Come costruire un team efficace nel lavoro

Se hai la fortuna di assumere persone, assicurati di assumere persone a cui non solo puoi insegnare, ma assicurati anche di assumere persone che ti insegneranno qualcosa

Jeff Bezos, magnate aziendale globale e CEO di Amazon

Come Bezos, ogni leader ha la sua versione ideale di come dovrebbe essere il suo team dei sogni. Alcuni cercano capacità tecniche, altri credono che le soft skills abbiano un peso maggiore, altri ancora danno priorità all'istruzione formale, alcuni cercano candidati con cui sia facile lavorare, mentre altri preferiscono persone che mettono in discussione lo stato delle cose: i parametri sono soggettivi.

Una volta trovata la persona o le persone giuste per la vostra organizzazione, dovete fare il possibile per aiutarle ad integrarsi nel vostro team e a mantenerle a lungo.

Che cos'è il team building?

Il team building è una parte essenziale dell'esito positivo di un'azienda. **Si riferisce alla creazione di un gruppo coeso in cui gli individui lavorano insieme per raggiungere obiettivi condivisi

Il suo scopo principale è migliorare le prestazioni del team, aumentare il morale e promuovere un ambiente di lavoro positivo. Quando ci si concentra sulle strategie di team building, si:

Facilitare la comunicazione e collaborazione sul posto di lavoro

Migliorare le capacità di risoluzione dei problemi e di prendere decisioni

Costruire la fiducia e il rispetto reciproco tra i membri del team

Chiarire ruoli e responsabilità

Suscitare un senso di appartenenza

La creazione di un team di esito positivo dipende in larga misura dal sistema di assunzione, dalla cultura interna del team, dalla leadership e dalla

gestione del team

processo. Ma indovinate un po'? C'è un lato divertente della strategia - gli esercizi di team-building.

Da semplici rompighiaccio ad attività più complesse di problem solving, le attività di team-building possono essere di diversi tipi:

Teams per aiutare i membri del team a familiarizzare (e a sentirsi a proprio agio) l'uno con l'altro. Ad esempio, giocare a Due verità e una bugia o a Bingo umano

per aiutare i membri del team a familiarizzare (e a sentirsi a proprio agio) l'uno con l'altro. Ad esempio, giocare a Due verità e una bugia o a Bingo umano Esercizi di fiducia per creare sicurezza, fiducia e cameratismo tra i membri del team. Attività come il Nodo umano o la Caduta della fiducia sono di questo tipo

per creare sicurezza, fiducia e cameratismo tra i membri del team. Attività come il Nodo umano o la Caduta della fiducia sono di questo tipo Sfide per la risoluzione di problemi che richiedono ai membri del team di agire come un'unità. Ad esempio, le sfide della Escape Room o la Caccia al tesoro

che richiedono ai membri del team di agire come un'unità. Ad esempio, le sfide della Escape Room o la Caccia al tesoro Attività creative per rompere la monotonia degli impegni quotidiani e far fluire la creatività. Ad esempio, l'organizzazione di laboratori artistici o corsi di cucina

per rompere la monotonia degli impegni quotidiani e far fluire la creatività. Ad esempio, l'organizzazione di laboratori artistici o corsi di cucina Esercizi di comunicazione per migliorare le capacità di comunicazione verbale e non verbale. Alcuni esempi popolari sono il disegno schiena contro schiena o la sfida con gli occhi bendati

A seconda della configurazione del vostro lavoro (ibrido, remoto o in sede), potete organizzare versioni interne, esterne o virtuali di divertenti attività di team building.

Leggi anche:_

Come impostare efficacemente gli obiettivi del team: Esempi e strategie

Benefici del team building

In qualità di gestori, team leader o professionisti delle risorse umane, potete creare un impatto duraturo sulla cultura del lavoro organizzando attività di team building.

Ecco alcuni dei loro benefici:

Rafforzare le relazioni : Le attività di team building aiutano i membri del team a entrare in contatto a livello personale, rendendoli più a loro agio nel lavorare insieme

: Le attività di team building aiutano i membri del team a entrare in contatto a livello personale, rendendoli più a loro agio nel lavorare insieme Facilitano una migliore comunicazione : La pratica in impostazioni informali migliora il modo in cui i membri del team si scambiano idee e feedback sul lavoro

: La pratica in impostazioni informali migliora il modo in cui i membri del team si scambiano idee e feedback sul lavoro Sviluppare le capacità di risoluzione dei problemi : Affrontare insieme le sfide affina le capacità del team di gestire problemi complessi sul lavoro

: Affrontare insieme le sfide affina le capacità del team di gestire problemi complessi sul lavoro Promuovere l'empatia : Un evento di team building (ad esempio, l'inversione dei ruoli) aiuta i partecipanti a vedere le cose dal punto di vista degli altri, portando a una migliore comprensione reciproca

: Un evento di team building (ad esempio, l'inversione dei ruoli) aiuta i partecipanti a vedere le cose dal punto di vista degli altri, portando a una migliore comprensione reciproca Migliorare l'unità del team: Le esperienze condivise creano un forte legame tra i compagni di squadra, rendendo più facile la collaborazione sui progetti e la risoluzione dei conflitti in modo rispettoso

Come costruire un team efficace

Ecco una guida con passaggi per creare un team che rimanga unito nella buona e nella cattiva sorte:

1. Allineare il team con uno scopo chiaro

**Secondo $$$a

Studio McKinsey

la maggioranza (82%) dei dipendenti ritiene che avere uno scopo sia importante e il 72% ritiene che lo scopo debba avere più peso dei profitti.

Ecco una tabella di marcia per collegare le prestazioni del team agli obiettivi organizzativi più ampi:

Definire visione e obiettivi: Articolare la visione e gli obiettivi del team e comunicarli regolarmente. Ad esempio, è possibile iniziare le riunioni mensili del team con una promemoria della missione dell'organizzazione e del motivo per cui fate ciò che fate

Articolare la visione e gli obiettivi del team e comunicarli regolarmente. Ad esempio, è possibile iniziare le riunioni mensili del team con una promemoria della missione dell'organizzazione e del motivo per cui fate ciò che fate Imposta obiettivi SMART: Crea obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolati nel tempo che siano in linea con la missione del team

Crea obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolati nel tempo che siano in linea con la missione del team **Collegare le attività alla missione: mostrare come i singoli compiti e progetti contribuiscono alla missione o all'obiettivo più ampio

Uno strumento di project management e di obiettivi come

ClickUp

**Oltre a tenere organizzate le attività, stabilisce una chiara relazione tra i lavori richiesti e i risultati del progetto. Lo strumento aiuta i dipendenti a visualizzare come il loro lavoro contribuisce al grande schema.

Vediamo di capirlo con un esempio.

Supponiamo che siate a capo di un'azienda SaaS e che la vostra missione sia aumentare la notorietà del marchio e il coinvolgimento attraverso contenuti di alta qualità. Il vostro obiettivo SMART può essere quello di aumentare il traffico organico al blog del 20% nei prossimi sei mesi.

Ora, potete utilizzare

Obiettivi di ClickUp

per suddividere l'obiettivo in traguardi più piccoli, come la ricerca di parole chiave, l'analisi dei concorrenti, la creazione di contenuti, la scrittura di blog, la modifica, la pubblicazione e la distribuzione sui canali sociali.

Aggiungere gli assegnatari

per i traguardi. Tutti gli assegnatari possono seguire il loro stato con un indicatore visivo.

Impostare obiettivi, suddividerli in traguardi e consentire ai dipendenti di tenere sotto controllo il proprio stato con ClickUp Obiettivi

2. Selezione delle persone giuste

Considerate questi tre fattori per scegliere le persone giuste per il vostro team:

Capacità e competenze

Definite chiaramente le competenze tecniche o professionali che non sono negoziabili in un potenziale membro del team. Quindi, valutate i candidati in base a questi criteri.

**Ad esempio, se avete bisogno di un designer grafico, cercherete una persona con un buon portfolio, una buona conoscenza dei software di progettazione e una buona comprensione del branding e dell'estetica.

Attitudine e temperamento

Le competenze possono essere acquisite, ma l'atteggiamento e il temperamento sono spesso caratteristiche intrinseche. Cercate persone che siano collaborative, aperte al feedback e adattabili. Queste qualità assicurano che i membri del team lavorino bene insieme, gestiscano le critiche in modo costruttivo e si adattino ai cambiamenti o alle sfide impreviste.

Durante il processo di assunzione, potete porre domande comportamentali per valutare queste caratteristiche. Per istanza, potete chiedere a un candidato come ha gestito situazioni specifiche, come ad esempio: 'Mi parli di una volta in cui ha lavorato con un membro del team che non contribuiva in modo efficace. Come ha gestito la situazione e qual è stato il risultato?"

Adattamento alla cultura

Analizzare quanto i valori, le convinzioni e i comportamenti di un candidato siano in linea con la vostra

cultura del team

. Questo è importante perché l'adattamento alla cultura può avere un impatto enorme sulla soddisfazione lavorativa, sulle prestazioni e sulla coesione generale del team.

**Ad esempio, se la vostra azienda enfatizza l'innovazione e il miglioramento continuo, vorrete membri del team curiosi, proattivi e a proprio agio con i cambiamenti.

Diversità

La diversità di competenze, background e prospettive è l'indicatore di un team ben assortito. Un team eterogeneo apporta punti di vista ed esperienze diverse, promuove la creatività di pensiero e offre soluzioni fuori dagli schemi a problemi critici.

Per creare un vero e proprio melting pot, è necessario includere persone di diversa estrazione demografica, cultura, formazione ed esperienza professionale.

3. Offrire uno spazio collaborativo

Il fondamento di un team forte è l'efficacia con cui i membri si scambiano idee, risolvono i conflitti e uniscono i loro lavori richiesti per creare qualcosa di significativo.

**In qualità di gestore del team, è necessario offrire un'area di lavoro collaborativa che unisca i team interfunzionali.

Le funzionalità/funzioni integrate in ClickUp per la collaborazione in tempo reale,

comunicazione asincrona

la comunicazione asincrona, la condivisione dei feedback e la centralizzazione delle informazioni vitali del progetto colmano le potenziali lacune di comunicazione e aiutano a costruire un team vincente.

Ecco come il vostro team può utilizzare le funzionalità/funzione di ClickUp:

Lavorare con i membri del team in tempo reale, condividere/ricevere feedback async utilizzando i commenti, assegnare elementi d'azione, trasformare i testi in attività tracciabili e creare un hub di informazioni centralizzato (per archiviare le roadmap del progetto, i wiki aziendali e le basi di conoscenza) con ClickUp Documenti

Lavorate con i vostri compagni di squadra in modalità sincrona o asincrona con ClickUp Docs

Saltate le chiamate inutili e i lunghi thread di commenti che creano solo più confusione. Create una breve registrazione dello schermo utilizzando ClickUp Clip **registrare una voce fuori campo e condividerla con i membri del team

Fornite/chiedete un feedback specifico, ottenete trascrizioni automatizzate delle note vocali e cancellate i dubbi più velocemente con ClickUp Clip

Fornite un feedback chiaro e veloce sul design delle immagini con [Correzione di bozze di ClickUp](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6325985679383-Annotate-image-video-and-PDFs-with-Correzione di bozze) funzionalità/funzione che consente di aggiungere, assegnare e risolvere commenti su qualsiasi file PNG, GIF, JPEG, WEBP, video o PDF

Fornite un feedback chiaro sulle immagini con la funzionalità Correzione di bozze di ClickUp

Dopo aver caricato un file come allegato all'attività, fare clic sul file per aprirlo. Nell'angolo in alto a destra, selezionare "Aggiungi commenti" È quindi possibile fare clic su un punto qualsiasi dell'allegato per aggiungere un commento. Questa funzionalità/funzione aiuta a eliminare la confusione quando si fornisce un feedback sul progetto in ClickUp

Fate brainstorming, pianificate progetti, mappate le fasi del progetto, disegnate diagrammi e lasciate che le vostre idee fluiscano gratis su un canvas interattivo con Lavagne online di ClickUp

Collaborare alle idee utilizzando la tela virtuale di ClickUp Whiteboards

Organizzate idee e compiti in un formato non lineare, visualizzate le relazioni tra i concetti, scomponete i progetti in singole attività e attività secondarie e create strutture gerarchiche con ClickUp Mappe mentali perfetti per un esercizio di team-building

Sviluppate idee/progetti complessi e date loro una struttura adeguata con le mappe mentali di ClickUp

Bonus:_

16 migliori software per la lavagna online per favorire la collaborazione del team

Oltre a questi strumenti, è possibile accedere alla vasta libreria di modelli gratuiti di ClickUp . È possibile personalizzare i modelli predefiniti per semplificare la comunicazione e la gestione del team:

Modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team di ClickUp

Tenete traccia di chi è responsabile di quali attività, impostate i canali di comunicazione (come riunioni virtuali, email o collaborazione alla lavagna online), programmate le riunioni e delineate gli obiettivi delle riunioni con il modello di matrice di comunicazione di ClickUp Il modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team di ClickUp. Vi aiuta a:

Ottimizzare il modo in cui i membri del team condividono le informazioni tra di loro

Stabilire procedure standard per i check-in regolari

per i check-in regolari Dare priorità alle attività essenziali impostando obiettivi di comunicazione

Questo è utile per i team medio-grandi, dove è difficile monitorare più canali di comunicazione, stakeholder e priorità concorrenti da un unico punto di contatto.

Scarica questo modello

Modello per il piano di gestione del team di ClickUp

Progettato per team interfunzionali,

Modello di piano di gestione del team di ClickUp

vi aiuta a monitorare le attività in corso nei vari reparti e a verificarne lo stato in tempo reale.

Ecco come sfruttare al meglio questa struttura:

Assegnare attività ai membri del team

ai membri del team Impostare la durata stimata per ogni attività, assegnare le date di scadenza e contrassegnare le priorità

per ogni attività, assegnare le date di scadenza e contrassegnare le priorità Mantenere un registro delle prestazioni complessive del team, dei risultati ottenuti, delle preoccupazioni attuali e dello stato di avanzamento dei commit

delle prestazioni complessive del team, dei risultati ottenuti, delle preoccupazioni attuali e dello stato di avanzamento dei commit Fare chiarezza sui potenziali ostacoli e affrontarli subito

Scarica questo modello

Bonus:

25 esempi di mappe mentali per il 2024

4. Affrontare rapidamente le sfide

Ogni team deve affrontare delle sfide a un certo punto, ma il modo in cui le affrontate può fare la differenza. Create un ambiente di lavoro in cui i membri del team si sentano a proprio agio nell'affrontare problemi e ostacoli. Incoraggiate la comunicazione aperta in modo da poter affrontare i problemi prima che si aggravino.

**Ad esempio, se un membro del team è alle prese con una sovrapposizione di responsabilità, potete assegnare risorse aggiuntive. In questo modo, potete togliere alcune attività dal loro piatto e rispettare le scadenze.

Da fare in caso di conflitti o problemi, impostare un processo diretto per risolverli. Potrebbe essere semplice come la possibilità di sollevare le preoccupazioni attraverso un feedback diretto al manager/team leader o regolari check-in (standup giornalieri/settimanali) per discutere gli ostacoli.

5. Prendetevi cura del benessere dei vostri dipendenti

Volete costruire un team coeso che sia resiliente e motivato ad affrontare qualsiasi sfida

Per dare loro questa forza, dovete dare priorità al benessere di ciascun membro del team:

incoraggiare pause regolari per prevenire il burnout e i problemi di salute

per prevenire il burnout e i problemi di salute Offrire congedi retribuiti adeguati per incoraggiare il riposo e la ricarica

per incoraggiare il riposo e la ricarica Dare accesso a programmi di supporto come servizi di consulenza, programmi di benessere o corsi di mindfulness e aiutarli a prendersi cura della loro salute mentale

come servizi di consulenza, programmi di benessere o corsi di mindfulness e aiutarli a prendersi cura della loro salute mentale Fissare aspettative realistiche e consentire impostazioni di lavoro flessibili (quando possibile) per promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata

Best practice per il team building

Ecco alcuni dei modi in cui potete contribuire a un team building efficiente:

1. Riconoscere i lavori richiesti e i risultati ottenuti

Secondo SurveyMonkey, l'82% dei dipendenti considera il riconoscimento una parte importante della felicità sul lavoro. Riconoscere il duro lavoro aumenta il morale, motiva i membri del team, migliora le valutazioni e rafforza la squadra.

Ecco come implementare questa pratica nel vostro ambiente di lavoro:

Celebrare le attività cardine: può essere semplice come un grido durante le riunioni, bonus in denaro o una grande festa per il raggiungimento di una pietra miliare del progetto

può essere semplice come un grido durante le riunioni, bonus in denaro o una grande festa per il raggiungimento di una pietra miliare del progetto Programmi di riconoscimento: Stabilite programmi come il "Dipendente del mese" o il "Premio al giocatore del team" per riconoscere formalmente i lavori richiesti. Utilizzare strumenti di riconoscimento dei dipendenti per semplificare il processo di identificazione e apprezzamento dei membri del team

Ad esempio, Zappos, società controllata da Amazon, nota per il servizio clienti stellare, ha padroneggiato il riconoscimento peer-to-peer . Nell'ambito del programma Zollar, i membri del team Zappos guadagnano denaro di gioco facendo volontariato, che possono utilizzare per acquistare elementi dallo Zollar Store.

2. Creare un senso di appartenenza La ricerca di BetterUp ha rilevato che l'appartenenza al luogo di lavoro porta a un aumento del 56% delle prestazioni lavorative e riduce il rischio di turnover del 50%.

Quindi, quando i membri del team sentono di essere una parte importante dell'organizzazione e che i loro contributi contano, si sentono più felici, più impegnati nei loro ruoli e meno propensi ad andarsene.

Ecco alcuni suggerimenti per creare una comunità affiatata sul posto di lavoro:

Cultura inclusiva: Creare un ambiente inclusivo: organizzare attività di team-building come workshop di gruppo, pranzi di squadra o anche un breve viaggio e incoraggiare tutti a partecipare

Creare un ambiente inclusivo: organizzare attività di team-building come workshop di gruppo, pranzi di squadra o anche un breve viaggio e incoraggiare tutti a partecipare Processo di onboarding: Progettate un processo di onboarding che aiuti i nuovi assunti a integrarsi senza problemi e a sentirsi benvenuti. **Ad esempio, è possibile assegnare un mentore o un compagno per facilitare l'inserimento nel posto di lavoro e nel ruolo durante le prime settimane

Progettate un processo di onboarding che aiuti i nuovi assunti a integrarsi senza problemi e a sentirsi benvenuti. **Ad esempio, è possibile assegnare un mentore o un compagno per facilitare l'inserimento nel posto di lavoro e nel ruolo durante le prime settimane Comunicazione aperta: Impostazione di una comunicazione trasparentestrategie di comunicazione in modo che i membri del team possano esprimere idee e preoccupazioni senza esitazioni. Utilizzarestrumenti di collaborazione a distanza per condurre sondaggi, programmare sessioni di recupero periodiche o fornire feedback/discutere problemi in tempo reale o asincrono

3. Identificare i punti di forza di ciascun membro del team

Nell'assegnare ruoli e responsabilità, considerate i punti di forza dei vostri dipendenti. Se si sfruttano i loro punti di forza, potranno affinare le competenze esistenti, acquisire maggiore sicurezza e migliorare le prestazioni del team.

Ecco come implementare questa pratica:

Valutazione dei punti di forza: Usare strumenti qualiTrova i punti di forza di Clifton (ribattezzato StrengthsFinder 2.0) o valutazioni DISC per identificare i punti di forza e le preferenze dei membri del team Inventario delle competenze: Creare un inventario delle competenze o una matrice per mappare i punti di forza di ciascun membro del team e il loro allineamento con le esigenze del progetto Sfruttare i punti di forza: assegnare le attività in base ai punti di forza individuali. Ad esempio, una persona forte nella comunicazione potrebbe condurre le presentazioni ai client, mentre una persona orientata ai dettagli potrebbe occuparsi della pianificazione del progetto Check-in a tu per tu: Organizzate regolarmente incontri a tu per tu per discutere degli obiettivi di carriera e di come potete aiutarli a utilizzare i loro punti di forza (ad esempio, offrendo formazione, strumenti o indicazioni)

4. Investire nello sviluppo professionale del team

Interessatevi all'apprendimento e allo sviluppo dei vostri dipendenti.

Secondo il LinkedIn Workplace Learning Report 2024 , le aziende con una forte cultura dell'apprendimento sperimentano una maggiore retention (57%) rispetto alle aziende con una cultura dell'apprendimento moderata (27%)

Ecco come creare una forte pratica di L&D:

Creare un piano di sviluppo: Aiutare i membri del team a fissare obiettivi di sviluppo personale e le competenze/risorse necessarie per raggiungerli

Aiutare i membri del team a fissare obiettivi di sviluppo personale e le competenze/risorse necessarie per raggiungerli Offrire formazione e istruzione: Organizzare workshop interni su argomenti rilevanti e incoraggiare i membri del team a seguire corsi o certificazioni esterne. Assegnare tempo per lo sviluppo professionale durante le ore fatturabili per incentivare l'apprendimento

Leggi anche:_

10 app e software di team building per team remoti nel 2024

Esempi di attività di team building popolari per il mio lavoro

Scopriamo alcune attività creative di team building aziendale per aiutare i vostri Teams a familiarizzare con gli altri e a rendere il lavoro divertente!

1. Camera di fuga virtuale

Obiettivi: Migliorare

la collaborazione del team

, risoluzione di problemi e capacità di comunicazione tra i membri del team.

Configurazione: Utilizzare una piattaforma online che offre stanze di fuga virtuali (ad esempio, The Escape Game) o creare una stanza personalizzata utilizzando piattaforme di creazione di media interattivi (ad esempio, ThingLink).

**Come si gioca

1. Partecipare in gruppo (idealmente 4-6 membri per team)

2. Introdurre lo scenario o il tema dell'escape room virtuale (ad esempio, risolvere un mistero o fuggire da una casa infestata)

3. Fornire l'accesso alla stanza virtuale o condividere i documenti contenenti indizi, enigmi e sfide

4. I membri del team devono lavorare insieme per risolvere enigmi, trovare indizi nascosti e completare le attività entro un limite di tempo stabilito (di solito 30-60 minuti)

5. Incoraggiateli a comunicare in modo efficace, ad assegnare i ruoli (ad esempio, chi prende le note e chi risolve gli enigmi) e a collaborare per lo stato delle sfide

6. Organizzare discussioni e debriefing dopo il gioco per discutere le strategie, le dinamiche di gruppo e i contributi individuali

2. Due verità e una bugia

Obiettivi: Creare un rapporto, incoraggiare le conversazioni tra i membri del team, rompere il ghiaccio e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

Configurazione: Riunite tutti i partecipanti in una sala riunioni virtuale o in uno spazio fisico e chiedete a ciascuno di pensare a due verità e una bugia su di sé.

Come si gioca:

1. Spiegare le regole: a turno, ogni partecipante condivide le sue tre affermazioni (in qualsiasi ordine)

2. Dopo la condivisione delle tre affermazioni da parte di ciascun membro, il resto del team discute e indovina quale affermazione è una bugia

3. Una volta che tutti hanno indovinato, il partecipante rivela la bugia e condivide la verità che si cela dietro ogni affermazione.

4. A turno, tutti i partecipanti condividono le loro affermazioni

3. Caccia al tesoro

Oggetto: Promuovere il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e la creatività.

**Configurazione: *Caccia al tesoro

Preparate un elenco di elementi o attività che i team devono trovare o completare, siate creativi!

Determinare i confini o l'area in cui si svolgerà la caccia al tesoro

**Come giocare

1. Dividere i partecipanti in team di 3-5 membri

2. Distribuire l'elenco della caccia al tesoro a ogni team

3. Stabilire un limite di tempo entro il quale i team devono completare la caccia (di solito 30-60 minuti)

4. I compagni di squadra devono lavorare insieme per trovare gli elementi o completare le attività dell'elenco

5. I team possono utilizzare strumenti di comunicazione (come walkie-talkie o app di messaggistica) per coordinarsi e riferire lo stato di avanzamento

6. Allo scadere del limite di tempo, riunite i team e rivedete i loro risultati. Assegnare i punti in base al numero più alto di attività completate o di elementi trovati

4. Tutti legati

Obiettivo: Sviluppare le capacità di lavoro di squadra, comunicazione e leadership attraverso una sfida di risoluzione di problemi fisici.

Configurazione:

Riunire i membri del team in una posizione fisica

Suddividerli in piccoli gruppi di 2-4 persone

**Come si gioca

1. Legare le mani dei membri del team l'uno con l'altro usando una stringa

2. Date loro un obiettivo da raggiungere mantenendo la connessione fisica. Può trattarsi di completare un gioco da tavolo o un puzzle o di svolgere attività come preparare un panino o allacciarsi le scarpe

3. Vince il team che completa l'attività nel minor tempo possibile

5. Mostra dei talenti

Oggetto: Incoraggiare la creatività e l'espressione di sé e scoprire i talenti nascosti.

Configurazione:

Decidere l'ora e il luogo (virtuale o fisico) del talent show

Invitare i partecipanti a preparare i numeri da presentare

**Come giocare

1. Invitate ogni membro del team a mostrare il proprio talento. Può essere qualsiasi cosa: ballare, cantare, dipingere, scrivere poesie, raccontare storie, rappare e molto altro ancora

2. Potete anche trasformare l'evento in una competizione amichevole e invitare dei giudici a valutare le esibizioni

3. Consegnare premi o ricordi a ogni partecipante

💡 Suggerimento: La prossima volta che organizzerete dei giochi di team building (virtuali o di persona), utilizzate

Il software per la gestione degli eventi di ClickUp

_. Facilita tutto, dal piano alla collaborazione, fino all'esecuzione, e toglie il carico supplementare dalle vostre spalle!

Inizia a costruire il tuo A-Teams con ClickUp

La vostra rete è il vostro valore netto e il vostro team è la vostra forza. La vostra rete o le vostre connessioni possono portarvi dei contatti, ma il vostro team li alimenta e li sostiene con prodotti di alta qualità. È quindi una saggia decisione aziendale investire tempo, lavoro e risorse nella creazione di un team.

E indovinate un po'? Creare forti dinamiche di team è più facile se si dispone della tecnologia giusta.

Con una piattaforma completa di project management e di gestione del lavoro come ClickUp, potete rafforzare i membri del vostro team affinché collaborino nel modo che desiderano, condividano le idee, tengano traccia degli stati, si concentrino sulla loro crescita personale e molto altro ancora.

Date forma al team dei vostri sogni..

iniziate oggi stesso con ClickUp

!