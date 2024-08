Come creare un flusso di lavoro per il web design in 6 passi (con modelli)

Il web design è un aspetto cruciale di qualsiasi azienda online. È essenziale creare un sito web di facile utilizzo, visivamente accattivante e ricco di informazioni. Tuttavia, la progettazione di un sito web può essere scoraggiante, soprattutto se si è alle prime armi in questo campo.

È qui che entra in gioco un flusso di lavoro.

In questo blog discuteremo cos'è un flusso di lavoro, perché è fondamentale per i web designer e illustreremo sei semplici passaggi per aiutarvi a creare un flusso di lavoro efficiente per il web design.

Che cos'è il web design?

via Elementi Envato Il web design si riferisce al processo di concettualizzazione e di creazione di siti web e coinvolge diversi componenti, tra cui il layout delle pagine, produttività dei contenuti e gli elementi visivi.

Il web design determina il modo in cui gli utenti interagiscono con un sito web e ne determina l'attrattiva e l'efficacia complessiva.

Negli ultimi anni, web design è diventato sempre più importante, dato che sempre più persone utilizzano Internet per accedere alle informazioni. La popolarità dei dispositivi mobili ha reso necessaria la creazione di siti web compatibili con questi dispositivi.

Cos'è un flusso di lavoro per il web design e perché è importante?

tramite ClickUp

A flusso di lavoro aiuta i progettisti a snellire i loro processi e completare i progetti in modo più efficiente. Sebbene i progettisti abbiano rituali di preparazione diversi, la maggior parte di essi segue un processo di pianificazione simile.

Sappiamo cosa state pensando:

"Un flusso di lavoro? Non è un po' troppo irregimentato? Il design grafico dovrebbe essere creativo!"

Anche se questo è vero, non nega il fatto che avere un flusso di lavoro per il web design può rendere la vita e l'intero processo molto più facile quando si affrontano progetti di web design.

Ecco alcuni dei vantaggi di avere un flusso di lavoro definito:

Processo più efficiente

I flussi di lavoro aiutano un web designer o un team di web design a essere organizzato ed efficiente. Un flusso di lavoro ben progettato risparmiare tempo e garantire che vengano seguiti tutti i passaggi necessari per completare un progetto.

Coerenza garantita

Un altro vantaggio di avere un flusso di lavoro è che garantisce la coerenza. Seguendo gli stessi passaggi ogni volta che si lavora su un file progetto di sito web potete essere certi che coprirete sempre tutte le basi e produrrete un risultato di alta qualità.

Qualità migliorata

Seguire un flusso di lavoro aiuta anche a migliorare la qualità del vostro lavoro. È meno probabile che si commettano errori quando si ha un processo di creazione impostato da seguire.

Tempo ottimizzato

Infine, avere un flusso di lavoro significa ottimizzare il proprio tempo e le proprie energie. In questo modo, è possibile lavorare su più progetti e produrre risultati migliori.

Come creare un flusso di lavoro per il web design senza soluzione di continuità in 6 passaggi

Sebbene non esista una soluzione unica per il creare un flusso di lavoro esistono alcune fasi generali che la maggior parte dei progettisti attraversa per garantire la creazione di un sito web ben progettato. Comprendendo questi passaggi, potrete creare un flusso di lavoro per il web design che funzioni al meglio per voi e per il vostro lavoro.

1. Definire gli obiettivi del sito

Il primo passaggio della fase di piano per l'esecuzione di un efficace flusso di lavoro di web design, come per qualsiasi strategia, è la definizione degli obiettivi da raggiungere.

Prima di progettare un nuovo sito web, dovrete porvi le seguenti domande come parte del processo di ricerca:

Qual è il traguardo del sito?

Qual è lo scopo del sito?

Qual è l'azienda e l'oggetto del cliente?

A quali figure si rivolgerà il sito?

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Annotare questi idee di design la collaborazione con altri colleghi è un ottimo modo per iniziare a pensare all'aspetto del vostro nuovo sito web. Da fare di persona, su carta, al telefono o anche in un documento condiviso.

Indipendentemente dal modo in cui lo farete, ottenere queste risposte è un primo passaggio fondamentale.

2. Creare un wireframe

Una volta che avrete un'idea più precisa di ciò che volete creare, sarete in una posizione eccellente per iniziare a concettualizzare le idee utilizzando un wireframe, che fa anch'esso parte della fase di piano.

Questo può essere terminato su carta, ma è più efficace ed efficiente attraverso strumenti dinamici quali ClickUp che offre modelli come il modello Modello di ClickUp per la creazione di pagine web per fornire un punto di partenza e un quadro di riferimento per supportare e gestire il processo di creazione delle pagine web.

Questo modello vi aiuterà a pianificare la vostra produttività web, a gestire i processi di progettazione e sviluppo e a tenere traccia dei vostri progressi verso gli obiettivi del sito web Scaricate il modello di costruzione delle pagine Web I wireframe sono un tassello essenziale del puzzle nel processo di processo di web design perché vi permettono di visualizzare e di giocare con le possibilità del vostro progetto

Quando si crea un wireframe, si inizia a costruire la struttura di base del progetto sotto forma di scheletro. Un wireframe vi aiuterà a determinare il tipo di contenuto e le funzionalità necessarie e il modo in cui si integreranno tra loro.

Ecco un paio di considerazioni chiave da fare quando si progetta un wireframe:

Stile e layout del progetto

A parte il contenuto specifico della pagina, come deve apparire? Come la navigheranno gli utenti? Da fare per posizionare gli elementi interattivi sulla pagina e quali interazioni avranno gli utenti con essi? Questi sono i tipi di considerazioni che dovrete fare quando creando le basi di un wireframe .

Funzionalità/funzione e contenuto

Il vostro wireframe deve considerare anche le funzionalità/funzione specifiche di ogni pagina del sito , tra cui caroselli e moduli, video e contenuti dei social media.

Le immagini sono elementi di design cruciali di qualsiasi flusso di lavoro di web design, quindi è importante dar loro la priorità nella creazione. Non solo devono essere di alta qualità e pertinenti al sito, ma devono anche contribuire a raccontare la vostra storia in modo da coinvolgere gli utenti.

Se non sapete dove guardare, provate a Elementi Envato . È una risorsa eccellente per trovare immagini di alta qualità e libere da diritti per i vostri progetti.

Colori e tipografia

via Behance La scelta della giusta combinazione di colori per il vostro sito è essenziale, poiché colori diversi evocano emozioni diverse.

Assicuratevi di integrare i colori del marchio per impostare il tono generale del vostro sito. Ad esempio, se state progettando un sito web per un'azienda di viaggi, potreste voler utilizzare colori più vivaci e brillanti per trasmettere un senso di avventura.

Allo stesso modo, la tipografia è un elemento essenziale del design, anche se molti designer tendono a trascurarlo. Il font che scegliete può cambiare l'intero tono del vostro sito, quindi assicuratevi di sceglierne uno che sia leggibile, accattivante e in linea con il resto della struttura.

Se siete ancora alla ricerca del font perfetto, Envato Elements vi copre con la sua vasta libreria di font font unici disponibili per un download illimitato.

3. Sviluppa il tuo sito web

via Elementi Envato Ora passiamo alla parte più tecnica! Ci sono alcune considerazioni chiave che un web designer deve fare durante la fase di implementazione dello sviluppo di un sito web e che tratteremo qui di seguito.

Sviluppo back-end

Il back-end del vostro sito è ciò che gli permette di funzionare correttamente: consideratelo come lo scheletro su cui costruirete tutto il resto. Lavorerete con il codice per creare il sito web l'architettura del sito e funzione.

Se non avete conoscenze tecniche perché non siete esperti di codifica, è probabile che in questo passaggio del processo di progettazione del sito web lavoriate con uno sviluppatore che vi aiuti con le specifiche tecniche e dia vita alla vostra visione.

Aggiungere immagini e testi

Ora è il momento di fare riferimento al vostro wireframe, raccogliere tutti i testi e le garanzie che avete creato per il contenuto della vostra pagina web e trasferirli sul sito.

È qui che aggiungerete immagini, video e altri moduli multimediali per spezzare il testo e aggiungere interesse visivo al vostro sito. Ricordate quando abbiamo detto che l'uso di un modulo strumento digitale come ClickUp può essere utile? Questa è una di quelle volte.

Visualizzate i flussi di lavoro Agile con la vista Bacheca di ClickUp e impostate le schede per stato, data di scadenza, priorità e altro ancora per allineare meglio il vostro team

È essenziale tenere traccia di tutti i contenuti che state aggiungendo al vostro sito, dove sono diretti e in quale fase di sviluppo si trovano. ClickUp vi aiuterà a evitare la duplicazione, a garantire che tutti i contenuti siano di alta qualità e a rendere il processo di web design molto più fluido.

Considerate il SEO e il marketing del contenuto

Se gli aspetti funzionali e visivi del flusso di lavoro del web design sono fondamentali, è anche importante considerare la SEO e la creazione di contenuti.

Dopo tutto, a cosa serve il lavoro richiesto per il vostro sito se poi nessuno lo trova? La SEO, o ottimizzazione per i motori di ricerca, è il processo di ottimizzazione del sito per ottenere un posizionamento elevato nei motori di ricerca. Da fare utilizzando Strumenti SEO per aiutarvi a trovare parole chiave pertinenti nel testo, ottimizzare la struttura e il codice del sito, aggiungere collegamenti interni pertinenti e creare backlink.

Al contrario, il contenuto consiste nella creazione e nella distribuzione di contenuti di valore a attirare l'attenzione e generare contatti . I contenuti possono assumere il modulo di blog, infografiche, whitepaper, ebook o anche solo articoli utili.

Sia il SEO che il marketing dei contenuti sono essenziali per far sì che il vostro sito sia visto dalle persone giuste, quindi assicuratevi di tenerli in considerazione nel vostro processo di sviluppo.

4. Feedback della fonte

Dopo tanto lavoro, è finalmente arrivato il momento di lanciare il vostro sito! Ma prima di farlo, ottenere un feedback da altri e fare una valutazione della qualità del sito web effettivo è fondamentale per assicurarsi che tutto lavori come dovrebbe

Per prima cosa dovrete sottoporre il prodotto finale all'approvazione del vostro client o del project manager. L'ideale sarebbe che il cliente apprezzasse ciò che avete fatto fino a questo punto e vi desse la sua benedizione per la pubblicazione quando sarà pronto. Considerate chiedere ai colleghi un feedback anche.

E se utilizzate ClickUp, potranno lasciare commenti all'interno del vostro sito Attività e Documenti e accelerare il processo di approvazione con il suo Correzione di bozze che consente di assegnare commenti direttamente agli allegati delle attività.

Utilizzate la funzionalità di Correzione di bozze di ClickUp per visualizzare facilmente tutti i commenti aggiunti agli allegati di un'attività

Visualizzare il numero di commenti risolti e non risolti sopra i file allegati

5. Test e iterazione

Prima di pubblicare il progetto, è necessario testare gli aspetti critici del sito per assicurarsi che siano all'altezza degli obiettivi fissati all'inizio del processo di creazione.

Ci sono molti modi per Da fare, ma alcuni dei più importanti includono:

Test tecnici e di usabilità

Questi test assicurano che il sito funzioni correttamente e sia facile da usare. I test tecnici valutano se il sito viene caricato rapidamente, se le pagine funzionano correttamente e se non ci sono collegamenti interrotti.

D'altra parte, test di usabilità si concentrano sulla facilità di navigazione e di comprensione del sito. Questi test comprendono la verifica dell'interfaccia e del flusso dell'utente, la valutazione del design generale del sito e la facilità di lettura e digestione dei contenuti.

Test A/B

Il test A/B mette a confronto due versioni di pagine web per vedere l'interazione dell'utente e determinare quale sia più performante. Il test A/B è solitamente terminato mostrando a metà dei visitatori del sito una versione e a un'altra metà l'altra. Il test A/B può testare praticamente qualsiasi cosa, dalla copia dei pulsanti CTA al colore dello sfondo del sito.

Test dell'imbuto

Anche il test dell'imbuto prevede il confronto tra pagine web. Si valuta quale versione porta più persone a completare un obiettivo o un'attività specifica. Si può trattare di qualsiasi cosa, dall'iscrizione a una newsletter all'acquisto.

Test UX Software UX il test UX, o test dell'esperienza dell'utente, valuta la facilità di utilizzo del sito da parte degli utenti. Questo test viene solitamente terminato con sondaggi e interviste al pubblico di riferimento, al quale si può chiedere di completare attività specifiche su una pagina.

I test UX possono fornire all'utente un feedback sulle potenziali carenze di un progetto e far luce sulle preferenze di navigazione degli utenti.

Apportare modifiche in base ai risultati

Dopo aver condotto i test sugli utenti, è il momento di apportare modifiche in base ai risultati.

Se qualcosa non funziona come sperato, non abbiate paura di tornare indietro e apportare modifiche. L'obiettivo è avere un sito che funzioni correttamente, sia facile da usare e offra una buona esperienza agli utenti.

6. Lanciate il vostro sito e monitoratene le prestazioni

via Elementi Envato Congratulazioni! Siete stati in grado di superare le fasi precedenti e siete pronti a passare all'ultima fase del flusso di lavoro del web design: il lancio del sito e il monitoraggio delle prestazioni.

La fase di lancio prevede:

Impostazione degli obiettivi e dei KPI

Il primo passaggio consiste nell'assicurarsi di avere un piano per monitorare le prestazioni del sito, compresa l'impostazione di obiettivi e KPI (key performance indicators) da tenere sotto controllo. Alcuni KPI tipici del web design includono il traffico del sito, il tasso di conversione, la frequenza di rimbalzo e il tempo di permanenza sul sito. Obiettivi di ClickUp consentono di elencare e tracciare gli obiettivi tenendo traccia dei progetti.

Pubblicate il vostro sito

Dopo aver impostato il monitoraggio, è il momento di pubblicare il sito.

Se si utilizza un sistema di gestione dei contenuti (CMS) come WordPress, il processo dovrebbe essere relativamente semplice.

Se non utilizzate un sistema di gestione dei contenuti, dovrete caricare i file del vostro sito su un server web. Una volta che i file sono attivi, chiunque abbia una connessione a Internet può accedere al vostro sito.

Monitorare e ottimizzare le prestazioni

Dopo il lancio, è fondamentale monitorare le prestazioni e assicurarsi che tutto funzioni. È fondamentale controllare regolarmente la velocità, il tempo di attività e la sicurezza del sito e cercare ulteriori miglioramenti.

Ottimizzare il flusso di lavoro del web design

La creazione di un flusso di lavoro per i progetti di web design è parte integrante della gestione di un'azienda di web design di successo.

Seguendo i passaggi delineati in questo post e utilizzando strumenti come ClickUp per il piano e l'organizzazione, potete assicurarvi di completare ogni progetto in modo efficiente ed efficace.

Avete bisogno di aiuto per iniziare? Date un'occhiata al Modello di sviluppo web di ClickUp . Include tutti i processi e le funzioni necessarie per gestire un progetto di web design organizzato ed efficiente. Iniziate gratis e accedete a centinaia di funzionalità/funzioni e modelli che vi aiuteranno a gestire e realizzare il vostro prossimo progetto di web design.

Una volta impostato il vostro flusso di lavoro, non dimenticate di dare un'occhiata anche a trucchi per la produttività per Da fare più lavoro in meno tempo. Include suggerimenti e trucchi per seguire il proprio lavoro, organizzare i membri del team e le attività e molto altro ancora.

buona progettazione!

**Scrittore ospite

il team di Envato