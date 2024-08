Costruire squadre più forti: Guida alle fasi di sviluppo del team

Costruire un buon team non è un gioco, anche se potrebbe assomigliare a un puzzle. 🧩

Dovete esaminare attentamente i talenti e le capacità delle persone e investire il vostro tempo, la vostra leadership, le vostre capacità di persuasione e le vostre risorse organizzative per unire persone con background diversi per una causa condivisa. Solo così si può arrivare a un collettivo in grado di realizzare gli obiettivi desiderati.

Tuttavia, la battaglia non finisce qui! Una volta costituito il vostro team, dovete trasformarlo da un gruppo di individui in un'unità altamente produttiva e coesa.

In questo articolo scopriremo le cinque fasi di sviluppo del team e capiremo come gestirle per costruire team altamente performanti e in grado di portare a termine il lavoro. Ma prima di ciò, diamo una rapida occhiata a cosa sia effettivamente lo sviluppo di un team.

Cos'è lo sviluppo del team?

Così come noi attraversiamo diverse fasi di crescita, dall'infanzia all'adolescenza fino all'età adulta, allo stesso modo i team subiscono un lungo processo di sviluppo che può essere suddiviso in molte fasi.

Se siete leader di un team e volete tirare fuori il meglio da ogni membro, è essenziale comprendere questo processo di sviluppo in modo completo, proprio come è importante che i genitori comprendano appieno il percorso di crescita dei loro figli. Il concetto di fasi di sviluppo del team fornisce un quadro perfetto per questo.

5 Fasi di sviluppo del team

Via: Teamhood Le cinque fasi dello sviluppo di un team sono state definite per la prima volta dallo psicologo americano Bruce Teams nel 1965. In un saggio dal titolo Sequenze di sviluppo nei piccoli gruppi teams ha spiegato che i piccoli team iniziano il loro ciclo di vita nella fase di formazione e lo terminano in quella di conclusione. Comprendere queste fasi e il vostro ruolo di leader o di membro in ognuna di esse è fondamentale per garantire l'esito positivo del vostro lavoro collettivo. Vediamo di analizzarle in dettaglio.

Fase 1: Modulo

Quando i membri del team si riuniscono per la prima volta alla tabella, di solito la connessione tra loro è scarsa o nulla. Anche se alcuni si conoscono già da prima, c'è un'intuizione minima delle rispettive stili di lavoro dell'altro o approcci al progetto. In poche parole, le fondamenta della relazione di lavoro del team stanno prendendo forma; ecco perché questa fase è chiamata "la costruzione del team o fase di formazione. 🧱

Ma allo stesso tempo, in questa fase c'è molto entusiasmo tra i membri del team. Sono entusiasti di imbarcarsi in qualcosa di nuovo e di lavorare con nuove persone. Questo entusiasmo può manifestarsi sotto forma di curiosità o di ansia se ritengono di non avere lo stesso talento di alcuni membri del team.

Ruolo del team leader

In qualità di team leader, il vostro ruolo in questa prima fase di sviluppo del team consiste nell'assicurarvi che tutti abbiano familiarizzato con i propri ruoli e responsabilità e con quelli dei membri del team. Una comprensione cristallina di questi aspetti farà meraviglie per la collaborazione del team e lo sviluppo del gruppo. 💁

È anche vostra responsabilità rispondere alle domande che potrebbero sorgere dalla curiosità dei membri del team. Inoltre, dovete alleviare l'ansia da prestazione facendo sapere loro che sono stati selezionati per i loro ruoli specifici solo dopo un'attenta valutazione dei loro talenti e delle loro capacità.

Fase 2: Storming

Man mano che i membri del team si conoscono e iniziano a lavorare insieme al progetto, possono sorgere numerosi conflitti e problemi. Ad esempio:

Alcuni membri del team potrebbero non trovarsi a proprio agio con gli stili di lavoro degli altri

Alcuni possono avere visualizzazioni contrastanti su come il progetto dovrebbe procedere

Alcuni possono provare ansia a causa del sovraccarico di informazioni

E non dimentichiamo che alcuni membri del team possono anche avere le proprie ambizioni o programmi che vogliono perseguire per un rapido avanzamento di carriera.

Tutti questi problemi possono creare un ambiente di gestione temporanea, ed è per questo che questa seconda fase dello sviluppo del team viene chiamata "fase di tempesta". ⛈️

Ruolo del team leader

Questa fase può creare o distruggere i team in dipendenza del modo in cui viene gestita dal team, quindi fate attenzione a come vi muovete in questa fase. Se nella prima fase avete spiegato correttamente i ruoli e le responsabilità di tutti i membri del team, il vostro lavoro sarà più semplice. Ma se si osservano confusione e conflitti persistenti, è il momento di definirli chiaramente per tutti ancora una volta (magari utilizzando un software per il piano della forza lavoro ).

In caso di disaccordo sulla direzione del progetto, una chiara definizione della missione e dell'obiettivo del team può riportarvi sulla strada giusta. Può portare la necessaria chiarezza a tutto il team e aiutare a determinare l'approccio ideale e la direzione del progetto che tutti possono accettare. 🤝

Infine, non fatevi spaventare dai disaccordi. Sebbene i conflitti possano essere letali senza un adeguato gestione del team non sono necessariamente negativi. Anzi, sono del tutto naturali e sono persino un segno che i membri del team stanno mettendo tutta la loro passione e conoscenza nel progetto.

Tuttavia, è importante risolvere prontamente le controversie con autorevolezza, invece di cercare di evitarle o nasconderle. Questo approccio impedisce che questi problemi minori si trasformino in problemi gravi che possono mettere a rischio il progetto.

Fase 3: Normalizzazione

Come suggerisce il nome, questa fase si riferisce alla normalizzazione della tempesta che si è creata tra i membri del team nella fase precedente. I membri del team si sono gradualmente adattati ai rispettivi approcci professionali e sono diventati ricettivi al feedback costruttivo dei colleghi o dei gestori del team.

Il ruolo del team leader

Man mano che i membri del team si comprendono reciprocamente e capiscono la direzione del progetto, il vostro compito è quello di capitalizzare questo spirito di squadra appena ritrovato formulando e perfezionamento dei processi e flussi di lavoro che consentono una collaborazione senza soluzione di continuità.

In altre parole, questo è il momento ideale per l'ottimizzazione del processo . Se avete già delle procedure in atto, modificatele un po' per allinearle alle specifiche del progetto, nonché alla personalità e allo stile di lavoro dei membri del team. Per esempio, se i membri del team si sentono frustrati dal numero di volte in cui devono aggiornare lo stato del progetto, è possibile semplificare questo passaggio utilizzando un'apposita procedura strumento di automazione del flusso di lavoro .

Fase 4: Esecuzione

La fase di esecuzione è quella in cui il team raggiunge il massimo delle prestazioni. A questo punto, i membri del team hanno probabilmente imparato a collaborare in modo efficace e seguono procedure ben definite per raggiungere gli obiettivi del team come un'unità coesa. Ciò può essere visibile nell'aumento dei livelli di produttività e nella riduzione del numero di conflitti. 🤩

Ruolo del team leader

Quando i membri del gruppo raggiungono gli obiettivi del progetto uno dopo l'altro, è il momento di celebrare l'esito positivo condiviso. È anche il momento perfetto per valutare la loro produttività e fornire un feedback costruttivo, soprattutto a coloro che potrebbero non essere al meglio. Infine, dovreste anche darvi una pacca sulla spalla per aver guidato il vostro team fino a questa fase.

Fase 5: Rinvio

La quinta fase viene talvolta definita "fase del lutto", poiché si verifica quando il progetto si è concluso o ha raggiunto l'oggetto desiderato. I membri del team possono entrare in un periodo di bassa produttività in previsione dell'aggiornamento del team.

Possono anche avere difficoltà a lavorare in altri team per qualche tempo, soprattutto perché si sono abituati allo stile di lavoro dei loro ex colleghi. È proprio per questo che l'inizio di ogni nuovo ciclo di sviluppo del team è così difficile: i membri devono liberarsi dalle loro vecchie abitudini e abbracciare qualcosa di nuovo.

Il ruolo del team leader

Festeggiate i risultati raggiunti da voi e dai membri del vostro team e riflettete su ciò che si sarebbe potuto fare meglio. Queste lezioni apprese possono servire come preziose modelli di piani di sviluppo per la costruzione del vostro prossimo team.

Questo può anche essere un momento in cui le emozioni si fanno sentire, perché i membri del team si rendono conto che il loro viaggio con il progetto e con le persone a cui hanno dato il loro cuore e la loro anima sta per finire. Come leader, è vostra responsabilità aiutarli a riconoscere questa fase di transizione e prepararli a ciò che li aspetta.

Come gestire le fasi di sviluppo del team con ClickUp

Abbiamo già analizzato come i leader dovrebbero gestire le varie fasi di sviluppo del team. Tuttavia, passare dalla teoria alla pratica e mettere in pratica tutto ciò può essere un'impresa ardua, anche per i manager più abili. Inoltre, anche i membri del team possono avere difficoltà a capire e a svolgere i rispettivi ruoli. 🤔

È qui che una piattaforma di produttività all-in-one come ClickUp passa a salvare la situazione (e il team). Il suo Project Management funzionalità/funzione facilitano ogni fase dello sviluppo del team con una matrice di strumenti per gestire le attività, collaborare senza problemi, ottimizzare i flussi di lavoro e monitorare gli obiettivi. Vediamo come ClickUp avvicina i team nel loro percorso verso un'esecuzione positiva del progetto.

Comprensione di ruoli, responsabilità e flussi di lavoro

ClickUp consente di creare e assegnare attività ai membri del team, in modo che ognuno abbia un'idea chiara di ciò che deve fare in un determinato momento. È possibile utilizzare Campi personalizzati per attribuire alle attività tutti i dettagli necessari per il loro esito positivo o aggiungere file, commenti o tag per un ulteriore contesto. Inoltre, le attività possono essere connesse con relazioni e dipendenze, in modo che i membri del team possano comprendere facilmente le loro priorità. 🙂

Impostare facilmente e rapidamente le date di inizio e di scadenza all'interno di un'attività o utilizzare impostazioni condizionali per far sì che le date si ripetano o per creare una nuova attività dopo il completamento

Le multiple viste di ClickUp (ad esempio, Gantt chart, Bacheca, Sequenza, Calendario, ecc.) consentono di visualizzare qualsiasi informazione relativa al progetto per facilitare la gestione e il coordinamento del team. Ad esempio, le viste Bacheca ed Elenco offrono una panoramica del lavoro e dello stato del progetto, mentre la vista Calendario consente di visualizzare le scadenze e i programmi del team.

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Inoltre, ClickUp semplifica l'attività di un team grazie al suo Vista Team e Vista Personale (Me) permettono di passare senza problemi dalle attività personali a quelle dell'intero team. Consentono di passare senza sforzo dalle attività personali a quelle su cui lavora l'intero team.

ClickUp 3.0 offre una vista semplificata per visualizzare il carico di lavoro dell'intero team o di un singolo individuo, in modo da mantenere il lavoro in movimento

È inoltre possibile creare interi wiki per i vostri progetti a cui i membri del team possono fare riferimento in caso di dubbio utilizzando Documenti di ClickUp è lo strumento di gestione dei documenti della piattaforma. Si tratta di un editor di testo integrato nell'area di lavoro di ClickUp, che consente di creare facilmente documenti ricchi e di allegarli alle attività o di condividerli con i membri del team.

Visualizzate rapidamente tutte le sottopagine e le relazioni collegate a ClickUp Docs per rimanere organizzati e mantenere il lavoro in connessione

Infine, utilizzate Obiettivi di ClickUp per definire e monitorare gli obiettivi e le attività cardine specifiche e misurabili che il team e i singoli lavoratori devono raggiungere.

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con Sequenza definita e traguardi quantificabili

Collaborare con i membri del team

Anche se ci sono molti app di collaborazione oggi la funzione di collaborazione integrata nella piattaforma principale di project management snellisce il flusso di lavoro e riduce al minimo il passaggio da un contesto all'altro. Fortunatamente, ClickUp è dotato di numerose funzionalità/funzione che facilitano l'accesso al progetto la collaborazione tra progetti tra i membri del team. 👯

Per istanza, Lavagne online di ClickUp permette al team di fare piani e visualizzare processi utilizzando note adesive, disegni, blocchi di testo, ecc. Con il programma ClickUp Chattare visualizza i membri del team possono comunicare tra loro e porre domande relative al lavoro, mentre funzionalità come il tag, i commenti e la condivisione dei file consentono loro di collaborare su file e altre risorse all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. ClickUp mappe mentali consente di delineare i processi del team con le attività incorporate per una migliore comprensione e una facile esecuzione.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Monitoraggio dello stato del progetto e della produttività

Infine, ma non certo per importanza, ClickUp può aiutarvi con monitoraggio dei progetti consentendo di monitorare gli obiettivi del team, gli indicatori chiave di prestazione e la produttività di tutti i membri del team su base personalizzata ClickUp dashboard .

E con Approfondimenti e reportistica del team ClickUp è possibile monitorare e visualizzare facilmente i dati relativi alle prestazioni del team o qualsiasi altra metrica dalla propria dashboard. È inoltre possibile condividere i dati con altri stakeholder attraverso reportistiche che possono essere generate rapidamente con l'aiuto di strumenti già pronti modelli di reportistica pronti per l'uso . 📄

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti del vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

ClickUp: L'arma segreta per lo sviluppo efficace del team

Da fare per gestire con successo il team e i progetti con ClickUp: le funzionalità qui menzionate sono solo la punta dell'iceberg. Esplorate il resto iscrivendosi gratuitamente a ClickUp e scoprite come aiuta voi e il vostro team ad avere successo in ogni fase dello sviluppo del gruppo. 🤞