12 migliori software per il riconoscimento dei dipendenti per il 2024

Ricordate quando Pam di "The Office" vinse il Dundie Award per le scarpe da ginnastica più bianche? O quando Toby è stato premiato per "l'estrema repulsività"?

Per chi non lo sapesse, la cerimonia annuale dei Dundie era intesa come un'iniezione di morale per i dipendenti della Dunder Mifflin, l'azienda cartiera immaginaria del telefilm.

Sebbene i Dundies siano - a detta di tutti - poco divertenti e alcuni premi (come quello di Toby) non sembrino particolarmente allettanti, hanno catturato l'essenza del riconoscimento dei dipendenti e della promozione dello spirito di squadra. Ma con il lavoro ibrido e da remoto che sta diventando la norma, ospitare qualsiasi tipo di cerimonia di premiazione, assurda o meno, non ha più molto senso.

Fortunatamente, abbiamo a disposizione un software di riconoscimento dei dipendenti per dare un tocco di tecnologia alla vecchia scuola della "pacca sulla spalla" o della stella d'oro. ⭐️

In questa guida, ci addentreremo nelle massime 12 app per il riconoscimento dei dipendenti che possono aiutare il vostro team a legare, aumentare il morale e rimanere motivato, sia che si trovi in ufficio sia che si trovi dall'altra parte del mondo!

Che cos'è il riconoscimento dei dipendenti?

Il riconoscimento dei dipendenti va al di là dell'occasionale "Ehi, Da fare!", ma implica il riconoscimento, l'apprezzamento e la ricompensa del lavoro richiesto da un dipendente.

La visualizzazione della chat memorizza tutti i vostri commenti in ClickUp per condividere rapidamente i vostri apprezzamenti e trovare qualsiasi conversazione

Il concetto di riconoscimento dei dipendenti è radicato in Gerarchia dei bisogni di Maslow teoria. Essa implica che una volta soddisfatte le esigenze fisiologiche di una persona (come il cibo e l'alloggio), essa è più naturalmente incline a perseguire i propri bisogni di autostima e autorealizzazione, come ad esempio:

Feedback positivo

Riconoscimento da parte dei pari

Aumento delle responsabilità

Incrementi di stipendio e bonus

Dal punto di vista aziendale, i programmi di riconoscimento dei dipendenti promuovono il senso di appartenenza e migliorano le prestazioni individuali, facendo sentire i membri migliori del team appagati e aumentando la fidelizzazione dei dipendenti.

Significato e vantaggi del software di riconoscimento dei dipendenti

Il software per il riconoscimento dei dipendenti è una tecnologia basata su

soluzione per aiutare i responsabili delle risorse umane

e i team leader nella gestione dei programmi di incentivazione sul posto di lavoro. Il programma integra il processo di misurazione del contributo di un lavoratore e dell'impegno dei dipendenti in base agli obiettivi del team e alle best practice delle risorse umane.

Creare schede di valutazione settimanali in ClickUp per consentire al team di vedere i principali Obiettivi dei colleghi per la settimana

La maggior parte delle piattaforme di riconoscimento del personale dispone di funzionalità/funzione per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti, visualizzare gli stati individuali e gestire ricompense come badge e schede regalo. I vantaggi che questi strumenti apportano al luogo di lavoro includono:

Cultura aziendale positiva : I dipendenti hanno una panoramica del sistema di ricompensa e possono essere certi che sia libero da pregiudizi o preconcetti

: I dipendenti hanno una panoramica del sistema di ricompensa e possono essere certi che sia libero da pregiudizi o preconcetti Miglioramento della produttività : Un membro del team tende a impegnarsi di più quando monitora il suo stato verso il prossimo risultato

La costruzione del team : I lavoratori a distanza e in ufficio si sentono meglio connessi e impegnati grazie a una piattaforma unificata

Comportamento guidato dai valori: Il comportamento dei dipendenti si allinea alla missione e ai valori dell'azienda senza lavori richiesti

Cosa cercare in un software per il riconoscimento dei dipendenti?

Ecco cosa tenere d'occhio quando si esplorano le opzioni di software per il riconoscimento dei dipendenti:

Interfaccia di facile utilizzo : Facile navigazione e accessibilità per tutti i dipendenti

: Facile navigazione e accessibilità per tutti i dipendenti Impostazione degli obiettivi : funzionalità/funzione che aiutano ad impostare obiettivi definiti e misurabili degli oggetti e KPI

: funzionalità/funzione che aiutano ad impostare obiettivi definiti e misurabili degli oggetti e KPI Personalizzazioni : Opzioni per personalizzare premi e riconoscimenti in base ai valori aziendali

: Opzioni per personalizzare premi e riconoscimenti in base ai valori aziendali Integrazione con altri strumenti : Integrazione perfetta con gli strumenti HR esistenti o teams per la collaborazione con i team

: Integrazione perfetta con gli strumenti HR esistenti o teams per la collaborazione con i team Analisi e reportistica: Approfondimenti sulle tendenze delle prestazioni e sui livelli di coinvolgimento dei dipendenti che aiutano a decidere quale membro del team premiare

La vista Carico di lavoro di ClickUp fornisce informazioni sulle metriche del progetto per essere sempre un passo avanti

12 dei migliori software per il riconoscimento dei dipendenti

Troviamo lo strumento perfetto per completare il vostro programma di riconoscimento nella vostra missione di celebrare e

motivare il vostro team

. Abbiamo selezionato i migliori 12 strumenti software per il riconoscimento dei dipendenti che si adattano a diverse esigenze e budget.

Create Obiettivi individuali o di team in ClickUp e fissate traguardi chiari per monitorare lo stato di avanzamento

ClickUp è il meglio del meglio se state cercando un sistema di gestione degli obiettivi

Uno strumento per la gestione del team che sia adatto alle risorse umane

. Questa piattaforma si distingue per la sua ricchezza di funzionalità/funzione per la gestione del coinvolgimento e del riconoscimento dei dipendenti.

ClickUp vi mette sulla strada giusta fin dall'inizio con il suo

Funzionalità/funzione Obiettivi

che consente di impostare traguardi e KPI misurabili per i singoli dipendenti. È possibile definire e premiare i risultati ottenuti con il monitoraggio automatico dello stato e le schede di valutazione settimanali dei dipendenti! ✌️

ClickUp incoraggia la partecipazione e la celebrazione dei contributi individuali in movimento con la funzione

Visualizzazione della chat

. Questa funzionalità/funzione di messaggistica in app centralizza i thread di conversazione del team e li categorizza per argomento, attività o gruppo. Inoltre, le reazioni emoji e le menzioni @ forniscono una gratificazione immediata per il riconoscimento tra pari!

Oltre alla visualizzazione Chattare, sono disponibili più di 15 altre visualizzazioni per aumentare il vostro

monitoraggio dei dipendenti

e raccogliere reportistica dettagliata. Ad esempio, la vista Carico di lavoro consente di impostare la capacità di ciascuno dei lavoratori e di

monitorare il loro livello di lavoro richiesto

in base a criteri quali tempo, attività e punti. È anche possibile raggruppare le attività critiche in

Attività cardine

e premiare i dipendenti quando superano i principali punti di controllo dello stato!

Preoccupati di mantenere la distribuzione o la

team remoti in connessione tra loro

? La piattaforma rende

la collaborazione del team

e impegno senza sforzo con

strumenti versatili per il flusso di lavoro

compresi quelli integrati

lavagna online

software, un software di

documento collaborativo

editor e altro ancora.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Obiettivi, dashboard e scorecard settimanali dei dipendenti per conoscere i contributi di un membro

Visualizzazione della chat per un riconoscimento istantaneo da parte dei colleghi tramite messaggi diretti

Collaborazione Documenti ClickUp per modificare insieme al team senza sovrapposizioni, facilitare la condivisione delle conoscenze e creare un ambiente di lavoro più coeso

Moduli personalizzabili per sondaggi e richieste per monitorare le risposte dei dipendenti

Più di 1.000 modelli personalizzabili per migliorare il coinvolgimento del team (come il Piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti e Sondaggio del team modelli)

A portata di mano strumenti di collaborazione remota

Assistenza per l'onboarding dei dipendenti e sviluppo

Integrazioni con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità di coinvolgimento dei dipendenti sono disponibili nel piano Free

L'elevato numero di funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento per gli utenti più giovani

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Mettiti in contatto con il team commerciale per un piano personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Premio

Premio

Awardco è una piattaforma automatizzata di gestione dei premi che aiuta le aziende a celebrare le attività cardine. È il partner ufficiale di Amazon per il riconoscimento dei dipendenti, il che offre ai manager un'estesa gamma di opzioni di ricompensa tra cui scegliere.

Con Awardco, allineare gli interessi dei lavoratori con il budget destinato ai regali e con i valori dell'azienda è facile. I dipendenti possono anche scegliere i propri premi, personalizzando ulteriormente l'esperienza.

Awardco permette ai dipendenti di guadagnare punti per i loro contributi, che possono essere convertiti in regali. È inoltre possibile impostare premi personalizzati per i compleanni, l'ingresso in azienda e gli anniversari di servizio.

Le migliori funzionalità/funzione di Awardco

Programmi di riconoscimento multipli per organizzazioni di qualsiasi dimensione

Festeggiamenti speciali tramite Bonus Box o pacchetti personalizzati

Programmi di incentivazione personalizzati per incoraggiare comportamenti specifici dei dipendenti

Informazioni complete sui programmi in corso, sull'utilizzo dei punti e sui dettagli delle prestazioni

Limiti di Awardco

L'impostazione della piattaforma può richiedere molto tempo

Alcuni utenti trovano l'integrazione con Amazon un po' imbarazzante

Prezzi di Awardco

Lite : $2.500/anno

: $2.500/anno Go : $4.000/anno

: $4.000/anno Core, Plus e Pro: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Awardco

G2 : 4.8/5 (1.000+ recensioni)

: 4.8/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (4.000+ recensioni)

3. Nettare

Nettare

Nectar è una piattaforma specificamente progettata per supportare il riconoscimento peer-to-peer. Contribuisce a creare legami tra i membri del team attraverso consentendo a manager e dipendenti di di condividere l'apprezzamento basato sul valore, che si traduce in Punti Nettare. Dolce! 🐝

I membri del team si sentiranno davvero apprezzati e curati grazie a un ampio intervallo di premi tra cui scegliere, tra cui prodotti Amazon, merchandising a marchio aziendale e iniziative per il benessere.

Nectar aggiunge anche una dimensione salutistica al riconoscimento dei dipendenti, consentendo di premiare i lavoratori che partecipano a sfide di benessere. La piattaforma si integra con i più diffusi strumenti di collaborazione come Slack e Microsoft Teams .

Le migliori funzionalità/funzioni di Nectar

Centinaia di schede regalo come opzioni di premio

Supporta i premi basati sul benessere

Coinvolgimento dei dipendenti tracciabile tramite sondaggi

Programmi personalizzabili

Limiti di Nectar

Copertura dei premi limitata nei paesi al di fuori degli Stati Uniti.

Alcuni utenti segnalano problemi nel lasciare i commenti

Prezzi di Nectar

Standard : $2,75/mese per utente

: $2,75/mese per utente Plus : $4,00/mese per utente

: $4,00/mese per utente Personalizzato: Prezzi disponibili su richiesta

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Nectar valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (3.000+ recensioni)

: 4.7/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

4. Bonusly

Bonusly

Se siete in missione per migliorare la soddisfazione dei dipendenti di un team numeroso, Bonusly potrebbe fare al caso vostro. L'impostazione della piattaforma e l'automazione delle ricompense sono un gioco da ragazzi: di solito ci vogliono circa 1,5 ore al mese per far funzionare tutto senza intoppi con questo strumento di riconoscimento dei dipendenti.

La piattaforma stimola il coinvolgimento con un'interfaccia visivamente gradevole simile a quella dei social media. È possibile incentivare la produttività, le prestazioni e la partecipazione a sondaggi e programmi di benessere. Il catalogo dei premi include schede regalo (provenienti da decine di paesi), donazioni di beneficenza e giorni di ferie pagati! 🏖️

Dall'integrazione con Slack al supporto per Android e iOS, Bonusly rimane altamente accessibile a chiunque e su qualsiasi dispositivo. Offre anche uno sconto aggiuntivo per le organizzazioni non profit.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonusly

Opzioni di gestione dei premi per risparmiare tempo

Disponibile in tutto il mondo e in diverse lingue

Informativo dashboard di analisi * 15+ integrazioni

Limiti di Bonusly

Alcuni utenti segnalano problemi di navigazione

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Bonusly

Core : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Pro : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Personalizzato: Contattare il team commerciale per un preventivo

Valutazioni e recensioni su Bonusly

G2 : 4.8/5 (2.000+ recensioni)

: 4.8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.000+ recensioni)

5. Guusto

Guusto

Cercate un modo semplice per sollevare il morale del vostro team? Scoprite la piattaforma di Guusto, flessibile e altamente inclusiva, per riconoscere e premiare i vostri dipendenti più performanti. Da fare è creare un account gratis e pagare solo per quello che serve man mano che si cresce.

Con Guusto, potete riconoscere i contributi sia dei lavoratori in prima linea che di quelli in ufficio. I premi e le maggiorazioni danno risalto al valore reale in dollari invece che in punti, ovvero 1$ sulla piattaforma equivale a 1$ nel mondo reale.

Con un'attenzione particolare alla sostenibilità, tutti i regali di Guusto vengono assegnati in formato digitale, riducendo i rifiuti di plastica. La piattaforma contribuisce inoltre a iniziative per l'acqua potabile con ogni regalo inviato. 🌊

Guusto offre ricompense globali in oltre 160 Paesi. Senza minimi, ricarichi, spese di spedizione o costi nascosti, è una scelta trasparente e accessibile per qualsiasi organizzazione!

Le migliori funzionalità/funzione di Guusto

Piattaforma scalabile con destinatari illimitati

L'opzione pay-forward consente ai destinatari di trasferire la propria ricompensa a qualcun altro

Più di 60.000 posizioni commerciali

Limiti di Guusto

Scelta limitata di fornitori

Impossibilità di cambiare i regali una volta selezionati

Prezzi di Guusto

**Gratuito

Essenziale : $$$a al mese per un team di 35 persone + $$2,25/mese per membro aggiuntivo

: $$$a al mese per un team di 35 persone + $$2,25/mese per membro aggiuntivo Premium: $$$a/mese per un team di 100 persone + $3,50/mese per membro aggiuntivo

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Guusto valutazioni e recensioni

G2 : 4.9/5 (2.000+ recensioni)

: 4.9/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (1.000+ recensioni)

6. Scattante

Scattante

Piattaforma ludica e intuitiva per l'invio di regali, Snappy punta sul riconoscimento personale e significativo. Fate in modo che i dipendenti sentano il vostro apprezzamento e migliorate la qualità del lavoro il coinvolgimento dei dipendenti con regali su misura, ricompense automatizzate e nomine. ❤️‍🔥

Grazie a funzionalità/funzione come collezioni curate, opzioni per lo scambio di regali e strumenti speciali per il piano di spesa, Snappy si distingue come soluzione unica per compleanni, anniversari o qualsiasi altra occasione speciale.

Con l'IA Gifting Assistant di Snappy, i regali vengono scelti in base al profilo del dipendente!

Le migliori funzionalità/funzione di Snappy

Le reportistiche forniscono approfondimenti sulle ultime tendenze dei regali sul posto di lavoro

Messaggi di apprezzamento personalizzati

Catalogo versatile che include prodotti, esperienze e viaggi di oltre 300 aziende

Assistente IA per la scelta dei regali

Limiti di Snappy

L'inserimento dei dati iniziali può essere difficile

Nessuna opzione per le schede regalo

Prezzi di Snappy

Essenziale : Free, si paga solo per i regali richiesti

: Free, si paga solo per i regali richiesti Elevato : $999/anno, e paga solo per i regali richiesti

: $999/anno, e paga solo per i regali richiesti Azienda: Preventivo personalizzato disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Snappy

G2 : 4.9/5 (300+ recensioni)

: 4.9/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

7. Cooleaf

A cuore aperto

Cooleaf è una piattaforma di riconoscimento per i dipendenti di facile utilizzo con due funzioni principali: rendere facilmente disponibili i premi (come viaggi, merci e coupon per i ristoranti) e promuovere iniziative di apprendimento e benessere.

Sfruttate il riconoscimento pubblico per mettere in evidenza il lavoro significativo e aiutare i membri del team a sentirsi ispirati. Avrete a disposizione dashboard e preparazioni metriche per esaminare le prestazioni e il benessere dei dipendenti.

I sondaggi personalizzati e aggiornati di Coolleaf per la raccolta dei dati e il benessere vi aiutano a cogliere il feedback e il sentiment dei dipendenti, per consentire una comprensione più approfondita dei problemi e delle aree di miglioramento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cooleaf

Raccomandazioni basate sui dati per aumentare i punteggi di coinvolgimento

Premi automatici e personalizzabili per ogni anniversario di lavoro

Attività virtuali di team building per i team remoti

Metriche per la salute e il benessere dei dipendenti

Limiti di Cooleaf

Nessuna opzione di messaggistica diretta

Difficile trovare chi ti ha "riconosciuto"

Prezzi di Cooleaf

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Cooleaf

G2 : 4.9/5 (700+ recensioni)

: 4.9/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

8. HeyTaco

HeyTaco

Se il tuo filosofia del lavoro di squadra è "Tutti meritano i tacos" le vostre preghiere sono appena state esaudite!

HeyTaco apporta un tocco delizioso alla configurazione del software di riconoscimento dei dipendenti, utilizzando i "Tacos" come valuta divertente e coinvolgente al posto dei punti premio. Questo favorisce una cultura del riconoscimento del team vivace e allegra, che si adatta bene alla forza lavoro moderna.

I dipendenti danno e ricevono tacos virtuali, festeggiano i reciproci risultati e scalano una classifica gamificata. 🌮

Questa piattaforma di ricompense ha funzionalità/funzione di analisi integrate che vi aiutano a tenere d'occhio le tendenze e i modelli di donazione e ricezione dei taco.

Le migliori funzionalità/funzioni di HeyTaco

Il bot HeyTaco permette ai dipendenti di apprezzare i colleghi con un'interfaccia di chat amichevole

La gerarchia dei tacos consente di ottenere risultati a livelli, tra cui Super Tacos e Salsa Jalapeno

Catalogo integrato per vari premi esperienziali

Si integra conSlack e Microsoft Teams Limiti di HeyTaco

Alcuni utenti trovano l'interfaccia troppo ingombrante

Occasionali malfunzionamenti possono influire sull'esperienza di navigazione

Prezzi di HeyTaco

Teams : $3.00/mese per utente aggiunto manualmente

: $3.00/mese per utente aggiunto manualmente Tutti: $3.00/mese per utente aggiunto automaticamente

Valutazioni e recensioni di HeyTaco

G2 : 4.8/5 (300+ recensioni)

: 4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 5/5 (2 recensioni)

9. Complimenti

I complimenti

Kudos è un software internazionale e interattivo per il riconoscimento dei dipendenti che sottolinea il riconoscimento peer-to-peer e offre servizi di consulenza unici per stabilire una cultura coinvolgente sul posto di lavoro.

Tra le sue funzionalità/funzione, ci piacciono soprattutto i suoi report analitici sulle persone. Vi aiuta a monitorare il morale dei dipendenti e a prevedere il turnover del personale nei prossimi mesi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kudos

Disponibile in otto lingue, è altamente adattabile ai team internazionali

Suite completa di strumenti di riconoscimento sia sulla versione web che su quella mobile

Limiti di Kudos

I dipendenti devono raccogliere un numero significativo di punti per poterli incassare

Prezzi di Kudos

Personalizzato: Contattare il team commerciale per un preventivo

Valutazioni e recensioni di Kudos

G2 : 4.8/5 (1.000+ recensioni)

: 4.8/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (900+ recensioni)

10. Mo

Mo

{\an8}"Ehi Bobby, congratulazioni per i dieci anni di lavoro, ecco una scheda regalo. Ciao!

Non amate i sistemi di ricompensa forzati e meccanici? Mo punta a rendere il processo di riconoscimento più riflessivo e personale.

Sebbene Mo offra ricompense materiali come schede regalo, il suo obiettivo principale è il monitoraggio delle vittorie settimanali e la celebrazione di esperienze o "momenti" condivisi con i vostri preziosi Teams. L'idea alla base di questo software di riconoscimento dei dipendenti è quella di far sapere al vostro team che ci tenete, per davvero.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mo

Lo strumento Assistant promemoria automaticamente ai datori di lavoro le occasioni e i risultati importanti dei dipendenti, spingendoli a condividere l'apprezzamento

Numerosi premi personalizzati

Mo limiti

Alcuni utenti trovano troppo complesso il layout di navigazione

Prezzi di Mo

Starter : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Livello superiore : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Personalizzato: Prezzi disponibili su richiesta

Mo valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (60+ recensioni)

11. Slack

Slack

Sebbene Slack sia principalmente una piattaforma di comunicazione, offre la possibilità di raddoppiare come software di riconoscimento dei dipendenti creando canali dedicati per le celebrazioni i risultati professionali . Ciò consente ai membri del team di apprezzarsi pubblicamente e di migliorare la cultura aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Slack si integra con le app per il riconoscimento dei team, aggiungendo funzioni come classifiche, nomination e premi all'interno dell'ambiente Slack

Le conversazioni con thread permettono di organizzare le discussioni

Limiti di Slack

I messaggi e gli shout-out possono essere difficili da monitorare in un'area di lavoro affollata

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Business+ : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Enterprise Grid: Contattare il team commerciale per un preventivo

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (31.000+ recensioni)

: 4.5/5 (31.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

12. Lista di prodotti

Lista dei secchi

Bucketlist è una piattaforma di riconoscimento dei dipendenti in rapida crescita, nota per i continui miglioramenti della produttività e per la capacità di adattare i programmi al vostro flusso di lavoro. Offre premi sia tangibili che intangibili, che includono posti auto sotto copertura e l'utilizzo dell'auto aziendale per un mese!

Funzionalità/funzione migliori di Bucketlist

Piani tariffari negoziabili

Offre una piattaforma di eventi per pianificare riunioni di persona e virtuali per il team building

Limiti di Bucketlist

Punti bassi offerti per gli anniversari di lavoro

Prezzi della Bucketlist

Personalizzato: Contattare il team commerciale per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni di Bucketlist

G2 : 4.8/5 (300+ recensioni)

: 4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

The Ultimate Growth Hack: coltivare una cultura di apprezzamento e gratitudine

Secondo un'indagine di

studio della Harvard Business Review

il comportamento tossico in ufficio è un segno rivelatore di un'area di lavoro stressata. Le pratiche di gratitudine aiutano notevolmente a ridurre gli attriti del team, a migliorare le prestazioni e la salute mentale dei lavoratori.

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

Abbiamo esplorato 12 incredibili opzioni di software per il riconoscimento dei dipendenti, progettate per far emergere il meglio del vostro team. Molte opzioni del nostro elenco hanno piani gratuiti e versioni di prova, quindi non esitate a controllarle e iniziate a costruire una cultura del riconoscimento sul posto di lavoro più felice oggi stesso! 🍀

Non sapete da dove cominciare? Perché non iniziare dal primo elenco?

per iniziare a dare un contributo al vostro team.