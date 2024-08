Come creare un piano di progetto agile: Un approccio passo dopo passo

Dopo ore di sviluppo, finalmente consegnate il prodotto al vostro client. Siete sicuri che tutto il duro lavoro sarà ripagato e che il client ne sarà entusiasta.

Ma c'è un colpo di scena! Il cliente ritorna con un feedback molto critico. Il prodotto non ha toccato le corde giuste. E ora dovete ripartire da zero.

Sembra un incubo per i project manager e i team di sviluppo, non è vero?

Un modo per evitare incidenti di questo tipo è pianificare i progetti in modo agile.

Il piano agile è un approccio iterativo al project management che si concentra sulla fornitura di valore frequente e incrementale. Promuove la collaborazione interfunzionale e incoraggia il miglioramento continuo sulla base del feedback degli stakeholder.

A differenza dei metodi tradizionali di pianificazione dei progetti (ad esempio, il metodo Waterfall), che enfatizzano la presenza di un piano e di una Sequenza rigorosi, la pianificazione agile dei progetti privilegia la flessibilità e l'adattabilità.

Mentre il primo metodo è più adatto a progetti a lungo termine e meno complicati che richiedono una struttura rigorosa, il piano agile lavora meglio per progetti di sviluppo complessi e a breve termine che richiedono un frequente feedback da parte degli stakeholder.

In questo articolo tratteremo gli elementi essenziali del piano di progetto agile per aiutarvi a ottenere il massimo da esso.

I vantaggi del piano di progetto agile

Con le esigenze degli utenti che cambiano continuamente e i progetti di sviluppo che diventano sempre più complessi, il passaggio all'agilità può rendere più efficienti i cicli di sviluppo. Ecco alcuni dei vantaggi del piano di progetto agile:

Miglioramento dell'usabilità: L'incorporazione del feedback degli utenti e delle altre parti interessate assicura che il software risponda alle loro esigenze

L'incorporazione del feedback degli utenti e delle altre parti interessate assicura che il software risponda alle loro esigenze Consegna incrementale: I progetti agili vengono suddivisi in incrementi più piccoli e gestibili, dando la priorità alla consegna delle funzionalità/funzione più preziose all'inizio del ciclo di vita del progetto, per cicli di feedback più rapidi

I progetti agili vengono suddivisi in incrementi più piccoli e gestibili, dando la priorità alla consegna delle funzionalità/funzione più preziose all'inizio del ciclo di vita del progetto, per cicli di feedback più rapidi **Miglioramento continuo: i team agili riflettono regolarmente sui loro processi e cercano opportunità per migliorare l'efficienza, la qualità e l'efficacia nel tempo

Adattabilità: Agile offre ampio spazio alla flessibilità. Incoraggia l'adattamento delpiano del progetto in base al cambiamento dei requisiti, delle priorità e delle condizioni di mercato

Metodologie di piano agile

Discutiamo le tre metodologie di pianificazione agile più diffuse nel project management.

Scrum

Scrum è un framework per lo sviluppo agile del software progettato per fornire valore in modo iterativo e incrementale.

Questo sottoinsieme dell'agilità enfatizza l'adozione di una strategia di sviluppo del prodotto flessibile e olistica, in cui il team di sviluppo lavora come un'unità per raggiungere un obiettivo comune.

Elementi chiave di Scrum project management includere:

Sprints : Cicli di lavoro brevi e di durata limitata in cui il team si concentra sul completamento di una serie di deliverable dal backlog del prodotto. Questi cicli durano in genere da 1 a 4 settimane e mantengono il progetto concentrato e adattabile

: Cicli di lavoro brevi e di durata limitata in cui il team si concentra sul completamento di una serie di deliverable dal backlog del prodotto. Questi cicli durano in genere da 1 a 4 settimane e mantengono il progetto concentrato e adattabile Riunioni giornaliere di standup : Conosciute anche come scrum giornalieri, sono brevi riunioni (di solito 15-20 minuti) che si tengono ogni giorno durante lo sprint. Il team usa questo tempo per discutere lo stato di avanzamento, identificare gli ostacoli e assicurarsi che tutti siano allineati.

: Conosciute anche come scrum giornalieri, sono brevi riunioni (di solito 15-20 minuti) che si tengono ogni giorno durante lo sprint. Il team usa questo tempo per discutere lo stato di avanzamento, identificare gli ostacoli e assicurarsi che tutti siano allineati. Product backlog : Si tratta di un elenco prioritario di funzionalità/funzione, requisiti e correzioni per l'intero progetto. È un documento vivo che si evolve nel corso del progetto, man mano che emergono nuove informazioni

: Si tratta di un elenco prioritario di funzionalità/funzione, requisiti e correzioni per l'intero progetto. È un documento vivo che si evolve nel corso del progetto, man mano che emergono nuove informazioni Sprint backlog : È un sottoinsieme del backlog di prodotto e comprende l'elenco specifico degli elementi su cui il team di sviluppo lavorerà durante un determinato sprint. Questo elenco viene creato durante la pianificazione dello sprint e riflette ciò che il team ritiene di poter realizzare in quel lasso di tempo

: È un sottoinsieme del backlog di prodotto e comprende l'elenco specifico degli elementi su cui il team di sviluppo lavorerà durante un determinato sprint. Questo elenco viene creato durante la pianificazione dello sprint e riflette ciò che il team ritiene di poter realizzare in quel lasso di tempo Riunioni di revisione dello sprint : Completata alla fine di ogni sprint, la riunione di revisione è un'opportunità per il team di mostrare ciò che ha completato e raccogliere il feedback degli stakeholder

: Completata alla fine di ogni sprint, la riunione di revisione è un'opportunità per il team di mostrare ciò che ha completato e raccogliere il feedback degli stakeholder Retrospettive Sprint: Un'altra riunione che si tiene alla fine di uno sprint, la retrospettiva è un'occasione per il team di riflettere su ciò che è andato bene, su ciò che non è andato bene e su come migliorare il processo per lo sprint successivo

Kanban

È un quadro visivo utilizzato nel piano agile e nello sviluppo del software. Kanban si concentra sulla consegna continua e incoraggia i team a limitare i lavori in corso (WIP) per ridurre gli sprechi e ottimizzare il flusso.

Le Bacheche Kanban aiutano a visualizzare il flusso di lavoro, con colonne che rappresentano le diverse fasi del processo. Per istanza, un semplice pannello Kanban a tre colonne classifica le attività di un progetto in "Da fare", "In corso" e "Terminato"

Una semplice lavagna Kanban con tre colonne per indicare lo stato di attività

Le lavagne Kanban offrono anche flessibilità nella gestione delle attività e visibilità sullo stato degli elementi di azione.

Produzione snella

Lo sviluppo software snello (LSD) è una metodologia agile ispirata ai principi della produzione snella.

Conosciuta anche come approccio del minimum viable product (MVP), la LSD si concentra sull'ottimizzazione della produttività e sulla minimizzazione degli sprechi.

Riduce i passaggi inutili nel processo di sviluppo, dà priorità alle funzionalità/funzione essenziali e incoraggia la collaborazione del team.

L'uso di questo metodo nel processo di pianificazione agile aiuta a ridurre i costi e consente di rispondere rapidamente all'evoluzione delle esigenze dei clienti e delle tendenze del mercato.

Principi chiave del piano agile

Ecco i quattro principi principali che determinano la direzione dei progetti nel piano agile:

1. Pianificazione iterativa e incrementale

Nel piano agile, un progetto viene semplicemente suddiviso in iterazioni o incrementi piccoli e gestibili.

Invece di pianificare l'intero progetto in anticipo, i team si concentrano sulla preparazione dell'iterazione successiva in base al feedback e alle intuizioni ottenute dalle iterazioni precedenti.

2. Piano agile basato sulle storie degli utenti

Le storie dell'utente sono descrizioni brevi e semplici di una funzionalità/funzione dal punto di vista dell'utente finale.

Si leggono come segue:

**In qualità di utente, voglio fare "cosa", in modo che "perché"

Come $$$a] : Identifica l'utente o la persona che beneficerà della funzione

: Identifica l'utente o la persona che beneficerà della funzione Voglio [Cosa] : Descrive l'obiettivo o l'azione specifica che l'utente vuole compiere

: Descrive l'obiettivo o l'azione specifica che l'utente vuole compiere Così che \code(0144): Spiega il beneficio o il valore che l'utente riceverà raggiungendo l'obiettivo

Ecco un esempio di storia dell'utente scritta nel tipico format di Scrum:

in qualità di istruttore di fitness, voglio essere in grado di creare e gestire online le routine di allenamento per i miei client, in modo da poter fornire loro piani di allenamento personalizzati e monitorare facilmente i loro stati

Il piano Agile si basa sulla creazione e sulla prioritizzazione delle storie utente in base al loro valore per il cliente. Queste storie dell'utente servono come blocco per pianificare ed eseguire il lavoro durante le iterazioni, assicurando che il prodotto finale soddisfi le aspettative e le produttività del cliente.

3. Divisione del piano del progetto agile in release e sprint

I progetti agili sono generalmente organizzati in release e sprint.

Le release rappresentano attività cardine o deliverable più grandi che contengono un insieme di funzionalità/funzioni. Gli Sprints, invece, sono iterazioni brevi e circoscritte nel tempo (di solito da una a quattro settimane) durante le quali i team lavorano su un sottoinsieme di storie o attività dell'utente.

Questa divisione consente ai team di fornire valore in modo incrementale, contribuendo ciascuno agli obiettivi generali del progetto.

4. Il ruolo di Agile nella gestione strategica

Cos'è la gestione strategica? È il processo di riunione delle risorse di un'organizzazione per raggiungere i suoi obiettivi.

I principi e le pratiche agili consentono alle aziende di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, di innovare, di incorporare il feedback dei clienti, di ridurre il time to market (TTM) e di migliorare l'esito positivo dei progetti, il che porta a una gestione strategica più efficace.

Come creare un piano di progetto agile

Il piano agile si basa sulla flessibilità. È possibile adattare i processi alle esigenze specifiche del progetto, assicurandosi che il team rimanga allineato con gli oggetti principali.

Ecco una guida in passaggi per creare un piano agile che guidi il progetto verso l'esito positivo:

1. Delineare la visione del progetto

Iniziate il vostro piano di progetto agile creando una storia dell'utente nel formato che abbiamo evidenziato sopra, ovvero,

"In qualità di $$$a, io voglio, quindi che"

Ad esempio, se il team sta costruendo un sito web di e-commerce, la storia dell'utente può essere così formulata:

"Come acquirente, voglio poter aggiungere elementi al mio carrello per poterli rivedere e acquistare in seguito"

Una volta che la storia dell'utente è pronta, è il momento di:

Definire gli Obiettivi del progetto

del progetto Impostare indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare lo stato

per misurare lo stato Definire una strategia per realizzare la storia dell'utente

per realizzare la storia dell'utente Identificare i prodotti o le soluzioni chiave in un backlog di prodotto

2. Creare una roadmap del prodotto

Il passaggio successivo è la creazione di una roadmap del prodotto.

In agile, una roadmap di prodotto si riferisce a un piano d'azione che aiuta a realizzare la visione. Delinea il modo in cui un prodotto o una soluzione si evolverà nel corso del progetto, insieme alle sue funzionalità/funzione chiave.

Questa roadmap offre una panoramica di alto livello del progetto, mantenendo i membri del team allineati e guidandoli nella giusta direzione.

3. Pianificare i rilasci

Ora che disponete di una strategia e di una tabella di marcia provvisoria per raggiungere gli obiettivi, il passaggio successivo consiste nel pianificare rilasci incrementali.

Nel piano agile, il rilascio si riferisce alla consegna del prodotto dopo più iterazioni.

In questa fase, il progetto team agile deve identificare l'ambito e i requisiti dei rilasci e stimare la durata stimata. Siate flessibili con le scadenze: fissate il traguardo di completare un rilascio entro un certo trimestre per procedere con una sequenza temporale approssimativa.

4. Pianificare le iterazioni

In questo passaggio, il team agile deve pianificare i deliverable per ogni release.

Suddividere le consegne in piccole attività realizzabili basate sulle storie dell'utente. Queste attività aiuteranno il team a lavorare su nuove funzionalità e ad aggiornare quelle vecchie in base all'evoluzione dei requisiti dell'utente finale.

In Scrum agile questo passaggio è noto come pianificazione dello sprint . Si crea un backlog di sprint scegliendo elementi specifici dal backlog di prodotto.

Durante le settimane dall'una alla quattro dello sprint, il progetto Team Scrum lavora sugli elementi di azione di uno sprint backlog. Una volta iniziato lo sprint, non è possibile aggiungere o rimuovere attività dal backlog dello sprint.

5. Organizzare check-in regolari

Organizzate stand-up o scrum quotidiani con il vostro team agile per facilitare la collaborazione e il miglioramento continui.

Tenere una revisione dello sprint alla fine di ogni sprint per mostrare il lavoro completato dal team fino a quel momento e chiedere un feedback agli stakeholder.

La retrospettiva di sprint è un'altra importante cerimonia agile. Utilizzatela per analizzare cosa ha funzionato bene durante lo sprint, quali aree devono essere sviluppate e come il team può migliorare nei prossimi sprint.

6. Legare i passaggi con un software di project management

La gestione di tutti questi passaggi diventa semplice con Lo strumento di Agile Project Management di ClickUp .

Dalla creazione di roadmap di prodotto, al piano degli sprint, dal monitoraggio dello stato al mantenimento della collaborazione, questa piattaforma mantiene tutti i pezzi in movimento sotto lo stesso tetto e migliora l'efficienza del processo di sviluppo.

Vediamo come sfruttare al meglio questa piattaforma per pianificare il vostro progetto agile:

Accelerare il processo di sviluppo conClickUp Brain. Utilizzate l'IA per generare in un attimo roadmap di prodotto, piani di test, specifiche tecniche e molto altro

ClickUp Brain aiuta a creare documentazione tecnica per progetti agili

Impostazione degli obiettivi del progetto e degli indicatori chiave di prestazione (KPI) con il programmaClickUp Obiettivi e ottenere reportistica automatizzata sullo stato del progetto

Semplificate il monitoraggio degli obiettivi e rimanete aggiornati sullo stato di avanzamento con la funzionalità/funzione Obiettivi della piattaforma Agile Project Management di ClickUp

Tenete informati gli stakeholder conClickUp Chattare Visualizza, assegnare attività e collaborare taggando i membri del team nei commenti

Condividi aggiornamenti, collega risorse e rivolgiti ai membri del team agile con ClickUp Chat View

Rimanete aggiornati supiano delle capacità agili conLa funzionalità di vista Carico di lavoro di ClickUp. Valutare la capacità di carico di lavoro e le stime di durata del team e pianificare gli sprint di conseguenza

Visibilità del carico di lavoro del vostro team agile con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Verificate a che punto siete arrivati con il progetto e quanto lavoro rimane con i grafici Burnup e Burndown rispettivamente

Valutare lo stato di avanzamento degli sprint con i grafici di Burnup in ClickUp

Monitorate gli sprint in base allo stato delle attività, utilizzate la codifica a colori per avere una rapida panoramica dello stato e identificate i colli di bottiglia prima che diventino una minaccia con il grafico del flusso cumulativo

Traccia lo stato dello sprint con un colpo d'occhio grazie al grafico del flusso cumulativo su ClickUp

Visualizzare flussi di lavoro agili e gli sprint nel modo che preferite. Ordinateli facilmente per stato, data di scadenza, priorità e altro ancora con la vista Bacheca

La Vista Bacheca di ClickUp consente di monitorare lo stato di avanzamento senza problemi con le lavagne Kanban

Sia che si segua Scrum, Kanban, Lean Software Development o qualsiasi altra metodologia agile, La piattaforma di Project Management di ClickUp vi permette di gestire tutti i progetti all'interno di una piattaforma unificata.

Non dovrete più destreggiarvi tra più app: ClickUp supporta oltre 1000 integrazioni con strumenti popolari come Gitlab, GitHub, Figma, Slack e molti altri.

Lo strumento aiuta a mantenere i principi agili, migliora la produttività e consente ai team di sviluppo di concentrarsi sulla loro attività principale, ovvero lo sviluppo di prodotti eccellenti.

Modelli di piano per progetti agili

La pianificazione di un progetto agile può risultare opprimente se si parte da zero, ma non quando si dispone di un quadro di riferimento pronto all'uso!

ClickUp è un modello gratuito e completamente personalizzabile modelli agili possono rendere meno stressante il piano e l'organizzazione dei progetti.

Ecco alcuni modelli da consultare:

Modello di pianificazione del progetto ClickUp

Troppi progetti in ballo? Modello di pianificazione del progetto di ClickUp può aiutarvi a ritrovare la calma in mezzo al caos.

Utilizzate questo modello di piano di progetto agile per visualizzare lo stato dei progetti in corso attraverso le bacheche Kanban, per allocare correttamente le risorse e per mantenere allineati gli stakeholder.

È possibile monitorare lo stato di avanzamento dei progetti con stati personalizzati come Completato, In corso, In attesa e Da fare. Attributi personalizzati come Rischio, Budget residuo, Durata e Lavoro in corso (WIP) consentono di analizzare rapidamente i dati del progetto.

Il modello offre anche sei opzioni di visualizzazione personalizzate (Project Activities, Schedule e Budget Tracker, per citarne alcune) per tenervi aggiornati sulla situazione di ogni progetto.

ClickUp Modello di Agile Project Management

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-263.png Seguire la metodologia agile per progetti di sviluppo non software utilizzando il modello di Agile Project Management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38584401 Scaricate questo modello /%cta/

Se gestite un team non di sviluppo e volete implementare le metodologie agili nel vostro sistema, Modello di Agile Project Management di ClickUp è un buon punto di partenza.

Utilizzate il Modulo per popolare il backlog con le attività e assegnare loro una priorità, portare a termine le attività con la Bacheca o gli Sprint e programmare check-in regolari (come le revisioni degli sprint o le retrospettive) per apportare miglioramenti in corso d'opera.

ClickUp Modello di gestione Agile Scrum

I progetti di sviluppo software complessi richiedono un sistema standardizzato per monitorare lo stato, ottimizzare gli sprint e garantire una consegna più rapida. È possibile stabilire questo sistema con Il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp . Dall'identificazione dei backlog, al piano degli sprint, agli standup giornalieri, alla revisione degli sprint e alle retrospettive, il modello vi aiuta a occuparvi di ogni passaggio.

Gli stati, i campi personalizzati e le visualizzazioni assicurano la visibilità dello stato del progetto e stabiliscono una comunicazione chiara tra i team di prodotto, ingegneria e QA. Utilizzate il modello per monitorare da vicino il vostro flusso di lavoro, affrontare tempestivamente i colli di bottiglia e migliorare l'efficienza e le prestazioni complessive.

Modello di piano di sprint agile ClickUp

Volete ottenere risultati di alto livello entro scadenze brevi? Concentratevi su un efficace piano di sprint con Il modello di pianificazione dello sprint agile di ClickUp .

Aiuta a ottenere una panoramica dettagliata delle attività nel backlog del progetto, mantiene tutti gli stakeholder sulla stessa pagina e offre un monitoraggio continuo dello stato di avanzamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dello sprint.

Utilizzate stati, campi e visualizzazioni personalizzati per adattare il framework alle vostre esigenze. Funzionalità come il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le email facilitano il vostro lavoro di project manager, rendendo il vostro team agile più produttivo e organizzato.

Un altro punto a favore? Queste modelli per il project management sono utili per i nuovi praticanti agili e per gli esperti che vogliono essere più efficienti nel piano dei progetti.

Superare gli ostacoli del piano Agile

Come project manager, dovete essere consapevoli delle sfide che possono colpirvi all'improvviso durante la pianificazione agile. Possono presentarsi in uno dei seguenti moduli:

Scope creep

Nella metodologia agile, gli stakeholder offrono input per tutta la durata del progetto e i requisiti cambiano continuamente a ogni sprint. L'evoluzione dei requisiti del progetto spesso espande l'ambito del lavoro al di là di quanto deciso inizialmente.

Modalità per mitigare questo fenomeno: Durante la definizione degli obiettivi del progetto, stabilire aspettative chiare e realistiche sull'esito del progetto e assicurarsi che tutti gli stakeholder ne siano a conoscenza. Se l'ambito del lavoro si espande al di là di quello che il team è in grado di gestire, affrontatelo immediatamente. |

Tempi stretti

Una delle priorità di Agile è la collaborazione. Tuttavia, quando il team di ingegneri rimane costantemente in contatto con i tester e i client, può sottrarre molto tempo al loro programma quotidiano.

| Teams: Utilizzate un software di project management/%href/ per semplificare la comunicazione tra i membri del team e le parti interessate e per consentire agli sviluppatori di gestire il proprio tempo in modo più efficace. |

Non adatto ad alcuni progetti

Mentre il piano agile funziona meglio per i progetti di sviluppo software, potrebbe non essere adatto a progetti che non possono accogliere cambiamenti incrementali. Per esempio, l'agilità non funziona per i progetti di costruzione, perché il feedback continuo di più parti interessate può fare più male che bene.

| Prima di implementare la metodologia agile, valutare se il progetto è adatto. |

Strategie per l'esito positivo della negoziazione e della comunicazione con gli stakeholder nel piano agile

Nonostante le sfide, i project manager possono mantenere una relazione amichevole con gli stakeholder, i clienti, gli utenti o gli sponsor e negoziare da professionisti. Vediamo come:

Ascolto attivo: Ascoltate pazientemente le esigenze e le preoccupazioni degli stakeholder durante il progetto e avviate le modifiche di conseguenza, ma assicuratevi di evitare lo scope creep

Ascoltate pazientemente le esigenze e le preoccupazioni degli stakeholder durante il progetto e avviate le modifiche di conseguenza, ma assicuratevi di evitare lo scope creep Trasparenza: Costruire la fiducia e ridurre le incertezze tenendo informati gli stakeholder sullo stato di avanzamento, sulle sfide e sulle decisioni

Costruire la fiducia e ridurre le incertezze tenendo informati gli stakeholder sullo stato di avanzamento, sulle sfide e sulle decisioni **Coinvolgere gli stakeholder in tutti i processi decisionali principali o secondari per garantire il loro consenso e un migliore allineamento

Risoluzione dei conflitti: Se si verificano errori di comunicazione o conflitti tra i membri del team e le parti interessate, affrontarli prontamente e in modo costruttivo e trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa

Dite sì ad Agile per un project management più efficiente

Quando si implementano metodologie di piano agili per il project management, è possibile adattarsi prontamente e in modo efficiente alle mutevoli esigenze degli utenti e ai feedback dei client, nonché adattare i processi.

Non dovete prevedere il risultato: Agile vi dà la flessibilità di capirlo man mano che procedete con le iterazioni.

Il risultato è che potete creare prodotti di alta qualità che aggiungono valore alla vita del cliente senza preoccuparvi di sprecare lavoro e risorse.

Pronti a iniziare? Iscriviti a ClickUp e gestisci i progetti in modo agile!

Domande frequenti (FAQ)

1. Da fare per creare un piano agile?

Per creare un piano agile, iniziare a definire oggetti chiari. Suddivideteli in attività gestibili, stimate il lavoro richiesto per ogni attività, assegnate le priorità e poi eseguite in modo iterativo e adattate in base al feedback.

2. Che cosa comprende un piano di progetto agile?

Un piano di progetto agile comprende gli obiettivi del progetto, la roadmap del prodotto, il backlog del prodotto, il backlog di sprint, gli standup giornalieri, la pianificazione del rilascio e il monitoraggio dello stato.

3. Da fare per strutturare un progetto agile?

Si struttura un progetto agile definendo obiettivi chiari, creando un backlog di prodotto, suddividendolo in backlog di sprint, assegnando le attività ai membri del team, conducendo riunioni di sprint regolari, iterando gli sprint e adattandosi in base al feedback.