"Conosci il tuo nemico" è un detto senza tempo che si applica a molti scenari competitivi. Ebbene, "nemico" può essere una parola estrema nel panorama degli affari, ma è comunque necessario elaborare una strategia aziendale di successo per superare i concorrenti del settore e godere di una buona parte dei profitti.

Un economista di spicco Michael Porter ha introdotto la metodologia delle 5 Forze nel 1979 per identificare le cinque forze competitive pertinenti che modellano un particolare mercato. Si tratta di una potente alternativa alla Analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) . Invece di una valutazione generica e spesso troppo ampia, il quadro delle 5 Forze si concentra sui fattori che influenzano le minacce alla redditività e gli obiettivi di crescita.

Quindi, se non vedete l'ora di svelare il mistero che si cela dietro i motivi per cui i vostri concorrenti attuali stanno prosperando o lottando, abbiamo trovato la soluzione. La nostra raccolta di 10 modelli gratuiti delle 5 Forze di Porter vi aiuterà a cogliere le opportunità prima che bussino alla porta di qualcun altro! 🚪

Cos'è un modello di analisi delle 5 forze di Porter?

Un modello di analisi delle 5 Forze di Porter è un quadro strutturato specificamente progettato per facilitare l'applicazione del modello delle 5 Forze nell'analisi aziendale e strategica. Fornisce un formato visivo organizzato per identificare, comprendere e valutare le dinamiche competitive all'interno di un settore attraverso cinque componenti:

Concorrenza esistente nel settore Concorrenza potenziale dovuta all'ingresso di nuovi operatori Potere contrattuale dei fornitori Potere contrattuale dei clienti Minaccia rappresentata dai prodotti sostitutivi

Un tipico modello delle 5 forze di Porter contiene suggerimenti che aiutano ad aggiungere informazioni su questi componenti. Il documento completato presenterà un quadro completo della rivalità competitiva diretta e indiretta all'interno di un settore, rendendolo strumentale alla creazione di strategie aziendali efficaci in aree quali:

Fattibilità dell'introduzione di un nuovo prodotto o servizio

Modi per ottenere un vantaggio competitivo

Obiettivi di redditività trimestrale o annuale

Miglioramento della fedeltà al marchio

Questo modello è un'eccellente aggiunta alla vostra documentazione strategica, in quanto può essere condiviso con i colleghi per standardizzare e semplificare il processo processi di brainstorming .

Come utilizzare uno schema delle 5 forze di Porter per l'analisi di mercato

Utilizzare un modello delle 5 Forze di Porter è come avere accesso a uno specchio magico: pur non prevedendo il futuro, rivela i punti di forza e le vulnerabilità dei vostri concorrenti. 🪞

Seguite questi passi standard per condurre un'analisi di mercato con il modello:

Valutare la concorrenza: Esaminate i vostri concorrenti per capire i loro punti di forza (come le maggiori risorse) e di debolezza (come la limitata differenziazione del prodotto) Identificare le minacce all'ingresso: Valutare la probabilità che nuovi operatori entrino nel mercato, considerando barriere come regolamenti restrittivi e requisiti di capitale elevati Misurare l'influenza dei fornitori: Determinare il potere contrattuale didei vostri fornitori valutando la loro capacità di influenzare i costi e la logistica della vostra catena di fornitura Valutare l'influenza degli acquirenti: Valutare il potere contrattuale dei clienti, considerando la loro fedeltà al marchio, il modello di domanda e la capacità di influenzare le condizioni di prezzo Valutare le minacce di sostituzione: Analizzare la possibilità che prodotti o servizi alternativi sostituiscano la vostra offerta

Potete assegnare un livello di rischio - basso, moderato o alto - a ogni elemento competitivo, mentre traete le conclusioni generali e formulate il vostro approccio strategico sulla base delle informazioni raccolte.

10 Modelli gratuiti delle 5 Forze di Porter in Word, Slides e ClickUp

Abbiamo cercato numerosi modelli per analisi strategica e abbiamo scelto il meglio del meglio per voi! Scoprite i 10 migliori modelli gratuiti delle 5 Forze di Porter in

hClickUp

, Slides e Word per fare brainstorming e presentare la vostra analisi in modo convincente. 🎯

1. ClickUp Modello delle 5 forze di Porter

Scarica questo modello

Quando si tratta di comprendere e navigare tra le forze complesse e in continua evoluzione del mercato, il modello di

hModello delle 5 forze di Porter di ClickUp

emerge come una luce guida affidabile!

Questo modello è stato progettato per aiutarvi a capire più rapidamente il panorama competitivo illuminando la vostra posizione sul mercato. Offre un

hLavagna ClickUp

dotata di una comoda barra degli strumenti per supportare le modifiche in tempo reale con più collaboratori. Presenta cinque cerchi codificati a colori che raffigurano le forze principali da considerare per

hanalizzare la concorrenza

:

Rivalità competitiva 🔴 Potere dell'acquirente 🟢 Minaccia di nuovi concorrenti 🟣 Minaccia di Sostituzione 🔵 Potere dei fornitori 🟠

Ogni sezione consente agli utenti di visualizzare e valutare le forze competitive, mostrando chiaramente l'ambiente aziendale e il suo impatto. Siete curiosi di conoscere l'impatto relativo di queste forze? La possibilità di contrassegnare l'intensità competitiva di ciascun fattore come rischio basso, medio o alto prima di trarre conclusioni aggiunge un ulteriore livello di profondità all'analisi.

Questo modello di facile utilizzo è una risorsa preziosa per le aziende, in quanto si adatta alle esigenze di ogni settore. I manager amano usare questo strumento per mettere ordine in scenari di brainstorming ad alto rischio come:

Individuare con largo anticipo le opportunità e le minacce del mercato

Mantenere o incrementare la quota di mercato e la redditività

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/72885/modelli-di-posizione-del-prodotto/ Posizionare i prodotti per un successo a lungo termine /%href/

Conduzione di un hanalisi del gap per hmiglioramenti del processo

ClickUp si integra con centinaia di applicazioni per il lavoro e la comunicazione, come ad esempio

hZoom

e

hMicrosoft Teams

che consente di presentare e collaborare alle strategie senza problemi.

hScarica questo modello

2. Modello di ricerca di mercato ClickUp

Scarica questo modello

Considerate il

hModello di ricerca di mercato ClickUp

come guida scientifica per

h comprendere le esigenze dei clienti

. Non si limita a raccogliere dati, ma consente di perfezionare i processi esistenti e di elaborare strategie vincenti per ottenere un vantaggio sul mercato. 🥇

All'interno di questo modello semplice da seguire, scoprirete una suite di strumenti potenti per organizzare e archiviare le informazioni sui vostri concorrenti diretti e indiretti. Il modello dispone di cinque

hCampi personalizzati

per impostazione predefinita, consentendo di aggiungere i seguenti attributi all'analisi:

Tipo di ricerca di mercato: Un campo a discesa per classificare il tipo di ricerca di mercato condotta (in questo caso, lo studio delle 5 forze di Porter) Link al documento: Un campo web per il collegamento al documento del rapporto Link alla presentazione: Un altro campo del sito web per il collegamento alla presentazione del rapporto Fase della ricerca: Un campo a discesa per indicare la fase attuale della ricerca Tecnica di raccolta dati: Un campo etichetta per indicare le tecniche specifiche (come i sondaggi) utilizzate per la raccolta dei dati

Successivamente, si ottiene un'accurata

hLista di controllo dei compiti

che delinea 21 sottoattività organizzate passo dopo passo, ognuna delle quali facilita le attività di ricerca di mercato. La lista di controllo elimina le congetture dal processo e consente ai team di raggiungere più rapidamente le conclusioni.

Questo modello di attività potenziato vi permette di tenere il passo con le tendenze del mercato e di restringere il campo d'azione

hAttività che aumentano il ROI

. Volete una maggiore visibilità sulle vostre attività? Potete accedere ad altre visualizzazioni di ClickUp, come

hElenco

,

hGrafico di Gantt

,

hCarico di lavoro

e

hCalendario

per ottenere maggiori informazioni sulla vostra ricerca.

hScarica questo modello

3. Modello di analisi di mercato ClickUp

Scarica questo modello

Se siete desiderosi di scoprire dove si colloca il vostro prodotto nell'arena della concorrenza, il modello

hModello di analisi di mercato ClickUp

è ciò che vi serve. Funge da analista di mercato personale, ma senza il prezzo elevato. 🏷️

Questo modello consente di approfondire la categorizzazione dei concorrenti. È possibile identificare i concorrenti diretti, indiretti, potenziali, futuri e sostitutivi, tracciando un quadro olistico del panorama competitivo.

Cosa lo rende ancora migliore? Nove campi personalizzati! Avete bisogno di valutare gli articoli, catturare le caratteristiche uniche dei concorrenti o rappresentare la quota di mercato? Questo modello è dotato di campi predefiniti per l'inserimento dei dati, che lo rendono una risorsa all-in-one per analisi della concorrenza .

Questo modello versatile non è solo per i giganti affermati: anche le startup possono usarlo per individuare segmenti di clienti non sfruttati e adattare le loro offerte, grazie alle sue viste sfaccettate.

Grazie a visualizzazioni come Growth Share e Price vs. Quality, sarete in grado di elaborare strategie con chiarezza. Nella vista Competitors troverete un elenco completo dei concorrenti, ordinatamente organizzati in base alla loro quota di mercato e alle loro prestazioni. Infine, la vista Advertisements Board mostra ciò che i vostri concorrenti stanno facendo per promuovere i loro prodotti. Scaricate questo modello

4. Modello di analisi competitiva ClickUp

Modello di analisi competitiva ClickUp

Niente accende il progresso come una sana competizione! Abbracciatela e potrete scoprire un potenziale inespresso per la vostra attività. Il Modello di analisi competitiva ClickUp per molti versi, incarna questo spirito di sana rivalità.

Con questo modello, è possibile immergersi in profondità

hstrategie di marketing dei concorrenti

e di ottenere informazioni sui propri punti di forza e di debolezza. Non solo: potete impostare

hparametri di crescita

mentre spingete meticolosamente il vostro prodotto o servizio verso nuove vette!

Questo modello Whiteboard è dotato di una Guida introduttiva che vi aiuterà a

ha condurre un'analisi competitiva di successo

Matrix attraverso sei fasi:

Identificare i concorrenti Creare una matrice di confronto3. Raccolta di informazioni di base Profilazione dei clienti target Concentrarsi sulle 4 P del marketing (Prodotto, Prezzo, Promozione e Luogo) Analizzare i punti di forza e di debolezza

Con il layout a quadranti, è possibile

hvisualizzare quattro diversi tipi di concorrenti

: i principali concorrenti, i leader del settore, i concorrenti di nicchia e gli high performer. Utilizzate dei foglietti adesivi per inserire gli elementi in ciascun quadrante man mano che procedete con l'analisi.

hScarica questo modello

5. Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp

Scarica questo modello

Il

hModello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp

è il vostro fidato alleato nella ricerca di decodificare il puzzle dei prezzi del mercato. Dotato di due stati personalizzati e di una vista per gestire le attività di analisi dei prezzi, questo modello vi consente di approfondire i prodotti, le vendite e le strategie di marketing dei vostri principali concorrenti, aprendovi la strada per rivendicare la vostra fetta di mercato. 🥧

Supponiamo che siate decisi a ottimizzare la strategia dei prezzi del vostro nuovo software contabile per ottenere la massima redditività. In questo caso, potete sfruttare il modello per analizzare fattori interni ed esterni quali:

_Quale modello di prezzo ha più successo tra i vostri concorrenti?

esiste una storia di determinate politiche promozionali che hanno incrementato le vendite di un concorrente?

i clienti sostengono costi significativi nel cambiare fornitore di strumenti contabili?

È possibile creare copie di questo modello per monitorare da vicino le strutture di prezzo, le offerte speciali e i piani di abbonamento di diversi concorrenti. Questo vi aiuterà a modificare la vostra strategia di prezzo, assicurandovi di rimanere competitivi e di raggiungere i vostri obiettivi finanziari.

Il modello comprende più colonne per confrontare rapidamente i prezzi e individuare eventuali disparità o opportunità di adeguamento. il codice colore facilita la distinzione di sezioni, prodotti o concorrenti diversi, offrendo una visione facile da seguire del flusso e riflusso del mercato. Scarica questo modello

6. Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Il posizionamento di un prodotto è un puzzle complesso che richiede la sinergia di diversi team, dal progetto alla

hgestione del prodotto

al marketing e al design. Con così tanti dipartimenti che contribuiscono, può essere difficile evitare confusione e fraintendimenti. Il

hModello di posizionamento del prodotto ClickUp

viene in soccorso,

hriunendo i vostri team

e contribuire a creare un fronte unificato.

Questo

hmodello di gestione del prodotto

offre tre preziose viste per valutare la posizione competitiva sul mercato. La prima è la vista Valutazione del posizionamento del prodotto, in cui si inseriscono i dati della ricerca di mercato e del branding, come il nome del prodotto, la data di lancio, la descrizione, il segmento di mercato, i punti dolenti e i punti di vendita unici.

Una volta che il team ha compilato i dettagli, tutte le informazioni confluiscono nella vista Elenco prodotti, perfetta per gestire più processi di posizionamento del prodotto contemporaneamente. Qui è possibile rivedere la tempistica delle attività relative al processo di marketing. Utilizzare

hAttività di ClickUp

per assegnare compiti a membri specifici del team e stabilire priorità e date di scadenza. Organizzate le attività in base allo stato: Pianificazione, In corso e In attesa.

Infine, il modello offre la vista Mappa di posizionamento del prodotto su una lavagna bianca. Questo grafico illustra il rapporto qualità-prezzo del vostro prodotto rispetto ai concorrenti sul mercato. L'asse x rappresenta il costo, mentre l'asse y rappresenta la qualità. In generale, il mercato si orienta verso prodotti che offrono una qualità superiore rispetto al costo.

hScarica questo modello

7. Modello di tracciamento della concorrenza ClickUp

Scarica questo modello

Il

hModello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp

è il vostro archivio di conoscenze dove potete raccogliere tutti i dettagli sui vostri concorrenti, dalla loro identità ai prodotti che offrono, alla base di clienti target, alle caratteristiche, alle strategie di marketing e altro ancora. Queste informazioni sono una miniera d'oro per comprendere il panorama competitivo e anticipare i potenziali rischi futuri. 🪙

Il modello è ideale per monitorare i concorrenti con ampi portafogli di prodotti. Ad esempio, se operate nel settore dell'elettronica, potete tenere sotto controllo le forze competitive per singoli prodotti, come smartphone, computer portatili, smartwatch e tablet.

La vista predefinita Elenco di tutti i prodotti fornisce una panoramica di tutti i prodotti della concorrenza raggruppati per anno di uscita. Questo approccio segmentato offre una comprensione a grana fine di come i vostri concorrenti hanno evoluto le loro offerte di prodotti nel tempo. Il bello è che si possono facilmente aggiungere altri Campi personalizzati come il prezzo unitario, la valutazione del prodotto, le caratteristiche e il tipo di prodotto per ottenere approfondimenti sulla concorrenza man mano che si intensificano le esigenze di monitoraggio.

I vantaggi non si fermano qui! È possibile creare campi personalizzabili Lavagna Kanban (ad esempio, la vista Smartphone, Laptop o Smartwatch) per valutare prodotti specifici, filtrati per Tipo di prodotto e raggruppati per Azienda.

Quindi, se state

h di pianificare i prossimi prodotti

o semplicemente per rimanere vigili sul mercato, questo modello è il vostro indispensabile alleato, offrendo un approccio completo e organizzato per superare in astuzia i vostri rivali!

hScarica questo modello

8. Modello di analisi delle 5 forze di Porter in Word da Custom-Writing.org

via Custom-Writing.org

Volete realizzare una splendida relazione di analisi della concorrenza online? Il modello Word delle 5 forze di Porter di Custom-Writing.org è quello che vi serve. È incredibilmente facile da usare, con un'interfaccia che rende il processo di analisi un gioco da ragazzi. Inoltre, è completamente personalizzabile, consentendovi di scegliere tra una gamma di layout e schemi di colore, per garantire che il vostro rapporto corrisponda al vostro stile e marchio unico. 🖌️

Come i modelli ClickUp, anche questo è un documento online. Non dovrete più ingombrare il vostro dispositivo con i download: accedete e lavorate alla vostra analisi da qualsiasi luogo!

Per utilizzare il modello, dovete innanzitutto compilare un modulo online contenente i dettagli della vostra analisi delle 5 Forze di Porter. Ecco come si presenta il processo:

Compilare le caselle di input designate per ogni fattore competitivo Selezionare un layout Scaricare il risultato finale nel formato di file preferito

hScarica questo modello

9. Modello di analisi delle 5 forze di Porter in Word di TCCTrainingandConsulting

via TCCTrainingandConsulting

Il modello di analisi delle 5 forze di Porter in Word di TCCTrainingandConsulting è un documento strutturato di due pagine progettato all'insegna della chiarezza e della praticità. Una volta condotta l'analisi della concorrenza, è sufficiente scaricare questo modello in formato Docs o PDF e apportare le modifiche necessarie. 🖍️

Il modello contiene cinque sezioni di tabelle che rappresentano ogni elemento dell'analisi delle 5 Forze. Le tabelle sono ulteriormente suddivise nelle seguenti tre colonne:

Chi : Aiuta a identificare le entità rilevanti

: Aiuta a identificare le entità rilevanti Cosa : Delinea i fattori o le condizioni che influenzano la forza rispettiva

: Delinea i fattori o le condizioni che influenzano la forza rispettiva Quanto è probabile: Incoraggia a valutare la probabilità o l'impatto dei fattori identificati

L'approccio minimalista del modello può piacere a molti utenti, ma potrebbe non supportare modelli competitivi troppo complicati.

hScarica questo modello

10. Diapositive Analisi delle cinque forze di Porter Modello di SlideEgg

via SlideEgg

Lo Slides Porter's Five Forces Template di SlideEgg è il vostro biglietto per creare presentazioni che trasmettano il vostro messaggio con chiarezza e un tocco di stile.

Questo modello è la vostra tela artistica e offre una personalizzazione completa con opzioni per entrambi i formati 16:9 e 4:3. Il suo design vivace aggiunge un tocco di colore ai vostri contenuti, rendendoli visivamente coinvolgenti. 🎨

I design creativi delle infografiche e i collocatori di immagini drag-and-drop del template sono come pezzi di un puzzle che vanno al loro posto senza sforzo mentre costruite la vostra strategia competitiva. È un compagno armonioso, compatibile con PowerPoint e Google Slides, che vi dà la libertà creativa di condividere il modello con i vostri interlocutori.

hScarica questo modello

Un mercato ideale è quello in cui la sana concorrenza regna sovrana, consentendo a tutti gli operatori di assicurarsi margini di profitto ragionevoli. Ma non viviamo in un mercato ideale, il che rende gli esercizi di analisi di mercato un imperativo strategico.

I modelli di cui abbiamo parlato possono essere la vostra bussola per analizzare le dinamiche del prodotto, sfruttare i punti di forza e rimanere un passo avanti in un mercato spietato. Potete trovare altri 1.000

hModelli ClickUp

progettati per elevare il vostro business in una moltitudine di modi! 🤩