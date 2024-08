10 Migliori software di documentazione tecnica nel 2024

Una buona documentazione tecnica è come un superpotere per il vostro prodotto. Permette al vostro team di monitorare le modifiche e le creare la documentazione del processo . Ma creare la documentazione tecnica e mantenerla aggiornata può essere noioso.

Il software di documentazione tecnica giusto può fare la differenza in questo processo. Che si tratti di semplici manuali o di complesse basi di conoscenza, il software di documentazione tecnica vi aiuta a creare documenti chiari, concisi e di facile utilizzo.

Molte di queste soluzioni possono anche automatizzare il flusso di lavoro della documentazione, liberando il tempo del team per concentrarsi sulla realizzazione della prossima grande cosa, invece di passare ore a scrivere documentazione tecnica.

Preparatevi a saperne di più sul software di documentazione tecnica, su cosa cercare nelle migliori soluzioni software di documentazione tecnica e sulle 10 opzioni con la migliore valutazione!

Che cos'è il software di documentazione tecnica?

Il software di documentazione tecnica aiuta a creare e gestire i documenti che spiegano come utilizzare un prodotto o un servizio. Un documento tecnico può essere un manuale per l'utente, un'interfaccia di programmazione di un'applicazione, una base di conoscenza o un wiki.

Diversi settori utilizzano il software di documentazione tecnica, tra cui gli sviluppatori di software, le aziende di hardware e i dipartimenti di informatica. Il software rende gli utenti più efficienti nel mettere in funzione un prodotto o un servizio. Inoltre, aiuta gli utenti a risolvere i loro ostacoli, il che rappresenta un vantaggio per gli utenti e per gli autori.

Con la documentazione tecnica, potete aiutare gli utenti a capire meglio come sfruttare al meglio il vostro prodotto o servizio in modo autonomo, riducendo la pressione sulle vostre risorse interne e guidando i processi di onboarding o di risoluzione dei problemi.

Cosa cercare negli strumenti di documentazione tecnica?

La scelta del software giusto è essenziale per il processo di documentazione tecnica. Quando si cerca il miglior software di documentazione tecnica, occorre cercare strumenti che offrano:

**Il software di documentazione tecnica scelto deve essere facile da usare, soprattutto se alla documentazione contribuiscono membri del team che potrebbero non avere grandi competenze tecniche

Funzionalità/funzione di collaborazione : processo di documentazione tecnica è raramente un lavoro per una sola persona. Cercate uno strumento di gestione della conoscenza che permetta a più utenti di modificare la documentazione contemporaneamente, aggiungendo anche commenti

: è raramente un lavoro per una sola persona. Cercate uno strumento di gestione della conoscenza che permetta a più utenti di modificare la documentazione contemporaneamente, aggiungendo anche commenti Non esistono due documenti tecnici uguali, e questo è un bene. La documentazione deve riflettere il vostro marchio e allinearsi con l'estetica dell'azienda, consentendo di formattare testi ricchi, di utilizzare contenuti multimediali e di strutturare il documento in vari modi

riflettere il vostro marchio e allinearsi con l'estetica dell'azienda, consentendo di formattare testi ricchi, di utilizzare contenuti multimediali e di strutturare il documento in vari modi Robuste opzioni di integrazione: Quanto più uno strumento di documentazione tecnica è in grado di integrarsi con lo stack tecnologico esistente, tanto più sarà valido. Cercate strumenti che si integrino con altre app del processo di sviluppo del software, come sistemi di gestione dei contenuti o strumenti di project management e comunicazione

Quanto più uno strumento di documentazione tecnica è in grado di integrarsi con lo stack tecnologico esistente, tanto più sarà valido. Cercate strumenti che si integrino con altre app del processo di sviluppo del software, come sistemi di gestione dei contenuti o strumenti di project management e comunicazione Opzioni di pubblicazione estese: il miglior software strumenti di documentazione vi permetteranno di pubblicare la documentazione in modo diverso, con opzioni online e offline. Ciò potrebbe significare ospitare la documentazione tecnica in un dominio privato, stamparla in PDF o utilizzare altre opzioni di condivisione

Molti software di documentazione tecnica offrono piani Free o versioni di prova. Si tratta di un'ottima soluzione per testare il software, consentendo ai redattori tecnici di provarlo e di vedere come si adatta alle esigenze del cliente nel flusso di lavoro del team .

I 10 migliori strumenti per la documentazione interna ed esterna nel 2024

Utilizzate i Teams di ClickUp per creare e connettere bellissimi documenti, wiki e altro ancora per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team

ClickUp ha un'infinità di funzionalità/funzioni che lo rendono uno strumento fantastico per il project management e un sogno per gli scrittori tecnici. Documenti di ClickUp è il luogo perfetto per creare la vostra documentazione tecnica, consentendovi di connettere i documenti con flussi di lavoro e attività per accelerare il processo di documentazione. Il ricco editor di testo offre numerose opzioni personalizzate e l'intuitiva interfaccia utente vi farà navigare tra i documenti in un batter d'occhio.

Avete bisogno di ulteriore aiuto? Consultate il sito ClickUp AI che può aiutare a riepilogare/riassumere, espandere o abbreviare una copia secondo le necessità.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Numerosi modelli per avviare la vostra documentazione, sia che stiate scrivendo manuali per l'utente, documentazione sul codice sorgente o documentazione di prodotto

Funzioni IA per accelerare il processo di scrittura, compresi strumenti pratici per riepilogare/riassumere i documenti o ampliare le sezioni della documentazione

Estensione funzionalità/funzione di collaborazione in modo che i team possano lavorare contemporaneamente sulla documentazione, anche lasciando commenti o creando dashboard personalizzate

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo come opzione a pagamento, quindi se volete mantenere la vostra sottoscrizione gratis, dovrete scrivere i vostri documenti senza l'assistenza dell'IA

Non tutte le funzionalità/funzione di ClickUp sono disponibili sulla sua app mobile

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Base di conoscenza ProProfs

Via Base di conoscenza ProProfs ProProfs Knowledge Base è un software basato su cloud che consente di creare e pubblicare facilmente documentazione tecnica. Il suo editor completo permette di formattare il testo e di aggiungere immagini, video e frammenti di codice al documento.

ProProfs Knowledge Base si integra perfettamente con diversi strumenti che potreste già avere nel vostro stack tecnologico, come Google Drive, Microsoft Office e Salesforce, semplificando il processo di compilazione e creazione della documentazione tecnica. La piattaforma consente di esportare i documenti in vari formati, tra cui PDF, file di Markdown e HTML, rendendo facile la condivisione o la pubblicazione della documentazione come sito web.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProProfs Knowledge Base

Ottimi strumenti di authoring dei contenuti per l'aggiunta di immagini, video e snippet di codice per creare una documentazione più coinvolgente e utile

Funzionalità di ricerca avanzata per consentire agli utenti di trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno

Ottime opzioni di integrazione per compilare la documentazione più facilmente

Limiti della Knowledge Base di ProProfs

La piattaforma non ha molte funzionalità/funzione di automazione integrate, quindi potreste trovarvi a fare molto lavoro manualmente

Prezzi di ProProfs Knowledge Base

Free: per un massimo di 25 articoli

Business: $$$$a/mese per 100 articoli al mese

Dominio personalizzato e White label: $30/mese

Valutazioni e recensioni di ProProfs Knowledge Base

G2: 4.6/5 (25+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (25+ recensioni)

3. Nuclino

Via Nuclino Nuclino è una piattaforma di collaborazione basata su cloud e una potente soluzione di documentazione. La piattaforma funge da hub centrale e da strumento di gestione della conoscenza, offrendo al team un luogo dove iniziare a compilare la documentazione tecnica. Il collaborazione in tempo reale strumenti di collaborazione in tempo reale e opzioni di contenuto strutturato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Il sistema di contenuti strutturati di elementi collegati tra loro rende facile l'organizzazione e il collegamento della documentazione

Le ottime funzionalità di collaborazione per la condivisione delle conoscenze sono particolarmente utili per i team che lavorano in modo asincrono

Le potenti opzioni di ricerca consentono di trovare facilmente le informazioni, anche in basi di conoscenza di grandi dimensioni

Limiti di Nuclino

Non c'è automazione per la documentazione basata sul codice, quindi è necessario compilare le informazioni manualmente o utilizzare altri strumenti esistenti

Prezzi di Nuclino

Gratuito

Standard: 5 dollari per utente al mese

Premium: $10/utente al mese

Nuclino valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

4. Che cosa?

Via Prefisso Whatfix è una piattaforma di adozione digitale, quindi, anche se potrebbe non essere una scelta tradizionale per la documentazione tecnica, è una comoda piattaforma di adozione digitale documentazione software strumento. La piattaforma consente di creare e condividere guide interattive e guide ai prodotti, mostrando agli utenti come eseguire attività o flussi di lavoro specifici. Queste guide possono aiutare a creare una documentazione tecnica incredibilmente ricca per software, hardware e siti web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whatfix

Passeggiate personalizzabili in base all'attività, al flusso di lavoro o anche al ruolo o al dispositivo dell'utente, rendendo le risorse più pertinenti e utili

Integrazione con altri strumenti per creare una documentazione più completa, tra cui sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, help desk e sistemi di gestione dell'apprendimento

Interfaccia semplice da usare, anche per chi non ha grandi competenze tecniche

Limiti di Whatfix

Le opzioni di branding sono limitate, quindi potreste non essere in grado di creare walkthrough che soddisfino le linee guida estetiche della vostra organizzazione

Prezzi di Whatfix

Contattare per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Whatfix

G2: 4.6/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)

5. Documento360

Via Documento360 Document360 è un software di knowledge base basato su cloud che aiuta le organizzazioni a creare e condividere documentazione tecnica di alta qualità. Offre potenti controlli di versione e strumenti di collaborazione e si integra con oltre 1.000 altri strumenti, tra cui Google Drive e GitHub.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

L'eccellente editor di knowledge base consente di creare documentazione con testi, immagini, video, frammenti di codice e altro ancora

I robusti controlli di ricerca facilitano la ricerca di informazioni specifiche in basi di conoscenza di grandi dimensioni, migliorando la facilità d'uso

Le opzioni di esportazione consentono di pubblicare la documentazione tecnica in vari formati, tra cui HTML, PDF e Markdown

Limiti di Document360

I prezzi possono aumentare rapidamente, soprattutto se si ha bisogno di funzioni più avanzate per istanze multiple didocumentazione del progetto Prezzi di Document360

Free Forever

Standard: 199 dollari per progetto al mese

Professionale: 399 dollari per progetto al mese

Business: 529 dollari per progetto al mese

Enterprise: $599/per progetto al mese

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4,7/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (190+ recensioni)

6. Bit

/$$$img/ https://uploads-ssl.webflow.com/5e0f6bfa6a42a4e30c4aa421/5e2544755cbbd6bbc92644de\_Process%20Documentation%20Bit%20Template.jpg Documentazione software Bit /$$$img/

Via Bit Bit è una piattaforma di gestione della conoscenza basata su cloud. La base di conoscenza centralizzata facilita la creazione di manuali per l'utente, documenti tecnici, portali per i client e altro ancora. Le funzionalità/funzione di collaborazione permettono ai team di creare documenti vivi con modelli e solide opzioni di personalizzazione.

le migliori funzionalità/funzione di #### Bit

Decine di modelli per dare il via alla documentazione, con la possibilità di utilizzare temi personalizzati per allinearli al proprio branding

I widget intelligenti consentono di aggiungere in un attimo blocchi di testo, codici, equazioni matematiche e altro ancora

Il monitoraggio dei documenti consente di aggiungere membri del team per la collaborazione, tenendo d'occhio il controllo della versione

Limiti di bit

Il supporto telefonico non è disponibile per tutti gli utenti, quindi preparatevi a cercare nei forum di assistenza se incontrate un ostacolo

Prezzi dei bit

Gratis

Piano Pro: 8 dollari per membro al mese

Piano Business: $15/al membro al mese

Bit valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

7. Confluenza

Via Atlassian Confluence fa parte dell'ecosistema Atlassian, molto diffuso, e rappresenta un'opzione eccellente per la creazione di documenti tecnici se si utilizzano già piattaforme come Jira o Trello. Confluence facilita la creazione di documentazione software grazie a macro e modelli che velocizzano il processo di creazione. La piattaforma è semplice da usare ma ricca di funzionalità/funzione che tutti, dai redattori tecnici ai project manager, apprezzeranno.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

L'app basata sul web è facile da usare da qualsiasi luogo con accesso a Internet, il che la rende utile per i moderni team remoti

L'editor di testi e la gerarchia delle pagine facilitano la creazione e la strutturazione della documentazione tecnica

L'ottima tracciabilità consente di vedere chi ha apportato le modifiche e quando, per cui il controllo della versione è un gioco da ragazzi

Limiti di Confluence

Le opzioni di automazione con prodotti esterni all'ecosistema Atlassian possono essere macchinose e limitate

Prezzi di Confluence

Free: per un massimo di 10 utenti e 2 GB di spazio di archiviazione dei file

Standard: 5,75 dollari per utente al mese

Premium: 11 dollari per utente al mese

Azienda: Chiamare per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/5 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

8. Scriba

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/616225f979e8e45b97acbea0/651b95d2595a3337d2617d6c\_06ph8ls99y.png Software di documentazione Scribe /$$$img/

Via Scriba Se volete sfruttare la potenza dell'IA per semplificare la documentazione dei processi, Scriba è la piattaforma che fa per voi. Scribe crea automaticamente guide di passaggio per una documentazione aggiornata in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Scribe

Aiuta a documentare i processi passo dopo passo con l'IA, in modo che la documentazione sia sempre aggiornata senza dover investire ore di tempo

Consente di creare manuali per l'utente per rispondere alle domande più frequenti nei ticket di assistenza

Facilita la registrazione e la condivisione di un processo in pochi secondi con un'interfaccia "point-and-click"

Limiti di Scribe

È uno strumento eccellente per documentare i processi, ma potrebbe non avere le funzionalità/funzione necessarie per una documentazione tecnica più robusta

Prezzi di Scribe

Basic: Free

Pro Personal: 23 dollari per postazione al mese

Pro Team: $12/per postazione al mese con un minimo di cinque postazioni

Azienda: Programmare una demo per un prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di #### Scribe

Capterra: 4.9/5 (5+ recensioni)

9. GitBook

Via GitBook GitBook è una soluzione di knowledge base che semplifica la creazione di documentazione software in un processo collaborativo. È ideale per sviluppare risorse facili da usare e da ricercare per gli utenti finali.

Le migliori funzionalità/funzione di GitBook

È possibile avviare facilmente progetti di documentazione tecnica importando contenuti e modelli esistenti

Ogni team può contribuire alla base di conoscenza grazie alle funzionalità/funzione di collaborazione, e le parti interessate possono firmare lungo il percorso

È possibile apportare facilmente modifiche e monitorarle con l'interfaccia utente, in modo da poter sempre tornare a una versione precedente, se necessario

Limiti di GitBook

Se scegliete un account gratuito, chiunque potrà accedere ai vostri contenuti, quindi non pubblicatene di sensibili

Prezzi di GitBook

Personale: Free Forever

Plus: 6,70 dollari per utente al mese

Pro: 12,50 dollari per utente al mese

Azienda: Contattare per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su GitBook

G2: 4.7/5 (130+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (15+ recensioni)

10. BookStack

Via LibroStack Se volete creare documentazione tecnica gratis, vale la pena di esplorare BookStack. Questa piattaforma gratuita e open-source ha un'interfaccia semplice che può essere utilizzata anche da utenti non tecnici, mentre esistono molte funzionalità/funzioni avanzate per chi ne ha bisogno.

Le migliori funzionalità/funzione di BookStack

L'interfaccia WYSIWYG consente di suddividere la documentazione in libri, capitoli e pagine e di modificare facilmente il testo

Buone opzioni di personalizzazione che permettono di inserire il proprio marchio nella documentazione

I requisiti minimi di sistema garantiscono che il software non rallenti il vostro desktop

Limiti di BookStack

Ha poche funzionalità/funzione di collaborazione, quindi potrebbe non essere adatto a team che hanno bisogno di modificare la documentazione contemporaneamente

Prezzi di BookStack

Gratuito

Valutazioni e recensioni di BookStack

Capterra: 5/5 (2+ recensioni)

Semplificate il processo di documentazione tecnica con ClickUp

Un buon software di documentazione tecnica è essenziale per qualsiasi organizzazione che dipenda dalla capacità degli utenti di comprendere come utilizzare al meglio prodotti e servizi complessi. Un contenuto completo di documentazione tecnica può guidare gli utenti interni ed esterni, fornendo loro istruzioni chiare e concise per l'utilizzo dei vostri progetti e servizi, risparmiando tempo e frustrazione.

Il software giusto può far risparmiare tempo e frustrazione anche alla vostra organizzazione. Se state cercando una soluzione software per la documentazione tecnica potente e versatile, date un'occhiata a ClickUp. L'editor di documentazione completo di ClickUp supporta diversi tipi di contenuto, consente la collaborazione in tempo reale e si integra con gli strumenti e le app preferite.

ClickUp offre anche un piano Free Forever, in modo che possiate assicurarvi che sia adatto al vostro processo di scrittura tecnica prima di impegnarvi in un piano a pagamento. E se già utilizzate ClickUp come strumento di project management, potete espanderne le funzioni per scrivere documentazione tecnica in pochi clic. Crea un account oggi stesso per saperne di più su ClickUp e su come può aiutarvi a creare una documentazione tecnica migliore.