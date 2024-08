10 Migliori alternative a Bugzilla per il monitoraggio dei bug nel 2024

Sin dal suo lancio nel 1998, Bugzilla è stato uno dei più popolari sistemi di monitoraggio dei bug. Continua a occupare la posizione seconda porzione più grande del mercato fino ad oggi.

Ma questo fa del software uno sportello unico per tutte le esigenze di monitoraggio dei difetti e dei bug? Da fare per adattarsi a team di diverse dimensioni e nicchie di software? Scopriamolo.

Se vi siete trovati a lottare con i limiti di personalizzazione di Bugzilla, a dover allegare file di dimensioni considerevoli relativi ai bug o a sentirvi un po' prigionieri del suo reportistica e le funzionalità del flusso di lavoro, non siete soli.

Bugzilla è stato un compagno affidabile nel mondo del monitoraggio dei bug, ma siamo onesti: a volte anche gli strumenti più affidabili hanno bisogno di un aggiornamento.

In questo articolo esploreremo le migliori alternative a Bugzilla con dettagli sulle funzionalità/funzione, i pro e i contro, le valutazioni e i prezzi. Vi aiuteremo a scegliere la migliore software di monitoraggio dei bug per le vostre esigenze.

Cosa si dovrebbe cercare nelle alternative a Bugzilla?

Vi illustriamo alcune funzionalità/funzioni essenziali da ricercare in un'alternativa a Bugzilla:

Affidarsi solo allo spazio di archiviazione fisico non è sufficiente, soprattutto considerando l'enorme quantità di dati che abbiamo al giorno d'oggi. La giusta alternativa a Bugzilla non deve solo archiviare, ma anche permettere di accedere alle informazioni da qualsiasi luogo grazie allo spazio di archiviazione cloud Personalizzabilità: Cercate molteplici opzioni di personalizzazione per avere il controllo totale del software di monitoraggio dei bug. Questo dovrebbe estendersi sia all'interfaccia utente che alle funzioni di monitoraggio dei problemi

Cercate molteplici opzioni di personalizzazione per avere il controllo totale del software di monitoraggio dei bug. Questo dovrebbe estendersi sia all'interfaccia utente che alle funzioni di monitoraggio dei problemi Funzionalità/funzione collaborative: Deve consentire di coordinarsi con i membri del team e tra i team per monitorare e risolvere i bug in modo più efficiente. Avere tutte le informazioni disponibili su un'unica piattaforma condivisa evita errori di comunicazione

Deve consentire di coordinarsi con i membri del team e tra i team per monitorare e risolvere i bug in modo più efficiente. Avere tutte le informazioni disponibili su un'unica piattaforma condivisa evita errori di comunicazione Generazione di reportistica e analisi dei dati: Cercate un software con strumenti integrati per la generazione di informazioni. Dovrebbe avere un'eccellente integrazione con l'IA per accelerare il processo di monitoraggio dei bug

Cercate un software con strumenti integrati per la generazione di informazioni. Dovrebbe avere un'eccellente integrazione con l'IA per accelerare il processo di monitoraggio dei bug Modelli preconfezionati: I modelli preconfezionati fanno risparmiare un sacco di tempo. Scegliete un software con molti di questi

I modelli preconfezionati fanno risparmiare un sacco di tempo. Scegliete un software con molti di questi **Non scendete a compromessi con il vostro ambiente software. Dovete consentire al vostro team di continuare a utilizzare le applicazioni critiche con cui già lavora in combinazione con l'alternativa che avete scelto

Interfaccia utente: Fornite ai vostri team un ambiente di lavoro fluido. Le alternative più diffuse sono dotate di un'interfaccia utente accessibile che guida gli utenti nel processo di monitoraggio dei bug

Le 10 migliori alternative a Bugzilla da usare nel 2024

1. ClickUp

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Con l'efficace sistema di monitoraggio dei bug di ClickUp, è possibile reportistica monitorare e dare priorità ai bug in un unico posto. Software per il project management del team di ClickUp offre numerosi strumenti di visualizzazione, rendendo reportistica è un gioco da ragazzi, in modo da evitare il debito tecnico.

Inoltre, consente di collaborare senza problemi con il team e di conservare tutti i record in un database senza codice a cui tutti possono accedere.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Bug-Tracking-by-Feature-Template-1400x779.png

/$$$img/

Ottimizzate il monitoraggio di bug e problemi con la soluzione collaborativa di ClickUp

ClickUp Bug Tracking Template: Traccia i problemi più velocemente utilizzando visualizzazioni predefinite, stati personalizzati e campi personalizzati. Inserite i dettagli cruciali in modelli visivi personalizzabili. Modelli di monitoraggio dei bug di ClickUp includono anche moduli di reportistica da condividere con il proprio team.

Traccia i problemi più velocemente utilizzando visualizzazioni predefinite, stati personalizzati e campi personalizzati. Inserite i dettagli cruciali in modelli visivi personalizzabili. Modelli di monitoraggio dei bug di ClickUp includono anche moduli di reportistica da condividere con il proprio team. ClickUp AI: Accelera la generazione di idee, la visualizzazione della roadmap e lo sviluppo con l'intelligenza artificiale all'avanguardia di ClickUp, dotata di vari strumenti di IA realizzati con competenza.

Accelera la generazione di idee, la visualizzazione della roadmap e lo sviluppo con l'intelligenza artificiale all'avanguardia di ClickUp, dotata di vari strumenti di IA realizzati con competenza. Flusso di lavoro agile: Zoomate sulle vostre epiche con i flussi di lavoro flessibili integrati in ClickUp, come Kanban e Scrum. Automatizzate il vostro backlog in modo da essere liberi di concentrarvi su altre attività cruciali.

Zoomate sulle vostre epiche con i flussi di lavoro flessibili integrati in ClickUp, come Kanban e Scrum. Automatizzate il vostro backlog in modo da essere liberi di concentrarvi su altre attività cruciali. Visualizzazione efficace: Visualizzate le vostre attività utilizzando le roadmap condivise in ClickUp. Tracciate lo stato, le dipendenze e i punti dolenti per stabilire le priorità dove necessario.

Visualizzate le vostre attività utilizzando le roadmap condivise in ClickUp. Tracciate lo stato, le dipendenze e i punti dolenti per stabilire le priorità dove necessario. Monitoraggio dei bug semplificato: Raccogliete rapidamente le richieste di problemi utilizzando i moduli di ClickUp e convertitele facilmente in attività tracciabili altamente personalizzabili, che consentono di collegare problemi correlati, aggiungere tag e migliorare la gestione degli arretrati.

Raccogliete rapidamente le richieste di problemi utilizzando i moduli di ClickUp e convertitele facilmente in attività tracciabili altamente personalizzabili, che consentono di collegare problemi correlati, aggiungere tag e migliorare la gestione degli arretrati. Funzionalità/funzione collaborative: Condivisione automatica di tutti i dati, i record e le roadmap con le parti interessate dei vari team e reparti, con la concessione delle autorizzazioni appropriate.

Limiti di ClickUp

Necessita di maggiore flessibilità con i dashboard

La funzione di ricerca deve essere migliorata

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Software Jira

via Jira Jira è la soluzione migliore per i team Agile con esigenze di monitoraggio dei bug. Utilizza il Il framework Agile e supporta le sue molteplici metodologie.

Utilizzando le sue capacità di visualizzazione, è possibile navigare facilmente nel flusso di lavoro attraverso schede Scrum e Kanban per identificare e risolvere i bug in modo efficiente.

Funzionalità/funzione del software Jira

Timeline: Aggiungete epiche, mappate gli elementi di lavoro, le dipendenze e i rilasci su una timeline completamente personalizzabile, dove i membri del team e gli altri stakeholder possono stare sulla stessa pagina

Aggiungete epiche, mappate gli elementi di lavoro, le dipendenze e i rilasci su una timeline completamente personalizzabile, dove i membri del team e gli altri stakeholder possono stare sulla stessa pagina Bacheche agili: UtilizzateJira Scrum e Kanban per suddividere grandi progetti in attività gestibili. Monitoraggio dei problemi senza soluzione di continuità e visualizzazione dei flussi di lavoro per identificare le aree che richiedono attenzione

UtilizzateJira Scrum e Kanban per suddividere grandi progetti in attività gestibili. Monitoraggio dei problemi senza soluzione di continuità e visualizzazione dei flussi di lavoro per identificare le aree che richiedono attenzione Automazioni drag and drop: Automazione delle attività senza sforzo con gli strumenti e i modelli già pronti di Jira. Basta trascinare e rilasciare la descrizione dei dati e lasciare che l'automazione faccia il lavoro pesante per voi

Limiti del software Jira

L'interfaccia utente deve essere più interattiva

Documento il caricamento e il monitoraggio possono essere migliorati

Molti utenti lamentano una bassa velocità di elaborazione

La mappatura stradale avanzata non è disponibile nei piani a pagamento regolari

Prezzi del software Jira

**Free Forever

Standard: $8,15/mese per utente

$8,15/mese per utente Premium: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni del software Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.600 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.600 recensioni) Capterra: 4,5/5 (13740+ recensioni)

3. Rollbar

via Rollbar Rollbar è orgoglioso di fornire correzioni di bug in tempo reale durante il processo di sviluppo del software.

Utilizzando Rollbar, non dovrete più affrontare il fastidio di dover modificare o tornare indietro nella fase di sviluppo per correggere gli errori alla fine del prodotto. Inoltre, automatizza le risposte quando viene rilevato un errore e notifica i membri del team interessati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rollbar

Monitoraggio del tempo: Accesso immediato a tutti gli errori sui vostri file attraverso un feed di errori in tempo reale. Eludete gli errori mentre si verificano, invece di compilarli alla fine della fase di sviluppo

Accesso immediato a tutti gli errori sui vostri file attraverso un feed di errori in tempo reale. Eludete gli errori mentre si verificano, invece di compilarli alla fine della fase di sviluppo Avvisi di errore raggruppati: Silenziate gli avvisi costanti e fastidiosi raggruppando quelli simili in un pacchetto ordinato. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di raggruppamenti per l'automazione e all'apprendimento automatico da parte del software

Silenziate gli avvisi costanti e fastidiosi raggruppando quelli simili in un pacchetto ordinato. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di raggruppamenti per l'automazione e all'apprendimento automatico da parte del software Automazioni di risposta agli errori: Automazione del flusso di lavoro e delle risposte a qualsiasi intoppo nello sviluppo e nei test. Grazie all'IA, il software non solo stabilisce le priorità delle attività, ma monitora anche i bug senza soluzione di continuità, semplificandovi la vita

Limiti della Rollbar

Interfaccia utente complessa

Errori nella funzionalità di raggruppamento degli errori

Il costo è una preoccupazione importante per le aziende più piccole

Prezzi Rollbar

**Free Forever

Essenziale: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Avanzato: $24,17/mese per utente

$24,17/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Rollbar valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (260+ recensioni)

4. Gitlab

via Gitlab Gitlab, una delle migliori alternative a Bugzilla, vanta una potente piattaforma DevSecOps basata sull'IA e in grado di gestire le esigenze di rilevamento e gestione degli errori del team.

Grazie alle sue capacità di IA, può anche automatizzare in modo efficiente il flusso di lavoro. Utilizza un unico modello di dati, che consente di condividere le informazioni sul monitoraggio dei bug nell'intero ciclo di vita DevSecOps.

Le migliori funzionalità/funzione di Gitlab

Strumenti essenziali: Potenzia il monitoraggio degli errori con l'IA in DevSecOps. Semplifica tutto: VSM, metriche DORA per il piano, suggerimenti di codice per la creazione e sistemi robusti per la verifica, la sicurezza, il packaging e la distribuzione del software

Potenzia il monitoraggio degli errori con l'IA in DevSecOps. Semplifica tutto: VSM, metriche DORA per il piano, suggerimenti di codice per la creazione e sistemi robusti per la verifica, la sicurezza, il packaging e la distribuzione del software Gitlab Duo Chat: Migliora il tuo flusso di lavoro con l'integrazione IA di Gitlab Duo. Riunite il vostro assistente sempre presente, Gitlab Duo Chat, per la chat di assistenza sul codice, la gestione delle epiche, l'onboarding e il monitoraggio continuo. Migliorate la sicurezza, i test e la documentazione senza sforzo

Migliora il tuo flusso di lavoro con l'integrazione IA di Gitlab Duo. Riunite il vostro assistente sempre presente, Gitlab Duo Chat, per la chat di assistenza sul codice, la gestione delle epiche, l'onboarding e il monitoraggio continuo. Migliorate la sicurezza, i test e la documentazione senza sforzo Gestione del codice sorgente: Trasforma il processo di sviluppo del software esercitando il controllo delle versioni attraverso la collaborazione. Permettete al vostro team di massimizzare la produttività, con consegne più rapide e maggiore visibilità

Limiti di Gitlab

Necessita di una funzionalità/funzione di revisione del codice incorporata

Manca la possibilità di creare dashboard personalizzate

Manca di scansioni di sicurezza incorporate

Scarsa esperienza dell'IDE nel browser

Mancanza di supporto multipiattaforma

Prezzi di Gitlab

Free Forever

Premium: $29/mese per utente

$29/mese per utente Ultimate: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Gitlab

G2: 4.5/5 (770+ recensioni)

4.5/5 (770+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1030+ recensioni)

5. Progetti Zoho

via Progetti Zoho La funzionalità di aggiunta universale di Zoho Projects è una salvezza nei momenti critici, in quanto consente di aggiungere rapidamente elementi alle roadmap.

La struttura di ripartizione del lavoro semplifica l'organizzazione dei progetti. Abbinata alle schede del framework agile per un monitoraggio personalizzato, Zoho garantisce flussi di lavoro fluidi e veloci.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Struttura di ripartizione del lavoro: Suddivide i progetti in parti di lavoro più semplici e gestibili. Questo vi aiuta a organizzare il flusso di lavoro senza sforzo. Utilizzate schede agili personalizzate in base alle vostre esigenze, completate da funzioni di monitoraggio

Suddivide i progetti in parti di lavoro più semplici e gestibili. Questo vi aiuta a organizzare il flusso di lavoro senza sforzo. Utilizzate schede agili personalizzate in base alle vostre esigenze, completate da funzioni di monitoraggio Aggiungi universale: Aggiungi elementi di lavoro e incorpora utenti,attivitàeventi, problemi o documenti all'interno del vostro elenco di attività con il semplice clic di un pulsante

Aggiungi elementi di lavoro e incorpora utenti,attivitàeventi, problemi o documenti all'interno del vostro elenco di attività con il semplice clic di un pulsante Funzionalità/funzione di personalizzazione: Rendete il vostro sistema di project management personale con la pletora di funzioni di personalizzazione che Zoho mette a disposizione, come layout personalizzati, campi, visualizzazioni, stato, ecc. Grazie a queste funzionalità, è possibile acquisire le informazioni desiderate e dare priorità ai lavori in base alle proprie esigenze

Limiti di Zoho Projects

Limitato supporto online

Nessun modello preconfezionato

Curva di apprendimento ripida

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente sia un po' macchinosa

Prezzi di Zoho Projects

**Free Forever per un massimo di 3 utenti

Premium: $5/mese per utente

$5/mese per utente Azienda: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5 (380+ recensioni)

4.3/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (430+ recensioni)

6. Tracciamento dei bug di Mantis

via MantisBT MantisBT è facile da impostare e gestire come strumento open-source leggero per il monitoraggio dei bug. A differenza della maggior parte dei progetti open-source, offre personalizzazione, notifiche email e gestione degli accessi per un monitoraggio e una risoluzione efficienti dei bug.

Poiché dipende da Python, gli utenti possono facilmente integrare nuove funzionalità/funzione e gestirlo autonomamente, garantendo un certo grado di autonomia e controllo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mantis Bug Tracker

Facile installazione: Riduce i tempi di installazione utilizzando Mantis BT, sia per le configurazioni interne che per le installazioni in ambienti ospitati

Riduce i tempi di installazione utilizzando Mantis BT, sia per le configurazioni interne che per le installazioni in ambienti ospitati **Accelerate i vostri progetti e accedete ad essi da qualsiasi posizione. L'applicazione basata sul web permette agli utenti dirisparmiare sulle risorse per quanto riguarda lo spazio di archiviazione. Visualizzare i dati su un server o un sito Web

Assistenza a più database: Possibilità di accedere a più sistemi di gestione di database utilizzando ADODB come libreria di astrazione. Integrare MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (sperimentale), DB2 (in stato di sviluppo), ecc. nel proprio flusso di lavoro

Limiti di Mantis Bug Tracker

Interfaccia utente gravemente obsoleta

Prestazioni lente e altri problemi di performance

Sistema di filtri buggato

Prezzi di Mantis Bug Tracker

Free Forever

Mantis Bug Tracker valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (70+ recensioni)

4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (90+ recensioni)

7. Sentry

via Sentry Sentry vi aiuta a individuare e risolvere i bug in modo efficiente utilizzando diverse tecniche come il monitoraggio full-stack e i percorsi di navigazione degli errori, consentendovi di andare a fondo nella causa principale del problema.

Sentry fornisce un monitoraggio post-sviluppo, in modo da poter risolvere efficacemente i problemi che possono sorgere durante la fase di test.

Le migliori funzionalità di Sentry

**Identificare i problemi critici e collegarli alla loro causa principale. Stabilire una connessione tra causa ed effetto non deve più essere un gioco di ipotesi. Si ricevono informazioni contestuali aggiuntive sullo stato dell'applicazione. Inoltre, tutte le eccezioni non gestite vengono registrate automaticamente

**Osserva cosa stava facendo l'app al momento dell'errore, comprese le interazioni dell'utente, le richieste AJAX, i log di debug, le richieste di rete, ecc. Sentry può anche raccogliere il feedback dell'utente quando si verificano gli errori

Reportistica sullo stato di salute delle release: Ottenete una visione immediata delle release con visibilità in tempo reale, monitorando metriche essenziali come le sessioni senza crash, l'adozione delle versioni e il tasso di errore. Ciò consente di identificare i problemi e di intraprendere prontamente azioni correttive

limiti di #### Sentry

Prezzi elevati

Manca di funzionalità self-hosted

Pesante in termini di risorse su tutti i Front

Il campione dei dati deve essere migliorato

Prezzi di Sentry

Sviluppatore: Free Forever

Free Forever Team: $26/mese per utente

$26/mese per utente Business: $80/mese per utente

$80/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Sentry valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (90+ recensioni)

4,5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

8. EliceALM

via Helix ALM Helix ALM offre uno strumento completo per la gestione del ciclo di vita. Immergetevi in monitoraggio dei problemi senza soluzione di continuità con Helix IM, il suo modulo specializzato. Ottenete una gestione completa del ciclo di vita con tracciabilità end-to-end, che consente di rintracciare facilmente l'origine esatta dei bug prima e dopo lo sviluppo e di risolverli.

Inoltre, Helix è modulare e consente di scegliere e personalizzare le funzionalità/funzione per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze di monitoraggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di HelixALM

Modularità: Esercitate il controllo sui servizi che desiderate con i moduli specializzati di HelixALM. Esistono moduli dedicati alla gestione dei requisiti (Helix RM), alla gestione dei casi di test (Helix TCM) e alla gestione dei problemi (Helix IM)

Esercitate il controllo sui servizi che desiderate con i moduli specializzati di HelixALM. Esistono moduli dedicati alla gestione dei requisiti (Helix RM), alla gestione dei casi di test (Helix TCM) e alla gestione dei problemi (Helix IM) **Combinate i moduli per ottenere una tracciabilità senza precedenti dei vostri progetti. Sapete esattamente cosa è successo in ogni fase per capire dove dovete concentrarvi maggiormente

Analisi dei rischi: Con HelixALM è possibile condurre analisi dei rischi significative, tra cui FMEA e analisi d'impatto. Affrontate i problemi prima che compromettano il vostro programma di sviluppo. Garantire la conformità creando una matrice di tracciabilità a supporto di tutto ciò

Limiti di HelixALM

Necessita di una migliore integrazione con i sistemi di controllo elettronico dei documenti, come Arena PLM

Necessità di una configurazione più semplice del backend

Prezzi di HelixALM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su HelixALM

G2: 4/5 (85+ recensioni)

4/5 (85+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (25+ recensioni)

9. Redmine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Easy\_Redmine\_2018\_Resource\_Dashboard\_4-1400x788.jpg Redmine /%img/

via Redmine Redmine offre sicurezza e controllo senza pari e un robusto sistema di monitoraggio dei bug.

Il controllo flessibile degli accessi, basato sui ruoli, consente di definire con precisione chi interagisce con il prodotto, garantendo un ambiente di gestione temporanea sicuro e controllato durante le fasi di monitoraggio e risoluzione dei problemi nello sviluppo del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Redmine

Controllo degli accessi: Definite facilmente i ruoli e impostate le autorizzazioni con un semplice clic, grazie al flessibile controllo degli accessi basato sui ruoli. Siete voi a decidere, che si tratti di gestione della Bacheca, di aggiunte, modifiche o cancellazioni. Utilizzate il vostro sistema di monitoraggio dei bug con precisione e garantendo l'account

Definite facilmente i ruoli e impostate le autorizzazioni con un semplice clic, grazie al flessibile controllo degli accessi basato sui ruoli. Siete voi a decidere, che si tratti di gestione della Bacheca, di aggiunte, modifiche o cancellazioni. Utilizzate il vostro sistema di monitoraggio dei bug con precisione e garantendo l'account Funzionalità di monitoraggio del tempo: Tracciate il tempo a livello di progetto o di voce con un semplice report che riporta il tempo per utente, tipo di problema, categoria o attività. Capire quando i bug sono emersi o sono stati risolti nel ciclo di sviluppo

Tracciate il tempo a livello di progetto o di voce con un semplice report che riporta il tempo per utente, tipo di problema, categoria o attività. Capire quando i bug sono emersi o sono stati risolti nel ciclo di sviluppo Browser dei repository: Allega i repository esistenti a ciascuno dei tuoi progetti. Redmine consente di sfogliare il loro contenuto e di visualizzare e cercare i changeset che forniscono funzioni di monitoraggio dei problemi basate sulla versione

Limiti di Redmine

L'interfaccia utente deve essere drasticamente migliorata

Necessita di una funzionalità/funzione che consenta di notificare all'autore del ticket la risoluzione o il follow-up del problema

Manca il supporto per le applicazioni mobili

Non è stato costruito per supportare metodologie di project management basate sull'agilità, come Scrum

Prezzi di Redmine

Free con plugin a pagamento

Valutazioni e recensioni di Redmine

G2: 4/5 (245+ recensioni)

4/5 (245+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (150+ recensioni)

10. Trac

via Trac Il progetto Trac è un'altra applicazione open source per il monitoraggio dei problemi che gira su Python. È anche un importante hub di conoscenze e dati.

I team possono modificare in modo collaborativo su questa piattaforma, il che la rende uno dei pochi strumenti gratuiti per il monitoraggio dei problemi che incoraggiano le funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Tracking

**Mantenete il vostro team nel giro senza sforzo. Trac vi copre con le sue piattaforme di acquisizione della conoscenza. Consideratelo come un wiki sovralimentato, configurabile per la modifica collaborativa. Utilizzando la sintassi MoinMoin, si collega senza problemi a ticket, reportistica e codice sorgente

Repository di codice online: Esplora il tuo repository di codice online con Trac, una guida amichevole per Subversion e Git. È possibile consultare, gestire e collegare più repository e supportare diversi sistemi di controllo della versione con i plugin

Limiti di Trac

Funzionalità/funzione limitate per l'app open-source

Nessuna funzionalità di salvataggio automatico delle note

I grandi volumi di ticket sono difficili da gestire a causa dei limiti dell'open-source

Elaborazione lenta dei file con una cronologia consistente

Non è disponibile un supporto clienti poiché si tratta di un software open-source

Prezzi del Tracing

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni della traccia

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

**Trova la migliore alternativa a Bugzilla che fa per te!

Perché rimanere bloccati con un unico software con un intero elenco di alternative disponibili?

Bugzilla è un software pratico e affidabile, ma necessita di miglioramenti in alcune aree. Limiti alla personalizzazione, all'accessibilità, alla collaborazione e al automazioni del flusso di lavoro significa che non si distingue più. I team moderni esigono il meglio per poter lavorare al massimo delle loro capacità. Iscrivetevi gratuitamente e scoprite cosa può fare ClickUp per voi.