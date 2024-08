Come implementare l'Agile disciplinato per i team di software

Supponiamo che siate un piccolo team che sviluppa una soluzione software. Si potrebbe pensare che lo sviluppo software Agile tradizionale sia la strada da percorrere. E perché no? Si concentra su iterazioni rapide e reattività.

Ma ora il vostro team è cresciuto. E il vostro approccio Agile potrebbe non essere adatto alle complessità della scalabilità e della conformità normativa.

È qui che entra in gioco Disciplined Agile. Si tratta di un approccio ibrido che offre un processo strutturato ma adattabile e vi aiuta a sopravvivere e prosperare nella complessità.

In questo articolo esploreremo l'Agile disciplinato, i suoi vantaggi, le sue applicazioni reali, le differenze con la metodologia Scrum e il modo in cui è possibile utilizzarlo per potenziare lo sviluppo del software.

Comprendere l'Agile disciplinato

L'Agile Disciplinato (DA) o Disciplined Agile Delivery (DAD) è un kit di strumenti che aiuta ad adattare il processo di sviluppo del software alle esigenze dei clienti Agile e Lean le pratiche di sviluppo del software si adattano alle specifiche esigenze aziendali. Pensate a questo come a un abito personalizzato, niente di scontato.

La DA è stata sviluppata da Scott Ambler e Mark Lines quando hanno introdotto il concetto nel loro libro del 2012, Disciplined Agile Delivery.

Ambler e Lines hanno riconosciuto la rigidità e la dimensione unica di alcuni metodi Agile, quindi hanno creato DA, che è più flessibile. La DA offre ai team delle scelte. Permette loro di scegliere le strategie più adatte ai loro progetti e di costruire una vera agilità aziendale.

Nel corso degli anni, Disciplined Agile Delivery si è evoluto e ha sviluppato quattro livelli che hanno lo scopo di guidarvi nell'adozione delle pratiche Agile.

Il livello fondativo imposta le basi con i principi essenziali di Agile e Lean, assicurando che tutti i membri del team comprendano e possano applicare le pratiche di base Il livello DevOps disciplinato si basa sul livello di base integrando sviluppo, operazioni e altre funzioni, migliorando la velocità e la qualità delle consegne attraverso l'automazione e l'integrazione continua Il livello del flusso di valore si concentra sull'ottimizzazione dei processi per migliorare direttamente il valore del cliente, identificando e perfezionando i passaggi del ciclo di vita della consegna che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi Il livello Enterprise diffonde queste pratiche in tutta l'azienda, allineando i metodi Agile con gli obiettivi aziendali strategici e promuovendo una cultura Agile globale

Leggi anche:_ DevOps vs Agile: Guida definitiva (2024) le *Quattro visualizzazioni di Disciplined Agile Delivery forniscono una comprensione dettagliata del framework e delle sue applicazioni. Aiutano il Team Agile navigare nella complessità della DA e implementare le pratiche in diversi scenari. Ecco una rapida panoramica:

Quattro visualizzazioni della Consegna Agile Disciplinata

Mindset promuove i principi fondamentali e gli atteggiamenti culturali essenziali per l'esito positivo di Agile, come il rispetto, la collaborazione e l'apprendimento continuo

promuove i principi fondamentali e gli atteggiamenti culturali essenziali per l'esito positivo di Agile, come il rispetto, la collaborazione e l'apprendimento continuo Teams definisce i ruoli e le dinamiche del team, concentrandosi sul modo in cui gli individui lavorano efficacemente in un ambiente Agile

definisce i ruoli e le dinamiche del team, concentrandosi sul modo in cui gli individui lavorano efficacemente in un ambiente Agile Flusso descrive i processi e i cicli di vita che guidano l'erogazione del valore, dettagliando le fasi di project e workflow management

descrive i processi e i cicli di vita che guidano l'erogazione del valore, dettagliando le fasi di project e workflow management le Pratiche offrono un kit dettagliato di pratiche Agile specifiche che i team possono adattare per migliorare i loro processi e i risultati dei progetti

La mentalità Agile Disciplinata

La mentalità Agile Disciplinata (DA) non consiste solo nel seguire un insieme di regole, ma nell'abbracciare un modo di pensare. Questa mentalità è catturata attraverso principi, promesse e linee guida.

Otto principi di Disciplined Agile

Questi principi DA sono la base filosofica dell'agilità aziendale. Aiutano ad adattare le pratiche Agile dei diversi progetti per soddisfare le esigenze e le sfide specifiche dello sviluppo di nuovi prodotti.

Inoltre:

Mantengono i vostri clienti felici e sorpresi superando costantemente le loro aspettative attraverso l'innovazione e un servizio di alto livello Da fare un lavoro eccellente e coltivare un ambiente in cui tutti possano eccellere e godere del proprio contributo Adattare il vostro approccio alle circostanze specifiche con cui avete a che fare Aiutarvi a concentrarvi sulle strategie che aggiungono valore e hanno un senso pratico per il vostro progetto Consentirvi di implementare cicli di feedback per imparare e migliorare ogni componente, dai processi ai prodotti finali Condividere idee e affrontare problemi con le parti interessate interne ed esterne per garantire l'allineamento e la chiarezza Mantenere i processi fluidi ed efficienti. Concentratevi sull'eliminazione dei colli di bottiglia e assicurate uno stato costante senza ritardi Allineare gli obiettivi del progetto con gli obiettivi organizzativi più ampi per supportare la strategia generale e l'esito positivo

Benefici di Agile Disciplinato

Oltre a offrire un approccio più flessibile e la libertà di modificare le strategie in corso d'opera, Disciplined Agile Delivery (DAD) offre un intervallo di vantaggi sorprendenti. Tra questi:

Un time-to-market più rapido

Con il DAD è possibile accelerare il processo di immissione dei prodotti sul mercato. La chiave è il modo in cui il framework semplifica il vostro Flusso di lavoro agile .

Diciamo che di solito avete diverse lunghe fasi di approvazione. Con Disciplined Agile, potreste invece passare a revisioni in tempo reale con gli stakeholder.

Questo cambiamento può aiutarvi a configurare il percorso più semplice per la riunione di scadenze ravvicinate e a far uscire prima le vostre innovazioni.

Migliore collaborazione e soddisfazione del team

L'Agile disciplinato aiuta i team a lavorare meglio insieme. Incoraggia tutti a condividere le idee e a collaborare strettamente, accelerando il processo e rendendo il lavoro più piacevole.

Ad esempio, invece di lavorare in silos, i membri del team possono co-progettare soluzioni o risolvere problemi insieme in tempo reale.

Come soluzione all-in-one per il project management, ClickUp semplifica il brainstorming per i team Agile. Offre una soluzione pronta per l'uso Modello di brainstorming di ClickUp che potete utilizzare per catturare le idee.

Catturate e organizzate le idee del vostro team attraverso il modello ClickUp Brainstorming

Questo modello può essere utilizzato anche per:

Riunire il team in modo che possa stimolare nuove idee in modo strutturato

Creare una rappresentazione visiva delle idee

Organizzare logicamente le idee

Monitorare lo stato di avanzamento delle attività

Il modello offre anche diverse viste: la vista Elenco, la vista Sequenza, la vista Reparto, la vista Per fasi e la vista Priorità. Queste visualizzazioni assicurano che tutti possano accedere alle informazioni nel formato a loro più congeniale.

Miglioramento continuo

L'Agile disciplinato pone una forte enfasi sul miglioramento continuo. Questo approccio prevede piccole modifiche ai processi e la valutazione di ciò che funziona meglio.

Ad esempio, dopo aver completato una fase del progetto, il team potrebbe rivedere cosa è andato bene e cosa no, per poi modificare l'approccio per la fase successiva.

Questo ciclo continuo di riflessione e perfezionamento aiuta a garantire che ogni progetto si svolga in modo più fluido del precedente, fornendo un modo pratico per continuare a evolvere e migliorare il vostro lavoro. Documenti di ClickUp offre un modo collaborativo per creare e documentare i processi mentre si svolgono. Voi e il vostro team potete lavorare insieme per creare pagine annidate che definiscono ogni processo del flusso di lavoro.

Inoltre, questi documenti possono essere collegati a specifiche attività del progetto, fornendo ulteriori dettagli sul processo.

creare documenti per registrare i processi del flusso di lavoro in ClickUp Docs

I documenti possono essere modificati secondo le necessità, man mano che il progetto raggiunge la fase finale. Per i progetti futuri, questi documenti fungono da unica fonte di verità, guidando il team verso l'esito positivo.

Scrum vs. Agile: cosa viene prima?

Avete notato che le persone usano "Agile" e "Scrum" in modo intercambiabile? È una delle idee sbagliate più comuni.

A dire il vero, Scrum è stato creato nei primi anni '90 da Jeff Sutherland e Ken Schwaber. D'altra parte, il termine "Agile" è stato coniato nel 2001, con la pubblicazione del libro "Agile" Manifesto Agile .

Scrum precede di circa un decennio il consolidamento formale dei principi Agile. Ecco altre differenze tra Agile e Teams di Scrum :

Che cos'è l'Agilità Disciplinata in Scrum?

Un'altra domanda comune è se l'Agilità Disciplinata faccia parte della metodologia Scrum. La risposta è no.

Considerate la DA come una struttura ombrello che può incorporare Scrum, oltre ad altre metodologie. Mentre Scrum si concentra su ruoli e sprint specifici per la gestione dei progetti, Disciplined Agile offre un kit di strumenti più ampio.

Consente ai team di scegliere tra varie strategie Agile, tra cui Scrum, e di arricchirle con pratiche aggiuntive adatte alle diverse dimensioni organizzative e alle esigenze di sviluppo di nuovi prodotti.

Sebbene si possa utilizzare Scrum per il suo approccio strutturato e diretto, DA offre la flessibilità di adattare e scalare i processi di sviluppo software Agile all'intera organizzazione o a scenari più complessi.

Volete saperne di più su Agile Scrum? Leggete questo articolo di ClickUp per saperne di più tecniche collaudate di Agile Scrum .

Come implementare i principi agili disciplinati

L'implementazione dei principi di Disciplined Agile richiede un approccio ponderato, data la flessibilità e l'adattabilità del framework.

Ecco quindi un approccio strutturato ma personalizzabile per iniziare:

1. Educare e abbracciare la mentalità DA

Si inizia con il coinvolgere tutti nella mentalità DA. Conducete corsi di formazione e workshop per aiutare il vostro team a comprendere i principi della centralità del cliente, il miglioramento continuo e la flessibilità di adattarli alle vostre esigenze specifiche.

2. Valutare e pianificare

Esaminate bene i vostri processi attuali e vedete dove la DA si adatta meglio. Scegliete un modo di lavorare che corrisponda alle esigenze del vostro team e ai vostri obiettivi più ampi.

imposta gli obiettivi agili per il tuo team con ClickUp Obiettivi_

Potete sfruttare Obiettivi di ClickUp per creare e monitorare questi obiettivi in un unico luogo. È possibile impostare traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività. Consente inoltre di creare cartelle per monitorare cicli di sprint, OKR e stati settimanali.

3. Iniziare in piccolo e iterare

Iniziate su piccola scala, magari con un team o un progetto. **Applicate le pratiche DA in cicli brevi, perfezionandole in base ai feedback e ai risultati ottenuti.

risparmia tempo, aumenta la collaborazione e raggiungi i tuoi obiettivi con i ClickUp Sprints_ ClickUp Sprints può aiutarvi in questo caso. È stato progettato specificamente per i team Agile che lavorano in cicli iterativi, il che lo rende adatto a gestire il processo di miglioramento continuo insito nella DA.

Coordinare le pianificazioni degli sprint, assegnare i punti e dare priorità alle attività per garantire chiarezza al team. Utilizzare Automazioni di ClickUp per automatizzare il lavoro di riporto nello sprint successivo e sincronizzare senza problemi le attività di sviluppo con piattaforme come GitHub, Gitlab o Bitbucket.

4. Migliorare la collaborazione

Spingere la comunicazione aperta e il lavoro di squadra. ClickUp Chattare è il modo più semplice per rimanere in contatto con il proprio team e con le altre parti interessate. È possibile chattare con i colleghi nel contesto di un'attività, assegnarla a titolari specifici e condividere collegamenti al progetto, video e fogli di calcolo. È anche un ottimo strumento per dare e ricevere feedback.

5. Scalare e ottimizzare

Una volta che avete una buona padronanza delle cose, iniziate a estendere le pratiche DA ad altre parti della vostra organizzazione. Tenete d'occhio l'efficienza dei processi, cercando sempre di migliorare.

6. Misurare e regolare

Utilizzate gli indicatori di performance chiave per misurare il lavoro della DA. ClickUp Dashboard semplificano il monitoraggio dei KPI.

visualizzate i vostri obiettivi e seguite lo stato di avanzamento con le ClickUp Dashboard_

Il dashboard consente di monitorare la produttività del team, i carichi di lavoro e il tempo impiegato. Visualizzate i dati sotto forma di grafici, tabelle e tabelle, rendendo più facile la lettura e la comprensione delle informazioni.

In base alle metriche, è possibile modificare e adattare le pratiche per raggiungere meglio gli obiettivi dell'organizzazione.

Il software di Agile Project Management di ClickUp

gestite senza problemi le roadmap, i backlog e gli sprint dei prodotti con ClickUp Agile Project Management Software_ Il software per la gestione agile dei progetti di ClickUp offre diverse funzionalità/funzioni che facilitano l'implementazione della DA.

Queste includono:

Strumenti di collaborazione, come ad esempioLavagne online ClickUp (per la collaborazione visiva), ClickUp Chattare, eClickUp Email (per inviare e ricevere email all'interno di ClickUp). Teams riunisce i membri del team e le parti interessate

Reportistica e analisi tramite i dashboard di ClickUp, che tengono traccia dei KPI e visualizzano i dati

Integrazione di ClickUp capacità di connessione con oltre 1000 strumenti per migliorare la produttività

Accessibilità mobile per consentire ai membri del team di rimanere aggiornati con le ultime informazioni anche in viaggio

Se avete bisogno di un po' di aiuto per iniziare, Il modello per il project management agile di ClickUp si inserisce perfettamente in questo contesto. Questo modello è ideale per i team che non si occupano di sviluppo software e che vogliono adottare metodologie agili come Scrum.

Applicate le metodologie Agile per ottimizzare il flusso del vostro progetto attraverso il modello ClickUp Agile Project Management

Il modello aiuta anche:

Teams che non si occupano di sviluppo software ad implementare le metodologie Agile

Team Agile disciplinati per creare e dare priorità ai backlog

Contrassegnare le attività come "In corso", "Terminate" o "Da fare"

Leggi anche:_ Strategie di apprendimento agile: La guida definitiva per educatori e leader aziendali

Ruoli e responsabilità in Agile Disciplinato

In genere, la DA comprende ruoli primari e ruoli di supporto. Ognuno di essi ha un ruolo specifico nel processo Agile.

Ecco una carrellata di alcuni ruoli principali:

Team Lead (Disciplined Agile Scrum Master) : Assicura la fluidità dei processi, rimuove gli ostacoli e mantiene il team concentrato

: Assicura la fluidità dei processi, rimuove gli ostacoli e mantiene il team concentrato Proprietario del prodotto : Definisce le esigenze del cliente e stabilisce le priorità delle attività per massimizzare il valore

: Definisce le esigenze del cliente e stabilisce le priorità delle attività per massimizzare il valore Proprietario dell'architettura : Guida le decisioni tecniche per allinearsi agli obiettivi del progetto e dell'organizzazione

: Guida le decisioni tecniche per allinearsi agli obiettivi del progetto e dell'organizzazione Membro del team : Partecipa alla realizzazione del prodotto, che può includere codice, test o progettazione

: Partecipa alla realizzazione del prodotto, che può includere codice, test o progettazione Stakeholder: Fornisce feedback esterni e influenza la direzione del progetto

Obiettivi del processo in Agile disciplinato

Gli obiettivi di processo in Disciplined Agile offrono una vista dettagliata di ciò su cui ciascun ruolo dovrebbe concentrarsi durante un progetto.

Questi obiettivi fungono da punti di decisione personalizzabili che guidano i team di Disciplined Agile nel perfezionamento dei loro processi.

Alcuni obiettivi chiave del processo includono:

Consegna incrementale : Suddividere le attività in segmenti più piccoli per un rapido completamento e regolari aggiustamenti

: Suddividere le attività in segmenti più piccoli per un rapido completamento e regolari aggiustamenti Rispondere alle mutevoli esigenze degli stakeholder : Impegnarsi continuamente con le parti interessate per perfezionare la direzione del progetto

: Impegnarsi continuamente con le parti interessate per perfezionare la direzione del progetto Migliorare la qualità : Mantenere standard elevati per garantire risultati di valore e privi di difetti

: Mantenere standard elevati per garantire risultati di valore e privi di difetti Gestione dei rischi : Identificare e ridurre i rischi in anticipo per garantire l'esito positivo del progetto

: Identificare e ridurre i rischi in anticipo per garantire l'esito positivo del progetto Ottimizzazione del flusso di lavoro : Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi

: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi Coordinamento delle attività : Mantenere il lavoro allineato e integrato all'interno del team e con i gruppi esterni

: Mantenere il lavoro allineato e integrato all'interno del team e con i gruppi esterni Fornire un ambiente sicuro: Promuovere una cultura in cui i membri del team possano innovare e imparare dagli errori

Agile disciplinato in pratica Pane Panera , una popolare catena di panetterie-caffetterie, ha sentito davvero il peso di attenersi ai processi IT tradizionali. Per andare avanti, ha lanciato il framework Disciplined Agile, iniziando con una revisione approfondita delle operazioni esistenti, seguita da una formazione mirata sia per la leadership che per i team di progetto.

Hanno testato le acque con due progetti pilota, perfezionando le pratiche in base ai loro scenari specifici.

Questo cambiamento ha portato a un miglioramento del lavoro di squadra tra personale IT e aziendale, aumentando la capacità di rispondere rapidamente alle richieste del business. Questo approccio più collaborativo e agile ha fatto la differenza nel tenere il passo con il cambiamento

Dovreste usare Agile Disciplinato?

DA offre punti di forza interessanti per ottimizzare la produttività aziendale. Si concentra su:

Flessibilità: DA riconosce che la dimensione unica non va bene per tutti. Fornisce un framework flessibile che si adatta a vari contesti, consentendo ai team di adattare i loro approcci Agile in base alle loro esigenze specifiche. Che si tratti di progetti su larga scala, vincoli normativi o sistemi legacy, DA incoraggia le scelte pragmatiche

DA riconosce che la dimensione unica non va bene per tutti. Fornisce un framework flessibile che si adatta a vari contesti, consentendo ai team di adattare i loro approcci Agile in base alle loro esigenze specifiche. Che si tratti di progetti su larga scala, vincoli normativi o sistemi legacy, DA incoraggia le scelte pragmatiche Comprensione dei clienti: La centralità del cliente è al centro di DA. Essa enfatizza la comprensione delle esigenze, delle preferenze e dei feedback dei clienti. Incorporando le intuizioni dei clienti nei vostri processi, potrete fornire valore in modo più efficace

La centralità del cliente è al centro di DA. Essa enfatizza la comprensione delle esigenze, delle preferenze e dei feedback dei clienti. Incorporando le intuizioni dei clienti nei vostri processi, potrete fornire valore in modo più efficace Migliorare la collaborazione: La DA promuove la collaborazione tra ruoli, team e reparti diversi. Riconosce che l'esito positivo dipende da una comunicazione efficace, dalla condivisione e dalla cooperazione interfunzionale. Sia che siate in posizione comune o distribuiti, la DA incoraggia la collaborazione

La DA promuove la collaborazione tra ruoli, team e reparti diversi. Riconosce che l'esito positivo dipende da una comunicazione efficace, dalla condivisione e dalla cooperazione interfunzionale. Sia che siate in posizione comune o distribuiti, la DA incoraggia la collaborazione Apprendimento continuo: DA incoraggia una cultura del miglioramento continuo. I team imparano dalle loro esperienze, adattano le loro pratiche ed evolvono. Questa mentalità di apprendimento aiuta le organizzazioni a rimanere rilevanti e reattive in un ambiente aziendale dinamico

Se avete valore per l'adattabilità, l'attenzione al cliente, la collaborazione e l'impegno nell'apprendimento, Disciplined Agile potrebbe essere un'ottima soluzione per la vostra organizzazione.

Implementare Agile Disciplinato facilmente con ClickUp

A causa della sua complessità, l'implementazione di Disciplined Agile (DA) può spesso rappresentare una sfida. Per avere esito positivo, il processo deve essere personalizzato per ogni progetto e team.

Richiede un'immersione profonda nelle pratiche Agile e un approccio flessibile al project management.

ClickUp può semplificare questo processo. Le funzionalità/funzione di gestione delle attività e i flussi di lavoro personalizzabili si allineano bene con i principi DA, consentendo un adattamento più semplice e un migliore monitoraggio dello stato iterativo, aiutando i team ad applicare e gestire efficacemente il framework DA.