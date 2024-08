Un giorno nella vita di uno sviluppatore di software

Vi siete mai chiesti come gli elementi del vostro carrello appaiano automaticamente nella pagina di checkout: l'importo totale calcolato, gli sconti e i coupon aggiunti e i dettagli di spedizione inclusi?

O come fa la vostra auto telecomandata a muoversi senza sforzo con un joystick alimentato a batteria?

Gran parte del credito va agli sviluppatori di software. 🕹️

Lo sviluppo di software è la base del progresso tecnologico. Gli sviluppatori usano la matematica, la logica e i programmi informatici per creare soluzioni ai problemi quotidiani e sfidare i confini dell'innovazione.

Oggi il ruolo di uno sviluppatore di software in ogni settore è fondamentale, in quanto è in grado di trasformare le idee in sistemi funzionali.

Ma chi sono e come si svolge la giornata di uno sviluppatore di software?

Abbiamo le risposte a queste domande. 👀

Chi è uno sviluppatore di software?

Lo sviluppatore di software è un professionista esperto che utilizza le conoscenze di programmazione e progettazione informatica per creare, progettare, realizzare e mantenere applicazioni o sistemi software che aiutano a risolvere i problemi o a soddisfare le esigenze degli utenti.

Queste persone esperte di tecnologia sono responsabili della creazione di programmi informatici per vari dispositivi, dai desktop ai cellulari, alle automobili e persino ai segnali stradali. Gli sviluppatori di software si occupano anche del "debug" o della correzione del software e dell'aggiornamento del software esistente.

Ogni app, computer e sistema digitalizzato si basa su un software. Gli sviluppatori di software lavorano in teams di ingegneria come singoli individui in piccole organizzazioni o come liberi professionisti in un'ampia varietà di progetti di questo tipo.

ClickUp combina attività di monitoraggio, comunicazione, documenti e automazione in un'unica piattaforma unificata, pensata per i team di sviluppo software per migliorare la produttività e la collaborazione

Ingegnere software vs. Sviluppatore software

Capire i dettagli della tecnologia può essere difficile e spesso molte persone confondono gli sviluppatori di software con gli ingegneri del software e usano i titoli in modo intercambiabile.

Potrebbe essere difficile distinguere le loro competenze e aree di interesse, soprattutto perché sia gli sviluppatori che gli ingegneri lavorano su progetti simili.

Ecco delle semplici definizioni.

Ingegneria del software e ingegneri del software

L'ingegneria del software è l'applicazione dei principi ingegneristici allo sviluppo del software, con un approccio sistematico e disciplinato alla progettazione, allo sviluppo e al mantenimento del software.

Gli ingegneri del software si concentrano sull'intero processo di sviluppo del software: architettura del software, analisi del sistema, modelli di progettazione, scalabilità, ottimizzazione delle prestazioni, affidabilità e robustezza del sistema.

Spesso lavorano sugli aspetti architettonici delle soluzioni software, assicurando che siano scalabili, manutenibili e conformi alle migliori pratiche di ingegneria del software.

Gli ingegneri del software svolgono varie attività, come la raccolta dei requisiti, la conduzione di studi di fattibilità, la progettazione del sistema, il piano del progetto e la collaborazione con le parti interessate per allineare lo sviluppo del software agli oggetti aziendali.

Combinano competenze tecniche e principi di ingegneria per creare soluzioni software efficienti. Alcune delle competenze essenziali di un ingegnere del software includono

Una profonda comprensione dell'architettura del software e dei principi di progettazione

Capacità di progettare sistemi software scalabili, robusti ed efficienti

Conoscenza approfondita delle metodologie di ingegneria del software e delle best practice

Capacità avanzate di risoluzione dei problemi, pensiero critico e capacità di affrontare problemi complessi

Capacità di project management, leadership e processo decisionale strategico

Conoscenza approfondita dei fondamenti dell'informatica, come algoritmi, strutture di dati e complessità computazionale

Sviluppo di software e sviluppatori di software

Lo sviluppo del software fa parte dell'ingegneria del software. Uno sviluppatore di software si concentra sul codice e sulla programmazione di applicazioni software, che contribuiscono a creare un sistema software completo.

Le loro responsabilità principali includono la scrittura di codice, la progettazione di soluzioni software, il debug e il test delle applicazioni per assicurarsi che soddisfino i requisiti funzionali.

Gli sviluppatori di software implementano soluzioni ed eseguono attività specifiche legate allo sviluppo del software. Collaborano con i progettisti, i tester e i membri del team di ingegneria del software per tradurre i progetti in un'unica soluzione i requisiti del progetto in codice funzione.

Uno sviluppatore di software è specializzato in competenze cruciali per il ciclo di vita dello sviluppo del software, come ad esempio

Conoscenza di linguaggi di programmazione come Python, JavaScript, C++ e altri framework e tecnologie

Conoscenza distrumenti di sviluppo softwarecome gli IDE e i sistemi di controllo di versione come Git

Capacità di codifica e debug per una risoluzione efficiente dei problemi

Attitudine all'identificazione e alla risoluzione di problemi tecnici

Conoscenza dell'intero ciclo di vita dello sviluppo del software, dalla progettazione alla distribuzione

Collaborazione con altri sviluppatori, progettisti e collaudatori, in particolare lavoro conteam interfunzionali e comunicare efficacemente

In sintesi, sebbene entrambi i ruoli comportino lo sviluppo di software, le responsabilità di un ingegnere del software sono più ampie e combinano i principi tecnici con un approccio olistico alla progettazione e allo sviluppo del software. D'altra parte, uno sviluppatore di software si concentra sul codice e sull'implementazione di soluzioni software.

Ora che abbiamo spiegato la differenza tra questi ruoli, approfondiamo la giornata di uno sviluppatore di software, iniziando dai ruoli e dalle responsabilità tipiche.

Ruoli e responsabilità di uno sviluppatore di software

Le aziende di quasi tutti i settori sono diventate digitali o sono in fase di sviluppo trasformazione digitale . Gli sviluppatori di software svolgono un ruolo fondamentale in entrambi gli scenari.

Tuttavia, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni dell'organizzazione, le loro responsabilità principali sono in qualche modo simili. Ecco una ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tipiche di uno sviluppatore di software in un'organizzazione di dimensioni medio-piccole.

1. Codice e sviluppo software

Scrivere codice pulito e maintainer utilizzando linguaggi di programmazione pertinenti allo stack tecnologico e all'infrastruttura IT dell'azienda

Sviluppare applicazioni software o componenti del software in base ai requisiti del progetto

Esecuzione di test, identificazione di bug e debug di problemi per garantire la funzione e la qualità del software

2. Manutenzione e miglioramento del sistema

Assistenza nella manutenzione e nell'aggiornamento delle applicazioni software esistenti per garantirne la funzione e la sicurezza

Implementazione di nuove funzionalità/funzioni sul software esistente in base al feedback degli utenti e ai requisiti aziendali

3. Collaborazione e comunicazione

ClickUp combina attività di monitoraggio, comunicazione, documenti e automazione in un'unica piattaforma unificata, pensata per i team di sviluppo software per migliorare la produttività e la collaborazione

Impegnarsi in flussi di lavoro orientati al team, lavorando a stretto contatto con i designer di prodotto e i project manager per garantire l'allineamento e il completamento tempestivo del progetto

Fornire aggiornamenti sulle attività, sullo stato di avanzamento e su potenziali problemi

4. Risoluzione dei problemi e innovazione

Analizzare problemi tecnici e proporre soluzioni per migliorare la struttura e le prestazioni del software

Esplorare nuove tecnologie, strumenti e metodologie per migliorare i processi di sviluppo e la produttività del software

5. Documentazione e reportistica

Creare documentazione tecnica, come registri di codice, manuali per gli utenti e specifiche di sistema, per facilitare la manutenzione e lo sviluppo futuri. Ciò è particolarmente utile nei casi in cui nuovi sviluppatori devono passare a lavorare su applicazioni esistenti

Reportistica regolare sulle attività completate, sulle attività cardine raggiunte e sulle sfide affrontate dalle parti interessate, per tenere tutti aggiornati

Con tutte queste competenze tecniche e responsabilità da gestire, come fanno gli sviluppatori a organizzare una giornata tipo senza essere sopraffatti o esauriti?

Ecco Da fare.

Un giorno nella vita di uno sviluppatore di software

Una tipica giornata nella vita di uno sviluppatore di software prevede lo sviluppo di applicazioni, software e sistemi in diverse fasi, nonché l'interazione con persone di altri team e funzioni per portare a termine il lavoro.

Ecco una descrizione della sua giornata tipo.

Mattina

La mattina inizia con una rapida revisione delle attività in sospeso, il controllo delle email importanti e la risoluzione dei problemi di sistema della sera prima.

Se non ci sono errori, lo sviluppatore guarda il suo Calendario e e darà la priorità alle attività presenti nell'elenco delle cose da fare per la giornata.

Gli sviluppatori lavorano tipicamente in ' sprint che sono periodi di lavoro per la creazione o l'aggiornamento di applicazioni. Ciò può comportare la codifica, la scrittura di algoritmi o il debug del codice esistente per garantire la funzione regolare dei componenti software. 🏃🏼

Durante questo periodo, lo sviluppatore può collaborare con altri membri del team per discutere le strategie di implementazione o risolvere gli ostacoli tecnici.

Gli sviluppatori fanno brevi pause per aggiornarsi sulle novità del settore, leggere articoli tecnici e tenersi aggiornati sul mondo della tecnologia e sui suoi ultimi progressi. Alcuni sviluppatori possono utilizzare questo tempo per progetti personali o per esplorare nuovi linguaggi o strumenti di programmazione.

I Teams possono dover partecipare alle chiamate del team o alle riunioni quotidiane riunioni di standup per condividere le relazioni sullo stato di avanzamento e gli aggiornamenti della Sequenza e per evidenziare eventuali ostacoli o sfide.

Pomeriggio

Per uno sviluppatore di software, se la mattina è dedicata alla risoluzione dei problemi, il pomeriggio è dedicato all'ideazione e alla creatività.

Lavorano alla codifica, al test e al perfezionamento delle soluzioni software. Questo comporta la scrittura di nuove funzioni, la revisione del codice o l'ottimizzazione del codice esistente per le prestazioni e la scalabilità.

In seguito, si occupano di attività come l'aggiornamento della documentazione, la risposta alle email o la partecipazione a sessioni di formazione o workshop per rimanere aggiornati su nuove tecnologie o metodologie.

Sera

Gli sviluppatori hanno preferenze diverse per concludere la giornata. Alcuni scelgono di completare tutte le attività in sospeso o di prepararsi per il giorno successivo. Altri preferiscono continuare a lavorare su progetti individuali o partecipare a comunità di programmazione online per condividere conoscenze o chiedere aiuto per risolvere problemi difficili.

Naturalmente, le Sequenze possono variare in modo significativo a seconda dei progetti, delle strutture organizzative e dei team e degli stili di lavoro individuali.

A volte, la loro routine può richiedere una certa flessibilità: le attività possono estendersi fino alla sera o ai fine settimana, soprattutto quando ci si avvicina alle attività cardine del progetto.

Quali strumenti usano gli sviluppatori di software?

Gli sviluppatori utilizzano diversi software per programmare, testare e rilasciare il software. Ciò dipende in larga misura dall'infrastruttura IT e dallo stack tecnologico dell'organizzazione. Strumenti per il project management sono un salvavita per gli sviluppatori di software. Ecco un elenco dei più utili e produttivi strumento per il project management e le loro migliori funzionalità/funzioni:

1. ClickUp

ClickUp semplifica l'intero ciclo di vita dello sviluppo con un hub di lavoro all-in-one che riunisce il lavoro di squadra interfunzionale, gli strumenti e le conoscenze in un unico luogo.

Gli sviluppatori desiderano collaborazione, produttività e agilità: ClickUp offre loro tutto questo.

ClickUp è un ottimo strumento di project management che aiuta i team a collaborare e a ottimizzare le attività quotidiane. ClickUp per i team software ha funzionalità che facilitano ai team di sviluppo la gestione delle attività quotidiane e dei progetti a lungo termine. Il project management agile di ClickUp aiutano i team di sviluppo a collaborare senza problemi con altri team per le roadmap dei prodotti, gli sprint e i backlog.

Funzionalità di ClickUp

via GitHubGitHub è una popolare piattaforma di programmazione che offre un intervallo di funzionalità/funzione per assistere gli sviluppatori di software nella creazione, archiviazione, hosting e gestione del codice. È anche una piattaforma basata su cloud che consente agli sviluppatori di software di collaborare con i loro colleghi in tutto il mondo.

Funzionalità/funzione di GitHub

Collaborazione con sviluppatori di tutto il mondo

Creare flussi di lavoro personalizzati eautomatizzare le attività ripetitive con le Azioni GitHub

Utilizzare GitHub Pages per creare e pubblicare siti web statici senza la necessità di un servizio di hosting o di un nome di dominio separato

Ridurre il tempo di scrittura del codice con l'aiuto di GitHub Copilot, che utilizza IA e ML per suggerire e completare automaticamente il codice

Scambio di idee con note, recensioni e menzioni

Monitoraggio della cronologia delle attività, della titolarità, dello stato e delle modifiche apportate al codice in tutte le versioni

Prezzi di GitHub

Individui/Organizzazioni : Gratis

: Gratis Teams : $4 al mese per utente

: $4 al mese per utente Azienda: $21 al mese per utente

3. JIRA

Via Atlassian JIRA è uno strumento multiuso utilizzato dagli sviluppatori di software per il project management, il monitoraggio di bug e problemi e la collaborazione. Aiuta i team a organizzare, comunicare e visualizzare in modo efficace un progetto di sviluppo software.

Funzionalità/funzione di JIRA

Lavorare in modalità agile su Jira

Utilizzo di dashboard personalizzate

Accelerare la consegna dei progetti

Migliorare continuamente i progetti

Facilitare il lavoro dei team

Monitoraggio, organizzazione e priorità di problemi, bug, funzionalità/funzione e attività

Prezzi di Jira

Individui/Organizzazioni : Free

: Free Standard : $8,15 al mese per utente

: $8,15 al mese per utente Premium : $16 al mese per utente

: $16 al mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

In riepilogo, gli sviluppatori di software utilizzano diversi strumenti per scrivere, testare, costruire, eseguire il debug, creare profili, controllare la versione, documentare e distribuire il codice, consentendo una collaborazione efficiente nei progetti software moderni.

Carriera e prospettive salariali di un ingegnere software

Lo sviluppo tecnologico avanza e si evolve ogni giorno più rapidamente, e per questo gli sviluppatori di software sono molto richiesti in tutti i settori. Lo sviluppo di software è un settore fiorente che offre un percorso di carriera con un immenso potenziale di crescita. L'Ufficio delle statistiche del lavoro progetta un tasso di crescita dei posti di lavoro più rapido della media tra il 2022 e il 2023 per gli sviluppatori di software, i tester e gli analisti della garanzia di qualità, a causa della continua necessità di nuove applicazioni e sistemi. Il mercato globale dello sviluppo di applicazioni dovrebbe raggiungere i 507,23 miliardi di dollari nel 2025.

Gli sviluppatori di software possono aspettarsi compensi competitivi in base alla domanda di lavoro, all'anzianità, al ruolo, allo stack tecnologico e all'area geografica. Secondo Glassdoor , il salario medio annuo per uno sviluppatore di software negli Stati Uniti è di 1.12.419 dollari.

Il ruolo di uno sviluppatore di software è impegnativo ma gratificante. È possibile acquisire conoscenze sulle aziende e sulla tecnologia lavorando con diversi client in vari settori.

Lo sviluppo di software è una scelta di carriera eccellente se vi piace risolvere i problemi, lavorare con i computer e collaborare con gli altri per costruire soluzioni d'impatto ai problemi del mondo reale.

È possibile specializzarsi in aree come lo sviluppo web, lo sviluppo di app per dispositivi mobili, la gestione di database, l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'apprendimento automatico, la sicurezza informatica e altro ancora, offrendo diversi percorsi di carriera.

Quali sono le qualifiche da fare?

Una laurea o un diploma in sviluppo software è il modo più semplice per iniziare una carriera nello sviluppo software: si può iniziare con un corso di laurea presso una scuola che offre programmi di sviluppo software.

Tuttavia, è necessario investire del tempo per comprendere a fondo i concetti standard della tecnologia scelta e le pratiche e le procedure di programmazione.

💡Tip: Acquisire esperienza pratica lavorando su almeno una piattaforma frontend e una backend.

Lo sviluppo di software è una disciplina affascinante con applicazioni nei campi più avanzati, come la medicina, la produttività, l'automazione, l'IA, i giochi, la robotica e altro ancora.

Se vi piace armeggiare con le applicazioni software o aspirate a costruire soluzioni che si rivolgano a moltissime persone per migliorare le loro vite, diventare uno sviluppatore di software potrebbe essere la risposta! Iscriviti su ClickUp ed esplorate i grandi strumenti per lo sviluppo del software.