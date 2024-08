Come creare una pagina Wiki per raccogliere e condividere le conoscenze

Con oltre otto miliardi di visite mensili e 300.000 collaboratori registrati, Wikipedia è uno dei siti web più visitati al mondo.

Le pagine wiki sono un repository di informazioni facile da creare attraverso un sito web o una risorsa online che aiuta la condivisione delle conoscenze all'interno dell'organizzazione.

Creare un wiki è una mossa strategica per costruire un futuro migliore per la vostra organizzazione. State ponendo i mattoni per centralizzare le informazioni aziendali e costruire uno spazio collaborativo che crescerà nel tempo.

Questa collaborazione aumenta la produttività dei dipendenti, che hanno un migliore accesso alle informazioni e una guida adeguata per navigare nei processi interni. Tuttavia, la creazione di un proprio wiki richiede tempo e un processo ben definito.

Questo blog illustra il processo di creazione di un wiki, passo dopo passo, con uno dei migliori software wiki. Prima di procedere, abbiamo discusso la definizione di wiki, i suoi tipi e il motivo per cui dovreste crearne uno.

Cos'è una pagina wiki?

Una pagina wiki è un hub di comunità online in cui gli individui apportano le loro competenze, intuizioni e informazioni. Mentre alcune piattaforme wiki, come Wikipedia, sono accessibili pubblicamente, le organizzazioni ne utilizzano altre per raccogliere e gestire le informazioni interne, consentendo ai team di condividere le conoscenze e lavorare insieme in modo più efficiente.

In un'impostazione aziendale, una pagina wiki è un cervello collettivo che incoraggia la collaborazione dei dipendenti, l'apprendimento tra pari e centralizza tutte le conoscenze all'interno dell'azienda.

Si tratta di uno strumento di gestione del lavoro che abbatte i silos informativi e consente a tutti di accedere alle informazioni essenziali per svolgere il proprio lavoro. Eliminando il caos del tira e molla, il team si concentra maggiormente su ciò che è essenziale entro una determinata Sequenza.

Tipi di wiki

Esistono due tipi di wiki: quelli interni e quelli esterni. Vediamo le differenze tra i due, poiché ognuno ha un ruolo diverso in termini di usabilità.

In dipendenza del vostro obiettivo, scegliete il tipo giusto per la vostra azienda.

Wiki interno

Un wiki interno, chiamato anche wiki privato, è un sito chiuso per i vostri dipendenti che collaborano in tempo reale per mantenere e aggiornare le informazioni interne dell'azienda. Il wiki aziendale diventa una fonte di riferimento per i dipendenti che desiderano conoscere le norme, controllare i riferimenti quando sono bloccati e acquisire conoscenze dagli esperti.

Il wiki interno consente a tutti di condividere note e suggerimenti e di contribuire alle risorse, soprattutto per un team virtuale.

Le organizzazioni conservano dati proprietari e informazioni sensibili sull'azienda nelle pagine del wiki interno. Ospitate il wiki del team sul vostro server o su un servizio di hosting wiki per completare il controllo sui dati e sulle pagine personali.

Se cercate una sicurezza avanzata per proteggere i vostri dati, dovete ospitare il wiki interno sul vostro server. È necessario un team IT per monitorare gli aggiornamenti regolari e lo spazio di archiviazione sulla sintassi del wiki.

Wiki esterno

I wiki esterni sono chiamati anche wiki pubblici, accessibili da chiunque abbia una connessione a Internet. La pagina di Wikipedia è il miglior esempio di wiki esterno che accetta contributi da milioni di utenti in tutto il mondo per le sue pagine pubbliche.

Un wiki fandom è un altro esempio di wiki esterno; si tratta di una comunità di persone che condividono gli stessi interessi e amano scriverne online.

I wiki esterni fungono da siti web self-service per ridurre le query dei clienti e i tempi di attesa per rispondere alle loro richieste.

L'idea è quella di creare un wiki contenente i problemi più comuni che i clienti possono incontrare e renderlo pubblicamente accessibile.

Se un cliente si blocca, accede al wiki e prova a risolvere il problema in modo autonomo. In questo modo si ottiene un vantaggio sia per il cliente, che risolve rapidamente i suoi problemi, sia per il vostro team di supporto, che si concentra sulla risoluzione di problemi più avanzati.

I wiki interni ed esterni aiutano a centralizzare la conoscenza dei prodotti e dell'organizzazione.

Motivi per creare una pagina wiki

Sebbene il concetto di wiki sia vecchio quanto internet, l'uso delle pagine wiki per la produttività è relativamente nuovo. Ecco i vantaggi della creazione di un wiki nella vostra organizzazione.

In generale, i wiki aziendali vengono utilizzati per due scopi principali:

Trovare informazioni e imparare qualcosa

Contribuire alla conoscenza e insegnare qualcosa

Approfondiamo questo contesto.

Risparmiare tempo

Wiki significa "veloce" in hawaiano. È così che Wikipedia ha preso il suo nome: una posizione per accedere rapidamente alle informazioni.

Una pagina wiki consente al team di essere al passo con i tempi, diventando una fonte di conoscenza all-in-one che aiuta a terminare il lavoro più velocemente. Dai dipendenti esperti ai nuovi arrivati, tutti hanno bisogno di informazioni rapide per svolgere il proprio lavoro. Con un wiki del team, sanno dove si trovano i dati senza dipendere da altri team, come il reparto IT.

Ma è necessario creare un wiki per evitare che i dipendenti si addentrino in un labirinto di informazioni non produttive, che costerà loro un tempo considerevole di produttività. Il risultato è una bassa produttività e l'esaurimento dei dipendenti.

Vediamo come un wiki aiuta l'onboarding dei dipendenti con un esempio.

Teams si è da poco unita al vostro team di progettazione. Invece di andare a caccia delle linee guida del marchio, del tono e degli standard di design, fa titolo alla sezione "Guida di stile" del wiki. Jenna ha accesso immediato alle linee guida e agli standard. Lo stesso vale quando vuole saperne di più sulle politiche aziendali e sul codice di condotta sul posto di lavoro.

Incoraggiare la collaborazione

I siti wiki sono ottime piattaforme per incoraggiare la collaborazione tra dipendenti di team diversi. Le organizzazioni creano i wiki come sistemi di conoscenza che si basano sul lavoro di squadra, sugli input e sui contributi di diversi utenti.

Pensate agli articoli di wiki come a una piattaforma per i dipendenti che possono condividere idee e pensieri, aggiungere pagine e contenuti, fare riferimento alle linee guida della comunità e aggiornare continuamente il materiale in modo che sia rilevante per i tempi attuali.

Questo è un vantaggio soprattutto per i team che lavorano da remoto o in un'impostazione ibrida. Fusi orari diversi ostacolano il flusso di informazioni tra i team che lavorano insieme a un progetto. Un wiki risolve questo problema diventando una fonte comune per ottenere tutti gli ultimi aggiornamenti sul progetto ed evitare ritardi, indipendentemente dalla posizione dei team.

Quando i dipendenti iniziano a vedere i vantaggi dei siti wiki, partecipano naturalmente a renderli una fonte più solida di conoscenza istituzionale.

La parte migliore è che questo non è riservato solo ai dipendenti esperti; anche i nuovi membri del team hanno a disposizione un podio per condividere e acquisire conoscenze fin dall'inizio.

Organizzare il contenuto

I wiki possono promemoria di strumenti familiari come i fogli di calcolo. Dopo tutto, i fogli di calcolo sono noti per la gestione di grandi quantità di dati.

Tuttavia, ci sono due aree in cui i fogli di calcolo non sono all'altezza dei siti wiki: la collaborazione e l'organizzazione. La prima l'abbiamo già spiegata; concentriamoci sull'organizzazione.

Wiki consente agli utenti di aggiungere tag ai contenuti e di creare categorie con un layout strutturato. I tag sono strumenti di wiki che permettono agli utenti di recuperare le informazioni più velocemente. I membri dei team si taggano a vicenda per indicare la fonte ed evitare confusione.

Questo modo di organizzare i contenuti è utile anche per l'inserimento di nuovi stakeholder (fornitori, venditori, agenzie, ecc.).

Tradizionalmente, l'onboarding comporta una valanga di scambi di email e documenti sparsi. Il sito web esterno di Wiki consente ai nuovi stakeholder di accedere facilmente alle linee guida sulla conformità, ai protocolli di collaborazione e ai documenti di lavoro sequenza dei progetti sotto diverse categorie all'interno di una stessa fonte.

Informazioni collegate

Un'altra caratteristica notevole dei siti wiki è la loro capacità di collegamento. Un link che utilizza il codice CSS è un link ipertestuale ad altre pagine collegate o a pagine web esterne.

Questa funzionalità/funzione interna rende il wiki più potente, perché permette all'utente di entrare nei dettagli di un progetto o di un'informazione senza uscire dal sito wiki.

Il flusso ininterrotto di informazioni lo rende anche una facile fonte di apprendimento per i nuovi dipendenti. Consentendo loro di esplorare l'intero wiki al proprio ritmo, non dovranno passare ore inutili a cercare le conoscenze pertinenti in altre pagine e articoli.

Inoltre, un wiki è un sistema di gestione dei contenuti open-source con funzionalità/funzione collaborative e consente di creare account utente individuali con accesso basato sui ruoli.

Revisione del contenuto

Avere un wiki è un risultato importante, ma è solo la punta dell'iceberg. I collaboratori chiave continuano a modificare il contenuto del wiki del team per rimanere aggiornati con le mutevoli esigenze aziendali.

Tuttavia, è necessario utilizzare una delle piattaforme wiki più diffuse e affidarsi a un sistema di revisione dei contenuti strumenti di elaborazione testi per monitorare le revisioni online. Il ritorno al contenuto originale di wiki è possibile solo se qualcuno ha tenuto acceso il pulsante della cronologia delle revisioni durante la modifica.

Un software o una piattaforma wiki salva ogni versione rivista delle modifiche e gli amministratori hanno la facoltà di controllare cosa viene inserito nel wiki e cosa no. Il meccanismo incorporato rende facile il monitoraggio delle modifiche e il momento in cui gli utenti le hanno apportate.

Come creare una pagina wiki?

Concentriamoci sulla creazione di pagine wiki utilizzando uno dei migliori programmi per la creazione di pagine wiki Software per wiki -ClickUp.

ClickUp vi aiuta a creare wiki e a connetterli con altre attività del vostro progetto. Monitorate le vostre attività e fornite ai vostri dipendenti le informazioni necessarie per svolgere le loro attività da un'unica fonte.

Ecco le tre funzionalità/funzione che vi aiuteranno a creare, scrivere e progettare la vostra wiki farm e le vostre pagine senza farvi sentire un calvario.

ClickUp Documenti

Utilizzate Teams di ClickUp per creare e connettere wiki, documenti e altro ancora per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team I documenti di ClickUp è il punto di partenza per creare wiki. È la spina dorsale del vostro nuovo wiki, che vi permette di creare e aggiungere contenuto e modificare i documenti da zero. Per strutturare le informazioni in modo appropriato, utilizzare le numerose opzioni di stile presenti nei documenti, come segnalibri, tabelle e punti elenco.

ClickUp è un software wiki che consente di collaborare con i colleghi in tempo reale. Il Collaborazione istantanea e dal vivo consente di monitorare le modifiche mentre vengono apportate e di aggiungere commenti per condividere istantaneamente i propri pensieri. Questo permette all'editor di rivedere e rielaborare le modifiche prima di pubblicarle. Se le revisioni richiedono discussioni interne, è possibile taggare i membri del team e assegnare loro attività dal wiki per accelerare il lavoro.

Sentitevi liberi di includere nei documenti file multimediali ricchi di contenuti, come i video didattici o le istruzioni per l'uso. Aggiungete diagrammi di flusso, diagrammi e altri elementi interattivi per rendere il wiki visivamente attraente e facilmente comprensibile.

Inoltre, ClickUp consente di connettere le pagine wiki ai flussi di lavoro esistenti. È possibile collegarsi a documenti esistenti, aggiungere widget all'interno dei documenti per assegnare attività e aggiornare lo stato del progetto per tenere tutti informati sullo stato di avanzamento. In questo modo, le informazioni e gli elementi attuabili si trovano nello stesso posto.

ClickUp AI

Utilizzare l'IA assistente di scrittura in ClickUp per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro

Creare nuove pagine da zero all'interno di un wiki può richiedere molto lavoro anche per gli scrittori più esperti. ClickUp modelli per la scrittura di contenuti sono utili ai collaboratori chiave per creare una struttura per i loro contenuti. Il modo migliore per integrare questo aspetto è usare l'opzione ClickUp AI assistente di scrittura.

ClickUp AI è uno dei migliori assistenti di scrittura Strumenti di IA per la scrittura per scrivere, modificare e formattare contenuti per le fattorie e le pagine di wiki. Se siete a corto di idee, eseguite un prompt e preparate la prima bozza in pochi secondi. L'editor interno aiuta a cesellare il contenuto per renderlo più nitido e coinvolgente.

Avete bisogno di una spinta creativa? ClickUp AI è il vostro partner per il brainstorming, per far fluire il vostro flusso creativo in modo che i vostri contenuti siano divertenti e in linea con le vostre esigenze.

Utilizzate intestazioni pre-strutturate per formattare i contenuti e risparmiare tempo. Riepilogare/riassumere i contenuti le note della riunione e gli aggiornamenti delle attività e aggiungerli al wiki per assicurarsi che non vengano saltate discussioni critiche nel vostro software di gestione della conoscenza .

Modelli ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Word-Company-Profile-Wiki-Templates-by-PerfectWiki.png Modelli wiki di profilo aziendale in Word /%img/

Inserite i vostri dettagli organizzativi in modelli wiki precostituiti Modello di Wiki ClickUp rende il vostro lavoro molto più semplice, semplificando il processo di organizzazione e condivisione delle conoscenze con i vostri team.

Il Modelli di base di conoscenza sono dotati di uno stile già pronto per la costruzione del repository. Questo design reattivo appare pulito su tutti i dispositivi e i modelli sono accessibili su diverse applicazioni.

Il modello permette ai vostri dipendenti di trovare rapidamente le risposte alle loro domande e di navigare verso le informazioni desiderate senza sforzo.

Il modello consente di creare viste personalizzate come Elenco, Gantt, Calendario e altro ancora. Utilizzate stati personalizzati per creare attività e tenere traccia dello stato della pagina wiki. Allo stesso modo, è possibile aggiungere attributi per gestire la piattaforma wiki e le pagine e ottenere informazioni più precise.

Creare wiki senza sforzo con ClickUp

La creazione di un wiki è impegnativa e richiede tempo; tuttavia, la creazione di pagine aziendali e wiki è un gioco da ragazzi con il giusto software wiki, come ClickUp.

ClickUp è utile soprattutto quando i flussi di lavoro e i progetti sono ad alta intensità di documenti modelli wiki pre-costruiti consentono di creare procedure operative standard (SOP), linee guida e istruzioni dettagliate per il team. Personalizzate i modelli per adattarli alle vostre esigenze aziendali e ai requisiti di informazione.

Utilizzate il modello di piano di comunicazione di ClickUp per creare una roadmap dei processi per una comunicazione perfetta tra i team

Ad esempio, avere un piano di comunicazione modello di piano di comunicazione all'interno delle vostre pagine wiki per la comunicazione interna ed esterna all'organizzazione. Specificate il target, le modalità di comunicazione, la frequenza di comunicazione e la struttura dei messaggi del modello.

Inoltre, creare lavagne online e documenti in ClickUp, collegarli alle attività di progetto, organizzare pezzi organizzativi a livello aziendale e consentire a tutti di collaborare. Dalle note delle riunioni alle specifiche dei requisiti, fino alle procedure operative standard, nella versione gratis tutto viene creato all'interno di ClickUp Docs.

Per un flusso di informazioni in tempo reale, ClickUp si integra con altri strumenti di gestione del lavoro, aumentando la produttività del team e la precisione dei dati.

Volete fare del vostro primo wiki un esito positivo? Iscrivetevi a ClickUp .

Iniziate a utilizzare i modelli wiki di ClickUp, ricchi di funzionalità/funzione.