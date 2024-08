10 modelli di ingegneria per ingegneri di software e prodotti

Come ingegnere, sapete che la creazione di software in modo tradizionale è un processo lungo. Le vostre invenzioni passano attraverso decine di passaggi: dall'ideazione ai test alfa e beta fino alla (finalmente!) distribuzione.

Ma sapevate che l'uso di un modello di progettazione può rendere il processo più veloce, ridurre i costi e aumentare l'efficienza? ⚒️

Sì, è vero. E noi ne abbiamo la prova.

Qui condivideremo ciò che i modelli di ingegneria possono fare per voi e cosa cercare quando ne scegliete uno. Inoltre, vi presenteremo 10 modelli di ingegneria che potrete utilizzare per tutte le vostre esigenze di creazione di software e prodotti. 👀

Che cos'è un modello di progettazione?

Un modello di progettazione è un modulo o un'applicazione personalizzabile che consente di distribuire più rapidamente prodotti e software. È uno dei migliori strumenti di produttività se siete gestendo un team o Da fare da soli.

Esistono decine di modelli diversi che possono aiutarvi a trovare nuove idee, gestire lo sviluppo del prodotto e valutare le vostre creazioni. 🌻

Questi modelli possono essere d'aiuto per il fase dell'idea e che comprende aspetti come il brainstorming, la ricerca sugli utenti, gli esperimenti di crescita, gli studi e i feedback degli utenti. Questi modelli della fase iniziale sono un modo eccellente per comprendere gli utenti e capire quali tipi di prodotti stanno cercando.

La funzionalità TIML (Tasks in Multiple List) di ClickUp consente agli sviluppatori di connettere le attività con altri team all'interno dell'organizzazione

È inoltre possibile utilizzare modelli di progettazione per rispettare i tempi e monitorare i flussi di lavoro. Il piano del prodotto, i grafici organizzativi e le roadmap aiutano a tenere traccia dello stato di avanzamento della produttività, dei membri del team coinvolti e a razionalizzare le attività ancora da fare. Monitoraggio dei bug i modelli per l'analisi del progetto e la valutazione offrono anche una visione degli aspetti tecnici e delle prestazioni della produttività. Con così tanti modelli di progettazione, non sorprende che questi strumenti possano aumentare notevolmente l'efficienza e rendere il processo di sviluppo molto più fluido 🤩

Cosa rende un buon modello di ingegneria del software?

Essere un ingegnere significa che vi piace risolvere problemi complessi. Grande modelli di ingegneria e produttività aiutano a padroneggiare il processo di sviluppo e a creare strumenti apprezzati dagli utenti. Ma Da fare per sapere se si tratta di un buon modello di ingegneria del software?

Quando progettate o scaricate il vostro prossimo modello di software, cercatene uno che includa:

Una solida struttura organizzativa, che includa diagrammi di flusso, roadmap, lavagne e diagrammi che tengano organizzato il progetto

Campi di monitoraggio e stato che consentano di vedere a che punto è la produttività e quali membri del team sono responsabili di ciò che viene fatto

Un'area per i brief chiari e concisi per descrivere il progettol'ambito di lavoro e definire gli oggetti per l'intero team

10 modelli di ingegneria per test di usabilità, reportistica e altro ancora

Rendete lo sviluppo di software e prodotti più efficace e divertente con i modelli di progettazione. Qui abbiamo messo in evidenza 10 opzioni, sia che stiate elaborando nuove idee, sia che stiate adottando nuovi modelli quadri di project management per i team di ingegneri come la filosofia Agile o la metodologia Scrum, o alla ricerca di modi per esecuzione del progetto . ✨

1. Modello di rapporto di ingegneria ClickUp

Scarica questo modello

Quando si è nelle fasi iniziali dello sviluppo di un prodotto, una relazione ingegneristica è uno dei primi documenti da produrre. Modello di relazione ingegneristica di ClickUp semplifica la raccolta di idee, la conduzione di test e la condivisione delle retrospettive del team.

Personalizzate il modello aggiungendo intestazioni, allegando collegamenti e dividendo il documento in colonne e sezioni per facilitare la navigazione. Integrazione semplice con Documenti ClickUp e attività rende più facile per il team di ingegneri tenere traccia dello stato di avanzamento in tempo reale.

2. ClickUp Sviluppo Web Modello RFP

Scarica questo modello

Il Modello di RFP (richiesta di offerta) per lo sviluppo web di ClickUp è un modo chiaro per condividere le informazioni sulla vostra azienda, elencare i dettagli del progetto e richiedere offerte. Questo modello consente di presentare rapidamente ai potenziali offerenti la missione e la visione della vostra azienda, delineando al contempo la Sequenza del progetto, i prezzi del budget e i termini del contratto.

È facile inserire linee guida, qualifiche e criteri di valutazione, in modo che il team e gli offerenti sappiano esattamente cosa ci si aspetta. Condividete il documento in privato con il team legale, in modo che possa esaminare i termini del contratto. Oppure esportate il documento in PDF per condividerlo via email. 📨

3. Modello di programma di sviluppo ClickUp

Scarica questo modello

Cercate un modo per tenere il team in carreggiata e gestire il calendario del progetto? Rivolgetevi a ClickUp Modello di pianificazione dello sviluppo che consente di definire facilmente la strategia e di seguire il progetto nelle sue varie fasi.

Creare facilmente sezioni per l'ideazione, la ricerca, la prototipazione e l'analisi dei progetti lancio della produttività e poi assegnare le attività ai diversi membri del team. È possibile aggiungere date di inizio, date di scadenza e colonne di durata per vedere quanto tempo richiede ogni passaggio e identificare facilmente le aree in cui il progetto si blocca.

4. Modello di sviluppo di un nuovo prodotto ClickUp

Scaricare questo modello Modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp è un modo visivamente gradevole di gestire i materiali da consegnare e tracciare le attività cardine del progetto quando si sta realizzando un nuovo prodotto. Il modello presenta funzionalità/funzione di colore per osservare il passaggio del progetto dallo sviluppo dell'idea e del concetto alla strategia, al marketing e al lancio.

Utilizzate la vista Riepilogo/riassunto del progetto per avere una rapida panoramica delle attività e dei team coinvolti. Passate alla vista Bacheca per vedere quali attività si trovano in quali pipeline o fate clic sulla vista Sequenza per dare una rapida occhiata alle date di scadenza e alle attività cardine. 🙌

5. Modello di sviluppo software ClickUp

Scaricare questo modello

Fate in modo che i vostri team di progettazione, ingegneria, QA e prodotto lavorino senza problemi in uno spazio unificato con il modello Modello di sviluppo software ClickUp . Questo modello crea uno spazio in ClickUp in cui team interfunzionali possono collaborare e creare attività e documentazione standardizzate tra i vari reparti.

Sia che lavoriate nel campo della robotica, dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria ambientale o in un altro settore, potete utilizzare questo strumento per creare una documentazione standardizzata modello di sviluppo software per creare roadmap aziendali e di prodotto. Tracciate lo stato di avanzamento con l'Elenco di esecuzione settimanale, che contiene tutte le attività su cui si sta lavorando.

Il Master Backlog consente di archiviare facilmente idee e progetti strumenti di sviluppo del software per i trimestri futuri e le fasi del progetto, mentre l'elenco dei difetti evidenzia i problemi e consente di assegnare priorità e membri del team per la risoluzione.

6. Modello ClickUp per il monitoraggio dei bug

Scarica questo modello

Monitoraggio dei bug e test di usabilità sono tra gli aspetti più importanti dello sviluppo di software e prodotti. Se il vostro prodotto non funziona bene, le persone non vorranno usarlo. Questo è il nocciolo della questione. Utilizzate il Modello di monitoraggio dei bug di ClickUp per segnalare, tracciare e assegnare facilmente le correzioni dei bug.

Il modello si integra con Modulo in modo da poter creare un modulo per la segnalazione di bug e triggerare le attività del team di sviluppo per risolvere i problemi man mano che si presentano. È anche possibile collegare la documentazione che illustra le procedure aziendali o i suggerimenti per risolvere i bug utilizzando la metodologia Kanban o Scrum.

All'interno del modello, è possibile tenere traccia dei bug per funzionalità/funzione e rivedere lo stato di avanzamento per vedere cosa è stato risolto e cosa è in programma, in modo da poter modificare le priorità in base alle esigenze.

7. Modello di documento di presentazione del prodotto ClickUp

Scarica questo modello

Rimanete sulla stessa pagina mentre lanciate un nuovo progetto con il template Modello di documento ClickUp Product Brief . Questo modello presenta una breve panoramica del nuovo prodotto che state sviluppando. Include informazioni sul problema che questo strumento risolverà, se fa parte di un progetto di sviluppo di grandi dimensioni e come verranno monitorati gli obiettivi lungo il percorso.

Ci sono anche pagine per il piano di rilascio per tenere traccia dello stato, nonché pagine per le specifiche funzionali e le appendici per fornire un contesto più ampio ai membri del team 👫

8. Modello di piano per il centro dati ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di piano per il centro dati di ClickUp consente di visualizzare il piano di produzione e di condurre l'analisi dei dati lungo il percorso. Per utilizzare questo modello, iniziate definendo l'ambito del progetto e identificando le origini dati. Create attività di analisi dei dati per i diversi membri del team e includete una sezione per la valutazione.

Passare alla vista Bacheca per filtrare le attività per assegnatario, priorità o data di scadenza. La Bacheca dello stato di avanzamento del piano consente di vedere facilmente cosa c'è nell'elenco delle cose da fare, cosa è in corso e cosa è stato realizzato.

9. Modello di diagramma di rete per progetti ClickUp

Scarica questo modello

Amate le mappe mentali? Allora amerete visualizzazione del progetto di sviluppo software utilizzando Modello di diagramma di rete del progetto di ClickUp . In questo diagramma, si costruiscono dei nodi che rappresentano ogni elemento vitale del progetto. Quindi, utilizzate le frecce per collegare i nodi, creando un ordine di attività che i membri del team possono utilizzare come tabella di marcia.

Questo modello non solo consente ai membri del team di avere una visione d'insieme del progetto, ma facilita anche la previsione. È possibile vedere rapidamente quali attività dipendono da altre e identificare quali team dovranno comunicare e lavorare tra i vari reparti.

10. Modello di valutazione euristica di ClickUp

Scarica questo modello

Progettato per ingegneri, responsabili di prodotto e designer UX, il modello Modello di valutazione euristica di ClickUp offre spunti di riflessione sui test degli utenti per creare progetti di produttività più efficaci. Utilizzatelo durante le prime fasi di sviluppo per individuare rapidamente i problemi che si presentano o utilizzate questo modello di valutazione come parte integrante del vostro processo di QA per tenere sotto controllo i cambiamenti.

Questo modello consente di assegnare facilmente le correzioni ai vari membri del team e include note sul problema principale dell'utente. La visualizzazione della Bacheca della gravità mostra chiaramente quali problemi sono urgenti e a quali può essere assegnata una priorità inferiore.

Sviluppare software e prodotti in modo efficace con i modelli di ingegneria

I modelli di ingegneria facilitano la creatività degli sviluppatori di software e prodotti, la creazione di roadmap dei progetti e il monitoraggio dei problemi lungo il percorso.

Sfogliare Galleria dei modelli di ClickUp per scoprire nuovi modi per rendere il vostro team più produttivo e i vostri progetti più efficaci.

Che siate alla ricerca di modelli specifici per l'ingegneria o di un aiuto per le risorse umane, il team del supporto o la gestione delle risorse umane project management per lo sviluppo del software troverete un modello che vi aiuterà a essere più efficaci e a terminare il lavoro. ✨