Come costruire una forte cultura di squadra per un team ad alte prestazioni

Cosa viene prima? Una forte cultura di squadra o un team ad alte prestazioni? Se si osservano i team ad alte prestazioni, si scopre che sono sostenuti da una forte cultura di squadra.

Quando si crea una cultura di team che incoraggia la crescita e lo sviluppo collettivo attraverso un rinforzo positivo, si ottiene un'unità ad alta funzione, autosufficiente e responsabile che fornisce risultati tempestivi ed eccelle in altri parametri.

Una forte cultura del team ha un impatto positivo sui membri del team e sul management. A Gallup ha condotto un sondaggio afferma che il 70% della variazione del coinvolgimento dei dipendenti è direttamente proporzionale al tipo di ambiente che un manager è in grado di promuovere.

Al contrario, 46% dei leader afferma che la cultura del team influenza i miglioramenti in aree critiche come la produttività, la fidelizzazione e l'impegno.

I team della vostra azienda vantano una forte cultura di squadra? O ci sono delle lacune che potete colmare? Vediamo cosa significa una forte cultura di squadra, come è fondamentale per migliorare le prestazioni e come implementarla all'interno di un team.

Cos'è la cultura del team?

La cultura del team consolida i valori, le convinzioni, i comportamenti e gli atteggiamenti dei membri del team. Comprende quasi tutto, dalle strategie per raggiungere un obiettivo comune al modo in cui si trattano gli altri.

La cultura di un team è simile a quella di qualsiasi altra società: i suoi membri ne costituiscono i pilastri.

Ma ricordate che la cultura, e per estensione la cultura del team, è difficile da comprendere, data la sua natura astratta. Ha molte varianti, anche all'interno di una singola azienda.

Una cultura di squadra forte e sana è quella in cui i membri del team si supportano a vicenda, si impegnano nella condivisione di conoscenze non incentivate e lavorano sinceramente verso un obiettivo unificato, raggiungendo l'eccellenza nel processo.

D'altro canto, quando le aziende non riescono a creare un ambiente organicamente positivo, la dirigenza cerca spesso di imporre ai dipendenti regole e norme severe. Questo genera tossicità e incomprensioni e non permette ai membri del team di crescere autonomamente.

Pertanto, la creazione di una cultura di squadra forte e positiva dovrebbe essere uno dei ruoli centrali di un team leader. Ecco come una forte cultura del team può aiutare.

Benefici e vantaggi di una forte cultura di team

Oltre ai benefici sopra descritti, avere una cultura di team performante comporta molti vantaggi. Vediamo anche questi:

Maggiore produttività:

Quando i membri del team sentono cameratismo e assistenza, sono più motivati a lavorare a lavorare come un team e contribuiscono con il loro lavoro richiesto. Quando tutti sono sulla stessa pagina e gli obiettivi sono chiarissimi, si riducono le incomprensioni e il flusso di lavoro diventa più fluido.

La fiducia e il rispetto reciproco all'interno del team creano un'atmosfera di lavoro eccellente, riducendo i conflitti e le distrazioni.

Una cultura di squadra desiderata fa sì che tutti si sentano responsabili e responsabilizzati, spingendo i membri del team a rispettare le scadenze e a consegnare lavori di alto livello.

Miglioramento della salute e del benessere:

Una cultura di team positiva può aumentare la salute e il benessere in diversi modi. Quando i membri del team si sentono supportati e valorizzati, si riducono i livelli di stress. Una comunicazione aperta ci aiuta a sentirci in connessione, riducendo la solitudine e aumentando il nostro benessere mentale.

Gli ambienti collaborativi promuovono anche un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, riducendo il rischio di burnout.

Accelerazione della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti:

Quando i vostri dipendenti fanno parte di una cultura del lavoro sana e sono felici all'interno del loro posto di lavoro, ciò si riflette sui prodotti che realizzano e sui servizi che forniscono.

E quando i clienti vivono esperienze positive, il valore complessivo del marchio, la fedeltà e le vendite aumentano inevitabilmente. Fate in modo che ogni interazione tra dipendenti e clienti sia un'esperienza piacevole con dipendenti che fanno parte di una forte cultura di team.

Spazio a maggiori opportunità creative:

Con una forza lavoro motivata in cui ogni membro si ispira l'un l'altro ci saranno più opportunità di creatività. Mettete il vostro team sulla stessa pagina con strumenti come ClickUp. Collaborate facilmente su una lavagna online condivisa e date vita a sessioni di brainstorming!

Lasciate i vostri commenti su ClickUp Docs per una collaborazione senza soluzione di continuità. Aumentate la produttività, ottimizzare il flusso di lavoro e alimentare le idee creative.

Migliore comunicazione:

Quando si pone l'accento su una comunicazione efficace piuttosto che su una gerarchia rigida, significa che le informazioni fluiscono più liberamente a tutti i livelli dell'organizzazione. Questo approccio abbatte i silos che possono formarsi quando la comunicazione è limitata dai livelli organizzativi.

Il risultato è uno scambio di idee e informazioni più trasparente e aperto tra direzione, dipendenti e clienti. Questo favorisce un ambiente collaborativo, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e contribuiscano all'esito positivo complessivo del team o dell'organizzazione.

Migliore onboarding:

Lasciate che i vostri reclutatori abbiano un assaggio della vibrante e promettente cultura del team che li attende nella vostra organizzazione, facendoli interagire con i dipendenti attuali. Con una forte cultura di team, le conversazioni fluiranno in modo organico e vi aiuteranno a individuare i talenti in cerca di opportunità di crescita e di eccellenza nei loro campi.

Quando trasmettete un messaggio chiaro su ciò che rappresenta la vostra azienda, su come si svolge la vita quotidiana sul posto di lavoro e sui valori che la vostra organizzazione sostiene, i dipendenti potranno essere contattati da un'altra persona processo di onboarding acquista la chiarezza di cui ha bisogno.

Fate in modo che la vostra cultura sia implicita nel messaggio, in modo che i reclutatori sappiano cosa li aspetta.

Un altro aspetto prezioso è la conduzione di discussioni di gruppo con i nuovi membri del team per condividere le loro idee su ciò che costituisce la cultura del team. Ciò comporta non solo la condivisione della cultura del team, ma anche la comprensione e l'adozione degli aspetti positivi emersi da queste discussioni.

Maggiore fidelizzazione dei dipendenti:

In una grande cultura di team, tutti si sentono valorizzati e apprezzati per ciò che apportano alla tabella, rendendo l'ambiente di lavoro positivo e incoraggiante. Questo porta a una maggiore soddisfazione sul lavoro e a una connessione più forte con il luogo di lavoro.

Un ambiente di lavoro positivo impedisce ai vostri talenti più preziosi di abbandonare la nave e di cambiare azienda al primo segno di retribuzione più alta. La cultura del team gioca un ruolo importante nella definizione di questo aspetto, consentendo ai dipendenti di crescere in ambiti diversi dalla carriera. Ispirare il team con obiettivi che superano i confini aziendali è un modo sicuro per garantire la fidelizzazione e la stabilità.

Esempi di una forte cultura di team vincente

Sapete cosa può portare una cultura di team efficace, ma Da fare per identificare cosa sia o costituisca una cultura di team forte e grandiosa? Approfondiamo alcuni esempi per capirlo:

Cultura umanistica Gestire i membri del team in modo da consentire la partecipazione e mantenerli al centro della conversazione. Chiarite le vostre aspettative al team. Esigete assistenza e critiche costruttive e incoraggiate un feedback aperto tra il vostro team.

Aiutate il vostro team a sviluppare le seguenti caratteristiche per ottenere una cultura umanistica:

Dimostrare empatia per i bisogni degli altri

Fornire supporto e incoraggiamento

Risolvere i conflitti in modo costruttivo

Adottare un approccio consultivo e collaborativo

In qualità di team leader, dovreste contribuire nei seguenti modi:

Dare priorità alla crescita e allo sviluppo continuo del team

Coltivare capacità di ascolto attivo

Investire tempo nei singoli individui

Incoraggiare il pensiero indipendente negli altri

Un team che chiede il contributo di ogni membro prima dell'inizio di un progetto e cerca il feedback dei dipendenti in modo aperto e positivo rientra nella cultura umanistica del team.

Cultura affiliativa

La cultura affiliativa dà la priorità alle relazioni interpersonali costruttive e promuove tra i colleghi la cordialità e la sensibilità verso i membri del team.

In un team con una cultura affiliativa, i colleghi si aiutano a vicenda con i problemi ufficiali e mostrano considerazione per i problemi personali. I membri del team si informano sul loro benessere psicofisico e si tengono sotto controllo a vicenda per assicurarsi di avere una mentalità e uno spazio perfetti per continuare a lavorare.

Vediamo come promuovere la cultura affiliativa del team:

**Offrite abilmente feedback come leader affiliativo, mescolando lodi per prestazioni lodevoli e critiche costruttive per ispirare un miglioramento continuo. Questo approccio equilibrato favoriscela crescita del team e contribuisce a far progredire la missione dell'azienda

Monitoraggio dei KPI: Dare priorità alla costruzione del team e al benessere dei dipendenti in qualità di leader affiliativo, garantendo al contempo una produttività costante per sostenere le prestazioni sul posto di lavoro. Monitorare le prestazioni individuali per identificare i problemi, individuare le aree di miglioramento e implementare strategie efficaci, componenti essenziali di una leadership efficace

Dare priorità alla costruzione del team e al benessere dei dipendenti in qualità di leader affiliativo, garantendo al contempo una produttività costante per sostenere le prestazioni sul posto di lavoro. Monitorare le prestazioni individuali per identificare i problemi, individuare le aree di miglioramento e implementare strategie efficaci, componenti essenziali di una leadership efficace La flessibilità è la chiave: Date potere al vostro team concedendo libertà creativa e flessibilità. Incoraggiate i dipendenti a sfruttare la loro immaginazione per superare le sfide sul posto di lavoro, favorendo una cultura positiva in cui prospera la fiducia reciproca

Cultura oppositiva

La cultura oppositiva può essere produttiva con moderazione, insieme a una cultura del team diversa e più positiva. I membri del team sono incoraggiati a criticare le idee e i suggerimenti degli altri per ottenere risultati migliori.

Nei team che seguono questa cultura, i membri inviano report anonimi sugli altri membri del team, contenenti soprattutto aspetti negativi su cui lavorare e migliorare nel lungo periodo.

Cultura competitiva

Mentre una struttura win-win fornisce un outlook positivo, promuovere una cultura competitiva e win-lose può essere vantaggioso. Incentiva i membri del team a ottenere prestazioni migliori degli altri. Da fare però attenzione a mantenere una competizione sana e non spietata.

Ad esempio, potete incentivare i rappresentanti del team commerciale in base alle loro prestazioni mensili. Al miglior venditore si può anche chiedere di istruire gli altri su trucchi e suggerimenti. Questo aumenta il morale generale dei dipendenti e aiuta il team a crescere.

Cultura dell'autorealizzazione

La cultura dell'autorealizzazione valorizza la creatività, la qualità, la realizzazione delle attività e la crescita individuale. Dovete incoraggiare i vostri dipendenti a trarre piacere dal loro lavoro, a farne una passione e a sviluppare se stessi. Questo permette loro di pensare fuori dagli schemi e di affrontare nuove ed entusiasmanti sfide.

In un'impostazione basata sulla cultura dell'autorealizzazione, ogni membro del team avrà libero accesso al modo in cui desidera lavorare o contribuire a un progetto. Lo spazio dell'ufficio sarà meno formale e di solito sarà costituito da spazi ricreativi dove i colleghi potranno fare brainstorming mentre si impegnano in attività rinfrescanti.

$$$a Elementi di una buona cultura del team

È ora di capire quali sono gli elementi fondamentali per creare una cultura di team dinamica. Il vostro team deve soddisfare i seguenti criteri per essere considerato un proiettore di buona cultura di squadra:

1. Sicurezza fisiologica:

Assicuratevi che i membri del team si sentano sicuri nell'esprimersi e che non vi siano ostacoli nel parlare. Devono sentirsi sicuri quando fanno domande, parlano di esperienze con altri dipendenti o commettono errori.

2. Rispetto reciproco:

Guadagnare rispetto dimostrandolo agli altri. Il rispetto può manifestarsi in vari modi: gli ambienti di lavoro esemplari riconoscono costantemente i contributi dei dipendenti, valorizzano i loro input e li riconoscono come individui con una vita al di là del luogo di lavoro.

3. Autonomia e indipendenza:

Coltivare una cultura dell'autonomia e della fiducia per instillare un senso di indipendenza tra i dipendenti. In un ambiente autonomo, tutti sono invitati a esprimere le proprie opinioni, a pensare e prendere decisioni in modo indipendente e a prendere iniziative.

Promuovere la fiducia reciproca tra voi e il vostro team contribuisce a creare una cultura del lavoro positiva, piacevole e meno tossica.

4. Uno scopo più grande:

Il coinvolgimento dei dipendenti implica la necessità di servire uno scopo prosociale più grande. Questo può essere rappresentato da obiettivi umanitari, di sviluppo sostenibile, ambientali o etici e molto altro ancora.

Dare al vostro team un maggiore senso di realizzazione lavorando nella vostra azienda è uno dei modi migliori per incoraggiare, trattenere e sviluppare il vostro team attuale.

5. Obiettivi comuni:

L'unificazione è una delle più grandi risorse che potete impiegare per costruire una buona cultura del team. Avere obiettivi condivisi verso cui lavorare permette ai dipendenti di riconciliare le loro differenze e di unirsi in un team.

6. Comunicazione non ostacolata:

I silos di comunicazione in molte aziende sono spesso congestionati da un gergo inutile e da strutture gerarchiche superflue. Rallentano drasticamente il processo di invio e ricezione dei messaggi essenziali. Pertanto, è necessario stabilire una linea di comunicazione chiara decostruendo i silos di comunicazione in eccesso.

7. Creatività e innovazione:

Un quadro innovativo è un elemento cruciale per la creazione di una cultura di team inclusiva. I membri del team dovrebbero incoraggiarsi a vicenda a sviluppare nuove soluzioni e a fare spesso brainstorming per trovare il modo di gestire i problemi e aumentare la capacità di adattamento.

8. Il mio lavoro e il mio divertimento:

Infondere entusiasmo nella cultura aziendale incorporando umorismo e divertimento. Un ambiente di lavoro rigido e severo non favorisce un ambiente positivo in cui le persone vengano a lavorare con entusiasmo ed esplorino nuove idee. Incoraggiate il vostro team a rilassarsi e a divertirsi con rispetto per accendere l'ispirazione.

Festeggiate l'umorismo bonario, promuovete la cordialità e create un'atmosfera confortevole. Un ambiente di lavoro rilassato migliora il comfort e amplifica la creatività, spingendo l'azienda verso nuovi traguardi.

Come costruire una forte cultura del team?

La costruzione di una solida cultura organizzativa implica l'integrazione degli elementi sopra descritti nel lavoro quotidiano del team. Diamo un'occhiata a quello che potete fare per favorire questa assimilazione:

1. Promuovere la collaborazione all'interno dell'organizzazione

Per costruire una solida cultura del team, documentate i vostri valori fondamentali come una carta del team usando una sistema di project management come ClickUp per facilitare la condivisione all'interno dell'organizzazione. I documenti ClickUp sono modificabili e consentono di inserire nuovi elementi o modifiche ogni volta che è necessario.

Definite voi stessi e la vostra organizzazione. Ciò che rappresentate e il messaggio che trasmettete determinano una parte significativa di ciò che è la vostra azienda. Questo dovrebbe comprendere la personalità, i valori e i componenti principali dell'azienda.

utilizzate un software di project management come ClickUp per migliorare la cultura del team grazie a una migliore comunicazione, pianificazione e gestione del flusso di lavoro._

Cercate sempre di essere il più inclusivi possibile. Promuovete valori fondamentali che possano essere condivisi dal vostro team e chiedete ai vostri colleghi di contribuire a questi valori in modo proattivo, tra le altre cose.

Date un'occhiata a queste_

Modelli di statuto del team_

!

2. Rendere essenziali l'apprendimento e il supporto

Indipendentemente dal tipo di cultura del team che state diffondendo, assicuratevi che l'apprendimento e il supporto abbiano uno spazio tra i principi fondamentali della vostra cultura organizzativa generale.

Lasciate che i vostri dipendenti crescano in modo indipendente e collettivo per supportarsi a vicenda e aiutare l'azienda a crescere. Offrite opportunità di formazione e basi di conoscenza di tipo wiki e incoraggiate la condivisione delle conoscenze non solo tra i team, ma anche tra i dipendenti tra i reparti per favorire un ambiente di apprendimento e di supporto reciproco.

Archiviare politiche, procedure e valutazioni dei rischi nella vista Documento di ClickUp

Uno strumento completo come ClickUp può rendere il vostro lavoro molto più semplice. Utilizzate ClickUp Docs come database comune e condiviso da neofiti e veterani. Semplificate il processo di trasferimento delle conoscenze definendo le linee di trasferimento con ClickUp Project Hierarchia.

La gerarchia di ClickUp facilita la visione d'insieme senza mai perdere i dettagli.

3. Riconoscere i risultati ottenuti

Lodate chi fa bene nella vostra azienda. Questo aumenta il morale dei dipendenti e li incoraggia a lavorare di più. Da fare, però, è anche monitorare i KPI del team.

Anche in questo caso ClickUp può essere d'aiuto, in quanto dispone di modelli altamente personalizzabili con campi personalizzati che consentono di tenere traccia del lavoro svolto da ciascun membro.

ClickUp dispone di diversi modelli che possono aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze.

È inoltre in grado di creare modelli sostanziali e dettagliati ClickUp Reportistica che informano sul lavoro svolto e da chi durante uno sprint.

Monitorare ogni membro del team è diventato facile con ClickUp

Assicuratevi di premiare adeguatamente le prestazioni eccezionali con un riconoscimento adeguato per promuovere una cultura competitiva che incoraggi una sana lotta tra compagni di squadra.

4. Stabilire canali di comunicazione cancellati

Definite un flusso di lavoro chiaro per il vostro team. Utilizzare ClickUp è altamente personalizzabile e flussi di lavoro condivisi di ClickUp per mantenere il team in carreggiata. Sono dotati di diverse visualizzazioni, come le schede Kanban e lo spazio, che consentono ai membri del team di condividere gli aggiornamenti senza problemi.

Inoltre, incoraggiano i membri del team a condividere i feedback senza esitazioni. Sfruttate ancora ClickUp per documentare il feedback utilizzando schede Kanban, commenti documento e lavagne online condivise.

Utilizzate le schede Kanban in ClickUp per trascinare facilmente le attività sotto forma di schede

La funzionalità/funzione Documenti consente di vedere in tempo reale quando qualcun altro sta modificando o aggiungendo punti a un progetto. Il tempo reale ClickUp Chattare è solo la ciliegina sulla torta, che aiuta i vostri team a collaborare comunicare e fare brainstorming su più progetti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla portata.

Condividete facilmente aggiornamenti, collegamenti, reazioni e consolidate le conversazioni importanti con la funzione di chattare in ClickUp

Costruire una cultura di team positiva e forte con ClickUp

La cultura del team è quel fattore astratto che spesso viene trascurato, ma che diventa un aspetto centrale che determina le prestazioni del team e, a sua volta, definisce l'esito positivo dell'azienda. Per questo motivo, gestirla correttamente e con gli strumenti adeguati diventa un'attività di assoluta priorità.

Avete visto cos'è, in cosa consiste e quanto può essere utile. Ora è il momento di utilizzare gli strumenti necessari e iniziare il viaggio verso la costruzione di una cultura del team duratura.

ClickUp è un eccellente strumento di comunicazione e collaborazione che può aiutarvi in ogni passaggio della costruzione della cultura del team. Le funzionalità/funzioni che abbiamo elencato sono una goccia nel mare dei vantaggi che ClickUp può offrire.

Aumenta la collaborazione e la cooperazione tra più team e reparti grazie a lavagne online condivise e unificate. Aumentare l'account e la responsabilità l'allocazione delle risorse chiarezza utilizzando le attività di ClickUp che consentono di sapere chi è responsabile di cosa.

State ancora cercando di capire con cosa lavorare? Integrate ClickUp in tutti i vostri sistemi e scoprite la potenza di una comunicazione fluida e senza ostacoli tra team e reparti. Registratevi gratis a ClickUp oggi stesso!