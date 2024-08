10 Migliori strumenti di gestione dei progetti Waterfall nel 2024

Ci sono molti modi per gestire un progetto: da Agile a Lean, da Scrum a Kanban. Ognuno ha i suoi punti di forza, ma una delle metodologie di project management più diffuse è il modello a cascata.

Questo approccio privilegia un piano e una ricerca accurati per garantire un esito positivo. Affinché ciò avvenga, i team di progetto hanno bisogno di un software progettato per questo modello, con funzionalità/funzione che si allineino ai passaggi necessari per la realizzazione di un progetto.

Esistono molti software waterfall software per il project management ma quali sono i migliori?

Tuffiamoci nel mondo per scoprirlo! 🏊‍♀️

Che cos'è uno strumento di project management a cascata?

la metodologia di project management a cascata si concentra su un percorso lineare dall'inizio alla fine, con la successiva fase del progetto iniziando solo quando la fase precedente è stata completata. È ideale per progetti complessi con molte attività. ✅

I vari elementi della metodologia a cascata

Software per il project management a cascata e strumenti per la pianificazione degli sprint offrono ai team di progetto e di sviluppo software un modo semplice per pianificare i progetti secondo questa metodologia.

Questo tipo di project management è tipicamente suddiviso in cinque fasi distinte:

Requisiti del progetto Fase: raccolta delle conoscenze e dei dati necessari per il progettoprogetto all'inizio del progetto

raccolta delle conoscenze e dei dati necessari per il progettoprogetto all'inizio del progetto Fase di progettazione : la fase di progettazione tecnica di un prodotto o di una soluzione

la fase di progettazione tecnica di un prodotto o di una soluzione Fase di implementazione : la fase in cui un prodotto viene codificato o costruito

la fase in cui un prodotto viene codificato o costruito **Fase di verifica o test: il robusto processo di test prima che un prodotto venga rilasciato agli utenti finali

Fase di distribuzione e fase di manutenzione : la manutenzione continua e la distribuzione degli aggiornamenti come parte del processo di sviluppo

Una funzionalità/funzione centrale di del project management a cascata è un piano che si concentra sul front per evitare potenziali problemi nel prosieguo del progetto. Poiché la pianificazione è un elemento cruciale, i migliori software di gestione dei progetti waterfall includono funzionalità/funzione che supportano e semplificano questo processo, come la gestione delle attività, le librerie di documenti, i grafici di Gantt e le pianificazioni dei progetti. 📚

Cosa cercare in uno strumento di project management a cascata?

Con così tante fasi distinte, i team di progetto hanno bisogno di una piattaforma software progettata tenendo conto del modello a cascata.

Nel valutare quale strumento possa funzionare meglio con la vostra metodologia di project management a cascata, riflettete su:

Caratteristiche: Da fare: il software ha le specifiche funzionalità di project management di cui avete bisogno?

Da fare: il software ha le specifiche funzionalità di project management di cui avete bisogno? Usabilità: È facile da usare? Tutti i membri del team possono imparare a usarlo in modo efficace?

È facile da usare? Tutti i membri del team possono imparare a usarlo in modo efficace? Personalizzazione: È possibile personalizzare l'esperienza in base alle proprie esigenze?

È possibile personalizzare l'esperienza in base alle proprie esigenze? Pricing : Esiste un piano Free? Il prezzo mensile è accessibile?

Esiste un piano Free? Il prezzo mensile è accessibile? Integrazioni: Lo strumento si integra con altri? Da fare con gli strumenti esistenti?

Lo strumento si integra con altri? Da fare con gli strumenti esistenti? Crescita: Il software sarà scalabile con la vostra crescita? Potrebbe sostituire alcuni dei vostri altri strumenti?

Per trovare il miglior software waterfall strumento di project management per il vostro team o la vostra azienda, pensate ai vostri obiettivi e ai fattori più importanti per voi. Decidete se il costo è un fattore chiave o se siete disposti a investire di più per uno strumento con funzionalità/funzione più complete che includano ottimizzazione del flusso di lavoro raccomandazioni. Considerate se avete bisogno solo di funzionalità di project management o se il software può sostituire anche altri aspetti del vostro kit di strumenti.

I 10 migliori strumenti di project management Waterfall da usare nel 2024

Le soluzioni di project management per il metodo waterfall sono molto varie. Alcune si concentrano su un'area, come il piano del progetto, mentre altre possono sostituire molti altri strumenti. Ecco la nostra lista dei migliori strumenti per il waterfall strumenti per il project management da provare nel 2024.

Monitorate il vostro progetto waterfall su un grafico Gantt con ClickUp

Quando si tratta di project management non c'è strumento migliore di ClickUp. questo piattaforma software per il project management visuale è altamente personalizzabile, il che significa che è possibile utilizzarla per qualsiasi metodo di project management, compreso il project management Agile e quello a cascata metodologia di miglioramento dei processi .

Visualizzare l'intero flusso di lavoro in un colpo d'occhio in un numero di modi diversi con Visualizzazioni ClickUp . Utilizzate un grafico Gantt per visualizzare la Sequenza del progetto, lavorate sulle attività nella vista Elenco o utilizzate la vista Bacheca per vedere rapidamente quali attività appartengono a una determinata fase del processo. Utilizzate la nostra potente visualizzazione Modulo per trasformare gli invii di bug in attività realizzabili. ClickApps permettono di costruire relazioni tra le attività, di impostare attività cardine e di gestire e suddividere gli sprint dei progetti. Oppure iniziate subito a lavorare con l'esperto Modello di gestione a cascata di ClickUp .

Collaborare con i membri del team in tempo reale con ClickUp Chattare . Condividete risorse, idee e sfide in modo più efficiente rispetto all'invio di email o messaggi.

Connessione di ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro tramite Integrazioni di ClickUp con un mix di integrazioni native e supportate da Zapier, tra cui strumenti come GitHub, Bitbucket, Figma e Sentry. 🧰

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Visualizzate il vostro progetto, organizzate gli arretrati e monitorate le attività del progetto attraverso diverse viste, tra cui grafici Gantt e Bacheca

Creare relazioni e dipendenze tra le attività per aggiungere struttura al flusso di lavoro

Utilizzate ClickUp come unstrumento di distribuzione continua per rilasciare gli aggiornamenti come parte della fase finale del modello a cascata

Costruire la reportistica del progetto conDocumenti ClickUp e facilmente con i membri del team e gli stakeholder

ImpostazioneObiettivi ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento del progetto emotivare il team verso l'esito positivo

Ispirazione e soluzioni pratiche dal nostroBiblioteca dei modelliche includemodelli di agenda giornaliera per la gestione delle attività quotidiane

Limiti di ClickUp

ClickUp offre numerose opzioni di personalizzazione, ma per i nuovi utenti potrebbe risultare eccessivo all'inizio

ClickUp AI è una nuova funzione, per cui in futuro seguiranno altre funzionalità focalizzate sul project management

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Jira

via JiraJira è uno strumento di project management preferito dai team che seguono la metodologia Agile, ma può essere personalizzato anche per il modello Waterfall. Jira consente ai team di sviluppo di pianificare facilmente i progetti, monitorare le attività, registrare i problemi e distribuire gli aggiornamenti durante il ciclo di vita del progetto. 📊

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Visualizzare l'intero stato di avanzamento su una Sequenza di progetti

Monitoraggio dei flussi del progetto dall'inizio alla fine, in linea con la metodologia waterfall

Disconoscimento delle transizioni aperte, in modo che le fasi debbano essere completate prima di passare ad altre

Limiti di Jira

Alcuni utenti segnalano che Jira non è facile da usare per i principianti

È difficile personalizzare i report integrati senza ricorrere ad app di terze parti

Prezzi di Jira

**Gratis

Standard: $8,15/mese per utente

$8,15/mese per utente Premium: $16/mese per utente

$16/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.500 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.500+ recensioni)

3. Asana

via AsanaAsana è un popolare strumento di project management che consente ai team di ridurre l'effetto silo, coordinare e lanciare progetti e gestire campagne di qualsiasi dimensione. È anche utile ai team di project management per monitorare le attività cardine, controllare gli obiettivi e gestire le nuove implementazioni. 🎯

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Visualizzazione di attività a cascata in una sequenza di Sequenza

Vedere il percorso critico del progetto per monitorare le attività cardine

Vedere le attività incomplete per fase, in modo da poter controllare se ci sono blocchi stradali

Limiti di Asana

È possibile assegnare un solo membro del team per ogni attività secondaria, il che può rendere difficile la gestione se più persone ne sono responsabili

Alcuni utenti ritengono che la quantità di notifiche per le attività sia eccessiva

Prezzi di Asana

**Gratuito

Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.500+ recensioni)

4,3/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.200 recensioni)

4. Progetto Microsoft

via Progetto MicrosoftProgetto Microsoft è uno strumento di project management online con funzionalità/funzioni integrate progettate in base alla metodologia waterfall, come i grafici di burndown e la possibilità di vedere il percorso critico del programma. Con questo software i team di progetto rimarranno in carreggiata dall'inizio alla fine. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Project

Visualizzazione dei dati chiave a colpo d'occhio con modelli personalizzabili

Aggiornate attività e milestone e comunicate le modifiche al vostro team all'istante

Identificare gli imprevisti e monitorare il percorso critico

Limiti di Microsoft Progetto

Il software è stato progettato per progetti su larga scala, quindi un altro software potrebbe essere più accessibile per progetti waterfall più piccoli o per i nuovi project manager

Alcuni utenti riferiscono che le opportunità di personalizzare l'esperienza sono limitate

Prezzi di Microsoft Project

Piano progetti 1: $10/mese per utente

$10/mese per utente Piano di progetto 3: $30/mese per utente

$30/mese per utente Piano progetto 5: $55/mese per utente

$55/mese per utente Project Standard 2021: $679,99 acquisto una tantum

$679,99 acquisto una tantum Project Professional 2021: $1.129,99 per l'acquisto una tantum

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4/5 (1.600+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (1.700+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Microsoft Project_

!

5. Elegante

via Più modernoNifty è uno strumento di project management basato su cloud che lavora per i team che vogliono utilizzare il modello a cascata. Le funzionalità di Nifty consentono ai gestori del team di monitorare lo stato di avanzamento del progetto, di tenere traccia dell'utilizzo delle risorse, di rimanere in contatto con il team e di scaricare report settimanali sullo stato di avanzamento. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Nifty

Raccogliete idee, feedback e dati per aiutarvi a pianificare il vostro progetto o i vostri sviluppi

Visualizzare il progetto attraverso una vista Sequenza o un grafico Gantt a cascata

Gestire i file e le risorse del progetto in un unico luogo

Limiti di Nifty

Alcuni utenti hanno segnalato che alcune funzioni chiave del project management, come ad esempiol'allocazione delle risorse e il monitoraggio dei costi, non sono incluse

Il numero di integrazioni è limitato e rende difficile la connessione con altri strumenti già in uso

Prezzi di Nifty

**Gratis

Starter: $9/mese per utente

$9/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Business: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Nifty valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

6. Trello

via Trello Trello è uno strumento di progetto tipicamente utilizzato per le tavole Kanban, ma è abbastanza versatile da poter essere utilizzato anche per l'approccio waterfall del project management. La scelta di opzioni di visualizzazione e le automazioni del flusso di lavoro lo rendono utile per i team di progetto che desiderano ottimizzare i propri flussi di lavoro. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Utilizzate la visualizzazione Sequenza per visualizzare come le fasi del progetto si incastrano tra loro

Abilitate le funzionalità/funzione di automazione per spostare le attività o le fasi in base a trigger

Ottenere informazioni utili su colli di bottiglia e problemi dalla dashboard

Limiti di Trello

Alcuni utenti trovano la quantità di notifiche frustrante

Le opportunità di personalizzazione sono limitate rispetto ad altri strumenti di project management a cascata, come ClickUp

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Da $17,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4,4/5 (13.400+ recensioni)

4,4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.900+ recensioni)

7. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet è un'alternativa contemporanea al popolare Microsoft Excel, ma i team di progetto potrebbero trovare il software utile anche per gestire progetti in linea con l'approccio a cascata. Collabora con i membri del team in tempo reale per la pianificazione, la gestione, la consegna e la reportistica dei progetti. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Costruire piani di progetto con grafici Gantt per visualizzare le diverse fasi

Suddivisione dei progetti in attività, sottoattività, attività cardine e percorsi critici

Creare processi e modelli standard da ripetere per i progetti futuri

Limiti di Smartsheet

Alcuni utenti esprimono frustrazione per il fatto di dover creare tutti i progetti all'interno di un unico foglio o di averli tutti completamente separati

Alcuni utenti trovano la curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Smartsheet

**Gratis

Pro: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,4/5 (14.800+ recensioni)

4,4/5 (14.800+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

8. MindManager

tramite MindManager MindManager si differenzia dagli altri strumenti presenti in questo elenco in quanto è uno strumento software per la mappa mentale invece di uno strumento software di project management più tradizionale. MindManager consente ai team di progetto di pianificare visivamente le sequenze temporali, creare diagrammi di flusso e fare brainstorming di idee in fase di pianificazione. 🧠

Le migliori funzionalità di MindManager

Brainstorming per lo sviluppo e la produttività dei prodotti

Creare diagrammi di flusso per la gestione dei processi per istruire il team su cosa fare successivamente

Visualizzate le attività cardine del progetto e seguite lo stato di avanzamento con grafici di Gantt e sequenze di tempi

Limiti di MindManager

Le integrazioni con software di terze parti per ottenere funzionalità/funzione aggiuntive sono limitate

Alcuni utenti suggeriscono che è difficile allineare i box per mantenere l'aspetto organizzato delle mappe mentali

Prezzi di MindManager

Essenziale: $99/anno per 1 utente

$99/anno per 1 utente Professionale: Da $179/anno per 1+ utenti

Da $179/anno per 1+ utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MindManager

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

4,5/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

9. Wrike

via WrikeWrike è uno strumento di project management online che si presta bene all'allineamento con il modello waterfall. Lo strumento consente ai membri del team di pianificare e gestire facilmente i progetti e include dipendenze dettagliate dalle attività che supportano la metodologia dei progetti a cascata. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Utilizza un grafico Gantt per visualizzare il flusso di lavoro di un progetto waterfall

Creare dipendenze che impediscono di andare avanti finché un'attività non è stata completata

Ricevere notifiche via email quando un'attività sta per iniziare

Limiti di Wrike

Mancano alcune funzionalità/funzione previste per il project management, come la possibilità di tenere conto del costo dei materiali

Alcuni utenti menzionano che le funzionalità/funzione di automazione sono meno avanzate rispetto ad altri strumenti di project management

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.400 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.400 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)

10. Alveare

via AlveareAlveare è uno strumento software per il project management progettato per rendere l'esperienza senza soluzione di continuità. Il software include il monitoraggio degli oggetti e delle attività cardine, gli aggiornamenti di stato e gli avvisi, il monitoraggio del tempo e delle risorse e dashboard personalizzabili per il monitoraggio. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive

Creazione, assegnazione e monitoraggio dello stato delle attività

Monitoraggio del tempo dedicato a specifiche attività

Vedere a colpo d'occhio quali attività sono in attesa del completamento di quelle precedenti

Limiti di Hive

Gli utenti segnalano che le funzionalità/funzioni della versione mobile sono più limitate rispetto a quelle della versione web

Alcuni utenti vorrebbero che il modo in cui le gerarchie dei progetti sono organizzate e visualizzate fosse più facile da usare

Prezzi di Hive

**Gratis

Teams: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Hive valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

4.6/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

$$$a: potenziamento del team con una soluzione migliore

Sebbene si parli più spesso di metodologie come Scrum e Agile, il project management a cascata è ancora il modello preferito da molti team di progetto. Lo strumento ideale per il project management a cascata dovrebbe includere diverse opzioni di visualizzazione, la gestione delle attività e la possibilità di impostare regole su quando le attività possono o non possono essere portate avanti, come molti degli strumenti di questo elenco.

Se decidete di volere uno strumento che offra un project management in stile waterfall e molto altro, provate gratuitamente ClickUp . ClickUp è lo strumento all-in-one che potete utilizzare per la gestione di progetti, attività e risorse e molto altro ancora. ✨