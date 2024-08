10 Migliori alternative e concorrenti di Zapier nel 2024

Se le attività più noiose intasano il vostro elenco di cose da fare, è ora di mettere al lavoro una piattaforma di automazione.

Questi potenti strumenti aziendali automatizzano i flussi di lavoro liberando il vostro tempo per concentrarvi su attività più importanti e riducendo il rischio di errori umani. È possibile utilizzare una piattaforma di automazione per automatizzare il processo di gestione dei lead, le campagne di marketing, il supporto clienti e altro ancora.

Una buona piattaforma di automazione vi aiuterà a connettere le app e a occuparvi di un processo mentre voi vi dedicate ad altre attività. Sebbene Zapier sia un'opzione molto diffusa, molte alternative potrebbero essere più adatte al flusso di lavoro della vostra organizzazione. Questo articolo presenta 10 alternative intelligenti a Zapier da esplorare nel 2024.

Che cos'è Zapier?

Zapier è un'app per l'automazione. Il piattaforma di integrazione consente di connettere vari servizi e app attraverso l'interfaccia Zapier per lavorare insieme all'automazione dei processi e delle attività ottimizzare il flusso di lavoro . Zapier supporta molte app e servizi, tra cui l'area di lavoro di Google, Slack, Trello, Shopify e Salesforce. Con Zapier è possibile automazioni di attività o i trasferimenti di dati tra questi servizi.

È possibile creare queste azioni automatizzate, o Zaps, nel costruttore drag-and-drop di facile utilizzo della piattaforma, per cui non sono necessarie conoscenze tecniche o abilità di codifica per sviluppare flussi di automazione complessi.

I servizi in connessione possono far risparmiare tempo all'organizzazione, ridurre la voce manuale dei dati e creare processi più efficienti per le attività ripetitive.

Cosa cercare nelle alternative a Zapier?

Se volete un'alternativa a Zapier, cercate piattaforme con funzionalità/funzione quali:

Lotti di supporto per l'integrazione: Cercate alternative a Zapier che supportino le app e i servizi connessi attualmente presenti nel vostro stack tecnologico

Cercate alternative a Zapier che supportino le app e i servizi connessi attualmente presenti nel vostro stack tecnologico Interfaccia intuitiva: La piattaforma scelta dovrebbe avere un'interfaccia utente facile da usare che vi permetta dicreare flussi di lavoro complessi *Diversi trigger e azioni: I trigger e le azioni sono i blocchi di qualsiasi strumento di automazione del marketing e vi servirà uno con molte opzioni per personalizzare i vostri flussi di lavoro

La piattaforma scelta dovrebbe avere un'interfaccia utente facile da usare che vi permetta dicreare flussi di lavoro complessi *Diversi trigger e azioni: I trigger e le azioni sono i blocchi di qualsiasi strumento di automazione del marketing e vi servirà uno con molte opzioni per personalizzare i vostri flussi di lavoro Buon supporto clienti: Dovrete sapere che c'è qualcuno in grado di aiutarvi, soprattutto quando dovrete utilizzare funzionalità/funzione avanzate e creare integrazioni personalizzate

Dovrete sapere che c'è qualcuno in grado di aiutarvi, soprattutto quando dovrete utilizzare funzionalità/funzione avanzate e creare integrazioni personalizzate Prezzo ragionevole: La struttura dei prezzi di queste alternative a Zapier varia, quindi assicuratevi di conoscere il costo totale dei servizi di automazione e di capire come questo possa rientrare nel vostro budget

Molte di queste piattaforme offrono piani Free, utili per testare il servizio e verificare se funziona per la vostra organizzazione. Approfittate di queste offerte e scoprite quali alternative a Zapier fanno al caso vostro.

Le 10 migliori alternative a Zapier da usare nel 2024

1. Fare

Via Fare Make è una piattaforma di integrazione che consente di creare attività automatizzate con una semplice interfaccia utente. È possibile creare flussi di lavoro semplici e complessi utilizzando la logica delle condizioni in un editor visivo. Se non sapete da dove iniziare, Make mette a disposizione dei modelli pratici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Make

È un'interfaccia utente altamente visiva con un costruttore drag-and-drop che permette a chiunque di creare flussi di lavoro automatizzati; non richiede competenze tecniche o di codice

Si integra con migliaia di app, il che lo rende una valida alternativa a Zapier che puòaumentare la produttività con attività interne illimitate (a seconda del tipo di piano a pagamento)

L'integrazione di logiche condizionali aiuta ad automatizzare le attività a partire da trigger e circostanze specifiche, in modo che la piattaforma possa fare di più senza il vostro contributo

Limiti di produzione

La struttura dei prezzi non prevede una scala mobile; se utilizzate un'automazione in più rispetto a quella consentita dal vostro piano attuale, passerete al livello successivo (e più costoso)

Prezzi di Make

Gratis

Core: a partire da 10,59 dollari/mese

Pro: a partire da 18,82 dollari/mese

Teams: a partire da 34,12 dollari/mese

Enterprise: piani disponibili; contattare per informazioni sui prezzi

Make valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (oltre 350 recensioni)

2. Sogno di pipa

Via Pipedream Pipedream è un'alternativa a Zapier che consente di creare flussi di lavoro senza codice e fornisce un controllo a livello di codice quando necessario. Utilizzate Pipedream per connettere diversi servizi e app, quindi create trigger e azioni per automatizzare attività e flussi di dati.

Le migliori funzionalità di Pipedream

Ha il pieno controllo dell'automazione a livello di codice, con supporto per Nodo.js, Python e altro ancora

Il suo sistema integratoStrumento di IA per l'automazione può aiutarvi a costruire rapidamente dei flussi di lavoro; dite a Pipeline quali attività volete eseguire

Supporta i processi di integrazione con oltre 1.400 API

Limiti di Pipedream

La piattaforma a basso codice non è così facile da usare come alcune alternative di Zapier, quindi la curva di apprendimento per i nuovi utenti potrebbe essere più lunga

Prezzi di Pipedream

Gratuito

Base: 29 dollari al mese

Avanzato: $149/mese

Business: 749 dollari al mese

Azienda: Chiamare per un preventivo

Valutazioni e recensioni di Pipedream

G2: 4.6/5 (14 recensioni)

Capterra: 5/5 (4+ recensioni)

3. Lavorare

Tramite Lavorare Workato è una piattaforma di integrazione basata sul cloud che utilizza la potenza dell'IA per aiutare le organizzazioni ad automatizzare i flussi di lavoro. La piattaforma integra oltre 1.000 app e servizi per migliorare l'IT, le risorse umane e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Workato

Gli strumenti di IA possono aiutare a ripensare i flussi di lavoro, a ottenere informazioni dai dati e a creare automazioni più intelligenti

Ha eccellenti controlli di sicurezza per aiutarvi a mantenere i dati al sicuro, anche quando li spostate attraverso le pipeline di dati e i flussi di lavoro

Connessione con oltre 1.000 app e servizi, tra cui Zendesk, Salesforce, Oracle e Quickbooks

Limiti di Workato

È possibile che si verifichino problemi quando si cerca di spostare grandi quantità di dati attraverso le automazioni

Prezzi di Workato

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Workato

G2: 4.7/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 50 recensioni)

4. Parabola

Via Parabola Parabola è un'alternativa a Zapier con un editor visuale drag-and-drop che consente di automatizzare anche i processi più complessi. È utile per analizzare i dati, in modo da dedicare meno tempo ai fogli di calcolo e più tempo al loro lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Parabola

L'interfaccia senza codice consente di estrarre dati da diverse origini dati, come fogli di calcolo, PDF ed email, e di aggregarli in un unico set di dati

Le integrazioni precostituite semplificano la connessione alle API per raccogliere e trasformare i dati

È possibile creare flussi di lavoro e vedere i risultati in tempo reale, rendendo più facile testare e regolare le integrazioni nell'editor di facile utilizzo

Limiti di Parabola

È possibile che si verifichino lievi ritardi con insiemi di dati più grandi, quindi preparatevi ad aspettare quando si spostano molti dati

Prezzi di Parabola

Basic: gratis

Solo: $80/mese

Teams: a breve

Avanzato: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Parabola

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3+ recensioni)

5. Integralmente

Tramite Integralmente Integrately è un'alternativa a Zapier che sta riscuotendo grande interesse grazie alle sue capacità di integrazione con un solo clic e al supporto live chattare che gode di ottima valutazione. Vale la pena di esplorare questa piattaforma se si desidera un modo semplice per creare flussi di lavoro di automazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Integrately

Un ottimo team del supporto che sta vincendo premi con il suo supporto live chat molto apprezzato

Una buona alternativa per l'automazione, con il supporto per oltre 1.100 app, tra cui Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp e Microsoft Suite

Eccezionali modelli di automazione del flusso di lavoro precostituiti che si possono implementare con un solo clic

Limiti di Integrately

Non c'è molta documentazione sui messaggi di errore, quindi potreste non sapere perché il vostro strumento di automazione non lavora correttamente

Prezzi di Integrately

Gratuito

Starter: 29,99 dollari/mese

Professionale: $49/mese

Crescita: 124 dollari/mese

Business: 299 dollari/mese

Integrately valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (580+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (310+ recensioni)

6. Piattaforma Anypoint

Tramite Piattaforma Anypoint Anypoint Platform di Mulesoft è una piattaforma di integrazione che aiuta l'organizzazione a connettere le app e i servizi per creare processi aziendali automatizzati. Gli utenti più tecnici possono utilizzare la codifica per creare strumenti di automazione, mentre gli utenti non tecnici possono utilizzare l'interfaccia click-and-drag della piattaforma per creare i propri flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni della piattaforma Anypoint

Offre strumenti di automazione IA per creare flussi di lavoro più intelligenti e connettere i servizi in modo più efficiente

Le centinaia di flussi di lavoro precostituiti rendono semplice l'automazione degli strumenti aziendali e l'eliminazione di attività noiose

I rappresentanti del servizio di assistenza altamente qualificati vi aiutano a creare lo strumento di automazione di cui avete bisogno per le soluzioni di flusso di lavoro più complesse

Limiti della piattaforma Anypoint

È incredibilmente ricca di funzionalità/funzione, il che può complicare le cose per la maggior parte delle organizzazioni e potrebbe farvi pagare per strumenti che non utilizzate

Prezzi della piattaforma Anypoint

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni della piattaforma Anypoint:

G2: 4,5/5 (610+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (560+ recensioni)

7. IFTTT

Via IFTTT IFTTT, acronimo di If This Then That, è una piattaforma basata sul web che automatizza servizi e dispositivi online. È possibile impostare applet o flussi di lavoro automatizzati che si attivano tra app e dispositivi diversi in risposta a eventi e condizioni specifiche. Questa alternativa a Zapier è comoda per le Automazioni domestiche.

Le migliori funzionalità/funzione di IFTTT

L'app IFTTT semplifica l'automazione della casa intelligente; è possibile accendere le luci quando si arriva a casa o inviare un messaggio a una persona cara quando si esce

Supporta un ampio intervallo di servizi online e dispositivi intelligenti, tra cui app per i social media, strumenti di produttività e sistemi di automazione domestica

L'interfaccia user-friendly e senza codice lo rende semplice da usare, anche se non si hanno competenze tecniche

Limiti di IFTTT

Potreste trovare questo strumento di facile utilizzo troppo semplice per le vostre esigenze di automazione

Prezzi di IFTTT

Gratis

IFTTT Pro: 2,50 dollari/mese

IFTTT Pro+: $5/mese

Valutazioni e recensioni di IFTTT

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

8. Connessione Pabbly

Via Connessione Pabbly Pabbly Connect è una piattaforma di integrazione e automazione che rappresenta una potente alternativa a Zapier. Consente di spostare i dati tra i servizi e le app più diffuse quando vengono attivate azioni o eventi specifici. I flussi di lavoro possono essere semplici o complessi, poiché Pabbly Connect consente l'automazione in più passaggi.

Le migliori funzionalità/funzione di Pabbly Connect

L'attiva comunità online che circonda Pabbly Connect è una risorsa utile quando si incontrano problemi di automazione

Si connette con la maggior parte dei servizi web, tra cui Facebook, Calendly, HubSpot e Gmail

L'interfaccia facile da usare rende semplice la creazione di attività per tutti i reparti dell'organizzazione, compresi il team commerciale e il gruppo HR

Limiti di Pabbly Connect

La risoluzione dei problemi può richiedere molto tempo. Le correzioni degli errori sono scarse e occorre un supporto tecnico

Prezzi di Pabbly Connect

Pabbly Plus Standard: $49/mese

Pabbly Plus Pro: $99/mese

Pabbly Plus Ultimate: $199/mese

Valutazioni e recensioni di Pabbly Connect

G2: 4.4/5 (4+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (65+ recensioni)

9. Celigo

Via Celigo Celigo è una piattaforma di integrazione basata su cloud che le organizzazioni utilizzano spesso per migliorare l'efficienza operativa o l'esperienza dei clienti. Mette in connessione diverse applicazioni e automatizza i flussi di dati per rendere i processi più efficienti e ridurre il rischio di errori umani. Celigo è particolarmente utile per le Automazioni a livello aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celigo

Gli strumenti di IA sono in grado di gestire gli errori e migliorare l'automazione

I suoi numerosi modelli di automazione pre-costruiti possono rendere i flussi di lavoro più noiosi senza sforzo in pochi clic

I controlli di accesso basati sui ruoli consentono di gestire facilmente chi può avviare i flussi di lavoro e accedere ad altri strumenti all'interno della piattaforma

Limiti di Celigo

Poiché incorpora un'automazione di livello aziendale, alcune organizzazioni più piccole potrebbero trovare i piani a pagamento al di là del loro budget

Prezzi di Celigo

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Celigo

G2: 4.6/5 (410+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 50 recensioni)

10. Barra di accesso rapido

Via Barra di accesso rapido Tray è una delle alternative a Zapier che offre una piattaforma visiva e senza codice per creare, personalizzare e gestire integrazioni e processi di automazione. È un modo pratico per connettere sistemi CRM, software di marketing e spazi di archiviazione dati per automatizzare le attività manuali.

Barra di accesso rapido migliori funzionalità/funzioni

Il suo costruttore visuale di flussi di lavoro semplifica l'impostazione dei trigger per avviare i flussi di lavoro a partire da eventi specifici

La sua logica a condizioni gestisce senza problemi diversi scenari

Le analisi rivelano le prestazioni delle integrazioni e la gestione del processo di automazione da parte dei sistemi

Limiti della barra di accesso rapido

Il prezzo di Free può renderlo più costoso di alcune alternative di Zapier e non esiste un piano gratuito per le organizzazioni più piccole

Prezzi della barra di accesso rapido

Contatto per informazioni sui prezzi

Barra di accesso rapido valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (130+ recensioni)

Capterra: 4.9/5 (oltre 10 recensioni)

Altri strumenti di integrazione

Se avete bisogno di connettere due o più app e servizi web, queste 10 alternative a Zapier possono fornire potenti funzioni di automazione per ottenere di più senza perdere tempo. Ma non sono gli unici strumenti di integrazione disponibili né gli unici che dovreste utilizzare.

Per ottimizzare le attività di project management e facilitare l'automazione dei flussi di lavoro, rivolgetevi a ClickUp: la piattaforma di project management che già conoscete e amate è indispensabile per i team che vogliono migliorare la propria produttività.

Integrate le vostre automazioni e terminate di più con l'ecosistema di project management di ClickUp

Aumentate la produttività della vostra organizzazione grazie alla connessione di ClickUp con il resto del vostro stack tecnologico. ClickUp si integra con oltre 1.000 app e servizi, tra cui i più diffusi strumenti CRM, piattaforme di progettazione e servizi di marketing. Potete anche collegare il vostro account ClickUp a Zapier per creare e automatizzare i flussi di lavoro che collegano ClickUp ad altri servizi web. Le integrazioni di ClickUp , combinate con il sistema integrato Automazioni di ClickUp le funzionalità/funzione di ClickUp consentono di automatizzare le operazioni ripetitive e di snellire i processi. In ClickUp è possibile creare attività assegnabili quando nelle app integrate si verificano eventi specifici, come la ricezione di un nuovo lead o di un ticket di assistenza.

La flessibilità integrata del playform vi consente di creare flussi di lavoro personalizzati in base alle vostre esigenze, che si tratti della gestione di una campagna di marketing, di un progetto di sviluppo software o della pipeline commerciale. Avrete il flusso di lavoro corretto per ogni processo, ogni volta.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Si integra con Zapier e oltre 1.000 altre app e servizi

Consente il controllo totale dei flussi di lavoro, in modo da poter organizzare processi aziendali complessi, compresi i dati commerciali e di marketing

I suoi eccezionali strumenti di collaborazione consentono di connettersi con i membri del team, assicurando che tutti ricevano i dati di cui hanno bisogno

Limiti di ClickUp

Non è una vera alternativa a Zapier, perché non è possibile collegare due servizi web attraverso la piattaforma ClickUp

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Illimitato : Libero : Libero : Libero

Gratuito Illimitato Libero Libero Libero Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Flussi di lavoro potenti con gli strumenti di automazione dei processi aziendali

Siete pronti a portare il project management e l'automazione dei flussi di lavoro a un livello superiore? ClickUp consente ai vostri team di lavorare in modo efficiente, automatizzare le attività e collaborare.

Grazie a un supporto esteso e alle opzioni di integrazione, tra cui la connessione con Zapier, potete creare i flussi di lavoro personalizzati di cui avete bisogno per garantire un flusso di dati fluido tra tutte le app del vostro stack tecnologico. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e provate la differenza nella gestione delle attività e dei progetti.