10 App e software di team building per team remoti nel 2024

Con i confini geografici che si confondono e gli orari di lavoro che si estendono attraverso i fusi orari, c'è una crescente necessità di mantenere questi team globali allineati e, soprattutto, di sentirsi parte di un team remoto coeso.

È qui che entrano in gioco i software per le attività di team building virtuale. Queste piattaforme non si limitano ad assegnare attività o ad impostare videochiamate. Si tratta di promuovere relazioni autentiche, facilitare collaborazioni senza soluzione di continuità e instillare un senso di condivisione in ogni membro del team.

Ma da fare, visto che il mercato è pieno di app, come scegliere? Abbiamo raccolto le 10 migliori app per il team building che miglioreranno la comunicazione e favoriranno una collaborazione senza precedenti per il vostro team remoto nel 2024. Immergiamoci!

Cosa cercare in un'app per il team building virtuale?

La scelta dei giusti strumenti per il team building non si limita a scegliere i più popolari o i più recenti sul mercato. Si tratta di trovare un software di team building che si allinei con le esigenze e la cultura di lavoro del vostro team. Ecco un'analisi più approfondita di ciò che dovrebbe essere prioritario:

Funzioni di collaborazione: Cercate un software per il team building che offra funzioni come la modifica in tempo reale, le bacheche per il brainstorming e la gestione del team da parte di più utenti. Queste funzioni non si limitano a facilitare il lavoro, ma creano un ambiente in cui le idee fluiscono e gli obiettivi collettivi vengono raggiunti

Cercate un software per il team building che offra funzioni come la modifica in tempo reale, le bacheche per il brainstorming e la gestione del team da parte di più utenti. Queste funzioni non si limitano a facilitare il lavoro, ma creano un ambiente in cui le idee fluiscono e gli obiettivi collettivi vengono raggiunti **Facilità d'uso Costruzione del team un software di team building può avere tutte le caratteristiche e i vantaggi, ma è destinato a prendere polvere virtuale se è troppo complicato. Un'interfaccia semplice e intuitiva assicura che i membri del team di tutte le competenze tecnologiche possano impegnarsi senza una curva di apprendimento troppo ripida

Scalabilità : Il vostro team può essere piccolo ora, ma che dire di un anno dopo? La selezione di un software per il team building in grado di scalare con la vostra crescita vi assicura di non dover saltare piattaforme o subire frequenti migrazioni

**Nell'era delle innumerevoli soluzioni software per il team building, assicurarsi che il software per il team building si integri senza problemi con gli altri strumenti del vostro stack tecnologico è fondamentale. Che si tratti del vostro CRM,strumenti di comunicazione per il teamo i sistemi di archiviazione dei file, la perfetta integrazione porta a operazioni semplificate

**Oltre alla gestione delle attività, il software ideale per il team building dovrebbe favorire i canali di comunicazione formali e informali. Funzionalità/funzione come la chat, le videoconferenze e i cicli di feedback assicurano che tutti rimangano nel giro e si sentano ascoltati

Miglioramento della produttività: Il monitoraggio del tempo, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dello stato sono componenti vitali. Mantenendo i singoli membri del team account e allineati con i traguardi prefissati, queste funzionalità favoriscono l'efficienza

Il monitoraggio del tempo, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dello stato sono componenti vitali. Mantenendo i singoli membri del team account e allineati con i traguardi prefissati, queste funzionalità favoriscono l'efficienza **Compatibilità con il flusso di lavoro: ogni team ha il suo modo di fare. Il giusto software di team building dovrebbe essere adattabile, consentendo ai team di personalizzare i flussi di lavoro, impostare le autorizzazioni e regolare le impostazioni per adattarsi al loro unico ritmo operativo

In sintesi, il software perfetto per il team building non ha una dimensione unica. È uno strumento che integra le dinamiche del team, favorisce la produttività e promuove una cultura dell'esito positivo della collaborazione.

Le 10 migliori app per il team building per i lavoratori remoti nel 2024

Ecco i 10 migliori software per il team building che ridefiniranno il lavoro di squadra e la produttività nel 2024!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per team di ogni dimensione e settore per rimanere in connessione e aumentare la produttività. È completamene personalizzabile e offre un'esperienza completamente trasparente e ricca di funzionalità per gestire le attività personali e di progetto, monitorare gli aggiornamenti del progetto e connettersi con il team!

Con strumenti di collaborazione virtuale come Lavagne online di ClickUp e Teams, il team building a distanza diventa più dinamico e accessibile che mai! In più, ClickUp si integra con migliaia di altre app per il lavoro come Microsoft Teams, Slack e Trello, per semplificare qualsiasi flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Il team che modifica insieme rimane insieme. Ecco perché ClickUp offre la possibilità di modificare i documenti in tempo realefavorisce la collaborazione senza sforzo

Trasformate il brainstorming in azione con le lavagne online ClickUp. Visualizzate le idee e trasformatele in attività realizzabili insieme

Monitoraggio della durata delle attività, per migliorare la gestione del progetto e l'account del team

Dagestione del team ateam interfunzionali,I team in ClickUp vi ha coperto

Facilitare la collaborazione sul posto di lavoro riunendo tutti gli strumenti sotto un unico tetto

Immergetevi in strumenti di comunicazione asincrona che ridefiniscono il lavoro da remoto

Scegliete le funzionalità/funzioni avanzate distrumenti di collaborazione in azienda che si adattano alle vostre esigenze

Modelli di onboarding per i nuovi membri del team e procedure di lavoro da remoto

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Curva di apprendimento iniziale per i nuovi arrivati

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziende:Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Kahoot!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/c7frlTRpTyeU93uyoHImZA-sSsQhyvBQvuCATgLEkzRnA-app-JwMxA7bcRbOXPccmkej-gg-HkU7oOj7TNe-hRteKrtlow.png Kahoot! Dashboard /$$$img/

via Kahoot! Immaginate di trasformare quelle sessioni di formazione aziendale, a volte banali, in un avvincente quiz show. Questa è la magia del gioco virtuale di team building Kahoot!

Questo software per il team building stimola il coinvolgimento, assicurando ai Teams non solo l'assorbimento di informazioni vitali, ma anche il divertimento.

È una boccata d'aria fresca per le aziende che desiderano promuovere il team bonding insieme alla formazione.

E la parte migliore? I team virtuali si sentiranno come una comunità energica, anziché come un gruppo di individui alle prese con un'altra videochiamata.

Le migliori funzionalità/funzione di Kahoot!

Rendi più vivaci le riunioni dei team e le sessioni di formazione con quiz interattivi personalizzati

Utilizzo di modelli personalizzabili per adattare le domande alla cultura e alle esigenze dell'azienda

Monitoraggio e analisi del coinvolgimento dei partecipanti

Raccogliete i feedback del team senza sforzo utilizzando sondaggi e inchieste

L'apprendimento basato su giochi rende le sessioni di formazione memorabili

Integrazione con il software per il team building già in uso

Favorisce una sana competizione tra i membri del team

Limiti di Kahoot!

Limiti di personalizzazione sui piani Free

Necessita di connessione a Internet per un'esperienza ottimale

Alcuni utenti trovano i limiti di tempo restrittivi

Prezzi di Kahoot!

Standard: $17/mese per utente

$17/mese per utente Presentatore: $39/mese per utente

$39/mese per utente Pro: $59/mese per utente

$59/mese per utente Pro Max: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kahoot!

G2 : 4.6/5 (300+ recensioni)

: 4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.700 recensioni)

3. Raccogliere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/templates-1400x700.png Dashboard di Gatheround /$$img/

via Raccogliere La connessione in remoto è una sfida. Ma Gatheround? È l'antidoto alle interazioni virtuali impersonali.

La piattaforma pone le connessioni personali basate su video al centro dell'attenzione e garantisce che ogni membro si senta visto e ascoltato. Non si tratta solo di tempo libero, ma di creare momenti di autentica connessione.

Per le organizzazioni che cercano profondità nelle loro interazioni a distanza, Gatheround è la chiave.

Le migliori funzionalità/funzione di Gatheround

Mette in connessione i membri del team per conversazioni spontanee.

Incoraggiare le discussioni su una varietà di argomenti

Raccogliere feedback per capire i sentimenti dei dipendenti

Si integra perfettamente con altri software per il team building

Creazione di stanze personalizzabili per riflettere i valori e la cultura dell'azienda

Misurare le metriche di interazione del team

Le opzioni asincrone consentono di adattarsi a diversi fusi orari

Limiti di raccolta

Potrebbe essere eccessivo per i membri introversi del team

Una leggera curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Dipendenza da connessioni internet stabili

Prezzi di raccolta

Fino a 25 partecipanti: $25/mese

$25/mese Fino a 50 partecipanti: $50/mese

$50/mese Fino a 100 partecipanti: $200/mese

$200/mese Fino a 200 partecipanti: $400/mese

$400/mese Azienda: $9.600+/anno

Valutazioni e recensioni di Gatheround

G2 : 4.8/5 (3 recensioni)

: 4.8/5 (3 recensioni) Capterra: N/A

4. Pingboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/media\_1683289d711c8c501675f653d934f5d6c9755e545.jpeg Pingboard Dashboard /%img/

tramite Pingboard A prima vista, Pingboard potrebbe sembrare un'altra app per i grafici organizzativi, ma se vi immergete un po' di più, scoprirete la sua vera essenza di software per il team building.

È uno strumento che promuove la collaborazione e l'intesa tra i reparti.

Oltre a rappresentare visivamente le strutture aziendali, Pingboard crea un ecosistema di lavoro trasparente.

I Teams possono apprezzare meglio ogni ruolo, creando un team coeso e informato. Se il vostro obiettivo è promuovere una comprensione olistica della struttura aziendale, Pingboard è la vostra risposta.

Le migliori funzionalità/funzione di Pingboard

Visualizzazione dinamica della struttura del team con grafici in tempo reale

Consultare i profili dei dipendenti per conoscere i colleghi al di là dei loro titoli di lavoro

Sincronizzazione senza soluzione di continuità con i siti web esistentipiattaforme di coinvolgimento dei dipendenti* Pianificare le vacanze e la PTO con trasparenza

Festeggiare compleanni, anniversari e altro ancora

Rimanere in connessione anche in viaggio

Visualizzazione personalizzata dei dati in base alle esigenze dell'azienda

Limiti di Pingboard

La personalizzazione può risultare inizialmente eccessiva

Le aziende più grandi potrebbero riscontrare rallentamenti delle prestazioni

Limitato ai grafici organizzativi e non offre la gestione delle attività

Prezzi di Pingboard

Basic: $149/mese

$149/mese Essenziale: $299/mese

$299/mese Pro: $399/mese

$399/mese Personalizzato: Contattare Pingboard per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Pingboard

G2 : 4.3/5 (200+ recensioni)

: 4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

5. Team in ascesa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/62f2cf469f8ee5d86bc7faac_ManisfestoCover.png Dashboard del Rising Team /$$$img/

via Teams in crescita Quando si parla di leadership, l'intuizione è ottima. Ma se la si combina con i dati utilizzabili? Ora siete su qualcosa di speciale.

Ecco il team Rising.

Questo software per il team-building si propone di alimentare la leadership attraverso un processo decisionale informato. Presenta ai leader dati significativi, assicurando che la loro guida sia percepita e agita in modo efficace.

Se la crescita e lo sviluppo del team sono priorità assolute, Rising Team potrebbe essere la vostra arma segreta.

Le migliori funzionalità/funzione di Rising Team

Valutare e sviluppare le capacità di leadership

Ottenere informazioni utili per implementare i cambiamenti che contano

Coltivare una cultura ricca di feedback

Fare scelte basate sui dati per la crescita del team

Sviluppare competenze personalizzate in base alle esigenze del team grazie a workshop personalizzati

Migliorare il vostro stack tecnologico

I moduli di apprendimento continuo vi aiutano a rimanere aggiornati e informati

Limiti del team in aumento

Potrebbe essere più adatto a team di medie e grandi dimensioni

Alcune metriche di feedback potrebbero sembrare invasive

Richiede un approccio proattivo per massimizzare i benefici

Prezzi per i team in crescita

Connessione: $9/mese per utente

$9/mese per utente Sviluppo: $15/mese per utente

$15/mese per utente Enterprise: Contattare Rising Team per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rising Team

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

6. Geekbot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Geekbot-1-1.png Dashboard di Geekbot /$$$img/

via Geekbot Per chi vive e respira Slack, Geekbot è come il collega efficiente che avete sempre desiderato.

Offre un'esperienza senza soluzione di continuità, integrando nella chat aggiornamenti e sondaggi regolari. Ma non si tratta solo di semplicità, bensì di mantenere i team in sincronizzazione.

Anche quando i membri si trovano a distanza di continenti e lavorano a orari diversi, Geekbot garantisce che siano in contatto. Se desiderate ottimizzare la vostra esperienza in Slack, Geekbot è una scelta obbligata.

Le migliori funzionalità/funzione di Geekbot

Gestire senza problemi gli standup all'interno di Slack

Gestisce i team di tutto il mondo con check-in asincroni

Personalizzate le domande che vi aiutano a ottenere informazioni importanti per il vostro team

Misurare l'umore del team, i blocchi e altro ancora

Migliorare la fiducia all'interno dei team remoti

Ottenere feedback senza prompt manuali con sondaggi automatizzati

Si adatta alle dimensioni e alle esigenze di team diversi

Limiti di Geekbot

Limite all'integrazione con Slack

Alcuni team potrebbero trovare superflui i check-in giornalieri

Le opzioni di personalizzazione potrebbero richiedere una curva di apprendimento

Prezzi di Geekbot

Link alla pagina dei prezzi per dettagli accurati e aggiornati.

Valutazioni e recensioni di Geekbot

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

7. RallyBright

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Company-Report-1400x1391.png RallyBright Dashboard /%img/

via RallyBright Nel tentativo di elevare le prestazioni dei team, RallyBright si è ritagliato un posto di rilievo.

Questo software per il team building si propone di comprendere a fondo le dinamiche di squadra.

Fornendo analisi e approfondimenti dettagliati, RallyBright fornisce alle aziende i provider per mettere a punto le loro collaborazioni. Con la sua attenzione al miglioramento proattivo, è l'alleato di cui ogni team ha bisogno.

Le migliori funzionalità di RallyBright

Gli approfondimenti sulle dinamiche del team aiutano a capire i punti di forza e le aree di crescita

Creazione di piani d'azione personalizzati per aiutare i dipendenti a migliorare sulla base di feedback personalizzati

Monitorare la crescita nel tempo

Favorire la coesione e la comprensione con aree di lavoro collaborative

Ottenere feedback basati sui dati

Si inserisce in ecosistemi tecnologici più ampi

Migliorare le capacità di leadership del team

Limiti di RallyBright

Potrebbe essere più adatto a team di grandi dimensioni

Alcune metriche potrebbero richiedere un'immersione profonda per essere comprese

L'accuratezza dipende in larga misura dall'input dell'utente

Prezzi di RallyBright

Avvio: Gratis

Gratis Scale-up: $2,50/mese per utente

$2,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su RallyBright

G2 : 5/5 (15 recensioni)

: 5/5 (15 recensioni) Capterra: N/A

8. Veertly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Veertly\_4-Bereiche\_schematisch\_2021-02-15.jpg Dashboard di Veertly /%img/

via Veertly Gli eventi virtuali sono diventati la norma, ma Veertly non si è limitato a salire sul carrozzone, lo ha reinventato.

Veertly trasforma i partecipanti passivi in collaboratori attivi. Dal networking alle sessioni di brainstorming, ogni evento è coinvolgente e interattivo.

Il risultato? Gli incontri virtuali hanno lo stesso impatto di quelli faccia a faccia.

Se state cercando di migliorare i vostri eventi virtuali, vale la pena esplorare l'approccio innovativo di Veertly.

Le migliori funzionalità/funzioni di Veertly

Aumenta il coinvolgimento durante gli eventi online grazie alle sale interattive

Facilita il trasferimento delle conoscenze in modo efficace

Favorire le connessioni tra i membri del team

Riflettere il marchio o il tema dell'evento con spazi personalizzabili

Mantenete i partecipanti impegnati e raccogliete feedback utilizzando sondaggi e quiz

Trasmissione a un pubblico più ampio

Misurare istantaneamente l'esito positivo dell'evento

Limiti di Veertly

La configurazione iniziale può richiedere un orientamento

Potrebbe essere pesante in termini di funzionalità/funzione per eventi su piccola scala

Necessita di una connessione internet stabile per un'esperienza ottimale

Prezzi di Veertly

Basic: €100/mese

€100/mese Premium: €600/mese

€600/mese Professionale: €1.400/mese

€1.400/mese Azienda: Contattare Veertly per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Veertly

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (7 recensioni)

9. HeyTaco

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/TE-AB555\_BOTS\_M\_20170307115547.jpg Dashboard di HeyTaco /$$$img/

via HeyTaco Tutti apprezziamo le pacche sulle spalle e HeyTaco porta questo sentimento nei canali Slack nel modo più piacevole.

Non si tratta solo di inviare complimenti, ma di creare una cultura del riconoscimento.

I membri del team possono facilmente diffondere positività e riconoscere i risultati degli altri utilizzando il suo approccio giocoso e a tema taco.

In uno spazio virtuale in cui i segnali non verbali vengono a mancare, HeyTaco colma questa lacuna, promuovendo gratitudine e motivazione.

Le migliori funzionalità/funzione di HeyTaco

Una divertente rivisitazione dei riconoscimenti per il team

Integrazione perfetta del riconoscimento nelle chat quotidiane di Slack

Celebrazione dei migliori collaboratori e dei diffusori di positività

Personalizzazione del riconoscimento in base alla cultura del team

Comprendere il morale e le tendenze del team

Adattabile a team di qualsiasi dimensione

Aggiungete un elemento divertente alle interazioni del team

Limiti di HeyTaco

Esclusivo per gli utenti di Slack

Potrebbe non essere ideale per gli ambienti aziendali più formali

Il tema potrebbe non essere adatto a tutti

Prezzi di HeyTaco

$3/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HeyTaco

G2 : 4.8/5 (300+ recensioni)

: 4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 5/5 (2 recensioni)

10. Scavify

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/completingtasks_processo_di_linee_2.png Scavify Dashboard /%img/

via Scavify Chi ha detto che le attività di team building devono essere solo workshop e sessioni di strategia? Tra i giochi di team building, Scavify rompe gli schemi. Le sue cacce al tesoro digitali trasformano team-building in un'avventura emozionante.

Quando i team collaborano per risolvere le sfide, si legano naturalmente alle esperienze condivise. È il team building reimmaginato, in cui i team remoti collaborazione sul posto di lavoro si riunisce con il divertimento e la scoperta.

Se i soliti modi di promuovere il team building virtuale vi sembrano un po' stantii, Scavify promette un tocco rinfrescante.

Le migliori funzionalità di Scavify

Coinvolgere i team con cacce al tesoro digitali e altre sfide

Incoraggiare la competizione amichevole

Utilizzate sfide fotografiche e video per stimolare la creatività dei membri dei team remoti

Premiate la partecipazione e i risultati ottenuti

Creare un esercizio personalizzato di team building che risuoni con il vostro team

Migliorare l'esperienza dell'utente con altri strumenti del vostro stack tecnologico

Capire la partecipazione e il coinvolgimento con analisi approfondite

Limiti di Scavify

Per una partecipazione ottimale è necessario un dispositivo mobile

Potrebbe richiedere un notevole tempo di configurazione per gli organizzatori

Potrebbe non essere adatto a team più grandi e sparsi

Prezzi di Scavify

Contattare Scavify per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Scavify

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con ClickUp

Sebbene tutte le app elencate siano campioni di cultura aziendale, l'approccio completo di ClickUp al team building, unito alla sua comprensione delle diverse dinamiche del team, la posiziona al di sopra di tutte le altre. Il futuro del team building si prospetta più roseo, con piattaforme come ClickUp a fare da apripista.

Ogni team, che si tratti di marketing, design, sviluppo o altro, ha a disposizione uno spazio su misura per le proprie esigenze. Non si tratta di una soluzione unica. Si tratta invece di un'area di lavoro dinamica in cui i diversi team possono configurare i propri flussi di lavoro, i dashboard dei progetti e gli obiettivi.

ClickUp sa che un team di sviluppo software opera in modo diverso da un team di contenuti e questo approccio sfumato sottolinea il suo commit nell'offrire la piattaforma più incentrata sull'utente per l'intero team. Avvia un'area di lavoro di ClickUp gratis oggi stesso!