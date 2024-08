Allineare gli stakeholder con i 10 migliori strumenti software per la pianificazione delle PI

Senza sforzo comunicazione del team la comunicazione, la visione condivisa e il coordinamento del team sono pratiche agili ampiamente accettate, ma non sono facili da adottare. Navigare nelle acque agitate del progetto può diventare sempre più difficile, soprattutto quando si tratta di gestire progetti su larga scala piani di rilascio e non sono in grado di ottenere team interfunzionali per riunirsi e discutere dello stato di avanzamento e degli arretrati.

Fortunatamente, i team che seguono il modello contemporaneo di Scaled Agile Framework (SAFe) può contare sul piano Program Increment (PI) per avanzare strategicamente. Il piano PI è come un evento di sprint a lungo termine per rimuovere i silos dipartimentali e allineare i team all'interno di un Agile Release Train (ART). 🚂 Evento di pianificazione PI è più facile da condurre con il software giusto. In questa guida completa, ci occuperemo delle complessità di PI strumenti di piano e l'esplorazione delle 10 migliori opzioni di prodotto per accelerare i tempi processo decisionale . Leggete con noi!

Che cos'è il software di piano PI?

La pianificazione PI è un evento collaborativo che si svolge ogni 8-12 settimane e che riunisce tutti i membri di un team agile per pianificare e dare priorità al lavoro relativo all'imminente Incremento di Programma per il Treno di Rilascio Agile. È condotta dal Scrum master e consiste tipicamente in due giornate intere di lavoro faccia a faccia riunioni del team .

Il software per il piano PI è un strumento agile che rende le PI più facili da organizzare e più snelle. Può aiutarvi a preparare riunioni virtuali o fisiche, vantando funzionalità/funzione per migliorare strategie di comunicazione tra gli stakeholder e la vostra azienda e impostare obiettivi di PI e di metriche di esito positivo per ogni reparto o per qualsiasi altra esigenza del team.

L'obiettivo principale dello strumento è quello di centralizzare il processo di revisione dei vecchi obiettivi, di creazione di nuovi, di definizione di account e contributi e di impostazione delle priorità per aiutare l'azienda a scalare più in alto. 🌻

Cosa cercare negli strumenti di piano PI?

Ecco alcune funzionalità/funzioni da considerare prima di investire in uno strumento di pianificazione delle PI:

**Offre un'interfaccia facile da usare per gli utenti di tutti i dipartimenti, indipendentemente dalle loro conoscenze tecnologiche Opzioni di collaborazione: Supporto dicollaborazione in tempo reale con funzionalità/funzioni qualilavagne online, il co-editing, i thread di discussione e le menzioni Pianificazione delle dipendenze: Garantisce l'efficienza dei team interfunzionali aiutando conla mappatura delle dipendenze e consenteun flusso regolare di lavoro in un ambiente agile in un evento di piano PI Reportistica: Capace di generare report e analisi che aiutino i team a monitorare lo stato di avanzamento attraversoindicatori di performance chiave (KPI) e identificare le aree di miglioramento durante le cerimonie di piano PI Integrazioni: Integrazione perfetta con altri strumenti già in uso dal team, come ad esempioJiraazure DevOps,Confluencee Slack , semplifica le discussioni Trasparenza: Promuove la visibilità end-to-end senza interrompere i processi consolidati, consentendo ai team di operare nell'ambito della stessa visione, degli stessi oggetti, della stessa Sequenza e della stessa Qualitàrisultati di conoscere gli oggetti della PI

10 Migliori strumenti di piano PI per supportare la prossima fase del progetto!

Abbiamo esaminato gli strumenti di pianificazione del PI sia a livello principiante che avanzato e abbiamo selezionato 10 opzioni affidabili. Il nostro elenco, curato da esperti, è corredato da recensioni e valutazioni accurate per aiutarvi a fare una scelta consapevole! 😇

Conducete il piano di produttività utilizzando ClickUp per mantenere i team allineati sulle roadmap di prodotto e godere di una visibilità completa su chi sta facendo cosa

ClickUp è una soluzione versatile strumento per il project management che supporta la metodologia di sviluppo Agile e ospita un'intera serie di funzionalità/funzione che rendono positivi gli eventi di pianificazione del PI. Suite Agile di ClickUp è una soluzione completa per team agili di qualsiasi dimensione, grazie a funzionalità integrate come la reportistica di sprint, dashboard in tempo reale , Bacheche Kanban per monitorare i cicli di incremento e la gestione delle capacità del team.

ClickUp vi imposta con oltre 15 visualizzazioni per supportare le iniziative di pianificazione della produttività per l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'idea al rilascio. Per darvi un assaggio, potete usare il file Visualizzazione del calendario per programmare le riunioni della PI in base alla disponibilità del team o per accedere al sito web Vista Carico di lavoro a dipendenze del piano e i flussi di lavoro per la fase di sviluppo successiva.

Rendete produttive le vostre sessioni di produttività con le numerose funzionalità/funzione di ClickUp, che supportano la comunicazione in tempo reale e asincrona. Taggate i membri di altri dipartimenti e utilizzate un sistema di comunicazione trasparente thread di commento per costruire piani cumulativi e ben coordinati per ogni sprint. 🏃

Avete bisogno di uno strumento centralizzato per fare brainstorming durante gli eventi PI? Sfruttate Lavagne online ClickUp ! Grazie a un'intuitiva interfaccia drag-and-drop, il canvas supporta i flussi di idee di più membri del team in tempo reale, sia che si tratti di progetti complessi o di mappa dei processi .

Per risparmiare tempo durante gli eventi PI che si protraggono a lungo, utilizzare l'opzione Modello di piano ClickUp PI ! Aiuta gli utenti a visualizzare il loro visione istantaneamente, consentendo di allineare i lavori richiesti. Sulla lavagna online principale sono disponibili schede di discussione definite, ovvero Teams, Programma, Programma e ROAM (acronimo di resolved, owned, accepted, or mitigated risks), per una pianificazione flessibile.

Mentre il team pianifica e mitiga i rischi durante l'evento PI, utilizzate questo modello per promuovere il pensiero creativo e la risoluzione dei problemi e osservare l'evoluzione del backlog in tempo reale

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

La ricchezza delle opzioni di personalizzazione può comportare una curva di apprendimento per i nuovi utenti

L'app per dispositivi mobili può mancare della fluidità della versione per desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Rally di Broadcom

Via: Broadcom Il software Rally di Broadcom, precedentemente noto come CA Agile Central, è un software basato su cloud project management agile basato sul cloud per facilitare i flussi di lavoro senza ostacoli. La piattaforma offre una soluzione coerente per la sincronizzazione in tempo reale dell'esercizio di pianificazione del PI tra più team.

Utilizzando la sua pagina di pianificazione delle capacità, è possibile creare facilmente scenari what-if e persino gestire gli ostacoli associati tramite il monitoraggio dei rischi in tempo reale. Una volta completato il PI, Rally consente di visualizzare in modo chiaro e olistico tutti gli arretrati rimasti.

Nel complesso, è possibile utilizzare senza problemi le sue diverse funzionalità per creare un ambiente di lavoro che abbia i vantaggi delle riunioni di persona, favorendo un senso di affiatamento anche in impostazioni distribuite. 💛

Le migliori funzionalità/funzione di Rally

Supporta il piano Enterprise PI

Analisi degli scenari "what-if

Visualizzazione completa del backlog

Panoramica in tempo reale dei rischi del programma

Attività cardine all'interno di Rally per tracciare il corpo del lavoro o ciò di cui i team hanno bisogno per avere successo in un approccio agile scalato

Limiti di Rally

L'estensione delle funzionalità/funzione e delle opzioni personalizzabili può essere eccessiva per un evento di pianificazione di PI

Il prezzo può essere un fattore di limite per le aziende più piccole con vincoli di budget

Prezzi di Rally

Non divulgati pubblicamente: contattate Broadcom per conoscere i prezzi precisi

Valutazioni e recensioni di Rally

G2: 3,9/5 (oltre 160 recensioni)

3,9/5 (oltre 160 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

3. PIProgettazione

Via: PIPlanning PIPlanning.io, o PIPlanning, offre un servizio semplificato per la pianificazione della PI eventi da remoto . Questo strumento è stato creato su misura per la collaborazione SAFe ed è particolarmente vantaggioso per i System Teams Engineers (STE) e i Release Train Engineers (RTE), consentendo loro di svolgere le proprie attività senza distrazioni logistiche.

Il RTE Cockpit della piattaforma semplifica la preparazione di qualsiasi evento di pianificazione PI attraverso un'interfaccia utente intuitiva. Questo approccio user-friendly consente ai team di gestire in modo efficiente le attività durante le pause e assicura che tutti i partecipanti siano ben preparati.

Grazie alla funzionalità Pointer, è possibile evidenziare facilmente qualsiasi elemento particolare durante le pause riunioni online e aiutare i colleghi a trovare il contesto. È inoltre possibile integrare la piattaforma con diversi strumenti ALM (Application Lifecycle Management) come Jira e Microsoft Azure.

Le migliori funzionalità/funzione di PIPlanning

Strumento incentrato sulla sicurezza

Interfaccia utente intuitiva per un evento di pianificazione PI di esito positivo

RTE Cockpit per un piano strutturato

Offre integrazioni senza soluzione di continuità

Allocazione delle capacità per mantenere un rapporto equilibrato tra nuove funzionalità e debito tecnico

Limiti di PIPlanning

Nessun piano Free o versione di prova

Disponibile solo come soluzione basata su cloud, che potrebbe non essere l'ideale per i team che necessitano di una versione on-premise

Prezzi di PIPlanning

Standard: 875 dollari/utente all'anno

875 dollari/utente all'anno Premium: 1.050 dollari/utente all'anno

1.050 dollari/utente all'anno Enterprise: $1.400/utente all'anno

Valutazioni e recensioni di PIPlanning

Non ci sono ancora recensioni disponibili

4. Kendis

Via: Kendis Kendis offre una soluzione olistica per soddisfare le vostre esigenze di pianificazione e monitoraggio, offrendo uno spazio virtuale in cui team interfunzionali possono collaborare senza problemi alle loro iniziative di pianificazione PI.

Sfruttando le sue automazioni IA, le sue intuizioni automatizzate è possibile monitorare e gestire le dipendenze, controllare le modifiche in degli oggetti del progetto e catturare i potenziali rischi. Con Scrum OF Scrums, potete facilmente registrare tutte le discussioni precedenti e aggiungere punti salienti e punti d'azione da rivedere per le riunioni future.

Una delle funzionalità/funzione di Kendis è il supporto clienti dedicato. In base all'opinione generale, il team del supporto è abile nel comprendere immediatamente i vostri problemi, guidandovi attraverso il processo fino a quando i vostri problemi vengono risolti in modo soddisfacente.

Le migliori funzionalità/funzione di Kendis

Semplifica la visualizzazione delle dipendenze tra i team attraverso notifiche abilitate dall'IA

La funzionalità/funzione Scrum OF Scrums organizza strategicamente le sessioni passate e future

Monitoraggio della Sequenza personalizzabile in base ai dati delle attività cardine

Monitoraggio efficiente di più release contemporaneamente

Integrazione immediata con Atlassian Jira e Microsoft Azure DevOps

Limiti di Kendis

Potrebbe utilizzare un maggior numero di integrazioni per il processo di piano e per soddisfare le esigenze dei diversi team

L'interfaccia deve essere modernizzata per facilitare la navigazione

Prezzi di Kendis

Cloud di base (Amazon AWS): $8/utente al mese

$8/utente al mese Cloud premium (Amazon AWS): $14/utente al mese

$14/utente al mese Enterprise PRO (Self-Hosted): $15/utente al mese

$15/utente al mese Piattaforma Enterprise (cloud e self-hosted): $23/utente al mese

*Tutti i prezzi si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Kendis valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (meno di 10 recensioni)

4.2/5 (meno di 10 recensioni) Capterra: 4.8/5 (Meno di 10 recensioni)

5. Planview

Via: Planview La suite AgilePlace di Planview migliora Le metodologie Agile e Lean offrendo una matrice di funzionalità/funzioni che consentono di pianificare, eseguire, monitorare e preventivare i progetti in modo efficace. Permette di scalare rapidamente, pur mantenendo una forte collaborazione interfunzionale .

Planview connette i vari elementi della fornitura senza soluzione di continuità, integrando l'intero spettro dalla pianificazione al miglioramento, in ordine a visualizzare un panorama tecnologico completo.

Con oltre 60 integrazioni precostituite e prive di codice, è possibile connettersi facilmente con i più diffusi sistemi agili, DevOps e di gestione delle risorse umane gestione collaborativa del lavoro strumenti. Come ClickUp, questa è un'altra piattaforma del nostro elenco che fa uso di tele e di lavagne online per aiutare i team a fare brainstorming sul piano incrementale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planview

Offre una visualizzazione unificata e fruibile per il processo di pianificazione della PI

Aggregazione perfetta dioggetti e risultati chiave (OKR) per le fasi

Metriche condivise per una consegna ottimizzata

Strumenti di collaborazione integrati come le lavagne online

oltre 60 integrazioni

Limiti di Planview

Le configurazioni per la gestione del budget possono essere impegnative

I dashboard per la reportistica possono fare di meglio con approfondimenti più ricchi

Prezzi di Planview

Non è stato reso noto pubblicamente: contattate Planview per conoscere i prezzi precisi

Valutazioni e recensioni di Planview

G2: 4.1/5 (oltre 350 recensioni)

4.1/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

6. Miro

Via: Miro Miro offre ai team in loco e remoti un quadro efficiente ed efficace per la pianificazione dei progetti. Il piano sostiene di far risparmiare fino a sette ore per ogni sessione di pianificazione! ⏲️

Miro offre uno spazio centralizzato per condividere la vostra visione e mantenere allineati gli stakeholder. È possibile visualizzare tutte le dipendenze per il ciclo di sviluppo successivo e richiedere un feedback sulla Sequenza stimata. È possibile attivare una modalità privata per acquisire opinioni con maggiore discrezione.

Il modello di pianificazione PI di Miro fornisce ai team un mezzo strutturato per monitorare attività cardine e iterazioni, offrendo una panoramica completa di funzionalità, dipendenze e metriche chiave. La sua Bacheca di Miro permette ai team di identificare in modo proattivo i rischi potenziali che possono avere un impatto sui loro piani. La Bacheca Teams, invece, assicura che ogni team abbia una roadmap ben definita per le iterazioni, le attività e gli oggetti futuri.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Soluzione agile completa per il piano di PI

Provider di collaborazione asincrona senza soluzione di continuità

Acquisizione di feedback discrezionali

Diagrammi di flusso e mappe del percorso pronti all'uso per pianificare gli incrementi

Bacheca Kanban flessibile e dinamica, completata da schede e tabelle Jira integrate

Limiti di Miro

Si segnala un calo delle prestazioni quando viene utilizzato da più membri

Potrebbe non essere adatto ai principianti

Prezzi di Miro

**Free Forever

Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (5.000+ recensioni)

4,8/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

7. Figma

Via: Figma Figma è un servizio unico piattaforma di progettazione ma offre FigJam come soluzione completa di lavagna online per riunioni di team e discussioni allineate. All'interno di FigJam, troverete un modello dedicato PI Planning per delineare programmi, roadmap agili e piani d'azione.

È possibile utilizzare il modello per una sincronizzazione semplificata delle attività tra più team, facilitando la connessione senza soluzione di continuità durante la fase di pianificazione.

Serve come un piano di pianificazione in cui diversi dipartimenti si riuniscono per affrontare i progetti con un approccio unificato. I team possono comunicare e fornire feedback con timbri, emotes, reazioni e battimani. ✋

L'efficiente sistema di notifiche di Figma permette a tutti i membri del team di comunicare con i propri colleghi interessati al progetto ben informati sullo stato di avanzamento del piano PI e sui suoi sviluppi. Gli utenti possono facilmente impostare delle sequenze di spedizione realistiche per avviare i progetti con una base solida e mantenere tutto sulla giusta traiettoria.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Lavagna online con FigJam

Modello dedicato per il piano PI

Supporta diverse interazioni online, come ad esempioriunioni di avvio e standup

Possibilità di assegnare attività, stabilire priorità e monitorare lo stato di avanzamento

Limiti di Figma

Il prezzo può rivelarsi costoso per le startup

L'interfaccia utente di Figma può essere difficile da imparare all'inizio

Prezzi di Figma (FigJam)

Free Forever

Professionale: $3/mese per editor

$3/mese per editor Organizzazione: $5/mese per editor

$5/mese per editor Azienda: $5/mese per editor

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Figma

G2: 4.7/5 (900+ recensioni)

4.7/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (650+ recensioni)

8. Murale

Via: Murale Mural offre una Bacheca di pianificazione PI online come punto centrale per la strategia collaborativa e l'allineamento tra i team, indipendentemente dalla loro posizione. Infatti, questo strumento garantisce la sicurezza dei dati dei dipendenti caricati, in conformità alle normative GDPR e CCPA.

La piattaforma è inoltre dotata di una scheda di pianificazione pre-progettata Modello di piano di PI che è prontamente disponibile e può essere personalizzato in pochi minuti, aiutando le organizzazioni a gestire, valutare e dare priorità ai feedback e alle elementi di azione utilizzando codici colore e tag.

Inoltre, le Superpotenze di Facilitazione di Mural forniscono funzionalità/funzione come timer, voto anonimo e modalità privata per garantire che i team rimangano concentrati e produttivi durante le sessioni di piano.

Le migliori funzionalità/funzione di Mural

Conforme alle normative GDPR e CCPA

Bacheca e modello di pianificazione PI a portata di mano

Strumenti di facilitazione per workshop e riunioni

Migliora la collaborazione e la creatività con Mural IA e Microsoft 365 Copilot

Limiti di Mural

La funzionalità/funzione di voto può essere a volte disfunzionale

L'assenza di opzioni per la creazione di diagrammi potrebbe limitare alcuni team

Prezzi del Murale

free Forever: Gratuito per sempre

Teams+: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Business: $17,99/mese per utente

$17,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Murales

G2: 4,6/5 (1.350+ recensioni)

4,6/5 (1.350+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (115+ recensioni)

9. Digital.ai Agility (ex VersionOne)

Via: Digital.ai Precedentemente noto come VersionOne, Digital.ai Agility è uno strumento di project management basato sul web che aiuta sviluppatori, tester e altre parti interessate a gestire, monitorare e organizzare i lavori di testing del software.

La piattaforma dispone di sale dedicate al piano PI digitale che riuniscono la visione, le priorità del team, gli obiettivi e gli elementi di lavoro in uno spazio unificato per semplificare le discussioni sugli incrementi. Gli utenti possono accedere a queste funzionalità/funzione direttamente dal proprio browser.

Digital.ai Agility colma il divario tra la strategia aziendale e l'esecuzione dei team, unificando tutti i livelli organizzativi, dal portfolio ai singoli team. Questo favorisce la comunicazione, la collaborazione e la visibilità. Lo strumento aiuta inoltre i team a gestire i rischi e a ottenere dati attraverso analisi personalizzate.

Funzionalità/funzioni migliori di Digital.ai Agility

Compatibile con vari browser come Firefox e Chrome

Supporta il project management a 360°

Allineamento con metodologie qualiScrum e Kanban* Offre sale di piano PI, gestione del rischio e analisi personalizzate

Si integra con gli strumenti di sviluppo

Limiti dell'agilità di Digital.ai

Difficile processo di configurazione iniziale rispetto a strumenti più user-friendly

Può essere difficile da usare per la creazione di casi di test

Prezzi di Digital.ai Agility

Piano Free: $0

$0 Azienda: $29/mese per utente

$29/mese per utente Ultimate: $39/mese per utente

Digital.ai Agility valutazioni e recensioni

G2: 3.7/5 (60+ recensioni)

10. Scheda di memoria

Via: Scheda di memoria Stormboard offre backlog bidirezionali che riducono notevolmente la durata delle sessioni di piano PI. Con le integrazioni di pianificazione PI agile di Stormboard, l'intera sessione può essere unificata in un unico spazio, eliminando la necessità di passare continuamente da un'applicazione all'altra o da una scheda fisica all'altra.

Inoltre, non è necessario partire da zero quando si tratta di sviluppare sessioni di piano di alto livello, poiché Stormboard offre una matrice di modelli incorporati per mantenere un'organizzazione di tipo Mentalità agile .

Questi modelli coprono aspetti come la Mappa Mentale, le Retrospettive, lo Sprint Planning, la Dimensione dei problemi, la Bacheca dei Rischi/ROAM, la Bacheca dei Programmi/Dipendenze e altro ancora. La lavagna digitale visualizza anche gli approfondimenti per aiutare a prendere decisioni migliori in tempi rapidi.

Funzionalità/funzione migliori di Stormboard

Soluzione di lavagna digitale basata sui dati

Offre numerose opzioni di integrazione

Fornisce integrazioni live bidirezionali senza problemi

Sincronizzazione automatica con strumenti come Azure DevOps

Limiti di Stormboard

Può potenzialmente rallentare il dispositivo

I modelli possono essere migliorati dal punto di vista stilistico

Prezzi di Stormboard

Personale: Free

Free Aziendale: $8,33/mese per utente

$8,33/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Stormboard

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

4,4/5 (oltre 60 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 35 recensioni)

Vantaggi dell'uso degli strumenti di piano PI

Gli strumenti di pianificazione PI di cui abbiamo parlato sono rivolti principalmente ai team agili che hanno molto da fare durante i cicli di sviluppo. I vantaggi di queste soluzioni sono sia tangibili che intangibili.

Tra i vantaggi più tangibili, quelli che spiccano sono:

Comunicazione faccia a faccia tra tutti i membri del team e gli stakeholder

Pianificazione emodelli di valutazione del rischio per prevenire le interruzioni del progetto

Rete sociale ben coltivata per comunicare le esigenze di Agile Release Train

Backlog organizzati e ben curati

Oltre a questi vantaggi, gli strumenti di pianificazione PI hanno un ruolo fondamentale nel migliorare la trasparenza tra i team, mantenendo chiare le motivazioni alla base delle decisioni e offrendo una visibilità in tempo reale degli obiettivi che favorisce la motivazione. 🕺

Il piano PI è una cosa di ClickUp!

Se state investendo in uno strumento di pianificazione del PI, è meglio optare per soluzioni agili all-in-one come ClickUp, che possono aiutare oltre le sessioni di riunione e pianificazione. Dalla centralizzazione della documentazione alla microgestione dei cicli di incremento, la piattaforma vi copre le spalle!

Diremmo di provare la versione gratuita di $$$a e vedete come può trasformare i vostri flussi di lavoro nei piani di consegna! 🌈