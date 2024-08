10 integrazioni di Jira per migliorare funzionalità e produttività

Jira è uno strumento di monitoraggio dei problemi e di project management sviluppato da Atlassian. Questo ben recensito offre strumenti flessibili alle aziende per la gestione delle attività, il monitoraggio dei bug, la sincronizzazione dei problemi e la semplificazione di flussi di lavoro complessi. È uno strumento popolare tra i team di sviluppo e i gestori del team.

La piattaforma ben progettata prevede l'integrazione del software con altri strumenti per estendere le funzioni.

Queste integrazioni possono rendere la gestione del ciclo di vita del software più facile, migliorando ulteriormente l'ottimizzazione dei flussi di lavoro. In questa guida su Jira, discuteremo di ciò che dovreste cercare in un'integrazione di questo tipo. Quindi, elencheremo alcune delle migliori app di integrazione con Jira per ottenere il massimo valore per il vostro denaro.

Cosa cercare nelle integrazioni Jira?

Molte produttività hanno integrato il supporto a Jira nel loro elenco di integrazioni, ma è troppo popolare per essere ignorato. Ma a causa delle numerose opzioni, restringere il campo a quelle da utilizzare può essere difficile.

Ecco alcuni fattori da tenere a mente quando si considerano le integrazioni con Jira:

Compatibilità con Jira Cloud e Jira Server: Jira è disponibile in versione cloud-hosted o self-hosted server. Jira Cloud è sempre aggiornato, ma se utilizzate Jira Server, assicuratevi che l'integrazione sia compatibile con la vostra versione

Jira è disponibile in versione cloud-hosted o self-hosted server. Jira Cloud è sempre aggiornato, ma se utilizzate Jira Server, assicuratevi che l'integrazione sia compatibile con la vostra versione Miglioramento del project management: È facile lasciarsi trasportare da tutte le opzioni disponibili. Per ottenere il massimo valore, assicuratevi che l'integrazione contribuisca positivamente ai vostri processi di project management

È facile lasciarsi trasportare da tutte le opzioni disponibili. Per ottenere il massimo valore, assicuratevi che l'integrazione contribuisca positivamente ai vostri processi di project management Monitoraggio semplificato dei problemi: Il feedback può provenire da molte fonti diverse. Cercate funzionalità/funzione che aiutino a creare problemi in Jira in modo efficiente e a gestire le pagine dei problemi in modo efficace

Il feedback può provenire da molte fonti diverse. Cercate funzionalità/funzione che aiutino a creare problemi in Jira in modo efficiente e a gestire le pagine dei problemi in modo efficace Integrazione dei dati: I dati sono la linfa vitale delle aziende moderne. Cercate integrazioni in grado di collegarsi a strumenti di data crunching o a Microsoft Excel per l'analisi dei dati e la reportistica

I dati sono la linfa vitale delle aziende moderne. Cercate integrazioni in grado di collegarsi a strumenti di data crunching o a Microsoft Excel per l'analisi dei dati e la reportistica Esperienza utente: L'esperienza utente di Jira è progettata per essere semplice e intuitiva, ma non tutte le integrazioni condividono questa filosofia. Cercate strumenti che migliorino i flussi di lavoro senza degradare l'esperienza dell'utente

L'esperienza utente di Jira è progettata per essere semplice e intuitiva, ma non tutte le integrazioni condividono questa filosofia. Cercate strumenti che migliorino i flussi di lavoro senza degradare l'esperienza dell'utente Assistenza per la collaborazione in team: Jira è utilizzato da team di sviluppo, commerciali e da molte altre unità aziendali. Gli strumenti utilizzati devono consentire una facile collaborazione sulle funzionalità aggiunte

Jira è utilizzato da team di sviluppo, commerciali e da molte altre unità aziendali. Gli strumenti utilizzati devono consentire una facile collaborazione sulle funzionalità aggiunte **Ogni azienda ha processi aziendali e progetti diversi. Le integrazioni devono essere sufficientemente flessibili per lavorare all'interno dei flussi di lavoro specifici richiesti

Il team di sviluppo può utilizzare l'API REST di Jira per connettere il software con il tracker dei problemi per integrazioni personalizzate.

Le 10 migliori integrazioni di Jira da usare nel 2024

Molti strumenti si integrano con il software Jira. Che creino problemi con Jira, aggiungano nuove funzioni o migliorino la vita degli sviluppatori e degli altri team, questi strumenti possono semplificare l'approccio al lavoro di un team DevOps. Di seguito sono riportate alcune delle migliori integrazioni con Jira disponibili sul marketplace di Atlassian e altrove.

Pianificate più progetti, gestite le dipendenze e definite le priorità nella timeline del vostro progetto personalizzato con la vista Tutto di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one. Il provider offre tutte le funzionalità/funzione di cui un'azienda ha bisogno per svolgere molte attività quotidiane. Integrazione di ClickUp con Jira porta questi strumenti di produttività aggiuntivi in Jira.

Un'importante novità del software è rappresentata da ClickUp University Ricerca universale . Questa funzione semplifica la creazione di una ricerca in tutte le app e i file connessi, rendendo ancora più facile fornire un'unica fonte di verità.

L'ampia funzionalità/funzione di ClickUp limita la necessità di strumenti aggiuntivi come Jira, rendendolo non solo una buona opzione per l'integrazione, ma anche un'ottima soluzione Alternativa a Jira . Il Modello di Agile Project Management e altri modelli di miglioramento dei processi possono aiutarvi a raggiungere questo obiettivo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

La Ricerca universale ottimizza la ricerca tra le app e i file connessi

Strumenti completi di project management per la gestione di progetti Jira

Integrazione perfetta con Jira e sincronizzazione dei problemi di Jira per migliorare il flusso di lavoro

La funzione Extend Search aiuta a trovare e utilizzare rapidamente le app preferite

Una piattaforma all-in-one riduce la necessità di altri sistemi e altri strumenti

La flessibilità dell'integrazione è facilmente adattabile alle esigenze e ai flussi di lavoro dei vari team

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano difficoltà nel personalizzare le Visualizzazioni

L'app per dispositivi mobili può essere in ritardo rispetto alla versione desktop per quanto riguarda le funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro al mese

Recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Microsoft 365

Via Microsoft Il lungo dominio di Microsoft nel settore delle suite per ufficio continua con la sua soluzione basata su cloud, Microsoft 365. Questo potente strumento per l'ufficio è utilizzato da quasi tutte le principali aziende.

La sua integrazione con Jira migliora l'esperienza dei progetti Jira, consentendo la collaborazione sui problemi utilizzando strumenti familiari come Microsoft Excel, Microsoft Teams e altri.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft 365

L'integrazione con Microsoft Teams consente la collaborazione tra i team e i membri del team

L'esportazione e l'importazione di Excel semplificano la gestione e l'analisi dei dati con i problemi di Jira

Gli utenti possono gestire le attività di Jira direttamente dalle email grazie all'integrazione con Microsoft Outlook

OneDrive e SharePoint permettono un facile accesso e spazio di archiviazione dei documenti dei progetti Jira

L'integrazione con PowerPoint può rendere più facile la presentazione degli stati e delle reportistiche dei progetti

Migliora la gestione complessiva del progetto e il flusso di informazioni

Limiti di Microsoft 365

Alcune funzionalità/funzione potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva per un'integrazione ottimale con Jira

Può risultare eccessivo per gli utenti che non hanno dimestichezza con l'ecosistema Microsoft

Problemi occasionali di sincronizzazione con i dati di Jira per flussi di lavoro complessi

Prezzi di Microsoft 365

Business Basic: $7,20/mese per utente

$7,20/mese per utente Business Standard: $15,00/mese per utente

$15,00/mese per utente Business Premium: $26,40/mese per utente

Recensioni su Microsoft 365

G2: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (13.000+ recensioni)

3. Integrazione Jenkins per Jira

Via Jenkins L'integrazione e la consegna continue sono un grande affare nello sviluppo del software in questo momento. Jenkins è uno degli strumenti più diffusi per l'automazione del processo di creazione del software. Questo rende Jenkins una scelta naturale per i team di sviluppo software che vogliono integrarlo con Jira. I team DevOps possono combinare il monitoraggio dei bug con le build automatizzate per migliorare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione dell'integrazione Jenkins per Jira

I trigger di build automatizzati collegano i problemi di Jira alle build di Jenkins

Permette agli utenti di Jira di visualizzare gli stati delle build direttamente sulla pagina del problema Jira

Le regole di sincronizzazione personalizzabili forniscono flessibilità nell'integrazione di Jira con Jenkins

La facilità di configurazione semplifica il processo di integrazione di Jira con Jenkins

Teams aiuta il team di sviluppo e gli altri membri del team a rimanere aggiornati

Assicura il monitoraggio delle modifiche dai problemi di Jira al deployment

Integrazione Jenkins per i limiti di Jira

Richiede la conoscenza di Jenkins per la configurazione e l'utilizzo

Potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva di Jira per ottimizzare l'integrazione

Prezzi dell'integrazione Jenkins per Jira

Gratis e open-source

Recensioni di Jenkins Integration for Jira

G2: 4.4/5 (400+ recensioni)

4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

4. Connettore Power BI

Via Atlassico Le organizzazioni di esito positivo sanno come trarre vantaggio dalla business intelligence. Software come Power BI facilitano la raccolta e l'interpretazione dei dati. Tuttavia, senza connessioni alle origini dati, Power BI è impotente. L'integrazione con Jira porta la visualizzazione e l'analisi dei dati di Power BI ai dati di Jira, fornendo approfondimenti avanzati ai gestori del progetto e ai team.

Funzionalità/funzioni migliori di Power BI Connector

Offre strumenti avanzati di visualizzazione dei dati, come grafici e diagrammi pivot

L'integrazione con Microsoft Excel semplifica la gestione dei dati da Jira a Excel

Le reportistiche personalizzabili consentono di creare report altamente personalizzati per i progetti Jira

La sincronizzazione dei dati in tempo reale mantiene aggiornato il flusso di informazioni da Jira

L'interfaccia user-friendly è accessibile anche ai membri del team non tecnici

Le funzionalità/funzione di sicurezza dei dati mantengono al sicuro i dati sensibili del progetto

Limiti di Power BI Connector

La curva di apprendimento per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a Power BI può essere molto ripida

A volte la sincronizzazione dei dati con i grandi dataset di Jira è lenta

Richiede un'estesa conoscenza di Power BI per massimizzarne i vantaggi

Prezzi di Power BI Connector

Free: **10 dollari al mese per utente

Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Premium: $20/mese per utente

Recensioni su Power BI Connector

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

5. Miro per Jira Cloud

Via Atlassian Miro è uno strumento di collaborazione visiva. La sua integrazione con Jira Cloud porta questo ambiente unico agli utenti di Jira.

Questo ambiente di collaborazione facile e altamente visivo è perfetto per le fasi creative e di piano dei progetti Jira. I team che si affidano molto al brainstorming visivo e alle metodologie agili trarranno il massimo da questa integrazione con Jira.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro per Jira Cloud

Gli strumenti di collaborazione visiva migliorano il brainstorming e il piano dei progetti Jira

Sincronizzazione perfetta con Jira Cloud e aggiornamenti in tempo reale

Le lavagne interattive permettono discussioni creative tra i membri del team

Un'ampia libreria di modelli offre modelli preconfezionati per un intervallo di esigenze del progetto

L'interfaccia drag-and-drop semplifica il processo di creazione dei problemi e dei piani di Jira

Le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale permettono ai team di lavorare insieme simultaneamente

Limiti di Miro for Jira Cloud

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia inizialmente eccessiva

Richiede una buona connessione a Internet per ottenere prestazioni ottimali

Prezzi di Miro for Jira Cloud

Gratis

Starter: $8/mese

$8/mese Business: $16/mese

$16/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Recensioni di Miro for Jira Cloud

G2: 4.8/5 (oltre 5.000 recensioni)

4.8/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)

6. Infracost

Via Infracost Infracost è una soluzione FinOps che consente alle aziende di massimizzare il ROI dei vari servizi cloud. Utilizzando l'integrazione con Jira, gli utenti di Infracost possono portare questa attenzione alla gestione dei costi nei progetti Jira. Per i team DevOps e le aziende che gestiscono operazioni cloud su larga scala, questa connessione consentirà di risparmiare molto denaro e di migliorare la trasparenza dei costi del cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Infracost

Fornisce previsioni dettagliate sui costi dell'infrastruttura cloud

Si connette senza problemi con Jira per i processi di monitoraggio dei costi

Aiuta i team a tenere sotto controllo i vincoli di budget con avvisi di budget personalizzabili

Le raccomandazioni per l'ottimizzazione dei costi suggeriscono modi per ridurre le spese

La reportistica di facile utilizzo facilita la comprensione dei costi

Il supporto per più provider di cloud lo rende utile in tutte le divisioni aziendali

Limiti di Infracost

Richiede una conoscenza specifica dell'infrastruttura cloud per utilizzare appieno lo strumento

L'impostazione può essere complessa per gli utenti non tecnici

Prezzi di Infracost

Gratis

Cloud: $50/mese per utente

$50/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Recensioni su Infracost

G2: 5/5 (1 recensione)

7. Lavori freschi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/x6bIUzA\_QpSt8tURgSDrfvHcespBYUD8jw-1400x875.jpg Dashboard di Freshworks /%img/

Via Lavori freschi Questa suite di strumenti per l'assistenza clienti è molto apprezzata dalle aziende per la sua estensione di prodotti che soddisfano diverse esigenze. Essendo una delle principali integrazioni con Jira, la suite Freshworks lavora bene con Jira, offrendo funzionalità avanzate di supporto clienti e project management. Jira si combina con Freshdesk e Freshservice, due dei progetti di punta di Freshworks.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshworks

Semplifica la gestione delle query dei clienti all'interno di Jira

Le funzionalità/funzione di automazione fanno risparmiare tempo e aumentano l'efficienza

Il supporto multicanale fornisce una visualizzazione unificata delle interazioni con i clienti

Le funzionalità di collaborazione in tempo reale permettono ai membri del team di collaborare sui problemi dei clienti

Una robusta reportistica e analisi offre approfondimenti sulle prestazioni del supporto clienti

L'interfaccia user-friendly è facile da navigare per tutti i membri del team

Limiti di Freshworks

L'integrazione può essere complessa e richiede un po' di tempo per essere impostata correttamente

Alcune funzionalità/funzione potrebbero essere eccessive per team o progetti di piccole dimensioni

Le opzioni di personalizzazione potrebbero essere limitate in alcune aree

Prezzi di Freshworks ITSM

Growth: $29/mese per utente

$29/mese per utente Pro: $69/mese per utente

$69/mese per utente Azienda: $109/mese per utente

Recensioni su Freshworks

G2: 4.5/5 (7.000+ recensioni)

4.5/5 (7.000+ recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

Via Applitools L'automazione dei test consente ai team di sviluppo di risparmiare molto tempo e di ridurre il numero di bug che arrivano all'utente finale. Applitools è un'innovativa piattaforma di visual testing alimentata dall'IA che rende questo processo ancora più efficiente. La sua integrazione con Jira facilita il monitoraggio dei problemi riscontrati durante i test automatizzati, creando una combinazione ideale per migliorare la garanzia di qualità.

Offre strumenti avanzati di IA per il test dell'interfaccia utente

Semplifica la reportistica e il monitoraggio dei bug all'interno di Jira

I test cross-browser e sui dispositivi assicurano la compatibilità tra le varie piattaforme

Il confronto automatizzato degli screenshot identifica le regressioni visive

L'interfaccia facile da usare semplifica i complessi processi di test per i membri del team

Lavora bene con altri strumenti di sviluppo e di test grazie a un'estesa serie di integrazioni

Potrebbe essere più che necessario per progetti con componenti UI minimi

La configurazione delle integrazioni può essere complessa per chi è alle prime armi con i test visivi automatizzati

Prezzi personalizzati

G2: 4.4/5 (47 recensioni)

4.4/5 (47 recensioni) Capterra: 4.7/5 (30 recensioni)

9. Rapido7

Via Rapido7 Rapid7 è un provider leader di software per la sicurezza e la conformità. L'integrazione con Jira si concentra sul provider per la gestione delle vulnerabilità e il rilevamento degli incidenti.

I problemi di sicurezza sorgono inevitabilmente durante lo sviluppo di un progetto software. L'integrazione di Rapid7 con Jira aiuta a colmare le lacune attraverso le quali questi problemi potrebbero altrimenti sfuggire.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rapid7

Identifica e gestisce le vulnerabilità di sicurezza dei progetti

Migliora il monitoraggio della sicurezza all'interno dei problemi di Jira

Offre strumenti per una risposta rapida agli incidenti di sicurezza

Gli avvisi automatizzati notificano ai team le potenziali minacce alla sicurezza

La reportistica personalizzabile si adatta alle esigenze specifiche del progetto

I membri del team, sia tecnici che non tecnici, possono utilizzare l'interfaccia di facile utilizzo

Limiti di Rapid7

Può essere complesso da impostare e integrare completamente con Jira

Alcune funzionalità/funzioni possono essere troppo avanzate per i team più piccoli o meno orientati alla sicurezza

Prezzi di Rapid7

Insight VM: $1,94/mese per risorsa

$1,94/mese per risorsa Insight DR: $5,89/mese per asset

$5,89/mese per asset Insight AppSec: $175/mese per app

$175/mese per app Insight CloudSec: $5.775/mese

Recensioni su Rapid7

G2: 4.0/5 (10 recensioni)

10. Previsione.app

Via Previsione.app Forecast.app è un robusto strumento di project management che si integra profondamente con Jira, offrendo funzionalità avanzate di pianificazione delle risorse e dei progetti per una solida miglioramento dei processi aziendali . Questo può essere un abbinamento perfetto per i team che desiderano soluzioni complete di project management oltre a quelle offerte da Jira, ma che hanno bisogno del monitoraggio dei problemi e degli altri strumenti di sviluppo offerti da Jira.

Funzionalità/funzione migliori di Forecast.app

Fornisce strumenti per la pianificazione dettagliata dei progetti e l'allocazione delle risorse

Migliora le funzionalità di Jiraproject management di Jira capacità di gestione dei progetti

Offre intuizioni predittive basate sull'IA per le sequenze temporali e le risorse dei progetti

Permette un monitoraggio accurato del tempo trascorso su problemi e progetti Jira

Aiuta a gestire in modo efficiente il carico di lavoro e la capacità del team

Facile da usare per tutti i membri del team

limiti di #### Forecast.app

La curva di apprendimento per le funzionalità/funzione avanzate può essere ripida

I prezzi potrebbero essere più alti per i team più piccoli

Alcune funzionalità/funzione potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva per un utilizzo ottimale con Jira

Prezzi di Forecast.app

Pro: $59/mese per utente

$59/mese per utente Plus: $69/mese per utente

Previsioni.app recensioni

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (25 recensioni)

Più produttività con ClickUp

Se siete alla ricerca di nuovi monitoraggio dei progetti se avete bisogno di app per migliorare la vostra produttività, ClickUp è una scelta naturale. Come Jira, in ClickUp è possibile creare problemi e monitorare facilmente lo stato di avanzamento del loro completamento. Molti team hanno scoperto che la flessibilità offerta da ClickUp è esattamente ciò di cui la loro azienda ha bisogno. Ora potete concentrarvi sulla creazione di un ottimo software e preoccuparvi meno delle complessità della gestione di un progetto.

Iscrivetevi gratis oggi stesso!