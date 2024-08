Come creare e gestire i migliori programmi di ricompensa per i dipendenti

In qualità di azienda di successo, il vostro patrimonio più importante sono i vostri dipendenti. È indubbio che vogliate il miglior programma di ricompensa per i vostri dipendenti.

Dovete scegliere un programma di ricompense per i dipendenti che aiuti a promuovere i valori fondamentali della vostra azienda e favorisca relazioni sane tra voi e i vostri dipendenti.

Un programma di ricompense è come un ciclo virtuoso. Quando i dipendenti si sentono apprezzati, vedono i benefici diretti del loro lavoro, la vostra azienda riesce a trattenere i talenti e ha maggiori possibilità di superare la concorrenza.

Che si tratti di capire perché un programma di ricompensa è fondamentale o di capire come impostarlo, noi vi copriamo le spalle. Forniamo un processo di passaggio per la creazione di programmi di ricompensa e riconoscimento dei dipendenti utilizzando ClickUp e i migliori modelli per le valutazioni delle prestazioni.

Che cosa sono i programmi di ricompensa per i dipendenti?

Un programma di ricompensa per i dipendenti è un quadro di riferimento per apprezzare le prestazioni e i contributi dei dipendenti e mira a ricompensarli e motivarli. Un programma di ricompensa è separato dallo stipendio e consiste in ricompense monetarie o non monetarie per ispirare il team a ottenere prestazioni migliori.

Immaginate che il vostro project manager abbia consegnato il progetto Q4 per uno dei vostri maggiori client all'estero prima della Sequenza e abbia contemporaneamente superato le aspettative.

Riconoscere questa vittoria con ambite schede regalo o offrire un accesso esclusivo alle opportunità di sviluppo professionale è considerato un premio per i dipendenti.

Un sistema di premi per i dipendenti mira a motivare i membri del team e a creare un ecosistema in cui l'azienda riconosce e celebra i dipendenti che hanno ottenuto buoni risultati" prestazioni di lavoro dei dipendenti con incentivi significativi. In questo modo si crea una cultura dell'eccellenza e si aumenta il morale dei dipendenti per ottenere risultati brillanti e costanti.

Il punto di partenza per il dipartimento Risorse Umane dovrebbe essere la progettazione di un programma di riconoscimento dei dipendenti che risuoni con i valori fondamentali dell'azienda. Siate chiari sul comportamento che volete premiare, sul come e sul perché.

Ad esempio, se l'adozione di un approccio dirompente è cruciale per il futuro esito positivo, assicuratevi che le persone siano riconosciute per questo con un premio non monetario o monetario.

Differenza tra premi e programmi di riconoscimento per i dipendenti

Prima di andare avanti, dobbiamo essere chiari: premi e riconoscimenti non sono la stessa cosa. Quando si usano entrambe le parole in una frase, ognuna ha un significato diverso, ma l'obiettivo finale è lo stesso.

Qualsiasi modulo di riconoscimento sociale che riconosca e apprezzi il lavoro richiesto da un dipendente è un riconoscimento, ma non un premio. Ad esempio, quando si applaude il lavoro richiesto da un dipendente durante una riunione del team o gli si assegna il titolo di "dipendente del mese".

A meno che l'elogio non sia allegato a un beneficio tangibile, come un incentivo monetario, non è considerato un premio per i dipendenti. Tuttavia, se volete che i vostri dipendenti diano il meglio, un programma di premi competitivi è in grado di fare la differenza, in quanto è probabile che aumenti le prestazioni dei dipendenti anche di molto 27% .

Importanza dei programmi di ricompensa per i dipendenti

Dipendenti felici e motivati fanno l'esito positivo di un'organizzazione. Un programma di ricompense per i dipendenti aiuta a costruire un ambiente di lavoro in cui si riconoscono i lavori richiesti, si celebrano i risultati e ogni membro del team si sente importante.

Questa è una visualizzazione semplicistica del ruolo dei premi per i dipendenti sul posto di lavoro. Vediamo perché questi programmi sono parte integrante della coltivazione di una forza lavoro prospera e motivata.

Aumenta il morale dei dipendenti

I dipendenti trascorrono almeno 40 ore alla settimana sul posto di lavoro. Il morale sul posto di lavoro ha un ruolo enorme nelle loro prestazioni.

Se il loro lavoro non viene riconosciuto e se i team leader li danno per scontati, si avrà un impatto diretto sulla loro produttività. La cosa peggiore è che gli altri dipendenti sono demotivati quando vedono i loro colleghi insoddisfatti o esauriti.

L'impostazione di un programma di premi e riconoscimenti aumenta il morale dei dipendenti. I dipendenti si sentono valorizzati e apprezzati. Inoltre, si sentono realizzati perché stanno contribuendo a qualcosa di utile.

È interessante notare che i premi non monetari, come le lettere personalizzate o qualsiasi modulo di ricompensa personalizzata, possono migliorare il morale dei dipendenti.

Incoraggia un ambiente di lavoro positivo

Il riconoscimento tra pari è un forte catalizzatore per la costruzione di una cultura aziendale positiva. Dalla celebrazione dei risultati del team alle imprese individuali settimanali, istituite un modulo di programma di ricompensa per i dipendenti. Considerate il programma di riconoscimento come una pietra miliare della cultura aziendale.

La chiave è rendere il programma inclusivo. Chiedete a manager e dirigenti di partecipare attivamente e di apprezzare il lavoro dei loro dipendenti. Può essere semplice aggiungere un premio speciale "Leaders Choice Award" per riconoscere i dipendenti che portano le idee più innovative.

Il riconoscimento tra pari è un altro aspetto che spesso manca nei sistemi di ricompensa dei dipendenti. Coinvolgere i compagni di squadra ad ammirare il lavoro degli altri crea uno spirito collaborativo a lungo termine. I membri del team si supportano volentieri a vicenda per ottenere prestazioni migliori, facilitando il lavoro di tutti.

Migliora la fidelizzazione dei dipendenti

Durante la pandemia, i dipendenti di diversi settori si sono resi conto di non essere soddisfatti del proprio lavoro. Questo ha portato alle Grandi Dimissioni, l'esodo di massa dei dipendenti dai lavori e dalle carriere che non volevano più intraprendere.

Ciò significa che se il livello di motivazione dei vostri dipendenti è basso, li state spingendo ad accettare nuove offerte di lavoro.

Un programma di ricompense per i dipendenti ben strutturato sarà un ostacolo in questo caso. Il modo migliore per utilizzare i premi per trattenere i dipendenti meritevoli è quello di offrire loro un piano di sviluppo della carriera personalizzato in base ai loro interessi. Se questo non è possibile, i workshop e i programmi di certificazione per lo sviluppo professionale sono un ottimo punto di partenza.

Il vantaggio di questi programmi di ricompensa è che i dipendenti prevedono il vantaggio di rimanere fedeli alla vostra azienda. Questo va oltre la ricompensa dei dipendenti, perché riconosce le aspirazioni individuali e investe nella loro crescita professionale a lungo termine.

Senza tali ricompense migliorare il rendimento del lavoro i vostri migliori talenti potrebbero prendere in considerazione l'idea di lasciare l'azienda senza che sia chiara la loro traiettoria di crescita personale.

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti

I dipendenti disimpegnati sul posto di lavoro vi costano denaro, molto denaro. Sono meno creativi. Di conseguenza, la loro produttività sul lavoro è più bassa, il che significa che la vostra produzione ne risente. Se la motivazione dei dipendenti continua a essere bassa, è necessario sostituirli, aumentando i costi di turnover.

Secondo Gallup i dipendenti impegnati aumentano la redditività del 21% e sono più produttivi del 17%. I dipendenti iniziano a demotivarsi dopo la fine del periodo di luna di miele, che dura alcuni mesi dopo l'assunzione di un nuovo lavoro.

La domanda che ci si pone è: Da fare per mantenerli impegnati a lungo termine?

Ecco i programmi di ricompensa per i dipendenti. Questi programmi possono avere un intervallo tra ricompense monetarie e non monetarie. Un sistema di ricompense, una menzione nella vostra intranet o in altri canali di comunicazione, o un ringraziamento personale da parte della leadership colpiscono un accordo emotivo, facendo sentire i dipendenti considerati all'interno dell'organizzazione.

Costruisce un circuito di feedback per i dipendenti

Il feedback dei dipendenti è uno dei modi più sottovalutati per ricompensare i dipendenti. La maggior parte dei dipendenti si trattiene dal condividere pubblicamente i propri feedback e pensieri. Le ragioni sono due: il timore di un contraccolpo e la mancanza di chiarezza sull'impatto del loro feedback sull'organizzazione.

Se iniziate a riconoscere i feedback dei dipendenti e costruite una piattaforma di riconoscimento per consentire loro di condividere i loro suggerimenti, darete loro una fantastica ricompensa. Questo approccio convalida le intuizioni dei dipendenti e dà loro un senso di titolarità e di commit.

Quando i dipendenti ottengono maggiore visibilità, contribuiscono maggiormente all'esito positivo dell'organizzazione, creando così un circuito di feedback.

Questo circolo di feedback ha un impatto diretto sulle prestazioni dei dipendenti, che sanno che il loro feedback sarà preso più seriamente se le loro prestazioni saranno migliori. Come ciliegina sulla torta, date risalto ai dipendenti che hanno condiviso il maggior numero di feedback di valore in un mese.

Esempi di incentivi e programmi di ricompensa

Ecco alcune idee da includere nei vostri programmi di ricompensa aziendali.

Bonus

Il bonus è uno dei modi più comuni per offrire ricompense monetarie nei programmi di ricompensa dei dipendenti. Considerate la possibilità di pagare il bonus annualmente o nel periodo in cui i dipendenti raggiungono una metrica o un oggetto specifico.

Esistono due approcci all'offerta di incentivi basati sulle prestazioni dei dipendenti: bonus per premiare e incentivare i dipendenti in base alla valutazione delle loro prestazioni o incentivi a livello di organizzazione, come la condivisione degli utili.

Condivisione degli utili

Un piano di ricompensa con condivisione degli utili è un sistema efficace per incoraggiare i dipendenti ad assumersi la titolarità del proprio lavoro. La premessa è semplice: i vostri dipendenti ricevono una quota dei profitti dell'azienda in base a condizioni predeterminate. Se l'azienda ne beneficia, ne beneficiano anche i dipendenti. Questo aumenta anche la fedeltà dell'azienda, perché i dipendenti hanno la possibilità di ottenere una quota di profitto maggiore con l'espansione dell'attività.

Programmi di salute e benessere

Un programma di salute e benessere è un tipo di programma di ricompensa per i dipendenti che ne migliora la salute generale e la forma fisica. Questo è diventato essenziale nei tempi attuali in cui 1 dipendente su 7 si lamenta di problemi di salute mentale sul posto di lavoro. Campagne sanitarie in loco, configurazione di uffici remoti, iscrizioni a palestre e pranzi salutari sono alcuni esempi di questo programma per coinvolgere i dipendenti e renderli più in forma e produttivi.

Tempo libero extra

Un modo per evitare il burnout dei dipendenti è offrire loro ferie extra. I dipendenti hanno una vita al di fuori del lavoro; concedendo loro dei giorni in più, il vostro dipendente beneficerà del fatto di trascorrere più giorni di relax con la propria famiglia.

Programmi di referral

Questo programma di incentivazione ha un duplice scopo: sfruttare la rete di contatti dei dipendenti attuali e trasmettere il messaggio che l'azienda dà valore alle loro referenze. I dipendenti ricevono una ricompensa in denaro quando uno dei loro referenti occupa una posizione aperta e continua a lavorare per almeno qualche mese.

Schede regalo

È difficile garantire la soddisfazione dei dipendenti quando si assegna loro un regalo. Il vostro regalo potrebbe essere diverso dalle loro aspettative. Le schede regalo colmano questa lacuna. Queste schede sono precaricate con un valore monetario specifico che i dipendenti possono riscattare per i loro acquisti preferiti.

Apprezzamento dei dipendenti basato sui punti

Simile alle schede regalo, ma in questo programma di ricompensa aziendale i dipendenti devono raccogliere un certo numero di punti da riscattare per ottenere un regalo. Questi punti sono legati a vari moduli di riconoscimento, come l'ottenimento di una valutazione a 5 stelle da parte di almeno tre clienti al mese.

Quando premiate i dipendenti con un gioco, è più probabile che nel vostro team si crei una sana competizione. Ognuno di loro crede nell'elevazione degli altri, quindi l'intero team vince.

Come creare un programma di ricompense per i dipendenti su ClickUp?

Finora abbiamo trattato il cosa, il perché e gli esempi di un programma di ricompense aziendali. Questa sezione mostra come ClickUp, una piattaforma olistica per la produttività, aiuta i titolari aziendali e i dipartimenti delle risorse umane a creare programmi di ricompensa.

Obiettivi di ClickUp

L'impostazione degli obiettivi è la funzione di base di una piattaforma di ricompense e software di monitoraggio dei dipendenti . Una volta fissati gli obiettivi, avrete le metriche per valutare i vostri dipendenti e loro sapranno cosa devono raggiungere per ottenere una ricompensa. Obiettivi di ClickUp è il mix perfetto tra impostazione degli obiettivi e gestione delle prestazioni. Il team delle risorse umane utilizza gli obiettivi per monitorare OKR, sprint e scorecard. Sono suddivisi in singoli traguardi per monitorare l'esito positivo di specifici membri del team.

Monitoraggio dello stato degli obiettivi con la dashboard obiettivi di ClickUp

All'interno del traguardo, decidere il valore come numero, vero o falso, valuta o attività.

Ad esempio, se si sceglie un numero, impostare un intervallo di inizio e di traguardo. Vero e falso sono ideali per le attività che si desidera misurare solo se sono terminate. La valuta serve per misurare la produttività dei dipendenti in termini di obiettivi finanziari. Infine, i compiti tracciano automaticamente il completamento delle attività nel progetto in corso.

ClickUp Milestones Attività cardine di ClickUp è un sistema di riconoscimento che identifica i principali risultati raggiunti dal team durante la durata di un progetto. Per facilitare l'individuazione delle attività cardine, esse sono evidenziate da un'icona a forma di diamante con il nome dell'attività in grassetto.

Esempi di attività cardine del progetto in ClickUp

Indipendentemente dal tipo di visualizzazione scelto, non potrete mai perdervi le attività cardine del vostro progetto. Trasformate qualsiasi attività in una pietra miliare con un semplice pulsante e filtrate le pietre miliari per verificare quando sono state raggiunte in un anno solare.

ClickUp per le risorse umane e i gestori del team

Per i team delle risorse umane, ClickUp offre una soluzione perfetta per la gestione delle risorse umane strumento di monitoraggio della produttività dei dipendenti . Per altri team di gestione, ClickUp è uno strumento ideale per il monitoraggio della produttività dei dipendenti software per il coinvolgimento dei dipendenti .

I team delle risorse umane visualizzano i flussi di lavoro e organizzano rapidamente le risorse utilizzando le viste Carico di lavoro, Tabella e Modulo.

Con il modello di piano d'azione per obiettivi SMART, vi assicurate che i vostri obiettivi vengano portati a termine con una vista Elenco per mantenere tutto organizzato e in linea con i vostri obiettivi La dashboard di ClickUp fornisce una visualizzazione olistica delle attività cardine e un accesso di alto livello ai KPI e ai traguardi che il team deve raggiungere. Qualunque sia il vostro Obiettivi delle Risorse Umane è, il dashboard permette a tutti di monitorare lo stato e di essere sulla stessa pagina.

ClickUp è anche una piattaforma unica per l'esperienza dei dipendenti, che consente ai gestori del team di progettare un piano di sviluppo dei dipendenti e di attività di coinvolgimento dei dipendenti . I gestori del team eseguono questi piani per mantenere i dipendenti concentrati e ottenere il loro massimo contributo.

ClickUp agisce come una piattaforma end-to-end che permette al team di leadership di

Mantenere alta la motivazione dei dipendenti

Individuare e sviluppare i talenti del futuro

Migliorare la fidelizzazione dei dipendenti

Facendo un ulteriore passo avanti, il team HR personalizza il piano aggiungendo visualizzazioni, campi personalizzati e stati e suddividendo gli obiettivi generali in attività più piccole e gestibili per i diversi team.

Modelli di ClickUp per gestire le valutazioni delle prestazioni

Sebbene ClickUp non sia tecnicamente un'applicazione di software di valutazione delle prestazioni i modelli di valutazione delle prestazioni di ClickUp rendono semplice l'impostazione dei processi di valutazione delle prestazioni. Modelli di ClickUp è una scorciatoia per eseguire le cose più velocemente con progetti pronti all'uso. Ecco alcuni esempi di modelli ClickUp che vi saranno molto utili per pianificare i programmi di ricompensa per i dipendenti.

Modello Obiettivi annuali

Il Modello di obiettivi annuali consente di stabilire obiettivi annuali, suddividerli in attività più piccole e monitorare lo stato di ogni progetto. Assegnate le attività, stabilite le priorità e rendete conto a tutti del proprio ruolo. I dipendenti fanno riferimento a questo modello per assicurarsi di essere stati nella giusta direzione.

Utilizzate il modello per gli obiettivi annuali di ClickUp per definire gli obiettivi annuali, suddividerli in attività facili da gestire e misurarne lo stato

modello di reportistica delle prestazioni ###

I team delle risorse umane utilizzano il modulo Modello di reportistica sulle prestazioni per monitorare le prestazioni del team in tempo reale e analizzare le tendenze utilizzando visualizzazioni e grafici. La parte migliore è che questo modello consente di monitorare i KPI in tempo reale e di creare report automatizzati senza alcun lavoro richiesto per la condivisione con gli stakeholder.

Inserite tutto ciò che riguarda gli obiettivi e le prestazioni del vostro team in questo utile modello

Modello di piano di sviluppo dei dipendenti

Un programma di riconoscimento dei dipendenti ha diverse caratteristiche. Modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp vi aiuta a monitorare la crescita dei vostri dipendenti con stati personalizzati, visualizzazioni personalizzate e project management attraverso funzionalità di monitoraggio del tempo.

Fornite ai dipendenti le informazioni e le competenze necessarie per i nuovi ruoli/responsabilità utilizzando il nostro modello di elenco del piano di sviluppo dei dipendenti

La chiave di un programma di successo per il coinvolgimento e la gratificazione dei dipendenti è incentivarli in base al loro stato e al loro contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Modello per attività cardine

Il Il modello delle attività cardine è un modo semplice per visualizzare le attività cardine di un progetto. In questo modo i team leader hanno una panoramica rapida delle attività cardine di un progetto. I risultati vengono utilizzati per prevedere la Sequenza dei progetti futuri.

Iniziate con questo modello per documentare le attività cardine del progetto in modo collaborativo, divertente e visivamente accattivante, in modo da essere sempre al corrente delle tappe più importanti

Eseguite il vostro primo programma di ricompensa per i dipendenti con ClickUp

Per impostare e gestire con esito positivo un programma di ricompensa per i dipendenti è necessario avere tutte le carte in regola. I responsabili delle risorse umane e della gestione hanno bisogno di uno strumento facile da usare per i principianti, come ClickUp, per dare il via alle attività.

Quando si tratta di gestire per la prima volta un programma di premi e riconoscimenti per i dipendenti per migliorarne il coinvolgimento, ClickUp è la scelta migliore. Anche il team delle risorse umane può impostare il sistema di base di ricompensa dei dipendenti e monitorare l'esito positivo del programma.

Utilizzate ClickUp Teams per gestire importanti documenti HR e favorire la collaborazione del team

Iniziate con l'impostazione di attività e assegnare i commenti come elementi d'azione. Aggiungete le linee guida per i vostri programmi di ricompensa su Documenti ClickUp e collegarli ai flussi di lavoro esistenti. Usate la Lavagna online per fare un brainstorming di idee e aggiungere note sui vostri programmi di ricompensa aziendali.

Rimanete in carreggiata con gli obiettivi, fissate Sequenze chiare e misurabili e automatizzate il monitoraggio dello stato per entrambi i programmi obiettivi a breve e a lungo termine .

Visualizzate lo stato di ciascun dipendente in tempo reale con ClickUp, completamente personalizzabile dashboard e ottenere informazioni dettagliate a colpo d'occhio.

L'integrazione di ClickUp con software di monitoraggio dei dipendenti fornisce ai manager informazioni in tempo reale per valutare le prestazioni dei dipendenti. Risparmiare tempo che altrimenti verrebbe impiegato per esportare i dati da diverse origini nei vostri programmi di premi e riconoscimenti.

I modelli precostituiti di valutazione delle prestazioni sono un risparmio di tempo per i team aziendali più impegnati. Da fare è solo inserire i vostri requisiti nel modello per iniziare.

Creare un programma di ricompense per i dipendenti è più facile che mai! Iscrivetevi gratis a ClickUp e costruite il vostro primo sistema di ricompensa per i dipendenti.