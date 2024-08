Lean vs. Agile: qual è la differenza? 2024

confusi tra Agile e Lean?

Se vi siete documentati sulla moderna metodi di project management avrete sentito parlare di framework come Lean e Agile... molto!

E sebbene questi due approcci siano spesso utilizzati insieme, si tratta di due metodologie di project management molto diverse.

quindi cosa sono?

e soprattutto, in che modo Lean differisce dalla metodologiaAgile?

In questo articolo analizzeremo entrambi i metodi in dettaglio e ne analizzeremo le differenze in termini di approccio, obiettivi e altro. Inoltre, metteremo in evidenza i migliori software di project management che vi aiuteranno a gestire in modo efficiente entrambi i progetti Lean e Agile.

Iniziamo!

Lean vs. Agile: una breve storia

Vediamo innanzitutto come sono nate entrambe le metodologie.

Dopo tutto, le differenze tra Lean e Agile iniziano proprio qui.

1. Agile

Negli anni '80, i programmatori di computer utilizzavano approcci di sviluppo tradizionali come il Metodologia Waterfall per gestire i progetti di sviluppo software. Questo processo non solo richiedeva tempo, ma era anche costoso.

come?

Il mondo dello sviluppo software era in rapida crescita.

E la crescita di solito significa adattarsi ai cambiamenti.

In Waterfall, lo sviluppo di un prodotto poteva richiedere mesi e, a volte, anni. Quindi, quando il software o il prodotto viene rilasciato, diventa già obsoleto rispetto alle esigenze attuali.

Per superare questo problema è stato scritto il Manifesto Agile.

La metodologia Agile si basa sui 4 valori e sui 12 principi delineati nel Manifesto Agile.

L'Agile aiuta i team ad adattarsi meglio ai cambiamenti, coinvolgendo le parti interessate in tutto il processo. In questo modo, la pianificazione, lo sviluppo e la distribuzione di software funzionante sono migliori.

2. Snello

Negli anni '70, Taiichi Ohno sviluppò un sistema noto come Toyota Production System (TPS). L'obiettivo era quello di ridurre i costi di inventario e migliorare l'efficienza della filiera automobilistica, eliminando ogni tipo di spreco.

Il TPS è stato ispirato dal sistema di gestione dell'inventario nei negozi di alimentari e utilizzava segnali visivi per indicare il fabbisogno di scorte proprio quando gli elementi erano necessari. In questo modo si sono ridotti gli sprechi complessivi e si è ottimizzato l'intero processo di produttività.

Questo sistema è stato poi utilizzato per dare forma ai principi della Lean manufacturing.

ma come è entrato in gioco lo sviluppo snello del software?

Mary e Tom Poppendiek hanno scritto una guida completa per lo sviluppo del software, ispirata ai principi della Lean manufacturing.

Vediamo ora cosa sono esattamente Lean e Agile.

Cos'è la metodologia Agile? L'Agile è una metodologia di sviluppo del software che aiuta a sviluppare progetti con un approccio iterativo.

A differenza della metodologia tradizionale di project management, nell'approccio Agile un progetto di grandi dimensioni viene suddiviso in cicli di sviluppo più brevi, noti come sprint. Ogni sprint dura solitamente 2-4 settimane.

Ecco un esempio che illustra questo principio Agile:

Supponiamo che stiate costruendo un robot.

In un metodo di project management tradizionale come il Waterfall, potreste impiegare mesi per pianificare e sviluppare il robot prima di distribuirlo.

Questo potrebbe portare a una situazione in cui la funzionalità/funzione IA, che pensavate fosse piuttosto interessante, si rivela inutile. Quello che il cliente voleva veramente era un robot con un equilibrio perfetto.

Con la metodologia Agile, questo si sarebbe potuto evitare.

come?

Con la metodologia Agile, i clienti sono coinvolti attivamente nel processo di sviluppo. Alla fine di ogni sprint, essi forniscono un feedback e il Team Agile implementa le modifiche necessarie nel ciclo successivo.

Questo miglioramento continuo lascia meno spazio agli errori, aiutandovi a costruire un robot che soddisfi le esigenze dei vostri clienti in modo perfetto.

impara come gli esperti di Agile implementano il processo di project management Agile nei loro flussi di lavoro

Cos'è la metodologia Lean?

Lo sviluppo software Lean si basa sui principi della metodologia Lean.

La sette principi della metodologia Lean sono:

Eliminare gli sprechi

Costruire la qualità

Creare conoscenza

Rimandare il commit

Consegnare velocemente

Rispettare le persone

Ottimizzare l'insieme

Ogni principio Lean mira a ottimizzare il processo di produttività eliminando gli sprechi. Inoltre, cerca di ridurre al minimo i rischi massimizzando il valore personalizzato.

aspetta... cosa significa "eliminare gli sprechi"?

Eliminare gli sprechi significa rimuovere tutto ciò che non fa valore aggiunto al processo.

Può trattarsi di qualsiasi cosa, da riunioni e documentazione inutili a metodi inefficienti.

Differenze chiave tra Agile e Lean

Ora che sapete cosa comportano il metodo Agile e l'approccio Lean, avete già capito che sono diversi, giusto?

Per rendere le cose più chiare, ecco un elenco dettagliato delle differenze chiave tra Agile e Lean:

1. Differenze nella metodologia

Non ci sono sorprese.

Questa è la differenza più significativa tra la metodologia Agile e il pensiero Lean.

A. Metodologia Agile

Il processo Agile si occupa dell'ottimizzazione del processo di sviluppo di un progetto. Mira a rendere il processo flessibile, trasparente e adattabile.

perché?

Lo sviluppo agile valorizza il miglioramento continuo e la soddisfazione dei clienti.

Per questo, un progetto Agile passa attraverso cicli di sviluppo iterativi (Sprints) e il team Agile coinvolge attivamente il cliente dall'inizio alla fine.

B. Metodologia Lean

L'approccio Lean ruota attorno all'ottimizzazione del processo di produttività. Si tratta di minimizzare i rischi e eliminare gli sprechi (lean production).

Infatti, "eliminare gli sprechi" è uno dei primi principi del metodo Lean.

Escludendo tutto ciò che non contribuisce al risultato finale del progetto, il processo di produttività si accorcia automaticamente e diventa efficiente. In questo modo si risparmia denaro e tempo prezioso nel lungo periodo.

2. Differenze nell'approccio

Sebbene entrambi i metodi Lean e Agile siano eccellenti approcci allo sviluppo del software, essi differiscono leggermente nel loro approccio allo sviluppo:

A. Approccio Agile

Nella pratica Agile, un progetto viene sviluppato in brevi cicli incrementali e iterativi o sprint.

Il metodo iterativo e incrementale si riferisce alla suddivisione di un progetto in varie fasi, ciascuna composta da pianificazione, implementazione, test e valutazione. Questo processo viene ripetuto finché non si raggiunge il risultato desiderato.

B. Approccio Lean

L'approccio Lean mira a introdurre piccoli cambiamenti incrementali all'interno del processo produttivo per aumentare l'efficienza. Anche se questo può risultare in cicli di sviluppo più brevi, non è l'obiettivo principale del Lean.

3. Differenze nella Sequenza dei progetti

Sebbene entrambi i metodi Lean e Agile mirino a consegnare il prodotto il prima possibile, le loro tempistiche di progetto sono diverse:

A. Tempi del progetto Agile

Un progetto Agile o Team di Scrum lavora in cicli brevi per consegnare rapidamente. Ogni ciclo o sprint dura in genere 2-4 settimane.

B. Sequenza del progetto Lean

I team Lean accorciano la Sequenza del progetto ottimizzando il flusso dei processi. Di solito limitano i lavori in corso, riducendo così le tempistiche complessive del progetto. Tuttavia, a differenza di Agile, non c'è una tempistica specifica.

4. Differenze nel team

I metodi Lean e Agile seguono strutture di team diverse:

A. Team Agile

Un team Agile è un piccolo gruppo di persone auto-organizzate, funzioni trasversali .

da fare: cosa significa?

Auto-organizzato : i team decidono da soli come Da fare il lavoro

: i team decidono da soli come Da fare il lavoro Cross-functional: i membri del team hanno diverse aree di competenza, ma lavorano per un obiettivo comune

Il team è composto da membri quali un product manager (titolare del prodotto), un Coach agile o Maestro di mischia , sviluppatori, analisti aziendali, ecc.

B. Lean team

In Lean project management si formano più team Lean, composti da membri dei dipartimenti interessati.

Ogni team è titolato da un team leader che gestisce il rispettivo team e i singoli progetti. I membri del team Lean devono essere capaci, ma non devono necessariamente essere auto-organizzati e interfunzionali.

5. Differenze nell'obiettivo generale

I metodi di sviluppo agile Lean mirano a raggiungere obiettivi diversi:

A. Obiettivo Agile

Nello sviluppo Agile, l'obiettivo è creare qualcosa che sia conforme ai requisiti dell'utente finale o degli stakeholder.

B. Obiettivo Lean

Per Sviluppo snello l'obiettivo è quello di eliminare qualsiasi processo che non dia valore aggiunto allo sviluppo del prodotto.

6. Differenze nell'area di interesse

Ecco come si differenziano gli Agile Lean:

A. Area di interesse di Agile

Lo sviluppo agile si concentra sulla portata del progetto e sul valore del cliente.

Nello sviluppo software Agile, il di un prodotto software, l'ambito di applicazione si riferisce alle sue funzionalità/funzione. Il valore per il cliente è prioritario in quanto, alla fine di ogni sprint, si tiene conto del feedback e si implementano le modifiche nel ciclo successivo.

B. Area di interesse Lean

D'altra parte, lo sviluppo software Lean si occupa di migliorare il flusso e la qualità dei processi.

L'attenzione si concentra sul miglioramento dei processi e sulla qualità (l'obiettivo è zero difetti).

Questo obiettivo viene solitamente raggiunto utilizzando un approccio noto come mappatura del flusso del valore.

cos'è la mappatura del flusso di valore? Mappatura del flusso di valore è un metodo utilizzato per visualizzare la serie di eventi che intercorrono tra la creazione del prodotto e la consegna al cliente.

Agile vs. Lean: quali sono le somiglianze?

sapete perché spesso si raggruppano il framework Agile e il Lean?

Perché entrambe le metodologie condividono valori, come la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

Ecco altre somiglianze tra Lean Agile:

Miglioramento continuo : entrambe le metodologie si concentrano sull'ispezione regolare del metodo di lavoro per individuare possibili miglioramenti

: entrambe le metodologie si concentrano sull'ispezione regolare del metodo di lavoro per individuare possibili miglioramenti Valore per il cliente prioritizzazione : sia che Agile coinvolga attivamente il feedback del cliente, sia che Lean si concentri sulla qualità, entrambe mirano a fornire un valore maggiore al cliente

: sia che Agile coinvolga attivamente il feedback del cliente, sia che Lean si concentri sulla qualità, entrambe mirano a fornire un valore maggiore al cliente Efficienza delle tempistiche : La metodologia Agile distribuisce i prodotti in versioni frequenti, mentre nel project management Lean il processo di sviluppo prevede il minor numero possibile di passaggi. Entrambi questi approcci si concentrano sul mantenimento dell'efficienza.

: La metodologia Agile distribuisce i prodotti in versioni frequenti, mentre nel project management Lean il processo di sviluppo prevede il minor numero possibile di passaggi. Entrambi questi approcci si concentrano sul mantenimento dell'efficienza. Flusso continuo di risultati: con il processo di sviluppo diviso in parti, Agile fornisce continuamente valore in incrementi, mentre Lean continua a dare risultati con la costante eliminazione degli sprechi

Come gestire in modo efficiente sia i progetti Agile che quelli Lean

come gestire Agile e Lean?

Con il giusti strumenti agili naturalmente!

Ehm... no. Non si può usare un qualsiasi strumento!

Per gestire i progetti con agilità, è necessario un software di project management adatto.

Di solito, un software di project management dovrebbe essere in grado di:

Gestire attività e progetti

Automatizzare i flussi di lavoro

Facilitare la collaborazione a distanza dei team * Integrazione con vari strumenti dell'area di lavoro

Inoltre, sia che si tratti di Agile, che di Metodologia Scrum kanban, Lean, Six Sigma o qualsiasi altra metodologia di project management, il vostro software dovrebbe essere in grado di gestirla.

perché?

Ogni metodologia richiede funzioni separate dai propri strumenti.

Inoltre, non è che ogni team scelga un approccio e lo segua per sempre!

Quindi non è possibile acquistare un nuovo software ogni volta che il team utilizza una diversa metodologia di project management.

Per fortuna, avete a disposizione strumenti potenti come ClickUp per gestire in modo efficiente tutte le attività e i progetti, indipendentemente dalla metodologia che preferite.

**Ma cos'è ClickUp?

ClickUp è il sito del mondo software di project management Lean Agile con la più alta valutazione al mondo . Se avete bisogno di aiuto per:

Implementare Agile, Lean, Scrum , Kanban , Extreme Programming o qualsiasi altra metodologia

Monitoraggio di tutti i progetti di sviluppo software Agile

Gestione di un team Agile o di più team Lean

Programmare il piano degli sprint e altre attività Riunioni Scrum ClickUp è l'unico software di cui avete bisogno!

Vediamo come ClickUp può aiutarvi ad adattarvi alle tecniche Lean e Agile:

1. Stati personalizzati delle attività per le diverse fasi del progetto

Ogni progetto richiede un proprio stato.

Ad esempio, un ingegnere software può avere fasi come "Git Upload" e "Debugging" per il suo progetto Lean UX. Al contrario, un progetto di sviluppo di contenuti può avere passaggi come "Modifica" e "Controllo qualità".

Con la funzionalità Custom Statuses di ClickUp, questo non sarà più un problema.

Questo software vi permette di creare stati personalizzati che riflettono accuratamente le esigenze del vostro progetto. Potrete essere tanto descrittivi e creativi quanto volete!

Basta una rapida occhiata allo stato di un'attività per determinare in quale fase si trova. In questo modo, il team leader o chiunque lavori al progetto può verificare immediatamente lo stato di avanzamento.

2. Impostare gli obiettivi per realizzare gli sprint

Indipendentemente dalla metodologia di project management che preferite, avrete diversi obiettivi da raggiungere obiettivi del progetto come "sviluppare il 20% del prodotto nello sprint 1" o "aumentare il traffico del sito web del 10%".

da fare per tenerne traccia?

Tre parole: ClickUpObiettivi funzionalità/funzione !

Gli obiettivi sono contenitori di alto livello che possono essere suddivisi in traguardi più piccoli e misurabili.

Scegliete una varietà di unità di misura per un traguardo, come ad esempio:

valuta: una quantità di denaro

una quantità di denaro Numero: un intervallo di numeri da 0 a infinito

un intervallo di numeri da 0 a infinito Tasks: un elenco di attività da completare per raggiungere il Traguardo

un elenco di attività da completare per raggiungere il Traguardo Vero/Falso: solo due possibili esiti (Da fare o non fare)

i titoli e le risposte di una sola parola non fanno una buona conversazione, vero?

Per aiutare i team a comunicare in modo efficiente, ogni attività di ClickUp è dotata di uno spazio dedicato ai commenti.

Questo aiuta a facilitare tutte le comunicazioni relative al progetto all'interno del team Lean o Scrum.

Utilizzate questa sezione per:

Scambiare informazioni relative al progetto

Taggare i membri per evidenziare i commenti importanti

Gestire problemi e impasse con il giusto contesto

Condividere file e collegamenti rilevanti all'interno di qualsiasi sezione di attività

Assegnare i commenti a specifici membri del team per garantire che non passino inosservati

Per una migliore collaborazione e team building utilizzare il Visualizzare la chat per avere conversazioni non legate ad alcuna attività.

4. Automazione dei flussi di lavoro per automatizzare oltre 50 attività ripetitive

è probabile che ogni giorno abbiate a che fare con tonnellate di attività manuali ripetitive

e siamo sicuri che sono anche le attività che odiate di più svolgere

Ma non preoccupatevi. ClickUpAutomazioni funzionalità/funzione porta sul posto di lavoro tonnellate di automazioni delle attività per risolvere questo problema.

È possibile utilizzarla facilmente per automatizzare le attività ripetitive, risparmiando tempo e liberando le risorse per le attività che ne hanno effettivamente bisogno.

Ecco come funziona l'Automazione del flusso di lavoro di ClickUp:

se a trigger e una condizione è vera, un'azione specifica viene eseguita automaticamente.

Questo software versatile offre oltre 50 Automazioni precostituite che vi aiuteranno a partire.

Alcune di queste sono:

Quando lo stato di un'attività cambia, cambia automaticamente l'assegnatario

Applicazione di un modello durante la creazione di un'attività

Aggiornare la priorità dell'attività quando la sua lista di controllo viene cancellata

Modificare i tag quando arriva la scadenza di un'attività

Archiviare un'attività quando ne cambia la priorità

È anche possibile creare Automazioni personalizzate in base alle proprie esigenze.

5. Dashboard per panoramiche sul progetto ClickUp Dashboard

forniscono rapide panoramiche visive dei progetti di sviluppo software Agile o Lean. come il centro di controllo della missione di una navicella spaziale

il vantaggio?

Un team leader o anche l'intero team Scrum possono avere un'idea chiara di tutto ciò che accade nell'area di lavoro.

Per ottenere la massima flessibilità, è possibile personalizzare la dashboard con vari grafici come:

Grafici di velocità : mette in evidenza il tasso di completamento delle proprie attività

mette in evidenza il tasso di completamento delle proprie attività Grafici di burnup : mostra la quantità di lavoro già completata in un progetto

mostra la quantità di lavoro già completata in un progetto Grafici Burndown : mostra la quantità di lavoro rimanente in un progetto

mostra la quantità di lavoro rimanente in un progetto Grafici di flusso cumulativi : visualizzano lo stato di avanzamento del progetto nel tempo

6. Grafici Gantt per monitorare facilmente la Sequenza del progetto

siete stanchi di usare un foglio di calcolo per monitorare le sequenze temporali o lo stato di avanzamento dei progetti?

Dite addio alla mentalità degli anni '90! ClickUpGrafici di Gantt sono perfetti per il monitoraggio e la gestione della Sequenza del progetto.

Basta una rapida occhiata al grafico di Gantt per capire se le cose sono in regola o meno.

la parte migliore?

Questi grafici Gantt sono dotati di moltissime funzionalità automatizzate.

Possono:

Riaggiustare automaticamente le dipendenze delle attività quando si riprogrammano gli elementi

Confrontare lo stato previsto con quello attuale del progetto

Calcolare la percentuale di stato di avanzamento del progetto in base alle attività completate/al totale delle attività

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/5300/percorso-critico/ Calcolo del percorso critico /%href/ per identificare le attività a cui dare priorità

Aiuto conGestione agile del flusso di lavoro

Conclusione

Certo, le pratiche Lean e Agile differiscono per diversi aspetti.

Tuttavia, sebbene ogni metodologia di sviluppo sia perfetta per un tipo di progetto diverso, avrete comunque bisogno del software di project management giusto per gestire tutto.

Per fortuna, tutto quello che dovete fare è usare ClickUp, il miglior software Agile e Lean sul mercato!

Da un aiuto nel seguire le regole del Mentalità agile per far salire alle stelle l'agilità aziendale, ClickUp ha tutto ciò che vi serve.

Quindi perché non iscriversi gratis oggi stesso e dare il meglio alle tue attività di project management?