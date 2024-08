Pianificazione agile della capacità: Tecniche, vantaggi e razionalizzazione

"Rispondere ai cambiamenti piuttosto che seguire un piano" è il quarto pilastro del programma manifesto agile . Riepiloga cosa significa essere "agili", prevedendo che i team abbraccino il cambiamento ed evolvano dinamicamente in base alle mutevoli esigenze aziendali.

Ciò significa che è necessario che i membri del team e i gestori del team si adattino al cambiamento e abbiano le competenze e le capacità di cambiare direzione quando la situazione lo richiede. Il piano delle capacità agili aiuta in questo senso.

Cos'è l'Agile Capacity Planning?

Il piano della capacità agile è il processo di valutazione della quantità di tempo produttivo disponibile in ogni sprint. I project manager utilizzano la pianificazione agile il piano delle capacità per programmare il lavoro e gestire la consegna del software.

Un piano di capacità agile è funzione di quanto segue.

Lunghezza dello sprint : In genere due settimane o dieci giorni di lavoro

: In genere due settimane o dieci giorni di lavoro Dimensione del team : Numero di membri del team disponibili per lo sprint

: Numero di membri del team disponibili per lo sprint Disponibilità del team : Numero di ore in cui i membri del team sono disponibili, deducendo eventuali ferie e festività

: Numero di ore in cui i membri del team sono disponibili, deducendo eventuali ferie e festività Tasso di utilizzo: Tempo in cui il team è in grado di lavorare sugli obiettivi dello sprint, in genere 0,6-0,8

Se siete sopraffatti da tutta questa terminologia, ecco un pratico glossario di termini agili di scrum .

Sebbene l'agilità come metodologia sia nata come pratica di sviluppo del software, di recente è stata abbracciata da team di ogni tipo. Agenzie digitali , team di scrittura di contenuti, aziende di e-commerce, ecc. utilizzano metodologie agili come Kanban o Scrum per fornire servizi efficaci.

il modello di project management agile di ClickUp

Se non siete esperti di software progetto di sviluppo manager che vogliono adottare pratiche agili, Modello Agile Project Management di ClickUp è un ottimo punto di partenza.

Potete usare il modulo incluso per razionalizzare le richieste nel backlog, usare gli Sprints per eseguire le attività e gestire i progetti cerimonie agili come standup e retrospettive, tutto all'interno di ClickUp.

Capacità del team vs. velocità del team in Agile

La capacità del team e la velocità del team sono due metriche critiche sviluppo agile del software teams utilizzano.

La capacità del team si riferisce al numero di ore di sviluppo disponibili per ogni sprint. La velocità del team si riferisce al numero di punti storia che un team può sviluppare in ogni sprint.

In base alla velocità del team ottenuta in passato, un gestore del progetto agile o uno scrum master stima la capacità futura e pianifica le storie utente per gli sviluppatori.

Benefici e importanza del piano delle capacità agile

Lo sviluppo agile del software richiede chiarezza nel caos. Anche se i requisiti aziendali si evolvono, un manager agile o uno scrum master team scrum si adatta e continua senza perdere lo slancio. Capacità piano degli sprint garantisce questo.

Consegna affidabile del software: Con un piano accurato delle capacità, i team agili possono prevedere meglio i lavori richiesti, creando maggiore prevedibilità. In questo modo, prendono impegni realizzabili e mantengono quanto promesso.

Miglioramento della fiducia: Quando la consegna del software è affidabile e prevedibile, la fiducia tra team aziendali e ingegneristici è maggiore. Questo favorisce la collaborazione e l'innovazione.

Migliore qualità del software: Il piano delle capacità di Agile imposta una struttura per ciò che può essere ragionevolmente raggiunto in ogni sprint. In questo modo si garantisce che i team non facciano tagli e seguano le best practice.

reportistica su ClickUp

Gestione accurata del budget: Quando i gestori del team possono prevedere con precisione la capacità del team, possono anche gestire le risorse e i budget in modo più efficiente. Se state utilizzando un sistema di strumento di project management come ClickUp, i budget e le relazioni sulle spese possono essere calcolati automaticamente in base ai dati sull'utilizzo delle capacità.

Miglioramento del morale del team: Il piano delle capacità viene eseguito in base alla disponibilità dei membri del team durante ogni sprint. I membri del team dimostrano un maggiore impegno e coinvolgimento nel progetto, poiché scelgono quanto lavoro possono Da fare.

Miglioramento dei processi: Le informazioni ricavate dal piano di capacità servono anche a migliorare i processi metodologie di miglioramento dei processi . Esse aiutano a valutare le prestazioni, la produttività e la qualità del lavoro del team, creando efficienze cumulative nel tempo.

Un buon piano delle capacità agili va a vantaggio di tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto. Aiuta i project manager a indirizzare la consegna nella giusta direzione e a mantenere il commit. Supporta i membri del team a esprimere il loro pieno potenziale. Soprattutto, crea fiducia e dipendenza per il team di ingegneri tra gli stakeholder aziendali.

Un'attività così critica per l'esito positivo di un progetto di sviluppo software non è priva di sfide. Esaminiamone alcune e vediamo come superarle.

Sfide del piano di capacità agile

Anche se all'apparenza sembra semplice, il piano della capacità agile coinvolge un ampio intervallo di fattori che devono essere stimati accuratamente in anticipo. Di seguito sono riportate alcune variabili chiave che possono influire sul piano della capacità agile.

Stabilità del team: Affinché il piano delle capacità agili sia efficace, è necessario un team coerente. Se la capacità è di 40 ore in uno sprint e di 400 ore in un altro, non si può ottenere alcun beneficio.

Produttività individuale: Le capacità e la produttività dei membri del team possono variare notevolmente. Un apprendista potrebbe aver bisogno di 10 ore per completare un'attività che una mano esperta può terminare in 10 minuti. In sostanza, non tutte le ore di ingegneria o le capacità individuali sono uguali.

Tasso di utilizzo: Il tasso di utilizzo, talvolta noto come fattore di concentrazione, stima quale parte delle ore di lavoro del team deve rimanere concentrata sullo sprint. Pur essendo una stima ragionevole, può variare. Per istanza, l'ultimo sprint dell'anno solare potrebbe avere un utilizzo minore, considerando l'imminente stagione delle vacanze.

Scalabilità: All'interno di un piccolo team, il piano delle capacità agili è semplice. Tuttavia, in una grande organizzazione che ha bisogno di pianificare la capacità di più team, raccogliere i dati giusti e fare previsioni può essere impegnativo.

Valori relativi: La capacità viene tipicamente misurata in ore, che è un valore assoluto. Tuttavia, la velocità del team e l'assegnazione delle attività sono spesso terminate in valori relativi, come i punti storia. La riconciliazione tra le due cose comporta divergenze di opinione.

I team agili hanno bisogno della giusta combinazione di strumenti e processi per superare queste sfide. Ecco alcuni framework che possono essere d'aiuto.

Come calcolare la capacità in Agile

Nel suo modulo più semplice, la capacità agile = durata dello sprint x disponibilità del team x tasso di utilizzo. A software di project management gratis o un foglio di calcolo possono aiutarvi a fare questo calcolo.

Tuttavia, non è sempre semplice. Ciascuna di queste variabili può avere altri fattori che vi contribuiscono. Di seguito li analizziamo e mostriamo alcuni esempi.

Durata dello sprint: La durata dello sprint è il numero di giorni assegnati a ciascuna iterazione. Uno sprint tipico può durare due o quattro settimane, anche se due settimane sono più diffuse. Senza contare le vacanze e altri fattori esterni, uno sprint tipico ha dieci giorni di lavoro.

suddivisione automatica di un carico di lavoro di 8 ore su due giorni in ClickUp_

Disponibilità del team: La disponibilità del team è funzione del numero di membri, delle ore di lavoro giornaliere, del commit ad altri progetti, riunioni e altre attività extra-lavorative e delle eventuali assenze.

Disponibilità = n. di membri del team x (ore di lavoro - tempo libero - assenze)

Tasso di utilizzo: Non è ragionevole aspettarsi che i membri del team lavorino il 100% del tempo sulle storie utente loro assegnate. Hanno bisogno di pause creative, riunioni di collaborazione, ecc. I gestori del team stimano un utilizzo dell'80% con un team esperto o del 60% con neolaureati o nuovi membri.

Vediamo come funziona questa formula nella pratica.

Esempio di scenario uno

Supponiamo di avere un team di 10 persone che lavora 8 ore al giorno per uno sprint di 10 giorni.

La vostra capacità agile per lo sprint successivo sarebbe 10 (durata dello sprint) x 10 (dimensione del team) x 8 (disponibilità del team) x 80% (tasso di utilizzo), ovvero 640 ore.

Esempio di scenario due

Supponiamo di avere un team di cinque sviluppatori a tempo pieno che lavorano 8 ore al giorno e cinque consulenti part-time che lavorano 3 ore al giorno. Di questi, uno sviluppatore a tempo pieno è in ferie per una settimana.

In questo caso, la capacità agile per uno sprint di due settimane sarebbe la seguente.

Disponibilità del team: [4 (sviluppatori a tempo pieno) x 8 (ore) + 5 (sviluppatori part-time) x 3 (ore) x 10 (giorni di lavoro)] [1 (sviluppatore a tempo pieno) x 8 (ore) x 5 (giorni di lavoro)]

Valutazione dell'utilizzo: 80%

Capacità = 408 ore

Quando il team diventa più grande, la disponibilità viene influenzata da altri fattori e il piano della capacità può diventare infinitamente complesso. Ecco come assicurarsi di eseguire un'efficace pianificazione della capacità agile con gli strumenti giusti.

Come eseguire un'efficace pianificazione della capacità agile

Un'efficace pianificazione agile della capacità comporta diversi passaggi che possono variare notevolmente in base a un numero di fattori. Ecco una struttura che utilizza uno strumento di project management agile e che vi aiuterà a iniziare.

Siete nuovi al project management agile? Ecco dieci modelli agili per i vostri progetti, in modo da fornire le basi e i dati per un efficace piano delle capacità.

Preparare il prossimo sprint

Il momento migliore per pianificare la capacità è la riunione di pianificazione dello sprint. Prima di pianificare la capacità, bisogna identificare gli elementi del backlog su cui si intende lavorare e stabilirne la priorità. Si può iniziare il processo da zero o utilizzare uno dei tanti metodi di pianificazione della capacità modelli di pianificazione delle capacità per guidarvi attraverso il processo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Bacheca-view-1400x971.png Vista Bacheca di ClickUp /$$$img/

visualizzazione del backlog su ClickUp per la pianificazione degli sprint

Se utilizzate uno strumento di project management come ClickUp, avrete mappato l'intero ciclo di vita del prodotto, comprese tutte le storie. Potete guardare gli elementi del vostro backlog, valutarne lo stato e scegliere quelli giusti per il prossimo sprint. Questo vi darà un'idea della capacità totale di cui probabilmente avrete bisogno.

Modello per catturare il carico di lavoro dei dipendenti di un team agile

Con Modello di Carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp è possibile definire le aspettative e pianificare le attività in modo che nessuno si trovi sopraffatto o impreparato. In modo efficiente gestione del team e pianificare i prossimi sprint con questo modello.

Identificare le competenze necessarie

Prima di vedere di quali capacità disponete, determinate ciò di cui avete bisogno. In dipendenza delle storie che avete scelto, potreste aver bisogno di un numero x di sviluppatori, y di analisti della qualità e z di analisti aziendali.

Fate questi calcoli e identificate i profili esatti dei membri del team di cui avete bisogno.

Bloccare la durata dello sprint

In base agli elementi del backlog che avete identificato, decidete la durata del prossimo sprint. Eliminate dal calcolo i giorni di ferie o altri giorni di riposo del team o dell'intera organizzazione.

Capire la disponibilità del team

Nessuno sprint è nuovo. I progetti in corso hanno sempre dei riporti dagli sprint precedenti e i membri del team potrebbero dover lavorare ad altri progetti. Calcolare con precisione la disponibilità del team per lo sprint successivo.

vista del Carico di lavoro di ClickUp

Quando si utilizza ClickUp per gestire il lavoro del team, la produttività passata e la disponibilità futura sono immediatamente accessibili. La vista Carico di lavoro consente di visualizzare le stime di tempo, le attività completate, le attività aperte, i punti dello sprint, ecc.

Quando i membri del team inseriscono in ClickUp i loro piani di ferie e permessi, è anche possibile rilevare con precisione la loro disponibilità per la pianificazione del progetto.

formule avanzate nei campi personalizzati di ClickUp

È possibile calcolare automaticamente la disponibilità del team con formule avanzate nei campi personalizzati di ClickUp.

Impostazione dello sprint su ClickUp

Utilizzate le attività di ClickUp per impostare ogni elemento come parte dello sprint. Utilizzate la visualizzazione delle attività per dettagliare la storia dell'utente, lasciare commenti, assegnare priorità, aggiungere tag o qualsiasi altro campo personalizzato di cui abbiate bisogno.

Visualizzazione della reportistica settimanale su ClickUp

In base ai dati del passato, aggiungere una durata stimata per ogni attività, per garantire che possa essere completata entro lo sprint. Quindi, impostare le date di inizio e fine e le dipendenze.

Ottenere il commit del team

Auto-organizzazione team agili come l'autonomia. Quindi, invece di assegnare attività ai membri del team, convocate una riunione e incoraggiateli a impegnare la loro disponibilità. Lasciate che siano loro stessi ad assegnare le attività e a risolvere eventuali problemi durante il processo.

Confermate che è tutto pronto

Una volta che l'intero sprint è stato impostato su ClickUp e le attività assegnate, è il momento di assicurarsi che il team sia in grado di completarle.

vista Carico di lavoro del team su ClickUp

Razionalizzare il carico di lavoro: La vista Carico di lavoro del progetto permette di visualizzare allocazione delle risorse per tutti i membri del team, da cui è possibile aggiungere/rimuovere attività in base all'utilizzo. Se qualcuno è in rosso, cioè in sovraccapacità, rimuovete le attività dal suo elenco e valutate la sua velocità di consegna. Per coloro che sono sotto capacità, si possono aggiungere attività di sprint.

vista Gantt di ClickUp per la pianificazione delle capacità di sprint_

Sequenza: Utilizzate la vista Gantt di ClickUp per organizzare gli sprint e gestire le attività cardine. Visualizzate le dipendenze e le attività connesse per assicurarvi che possano essere completate. È possibile effettuare facilmente aggiornamenti per risolvere blocchi e spostamenti della Sequenza.

automazioni ClickUp

Aumenta l'utilizzo con le automazioni: Potete liberare la capacità delle vostre risorse eliminando le attività ripetitive degli amministratori dalla loro pipeline. Utilizzate le Automazioni di ClickUp per assegnare attività, pubblicare commenti e spostare stati. Scegliete tra le oltre 100 automazioni personalizzabili, comprese le integrazioni con strumenti come GitHub e Sentry.

Rimanete sempre agili

È comune che nuove storie vengano aggiunte a uno sprint o che un membro del team si ammali, incidendo negativamente sulle capacità. Un team veramente agile è in grado di adattarsi a questi eventi e di fornire comunque un software di qualità nei tempi e nei budget previsti.

Per raggiungere questo obiettivo, i project manager devono:

Rivedere i lavori completati ogni giorno

Assicurarsi che la capacità sia disponibile come da piano o regolare il carico di lavoro di conseguenza

Facilitare la comunicazione tra i membri del team per garantire passaggi di consegne senza soluzione di continuità

Incoraggiare i membri del team ad aggiornare tutti i dati per mantenere la reportistica aggiornata

Identificare altre attività che possono essere automatizzate per migliorare l'efficienza

Raccogliere idee perottimizzazione dei processi per il prossimo sprint

Costruire una pratica di piano delle capacità veramente agile con ClickUp

I progetti agili non vanno sempre come previsto. Per definizione, le metodologie agili favoriscono l'adattamento al cambiamento piuttosto che il followower di un piano. Questo vale anche per la pianificazione delle capacità. In qualità di gestore del team di progetto agile, dovete essere pronti a cambiare, evolvere o modificare la vostra strategia di pianificazione della capacità.

Che si tratti di un'emergenza personale di un singolo membro del team o della totale indisponibilità di un team bloccato in un altro progetto in crisi, dovete sempre essere preparati con delle alternative.

Il software completo di project management di ClickUp vi offre la flessibilità e la visibilità necessarie per rimanere agili. Con ClickUp, potete sempre avere una scheda sulla disponibilità del vostro team, sulle prestazioni, sulla produttività, sullo stato di avanzamento e altro ancora. Pianificate ed eseguite i vostri progetti agili senza sforzo. Provate gratis ClickUp oggi stesso .