, mantenendo la stessa interfaccia utente e la solida suite di strumenti analitici.

Per aiutare gli utenti a iniziare, SurveyMonkey fornisce molti modelli precostituiti. Automatizza le risposte ai sondaggi, invia messaggi di promemoria e personalizza la messaggistica in base alle risposte dei moduli. Ulteriori automazioni sono possibili grazie alla connessione di SurveyMonkey con app di terze parti tramite Zapier.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveyMonkey

Sondaggi dinamici creati con logica di ramificazione

Ampia selezione di tipi di domande

Sondaggi che si distribuiscono attraverso molti canali popolari

Diversi strumenti di analisi dei dati e di reportistica

Strumenti per il traguardo di un pubblico specifico

Limiti di SurveyMonkey

Le funzionalità/funzione avanzate hanno un prezzo più alto

L'interfaccia può essere eccessiva quando i moduli diventano grandi o complessi

Integrazione limitata con strumenti di terze parti

Prezzi di SurveyMonkey

Teams Advantage : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Teams Premier : $75/mese per utente

: $75/mese per utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SurveillanceMonkey

G2: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 18.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (9.000+ recensioni)

5. Microsoft Modulo

Via Microsoft Fa parte dell'offerta 365 di Microsoft, Microsoft Modulo è un'applicazione semplice per la creazione di moduli simile a Google Modulo. È strettamente integrata con altre produttività della suite 365 e automatizza la raccolta e l'organizzazione dei dati attraverso Excel e SharePoint.

Come il suo rivale di Google, Microsoft Modulo limita le capacità di integrazione al di fuori del suo ecosistema e le sue funzionalità/funzione sono di base. Potrebbe essere la soluzione perfetta per chi ha investito completamente nelle piattaforme Microsoft e ha esigenze di base.

Migliori funzionalità/funzione di Microsoft Modulo

Interfaccia user-friendly per la creazione di moduli

Integrazione con altre produttività Microsoft 365

Assistenza per la collaborazione in tempo reale tra i membri del team

Supporto per quiz con classificazione automatica

Suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) per le domande dei sondaggi

Limiti di Microsoft Modulo

Meno modelli predefiniti rispetto ad altri concorrenti

Limitate opzioni per personalizzare l'aspetto di un modulo

Limitato supporto per l'integrazione con prodotti non appartenenti a Microsoft

Prezzi dei moduli Microsoft

Business Basic : $6,00/mese per utente

: $6,00/mese per utente Business Standard : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Business Premium: $22,00/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Microsoft Modulo

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (77 recensioni)

6. WPForms

Via WPForms Questo popolare costruttore di moduli drag-and-drop è disponibile come plugin per WordPress, una delle maggiori piattaforme di web design. Si integra con l'interfaccia di WordPress, consentendo agli utenti di creare moduli professionali e complessi dalle loro dashboard. Grazie al supporto della logica condizionale, crea facilmente interazioni dinamiche con i moduli.

Nonostante le numerose funzionalità/funzione, WPForms privilegia la velocità e le prestazioni per un'esperienza utente fluida. Il software dispone di funzionalità/funzione per le più diffuse piattaforme di email, gateway di pagamento e soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di WPForms

Modulo facile da usare con funzione drag-and-drop

Modelli di moduli precostituiti per diversi casi d'uso

Moduli con funzionalità di facile utilizzo per i dispositivi mobili e design responsive

Logica di condizione che mostra o nasconde i campi del modulo in base all'input del rispondente

Integrazione con le più diffuse piattaforme di email marketing

Limiti di WPForms

Scarsa funzione con alcuni temi di WordPress

Funzionalità/funzione avanzate dei moduli disponibili solo con piani di prezzo più elevato

Integrazione limitata con software di terze parti

Prezzi di WPForms

Base : $49,50/anno

: $49,50/anno Plus : $99.50/anno

: $99.50/anno Pro : $199.50/anno

: $199.50/anno Elite: $299.50/anno

Valutazioni e recensioni di WPForms

G2: 4.8/5 (800+ recensioni)

4.8/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (21 recensioni)

7. Typeform

/$$$img/ https://typeform.zendesk.com/hc/article\_attachments/4402526390164/report1.png Moduli online costruiti da Modulo /$$$img/

Via TypeformTypeform pone una forte enfasi sull'aspetto, risultando un processo di compilazione del modulo coinvolgente per i rispondenti. La tabella è caratterizzata da un format unico di conversazione, che guida gli utenti attraverso le domande, una alla volta, per ridurre al minimo la confusione.

Questa alternativa a Modulo è un costruttore di moduli che offre un'eccellente selezione di modelli per vari casi d'uso, per aiutare gli utenti a iniziare rapidamente. Da fare un po' di tutto. Moduli e sondaggi, moduli di registrazione, moduli di contatto, moduli di pagamento... basta nominarli e probabilmente Typeform è in grado di farli.

Si integra con diverse app di terze parti per facilitare l'automazione e l'elaborazione dei dati dei sondaggi. Il software segue una filosofia di progettazione mobile-first, con moduli reattivi che si adattano facilmente a qualsiasi dimensione dello schermo.

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform

Miglioramento della formulazione dei moduli grazie ai suggerimenti dell'IA

Una varietà di campi interattivi per i moduli

Assistenza per moduli a più pagine e barre di stato

Strumenti di visualizzazione e analisi

Integrazione con strumenti e app di terze parti grazie a Zapier e webhook

Limiti di Typeform

Piani costosi per le funzionalità/funzione che offrono

Opzioni di personalizzazione limitate per i livelli di prezzo più bassi

Difficoltà nel ramo e nelle funzioni dei moduli a condizione

Prezzi Typeform

Free Forever : un'opzione limitata e poco personalizzabile

: un'opzione limitata e poco personalizzabile Basic : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Plus : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Business : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4.5/5 (oltre 600 recensioni)

4.5/5 (oltre 600 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 700 recensioni)

8. SondaggioSparrow

Via SondaggioSparrow Come Typeform, SurveySparrow rende semplice la creazione di moduli online. Offre un formato di modulo conversazionale e presenta un'interfaccia simile a una chat per la raccolta delle conversazioni.

La piattaforma è una soluzione senza codice, che consente agli utenti di creare moduli dinamici e visivamente accattivanti con competenze tecniche al limite. Inoltre, è facilissimo creare sondaggi con questa piattaforma.

Con SurveySparrow è facile includere domande personalizzate ed elementi interattivi nei moduli. Il software utilizza Zapier per fornire integrazioni con app di terze parti.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow

Moduli con un'interfaccia simile a quella di una chat

Diversi formati di domande disponibili

Logica di ramo e strumenti di personalizzazione per moduli dinamici

Monitoraggio delle analisi in tempo reale e generazione di report scaricabili

Invio programmato tramite email, immediatamente o in base a una pianificazione

Limiti di SurveillanceSparrow

I moduli complessi possono causare problemi di prestazioni

Integrazioni di terze parti che non sono sempre così robuste come potrebbero essere

Funzionalità/funzione utili che sono disponibili solo nei piani a prezzo più alto

Prezzi di SurveySparrow

Free Forever : gratis per sempre

: gratis per sempre Basic : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Essenziale : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Business : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SurveySparrow

G2: 4,4/5 (1.500+ recensioni)

4,4/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (81 recensioni)

9. Forma di carta

Via Forma di carta Paperform adotta un approccio altamente incentrato sul design per la creazione di moduli. Aggiungete diversi elementi multimediali come immagini, video e font personalizzati per creare design visivi precisi. Paperform è dotato di numerose funzionalità/funzione automatiche che lo rendono facile da usare per i principianti, sia che si vogliano creare moduli di base sia che si voglia andare oltre.

Questo costruttore di moduli online si integra con molti strumenti di terze parti per l'automazione e la raccolta dei dati. L'interfaccia non convenzionale non dispone di una funzionalità di trascinamento e rilascio, come molti altri nell'elenco, ma opta per un approccio intuitivo e contestuale.

Le migliori funzionalità/funzione di Paperform

Forte attenzione alla personalizzazione e al branding dei moduli

Moduli con video e immagini incorporate

Integrazione con i più comuni processori di pagamento

Supporto per logica condizionale e moduli dinamici

Integrazione con Zapier, che permette l'automazione di attività di base

Limiti dei moduli cartacei

Moduli complessi con funzionalità/funzione avanzate, che possono essere difficili da creare per i nuovi utenti

Opzioni di personalizzazione dell'aspetto dei moduli limitate rispetto ad altri strumenti per la creazione di moduli

Funzionalità/funzione di valore che richiedono piani a prezzi più elevati

Prezzi Paperform

Essenziale : $20/mese

: $20/mese Pro : $40/mese

: $40/mese Agenzia: $135/mese

Valutazioni e recensioni di Paperform

G2: 4.5/5 (42 recensioni)

4.5/5 (42 recensioni) Capterra: 4.8/5 (86 recensioni)

10. 123 Modulo Builder

Via 123 Costruttore di moduli Un'altra opzione che punta molto sulla sicurezza è 123 Modulo Builder. Oltre all'attenzione per la sicurezza, 123 Modulo Builder punta su un'interfaccia facile da usare, che permette agli utenti nuovi e a quelli esperti di creare moduli potenti.

L'integrazione perfetta significa nessun grattacapo per voi (o per il vostro team di sviluppatori) e l'intuitiva interfaccia drag-and-drop presenta un'ampia selezione di widget e un intervallo di opzioni personalizzate.

123 Modulo Builder: le migliori funzionalità/funzione

Creatore di moduli facile da usare con una selezione di campi per i moduli

Moduli avanzati con logica a condizioni e moduli intelligenti

Supporto per diverse lingue

Funzionalità/funzione di sicurezza avanzate

Integrazioni con altre app e piattaforme popolari

Limiti del Modulo 123

Occasionali bug minori nella costruzione dei moduli

Capacità analitiche e reportistiche non all'altezza di alcuni concorrenti

L'integrazione con terze parti potrebbe essere difficile da impostare

Prezzi del Modulo123

**Free Forever

Oro : $19.99/mese

: $19.99/mese Platinum : $37.99/mese

: $37.99/mese Diamante : $69,99/mese

: $69,99/mese Azienda: A partire da $199,99/mese

123 Modulo Builder valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

Trova il tuo modulo perfetto

Raccogliere feedback attraverso un modulo online non deve essere una seccatura. Le 10 migliori alternative a Formstack offrono numerose opzioni tra cui scegliere. Se state cercando il compagno perfetto per il project management, non cercate altro che ClickUp. Provatelo oggi stesso gratis !