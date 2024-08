10 modelli di pianificazione PI gratuiti

L'implementazione di pratiche agili su scala aziendale richiede disciplina. Ogni volta che si cerca di sincronizzare gli stakeholder, è facile perdersi in un vortice di backlog di programmi provenienti da manager, sviluppatori e team di progetto dedicati. Piano degli incrementi di programma (PI) è una cerimonia (evento) che consente ai team agili distribuiti e remoti di scalare in un ambiente più strutturato. Si concentra sulla prioritizzazione degli oggetti e sull'impostazione di consegne chiare per allineare l'intera organizzazione verso un obiettivo comune.

I modelli di piano PI sono il vostro pass per il backstage di una trasformazione agile di esito positivo che facilita la conduzione di sessioni di PI efficienti per una agile scalato agile scalato. Grazie a strutture chiare, personalizzazioni intuitive e funzionalità/funzione collaborative, questi modelli trasformano il piano di incremento del programma in un modulo!

Cos'è un modello di piano PI?

L'incremento del programma è una cerimonia fondamentale nell'ambito della Quadro Agile Scalato (SAFe) che aiuta i team a pianificare ed eseguire con successo la loro prossima linea d'azione, di persona o a distanza. Richiede interazioni su processi sparsi e arretrati con più parti interessate, motivo per cui un modello di piano PI diventa una risorsa preziosa per queste sessioni.

Questo modello è uno strumento visivo per semplificare la comunicazione del progetto e la collaborazione, dando ai team un senso di trasparenza e una visione condivisa. In genere comprende varie sezioni, come obiettivi, funzionalità, rischi, dipendenze e sequenze, per guidare i partecipanti nel processo di pianificazione del PI.

Il modello di pianificazione della PI deve essere preparato prima dell'iniziativa di pianificazione, riflettendo elementi primari come funzionalità/funzione prioritarie, titolarità degli eventi e ruoli e responsabilità. L'idea è che lo stesso documento possa essere utilizzato per condurre senza problemi sessioni di riunione (con intervalli di 1-2 giorni) e registrare i risultati ottenuti elementi di azione -Tutti si stanno muovendo verso un quadro agile scalato.

Cosa rende un buon modello di piano PI?

Un buon modello di piano PI dovrebbe avere queste caratteristiche chiave per allineare i team intorno a una visione comune:

Struttura standard SAFe: Il modello dovrebbe fornire un format chiaro sotto ilQuadro SAFecon sezioni ben definite e personalizzabili per obiettivi, funzionalità/funzione,programmi delle riunionie Sequenze Rappresentazione visiva: Gli elementi visivi, come grafici, tabelle e diagrammi, dovrebbero essere inclusi per rendere le informazioni complesse più digeribili nel contesto aziendale Funzionalità/funzione di collaborazione: Dovrebbe supportarela collaborazione interfunzionaleconsentendo a più membri del team di contribuire e modificare in tempo reale, sia di persona che da remoto Meccanismi di prioritizzazione: Cercare strumenti come la codifica a colori e l'etichetta perstabilire le priorità del lavoro elementi di lavoro, cruciali per un efficienteallocazione delle risorse e per massimizzare il valore fornito Gestione dei rischi e delle dipendenze: Un buon modello dovrebbe affrontare i rischi e le dipendenze, aiutando i team agili a identificare e mitigare i potenziali colli di bottiglia che potrebbero portare a interruzioni della consegna Accountability: Il modello deve definire chiaramente ruoli e responsabilità all'interno del processo di pianificazione del PI, rendendo evidente chi è responsabile di cosa durante le cerimonie dell'evento di pianificazione del PI

Organizzate sessioni di breakout senza intoppi con questi 10 eccezionali modelli di pianificazione PI

Scoprite la nostra selezione di 10 modelli gratuiti per la pianificazione delle PI, disponibili in entrambi i formati ClickUp e PowerPoint, con l'impostazione di un esito positivo agile grazie al lavoro collettivo del team. ✊

1. Modello di piano ClickUp PI

Immaginate un layout in cui tutti gli aspetti dello stato del team, compresi capacità, carico di lavoro, arretrati e rischi, siano a portata di mano, presentati in modo chiaro e comprensibile. Il Modello di piano di ClickUp PI lo rende possibile!

Questo è il modello ideale per lanciare un evento di pianificazione degli incrementi di programma. Grazie alla guida integrata con passaggi, potrete organizzare progetti, sprint e pianificazioni di rilascio in un batter d'occhio!

Il modello consente di utilizzare una lavagna online per mappare le discussioni su quattro schede principali, ognuna delle quali è stata concepita per garantire sessioni di brainstorming ben organizzate:

Bacheca Teams: Approfondisce le specifiche di ogni team, le iterazioni, le attività e gli oggetti Bacheca dei programmi: Visualizza una visione olistica delle funzionalità, delle dipendenze e delle attività cardine, concentrandosi sull'allineamento con la struttura generale del progettoobiettivi del programma3. Programma: Mantenere il programma con uno spazio dedicato all'agenda e alle informazioni sui relatori Bacheca: Approfondite i potenziali blocchi e ostacoli, classificando i rischi come:

**Risolto

**proprio

A accettati

accettati Mitigato

Mentre il team decide in modo collaborativo le strategie di mitigazione durante le sessioni, assisterete alla dinamica evoluzione del vostro backlog, con note adesive che rappresentano i rischi identificati che possono essere modificati in tempo reale. Integrare le attività e i documenti in tempo reale direttamente nella lavagna online e usare ClickUp Dashboard per monitorarli.

Con Stati personalizzati , Campi personalizzati e Visualizzazioni di ClickUp questo modello vi permette di adattare il piano di PI alle vostre esigenze specifiche. Monitoraggio dello sprint e lo stato del progetto, categorizzare le attività con attributi personalizzati e visualizzare gli obiettivi senza sforzo.

2. Modello di piano di sprint agile di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-284.png Personalizzate il modello di pianificazione dello sprint agile di ClickUp, che viene fornito con diversi stati delle attività, visualizzazioni e molto altro https://app.clickup.com/signup?modello=t-900200039582&dipartimento=ingegneria-product&\_gl=1\*an9jv4\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODkuODgzMjIxNDk4LjE3MTgxNDQ1MjguMTcxODE0NDUyOA....

Se il team tende a perdere il filo del discorso e la concentrazione durante le sessioni di PI attivo, il modello Modello di piano di sprint agile di ClickUp è un vero e proprio cambiamento di rotta. Vi consente di condurre riunioni di problem solving con fiducia, sapendo che le discussioni saranno puntuali, gli oggetti saranno raggiunti e il tempo di tutti sarà rispettato. Le riunioni si svolgeranno come un orologio e il vostro team ve ne sarà grato! ⏰

Pianificate, tracciate lo stato di avanzamento e gestite le risorse durante lo Sprint Planning utilizzando un modello di Sprint Planning Agile. Impostare le aspettative tenendo conto delle capacità del team. Esaminare la discrepanza tra le ore stimate e quelle effettive con lo scrum team durante la Sprint Retrospective.

Il modello di Agile Sprint Planning di ClickUp assicura che i team possano:

Pianificare facilmente gli sprint, indipendentemente dalla complessità del progetto

Visualizzare le dipendenze e le attività in una chiara visualizzazione della sequenza temporale

Monitorare lo stato di avanzamento in tutte le fasi della pianificazione dello sprint

Che stiate gestendo un singolo progetto o un intero portfolio, questo modello vi aiuterà a pianificare in modo più intelligente e ad eseguire più velocemente!

3. Modello di scheda di incremento del programma ClickUp

Utilizzate il modello di Bacheca degli incrementi di programma di ClickUp per creare una sequenza temporale visiva e mappare i flussi di lavoro

Il Modello di Bacheca degli incrementi del programma ClickUp funge da guida per il vostro programma di Treno di rilascio agile (ART), assicurando che ogni membro del team sia a bordo e si muova in perfetta armonia. Proprio come il binario è la base di un sistema ferroviario in funzione, questo modello imposta la fase del vostro viaggio agile . 🚂

La sua visualizzazione Lavagna online pronta per l'uso, progettata per la collaborazione, consente ai project manager di facilitare le sessioni di brainstorming e di catturare le idee di tutte le parti interessate. È lo spazio ideale per trasformare idee innovative in piani attuabili.

Ma ciò che distingue questo modello è la sua chiarità visiva. Consente di inserire le attività utilizzando note adesive, mentre la legenda con codice colore guida l'utente nella categorizzazione e nell'organizzazione. Elencate le attività accanto alle attività cardine, offrendo una rapida panoramica delle responsabilità del team.

La funzionalità/funzione Connettori consente di evidenziare le connessioni tra i diversi elementi, rendendo ancora più facile la comprensione delle relazioni che contribuiscono al processo di incremento e agli oggetti più ampi.

Ora, per usare questo modello: Iniziate definendo le Fasi del programma e poi passate ai Teams Players, che possono essere dipartimenti o team dedicati. Assegnate loro la Capacità e il Carico, assicurando una distribuzione equilibrata del carico di lavoro.

4. Modello di piano di implementazione del progetto ClickUp

L'utilizzo del modello di piano di implementazione del progetto di ClickUp aiuta a definire l'ambito del progetto, ad impostare chiare sequenze di tempo, a delineare le consegne e altro ancora, contribuendo ad un'esecuzione efficace del progetto

Mettete in atto il vostro progetto con questo modello Modello di piano di implementazione del progetto ClickUp ! Fornisce una tabella di marcia ben realizzata che aiuta a tracciare l'ambito del progetto, le scadenze e i risultati chiave. 🎬

Per garantire che la sessione PI sia rispettata, questo modello aiuta a supervisionare fattori critici come l'allocazione delle risorse, la gestione del budget e la sincronizzazione della Sequenza.

Supponiamo che stiate guidando un progetto di sviluppo di software progetto. Nella vista Elenco progetti del modello, è possibile elencare le attività di sviluppo come la codifica, il collaudo e la documentazione. Assegnate i membri del team, impostate le scadenze e utilizzate i Campi personalizzati per indicare lo stato di ogni attività, se In Progress, Completed o Needs Review.

La Vista Gantt fornisce una sequenza temporale visiva. Ad esempio, se la codifica deve essere terminata prima del test, questa visualizzazione aiuta a vedere la sequenza delle attività e delle scadenze. In questo modo, se la codifica è in ritardo, è possibile identificare rapidamente il suo impatto sui test e regolare il piano di conseguenza.

La vista Elenco fasi del progetto raggruppa le attività per fasi (come sviluppo, garanzia di qualità e rilascio) e per scadenze. È possibile individuare immediatamente quali attività sono prossime alla scadenza, assicurando uno stato tempestivo in ogni fase.

Volete allocare i budget in modo responsabile? Utilizzate la Tabella dei costi del progetto per inserire titoli di costo come licenze software, strumenti di sviluppo e stipendi. Infine, il Documento sulle risorse del modello contiene materiali di riferimento essenziali, come le linee guida per la codifica e le best practice.

5. Modello di gestione del programma ClickUp

Il modello di gestione del programma di ClickUp ha tutto ciò che serve per rendere il vostro programma un esito positivo!

Il vostro evento di pianificazione della PI si concentra sul mantenimento dei progetti, sulla risoluzione dei problemi e sulla gestione dei rischi in modo prompt. Con il Modello di gestione del programma ClickUp avrete uno strumento onnicomprensivo che semplifica la gestione agile del programma project management . 🎯

Questo modello prevede una gerarchia strutturata per allineare il programma agli obiettivi generali. Sono disponibili tre sezioni per organizzare il progetto, come descritto nella tabella seguente:

I modelli ClickUp offrono Funzioni basate sull'IA per il project management . Per istanza, se le sessioni di PI tendono a essere lunghe e piene di informazioni, si può usare ClickUp AI per riepilogare le note delle riunioni e creare elementi d'azione dagli aggiornamenti delle attività!

6. Modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp

Pianificate le risorse in modo efficace con questo modello di matrice e determinate il costo totale previsto delle risorse disponibili

La pianificazione delle risorse e il tedioso calcolo dei numeri sono quasi sempre al centro della fase di espansione di un programma agile. Il Modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp è il vostro fidato aiutante se volete destreggiarvi tra costi e capacità con notevole precisione. 🔢

Questo modello è come avere un assistente esperto di matematica che vi guida attraverso calcoli intricati, dicendovi esattamente dove inserire i numeri e poi calcolandoli magicamente per generare i risultati finali usando i campi formula. Per impostazione predefinita, supporta cinque tipi di risorse:

Umano Attrezzature Struttura (comprende uffici, fabbriche o qualsiasi posizione associata al progetto) Software Materiali

L'utilizzo del modello tra i vari reparti è facile! Tutto inizia con l'invio da parte del team o del personale chiave del progetto di un Modulo di inserimento risorse. Questo modulo raccoglie informazioni vitali sulle risorse necessarie e i dati confluiscono senza problemi nell'Elenco delle risorse, organizzato per tipo di risorsa. Qui è possibile specificare lo stato di ogni risorsa, se è in fase di AVVIO, se è PANNOTATA per il futuro o se è temporaneamente IN ATTESA.

Una funzionalità/funzione degna di nota è la visualizzazione della Status Bacheca, che fornisce una rapida panoramica dell'intero pool di risorse. Per dare un'occhiata più da vicino ai programmi di approvvigionamento, si può fare affidamento sulla visualizzazione Sequenza. Il modo più semplice per modificare le pianificazioni? Basta fare clic, trascinare e regolare: è così semplice!

Infine, quando si tratta di questioni finanziarie, si può utilizzare la visualizzazione Tabella dei costi. Offre un dashboard finanziario che riepiloga i costi di ogni risorsa ordinati per reparto, dandovi il pieno controllo del budget del progetto, ideale per il vostro piano di PI o per la vostra strategia. 💵

7. Modello di piano di lavoro per progetti ClickUp

Questo modello è il biglietto d'ingresso per una pianificazione e un project management semplificati, che consentono di monitorare le ore di lavoro, stabilire le priorità e regolare il programma del progetto

Il Modello di piano di lavoro per il progetto ClickUp può aiutare a pianificare un evento di PI in qualsiasi fase del progetto. Consente di monitorare le ore di lavoro pianificate rispetto a quelle effettive, di stabilire le priorità delle attività e di regolare senza problemi il piano del progetto per gli sprint futuri.

Con il suo semaforo ispirato al RAG (Red, Amber, Green) Status, il modello funge da cheerleader personale del team, sventolando bandiere per segnalare se si sta procedendo senza intoppi, se si stanno incontrando piccoli ostacoli o se si stanno affrontando grandi deviazioni. 🚦

Questo modello di project management semplifica il lavoro dall'inizio alla fine. L'utente o i membri del team di pianificazione dell'evento PI possono aggiungere attività utilizzando il Modulo di invio attività. Le attività inviate vengono poi organizzate in modo ordinato nell'Elenco di tutte le attività, ordinate per fasi del progetto.

Modificate i campi personalizzati per impostare gli attributi delle attività come priorità, stato di avanzamento, ritardi e lavoro richiesto. La visualizzazione della Bacheca offre una panoramica rapida e chiara dello stato delle attività, rendendo gli aggiornamenti un gioco da ragazzi.

Per una visione a volo d'uccello della Sequenza, andare alla sezione **Sequenza del progetto **Per supervisionare le attività in modo lineare, ogni elemento indica l'investimento di tempo pianificato. È possibile riprogrammare o regolare rapidamente la durata delle attività anche dopo la fine delle riunioni.

La vista Gantt del modello visualizza un elenco dettagliato delle attività da svolgere panoramica del progetto grafico, che consente di definire le relazioni tra le attività e di monitorare le attività cardine dalla pre-pianificazione alla post-produzione.

8. Modello di tracciatore di programmi ClickUp

Riunisce team, processi e un patrimonio di conoscenze in un unico luogo, trasformando in un'unica soluzione monitoraggio del progetto in un'esperienza senza soluzione di continuità

Proprio come un GPS affidabile semplifica i percorsi più complessi, il sistema Modello di tracciatore del programma ClickUp semplifica il vostro viaggio attraverso il piano di PI. Unisce team, processi e un tesoro di conoscenze in un'unica piattaforma, rendendo il monitoraggio dei progetti un gioco da ragazzi.

Indipendentemente dalla durata del programma, questo modello lavora bene per una sessione di pianificazione del PI, per il budget e per le finanze come un professionista. Grazie alle sue visualizzazioni adattabili, è possibile monitorare i flussi di lavoro pre e post pianificazione e sviluppare strategie basate sui dati.

L'Elenco dei progetti è la vostra tela per definire e valutare le attività del programma: ordinate le attività in base all'urgenza o a qualsiasi altro parametro.

Le pianificazioni rigide sono la rovina dell'esito positivo del lavoro agile. Fortunatamente, grazie alla visualizzazione della Sequenza con trascinamento, è possibile apportare modifiche senza problemi in un attimo. E quando si tratta di capire la disponibilità del team, la vista Carico di lavoro funge da bussola intuitiva.

Con Campi personalizzati come l'elenco a discesa Fase del progetto, potete facilmente tenere sotto controllo ogni fase, mentre la Matrice impatto-lavoro richiesto vi permette di categorizzare le attività di piano post-PI in modo intelligente come:

Vincite rapide: Alto impatto, basso lavoro richiesto 🏆

Alto impatto, basso lavoro richiesto 🏆 Grandi progetti: Alto impatto, alto lavoro richiesto 💰

Alto impatto, alto lavoro richiesto 💰 Attività riempitive: Basso impatto, basso lavoro richiesto 🤷

Basso impatto, basso lavoro richiesto 🤷 Attività senza profitto: Basso impatto, elevato lavoro richiesto ❌

9. Modello di pianificazione del progetto PI per PowerPoint di Slidegeeks

Troverete 27 diapositive progettate in modo accurato con immagini convincenti per risuonare con il vostro pubblico

Il modello PI Project Planning PowerPoint di Slidegeeks è composto da diapositive pre-progettate, meticolosamente realizzate con contenuti campione e grafica accattivante, pronte a dare vita alle vostre presentazioni sul piano PI.

Questo pacchetto è un concentrato di 27 diapositive, ognuna progettata con immagini, icone e layout ricchi, per far risuonare il vostro messaggio con il pubblico. Affronta una varietà di argomenti, consentendovi di condurre sessioni di brainstorming efficaci, esplorare diversi aspetti del progetto e coinvolgere i partecipanti in modo significativo. 🗣️

Ciò che contraddistingue questo modello è la sua facilità d'uso. Fornisce istruzioni chiare su come personalizzare e ristrutturare le presentazioni. Avete la libertà di modificare tutto, dai colori, ai formati, al design, in modo che si allinei perfettamente con la vostra visione.

10. Modello di pianificazione degli incrementi di programma di SketchBubble

Troverete 27 diapositive progettate con cura e con immagini accattivanti che risuoneranno con il vostro pubblico

Volete qualcosa che faciliti le discussioni faccia a faccia con il vostro team? Il modello per il piano di incremento del programma PI di SketchBubble può essere utile!

Questo modello è dotato di otto bellissime diapositive, tutte progettate per aiutarvi a individuare e gestire le dipendenze tra i team e promuovere la collaborazione, favorendo la sinergia tra gli Agile Release Train (ART). 🗨️

La versatilità di questo modello vi permette di personalizzare il contenuto in base alle vostre esigenze. È compatibile con le piattaforme più diffuse come Microsoft PowerPoint, Google Slides e Apple Keynote e offre la possibilità di scegliere tra due temi accattivanti: Blu e Multicolore. Inoltre, è possibile manipolare e riutilizzare ogni elemento visivo senza alcuno sforzo, poiché il modello è in HD e vettoriale.

Allineare sviluppo agile e obiettivi aziendali con ClickUp

Questi 10 modelli per il piano PI hanno molto da offrire in termini di design e funzioni. Ma se volete davvero dire addio al caos e dare il benvenuto a una ritrovata chiarezza per il vostro progetto, vi consigliamo di di iscrivervi a ClickUp .

Questo strumento gratuito per il project management ha una un tesoro di modelli per aiutare i team agili a rimodellare gli oggetti, a collaborare e a conquistare i piani di PI con sicurezza e facilità. 🤸