Che cos'è Agile Scrum? Con le tecniche collaudate di Agile Scrum

Che cos'è Scrum ?

Scrum è un framework di project management basato su Agile in cui team interni e virtuali sviluppano prodotti in brevi cicli di progetto chiamati sprint. Alla fine di ogni sprint, si raccoglie il feedback dei clienti e si incorporano i loro suggerimenti prima di continuare il processo di sviluppo.

Con tonnellate di sviluppatori di software in fermento per Agile Scrum e standup giornalieri, è facile perdersi e farsi sopraffare.

voglio dire, ci sono solo tante volte in cui si può annuire al distributore d'acqua senza sapere nulla, giusto?

Ma non preoccupatevi.

È molto più facile di quanto sembri!

In questa guida a Scrum, esamineremo tutto quello che c'è da sapere su Scrum per aiutarvi a capire come può aiutare voi e tutto il vostro team. Evidenzieremo inoltre il modo migliore per gestire qualsiasi progetto Scrum.

Iniziamo!

Che cos'è Scrum?

Scrum è super semplice:

È una metodologia di sviluppo software che aiuta i team, in particolare quelli che si occupano di software, a gestire lo sviluppo del prodotto.

Come lavora Scrum?

Il metodo Scrum prevede un processo incrementale e iterativo per la gestione di progetti o prodotti.

Il ciclo di vita del progetto è suddiviso in cicli più piccoli di durata ciclo specifica (chiamati sprint) che vengono affrontati in modo indipendente. Ogni sprint ha una durata consigliata di 2-4 settimane e vi aiuterà a sviluppare rapidamente il progetto e a rispettare le scadenze.

Una volta completato ogni ciclo di sprint, si presenta il software di lavoro (chiamato incremento) alle parti interessate (di solito, i personalizzati) per il loro feedback.

**Che cos'è il software di lavoro?

Il prodotto di lavoro è semplicemente un prodotto fattibile in condizioni utilizzabili.

Dopo aver dimostrato il prodotto ai clienti e aver raccolto il loro feedback, si implementano le loro raccomandazioni prima di passare allo sprint successivo.

Questo è molto diverso da un processo di project management tradizionale, come il modello a cascata, in cui si sviluppa un prodotto completo prima di spedirlo ai clienti.

Ecco un esempio:

Supponiamo che stiate sviluppando un'applicazione software.

Se utilizzate metodi tradizionali come il Waterfall, Da fare tutti i lavori complessi del processo di sviluppo del software (piano, test e sviluppo) da soli per oltre un anno.

Poi lo presenterete ai vostri clienti, aspettandovi che apprezzino tutto il lavoro che avete fatto. Il problema è che potrebbero non apprezzare tutto.

Ricordate che avete costruito questa app facendo presupposizioni su ciò che vogliono e di cui hanno bisogno. Tali supposizioni potrebbero non essere state accurate.

Invece, se aveste utilizzato il project management Scrum, avreste potuto coinvolgerli attivamente in ogni passaggio e ottenere il loro contributo. Questo vi aiuta a costruire prodotti di qualità superiore, dando il massimo valore ai vostri personalizzati!

Per tenere il passo con i rapidi ritmi di lavoro dello sviluppo, i team di prodotto Scrum utilizzano una lavagna online (Scrum board) per gestire le attività e gli sprint.

Per cosa si usa Scrum?

Sebbene Scrum sia utilizzato soprattutto dai team di sviluppatori per gestire progetti software e realizzare software di alta qualità, può essere utilizzato anche da Marketing agile e commerciali per gestire i progetti in modo efficiente.

Come aiuta Scrum?

Ci sono due vantaggi chiave nell'utilizzo del metodo Scrum:

Poiché non si sta tentando di realizzare l'intero progetto in una sola volta, è più facile apportare modifiche se qualcosa va storto. Ad esempio, se si verifica un inconveniente tecnico, si deve rifare solo un ciclo di sprint e non l'intero progetto (PHEW!) $$$img/ _ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image19-10.gif robert downey jr funny gif /%img/ Lo sviluppo iterativo basato sugli sprint consente di ottenere feedback dagli stakeholder alla fine di ogni ciclo di sprint e di incorporarli nello sviluppo prima dello sprint successivo. Con questo processo continuo, si coinvolgono attivamente i clienti e si può creare un prodotto finale che loro amano!

Ricordate la frase: "per i clienti, da i clienti"?

Scrum garantisce che sia una cosa reale e non solo una trovata di marketing!

Una breve storia della metodologia Scrum

Se avete familiarità con il rugby, saprete cosa significa "mischia". Si tratta di un format di rugby in cui un team mette insieme le teste e cerca di ottenere il possesso della palla.

Ed è proprio qui che affonda le sue radici il project management Scrum.

Ecco una breve lezione di storia su Scrum:

Nel 1986, due professori giapponesi, Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka , introdussero il termine "scrum" nell'articolo della Harvard Business Review "The New New Product Development Game"

e , introdussero il termine "scrum" nell'articolo della Harvard Business Review "The New New Product Development Game" Ispirato da questo, Jeff Sutherland ha utilizzato la teoria di Scrum per i progetti di sviluppo software all'inizio degli anni Novanta

ha utilizzato la teoria di Scrum per i progetti di sviluppo software all'inizio degli anni Novanta Nel 1995, Jeff Sutherland e Ken Schwaber hanno presentato Scrum come struttura adeguata alla conferenza OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95)

hanno presentato Scrum come struttura adeguata alla conferenza OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) Nel 2001, Ken Schwaber, Jeff Sutherland e altri 15 hanno introdotto il framework Agile per il project management e Scrum è stato definito come una metodologia di project management basata su Agile

Ma aspetta, cos'è Agile?

Il quadro Agile è un'ampia classificazione di metodologie di gestione che si basano sull'approccio sprint.

Sebbene ogni metodo Agile sia unico, tutti i metodi Agile seguono il Manifesto Agile.

Agile fa parte di Scrum?

Agile non è una parte di Scrum; è il contrario.

Scrum è un sottoinsieme di Agile, costruito sui vari valori e principi della gestione Agile. Adotta un approccio iterativo di breve durata allo sviluppo del prodotto.

Cos'è il Manifesto Agile?

Il Manifesto Agile è una breve sintesi della metodologia Agile e di ciò che rappresenta. Consiste in 12 principi chiave che guidano lo sviluppo Agile e le best practice di programmazione Agile.

È necessario seguire diligentemente i principi Agile per assicurarsi che tutto vada secondo il piano. Ecco una sintesi di questi principi:

Principi agili di soddisfazione del cliente: il cliente deve essere sempre la vostra priorità. Ispezionate e adattatevi alle mutevoli esigenze e ai feedback per consegnare un prodotto di lavoro di cui siano soddisfatti. Principi agili di qualità: la misura principale dell'esito positivo è la soddisfazione del cliente. Ciò si ottiene con uno sviluppo sostenibile e guidato da test che porta a un miglioramento continuo. Principi agili del lavoro di squadra: i membri del team devono sempre essere attivamente coinvolti e motivati. Date potere a tutto il vostro team, trattateli come individui capaci e date loro gli strumenti necessari per avere successo. Agileprincipi del project managementmantenere lo sviluppo test-driven semplice e valutare costantemente il processo. Eliminate tutti i processi non necessari per accelerare le cose e ottimizzatele regolarmente.

da cosa deriva tutto questo?

Le metodologie di sviluppo agile controllano e si adattano ai requisiti che cambiano nel tempo e incoraggiano un feedback costante da parte degli utenti finali.

Implementano il feedback dei clienti a tutti i livelli per garantire che il prodotto finale sia qualcosa di cui non smetteranno di entusiasmarsi, cosa che non si vede nel modello Waterfall.

vediamo ora come il metodo Scrum si inserisce nel framework Agile

Vediamolo in questo modo: se Agile è una dieta, Scrum è una ricetta per facilitare tale dieta.

Fondamentalmente, Scrum è un sottoinsieme del quadro Agile, con Valori di Scrum e i principi di Scrum che si basano sui principi di Agile.

L'obiettivo di Scrum è prendere i principi dello sviluppo guidato dai test e renderli più veloci, più semplici e più flessibili, aiutandovi a sviluppare facilmente prodotti complessi.

Sebbene i team Agile e Scrum siano simili, i loro ruoli differiscono leggermente.

Ad esempio, in un team Agile si può avere un Agile coach o un project manager, mentre in un team Scrum il ruolo di un project manager è solitamente diviso tra il titolare del prodotto, il ruolo di Scrum master e il team di sviluppo.

Perché si chiama Agile Scrum?

Scrum è noto anche come Agile Scrum poiché utilizza i principi di base della filosofia Agile del project management.

In realtà, è possibile combinare Scrum con un altro metodo Agile come il metodo Kanban, l'Extreme Programming, il Lean o il framework Scaled Agile per ottenere una maggiore efficienza.

Chi può beneficiare di Scrum?

I metodi agili come Scrum sono naturalmente adatti ai team di sviluppo software.

Poiché i progetti di sviluppo software prevedono solitamente un rigoroso test dei clienti e sono altamente flessibili, Scrum si adatta perfettamente a questi progetti.

Tuttavia, lo sviluppo agile del software non è l'unico luogo in cui viene utilizzato Scrum.

Nonostante le sue radici nel mondo tecnologico, Scrum si presta a qualsiasi tipo di ambiente.

Qualsiasi cosa, da un team di sviluppo software a un team di marketing, da aziende commerciali a piccole organizzazioni di sviluppo con pochi dipendenti, può utilizzare Scrum.

l'approccio Scrum non fa discriminazioni: può aiutare tutti!

Quali sono i valori di Scrum?

I valori di Scrum costituiscono il codice etico dei team Scrum e comprendono cinque valori quotidiani:

Coraggio : I team Scrum devono avere il coraggio di sperimentare e di fare la cosa giusta

: I team Scrum devono avere il coraggio di sperimentare e di fare la cosa giusta Focus : i team devono concentrarsi sullo sprint e sugli obiettivi da raggiungere

: i team devono concentrarsi sullo sprint e sugli obiettivi da raggiungere Impegno : i team devono creare obiettivi realistici con uno scopo chiaro e impegnarsi a raggiungerli

: i team devono creare obiettivi realistici con uno scopo chiaro e impegnarsi a raggiungerli Apertura : tutti i partecipanti al progetto Scrum devono essere aperti sulle sfide affrontate e sul lavoro svolto. Questo assicura una completa trasparenza su tutto.

: tutti i partecipanti al progetto Scrum devono essere aperti sulle sfide affrontate e sul lavoro svolto. Questo assicura una completa trasparenza su tutto. Rispetto: per una collaborazione efficace nel team, i membri devono rispettarsi a vicenda, indipendentemente dalle loro competenze tecniche o dal loro background

sembra semplice, vero?

Cosa sono gli artefatti di Scrum?

Gli artefatti di Scrum sembrano i resti perduti di una grotta abbandonata esplorata da Indiana Jones.

Ma in realtà sono elementi fondamentali di Scrum.

Ogni artefatto di Scrum forma la spina dorsale dei vostri processi per garantire che Scrum lavori in modo efficace.

Ecco un rapido sguardo agli artefatti che formano il framework di Scrum.

A. Che cos'è un backlog di prodotto?

Il product backlog è un elenco prioritario di attività che devono essere completate e di tutto ciò che deve accadere per rendere un progetto una realtà.

Questo artefatto di Scrum è essenzialmente un elenco di cose da fare per terminare un progetto.

Di solito, un elemento del product backlog viene presentato tramite storie utente per renderlo più facile da applicare.

Cosa sono le storie utente?

Le storie dell'utente sono una parte fondamentale della metodologia Agile Scrum.

Sono brevi descrizioni delle funzionalità/funzione del prodotto dal punto di vista dell'utente finale. Nella metodologia Agile, la storia dell'utente ha il modulo di questa semplice frase:

"In qualità di $$$a[ruolo dell'utente finale], voglio ´[il desiderio] in modo che ´[la logica]"

Gli sviluppatori prendono in considerazione la storia dell'utente mentre costruiscono e creano funzionalità nel loro flusso di lavoro. Questo ha lo scopo di aiutare i titolari dei prodotti e i membri del team Scrum a considerare la prospettiva dell'utente invece della propria. In sostanza, aiuta il team di prodotto a creare una comprensione condivisa di ciò di cui l'utente ha realmente bisogno.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image5-11.gif da fare: cosa ti serve gif /$$$img/

Da fare il backlog del prodotto cambia?

Poiché Scrum è una metodologia di project management dinamica, nessun artefatto di Scrum può rimanere statico. Ecco perché gli elementi del vostro backlog di prodotto costantemente cambiano con lo stato di avanzamento del progetto.

da fare: come avviene questo?

Ottenendo un feedback frequente dopo ogni ciclo, avrete un'idea migliore di ciò che i clienti desiderano e di cui hanno bisogno. Potete quindi aggiungere o rimuovere un elemento del backlog del prodotto per assicurarvi che il vostro prodotto finale rifletta i loro requisiti in modo accurato. L'intero processo è noto come affinamento del backlog.

B. Che cos'è uno sprint backlog?

Lo sprint backlog è essenzialmente un backlog di prodotto, ma contiene solo elementi per una particolare sprint.

Proprio come il backlog di prodotto, il backlog di sprint è estremamente flessibile in quanto il team di sviluppo modifica le storie in base al feedback ricevuto.

C. Cos'è un incremento?

non si tratta di un aumento di stipendio annuale

L'incremento, noto anche come software di lavoro o incremento di prodotto, è il prodotto finale utilizzabile di ogni sprint di Scrum.

Ad esempio, se uno sprint è stato incentrato sulla creazione di una funzionalità/funzione di un'app, tale funzionalità finita viene definita l'incremento di prodotto dello sprint.

Quali sono i ruoli chiave di Scrum?

È chiaro che Scrum è una metodologia di project management specializzata.

ma che dire delle persone che la gestiscono?

non dovrebbero essere speciali anche loro?

Lo sono!

Sebbene ogni azienda e ogni team Scrum siano diversi, tutti di solito contengono tre ruoli chiave di Scrum. Queste tre parti collaborano costantemente tra loro per garantire che il progetto rispetti le scadenze.

Ecco una breve panoramica dei vari ruoli nel modello di team Scrum.

A. Chi è il titolare del prodotto?

Il processo di sviluppo SCRUM inizia con il titolare del prodotto Scrum.

Ha una visione di ciò che il prodotto finale deve essere. Conoscono i requisiti del prodotto e prendono le decisioni finali su cosa includere o escludere.

Il titolare è anche la persona che presenta ogni incremento agli stakeholder e rivolge il loro feedback al team Scrum.

È essenziale che in ogni progetto ci sia un solo titolare del prodotto Scrum e che la sua autorità sia incontestata.

perché?

beh, metteresti sia Archie che Reggie a capo dell'organizzazione della festa?

Se c'è più di un titolare, non ci sarà una leadership chiara, il che complicherà il processo decisionale.

Se avete più di un titolare di prodotto Scrum, dovrete affrontare questo problema:

divertente, vero?

E anche se è possibile avere un titolare del prodotto per più team Scrum, non è consigliabile, anche se si tratta di progetti di piccole dimensioni.

Dato che il ruolo del titolare del prodotto è così ricco di responsabilità, è anche importante che abbia un'adeguata formazione Scrum. Per la giusta formazione e certificazione Scrum, i gruppi professionali Scrum come Agile Alliance o Scrum Alliance sono fonti affidabili.

B. Chi è lo Scrum master?

Nel quadro di Scrum, il Maestro di mischia è un po' come un project manager con un nome più figo.

Tengono insieme lo sviluppo del prodotto e lo rendono responsabile degli obiettivi e delle consegne.

Una funzione importante del ruolo di Scrum master è quella di promuovere la comunità e l'armonia all'interno del team. Può anche aiutare il titolare del prodotto con la produttività del progetto l'allocazione delle risorse processo.

I maestri di Scrum non cercano necessariamente un ritorno sull'investimento (anche se il ROI è un fattore), ma cercano di promuovere le pratiche giuste per snellire il processo Agile e creare un team Scrum efficace.

tuttavia, i ruoli e i compiti principali di uno Scrum master variano da azienda ad azienda

In un'organizzazione Agile, lo Scrum master potrebbe essere responsabile di parte del processo di sviluppo del prodotto stesso. In un'organizzazione Agile più grande, potrebbe essere semplicemente un mediatore, che affianca il team nello sviluppo del prodotto.

Poiché il ruolo di Scrum master varia molto rispetto a quello di un normale gestore del progetto, non può gestire costantemente i team Scrum. Si raccomanda che ogni project manager diventi un certified Scrum master prima di assumere questo ruolo.

Idealmente, dovrebbero seguire una formazione approfondita su Scrum da parte di gruppi professionali, come Scrum.org e Project Management Institute, e ottenere una certificazione Scrum prima di gestire questi progetti. Questo vi renderà sicuramente un grande Scrum master.

C. Chi fa parte del team di sviluppo Scrum?

Il team di sviluppo di Scrum è probabilmente il team più duro del mondo

I team Scrum sono piccoli team di 5-7 membri che svolgono la maggior parte del lavoro richiesto in un progetto. I membri dei team Scrum di solito hanno competenze specialistiche e formano in modo trasversale i loro colleghi per garantire che nessuno rallenti il processo di sviluppo.

Questi team interfunzionali sono anche team altamente auto-organizzati e si assistono reciprocamente per raggiungere i propri obiettivi con un'assistenza esterna minima.

A causa del livello di auto-organizzazione necessario, i membri dei team Scrum devono essere formati in modo approfondito e avere esperienza per svolgere i loro compiti. Anche se non sono obbligati a ottenere una certificazione Scrum da un istituto professionale Scrum, è consigliabile.

Quali sono le cerimonie (eventi) chiave di Scrum?

Il framework Scrum si basa su una sequenza di eventi ripetitivi (eventi Scrum) che mantengono il progetto in carreggiata. Sono fondamentali per lo stato di un progetto e non si può fare a meno di loro.

Ecco un approfondimento sugli eventi Scrum che guidano lo sviluppo.

**A. Che cos'è la riunione per la pianificazione del backlog?

È la prima riunione di piano di Scrum.

Qui il titolare del prodotto inizia a costruire il backlog del prodotto per dare al team un'idea di tutte le attività e le storie che andranno a gestire. Poiché il backlog del prodotto cambia costantemente con il feedback dei clienti, questo evento non finisce mai.

Dovrete costantemente apportare modifiche di piano al vostro backlog di prodotto fino a quando il prodotto non sarà finito.

**B. Che cos'è la riunione per la pianificazione dello sprint? Pianificazione dello sprint è un'altra parte fondamentale del processo Scrum e Agile.

In la pianificazione dello sprint nella riunione di pianificazione dello sprint, l'intero team di sviluppo decide l'ambito (il piano di lavoro previsto) per un singolo ciclo iterativo.

Il team esamina le storie esistenti nel backlog del prodotto e decide quali tentare nello sprint corrente. Il team decide quindi le scadenze per questo sprint e divide le responsabilità delle attività tra di loro.

**C. Che cos'è uno sprint di Scrum?

qual è la prima cosa che vi viene in mente quando sentite parlare di sprint? Usain Bolt?

o forse i bambini del quartiere che corrono a passo sostenuto, giusto?

Questo è più o meno ciò che sono gli sprint nel processo Agile!

Conosciuti anche come time box o iterazioni, gli sprint sono solitamente periodi di due settimane che racchiudono una sessione del progetto.

Durante ogni iterazione di lunghezza fissa, il team di sviluppo:

Lavora attivamente su un prodotto

Controlla e si adatta al feedback dei clienti

Si controlla reciprocamente

Sebbene la maggior parte degli sprint abbia un "obiettivo di sprint" che consiste in una serie di risultati, tali obiettivi possono essere flessibili. Questo perché gli sprint devono tenere conto del feedback del cliente e se quest'ultimo ha bisogno di modifiche, lo sprint di Scrum deve adattarsi.

**D. Cosa sono gli standup giornalieri?

gli standup giornalieri sono riunioni superveloci e quotidiane Riunioni Scrum per gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dello sprint su tutto ciò che riguarda il backlog del prodotto. I team utilizzano la riunione giornaliera di Scrum per esaminare ciò che è successo e prepararsi per il lavoro successivo su base giornaliera.

Le riunioni giornaliere di Scrum dovrebbero:

Essere inferiori a 15 minuti

Avere la presenza di tutti i membri del team

Essere gestite dallo Scrum master che mantiene tutti in attività

Essere al mattino per riflettere sul giorno precedente e impostare il programma della giornata

Ricordate che la riunione Scrum quotidiana non è una riunione per risolvere gli impedimenti del progetto.

Gli impedimenti in corso che vengono sollevati sono di solito affrontati dal sottogruppo pertinente immediatamente a seguito della riunione.

Durante le riunioni giornaliere, ogni membro del team risponde alle tre domande seguenti come parte del processo Scrum:

_Che cosa hai fatto ieri?

Da fare oggi?

Ci sono impedimenti nel progetto?

**E. Che cos'è la riunione di Scrum of Scrums?

la riunione Scrum of Scrums sembra la battaglia finale di una serie TV fantasy sulla gestione di Scrum, giusto?

purtroppo non lo è. È una specie di grande riunione giornaliera di Scrum

A volte i team si dividono in multipli team Scrum per far fronte alle richieste di progetti di grandi dimensioni. Inoltre, se avete un team di grandi dimensioni, è meglio dividerlo in più team Scrum.

Sebbene tutti questi team lavorino per lo stesso obiettivo di sprint, essi lavorano in modo abbastanza indipendente.

tuttavia, dal momento che ci sono più team impegnati, anche loro devono coordinarsi, giusto?

È qui che entra in gioco la riunione di Scrum.

Qui i rappresentanti di ogni singolo team si riuniscono per aggiornare regolarmente tutti sullo stato dello sprint. Lo Scrum of Scrums assicura che tutti siano sulla stessa pagina e siano informati su ciò che ogni team di Scrum sta facendo.

**F. Che cos'è la riunione di revisione dello sprint?

La riunione di revisione dello sprint, che funge da punto di controllo per gli stakeholder, è il momento in cui i team presentano l'incremento agli stakeholder per ottenere il loro feedback.

In questo caso, si presenta una demo del software in lavorazione per il controllo di qualità e la convalida degli stakeholder. In questo modo, i team ottengono un feedback tempestivo dagli stakeholder e possono apportare le modifiche necessarie nel prossimo sprint.

**G. Cos'è una retrospettiva di sprint?

Condotta alla fine dello sprint, la riunione retrospettiva coinvolge l'intero team che esamina l'ultimo sprint e discute su come migliorare le cose nel prossimo sprint.

Ricordate che l'apprendimento dal feedback è una parte chiave della metodologia Agile Scrum e questo offre ai membri del team favolose opportunità di apprendimento.

Riflettendo su ciò che è andato storto nello sprint precedente e facendo un brainstorming di idee per migliorare lo sprint futuro, i team utilizzano il metodo del retrospettiva di sprint per migliorare sistematicamente nel tempo.

Bonus:_

**Modelli retrospettivi di stampa_

Come si differenzia una revisione sprint da una retrospettiva sprint?

Sia la riunione di revisione che quella retrospettiva assicurano un'ispezione frequente, ma di due cose diverse.

In una revisione di sprint, l'attenzione si concentra sulla dimostrazione e sul miglioramento dell'incremento del prodotto, mentre nella retrospettiva l'attenzione si concentra sul miglioramento del processo analizzando gli sprint precedenti.

Come mantenere la metodologia Agile Scrum senza intoppi

i ruoli, gli artefatti e le cerimonie di Scrum aiutano a costruire il framework di Scrum e a sviluppare prodotti ad alto valore aziendale

Ma non sono sufficienti per gestire i vostri progetti in modo completo.

scioccato? Non esserlo

Se volete davvero trarre vantaggio da Scrum Kanban, Scaled Agile, Extreme Programming o qualsiasi altro metodo Agile, dovete usare il software Agile giusto.

perché?

Senza un software Agile, il team non avrà un luogo consolidato per tutte le attività. Dovranno passare da un'app all'altra per avere un'idea completa di ciò che sta accadendo.

(E in qualsiasi progetto Scrum, di solito succede molto!)

Eccellente Strumenti di Agile Scrum aiutano un team Agile:

Monitorare lo stato del progetto o dello sprint

Tenere traccia di ogni elemento del backlog di prodotto, della storia dell'utente e dei relativi punti storia

Collaborare tra loro e con gli stakeholder del progetto

ma con le tonnellate di strumenti disponibili oggi, Da fare?

Semplice: ClickUp!

Il miglior strumento Agile Scrum per il 2021: ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/devices-graphic.png Dispositivi ClickUp su Alexa, laptop e iPad /$$$img/

ClickUp è lo strumento di Agile Scrum project management con la più alta valutazione al mondo.

Utilizzato da oltre 200.000 team, da startup a grandi aziende come Google e Webflow, renderà Scrum e la gestione di progetti Agile Scrum un'esperienza unica nel suo genere Trasformazione agile senza sforzo.

Inoltre, se state cercando il ultimo strumento per superare le sfide chiave del team virtuale associate al remote project management, utilizzate ClickUp!

ClickUp dispone di numerose funzionalità/funzione per aiutarvi a gestire progetti Agile Scrum interni e remoti, quali:

Gestione di fasi di attività variabili con Visualizzazioni multiple

Monitoraggio dei contenuti degli sprint con gli Elenchi di Sprint

Monitorare lo stato di avanzamento delle attività con Agile Dashboard

Tenere il passo con gli stati delle attività con gli Status personalizzati

Facilitare la comunicazione istantanea con i Commenti assegnati

Ecco una rapida panoramica di come ClickUp aiuta nello sviluppo Agile e Scrum:

1. Visualizzazioni multiple che aiutano a gestire i vari requisiti del progetto

Agile _e Scrum si basano sull'adattamento alle mutevoli esigenze dei clienti, giusto?

Ecco perché il vostro strumento di project management dovrebbe essere in grado di gestire anche queste esigenze mutevoli.

Invece di utilizzare uno strumento di gestione rigido che costringe il team Agile ad adattarsi alla sua interfaccia, utilizzate ClickUp!

Vi offre Visualizzazioni multiple per adattarsi immediatamente all'approccio Scrum e Agile.

Ecco una panoramica dettagliata di queste visualizzazioni e di come aiutano qualsiasi team Scrum o Agile:

A. Visualizzazioni delle attività necessarie

ClickUp ha due attività richieste per gestire due stili comuni di project management:

Vista Elenco

Questa vista è perfetta per i team Scrum che gestiscono il loro lavoro con elenchi di cose da fare in stile GTD. Poiché le attività sono elencate come una semplice lista di controllo, si possono facilmente spuntare man mano che si procede.

Utilizzatela per tenere traccia dei vostri elenchi di sprint per più attività. Poiché ogni attività è elencata una dopo l'altra come un elenco ordinato, è possibile affrontarle in sequenza.

Vista Bacheca

La vista Bacheca è perfetta per i team che amano combinare i metodi Scrum e Kanban. È possibile utilizzare questa visualizzazione anche se si desidera semplicemente un po' di Bacheca Kanban funzioni nella vostra Bacheca Scrum!

In questo caso, le attività sono disposte su una bacheca di Scrum, dove è possibile trascinarle e rilasciarle per apportare rapide modifiche.

B. Vista Riquadro

La Vista Riquadro è perfetta per avere una vista dettagliata di ciò che il team sta facendo.

Il titolare del progetto e il gestore del prodotto possono usare questa visualizzazione per tenere sotto controllo il team di sviluppo. Poiché le attività sono ordinate per assegnatario, saprete immediatamente chi sta lavorando su cosa.

C. Visualizzazione del calendario

La visualizzazione Calendario di ClickUp aiuta a pianificare e gestire in anticipo le attività di sprint. La si può usare anche per decidere quando aggiungere elementi dal backlog di prodotto al backlog di sprint.

Per una maggiore flessibilità, i manager possono visualizzare il calendario come:

Giorni : visualizzare tutte le attività programmate per una determinata data e Da fare una revisione giornaliera della produttività

: visualizzare tutte le attività programmate per una determinata data e Da fare una revisione giornaliera della produttività $$$$a : per visualizzare le attività pianificate per un periodo di quattro giorni

: per visualizzare le attività pianificate per un periodo di quattro giorni Settimana : visualizza il programma di sprint settimanale

: visualizza il programma di sprint settimanale Monthly: mostra la roadmap del progetto su base mensile

2. Elenchi di sprint per tenere sempre sotto controllo i propri sprint

gli approcci Scrum e Agile ruotano **_intorno agli sprint**_

Chiedete a qualsiasi Scrum master e sentirete parlare solo di questo.

Ma poiché gli sprint sono così essenziali per Scrum, il vostro strumento di project management deve essere in grado di gestirli efficacemente.

ClickUp consente di creare Elenchi Sprint che suddividono i deliverable per ogni sprint. Trattandosi di liste di controllo, è possibile spuntare rapidamente gli elementi man mano che si procede con lo sprint in corso.

È anche possibile aggiungere punti Scrum a questi elenchi per determinare il tempo necessario per completare il backlog Scrum.

Essendo così facile da leggere e da usare, un coach Agile può facilmente utilizzarlo per formare nuovi team sulle varie pratiche Agile.

3. Agile dashboard per panoramiche dettagliate dei progetti

non c'è niente come **_effettivamente _vedere lo stato di avanzamento del progetto, giusto?

È molto meglio che guardare solo dei numeri.

Per aiutarvi in questo, ClickUp è dotato di potenti Dashboard. Vi forniranno panoramiche rapide e dettagliate sullo stato di avanzamento del progetto.

Ecco come queste dashboard vi aiutano ad affrontare l'approccio Agile al project management:

A. Grafici di velocità

Il Velocity Chart di ClickUp aiuta a determinare il tasso di completamento delle attività.

Tutte le attività vengono suddivise in intervalli bisettimanali o settimanali e la loro velocità media viene visualizzata nel grafico. ClickUp raggruppa inoltre automaticamente i dati degli elenchi di sprint per facilitarne l'aggiunta. Questo aiuta a identificare la velocità con cui si sta completando il backlog di Scrum.

B. Grafici di burndown

Il Burndown Chart di ClickUp Release evidenzia il rendimento del team rispetto a un traguardo. Mostra anche la quantità di lavoro ancora da completare.

Il grafico del burndown delle release mette in evidenza varie metriche quali:

Stato obiettivo : mostra il ritmo ideale di completamento delle attività per raggiungere l'obiettivo dello sprint

: mostra il ritmo ideale di completamento delle attività per raggiungere l'obiettivo dello sprint Progressi previsti : mostra lo stato attuale del team in base alle attività completate

: mostra lo stato attuale del team in base alle attività completate Attivo: mostra il numero attuale di attività completate

Come un grafico di burndown delle release aiuta a identificare se si è in ritardo o meno sulla tabella di marcia, i team Scrum li usano per identificare rapidamente gli impedimenti allo stato.

C. Grafici di burnup

A differenza dei grafici di sprint, i grafici di burnup mostrano la quantità di lavoro già completato rispetto al lavoro totale. In questo modo, è possibile fare il punto su ciò che è stato completato e motivare il team a finire bene.

D. Grafici di flusso cumulativo

I grafici di flusso cumulativi di ClickUp mostrano lo stato delle attività nel tempo.

Le attività sono suddivise in diversi colori in base al loro stato attuale. In questo modo è possibile identificare rapidamente i colli di bottiglia e passare a risolverli.

4. Stati personalizzati per aiutare a gestire le varie fasi delle attività

Ricordate che la metodologia Scrum o Agile non è solo per i team di sviluppo software.

Viene utilizzata anche da team diversi, come quelli commerciali e di marketing.

E mentre il quadro di base del processo Scrum rimane costante, ogni team avrà le proprie esigenze specifiche e le proprie fasi di progetto.

ad esempio, i processi di revisione per lo sviluppo software Agile e per i progetti di marketing Agile saranno molto diversi

Ecco perché è necessario uno strumento in grado di creare stati su misura per ogni progetto.

La funzionalità Custom Statuses di ClickUp vi permette di personalizzare gli stati dei progetti caso per caso, in base alle vostre esigenze. In questo modo, non sarete bloccati da una serie di stati rigidi che non sono rilevanti per le vostre esigenze.

uno dei vantaggi chiave del processo Scrum è la rapidità dei tempi di esecuzione

ma non potete ottenere questo risultato se i vostri membri ci mettono una vita a rispondere ai vostri commenti, giusto?

Con la funzionalità Commenti assegnati di ClickUp, potete dire addio a questo problema!

ClickUp consente di creare rapidamente attività a partire dai commenti e di assegnarle a qualsiasi membro del team. I commenti verranno quindi notificati e compariranno nelle sezioni commenti e menzioni della loro scheda Home nella loro finestra In arrivo.

Una volta completata l'attività, possono contrassegnare il commento come risolto per evitare inutili follower!

Tuttavia, questi non sono tutti Funzionalità/funzione di ClickUp .

Per favorire la trasformazione Agile, questo efficace strumento offre una serie di funzionalità/funzioni aggiuntive per affrontare lo sviluppo Agile e i principi Scrum:

Priorità : imposta un ordine di priorità per le attività dello sprint in base alla priorità più alta

: imposta un ordine di priorità per le attività dello sprint in base alla priorità più alta Automazioni : automatizza più di 50 attività all'interno di ClickUp per risparmiare tempo

: automatizza più di 50 attività all'interno di ClickUp per risparmiare tempo Pulse : visualizza l'attività del team utilizzando un report sullo stato in tempo reale con un eccellente livello di dettaglio

: visualizza l'attività del team utilizzando un report sullo stato in tempo reale con un eccellente livello di dettaglio Vista Carico di lavoro : i team leader possono assicurarsi che ogni membro affronti solo una quantità di lavoro appropriata in base alle proprie capacità

: i team leader possono assicurarsi che ogni membro affronti solo una quantità di lavoro appropriata in base alle proprie capacità Obiettivi : suddividete gli obiettivi dello sprint o del prodotto in traguardi più piccoli e chiari

: suddividete gli obiettivi dello sprint o del prodotto in traguardi più piccoli e chiari Attività secondarie e liste di controllo : suddividete le attività o gli elementi di lavoro complessi in attività più semplici o in elenchi Da fare

: suddividete le attività o gli elementi di lavoro complessi in attività più semplici o in elenchi Da fare Mappe mentali : creare mappe mentali gratis per semplificare il processo di pianificazione dello sprint

: creare mappe mentali gratis per semplificare il processo di pianificazione dello sprint Gantt Charts : per tracciare facilmente lo stato del progetto con bellissimi grafici di Gantt

: per tracciare facilmente lo stato del progetto con bellissimi grafici di Gantt Dipendenze : per affrontare rapidamente le attività di sviluppo software Agile nel giusto ordine

: per affrontare rapidamente le attività di sviluppo software Agile nel giusto ordine Reportistica dettagliata : analizza le prestazioni del team con report di lavoro dettagliati durante la revisione dello sprint, la retrospettiva dello sprint o la riunione di pianificazione dello sprint

: analizza le prestazioni del team con report di lavoro dettagliati durante la revisione dello sprint, la retrospettiva dello sprint o la riunione di pianificazione dello sprint Diritti di accesso personalizzati : consentite a client e stakeholder di accedere al vostro spazio di progetto per una migliore collaborazione senza compromettere la vostra privacy

: consentite a client e stakeholder di accedere al vostro spazio di progetto per una migliore collaborazione senza compromettere la vostra privacy Modelli : Utilizzare i modelli di ClickUpmodelli agili di ClickUp per il vostro prossimo progetto

: Utilizzare i modelli di ClickUpmodelli agili di ClickUp per il vostro prossimo progetto Potenti app per dispositivi mobili iOS e Android: monitorate il vostro lavoro in mobilità

Conclusione

che cos'è Scrum?

Speriamo che questa guida a Scrum vi abbia aiutato a rispondere.

ma la ripasseremo comunque brevemente

Scrum è un sottoinsieme del project management Agile che vi aiuterà a incorporare il feedback dei clienti e a consegnare rapidamente ottimi prodotti finali.

Dai principi di Scrum al backlog di Scrum e alla riunione per la pianificazione degli sprint, c'è molto da fare in Scrum.

Fortunatamente, è possibile gestire facilmente Scrum o il project management Agile con il giusto software Scrum.

Quindi, perché non iscriversi oggi stesso a ClickUp ?

Perfetto per team di qualsiasi dimensione, ClickUp ha tutto ciò che serve per gestire il backlog, gli sprint e i membri del team, il tutto con il massimo livello di facilità d'uso!