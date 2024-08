10 Migliori alternative a Process Street nel 2024 (Recensioni e prezzi)

È difficile mantenere la coerenza dei flussi di lavoro mentre ci si adegua ai cambiamenti.

Quando le procedure cambiano o arrivano nuovi strumenti, è difficile assicurarsi che tutto sia ancora coerente. Per fare in modo che tutti i team facciano le cose allo stesso modo, soprattutto durante le transizioni o gli aggiornamenti, è necessario parlare, documentare in modo approfondito, formare e abilitare.

È un po' come rifare la casa e assicurarsi che ogni stanza lavori senza stravolgere la routine quotidiana: richiede tempo e un piano accurato.

Process Street è noto per la sua efficienza nel semplificare le attività di gestione dei processi, soprattutto grazie alla sua recente funzione di automazione rafforzata. Ma se state cercando altre alternative a Process Street, siete nel posto giusto. 😉

Immergiamoci!

**Cosa cercare nelle alternative a Process Street?

Quando decidete di scegliere un'alternativa, cercate le seguenti caratteristiche software di gestione dei processi :

Costruttore di flussi di lavoro visivi e flessibili : Assicuratevi di essere in grado di personalizzare le vostre preferenze con funzionalità/funzioni pronte all'uso

: Assicuratevi di essere in grado di personalizzare le vostre preferenze con funzionalità/funzioni pronte all'uso UI intuitiva con funzioni a basso codice : Dovreste essere in grado di usufruire di un numero sufficiente di opportunità senza codice per ottimizzare, modellare e monitorare il vostro flusso di lavoro in modo efficiente

: Dovreste essere in grado di usufruire di un numero sufficiente di opportunità senza codice per ottimizzare, modellare e monitorare il vostro flusso di lavoro in modo efficiente Facilità per l'utente : Assicuratevi che l'interfaccia sia facile da usare per voi o per il vostro team

: Assicuratevi che l'interfaccia sia facile da usare per voi o per il vostro team Integrazione : Assicuratevi che il software si connetta facilmente ad altri strumenti per ottenere la massima efficienza

: Assicuratevi che il software si connetta facilmente ad altri strumenti per ottenere la massima efficienza Collaborazione: Verificare che le funzionalità/funzione di collaborazione, come riunioni, chattare e commentare, siano accessibili

Le 10 migliori alternative a Process Street da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente i vostri progetti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzione di collaborazione

ClickUp è un software di gestione dei processi all-in-one che vi aiuta a snellire e automatizzare tutti i flussi di lavoro aziendali. Da fare: ClickUp offre più di 15 visualizzazioni personalizzabili, di cui almeno dieci incluse nel piano Free Forever!

Utilizzo ClickUp AI per automatizzare i flussi di lavoro. Inserite un buon prompt e guardate come inventa idee creative. Il Strumento di IA può anche creare attività a partire dal contenuto del documento e riepilogare/riassumere le attività.

L'attività di ClickUp è il vostro strumento di riferimento per la gestione delle attività quando è il momento di svolgere una nuova attività, il software di gestione delle attività è in grado di organizzare, pianificare, impostare promemoria e collaborare con oltre 35 modelli completamente personalizzabili. È possibile organizzare, pianificare, impostare promemoria e collaborare con oltre 35 modelli completamente personalizzabili.

Automazioni per le attività manuali ripetitive con ClickUp Automazioni e ridurre i potenziali errori.

Automazioni per le l'implementazione di procedure operative standard per i membri del team: assegnare attività, inserire commenti, spostare stati e altro ancora con un unico strumento di creazione di processi e centinaia di possibilità.

Creazione di Automazioni personalizzate che si attivano in base a trigger e condizioni di vostra scelta in ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI : Genera idee e termina il lavoro più velocemente. Con l'IA, i risultati del lavoro appaiono migliori e più veloci, soprattutto con le funzioni di brainstorming delle idee

: Genera idee e termina il lavoro più velocemente. Con l'IA, i risultati del lavoro appaiono migliori e più veloci, soprattutto con le funzioni di brainstorming delle idee ClickUp Whiteboard : Lavorate con il vostro team su questa tela digitale per fare brainstorming di idee e pianificare progetti. Lasciate commenti sui documenti, assegnate attività e menzioni alle persone

: Lavorate con il vostro team su questa tela digitale per fare brainstorming di idee e pianificare progetti. Lasciate commenti sui documenti, assegnate attività e menzioni alle persone Il costruttore di flussi di lavoro di ClickUp: Personalizzate i vostri flussi di lavoro. Definite gli stati delle attività e aggiungete campi personalizzati ai compiti. Il costruttore di Automazioni personalizzate aiuta a semplificare i flussi di lavoro

Creare moduli più intelligenti in ClickUp con la logica di condizione per semplificare il processo, indipendentemente dalla complessità

**Creare moduli personalizzati per raccogliere informazioni specifiche dai membri del team, dai client o dagli stakeholder. Personalizzate e raccogliete vari tipi di dati, come feedback, requisiti del progetto, aggiornamenti delle attività o qualsiasi altro dettaglio rilevante per il vostro flusso di lavoro, utilizzando la logica condizionale

Limiti di ClickUp:

ClickUp potrebbe non funzionare velocemente su alcuni telefoni cellulari (ancora)

Prezzi di ClickUp:

Free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

: : : : : Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Aziendale : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Recensioni e valutazioni su ClickUp:

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

2. Flusso di baci

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Kissflow-BPM.jpeg Modelli di Kissflow /$$$img/

via Kissflow Kissflow è un software di gestione noto per le sue capacità di automazione. Eseguite il drill-down su ogni processo del vostro flusso di lavoro, con approfondimenti chiave sulle metriche dei processi e report personalizzati.

La creazione anche dei flussi di lavoro più avanzati su Kissflow richiede poca o nessuna esperienza di codice. Tuttavia, potrebbe essere necessaria una certa abilità tecnica per navigare in alcune funzionalità/funzione avanzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow:

Logica condizionale : Creazione di regole che attivano flussi e attività diverse

: Creazione di regole che attivano flussi e attività diverse Autorizzazione alla collaborazione flessibile : Controllo di chi può avviare un processo e di quali dati gli utenti possono vedere o modificare in ogni passaggio

: Controllo di chi può avviare un processo e di quali dati gli utenti possono vedere o modificare in ogni passaggio Integrazioni : Integrazione perfetta di oltre trenta strumenti di gestione per avere tutto ciò che serve per il lavoro a portata di mano

: Integrazione perfetta di oltre trenta strumenti di gestione per avere tutto ciò che serve per il lavoro a portata di mano Costruttore di moduli : Progetta e automatizza i moduli con un intuitivo costruttore drag-and-drop

: Progetta e automatizza i moduli con un intuitivo costruttore drag-and-drop Designer di flussi di lavoro: Costruite la sequenza perfetta di azioni con rami paralleli, passaggi a condizione e simili

Limiti di Kissflow:

Il software contiene troppi bug che possono rallentare il lavoro e la produttività

Il piano base è costoso e le piccole aziende potrebbero non essere in grado di permetterselo

Prezzi di Kissflow:

Basic: $1500 al mese

$1500 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Recensioni e valutazioni di Kissflow:

G2: 4.3/5 (500+ recensioni)

4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (39 recensioni)

3. Monday

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Monday.png Monday onboarding dashboard /$$$img/

via Monday Monday è un altro efficiente strumento di gestione dei processi per ottimizzare i processi di lavoro. Il suo dashboard facilita la delega delle attività, il monitoraggio dello stato e l'integrazione degli strumenti.

Monday consente di semplificare la collaborazione tra i membri del team, soprattutto grazie alla funzionalità/funzione che utilizza stati colorati per aiutare la comunicazione visiva. L'interfaccia utente amichevole e il automazioni delle attività qualificano Monday come una degna alternativa a Process Street.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday:

Dashboard : Tenete d'occhio lo stato delle vostre attività proprio qui. È la chiave per prendere decisioni ben informate durante l'impostazione dei flussi di lavoro

: Tenete d'occhio lo stato delle vostre attività proprio qui. È la chiave per prendere decisioni ben informate durante l'impostazione dei flussi di lavoro Integrazioni : Integrazione con oltre 200 strumenti di produttività e gestione dei processi aziendali

: Integrazione con oltre 200 strumenti di produttività e gestione dei processi aziendali Automazioni : Pianifica notifiche, automatizza le email e imposta facilmente le riunioni. Riceverete anche aggiornamenti in tempo reale quando ogni attività sarà completata

: Pianifica notifiche, automatizza le email e imposta facilmente le riunioni. Riceverete anche aggiornamenti in tempo reale quando ogni attività sarà completata Documenti di lavoro: Semplificare le modalità di collaborazione e di esecuzione di idee e flussi di lavoro

Limiti di Monday:

L'app per dispositivi mobili non è in funzione; è possibile accedervi solo via web

Prezzi del lunedì:

Gratuito

Basic: $8 al mese per utente

$8 al mese per utente Standard: $10 al mese per utente

$10 al mese per utente Pro: $16 al mese per utente

$16 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Monday recensioni e valutazioni:

G2: 4.7/5 (8000+ recensioni)

4.7/5 (8000+ recensioni) Capterra: 4.6/5(4000+ recensioni)

4. ProcessMaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ProcessMaker.jpg Creatore di processi /%img/

via ProcessMaker ProcessMaker è uno strumento di automazione completo per le aziende che necessitano di un sistema completo di gestione dei processi software per la gestione dei processi aziendali (BPM).

Integrate il monitoraggio dei processi in tempo reale, l'instradamento dei processi o l'unificazione dei dati collaborando con i membri del team.

ProcessMaker lavora bene per personalizzare i repository e i progetti dei processi. È anche possibile generare documenti come fatture da approvare, ricevute e contratti. Questo software lavora sia online che offline.

le migliori funzionalità/funzione di #### ProcessMaker:

Flessibilità di personalizzazione : Genera qualsiasi documento in qualsiasi stile. Completamente personalizzabile per progettare il vostro processo in qualsiasi modalità. Se non siete programmatori, le opzioni low-code e no-code vi aiuteranno a personalizzare come desiderate. La personalizzazione avanzata è più gratificante se si possiedono competenze di programmazione.

: Genera qualsiasi documento in qualsiasi stile. Completamente personalizzabile per progettare il vostro processo in qualsiasi modalità. Se non siete programmatori, le opzioni low-code e no-code vi aiuteranno a personalizzare come desiderate. La personalizzazione avanzata è più gratificante se si possiedono competenze di programmazione. Gestione dei processi e delle attività : Panoramica, analisi e monitoraggio in tempo reale dei processi sono semplificati

: Panoramica, analisi e monitoraggio in tempo reale dei processi sono semplificati Collaborazione: Unificare l'accesso ai documenti e attivare l'instradamento dei processi per facilitare la collaborazione

Limiti di ProcessMaker:

Requisiti di codifica: Il software richiede un certo livello di competenza tecnica in materia di codice per poter utilizzare correttamente le sue funzionalità/funzione

Prezzi di ProcessMaker:

Piattaforma: $1475 al mese

$1475 al mese Pro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

ProcessMaker: recensioni e valutazioni:

G2: 4.3/5 (200+recensioni)

4.3/5 (200+recensioni) Capterra: 4.4/5 (198 recensioni)

5. DolceProcesso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/procedure-page.png DolceProcesso /%img/

via DolceProcesso SweetProcess è un sistema di project management progettato per snellire i processi documentali, le procedure e le attività. Utilizzatelo per rafforzare l'attenzione alle priorità nella gestione dei flussi di lavoro.

L'interfaccia unica influenza il modo di creare, collaborare e perfezionare i processi all'interno del team. Facilita la creazione, la correzione, la gestione e la modifica dei processi aziendali per migliorare la produttività.

È disponibile una nuova guida per l'utente, un manuale pratico per i nuovi utenti che desiderano navigare nella piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di SweetProcess:

Monitoraggio del tempo : Assegna compiti al tuo team e monitora automaticamente l'attività e il tempo da quando inizia l'attività a quando viene terminata

: Assegna compiti al tuo team e monitora automaticamente l'attività e il tempo da quando inizia l'attività a quando viene terminata Suggerimenti: Offri suggerimenti su qualsiasi contenuto e attività abbandonati

Limiti di SweetProcess:

L'integrazione con altri strumenti è minima

Prezzi di SweetProcess:

Basic: $99 al mese

Valutazione di SweetProcess:

G2: non abbastanza valutazioni

non abbastanza valutazioni Capterra: non abbastanza valutazioni

6. Pipefy

via Pipefy Pipefy è un sistema di automazione gestione dei processi software progettato per aiutarvi a semplificare i carichi di lavoro dei progetti. Non ci sono limiti alla personalizzazione dei processi del flusso di lavoro, senza alcuna conoscenza del codice.

L'automazione del project management è molto efficace, in quanto è possibile creare processi molto complessi in pochi minuti. Scegliete tra centinaia di modelli di flusso di lavoro precostituiti per personalizzare il vostro lavoro e partire.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipefy:

Gestione degli SLA : Tenete sotto controllo le scadenze con la funzione di avviso. Lo SLA aiuta a decidere per quanto tempo una scheda può rimanere in una fase del flusso di lavoro o attraversare l'intero processo. Impostate una data di scadenza o tenete traccia della data prevista per il completamento di ogni attività

: Tenete sotto controllo le scadenze con la funzione di avviso. Lo SLA aiuta a decidere per quanto tempo una scheda può rimanere in una fase del flusso di lavoro o attraversare l'intero processo. Impostate una data di scadenza o tenete traccia della data prevista per il completamento di ogni attività Automazioni avanzate : Triggerete automaticamente un'azione se viene eseguito un evento o un'azione predefinita.

: Triggerete automaticamente un'azione se viene eseguito un evento o un'azione predefinita. Database sicuro : Mettete in sicurezza i dati personali o dell'organizzazione mentre costruite flussi di lavoro automatizzati ed efficienti

: Mettete in sicurezza i dati personali o dell'organizzazione mentre costruite flussi di lavoro automatizzati ed efficienti Nessun sviluppo di codice : Un nuovo utente sarà in grado di automatizzare i processi aziendali utilizzando gli strumenti drag-and-drop

: Un nuovo utente sarà in grado di automatizzare i processi aziendali utilizzando gli strumenti drag-and-drop Gestione delle assunzioni: Gestire l'assunzione di nuovi dipendenti, l'onboarding, l'offboarding e il monitoraggio delle loro richieste

Limiti di Pipefy:

Molti utenti si lamentano dei ritardi del software

Prezzi di Pipefy:

Starter: Free

Free Business: $20 al mese per utente

$20 al mese per utente Azienda: $34 al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipefy:

G2: 4.6/5 (216 recensioni)

4.6/5 (216 recensioni) Capterra: 4.6/5(304 recensioni)

7. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-using-project-management-software-and-creating-a-brand-campaign-project-map-in-Asana.png Esempio di utilizzo di un software di project management e di creazione di una mappa dei progetti per una campagna di brand in Asana /%img/

via Asana Asana è un efficace strumento di project management con oltre 200 integrazioni per creare, assegnare e condividere facilmente progetti. Per risparmiare tempo, mappate progetti di gruppo e assegnate attività cardine per suddividere flussi di lavoro complessi in attività secondarie.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana:

Multi-homing : Ogni aggiornamento apportato a un'attività appartenente a più progetti si riflette su tutti i progetti

: Ogni aggiornamento apportato a un'attività appartenente a più progetti si riflette su tutti i progetti Personalizzazione : Elevata flessibilità nell'impostazione dei campi personalizzati, delle regole e dei moduli

: Elevata flessibilità nell'impostazione dei campi personalizzati, delle regole e dei moduli Monitoraggio e visualizzazione efficaci : La Sequenza di Asana facilita il monitoraggio efficiente di programmi, dipendenze e scadenze

: La Sequenza di Asana facilita il monitoraggio efficiente di programmi, dipendenze e scadenze Asana Chattare: Invia messaggi e avvia conversazioni con i membri del team in merito ad attività o osservazioni su qualsiasi cosa. Tutti i messaggi e le conversazioni inviati all'utente saranno visualizzati anche nella finestra In arrivo

Limiti di Asana:

Purtroppo non è possibile assegnare più membri del team alla stessa attività. Asana consente solo una persona per attività

Asana non fa il monitoraggio del tempo. Presta meno attenzione alla reportistica delle attività

Prezzi di Asana:

Basic: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Premium: $10,99 al mese per utente

$10,99 al mese per utente Business: $24,99 al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Asana:

G2: 4.5/ 5(9000+ recensioni)

4.5/ 5(9000+ recensioni) Capterra: 4.4 /5 (12000+ recensioni)

8. Automazioni in lega

via Automazioni in lega Alloy Automazioni è un software progettato per gestire flussi di lavoro complessi. Se volete creare integrazioni in tempo reale e basate sull'accesso all'interno del vostro team, Alloy vi aiuta a mettere in sicurezza un modello di dati unico per gestire la vostra azienda senza problemi.

Lavora senza problemi per creare, eseguire e monitorare flussi di dati complessi processi di lavoro complicati . Se preferite un alto livello di personalizzazione del flusso di lavoro, Alloy fa proprio questo per i vostri processi e integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Alloy Automazioni:

Integrazione di alto livello: Il software supporta 220+ integrazioni per estrarre dati grezzi da migliaia di API supportate

Il software supporta 220+ integrazioni per estrarre dati grezzi da migliaia di API supportate Gestore delle installazioni : Utilizza un'unica dashboard per tenere traccia di tutte le installazioni uniche e configurare le versioni in base all'utente

: Utilizza un'unica dashboard per tenere traccia di tutte le installazioni uniche e configurare le versioni in base all'utente White label e personalizzazione: Personalizzate tutto in base ai gusti del vostro marchio e abbinate l'interfaccia modale di Alloy ai colori del vostro brand

Limiti di automazione di Alloy:

Ci sono troppi aspetti tecnici, che rendono le integrazioni specifiche piuttosto complicate se non si è programmatori

Prezzi di Alloy Automazioni:

Gratis

Team: $50 al mese

$50 al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Automazioni in lega e valutazioni:

G2: 4.2/5 (23 recensioni)

4.2/5 (23 recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

9. Nintex

tramite Nintex Nintex è un'applicazione mappa dei processi e strumento di gestione che facilita il flusso di lavoro del team automazioni dei processi. Aiuta a creare mappe di processo complesse, grafici Visio e documenti di procedura.

La titolarità dei processi e la collaborazione sono importanti quando la gestione dei flussi di lavoro e Nintex offre gli strumenti giusti per farlo. Gli strumenti di feedback del software sono anche adatti a promuovere la collaborazione e l'account.

Le migliori funzionalità/funzione di Nintex:

Modellazione dei processi : Maggiore flessibilità per i membri del team tecnico che desiderano documentare processi complessi con BPMN

: Maggiore flessibilità per i membri del team tecnico che desiderano documentare processi complessi con BPMN Automazioni : Creazione di flussi di lavoro avanzati in pochi minuti con pochi prompt. Lo stato di avanzamento delle attività è automatico, anche con conoscenze minime di programmazione

: Creazione di flussi di lavoro avanzati in pochi minuti con pochi prompt. Lo stato di avanzamento delle attività è automatico, anche con conoscenze minime di programmazione Generazione di documenti: Generazione di contratti personalizzati e conformi, ordini, fatture e molti altri formati di documenti quando si integra un'origine dati

Limiti di Nintex:

Per le piccole aziende può essere costoso

Prezzi di Nintex:

Premium: $50.000 all'anno

$50.000 all'anno Pro: $25.000 all'anno

$25.000 all'anno Personalizzato: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Nintex:

G2: 4.2/5 (910 recensioni)

4.2/5 (910 recensioni) Capterra: 4.1/5 (82 recensioni)

10. Trainual

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/trainual-app-screenshot.gif screenshot dell'app Trainual /%img/

via Formativo Trainual è principalmente una piattaforma di formazione piuttosto che uno strumento di gestione dei processi.

Trainual aiuta a organizzare e a erogare sessioni di formazione sia ai nuovi dipendenti che a quelli esistenti. La piattaforma è particolarmente efficace per portare rapidamente a regime i nuovi assunti.

Le sessioni di formazione sono presentate sotto forma di immagini e video memorabili per coinvolgere gli utenti. Questo approccio rende l'onboarding più piacevole e migliora la fidelizzazione. Trainual semplifica i processi di formazione, eliminando la necessità di metodi manuali o tradizionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Trainual:

La piattaforma consente agli utenti di documentare e centralizzare le procedure operative standard (SOP) e i processi. Creare una procedura standardbase di conoscenza a cui i membri del team possono accedere

Funzione dispositivi mobili: Accesso alla formazione sui vostri dispositivi mobili

Limiti di Trainual:

I prezzi potrebbero non essere adatti alle piccole aziende

La posizione e il riferimento ai Trainual passati possono essere difficili, a meno che non ci si ricordi di aggiungerli ai preferiti prima di completare la formazione

Prezzi di Trainual:

Piccole aziende: 250 dollari al mese

250 dollari al mese Growth Business : $417 al mese

: $417 al mese Unlimitato: Prezzo personalizzato

Valutazione di Trainual:

G2: 4.7/5 (500 recensioni)

4.7/5 (500 recensioni) Capterra: 4.8/5(428 recensioni)

La migliore alternativa a Process Street per le Automazioni Aziendali

Nella gestione di un'azienda, una sfida continua è capire come utilizzare la tecnologia per migliorare le cose, pur mantenendo il tocco umano. Da fare: quanto automatizzare e cosa mantenere sotto la supervisione dell'uomo?

È importantissimo incoraggiare la collaborazione, le nuove idee e i miglioramenti e rimanere al passo con le esigenze dei clienti. Questi sono i tratti distintivi di un'azienda efficiente e di esito positivo.

Le alternative di Process Street forniscono processi funzioni di gestione che aiutano a monitorare i progetti e a realizzarli rendendo più efficienti i flussi di lavoro.

Ma se non siete ancora sicuri della migliore alternativa a Process Street, ClickUp è ampiamente utilizzato da migliaia di aziende che creano, gestiscono e ottimizzano i loro progetti. Iscriviti oggi stesso, gratis.