Come creare un brief di prodotto: Strategie, migliori pratiche ed esempi

Il lancio di un nuovo prodotto o di una nuova funzionalità ha molte parti in movimento, dalla gestione dei budget, alla garanzia che tutti gli stakeholder e i colleghi siano sulla stessa pagina, all'allineamento delle funzionalità del prodotto con le esigenze dei clienti.

Un brief di prodotto serve come base del processo di sviluppo del prodotto. I responsabili della produttività utilizzano i brief di prodotto per documentare il piano di prodotto, gli obiettivi, gli attributi e le linee guida. Tutte le persone coinvolte nelle fasi iniziali della creazione del prodotto utilizzano questo modello come stella polare.

Un brief di prodotto ben scritto è la base per uno sviluppo efficace del prodotto per i membri del team tecnici e non tecnici. Il processo di sviluppo e scrittura di un brief di prodotto avviene passo dopo passo e condividiamo le best practice per ispirare il vostro viaggio nella creazione di un prodotto.

Che cos'è un brief di prodotto?

Un brief di prodotto, noto anche come specifica di prodotto, include dettagli critici sul prodotto, come lo scopo, le funzionalità, il target, la portata del prodotto, le specifiche tecniche, la visione e il problema che intende risolvere.

Fornisce inoltre le informazioni essenziali di cui un team di prodotto ha bisogno per sviluppare una nuova funzionalità/funzione da utilizzare per il lancio di un prodotto di esito positivo.

Questo documento condiviso è un faro guida per la comunicazione con i reparti interfunzionali, in quanto contiene tutti i dettagli in un unico luogo.

Oltre a essere utilizzati dal team di sviluppo del prodotto, i brief di prodotto sono uno strumento di facile utilizzo per i nuovi dipendenti o per i membri del team, per comprendere meglio la portata del prodotto e i prodotti e servizi venduti.

Perché i brief di prodotto sono importanti?

I brief di prodotto sono un documento a prova di errore che contiene i dettagli critici relativi al prodotto. Lo scopo principale di un brief di prodotto è quello di fornire chiarezza e indicazioni, assicurando che tutti coloro che partecipano al processo di sviluppo del prodotto condividano una comprensione unitaria del prodotto stesso.

Sia che stiate sviluppando prodotti nello spazio B2B o per marchi diretti al consumatore, il brief di prodotto è un'unica fonte di verità. Tutti possono ottenere le stesse informazioni da un unico documento.

Definisce la qualità e la Sequenza del prodotto e semplifica il processo di sviluppo, risultando in un processo di creazione e lancio del prodotto senza soluzione di continuità.

Sebbene il product manager sia responsabile della creazione del brief di prodotto, tutti, compresi marketing, designer e commerciali, trovano utile questo documento.

Ad esempio, il team di marketing conosce il linguaggio e la posizione precisi per le campagne organiche e a pagamento

I designer conoscono i componenti critici del prodotto che devono essere evidenziati negli asset digitali, come pagine web, email e annunci sui social media

Il team commerciale conosce il caso aziendale del prodotto, che costituisce una solida base per presentare il prodotto ai clienti potenziali ed esistenti

Grazie ai dettagli del prodotto in un breve documento, il team comprende il contesto del prodotto, il processo, le funzionalità/funzione chiave e altre informazioni rilevanti necessarie per lanciare prodotti di esito positivo.

Con un brief di prodotto pronto, il team sarà più felice, più produttivo e più efficiente.

Lo scopo del Product Brief

Chiarezza di visione e direzione

Il brief di prodotto fornisce una visione unitaria del prodotto processo di sviluppo del progetto . Delinea gli obiettivi di sviluppo del prodotto e indirizza tutti i membri del team interfunzionale a collaborare in modo efficace. Le linee guida strategiche di un brief di prodotto aiutano a evitare potenziali malintesi.

Guida ai lavori di sviluppo

Durante la formulazione del strategia di lancio del progetto la definizione dei requisiti essenziali assicura che il team lavori in modo efficiente verso un obiettivo comune.

Mitigazione del rischio

Un product brief aiuta il team di sviluppo del prodotto a identificare i rischi potenziali, come i bug, e altri problemi dell'utente finale, come le potenziali obiezioni da parte del target.

Esplorazione delle idee

Alcuni team di sviluppo prodotto utilizzano un brief di prodotto per esplorare, fare brainstorming e dare corpo alle idee. Si tratta di un quadro strutturato per documentare concetti e idee complesse prima di impegnare ampie risorse per il loro sviluppo.

Flessibilità e adattabilità

Non è necessario attenersi a un formato particolare quando si scrive un brief di prodotto; può essere di qualsiasi formato o lunghezza. Un brief di prodotto flessibile consente ai team di adattarlo alle proprie esigenze e di evolvere con i progressi futuri.

Punto di riferimento

Il brief di prodotto è un punto di riferimento per tutto il ciclo di vita del prodotto. Potete aggiornarlo, rivederlo e perfezionarlo secondo le necessità, mantenendo il progetto allineato con gli obiettivi iniziali e adattandolo ai cambiamenti delle circostanze e delle esigenze dei client.

Il processo di sviluppo e stesura del brief di prodotto

La stesura di un product brief dovrebbe iniziare durante la fase iniziale dello sviluppo del prodotto, per delineare gli elementi essenziali e la roadmap. Tuttavia, considerate il brief di prodotto come un documento in evoluzione e vivo, che può continuare a cambiare fino al rilascio del prodotto.

Nelle prime fasi, utilizzate questo documento per allineare gli stakeholder, incorporare i feedback, monitorare lo stato e rispondere alle domande del processo di pianificazione del prodotto.

Comprendere le storie degli utenti

Le storie degli utenti sono il fondamento di un buon brief di prodotto. Descrivono le interazioni tra utenti e produttività.

Quando si crea un brief di prodotto, il primo passaggio consiste nel comprendere a fondo il prodotto e identificare i problemi che sta cercando di risolvere.

Un buon brief di prodotto deve aiutarvi a rispondere a tre domande chiave:

Quali sono le esigenze degli utenti/dei traguardi?

Come può il vostro prodotto soddisfare queste esigenze?

Che valore aggiunge il vostro prodotto alla vita dei vostri clienti?

Una storia dell'utente ben redatta aiuta a determinare il valore di un nuovo prodotto o di una funzionalità/funzione. I team di marketing possono utilizzare queste informazioni per promuovere il prodotto, mentre i commerciali possono attirare i clienti con demo coinvolgenti.

Evidenziare rischi e ipotesi

Ogni percorso di sviluppo di un prodotto è pieno di incertezze. Tuttavia, è possibile mitigarle identificando e affrontando i rischi e le ipotesi nel brief di prodotto. Durante la stesura del brief di prodotto, elencate tutti i rischi e/o le ipotesi che emergono durante un processo di validazione approfondito.

Alcune domande da porre in questa fase:

Il vostro prodotto è adatto a tutti i segmenti di clientela?

Voi e il vostro team avete le competenze tecniche necessarie per realizzare il prodotto?

Come si differenzia il vostro prodotto dalla produttività?

Se segnalate queste ipotesi, potete mitigare i rischi in modo efficace.

Definizione della soluzione/opportunità

Un brief di prodotto deve aiutarvi a capire l'impatto del prodotto e il tipo di opportunità aziendali che può creare. Evidenziate il vostro strategia di produttività nel vostro brief di prodotto dovrete indicare la proposta di valore unica, le funzionalità/funzione chiave, i criteri di esito positivo e le funzioni. Dovreste anche delineare le metriche del prodotto per misurare l'esito positivo e le ragioni per cui le avete scelte.

Importanza dei casi d'uso nello sviluppo di un brief di prodotto

I casi d'uso aiutano i responsabili della produttività a capire come gli utenti potrebbero interagire con un prodotto. Questi scenari reali aiutano gli utenti a visualizzare le funzioni del prodotto.

Per istanza, un caso d'uso per ChatGPT descriverebbe come gli utenti possono usare la piattaforma per porre varie domande su un argomento specifico invece di passare attraverso molteplici risultati di ricerca su Google.

I casi d'uso facilitano un approccio allo sviluppo del prodotto incentrato sull'utente e forniscono chiarezza, completezza ed efficacia a un brief di prodotto. Inoltre, aiutano a identificare i rischi esplorando le potenziali sfide e gli ostacoli che gli utenti potrebbero incontrare nell'utilizzo del prodotto o di una funzionalità/funzione specifica.

Best practice per la stesura di un brief di prodotto

Che siate product manager esperti o imprenditori impegnati nello sviluppo di un prodotto, dovete imparare a scrivere un brief di prodotto per comunicare la vostra visione, allinearvi con gli stakeholder e lanciare con successo il vostro prodotto.

Ecco le best practice per scrivere brief di prodotto che catturino l'attenzione, ispirino l'azione e aprano la strada all'esito positivo:

1. Comprendere il pubblico

La chiave per scrivere brief di prodotto efficaci è la comprensione del pubblico.

Per chi state scrivendo?

Quali sono le loro esigenze, i punti dolenti e gli obiettivi?

Adattate il vostro brief di prodotto in modo che risuoni con il vostro traguardo, rispondendo ai loro interessi e preoccupazioni.

Ad esempio, immaginate di sviluppare un'app di gioco per bambini. In questo caso, per creare un'esperienza di gioco coinvolgente, dovete capire le abitudini dei bambini davanti allo schermo.

Dovete anche considerare le preoccupazioni dei principali, come l'impatto sulla salute dell'esposizione prolungata dei loro figli agli schermi.

Una comprensione olistica della base di utenti ottimizzerà il processo di sviluppo del prodotto.

2. Definite con chiarezza i vostri oggetti

Iniziate sempre il vostro briefing sul prodotto dichiarando ciò che sperate di ottenere. Sia che si tratti di ottenere il consenso degli stakeholder, sia che si tratti di assicurarsi i finanziamenti o di guidare il progetto gestione della produttività e team di ingegneri, un oggetto chiaro assicura che il brief sia focalizzato e d'impatto.

Identificate le metriche che vi aiutano a costruire i criteri di esito positivo su come il prodotto raggiungerà i vostri obiettivi. Questa sezione deve includere i fattori non negoziabili, lo scopo, i benefici e la funzione. Per evitare il tira e molla, aggiungete una breve descrizione di ogni fattore non negoziabile.

3. Siate concisi e usate una comunicazione cancellata

Quando scrivete il vostro brief di prodotto, usate un linguaggio diretto in modo che tutte le parti interessate, dal designer UX all'ingegnere backend al team di beta testing, possano capirlo chiaramente. Questo favorisce la collaborazione e riduce al minimo il rischio di interpretazioni errate.

4. Fornite il contesto e il retroscena

Un brief di prodotto deve spiegare chiaramente il problema o l'opportunità che il prodotto affronta per mettere tutti gli stakeholder sulla stessa pagina. Deve anche includere ricerche di mercato, approfondimenti sui clienti e tendenze del settore per supportare le vostre affermazioni e creare credibilità.

5. Usare i punti elenco

Utilizzate punti elenco o un formato strutturato simile per rendere le informazioni facilmente digeribili. Formattate in grassetto e includete fonti o collegamenti per ulteriori letture

6. Includere immagini

Un'immagine vale più di mille parole. Quando scrivete un brief di prodotto, includete immagini come mockup, diagrammi e grafici. Per esempio, un product manager D2C (direct-to-consumer) dovrebbe includere screenshot della sua app o del suo sito web per rendere il brief più coinvolgente e memorabile.

7. Utilizzare un modello di briefing di prodotto

Un modello di brief di prodotto semplifica il processo di scrittura e copre tutti i componenti essenziali del brief. Diversi software per la produttività e gli strumenti offrono un'offerta precostituita modelli per la gestione dei prodotti per aiutarvi a scrivere brief di prodotto completi. Modello di Brief di prodotto di ClickUp aiuta i product manager a collaborare allo sviluppo del prodotto, a gestire le specifiche e i feedback in un unico luogo e a delineare obiettivi, soluzioni e metriche di esito positivo in un formato organizzato.

Allineate designer, sviluppatori e team di marketing con il modello completo di Product Brief di ClickUp

L'aspetto positivo di questo modello è che è pre-costruito Documenti ClickUp che consentono di organizzare gli elementi critici del processo di sviluppo del prodotto in un unico documento vivo e coeso.

Creare, modificare e condividere documenti di produttività in modo collaborativo con ClickUp Docs

È possibile aggiungere pagine, presentazioni e tabelle annidate in diverse sezioni del documento. La funzionalità/funzione commenti consente di tenere traccia delle modifiche e dei feedback, di incorporare collegamenti e di aggiungere tag al documento, migliorando l'esperienza collaborativa. La comodità è che si possono aggiungere ai documenti tutte le pagine che si desidera.

8. Analizzate i vostri concorrenti

Durante la stesura del brief di prodotto, menzionate chiaramente in che modo il vostro prodotto si differenzia dalla concorrenza. Esaminate le recensioni e i feedback degli utenti su prodotti simili per capire i fattori di differenziazione e la proposta di vendita unica del vostro prodotto (USP). I team rivolti al cliente, come quelli commerciali e di marketing, possono utilizzare queste informazioni a loro vantaggio.

9. Descrivere le funzionalità/funzione del prodotto

Mentre il brief di prodotto viene creato nelle fasi iniziali della progettazione, descrivete le funzionalità/funzione del prodotto per dare una panoramica della vostra visione del prodotto.

È probabile che questa sezione debba essere aggiornata in base al feedback degli stakeholder e del pubblico. Tuttavia, continuate a chiedervi: In che modo la funzionalità/funzione andrà a vantaggio dell'utente? La funzionalità/funzione contribuisce all'obiettivo e alla visione generale del prodotto?

Usare una piattaforma centralizzata come ClickUp per creare e ospitare il Product Brief La piattaforma di project management di ClickUp supporta i product manager durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, dalla creazione di un brief di prodotto alla sua implementazione e oltre.

Se il team utilizza già uno strumento di project management, ospitare tutti i dettagli su ClickUp evita a tutti il lavoro richiesto per imparare un nuovo strumento o per utilizzare documenti arcaici per ospitare tutti i dettagli.

Iniziate a scrivere briefing di prodotto efficaci con ClickUp gratis .

FAQ comuni

1. Che cos'è un brief di prodotto?

Un brief di prodotto è un documento conciso che delinea lo scopo, le funzionalità/funzione, il target e gli aspetti risolutivi di un prodotto. I team di prodotto utilizzano i brief di prodotto come piattaforma di brainstorming e come roadmap per lo sviluppo del prodotto.

2. Che cos'è un brief di marketing del prodotto?

Un product marketing brief si concentra sugli aspetti di marketing di un prodotto, come il mercato di destinazione, la posizione del prodotto, il comportamento dei consumatori, la messaggistica del marchio e le strategie di promozione.

Offre una panoramica completa della campagna di marketing del prodotto, assicurando che tutti i reparti possano accedere alle stesse informazioni e collaborare efficacemente.

3. Quali sono i requisiti di un brief di prodotto?

Un brief di prodotto deve comunicare le funzionalità/funzione del prodotto, guidando il team di sviluppo verso la riunione delle esigenze degli utenti e delle richieste del mercato.

Deve evidenziare i rischi e le ipotesi, aiutando il team del progetto ad affrontare in modo proattivo le sfide, rimanendo allineato sulle aspettative e sulla Sequenza con tutti gli stakeholder. Include anche informazioni sui processi di approvazione e autorizzazione, specificando i ruoli responsabili dell'approvazione del brief di prodotto e del via libera all'inizio dello sviluppo.