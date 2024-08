DevOps vs Agile: guida definitiva (2024)

siete curiosi di conoscere le differenze tra DevOps e Agile?

Agile e DevOps sono supereroi nel mondo dello sviluppo software.

tuttavia, proprio come gli X-men e gli Avengers, hanno i loro mondi diversi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image7-11.gif thor e capitan america /$$$img/

Mentre Agile si occupa del mondo developer-stakeholder, DevOps si concentra sul mondo del sviluppo-operazione.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio ciascuno di essi e come si differenziano per approccio, persone, vantaggi e altro ancora. Evidenzieremo inoltre una strumento per il project management che può gestire entrambi i metodi.

Iniziamo!

Che cos'è DevOps?

DevOps è una metodologia di sviluppo del software che si concentra sul colmare il divario tra il team di sviluppo del software e il team operativo.

Il metodo DevOps colma il divario tra i due team con..

Collaborazione : i team di sviluppo e di gestione collaborano tra loro

: i team di sviluppo e di gestione collaborano tra loro Automazione dei processi: automatizzare il maggior numero possibile di processi

dei processi: automatizzare il maggior numero possibile di processi Test continuo : entrambi i team testano continuamente ogni piccolo incremento

: entrambi i team testano continuamente ogni piccolo incremento Integrazione continua : il software viene sviluppato in pezzi più piccoli per una più rapida integrazione

: il software viene sviluppato in pezzi più piccoli per una più rapida integrazione Distribuzione continua : i codici che superano la fase di test vengono distribuiti automaticamente

: i codici che superano la fase di test vengono distribuiti automaticamente Monitoraggio continuo : il team operativo monitora ogni incremento man mano che viene distribuito

: il team operativo monitora ogni incremento man mano che viene distribuito Consegna continua del software: le modifiche al codice vengono continuamente costruite e testate per essere rilasciate in qualsiasi momento

ma non volete solo **sapere _quanto sono forti i Vendicatori, giusto?

volete vederli in azione!

quindi vediamo come funziona DevOps..

Tradizionalmente, il team di sviluppo software lavora per settimane o mesi al processo di sviluppo e, una volta terminato, il prodotto viene passato al team operativo.

Ora il team operativo ha un lungo lavoro: gestire, monitorare e distribuire questi enormi pezzi di codice.

Se da un lato questo potrebbe potenzialmente sovraccaricare il team operativo, dall'altro la distribuzione del software può richiedere molto tempo. Agli utenti non piace aspettare e voi non volete farli arrabbiare: soprattutto se c'è qualcuno come Bruce Banner!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image10-9.gif hulk che spacca /$$$img/

Invece, la cultura DevOps si concentra sulla integrazione continua.

Il team di sviluppo scrive nuovi codici in pezzi più piccoli, li testa e li passa al team operativo. Il team operativo provvede a testare, integrare e distribuire ulteriormente i codici.

Tuttavia, richiede una forte collaborazione tra i team di sviluppo e di gestione.

Per affrontare tutti questi aspetti, DevOps utilizza strumenti e infrastrutture specifici per facilitare la collaborazione e le automazioni.

impressionante, vero?

ora vediamo cos'è l'Agile!

Cos'è Agile?

Agile è una metodologia di sviluppo software che prevede la suddivisione di un intero progetto in cicli di sviluppo più brevi (noti come $$$a) della durata di 2-4 settimane.

qual è il vantaggio?

Il metodo Agile rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai tradizionali metodi di project management, come il Modello a cascata .

Nella metodologia Waterfall, si coinvolgono i clienti solo dopo mesi di sviluppo del prodotto. E se il prodotto non è di loro gradimento, dovrete ricominciare il processo di sviluppo da capo!

Agile si concentra sul miglioramento continuo.

Con Agile, dopo ogni sprint si presenta al cliente una versione del software di lavoro. Ora che avete il loro feedback, potete incorporarlo nel ciclo successivo.

Ecco un esempio per capire meglio il processo Agile:

Supponiamo che il vostro team di ingegneria del software stia costruendo un'app per iOS.

Se utilizzate il tradizionale approccio a cascata, il vostro team di ingegneri del software in ufficio o team remoto potrebbe impiegare un anno per sviluppare e testare l'app.

Tuttavia, dopo averla finalmente lanciata sul mercato, i clienti potrebbero non gradire una funzionalità che il team ha impiegato quattro mesi per perfezionare.

ma con la metodologia agile le cose sarebbero diverse

Alla fine di ogni sprint (che dura solo 2-4 settimane), si ottiene un feedback dal cliente sull'ultimo incremento. In questo modo, è possibile scartare una cattiva idea senza sprecare tempo e denaro per svilupparla.

Ma la parte migliore è che potete costruire un software che si adatta alle esigenze dei vostri clienti in modo perfetto!

sembra che l'Agile sia una metodologia piuttosto potente, vero?

ma come si confronta con il metodo DevOps?

DevOps vs Agile: Da cosa differiscono?

gli X-men e gli Obiettivi hanno entrambi un obiettivo comune: salvare il mondo

tuttavia, hanno il loro stile **_unico _di Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image15-5.gif giovani x-men /$$$img/

Allo stesso modo, DevOps e Agile hanno lo stesso obiettivo: aumentare l'efficienza aziendale.

tuttavia, proprio come gli X-men e i Vendicatori, i loro mondi sono un po' diversi

Approfondiamo queste differenze:

1. Differenze nell'approccio

Agile e DevOps utilizzano approcci diversi allo sviluppo del software:

A. Approccio agile

L'approccio Agile si concentra sul colmare il divario tra i clienti e il team di sviluppo Agile utilizzando un processo di feedback iterativo. In breve, il processo Agile adotta un approccio di costante cambiamento per rendere felici i clienti.

B. Approccio DevOps

L'approccio DevOps colma il divario tra il team di sviluppo del software e il team operativo, rendendo il processo automatizzato e continuo. Ad esempio, incorpora diversi metodi come l'automazione dei test, la distribuzione continua, l'integrazione continua e il test continuo.

Bonus: Scopri la top

10 strumenti di distribuzione continua per i team software nel 2023_

Nota: Diversamente dalla metodologia DevOps, Agile ha un documento guida chiamato Manifesto Agile . Delinea i valori e i principi dell'approccio_agile metodo di sviluppo software agile ._

2. Differenze nel team

sia gli X-men che i Vendicatori hanno team composti da membri con impostazioni diverse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image4-11.gif mutanti multipli /$$$img/

Allo stesso modo, DevOps e Agile hanno entrambi membri del team con impostazioni e dimensioni diverse.

A. Team Agile

Nella metodologia Agile, i team sono sempre piccoli e interfunzionali. In quanto tali, Teams agile in genere preferiscono sviluppatori full-stack in grado di comprendere ogni parte del ciclo di vita dello sviluppo del software.

E anche se avete un project manager, un titolare di prodotto o un Master Scrum per guidare il team, ogni membro del team deve essere autosufficiente.

B. DevOps team

Il processo DevOps prevede spesso molti team di sviluppo e operativi che lavorano insieme con un'eccellente collaborazione. Come risultato, sono molto più grandi e coinvolgono membri del team con diversi livelli di esperienza.

Nella cultura DevOps, i ruoli sono chiaramente cancellati invece di concentrarsi sulla funzione trasversale.

3. Differenze nella documentazione

Quando si parla di documentazione, Agile è più simile a Wolverine, mentre DevOps è più simile a Nick Fury.

A. Documentazione agile

Agile si concentra più sul processo di lavoro che sulla documentazione.

è come se Wolverine volesse saltare direttamente nell'azione!

Tuttavia, questo non significa che Agile ignori completamente la documentazione, ma solo che passa in secondo piano.

B. Documentazione DevOps

Nella metodologia DevOps, la documentazione è seria come il comportamento di Nick Fury.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image18-5.gif tony stark e nick fury /$$$img/

Poiché il team operativo non crea l'incremento, ha bisogno di una documentazione adeguata per comprendere chiaramente l'incremento.

4. Differenze nei tempi

Wolverine o Hulk potrebbero non preoccuparsi del tempo, ma le tempistiche sono fondamentali per la vostra azienda di software.

A. Tempistica Agile

Agile lavora in brevi periodi predeterminati chiamati sprint. Questi sprint durano in genere 2-4 settimane.

B. Tempi di DevOps

Il processo DevOps non ha tempi specifici, ma si concentra su un programma a lungo termine per una migliore affidabilità.

5. Differenze negli strumenti

il martello di Thor non funziona bene se Wolverine cerca di usarlo, giusto?

è già fantastico con i suoi artigli di adamantio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image2-9.gif ghiottone /$$$img/

Allo stesso modo, sia Agile che DevOps hanno la loro serie di strumenti che lavorano per loro.

A. Strumento Agile

Uno Strumento Agile si concentra sulla collaborazione del team e sul monitoraggio dei progetti.

La maggior parte dei team Agile utilizza un software di project management che li aiuta a pianificare, gestire e monitorare i progetti, nonché a collaborare con i membri del team in tempo reale.

sorta di software all-in-one, come JARVIS!

B. Strumento DevOps

DevOps ha bisogno di software di automazione e di una buona infrastruttura tecnologica. Ad esempio, la tecnologia di cloud computing come AWS può fornire l'infrastruttura necessaria per implementare DevOps.

Oltre alla collaborazione tra team, uno strumento DevOps offrirà anche tonnellate di automazione per aiutarli con le pipeline di distribuzione.

6. Differenze nei pro e nei contro

nessuno è perfetto, giusto? Anche un dio, come Thor, commette la sua parte di errori_.

Allo stesso modo, sia Agile che DevOps hanno i loro punti di forza e di debolezza.

A. Pro e contro di Agile

Ecco un rapido sguardo ad alcuni svantaggi dell'approccio di sviluppo Agile:

Promuove la collaborazione tra gli sviluppatori e le parti interessate

Offre una consegna più rapida del software

I membri dedicano meno tempo alla documentazione

Esaminiamo ora i sconti del processo di sviluppo Agile:

Documentazione limitataScorrimento dell'ambito e si verifica un'azione di condizione è vera, una specifica azione_ viene eseguita automaticamente.

Hulk ha già un'automazione del flusso di lavoro incorporata.

Se i cattivi sono nelle vicinanze e Hulk si arrabbia, li schiaccia automaticamente.

Allo stesso modo, è possibile creare un processo automatizzato personalizzato per i flussi di lavoro dei progetti.

(Naturalmente non c'è alcuno "smashing" coinvolto)

Tuttavia, ClickUp offre 50+ Automazioni precostituite per aiutarvi a iniziare rapidamente.

Alcune di queste includono:

Quando lo stato di un'attività cambia, cambia automaticamente l'assegnatario

Applicazione di un modello durante la creazione di un'attività

Aggiornare la priorità dell'attività quando la sua lista di controllo viene cancellata

Modificare i tag quando arriva la scadenza di un'attività

Archiviare un'attività quando ne cambia la priorità

fare clic su qui per controllare altre Automazioni preimpostate)_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image1-10.gif automazioni in ClickUp /$$$img/

C. Stati personalizzati delle attività immaginate di chiedere alla Vedova Nera aggiornamenti sulle missioni di tanto in tanto

non solo è dispendioso in termini di tempo, ma si infastidirà anche molto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image20-2.gif vedova nera vendicatrice /$$$img/

Allo stesso modo, non volete chiamare i membri del vostro team 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere aggiornamenti!

Fortunatamente con ClickUp non sarà necessario.

Con i Stati personalizzati di ClickUp, potete vedere rapidamente lo stato di qualsiasi attività in qualsiasi momento.

Ma la cosa migliore è che potete personalizzarli in base alle esigenze del vostro progetto.

Ad esempio, nel vostro progetto di sviluppo software DevOps, potete creare una fase "in fase di beta testing" o "in fase di bug testing" invece di un termine generico come "in corso".

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image5-3-1400x375.png vista Bacheca in ClickUp /$$$img/

Una buona comunicazione è essenziale per qualsiasi team.

immaginate di comunicare male con Hulk!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image12-7.gif capitan America e Hulk /$$$img/

Che si tratti di DevOps o di Agile, i manager hanno spesso bisogno di discutere con i membri del loro team di dettagli tecnici complessi.

Tuttavia, è difficile per i membri del team ottenere il giusto contesto quando tutto ciò che ricevono sono lunghe email.

Per fortuna, ClickUp ha una soluzione semplice: Commenti.

Ogni attività di ClickUp è dotata di una sezione di commento incorporata, che consente a ogni membro del team di discutere di un'attività specifica.

Ecco come può aiutarvi la funzionalità Commenti:

Taggare i membri per evidenziare i commenti più importanti

Chiarire cosa deve essere terminato esattamente in un'attività

Gestire qualsiasi problema con il giusto contesto

Assegnare i commenti a qualsiasi membro del team per assicurarsi che non passi inosservato

Condivisione di file rilevanti all'interno di qualsiasi sezione di attività

Per una maggiore collaborazione, si può anche utilizzare il metodo Visualizzazione della chat per avere discussioni non legate ad alcuna attività. Un'ottima alternativa ai canali Slack !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/Instagram\\_Post\_-\_ClickUp_Employee_Adventure\\_\_\_\_6av2vv.png attività di ClickUp /$$$img/

E. Dashboard Che si tratti di Agile o DevOps, è necessario tenere traccia dei progetti in corso, giusto?

a differenza di Tony Stark, non avrete bisogno di spendere milioni di dollari in tecnologie sofisticate per monitorare efficacemente lo stato del vostro team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image19-5.gif tony Stark Da fare con il computer /$$$img/

Puoi usare gratis la Dashboard di ClickUp!

Le dashboard forniscono rapidi riepiloghi/riassunti di qualsiasi progetto. È possibile personalizzarla per visualizzare esattamente ciò che serve, come se fosse il controllo della missione del progetto.

Ecco alcuni grafici che potete utilizzare nella vostra dashboard:

Grafici della velocità : mostrano il tasso di completamento delle attività

Grafici Burndown : mostrano la quantità di lavoro rimanente per completare il progetto

Grafici di burnup : visualizzano la quantità di lavoro già completata in un progetto

Grafici di flusso cumulativo : visualizzano lo stato di avanzamento delle attività nel tempo, aiutandovi a identificare eventuali ostacoli

/$$$img/ : fornisce una visione dell'avanzamento dei compiti nel tempo, aiutando a identificare eventuali ostacoli https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image3-2.png grafico di flusso cumulativo /$$$img/

F. Integrazioni cosa rende così forti i team come i Vendicatori o gli X-men?

lavorano bene l'uno con l'altro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image9-9.gif cast degli x-men che si diverte /$$$img/

Allo stesso modo, è necessario che tutti i software lavorino bene tra loro sempre.

ClickUp dispone di integrazioni native con diversi software per l'ambiente di lavoro per ottimizzare il flusso di dati tra gli strumenti. Questo vi aiuta a gestire facilmente i progetti e aumenta l'efficienza del vostro team.

Alcuni dei software più diffusi con cui ClickUp si integra perfettamente sono:

GitHub : visualizza automaticamente push, commit e richieste di pull direttamente all'interno di ClickUp

Gitlab : crea flussi di lavoro automatizzati basati sulle azioni di GitHub

Time Doctor : monitoraggio del tempo dei progetti e della produttività dei dipendenti

Zoom : condurre videoconferenze di alta qualità con i vostri collaboratori team virtuale membri

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image14-4-1400x659.png integrazioni di ClickUp /$$$img/

ma aspetta..

ClickUp non può fare solo questo per voi!

Ecco altre incredibili funzionalità/funzione che offre:

Automazioni per il project management automazioni di oltre 50 attività ripetitive per risparmiare tempo

Dipendenze : affrontare le attività nel giusto ordine

Pulse : visualizza le attività in cui il vostro team è più attivo durante la giornata

Priorità : assegna le priorità alle attività in base alla loro urgenza

Documenti : creare documenti dettagliati sul progetto e condividerli con il team in modo pratico

Reportistica : accesso a vari reportistica sulle prestazioni del team

Potenti app mobili : tenete traccia del vostro lavoro in movimento con le potenti app di ClickUp per Android e iOS

Conclusione

qual è il risultato tra DevOps e Agile?

DevOps e Agile affrontano entrambi diversi aspetti dei progetti di ingegneria del software.

E usarli entrambi è come avere al proprio fianco sia gli Avengers che gli X-men.

ma da un grande potere derivano grandi... sfide di gestione

Per fortuna, tutto ciò che serve è uno strumento di project management come ClickUp!

Se avete bisogno di aiuto per l'adozione di Agile o DevOps, ClickUp può aiutarvi in ogni passaggio con funzionalità/funzioni come Obiettivi, Automazioni e Dashboard.

Come lo scudo di Capitan America o il martello di Thor, ClickUp è l'arma perfetta per sconfiggere qualsiasi ostacolo del progetto. Iscriviti oggi e sperimenta questo superpotere!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image16-6.gif capitan America e Thor combattono i cattivi /$$$img/