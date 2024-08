Scaled Agile Framework (SAFe) per l'agilità aziendale: Tutto quello che c'è da sapere

Nessun progetto è mai un atto solitario. Si tratta di un capolavoro collaborativo realizzato da individui che si armonizzano tra loro come un gruppo di musicisti. A capo di questo ensemble c'è il project manager, un abile direttore d'orchestra che orchestra la troupe.

Ma cosa succederebbe se questo piccolo gruppo di musicisti si trasformasse in un'orchestra elaborata? Quando le aziende o i progetti diventano più grandi, è necessario adottare nuovi approcci al project management.

È qui che lo scaled agile framework (SAFe) aiuta a superare i confini del project management tradizionale. Continuate a leggere e scoprite come SAFe aiuta le organizzazioni a scalare un framework agile tra i team e persino nell'intera azienda per raggiungere la massima efficienza.

Che cos'è uno Scaled Agile Framework (SAFe)?

Lo Scaled Agile Framework, o SAFe, è un framework agile completo e scalabile sviluppato per gestire ed eseguire progetti complessi e su larga scala che coinvolgono più team. Condivide principi, best practice e flussi di lavoro procedurali che consentono alle organizzazioni di adottare metodologie agili come la Lean, Scrum o Kanban in modo più scalabile.

Trova grande impiego nello sviluppo di software e nella gestione dei prodotti aziendali, che richiedono agilità aziendale e il rilascio di prodotti e aggiornamenti di alta qualità in modo iterativo e tempestivo.

**Quali sono gli elementi fondamentali dello Scaled Agile Framework?

Poiché SAFe è stato sviluppato principalmente per costruire team agili, valorizza la collaborazione, l'allineamento e la sincronizzazione. SAFe utilizza i flussi di valore e i treni di rilascio agili (ART) per garantire questo aspetto

Flussi di valori

I flussi di valore sono un insieme di processi end-to-end che un'organizzazione può utilizzare per creare un flusso continuo di valore per gli stakeholder interni ed esterni.

Questi strumenti visivi rappresentano tutti i passaggi, le attività e i processi che portano all'ideazione, allo sviluppo, alla consegna e al consumo del prodotto o del servizio da parte dell'utente finale. Evidenziano inoltre le aree di miglioramento o le opportunità non sfruttate.

La natura interfunzionale dei flussi di valore li rende uno strumento eccellente per allineare i team, comprendere le dipendenze e garantire un lavoro collettivo per raggiungere obiettivi generali. Un tale orientamento al valore rende i processi aziendali e i flussi di lavoro più significativi per gli utenti finali.

Treni di rilascio agili (ART)

L'Agile Release Train (ART) è un'unità fondamentale di SAFe. Gli ART sono team di persone esperte e con funzioni trasversali team agili esperti e interfunzionali e le parti interessate. Progettano, sviluppano e forniscono soluzioni al flusso di valore. Questi team agili autogestiti operano all'interno di una cadenza fissa e temporizzata, chiamata Incremento di Programma (PI).

Il piano intersettoriale del PI prevede che i treni di rilascio Agile si riuniscano per sviluppare una missione comune. Ogni PI dura in genere circa 8-12 settimane e garantisce la qualità attraverso l'iterazione continua, i test e le ispezioni di periodo.

I flussi di valore e i treni di rilascio agili costituiscono la spina dorsale delle pratiche agili di scaling. Sono gli elementi più critici di SAFe che garantiscono trasparenza, direzione strategica, consegna agile e una cultura di apprendimento continuo.

**Quali sono i quattro livelli di SAFe?

SAFe opera a quattro livelli che dipendono dalle dimensioni, dalle aree di interesse e dalla maturità dell'organizzazione. La struttura a quattro livelli che facilita l'implementazione delle pratiche agili di scaling comprende:

Livello Teams

Questo livello, noto anche come configurazione SAFe essenziale, riguarda principalmente le attività dei team di sviluppo. Questo insieme di team di sviluppo interfunzionali lavora per fornire valore in un arco di tempo definito, noto come sprint o iterazione.

I team di sviluppo fanno leva su pratiche agili come Scrum kanban o Extreme Programming (XP) per raggiungere questi obiettivi e gestire il proprio lavoro. Questo livello è ideale per le organizzazioni più piccole con meno di tre team agili. Una struttura di questo tipo aiuta ad adottare i principi agili anche senza formattare gli Agile Release Train (ART), che sono dedicati a lungo termine, team dedicati, a lungo termine e interfunzionali che lavorano per un unico obiettivo.

Livello di programma

Il livello di programma si concentra sul coordinamento di team agili per fornire soluzioni più ampie per un punto dolente comune o un gap di mercato. Qui si assiste alla nascita di ART, che comprende da 50 a 125 membri divisi in sottogruppi per sincronizzarsi e fornire valore entro un intervallo di piano (PI).

Livello di soluzione grande

Il livello delle grandi soluzioni è un sottoinsieme del livello del programma, in quanto coinvolge due o più ART che si coordinano per sviluppare e fornire soluzioni più complesse. Include elementi aggiuntivi come i backlog delle soluzioni, i flussi di valore e le piste architettoniche per allineare i team e i progetti per una consegna agile e disciplinata.

Livello portfolio

Il livello portfolio è il livello più alto della configurazione agile a scalare. Allinea la strategia e l'esecuzione in tutta l'organizzazione agli obiettivi aziendali. Raccoglie flussi di valore, programmi e grandi soluzioni per formare portfolio tematici. Utilizzando lean e agile le operazioni e la gestione del portfolio riducono il time to market e rilasciano la soluzione giusta al momento giusto per amplificare i risultati aziendali.

Tutti i team agili operano all'interno di questi sistemi di lavoro gerarchici come una bambola russa dell'agilità aziendale. L'interconnessione dei diversi livelli supporta la scalabilità e il flusso di informazioni per creare e fornire soluzioni e raggiungere continuamente gli obiettivi organizzativi.

Principi guida di Scaled Agile Framework

SAFe trae ispirazione da diversi metodi di lavoro principi agili . Alcuni dei principi che definiscono SAFe includono:

Principi di Lean-Agile

La mentalità agile e snella è alla base di SAFe. Ha una governance snella ed enfatizza una cultura di centralità del cliente, miglioramento continuo, collaborazione continua e sviluppo continuo di soluzioni. Incoraggia i team di sviluppo ad adottare principi agili con un tocco di principi snelli per aumentare la reattività ai requisiti dei clienti.

Visualizzazione economica

SAFe tiene conto del valore economico del tempo. Sottolinea la necessità di fornire risultati in anticipo e spesso per creare differenziazione e migliorare la redditività. Allo stesso tempo, cerca di ridurre i ritardi e i costi, pianificare i rilasci e consegnare in modo iterativo per massimizzare i ritorni.

Pensiero sistemico

SAFe visualizza un'organizzazione come un sistema interconnesso con processi e pratiche interdipendenti. Incoraggia il pensiero sistemico che chiarisce come le singole unità dell'organizzazione contribuiscano ai risultati aziendali e come un cambiamento in una parte possa influenzare le altre.

Fattore di variabilità

Invece di resistere alla variabilità, SAFe raccomanda di abbracciarla. Raccomanda di usare l'innovazione e l'intervento strategico per gestire i cambiamenti e adattarsi man mano che il progetto si completa.

Ciclo di apprendimento integrato

SAFe promuove la costruzione incrementale attraverso cicli di apprendimento rapidi e integrati. Il ciclo considera il feedback del client e le raccomandazioni per il miglioramento continuo del prodotto. Questi cicli migliorano a ogni iterazione, rendendo il prodotto altamente adattivo e reattivo ai cambiamenti dei requisiti o delle condizioni di mercato.

Attività cardine dell'obiettivo

Con SAFe, i team stabiliscono attività cardine realistiche basate sulla valutazione oggettiva dei sistemi di lavoro. Questo modello permette ai team di adattarsi ai cambiamenti dei requisiti, alle aspettative degli stakeholder e allo stato di avanzamento del processo di sviluppo.

Facilitare il flusso di valore

SAFe suggerisce un flusso di valore ininterrotto limitando gli elementi del lavoro in corso (WIP), riducendo le dimensioni dei lotti e gestendo la lunghezza delle code. Raccomanda anche di eliminare le inefficienze e le ridondanze utilizzando modelli agili e le bacheche Kanban per mantenere un ritmo costante dello stato. Queste strategie snelliranno il flusso di lavoro e accelereranno il completamento del progetto.

visione delle attività e dei progetti con un solo sguardo e possibilità di trascinare e rilasciare le attività, ordinare e filtrare con la vista Bacheca di ClickUp, completamente personalizzabile

Applicare e sincronizzare la cadenza

SAFe assicura che i team siano allineati e collaborino in modo efficace grazie al suo ritmo di lavoro coerente chiamato cadenza. Questo include eventi come il piano di sprint, la revisione di sprint e le retrospettive di sprint all'inizio e alla fine di ogni sprint o iterazione. Oltre alla collaborazione e al coordinamento, la cadenza aiuta a identificare le opportunità aziendali o gli spazi di sviluppo.

Usare la motivazione intrinseca

I leader che implementano la configurazione agile in scala devono cercare di usufruire della motivazione intrinseca dei lavoratori della conoscenza. Da fare offrendo compensi interessanti, condividendo feedback costruttivi, offrendo titolarità ai progetti e premiando l'eccellenza.

Decentrare il processo decisionale

SAFe promuove lo sviluppo di team autonomi e auto-organizzati. Il decentramento del processo decisionale comporta la possibilità per questi team interfunzionali di prendere decisioni rapide, d'impatto e critiche, senza aspettare la leadership. Dare potere ai team a livello di base renderà la vostra azienda più agile ed efficace.

Organizzare il valore

Questo principio di scaling agile pone il valore incentrato sul cliente al centro di tutte le operazioni e le decisioni aziendali. SAFe delinea sistemi e processi che si concentrano sulla fornitura di valore ai clienti e sulla capacità di reagire rapidamente alle loro mutevoli esigenze.

Qualità integrata

Sebbene SAFe dia priorità alla rapidità di erogazione del valore, non diluisce l'importanza della qualità del prodotto. L'attenzione alla qualità è incorporata in SAFe con un solido meccanismo di valutazione e revisione della qualità esecuzione del progetto e i processi di sviluppo. Solo quando il prodotto supera questi controlli di qualità nei diversi punti di verifica, viene rilasciato per il cliente.

Benefici dell'utilizzo dello Scaled Agile Framework nella vostra organizzazione

Ora che avete una solida conoscenza del SAFe e dei suoi principi di base, diamo un'occhiata al valore che apporta alle vostre organizzazioni. Ecco alcuni vantaggi di SAFe:

Scalabilità

SAFe è nato dall'esigenza di scalare l'agilità per affrontare i requisiti di progetti complessi. La scalabilità è quindi il suo principale vantaggio. Il framework è stato progettato per soddisfare i requisiti delle grandi aziende o delle imprese che offrono prodotti altamente dinamici. Offre un approccio strutturato per scalare i principi e le pratiche agili tra diversi livelli, team e flussi di valore per ottenere i risultati desiderati.

Tempi più rapidi di commercializzazione

SAFe incoraggia lo sviluppo iterativo e incrementale di prodotti snelli. Questi rilasci di prodotti, con l'ultima versione che supera la precedente, consentono alle aziende di fornire valore ai clienti in modo continuo e frequente. Ciò risulta in un time-to-market più rapido per i prodotti o le funzionalità/funzione. Il meccanismo di sviluppo e distribuzione dei prodotti altamente reattivo può anche garantire alle aziende un vantaggio competitivo.

Collaborazione più fluida e allineamento uniforme

La leadership agile snella porta i vari team di sviluppo, i reparti e i livelli dell'organizzazione sulla stessa pagina. Legando ART e PI a oggetti condivisi, SAFe promuove l'allineamento tra team diversi, distrugge i silos e migliora l'efficienza complessiva dell'intera organizzazione.

Maggiore produttività

Poiché SAFe si concentra sulla fornitura di valore e riduce al minimo gli sprechi, pone le basi per una maggiore produttività aziendale. Allineare strategicamente i team ed eliminare le inefficienze aiuta i team a operare in modo efficace e a raggiungere gli obiettivi in modo più efficiente.

Maggiore coinvolgimento dei dipendenti

SAFe migliora il coinvolgimento dei dipendenti dando ai team la titolarità del proprio lavoro e motivandoli intrinsecamente, migliorando la loro soddisfazione lavorativa. Inoltre, elimina le ridondanze e gli sprechi, liberando i team dall'incombenza di attività più impegnative o complesse.

Miglioramento della qualità

La qualità incorporata è uno degli elementi critici di SAFe. Per garantirla, il framework impiega pratiche come lo sviluppo guidato dai test, l'integrazione continua e le ispezioni regolari per rispettare gli standard di alta qualità. Queste misure proattive di miglioramento della qualità riducono i difetti e migliorano la qualità complessiva del prodotto.

Adattabilità

SAFe segue un approccio iterativo e incrementale allo sviluppo e alla distribuzione di prodotti o funzionalità. Da fare in sprint rapidi permette alle aziende di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato, ai requisiti dei clienti o ai feedback. La cultura del miglioramento continuo che ne risulta assicura che i team possano adattarsi rapidamente all'evoluzione delle esigenze e consegnare prontamente quanto previsto.

ottenete informazioni rapide sugli sprint dei vostri team con la vista Elenco sprint di ClickUp

Riduzione dei rischi

La natura strutturata di SAFe, unita all'enfasi posta su piani e ispezioni regolari, consente di individuare e ridurre i rischi in anticipo. Affrontare prontamente questi problemi nelle prime fasi del processo di sviluppo impedisce che si diffondano e mettano a rischio l'intero progetto.

Navigare le sfide della scalabilità di Agile

Sebbene SAFe prometta molti benefici, ha la sua giusta condivisione di sfide. Prepararsi ad affrontarle in anticipo può facilitare l'esito positivo dell'implementazione e dell'adozione di SAFe. A questo proposito, ecco alcune sfide comuni che le aziende possono affrontare:

Resistenza al cambiamento

Sebbene SAFe renda la vostra azienda resistente al cambiamento, aspettatevi una certa resistenza a questo cambiamento. Teams e individui che si sentono a proprio agio con i metodi di project management tradizionali ed esistenti potrebbero non essere così aperti alle interruzioni causate dal cambiamento pan-organizzativo.

Soluzione:

Favorire una cultura di comunicazione aperta

Istruire i dipendenti su come l'adozione di SAFe possa essere vantaggiosa per loro

Coinvolgere le parti interessate nel processo decisionale e continuare a spiegare i vantaggi previsti per ottenere uno slancio per la transizione

Condurre programmi di formazione e di onboarding in estensione per promuovere l'adozione. Incoraggiare le certificazioni SAFe per sviluppare un ambiente agile

Silos organizzativi

SAFe enfatizza la collaborazione interfunzionale e interdisciplinare. Per consentire ciò, è imperativo che le aziende abbattano i silos. Tuttavia, le aziende tradizionali con sistemi legacy possono avere silos di dati radicati tra i reparti e i team che possono ostacolare l'implementazione di SAFe.

Soluzione: Utilizzare software di project management per centralizzare i dati ed eliminare i silos. Oltre a una gestione efficace dei dati, strumenti di project management possono facilitare il lavoro collaborativo, facendo lavorare sulla stessa piattaforma persone di team e reparti diversi.

Gestione delle dipendenze

Con l'aumentare del numero di team, aumenta anche la complessità delle attività sottostanti. Sebbene sia possibile scalare le operazioni, la gestione delle dipendenze può diventare sempre più difficile. Inoltre, queste dipendenze devono essere orchestrate per garantire una consegna sincronizzata. Da fare, può causare ritardi e introdurre ostacoli alla consegna continua.

Soluzione:

Programmare regolarmentePiano PI per identificare e gestire le dipendenze

Dare ai team la possibilità di collaborare e prendere decisioni in autonomia per evitare che le dipendenze ostacolino lo stato

Organizzare sprint regolari per monitorare lo stato di avanzamento e gestire le dipendenze

Problemi di scalabilità

Sebbene SAFe offra quattro livelli di implementazione, la scalabilità delle pratiche agili è possibile solo all'interno di una dimensione specifica. Dopo tutto, ciò che può funzionare per un piccolo team non è detto che si traduca fedelmente in implementazioni su larga scala.

Soluzione:

Utilizzare le ART per gestire team più grandi e scalare in piccoli passaggi incrementali

Stabilire dei parametri di riferimento per aggiungere il livello SAFe successivo, come il passaggio al livello Large Solution quando si hanno dieci o più ART

Ispezionare continuamente la struttura organizzativa e adattare le tecniche di scalabilità in base ai risultati e ai feedback

Eccessiva enfasi sul processo

SAFe segue un approccio strutturato ai processi aziendali. Sebbene l'attenzione ai processi possa migliorare i risultati, la rigida aderenza a questi può anche ostacolare la collaborazione e l'adattabilità.

Soluzione:

Promuovere una mentalità agile enfatizzando la flessibilità rispetto alla rigidità

Incoraggiare i team a indagare il "perché" dei processi, in modo che possano uscire dagli schemi dei processi e proporre flussi di lavoro innovativi e contestuali

aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro_

Mantenere la comunicazione

La comunicazione è fondamentale per SAFe. Una scarsa comunicazione tra team, gestori, management e stakeholder può generare malintesi e mettere a rischio tutto. Qualsiasi comunicazione errata può minacciare l'allineamento e influenzare i risultati.

Soluzione: Uno strumento di project management può facilitare la comunicazione sincrona e sincrona comunicazione asincrona canali.

Come implementare uno Scaled Agile Framework?

L'implementazione di SAFe implica una serie di strategie ben ponderate e intenzionali, dal modulo team Scrum alla gestione completa del portfolio. È molto da gestire.

Per fortuna, project management su ClickUp è un catalizzatore che accelera e facilita questa transizione. Ecco una panoramica di come viene terminato il processo:

riportate gli obiettivi, le attività, i punti agili e gli stati del progetto nel cruscotto altamente personalizzabile di ClickUp 3.0

Gestione delle attività

Con il suo potente gestione delle attività capacità, ClickUp aiuta i team agili a pianificare, monitorare ed eseguire diverse attività. Che si tratti di pianificazione PI o di gestione del backlog, i team possono visualizzare una vista dettagliata del lavoro e tenere traccia dello stato utilizzando un'unica dashboard.

Visualizzazioni multiple

raggruppate, filtrate o nascondete le attività dei grafici Gantt di ClickUp 3.0 per monitorare e collegare i flussi di lavoro in tutte le vostre attività_

Le diverse visualizzazioni su ClickUp visualizzano i dettagli del progetto attraverso parametri modificabili. Questi elementi conferiscono struttura a un ambiente agile e facilitano la collaborazione. Ad esempio, è possibile utilizzare le Bacheche Kanban per le visualizzazioni a livello di team, i grafici Gantt per la pianificazione di release e sprint, le lavagne online per i test e altro ancora. Ogni visualizzazione offre una nuova prospettiva e una visione del processo di sviluppo.

Collaborazione

collaborate con i membri del team in ClickUp Docs per personalizzare i font, aggiungere relazioni alle attività o collegare le attività direttamente nel documento_

A proposito di collaborazione, ClickUp è la piattaforma perfetta per far lavorare insieme team di dimensioni e capacità diverse. Con ClickUp Docs, i team possono condividere file e documenti tra tutte le parti interessate, eliminando i silos dipartimentali. Allo stesso tempo, la comunicazione in tempo reale attraverso la messaggistica istantanea, i commenti, l'assegnazione di attività e così via, aiuta i team a lavorare insieme.

Dipendenze delle attività

aggiungete le dipendenze direttamente all'interno dell'attività di ClickUp per garantire che il lavoro sia completato nell'ordine corretto e nel rispetto delle tempistiche specifiche

Il project management SAFe enfatizza la gestione delle dipendenze, che è possibile con ClickUp. Le funzionalità di ClickUp, come le Sequenze e le corsie, chiariscono le relazioni tra attività e compiti. Questa visibilità facilita l'orchestrazione delle dipendenze e la definizione delle priorità delle diverse attività per gestire un flusso di valore ininterrotto.

Stati personalizzati

cercare, impostare o ordinare gli stati delle attività nella vista Elenco di ClickUp per visualizzare lo stato di avanzamento di tutti i lavori_

ClickUp consente agli utenti di definire stati personalizzati per adattare il flusso di lavoro alle terminologie SAFe e alle fasi definite. Di conseguenza, il team di sviluppo può personalizzare lo stato del progetto come "In piano PI", "Bloccato per dipendenza", "Pronto per l'ispezione" e così via, allineandosi ai processi SAFe. Inoltre, consente il monitoraggio dello stato di avanzamento in base alle cerimonie e alle attività cardine SAFe.

Modelli

Con ClickUp, i professionisti agili non perdono più tempo a reinventare la ruota. Troverete una libreria di modelli di Modelli di Agile Project Management su ClickUp che sono personalizzabili al 100% per adattarsi alle specifiche del progetto. Basta apportare qualche modifica e sarete pronti a dare vita all'ambiente SAFe!

Abbiamo appena scalfito la superficie di come ClickUp supporta l'implementazione di SAFe. Questo strumento di project management all-in-one aiuta la pianificazione, il coordinamento e la comunicazione del team agile. Da fare, ClickUp non solo aiuta a combattere le sfide dell'implementazione SAFe, ma fornisce anche i provider per aderire ai principi SAFe.

Si può dire che l'adozione di ClickUp è lo scorciatoia per un esito positivo dell'implementazione SAFe. Connessione con i nostri esperti per saperne di più su come ClickUp contribuisce a incarnare SAFe .

FAQs

1. Che cos'è lo Scaled Agile Framework (SAFe)?

Lo Scaled Agile Framework (SAFe) è un framework agile ampiamente utilizzato, sviluppato per aiutare le aziende a implementare i principi agili e lean in progetti su larga scala. Aiuta le aziende a guardare oltre i singoli team per raggiungere obiettivi più ampi.

**2. Da fare un confronto tra SAFe e gli altri framework agili?

A differenza di Kanban e Scrum, che si concentrano sulle capacità a livello di team, SAFe enfatizza la scalabilità e l'allineamento. Impiega principi lean-agile, ruoli, cerimonie, attività cardine, ecc. per affrontare le sfide delle grandi aziende. Segue inoltre una struttura organizzativa gerarchica a quattro livelli per coordinare e dirigere team eterogenei al fine di raggiungere gli obiettivi organizzativi.

3. **Come posso implementare con esito positivo il SAFe nella mia organizzazione?

L'implementazione di SAFe richiede un piano accurato e un commit a livello di organizzazione. L'implementazione avverrà attraverso fasi quali: