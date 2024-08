10 attività di coinvolgimento dei dipendenti che stimolano il morale da provare subito

Investire tempo, denaro e risorse nel reclutamento dei migliori talenti per la vostra azienda è solo metà della battaglia. Una strategia efficace di coinvolgimento dei dipendenti è la chiave per trattenerli, massimizzare il loro potenziale e garantire che rimangano fedeli alla vostra organizzazione.

Tuttavia, una strategia di coinvolgimento Reportistica Gallup ha rilevato che il 77% dei dipendenti non è impegnato o è attivamente disimpegnato. Se siete qui, è probabile che riconosciate l'importanza di colmare questo divario. E come risultato, siete a caccia di idee per il coinvolgimento dei dipendenti. Siamo qui per aiutarvi.

Abbiamo stilato un elenco di divertenti attività di coinvolgimento dei dipendenti per riportare la scintilla sul posto di lavoro e creare team forti che lavoreranno per il successo dell'azienda.

Che cosa sono le attività di coinvolgimento dei dipendenti?

Le attività di coinvolgimento dei dipendenti sono giochi, eventi, azioni o ruoli diversi che vengono utilizzati per migliorare il commitment emotivo e l'entusiasmo dei team nei confronti del lavoro e dell'azienda.

Ciò significa che un dipendente impegnato non lavora solo per lo stipendio, il bonus occasionale o la prossima promozione. Si impegnano anche per aiutare l'azienda a raggiungere gli obiettivi a breve e a lungo termine. Questi dipendenti propongono nuove idee, accettano le sfide e fanno il passo più lungo della gamba senza che nessuno glielo chieda. 💪

Al contrario, un dipendente disimpegnato Da fare il minimo indispensabile, solo per tirare avanti. Timbra il cartellino e se ne va, guardando più all'orologio che al proprio contributo allo stato dell'azienda. E invece di vedere le sfide come opportunità di crescita, potrebbe visualizzarle come un peso ed evitarle.

Guardando al quadro generale, i dipendenti impegnati promuovono l'innovazione, contribuiscono a una cultura positiva dell'ambiente di lavoro e aiutano l'azienda a rimanere agile in un panorama aziendale in continua evoluzione.

Al contrario, i dipendenti disimpegnati tendono a ridurre la produttività e a rallentare lo stato dell'azienda nel raggiungimento degli obiettivi.

Perché il coinvolgimento dei dipendenti è importante?

Le aziende che danno priorità e investono nel miglioramento dell'impegno dei dipendenti ottengono enormi vantaggi su tutta la linea. Secondo un'indagine di 2020 di Gallup un elevato impegno dei dipendenti porta a:

21% di redditività in più

calo dell'81% dell'assenteismo

41% di difetti di qualità in meno

14% di aumento della produttività

10% di aumento della fedeltà e dell'impegno dei clienti

18% di riduzione del turnover nelle organizzazioni ad alto tasso di turnover e 43% di riduzione del turnover nelle organizzazioni a basso tasso di turnover

In parole povere, un elevato impegno dei dipendenti equivale a un elevato ritorno aziendale. 📈

Cosa influenza l'impegno dei dipendenti?

Gli stipendi e i bonus hanno un ruolo nel coinvolgimento dei dipendenti, ma da soli non sono sufficienti. Diamo quindi un'occhiata agli altri fattori chiave che influenzano l'impegno dei dipendenti l'impegno dei dipendenti :

Leadership: Il coinvolgimento dei dipendenti inizia dall'alto. Se i leader credono negli obiettivi dell'azienda e lo dimostrano con le loro azioni, è più probabile che anche i dipendenti siano d'accordo

Il coinvolgimento dei dipendenti inizia dall'alto. Se i leader credono negli obiettivi dell'azienda e lo dimostrano con le loro azioni, è più probabile che anche i dipendenti siano d'accordo Comunicazione cancellata: I dipendenti vogliono chiarezza. Aspettative poco chiare o mancanza di direzione portano a confusione e riducono l'impegno

I dipendenti vogliono chiarezza. Aspettative poco chiare o mancanza di direzione portano a confusione e riducono l'impegno Riconoscimento dei dipendenti : È nella natura umana cercare un riconoscimento per il lavoro svolto. Vantaggi come un bonus o un aumento sono ottimi, ma a volte un semplice "grazie" è molto utilefar sentire un dipendente riconosciuto e apprezzato 🤝

È nella natura umana cercare un riconoscimento per il lavoro svolto. Vantaggi come un bonus o un aumento sono ottimi, ma a volte un semplice "grazie" è molto utilefar sentire un dipendente riconosciuto e apprezzato 🤝 Sviluppo professionale : I dipendenti valorizzano l'apprendimento e la crescita continui. Se queste vie sono disponibili, è probabile che i livelli di impegno e soddisfazione lavorativa aumentino

I dipendenti valorizzano l'apprendimento e la crescita continui. Se queste vie sono disponibili, è probabile che i livelli di impegno e soddisfazione lavorativa aumentino Equilibrio vita-lavoro : Il burnout è reale. I dipendenti sovraccarichi di lavoro si disimpegnano nel tempo. Offrire opzioni di lavoro da remoto, orari flessibili e pause da attività non legate al lavoro sono efficaci per contrastare questo fenomeno

Il burnout è reale. I dipendenti sovraccarichi di lavoro si disimpegnano nel tempo. Offrire opzioni di lavoro da remoto, orari flessibili e pause da attività non legate al lavoro sono efficaci per contrastare questo fenomeno **Il coinvolgimento cresce quando i dipendenti si sentono sicuri di esprimere le proprie preoccupazioni e sentono che il loro contributo ha valore

**Relazioni di lavoro: quando i dipendenti sentono di far parte di una comunità di supporto, è più probabile che rimangano impegnati

Brainstorming, piano, strategia e comunicazione in tempo reale per velocizzare la consegna dei progetti con le lavagne online di ClickUp

La comprensione di questi fattori aiuta a progettare una strategia di coinvolgimento efficace che aumenta la fidelizzazione e l'impegno dei dipendenti. Ora diamo un'occhiata alle attività che potete implementare subito per dare vita alla vostra strategia.

10 Migliori attività di coinvolgimento dei dipendenti

Ecco 10 delle attività di coinvolgimento dei dipendenti più semplici ed efficaci per far schizzare l'indice di coinvolgimento al di sopra dei grafici.

1. Creare un programma di accoglienza per l'onboarding

Le prime impostazioni durante l'onboarding, fin dal primo giorno, definiscono il percorso di un dipendente nella vostra azienda. Purtroppo, alcune aziende ignorano questa fase o la affrontano frettolosamente.

In effetti, solo il 12% dei dipendenti dichiara che la propria azienda fa un ottimo lavoro di onboarding dei nuovi assunti. Tuttavia, una CareerBuilder ha condotto un sondaggio ha rivelato che un programma di onboarding ben strutturato porta a un maggiore coinvolgimento, a una maggiore produttività e a un minore turnover dei dipendenti.

Fate iniziare bene i vostri nuovi dipendenti con questo modello di onboarding di ClickUp

Migliorare il vostro processo di onboarding può essere più facile di quanto pensiate. Ecco alcune semplici modifiche che fanno una grande differenza:

Programma cancellato: Semplificare il processo di onboarding in modo che i nuovi dipendenti sappiano esattamente Da fare, dall'inizio alla fine

Semplificare il processo di onboarding in modo che i nuovi dipendenti sappiano esattamente Da fare, dall'inizio alla fine **Le prime riunioni con il team delle risorse umane e i supervisori sono fondamentali. È il momento ideale per fissare aspettative chiare, delineare i ruoli e aprire i canali di comunicazione

**Presentazione del team : Organizzate un icebreaker di persona o virtuale per presentare i nuovi dipendenti al team. Questo li aiuta a capire a chi rivolgersi per domande specifiche e assistenza

Organizzate un icebreaker di persona o virtuale per presentare i nuovi dipendenti al team. Questo li aiuta a capire a chi rivolgersi per domande specifiche e assistenza Supporto da parte dei colleghi: Associare ai nuovi dipendenti un compagno o un mentore per aiutarli ad ambientarsi nel nuovo ruolo, nell'ambiente di lavoro e nella cultura aziendale 🧑‍🤝‍🧑

Quando i nuovi dipendenti si sentono supportati fin dall'inizio, acquistano rapidamente fiducia e sentono di appartenere al proprio ruolo. Questo aumenta il loro impegno nel ruolo e il loro desiderio di contribuire al team e agli obiettivi dell'azienda.

2. Providere opportunità di formazione e sviluppo

Iniziare con un buon programma di onboarding è ottimo. Per mantenere lo slancio, è necessario offrire continue opportunità di formazione e sviluppo.

Questo aiuta i dipendenti a colmare le lacune di competenze necessarie per i loro ruoli ed è un modo intelligente per mantenere il team motivato e impegnati. Secondo un'indagine di relazione Udemy del 2016 , l'80% dei dipendenti afferma che le opportunità di apprendimento sul lavoro li rendono più impegnati.

Iniziate a sviluppare il vostro piano di allenamento con questo modello di quadro di formazione di ClickUp

Ecco alcuni consigli pratici per garantire che i vostri programmi di formazione vadano a segno:

Contenuti pertinenti: Allineare i contenuti della formazione agli obiettivi dell'azienda e alle sfide individuali dei dipendenti

Allineare i contenuti della formazione agli obiettivi dell'azienda e alle sfide individuali dei dipendenti Formati interattivi: Abbandonate le sessioni di formazione lunghe e noiose. Adottate approcci come workshop e quiz interattivi, apprendimento gamificato e simulazioni pratiche

Abbandonate le sessioni di formazione lunghe e noiose. Adottate approcci come workshop e quiz interattivi, apprendimento gamificato e simulazioni pratiche **Cicli di feedbackMonitoraggio delle prestazioni eraccogliere feedback dopo la formazione. Questo aiuta a perfezionare le sessioni future per mantenerle pertinenti ed efficaci

Una formazione regolare non solo supporta lo sviluppo della carriera del team, ma aumenta anche la produttività e le prestazioni nei loro ruoli. In altre parole, la crescita del team è anche la vostra crescita.

3. Coinvolgere i dipendenti in sessioni di feedback bidirezionali

Dopo aver ottenuto un feedback dalle sessioni di formazione dei dipendenti, perché fermarsi lì? Incoraggiate i dipendenti a esprimere i loro pensieri, suggerimenti e preoccupazioni anche in altre aree. Pensate allo sviluppo dei prodotti, alle interazioni con i clienti, ai processi interni o anche ai miglioramenti della cultura del luogo di lavoro.

Utilizzare modelli di moduli di feedback per acquisire, dare priorità e agire sui suggerimenti. Questo dimostra ai dipendenti che il loro contributo è valorizzato, rendendoli naturalmente inclini a contribuire di più.

Ma il feedback non è una strada a senso unico. Create un ambiente in cui i dipendenti possano ricevere feedback anche dai loro manager e colleghi.

La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp per trovare rapidamente qualsiasi conversazione

La destra software di gestione delle persone aiuta a semplificare questo processo, anche quando si lavora con un team virtuale. Dovrebbe supportare la comunicazione continua tramite commenti, chat, Slack e reportistica giornaliera per affrontare problemi e preoccupazioni in tempo reale.

Questo migliora il lavoro di squadra e pone le basi per una forza lavoro più impegnata e produttiva. Inoltre, crea uno spazio sicuro per il feedback dei dipendenti, sia che si tratti di processi di lavoro, relazioni tra team, raccomandazioni sullo spazio per gli uffici o l'inclusione di orari di lavoro più flessibili.

Festeggiate insieme ai dipendenti date speciali come compleanni e anniversari di lavoro. Prendete in considerazione piccoli gesti come schede regalo, messaggi sui social media, taglio della torta o persino un pranzo del team. Ciò contribuisce a coinvolgere i dipendenti e a farli sentire valorizzati e parte di una famiglia più grande.

Inoltre, prendete una pausa dalla routine regolare per celebrare eventi e festività divertenti. Pensate alla Giornata nazionale della pizza, alla Giornata del cane al lavoro, alla Giornata degli atti di gentilezza casuali e alla Giornata internazionale del volontariato. Questo crea ricordi condivisi e, soprattutto, rienergizza il team a lavorare sodo, ma apprezzando la spontaneità della cultura aziendale. ⚡️

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutti i vostri lavori

Create un calendario aziendale per tenere tutti informati sulle attività cardine e sugli eventi speciali. Questo promemoria visivo crea attesa, incoraggia la partecipazione del team e dà a tutti qualcosa da attendere con ansia.

Non sottovalutate mai il potere di queste piccole celebrazioni. Incoraggiano i dipendenti, aumentano il morale e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro vivace.

5. Pianificare eventi di attività di team all'aperto

Chi non ama un buon mix di divertimento e aria fresca? Portare il team all'aperto per alcune attività di coinvolgimento dei dipendenti può davvero scuotere le cose... in senso positivo, ovviamente. Aiuta tutti a rilassarsi, a connettersi e a ricaricarsi. Iniziate ad esplorare attività di coinvolgimento dei dipendenti come:

Giornata in campo

Gita in campeggio

Picnic nel parco

Escursione di gruppo nella natura

Caccia al tesoro in città

Corse o passeggiate di beneficenza

I team che giocano insieme spesso lavorano meglio. Queste esperienze di condivisione creano fiducia e aprono la strada a una migliore comunicazione e collaborazione. Investite in attività di team building: gli effetti sulle prestazioni e sulla soddisfazione dei dipendenti ne valgono la pena.

6. Organizzare talent show per i dipendenti

L'organizzazione di talent show sul lavoro può essere molto divertente e apportare numerosi benefici. Innanzitutto, è bello vedere quali talenti nascosti hanno i vostri colleghi e celebrare la loro diversità e creatività. Potrete scoprire che la persona silenziosa dell'account sa destreggiarsi o che il vostro project manager suona la chitarra! 🎸

Inoltre, si abbattono i silos tra i diversi reparti. Così le persone che non interagiscono quotidianamente hanno la possibilità di collaborare e di entrare in contatto a livello personale.

Pianificare e organizzare eventi indimenticabili con il miglior strumento di gestione degli eventi

Inoltre, fare il tifo per i propri compagni di squadra per i loro talenti unici e ricevere il tifo per loro è una bella sensazione. Questa attività di team building fa sentire l'ufficio più simile a una comunità, chiave per migliorare la comunicazione quotidiana e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

7. Organizzare laboratori di arti e mestieri

I laboratori di arti e mestieri sono un altro ottimo modo per prendersi una pausa dal lavoro e legare con i colleghi in un'impostazione rilassata. Le attività possono includere qualsiasi cosa, dalla pittura alla ceramica e ai progetti di bricolage.

Quando i dipendenti svolgono le loro attività abituali, si appoggiano molto al lato sinistro del cervello, che è quello della logica e del pensiero analitico. Le attività artistiche, invece, stimolano il lato destro, stimolando la creatività e l'immaginazione. Questo cambiamento spesso porta a idee nuove e innovative quando i dipendenti tornano al lavoro.

Maneggiare materiali artistici, usare colori vivaci e creare produttività tangibili è terapeutico e calmante. Aiuta ad alleviare lo stress, a migliorare l'umore e ad affinare l'attenzione e la concentrazione. 🧑‍💻

Per massimizzare questi benefici, prendete in considerazione l'idea di organizzare sessioni con regolarità, variando i tipi di arte e artigianato e invitando diversi istruttori a condividere la loro esperienza.

8. Condivisione di idee in mini discorsi in stile TED

Organizzare mini conferenze in stile TED è un modo eccellente per incoraggiare la condivisione delle conoscenze tra i membri del team. Dà loro la possibilità di discutere dei loro interessi, sia che siano legati al lavoro che alle loro passioni personali.

Parlare di fronte ai colleghi può essere impegnativo, soprattutto all'inizio. Tuttavia, con la pratica e il supporto, può aumentare significativamente la fiducia in se stessi e le capacità di parlare in pubblico. Ciò si rivela utile quando i dipendenti devono tenere webinar, conferenze e presentazioni ai client.

L'ascolto di argomenti diversi stimola la curiosità dei membri del team, portando a un continuo miglioramento personale. Inoltre, li espone a prospettive e approcci diversi che non avevano mai considerato prima.

Organizzare regolarmente queste sessioni è un ottimo modo per promuovere una cultura di apprendimento e crescita continui.

9. Pranzare e imparare qualcosa di nuovo

La pausa pranzo non deve essere dedicata solo al rifornimento del corpo. Ogni tanto si può fare anche per rifornire la mente. 🧠

Perché non provare a organizzare sessioni di pranzo e apprendimento per il vostro team? Potreste organizzarle una volta al mese, a cadenza trimestrale o in qualsiasi altro momento regolare. Fate intervenire relatori ospiti per trattare una varietà di argomenti, dagli ultimi aggiornamenti tecnologici ai consigli sulla salute o persino sullo sviluppo delle soft skills.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Bundle-with-Custom-Fields.png Modulo di Feedback sulle funzionalità/funzione di ClickUp /$$$img/

Trascinate i campi personalizzati nel campo personalizzato del modulo ClickUp per raccogliere feedback sui tipi di sessioni di pranzo e apprendimento che interessano ai vostri dipendenti

Potreste anche introdurre un libro del mese legato allo sviluppo personale o alle tendenze del settore. Poi, durante la pausa pranzo, tutti possono chattare sulle chiavi di lettura del libro.

Il bello delle sessioni di lunch-and-learn è che fanno sentire l'apprendimento meno come un lavoro di routine e più come un'esperienza coinvolgente e piacevole.

10. Mantenersi in forma con attività di salute e benessere

Quando il team è fisicamente in forma, lavora ancora meglio. Allora perché non introdurre alcune iniziative di fitness sul posto di lavoro?

Corsi di yoga, Zumba o aerobica sono ottimi modi per iniziare la giornata o per rilassarsi dopo un lungo periodo di lavoro. Fate venire un istruttore di fitness una volta alla settimana (o in giorni specifici) per guidare il team in una sessione. Se avete un budget limitato, prendete in considerazione l'idea di iscrivervi ad app di fitness condotte da professionisti.

Un'altra idea divertente è quella di organizzare sfide di fitness settimanali o mensili, in cui i dipendenti si sfidano in gare amichevoli come il conteggio dei passaggi, i tempi di plank o i salti con la corda. Questo aggiunge un elemento di divertimento e cameratismo, promuovendo al contempo uno stile di vita sano. 🤸‍♂️

Mettete in atto nuove abitudini salutari un passaggio alla volta con lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp

Se lo spazio lo consente, è possibile allestire una piccola palestra o un'area dedicata all'allenamento in ufficio. In alternativa, potete collaborare con palestre o centri fitness locali per offrire abbonamenti scontati ai vostri dipendenti.

La promozione della salute e del benessere migliora la salute mentale e il benessere generale dei dipendenti. Questo porta a una riduzione dei livelli di stress, a un miglioramento della concentrazione e a una riduzione dell'assenteismo dovuto a problemi di salute.

Come misurare il coinvolgimento dei dipendenti

Dopo aver lanciato la strategia di coinvolgimento dei dipendenti, il passaggio successivo è quello di misurarne l'efficacia. Non tutte le attività avranno successo, e va bene così. Tenendo d'occhio i feedback dei dipendenti e i tassi di partecipazione, potrete decidere quali attività mantenere e quali rinnovare o sostituire.

Condurre queste valutazioni mentre ci si destreggia tra le altre attività delle risorse umane può risultare molto impegnativo. Per fortuna, ClickUp è stato progettato per aiutare I team HR gestiscono tutto senza problemi. Utilizzatelo per semplificare i vostri flussi di lavoro, dall'assunzione e l'onboarding alla gestione del coinvolgimento dei dipendenti e al monitoraggio delle prestazioni: non c'è bisogno di partire da zero, basta scegliere e personalizzare uno degli oltre 120 modelli HR di ClickUp.

Con Obiettivi di ClickUp per misurare l'efficacia della vostra strategia di coinvolgimento dei dipendenti e per monitorare l'andamento complessivo della vostra azienda Obiettivi delle risorse umane è un gioco da ragazzi. Impostate i traguardi e monitorate lo stato in tempo reale. Inoltre, è possibile programmare sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti per scoprire quanto questi si sentano legati al loro lavoro e alla missione dell'azienda.

Tracciate i vostri obiettivi fino ai KPI più essenziali e visualizzate automaticamente e in modo dettagliato lo stato di avanzamento

Raccogliete e organizzate queste risposte nella visualizzazione Tabella di ClickUp e visualizzate le informazioni con grafici a torta, a barra e a linee in ClickUp Dashboard . Il dashboard è anche perfetto per monitorare la produttività dei dipendenti e le tendenze delle prestazioni nel tempo. In questo modo, è facile identificare le aree che lavorano bene e altre che richiedono attenzione.

E se vi sentite bloccati in qualche punto, ClickUp AI può essere d'aiuto. Utilizzare questo Strumento di IA per le attività delle risorse umane come suggerire le domande del sondaggio, riepilogare le risposte del sondaggio qualitativo e fare un brainstorming di idee per i prossimi passaggi.

Coinvolgere, stimolare ed eccellere con ClickUp

Se avere un ottimo team è fantastico, assicurarsi che massimizzino le loro prestazioni e lavorino bene insieme è il vero punto di forza. Provate le attività di coinvolgimento di cui sopra e vedete come vi aiutano. La chiave è iniziare con poco e rimanere coerenti.

E non dimenticatevi di verificare quanto stiano lavorando le attività di coinvolgimento dei dipendenti che avete scelto. Utilizzando un strumento di monitoraggio dei dipendenti come ClickUp, vi aiuta a a gestire i dipendenti monitorando, analizzando e perfezionando le strategie di coinvolgimento. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per usufruire di una forza lavoro più felice e impegnata. ✨