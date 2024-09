Metodologia Agile vs. Waterfall: Quale scegliere?

Tutti i project manager sanno che esistono due metodologie popolari per il project management: Agile e Waterfall. Tuttavia, entrambe sono drasticamente diverse nell'approccio.

Una decisione critica che i project manager si trovano ad affrontare è la scelta della giusta metodologia di project management. Secondo uno studio del PMI (Project Management Institute), i progetti che utilizzano la metodologia giusta sono il 20% in più di probabilità di finire nei tempi e nei budget previsti .

Questo articolo esplorerà le differenze tra i metodi Agile e Waterfall e spiegherà quale scegliere per ottenere un esito positivo del progetto.

Cominciamo.

Che cos'è Agile?

La metodologia Agile è un approccio flessibile al project management che sottolinea lo stato iterativo, la collaborazione e l'adattabilità. Si concentra sulla realizzazione di piccoli incrementi di progetto fattibili attraverso un feedback continuo e aggiustamenti regolari. Ciò consente ai team di rispondere rapidamente ai cambiamenti e di garantire la soddisfazione dei clienti. Agile project management è nata nello sviluppo di software, ma si è poi diffusa in vari settori grazie alla sua natura adattabile.

A differenza dei metodi tradizionali, Agile adotta un approccio iterativo. Suddivide i progetti in piccole parti gestibili chiamate "sprint", ciascuna delle quali dura circa due o quattro settimane. Scrum project management , un framework popolare nell'ambito di Agile, migliora questo approccio con ruoli e cerimonie strutturati per garantire che i team si concentrino sulla fornitura di valore incrementale.

Durante ogni sprint, i **teams si concentrano su attività specifiche e si riuniscono regolarmente per valutare lo stato, discutere gli ostacoli e modificare i piani, se necessario. Questo ciclo di feedback continuo consente loro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti, fornendo più velocemente valore al cliente.

**Per saperne di più Agile disciplinato per i team di sviluppo software

Pro e contro

Discutiamo ora alcuni pro e contro della metodologia Agile:

Pro:

Flessibilità : La natura iterativa di Agile significa che i team possono adattarsi facilmente ai cambiamenti senza far deragliare l'intero progetto

: La natura iterativa di Agile significa che i team possono adattarsi facilmente ai cambiamenti senza far deragliare l'intero progetto Miglioramento continuo: Le regolari retrospettive (riunioni per riflettere sullo sprint) creano una cultura di apprendimento e miglioramento costante

Le regolari retrospettive (riunioni per riflettere sullo sprint) creano una cultura di apprendimento e miglioramento costante Soddisfazione del cliente: Il coinvolgimento del cliente durante tutto il processo garantisce una maggiore probabilità che il prodotto finale sia in grado di soddisfare le sue aspettative

Il coinvolgimento del cliente durante tutto il processo garantisce una maggiore probabilità che il prodotto finale sia in grado di soddisfare le sue aspettative Efficienza: Concentrandosi su piccole attività, i team Agile spesso evitano la trappola della "paralisi da analisi" e procedono con costanza

Contro:

Minore prevedibilità: L'Agile a volte può sembrare un tentativo di colpire un traguardo in movimento. Senza un piano rigido, può essere più difficile prevedere in anticipo le sequenze e i costi

L'Agile a volte può sembrare un tentativo di colpire un traguardo in movimento. Senza un piano rigido, può essere più difficile prevedere in anticipo le sequenze e i costi Scope creep: Poiché Agile abbraccia il cambiamento, è facile che l'ambito del progetto si espanda oltre la visione iniziale, causando potenziali ritardi o costi aggiuntivi

Poiché Agile abbraccia il cambiamento, è facile che l'ambito del progetto si espanda oltre la visione iniziale, causando potenziali ritardi o costi aggiuntivi Dipendenza dal team: Agile richiede un team impegnato e auto-organizzato. Se i membri del team non sono pienamente impegnati o non collaborano bene, il sistema può vacillare

In breve, Agile offre un modo dinamico e coinvolgente di gestire i progetti. Non è privo di sfide, ma per molti i vantaggi superano i rischi, soprattutto nei settori in rapida evoluzione dove l'agilità è fondamentale.

Cos'è la metodologia Waterfall?

La metodologia Waterfall è un approccio lineare al project management che segue un flusso sequenziale, proprio come una cascata. I team devono completare ogni fase del progetto prima di passare alla successiva. Questa struttura rigida la rende adatta a progetti con requisiti chiaramente definiti e una Sequenza prevedibile.

Se Agile è l'artista libero, Waterfall è l'architetto disciplinato.

Con un approccio strutturato e lineare, il project management Waterfall sottolinea un piano attento e un'esecuzione sequenziale.

Pensate al Waterfall come alla costruzione di un ponte: ogni pezzo deve essere al suo posto prima di poter passare dall'altra parte. C'è poco spazio per l'improvvisazione, ma quando il progetto è solido, il risultato è solido e dipendente.

Pro e contro

L'approccio Waterfall presenta alcuni vantaggi, ma anche alcuni svantaggi:

Pro:

Requisiti ben definiti: Waterfall eccelle quando i requisiti del progetto sono stabili e ben compresi. Questo riduce al minimo l'incertezza e fornisce una direzione chiara

Waterfall eccelle quando i requisiti del progetto sono stabili e ben compresi. Questo riduce al minimo l'incertezza e fornisce una direzione chiara Prevedibilità : Poiché il piano è stabilito in anticipo, Waterfall è in grado di prevedere con precisione i tempi e i costi. Gli stakeholder apprezzano la certezza che fornisce

: Poiché il piano è stabilito in anticipo, Waterfall è in grado di prevedere con precisione i tempi e i costi. Gli stakeholder apprezzano la certezza che fornisce **Ogni fase è accompagnata da un'accurata documentazione, che può essere preziosa per riferimenti futuri, audit o requisiti legali

Gestione più semplice: Con un approccio sequenziale, Waterfall offre un quadro semplice per la gestione delle attività e la riunione delle attività cardine

Contro:

Inflessibilità : Il metodo Waterfall non è adatto ai cambiamenti. Una volta completata una fase, tornare indietro per apportare modifiche può essere difficile e costoso

: Il metodo Waterfall non è adatto ai cambiamenti. Una volta completata una fase, tornare indietro per apportare modifiche può essere difficile e costoso Tempi di consegna più lunghi: Il Waterfall richiede che ogni fase sia completata prima dell'inizio della successiva, quindi può richiedere più tempo per consegnare un prodotto finale. C'è poco spazio per consegnare parti del progetto che funzionano durante il percorso

Il Waterfall richiede che ogni fase sia completata prima dell'inizio della successiva, quindi può richiedere più tempo per consegnare un prodotto finale. C'è poco spazio per consegnare parti del progetto che funzionano durante il percorso **Rischio di disallineamento: poiché il feedback viene raccolto solo alla fine, c'è un rischio maggiore che il prodotto finale non sia completamente in linea con le esigenze in evoluzione del client

**Eccessiva dipendenza dal piano iniziale: se il piano iniziale è difettoso, si possono subire grosse battute d'arresto se si scoprono problemi in un secondo momento

Il Waterfall è una scelta affidabile per progetti con obiettivi chiaramente definiti, requisiti stabili e un percorso prevedibile. Il suo approccio sistematico funziona bene in settori come l'edilizia, la produzione e altri ambienti in cui la precisione e il piano sono fondamentali. Tuttavia, può faticare a tenere il passo in campi dinamici e in rapida evoluzione, in cui la flessibilità è chiave.

Differenze chiave tra metodologia Agile e Waterfall

Le metodologie Agile e Waterfall sono come due percorsi distinti su una montagna. Una offre la libertà di cambiare rotta lungo il percorso, mentre l'altra richiede di attenersi al sentiero segnato.

Entrambi gli approcci possono portare alla vetta, ma il modo in cui ci si arriva e l'esperienza lungo il percorso differiscono notevolmente.

1. Flessibilità e adattabilità

La capacità di Agile di cambiare marcia in base al feedback significa che prospera sulla flessibilità e sull'adattabilità. L'unica costante è il cambiamento e Agile abbraccia questa verità.

Le metodologie agili suddividono i progetti in cicli di sviluppo brevi e iterativi, chiamati sprints. Questi cicli consentono ai team di rivalutare regolarmente lo stato di avanzamento e di apportare le modifiche necessarie. Il progetto si evolve, adattandosi ai feedback, alle scoperte e alle priorità che cambiano nel corso dello stato.

Al contrario, il Waterfall si muove in modo lineare, con ogni fase che fluisce in modo sequenziale nella successiva. Si pianifica, si progetta, si costruisce, si testa e infine si consegna. Non c'è spazio per le modifiche una volta che si è iniziato. È un metodo che funziona meglio quando si ha un piano chiaro e immutabile fin dall'inizio.

2. Coinvolgimento del cliente

I clienti non sono semplici spettatori nello sviluppo Agile, ma fanno parte del processo di sviluppo Durante ogni sprint, il team di sviluppo coinvolge il cliente, cercando di ottenere feedback in ogni momento. Questo coinvolgimento continuo assicura che il prodotto sviluppato rimanga allineato con le esigenze e le aspettative del cliente.

D'altro canto, i progetti a cascata tendono a far aspettare il cliente fino alla fine. Il feedback arriva in genere una volta completato l'intero progetto, durante la fase di revisione finale o di test.

3. Ambito e modifiche del progetto

La metodologia Agile accoglie i cambiamenti. **L'ambito del progetto in Agile è flessibile, in grado di estendersi e contrarsi a seconda delle necessità

Se il cliente ha nuovi requisiti o feedback, i team Agile possono adattare le priorità al cambiamento senza perdere un colpo. Il progetto si evolve nel tempo e le modifiche all'ambito vengono viste come opportunità di miglioramento piuttosto che come battute d'arresto.

Il mantra del Waterfall è "misurare due volte, tagliare una" L'ambito del progetto è definito fin dall'inizio e qualsiasi modifica successiva nel processo può essere difficile e costosa da implementare.

Ecco un rapido confronto tabellare tra Agile e Waterfall per semplificare la questione:

Parametro Metodologia Agile Metodologia Waterfall Metodologia Agile Metodologia Waterfall Metodologia Agile Metodologia Waterfall Requisiti o ambito di applicazione Può cambiare in dipendenza del feedback e dell'apprendimento Cancellato Processo Cicli brevi e iterativi Sequenza lineare e fissa Coinvolgimento del cliente Continuo Alla fine Tempi di realizzazione Flessibili Rigorosi Budget Flessibile Fisso Requisiti per la collaborazione Intensiva Limitata È più adatto a progetti con un ambito poco chiaro o in evoluzione

Agile vs. Waterfall: Quale scegliere?

Agile e Waterfall hanno ciascuno i propri punti di forza, ma la loro efficacia dipende interamente dalla natura del progetto, dal team e dall'ambiente.

Analizziamo quando ciascuna metodologia brilla di più e vi aiuteremo a scegliere lo strumento giusto per la vostra attività.

Quando usare Agile

Che si tratti di progetti di sviluppo software, campagne di marketing o persino di progettazione di prodotti, Agile è perfetto per gli ambienti in cui la rapidità di consegna e l'adattabilità sono fondamentali.

Alcune delle situazioni migliori per utilizzare Agile sono:

Requisiti incerti o in evoluzione: Quando i dettagli non sono fissati nella pietra e il progetto è soggetto a cambiamenti, l'approccio Agile è perfetto. Forse state lanciando un nuovo prodotto in un mercato competitivo o state affrontando un progetto tecnologico complesso. In questi casi, Agile consente di adattarsi al volo, testando, imparando e iterando man mano che si procede

Quando i dettagli non sono fissati nella pietra e il progetto è soggetto a cambiamenti, l'approccio Agile è perfetto. Forse state lanciando un nuovo prodotto in un mercato competitivo o state affrontando un progetto tecnologico complesso. In questi casi, Agile consente di adattarsi al volo, testando, imparando e iterando man mano che si procede **Consegna rapida e feedback continuoPianificazione agile del progetto abbraccia un approccio iterativo che aiuta i team a consegnare rapidamente parti funzionanti del progetto. Ciò consente di avere un feedback costante da parte del cliente e di ricevere input a intervalli regolari. Se l'obiettivo è fornire valore presto e spesso, perfezionando continuamente il prodotto in base al feedback del mondo reale, Agile è la scelta migliore

Quando usare Waterfall

Per i progetti in cui i cambiamenti sono rari e si dà valore alla prevedibilità piuttosto che all'adattabilità, il Waterfall fornisce risultati solidi senza bisogno di continui aggiustamenti.

Alcuni scenari ideali per l'utilizzo di Waterfall sono:

Scopo cancellato e requisiti stabili: Waterfall è perfetto per progetti in cui lo scopo è chiaro fin dall'inizio. Se state costruendo un edificio, implementando un sistema normativo o completando un progetto con linee guida rigorose, l'approccio lineare di Waterfall assicura che ogni fase sia pianificata con cura ed eseguita senza deviazioni

Waterfall è perfetto per progetti in cui lo scopo è chiaro fin dall'inizio. Se state costruendo un edificio, implementando un sistema normativo o completando un progetto con linee guida rigorose, l'approccio lineare di Waterfall assicura che ogni fase sia pianificata con cura ed eseguita senza deviazioni **Waterfall eccelle in ambienti in cui le parti interessate si aspettano registrazioni accurate e documentazione dettagliata in ogni fase, garantendo la responsabilità e la riunione dei requisiti normativi

Gestione di progetti con metodi Agile e Waterfall

Il tempo è fondamentale nel project management, dove le attività si accumulano più velocemente di quanto si possa dire "scadenza" Avere gli strumenti giusti a portata di mano può fare la differenza tra esito positivo e caos.

Entrate ClickUp è la piattaforma all-in-one che riunisce tutti gli aspetti del progetto sotto un unico tetto. Che siate a capo di un team Agile, che seguiate il metodo Waterfall o una via di mezzo, ClickUp vi aiuta a gestire le attività, a visualizzare lo stato di avanzamento e a produrre risultati con facilità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-260-1400x970.png ClickUp Agile Project Management Software /$$$img/

Rafforzate i vostri team Agile dal piano di sprint fino alla consegna continua con ClickUp Agile Project Management Software Software per il project management agile di ClickUp riunisce i team Agile, semplificando tutto, dai backlog agli sprint, dal brainstorming alle roadmap, tutto sotto lo stesso tetto.

Con Sprint di ClickUp **Con ClickUp Sprints, la gestione e il monitoraggio degli sprint sono facili da gestire e assicurano che il team mantenga il ritmo. Per Agile, ClickUp Sprints supporta lo sviluppo iterativo e la flessibilità, mentre per Waterfall, Sprints aiuta a suddividere le fasi in attività più piccole e a monitorare lo stato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-26.gif ClickUp Dashboard /$$$img/

Con ClickUp Dashboard potete vedere in tempo reale le informazioni sui vostri progetti Agile o Waterfall

Si può gestire solo ciò che si può misurare; ClickUp Dashboard **Con funzionalità/funzione come i grafici di burndown che mostrano se lo sprint è in linea con gli obiettivi e i grafici di burnup che chiariscono le modifiche all'ambito e il lavoro completato, i team Agile non si limitano allo sprint, ma lo fanno in modo più intelligente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Views-gif.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Sfrutta le oltre 15 visualizzazioni ClickUp personalizzabili per i tuoi progetti Agile o Waterfall

I team Agile si nutrono di flessibilità e di Visualizzazioni ClickUp provvede alla visualizzazione in tempo reale dei progetti in base alle esigenze del team. Sia che stiate gestendo del team di attività con ClickUp Kanban Boards -personalizzate per stato, date di scadenza, priorità o assegnatari, oppure il monitoraggio dello stato di avanzamento con Grafici Gantt di ClickUp clickUp si adatta al vostro flusso di lavoro.

ClickUp sa che non esistono due team Agile che lavorano allo stesso modo. Volete visualizzare un'immagine a volo d'uccello? Passate alla schermata Sequenza visualizzata per monitorare le iniziative del team e le chiavi di dipendenza. Per chi è in trincea, la vista Vista Elenco suddivide le attività per sprint, assicurando che non si perda mai un dettaglio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboard-gif.gif ClickUp Lavagna online /$$$img/

Fate un brainstorming delle vostre idee di progetto sulle lavagne online di ClickUp

L'innovazione spesso inizia con una scintilla, e Lavagne online ClickUp aiuto Cascata e Teams Agili catturare quella scintilla e trasformarla in attività realizzabili. Fornendo un'area di lavoro visiva e collaborativa, le lavagne di ClickUp possono essere utili sia per i progetti Agile che per quelli Waterfall. Possono essere utilizzate per il piano, il brainstorming, la mappatura delle attività e la comunicazione, aiutando i team a visualizzare e gestire i progetti in modo più efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-271-1400x933.png Documenti ClickUp /$$$img/

Registra tutta la documentazione relativa al progetto in un unico posto su ClickUp Docs

In Agile o Waterfall, la documentazione non deve essere un peso. Documenti ClickUp centralizza tutta la documentazione del progetto-sprint retrospettivi, note di rilascio, storie degli utenti, specifiche tecniche o note di riunione, in modo che il team rimanga informato e allineato.

Con ClickUp Docs, i team possono acquisire requisiti, creare specifiche di progettazione, documentare casi di test e generare reportistica di progetto, contribuendo a migliorare l'efficienza, la comunicazione e l'esito positivo complessivo del progetto.

E dite addio alle lunghe note di standup e all'analisi manuale dei risultati. Con ClickUp Brain, l'AI Project Manager di ClickUp Brain è possibile creare e programmare aggiornamenti sullo stato di avanzamento, far emergere approfondimenti e generare automaticamente standup.

Inoltre, ClickUp offre un intervallo di modelli precostituiti e personalizzabili per iniziare rapidamente.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-261.png Assicuratevi che le vostre idee passino dall'ideazione al completamento senza intoppi con il modello di Agile Project Management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38584401&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Con Modello di project management agile di ClickUp i team di tutte le funzioni possono raccogliere i frutti di un approccio veloce e adattabile.

Le nuove richieste fluiscono direttamente nel backlog, facilitando la raccolta e l'organizzazione dei contributi dei membri del team del progetto o degli stakeholder. Il backlog diventa un serbatoio di potenziale: ospita tutte le nuove idee, le richieste e le iniziative da ricercare e a cui dare priorità.

Questo Modello Agile include un tracciatore di cerimonie che aiuta a pianificare e monitorare tutte le cerimonie Agile piano degli sprint , retrospettive o standup giornalieri. Utilizzate la visualizzazione Calendario per tenere traccia di tutte le cerimonie.

Le bacheche Kanban tengono traccia di tutti i lavori in cui il team è attivamente impegnato, dalla produzione di materiale di marketing alle iniziative HR o al piano degli eventi. Con i limiti dei lavori in corso (WIP), questo modello aiuta a prevenire l'eccessivo impegno, assicurando che il team rimanga produttivo senza esaurirsi.

Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp è un altro pratico agile scrum modello con monitoraggio flessibile delle attività. Vi aiuta a prioritizzare e gestire Flussi di lavoro agili con facilità, dalla preparazione del backlog alla pianificazione degli sprint, agli standup giornalieri, alle revisioni degli sprint e alle retrospettive.

Grazie a grafici e roadmap che consentono di visualizzare le azioni, i Team di Scrum può visualizzare lo stato, individuare i colli di bottiglia e ottimizzare gli sprint in tempo reale. Modello di pianificazione degli sprint agili di ClickUp aiuta i team a focalizzarsi sugli obiettivi. Potete assicurarvi che ogni sprint sia pianificato con cura, monitorato in modo efficiente e consegnato in tempo, sia che lavoriate nello sviluppo di software, nel marketing o nella gestione di eventi.

Questo modello di project management rende l'intero processo di sprint un gioco da ragazzi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-262.png Alleggerite il vostro carico di lavoro e date chiarezza e struttura ai vostri flussi di lavoro con il modello Waterfall Project Management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211294115 Scaricate questo modello /$$$cta/ Modello Waterfall di ClickUp per il project management è una guida solida che fonde chiarezza e struttura in egual misura.

La vista Gantt fornisce una chiara visione della crescita del progetto nel tempo, mostrando come ogni attività dipenda dalle altre. Nella gestione dei progetti Waterfall, le dipendenze possono determinare l'esito positivo di un progetto e questa visualizzazione assicura che tutto proceda senza intoppi, senza che nessuna attività vada persa.

Il modello include campi personalizzati come "Tasso di completamento" e "Durata (giorni)" Questi permettono ai team di sviluppo di monitorare lo stato e la Sequenza.

Sia che siate nuovi alla metodologia Waterfall o veterani, il modello Waterfall Project Management di ClickUp offre gli strumenti per far terminare i progetti più velocemente e con meno grattacapi.

Da Agile a Waterfall - ClickUp ti copre!

La scelta tra le metodologie di project management Agile e Waterfall dipende in gran parte dalla natura del progetto.

Il Waterfall è un approccio più tradizionale e lineare che lavora bene per progetti con requisiti chiaramente definiti e una Sequenza prevedibile. Agile, invece, è un approccio più flessibile che enfatizza lo sviluppo iterativo e il feedback continuo.

Qualunque sia il metodo preferito, ClickUp può aiutarvi a raggiungere gli oggetti del vostro progetto in modo efficiente.

Con ClickUp, avrete a disposizione un set di strumenti che vi garantirà che il vostro progetto non si limiti a strisciare verso il traguardo, ma che vi sprints in modo efficiente e chiaro. Vi permetterà di concentrarvi su ciò che conta di più: fornire qualità, rimanere organizzati e raggiungere i vostri traguardi, un'attività alla volta.

Siete pronti a trasformare il modo in cui lavora il vostro team?

