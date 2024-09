11 Modelli gratuiti per il project management a cascata

Come approccio tradizionale al project management, la metodologia Waterfall è lineare e sequenziale. Ciò significa che una nuova fase del progetto inizia dopo che la fase precedente è stata completata.

Il modello di project management Waterfall è spesso utilizzato in campi come lo sviluppo di software, l'edilizia e la produzione e per progetti in cui i requisiti e i processi sono ben definiti ed è improbabile che cambino durante il ciclo di vita del progetto.

L'approccio sistematico della metodologia di project management Waterfall lascia poco spazio agli errori, per cui è fondamentale rimanere organizzati e mantenere una documentazione accurata. A differenza degli sprint di Agile, adattabili e veloci, il modello Waterfall richiede un processo costante e ben pianificato dall'inizio alla fine.

È qui che entrano in gioco i modelli di project management Waterfall. Se siete un project manager, un team lead o un analista, questi modelli possono aiutarvi a risparmiare tempo, a prestare maggiore attenzione ai dettagli e a rispettare rigorosamente il piano del progetto.

Noi di ClickUp abbiamo creato modelli Waterfall pronti all'uso e personalizzabili per aiutarvi. Date un'occhiata ai nostri migliori modelli e controllate il vostro progetto dall'inizio alla fine.

Cosa sono i modelli di project management Waterfall?

I modelli Waterfall sono strutture preconfezionate per il piano, l'esecuzione e il monitoraggio di progetti che seguono la metodologia di project management Waterfall. Guidano i team attraverso le diverse fasi del progetto (requisiti, progettazione, implementazione, test e distribuzione) offrendo formati standardizzati per il monitoraggio dello stato in ogni fase.

Cosa rende un buon modello di project management Waterfall?

Quando cercate un buon modello di project management Waterfall, tenete d'occhio queste funzionalità/funzione chiave:

Orientamento al dettaglio: I modelli migliori sono accurati e precisi, in quanto catturano ogni dettaglio necessario per ogni fase del progetto. Dalla suddivisione delle attività alle scadenze e alle dipendenze, un modello dettagliato assicura che nulla sfugga alla gestione del progetto Waterfall Monitoraggio senza soluzione di continuità: Il modello deve consentire di monitorare facilmente lo stato del progetto, di tenere d'occhio le attività cardine e di individuare tempestivamente eventuali problemi. Il monitoraggio e la visualizzazione aiutano a tenere sotto controllo la Sequenza e ad assicurarsi che tutto si svolga secondo il programmapiano del progetto3. Personalizzabile: Il modello deve essere abbastanza flessibile da adattarsi alle esigenze uniche del progetto. Se avete bisogno di modificare le categorie o di aggiungere campi personalizzati, la personalizzazione aiuta il modello ad adattarsi alle vostre esigenzerequisiti del progetto4. Facile da usare: Un buon modello è semplice e facile da usare. Deve avere un layout pulito e intuitivo, in modo che voi e il vostro team possiate iniziare subito a lavorare senza essere sopraffatti da istruzioni complicate o da interfacce poco intuitive Scalabile: Un modello ideale dovrebbe adattarsi rapidamente a team piccoli e grandi. Dovrebbe essere in grado di gestire progetti di qualsiasi dimensione, espandendosi per accogliere attività e membri del team aggiuntivi in base alle necessità, fornendo comunque una struttura organizzata

Ora esploriamo i modelli.

11 Modelli di project management Waterfall gratis Strumento di Project Management di ClickUp semplifica il modo di pianificare, gestire, visualizzare i progetti e collaborare con le parti interessate. Ma i framework già pronti sono utili se non siete ancora esperti nella gestione di progetti complessi o non avete il tempo di partire da zero.

ClickUp è eccellente per la gestione di progetti che prevedono più attività e richiedono il monitoraggio delle risorse umane, poiché ogni membro può riferire lo stato delle attività, sia in progetti basati su metodologie agili che su metodologie a cascata Marianela Fernandez , Consulente per il trattamento dell'acqua, Eco Supplier Panamá

Abbiamo selezionato 11 modelli di project management Waterfall dalla libreria di ClickUp per migliorare il vostro flusso di lavoro.

1. Modello di gestione a cascata di ClickUp

Scarica questo modello

Nell'approccio Waterfall, una volta superata una fase, non è possibile tornare indietro o destreggiarsi tra più fasi contemporaneamente. È necessario rimanere concentrati e osservare attentamente ogni passaggio per evitare di perdere dettagli essenziali.

È necessario Il modello di gestione a cascata di ClickUp per gestire il flusso di lavoro. È stato progettato per visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento delle attività, aiutarvi a individuare tempestivamente i potenziali ritardi e consentirvi di intervenire prima che i problemi si aggravino sulla base di un feedback continuo.

Con 27 stati personalizzati, come In corso, Aperto e Chiuso, è possibile monitorare facilmente lo stato di ogni attività. È inoltre possibile utilizzare campi personalizzati come Costo dell'impatto, Tipo di risposta e Probabilità per classificare le attività del progetto e mantenere le informazioni organizzate.

Grazie alle viste Gantt, Elenco e Sequenza, questo modello consente di visualizzare il progetto nel modo più adatto alle proprie esigenze. Aiuta a non perdere attività cardine o scadenze durante le diverse fasi del progetto e informa tutti sulla direzione del progetto.

2. Modello per il project management di ClickUp Waterfall

Scaricate questo modello

State gestendo un progetto di sviluppo di grandi dimensioni con più fasi? Avrete bisogno di un modello Waterfall avanzato che suddivida il progetto in fasi granulari e vi mantenga allineati con la Sequenza. Modello di Waterfall Project Management di ClickUp è stato progettato proprio per questo. Consente di dividere il progetto in fasi chiave come Ideazione, Ricerca, Design e Sviluppo e di organizzare le attività all'interno di ciascuna fase. La scheda Waterfall del progetto fornisce una sequenza temporale delle fasi e delle attività, consentendo di visualizzare rapidamente lo stato di avanzamento del progetto.

Con le opzioni per le viste Gantt, Calendario, Elenco e Documento, questo modello aiuta voi e il vostro team a tenere sotto controllo lo stato delle attività e le scadenze, assicurandovi che il vostro progetto rimanga in carreggiata e che possiate raggiungere gli obiettivi prefissati.

3. Modello per il project management del software ClickUp semplificato

Scarica questo modello

Se siete alla ricerca di un modello Waterfall più dettagliato del precedente, Modello di software project management semplificato di ClickUp potrebbe interessarvi. Sia che siate alle prime armi con il project management Waterfall, sia che siate dei professionisti, questo framework si rivolge a tutti i livelli di competenza.

È possibile suddividere le attività in più fasi: Business Case, Analisi, Progettazione, Sviluppo, Test, Implementazione, Formazione e Documentazione. Campi personalizzati come Tempo tracciato, Fase e Lavoro richiesto dal team aiutano a monitorare l'elenco delle attività e a identificare potenziali colli di bottiglia. La scheda Sequenza dello sviluppo consente di tenere sotto controllo le scadenze, mentre la Bacheca del backlog permette di gestire le attività senza problemi utilizzando le tavole Kanban.

Questo modello consente di controllare il carico di lavoro e la capacità dei membri del team di progetto e di fare scelte informate sull'allocazione delle risorse e sull'assegnazione delle attività.

4. Modello di programma di sviluppo di ClickUp

Scarica questo modello

Il segreto per l'esito positivo di un progetto in fase di sviluppo è creare un calendario efficace e rispettarlo. È possibile ottenere questo risultato per i progetti a lungo termine con Il modello di pianificazione dello sviluppo di ClickUp .

Gli stati personalizzati come Terminato, In corso, Necessita di input, Bloccato e Da fare aiutano a monitorare lo stato di sviluppo del prodotto. Utilizzate cinque attributi personalizzati - Fase, Allegato, Durata stimata (giorni), Osservazioni e Durata effettiva (giorni) - per monitorare le informazioni chiave sullo sviluppo del prodotto.

Con un piano per ogni attività, è più facile capire quanto tempo potrebbe richiedere un'attività e allocare le risorse di conseguenza per mantenere il progetto in linea. La vista Gantt integrata consente di visualizzare il tempo necessario per completare un'attività rispetto alla sequenza temporale proposta. Anche le viste Sequenza, Elenco e Bacheca fanno parte delle funzionalità/funzione native; utilizzatele per organizzare le attività e rispettare le scadenze di sviluppo senza sforzo.

5. Modello di piano di sviluppo per le app ClickUp

Scaricate questo modello

Lo sviluppo di una nuova app richiede un piano meticoloso. Ci sono molte parti in movimento, dalla ricerca iniziale, allo sviluppo di base, ai test fino al lancio sul mercato. Il Modello di piano di sviluppo dell'app ClickUp aiuta a pianificare ogni fase del ciclo di sviluppo del software in uno spazio unificato, in modo da non dover passare da un'app all'altra per monitorare lo stato delle attività.

Con questo modello, è possibile:

Elencare gli oggetti e le aspettative del progetto

Costruire un processo di sviluppo e visualizzate ogni passaggio

Rimanere aggiornati sulle percentuali di stato di avanzamento

Tenere informati gli stakeholder interni ed esterni

Avrete accesso a diverse visualizzazioni: la Modulo cattura gli input essenziali dei membri del team e dei client, il Vista Gantt fornisce una Sequenza visiva del progetto, mentre il menu Vista Bacheca organizza le informazioni in un formato gestibile.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di piani di sviluppo del software da usare nel 2024

6. Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp

Scaricate questo modello

Una roadmap di prodotto delinea un piano chiaro per gli obiettivi a breve termine e la visione a lungo termine del vostro prodotto. Vi aiuta a definire gli obiettivi, le attività cardine e le sequenze temporali, in modo che tutti sappiano cosa succederà e possano lavorare per raggiungere gli stessi oggetti.

Tuttavia, la creazione di una roadmap dettagliata richiede tempo e lavoro. Considerate l'utilizzo di Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp e iniziare rapidamente.

Da cosa nasce questo framework? I membri di team remoti possono usarlo per collaborare e ideare sotto lo stesso tetto. Questo modello consente di impostare e monitorare gli obiettivi mensili e trimestrali senza problemi. I membri del team possono accedere alla posizione del progetto da una posizione centrale e capire come i loro lavori richiesti contribuiscono agli obiettivi organizzativi più grandi.

7. Modello di Gantt di ClickUp per la Sequenza

Scarica questo modello

Quando si ha una scadenza rigida, è necessario rispettare le scadenze. Modello di Sequenza Gantt di ClickUp è perfetto per gestire progetti Waterfall sensibili alle scadenze, aiutandovi a rispettare le scadenze, a gestire le dipendenze delle attività e a semplificare il processo di pianificazione.

È possibile monitorare facilmente lo stato di avanzamento con sequenze temporali visive che si aggiornano automaticamente, sia che si tratti di attività settimanali, mensili o annuali. Gli stati personalizzati, come Bloccato, Completato, In corso, In revisione e Da fare, offrono una panoramica rapida dello stato del progetto e possono essere codificati con colori per una rapida identificazione.

Questo modello consente di:

Strutturare e pianificare i progetti in modo sistematico

Determinare e allocare le risorse necessarie per ogni fase del progetto

Monitorare lo stato di avanzamento e misurarlo rispetto al piano originale

Ridurre al minimo le possibilità di ritardi e di sforamento del budget

8. Modello di roadmap con visualizzazione Kanban di ClickUp

Scarica questo modello

Mantenere la corretta sequenza delle attività è essenziale nel project management Waterfall. Tuttavia, con sequenze multiple, assegnatari e dipendenze, può essere difficile per i project manager tenere tutto sotto controllo.

È qui che Modello di roadmap con visualizzazione Kanban di ClickUp è utile. Offre una visualizzazione Kanban integrata, che consente di trascinare e rilasciare le attività tra le colonne senza strumenti di visualizzazione di terze parti. Gli stakeholder possono vedere a colpo d'occhio lo stato di avanzamento di ogni attività.

È possibile personalizzare il modello con stati personalizzati come Backlog, In corso, Test, Da fare e Terminato, oltre a campi personalizzati come Area prodotto, Durata, Team e Descrizione funzionalità, per garantire che si adatti perfettamente al vostro flusso di lavoro.

9. Modello di Sequenza per progetti ClickUp

Scaricare questo modello Modello di lavagna online per il piano di progetto di ClickUp offre una versione digitalizzata delle vecchie note adesive. Traccia le sequenze temporali del progetto (Settimana 1, Settimana 2 e così via) in orizzontale ed elenca i passaggi del progetto in verticale. Con ogni passaggio e le attività corrispondenti organizzate, è più facile gestirle una alla volta prima di passare alla fase successiva.

Il quadro consente di visualizzare l'intera sequenza temporale del piano di progetto in un colpo d'occhio. È anche possibile codificare per colore le attività o le attività cardine importanti, in modo che i membri del team possano riconoscerle.

Questo modello è ideale per gli studenti visivi o per chi preferisce un approccio ordinato al project management.

10. Modello per il project management di ClickUp

Scarica questo modello

Nella gestione dei progetti, come project manager o program manager, non si possono tralasciare dettagli importanti.

Ecco perché, per la gestione di grandi progetti, avete bisogno di un modello completo che gestisca i dettagli importanti per vostro conto: fase del progetto, dipartimento, durata stimata, descrizione del progetto e metriche di esito positivo, solo per citarne alcuni. Modello di Project Management di ClickUp è una di queste opzioni. È altamente personalizzato, grazie a 25 stati personalizzati (Aggiornamento richiesto, Avanzamento, A rischio, ecc.) e 11 campi personalizzati (Stakeholder chiave, Elementi di consegna richiesti, OKR aziendali, ecc.)

Leggi anche: 25 strumenti software gratuiti per il project management da provare nel 2024

11. ClickUp Modello di pianificazione del progetto

Scarica questo modello

È bene avere un modello versatile per la pianificazione dei progetti, da personalizzare per qualsiasi progetto, sia esso lo sviluppo di un software o una strategia di marketing. E per questo, Il modello di pianificazione del progetto di ClickUp è un'ottima scelta.

Consente di classificare le attività in base a priorità, assegnatario, data di inizio, data di scadenza, stato di avanzamento, lavoro richiesto e altro ancora.

Con questo modello è possibile:

Risparmiare tempo e lavoro richiesto utilizzando un quadro precostituito per la pianificazione del progetto

Assicurare che tutti i passaggi critici siano inclusi nel piano del progetto

Fornire un approccio strutturato per una comunicazione efficace con i membri del team e gli stakeholder esterni

Semplificare il project management con i modelli ClickUp

Sia che si utilizzi la metodologia Waterfall, Agile o qualsiasi altra metodologia di project management clickUp vi ha coperto. La piattaforma consente di suddividere i progetti in unità gestibili e di collaborare senza sforzo con il team.

Se dovete affrontare scadenze ravvicinate, gestire più progetti contemporaneamente o semplicemente avete bisogno di una struttura uniforme per mantenere l'organizzazione, l'ampio intervallo di opzioni personalizzabili di ClickUp vi permetterà di gestire i progetti in modo efficiente modelli di project management personalizzabili è prontamente disponibile. Scegliete il modello più adatto alle vostre esigenze, modificatelo per adattarlo al vostro flusso di lavoro e gestite i progetti in modo efficiente. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!