Di proprietà di Microsoft, SharePoint è da tempo una piattaforma di riferimento per le aziende che desiderano migliorare la produttività, la collaborazione e la gestione delle risorse umane gestire i contenuti in modo efficiente . Tuttavia, popolare non sempre significa migliore.

Con l'avvento di tecnologie migliori e la necessità di strumenti più flessibili e innovativi, le aziende stanno esplorando altre opzioni che rispondono meglio alle loro esigenze.

Per aiutarvi a determinare la soluzione perfetta, esploreremo le 10 principali alternative e concorrenti di Microsoft SharePoint, evidenziandone le funzionalità/funzioni chiave, i pro e i contro, i prezzi e altro ancora.

Cosa cercare nelle alternative a SharePoint?

Scegliere la migliore alternativa a SharePoint può essere un problema quando non si conoscono le esatte funzionalità di project management da considerare. È essenziale cercare una soluzione per la produttività che permetta una facile condivisione, la collaborazione con il team e l'integrazione con lo stack già esistente.

Un'altra funzionalità fondamentale da verificare è la flessibilità, soprattutto per le aziende con flussi di lavoro unici: una piattaforma che offre modelli e automazioni personalizzabili che possono essere facilmente adattati alle vostre esigenze specifiche.

E, naturalmente, i prezzi! Scegliete un'opzione trasparente per quanto riguarda i prezzi, senza costi aggiuntivi nascosti per la condivisione dei file o la gestione delle conoscenze e per la gestione delle risorse umane software di collaborazione . Alcune piattaforme offrono anche versioni freemium, da provare prima di passare a un piano a pagamento.

10 Migliori alternative e concorrenti di SharePoint nel 2024

Esplorate il nostro elenco delle 10 migliori alternative a SharePoint in modo da poter scegliere una soluzione con tutte le funzionalità/funzione necessarie per collaborazioni efficaci e una maggiore produttività in tutto il mondo team interfunzionali .

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Una delle migliori alternative a SharePoint è ClickUp, grazie alle sue funzionalità di collaborazione altamente personalizzabili, al software di gestione della conoscenza e alle capacità di condivisione dei file per mantenere la produttività del team. E questo senza menzionare le recensioni stellari dei clienti!

ClickUp lavora come un CRM come strumento di lavagna online o come piattaforma di project management per gestire attività e carichi di lavoro. Le sue numerose funzionalità/funzioni aiutano i team a organizzarsi, a collaborare in modo efficace e a snellire i flussi di lavoro, rendendolo uno dei più importanti strumenti di gestione del lavoro migliori strumenti di produttività .

La solida combinazione di personalizzazione, documentazione, software di collaborazione e gestione delle attività funzionalità/funzione lo rendono un'ottima alternativa a SharePoint per team di ogni dimensione e settore.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Documenti di ClickUp : Organizzate le conoscenze del vostro team in un unico luogo e assicuratevi che tutti abbiano accesso alle risorse necessarie per Da fare in modo efficiente.

Visualizzazioni personalizzate: Personalizzate le aree di lavoro in base alle vostre esigenze. Grazie alle viste personalizzabili, i team possono passare da una vista elenco, una vista Bacheca e una vista Calendario, tutte all'interno della stessa area di lavoro

Personalizzate le aree di lavoro in base alle vostre esigenze. Grazie alle viste personalizzabili, i team possono passare da una vista elenco, una vista Bacheca e una vista Calendario, tutte all'interno della stessa area di lavoro Agile project management : Godetevi i modelli per il piano degli sprint, i grafici di burndown e i flussi di lavoro personalizzati, rendendo più facile la gestione dei progetti con le metodologie Agile.

Godetevi i modelli per il piano degli sprint, i grafici di burndown e i flussi di lavoro personalizzati, rendendo più facile la gestione dei progetti con le metodologie Agile. Monitoraggio del tempo: Traccia il tempo speso per le attività, imposta stime e visualizza reportistica.

Traccia il tempo speso per le attività, imposta stime e visualizza reportistica. Strumenti di collaborazione: Comunicate con il vostro team utilizzando vari strumenti di collaborazione, come chat, menzioni e assegnazioni di attività, per facilitare la comunicazione e il lavoro comune.

Comunicate con il vostro team utilizzando vari strumenti di collaborazione, come chat, menzioni e assegnazioni di attività, per facilitare la comunicazione e il lavoro comune. Integrazioni: ClickUp si integra con molte altre soluzioni, tra cui Slack, Google Drive e Trello, consentendo di lavorare senza problemi su diverse piattaforme.

ClickUp si integra con molte altre soluzioni, tra cui Slack, Google Drive e Trello, consentendo di lavorare senza problemi su diverse piattaforme. Modelli: ClickUp offre una varietà di modelli precostituiti per diversi casi d'uso, come il lancio di un prodotto, la pianificazione di eventi e la gestione di un'agendagestione dei contenuti.

Limiti di ClickUp

ClickUp è uno dei programmi più funzionali strumenti per il project management ma il software presenta alcuni limiti, dalla complessità alla curva di apprendimento un po' troppo ripida. Per fortuna, la sua versatilità e i suoi numerosi casi d'uso lo hanno fatto diventare la scelta migliore per molti utenti , a prescindere.

Prezzi di ClickUp

ClickUp ha cinque livelli di prezzo per soddisfare le esigenze di ogni team:

Free Forever : Gratuito

: Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Sono disponibili prezzi personalizzati: se avete bisogno di un software per la gestione della vostra azienda, contattate il reparto commerciale per configurarlo quando sarete pronti.

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.700 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Stessa pagina

Tramite SamePage Stessa pagina è un altro concorrente di SharePoint. Si tratta di un sito di progetto di collaborazione strumento che aiuta a gestire, organizzare e condividere i file. L'app consente di collaborare in tempo reale, aiutando il team a raggiungere risultati più rapidi. Paylocity ha acquisito Samepage nel 2020 e si sta orientando verso la creazione di una piattaforma per il coinvolgimento dei dipendenti e la collaborazione tra team, aggiornando infine alcune funzionalità/funzione chiave.

Le migliori funzionalità/funzione di SamePage

Chattare con il team e messaggi istantanei

Videoconferenze integrate

Gestione delle attività

Condivisione di file e collaborazione

Limiti di SamePage

Al momento non accetta nuove registrazioni

Disponibile solo su app desktop e app mobile

Prezzi di SamePage

**Versione gratuita

Piano standard: $7,50/mese per utente

$7,50/mese per utente Piano Pro: $9/mese per utente

Valutazioni dei clienti SamePage

G2: 4.5/5 (210+ recensioni)

4.5/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (810+ recensioni)

3. Area di lavoro di Google

Via Google L'area di lavoro di Google, precedentemente nota come G Suite, è una raccolta di strumenti per la produttività basata su cloud per il lavoro di gruppo e la collaborazione . Pur non essendo un concorrente diretto di SharePoint, diversi strumenti dell'area di lavoro di Google possono essere un'alternativa a SharePoint.

Piattaforme come Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Documenti e altre ancora sono tutte disponibili all'interno dell'area di lavoro di Google, consentendo una collaborazione e una gestione dei contenuti senza soluzione di continuità e con pochi o nessun strumento di terze parti.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Spazio di archiviazione cloud

Collaborazione in tempo reale sui documenti in Google Documenti

Videoconferenze

La funzionalità di email è una delle sue principali funzioni chiave

Sicurezza dei dati

Limiti dell'area di lavoro di Google

Poco favorevole alla collaborazione con terzi

Limiti di upload e di spazio di archiviazione (verificare questiAlternative all'area di lavoro di Google!)

Prezzi dell'area di lavoro di Google

L'area di lavoro di Google offre in genere quattro piani tariffari:

Business Starter : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti dell'area di lavoro di Google

G2 : 4.6/5 (oltre 40.400 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 40.400 recensioni) Capterra: 4.7 (14.600+ recensioni)

4. Riunione giornaliera

Via Ideagen Huddle è un'altra alternativa a SharePoint che offre un'esperienza incentrata sui documenti per i team interni, i client e le parti interessate. Offre una piattaforma unica e sicura che consente agli utenti di condurre revisioni del lavoro, condividere le conoscenze in modo sicuro e collaborare in modo efficiente.

Questo strumento di collaborazione consente anche agli utenti di settori altamente regolamentati di mantenere un controllo completo dei documenti, consentendo loro di raggiungere gli obiettivi del progetto in modo coerente.

Le migliori funzionalità/funzioni della riunione giornaliera

Sicurezza di livello governativo

Interfaccia user-friendly

Consente il controllo e l'accesso alle versioni dei documenti senza soluzione di continuità

Funzionalità/funzione di collaborazione con documenti esterni come la condivisione e la richiesta di file

Monitoraggio automatico delle attività

Assistenza per molti formati di file diversi

Portali client

Limiti della riunione giornaliera

Occasionalmente i documenti si bloccano

Impostazioni del software confuse

Funzionalità di reportistica limitate

Prezzi della riunione giornaliera

Huddle offre quattro piani tariffari:

Essential: $15/mese per utente

Plus: $30/mese per utente

Teams Starter: $150/mese

Premier: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

valutazioni dei clienti di #### Huddle

G2 : 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

: 4.2/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

5. Nuxeo

Via Nuxeo Nuxeo è un sistema di gestione dei contenuti open-source che permette ai team e ai gestori del team di archiviare e gestire le risorse digitali. Questa alternativa a SharePoint consente agli utenti di creare app intelligenti e a basso codice per i contenuti che consentono di prendere decisioni e migliorare l'esperienza dei clienti.

A differenza delle piattaforme di gestione dei contenuti tradizionali, caratterizzate da flessibilità e scalabilità limitate, Nuxeo sfrutta la potenza dell'IA per aiutare le organizzazioni a essere efficienti e a ottenere il massimo valore dai loro contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Nuxeo

AI project management

Gestione delle risorse digitali e collaborazione documentale

Gestione delle richieste di risarcimento

Ricerca e analisi dei contenuti

Sistemi di gestione e automazione dei flussi di lavoro

API REST per interazioni complesse con i contenuti

Supporta l'integrazione con altri sistemi

Limiti di Nuxeo

Configurazione complessa del backend

Interfaccia utente poco amichevole

Scarsa comunità e forum

Prezzi di Nuxeo

Nuxeo offre una versione di prova gratuita di 30 giorni, mentre per ottenere una sottoscrizione a pagamento è necessario prenotare una demo.

Valutazione dei clienti di Nuxeo

G2 : 4/5 (70+ recensioni)

: 4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (30+ recensioni)

6. Confluenza

Via Atlassian Confluence è un'applicazione di un'area di lavoro per team facile da gestire in remoto sviluppato da Atlassian. Offre alle aziende l'accesso a una piattaforma centralizzata dove le informazioni possono essere create, condivise e organizzate.

Grazie ai numerosi modelli personalizzabili e pronti all'uso, Confluence è perfetto per costruire una base di conoscenza owiki aziendale . L'aspetto negativo, tuttavia, è che l'impostazione del software richiede molto apprendimento.

Confronto_

**SharePoint Vs Confluence_

!

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Numerosi modelli di team e progetti per velocizzare la documentazione

Funzionalità/funzione di integrazione superiore

Versione della pagina per il monitoraggio della cronologia delle modifiche al documento

Funzione di autorizzazione per il controllo degli accessi

Facile da usare per i dispositivi mobili

Limiti di Confluence

Spazio di archiviazione limitato

Funzione di ricerca non intuitiva

La sincronizzazione su più dispositivi richiede tempo

Difficoltà a esportare i PDF

Curva di apprendimento ripida (vedere questiAlternative a Confluence!)

Prezzi di Confluence

Confluence ha tre piani tariffari e pacchetti personalizzati per team con più di 100 membri:

Free: $0/mese per utente

$0/mese per utente Standard: $5,75/mese per utente

$5,75/mese per utente Premium: $11/mese per utente

Valutazioni dei clienti di Confluence

G2 : 4.1/5 (3500+ recensioni)

: 4.1/5 (3500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 2900 recensioni)

Compara_

**Confluenza Vs Nozione_

!

7. Spostarsi

Via Spostarsi Jostle è un software di collaborazione per migliorare la comunicazione, la collaborazione e il coinvolgimento dei dipendenti. L'app consente alle aziende di pubblicare notizie sull'azienda, fare annunci critici ed eseguire sondaggi di feedback sui dipendenti per aumentare la produttività del team.

Con Jostle, potete essere certi che tutti i membri della vostra organizzazione abbiano una piattaforma centrale per trovare informazioni rilevanti, chiarire problemi e condividere esiti positivi, indipendentemente dalla posizione o dal fuso orario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jostle

Funzionalità/funzione di sondaggio per raccogliere i contributi del team su una decisione aziendale critica

Feed di attività per tenere i dipendenti informati e aggiornati

Forum di discussione per facilitare la collaborazione, il project management e la trasparenza

Libreria di documenti per ordinare i file e consentire una facile ricerca dei contenuti

Facile integrazione conMicrosoft Office e Google Files

Limiti di Jostle

Non è disponibile una versione di prova gratuita

Non ci sono discussioni con thread, quindi seguire le conversazioni e gli argomenti può essere difficile

Non è disponibile una versione freemium

Funzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Jostle

Jostle ha quattro piani tariffari ma i prezzi sono determinati in base alle dimensioni e alle esigenze dell'azienda.

**Bronzo

**Argento

**Oro

**Platino

Valutazioni dei clienti di Jostle

G2 : 4.5 (190+ recensioni)

: 4.5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4 (70+ recensioni)

8. Box

Via Box Box è una piattaforma basata sul cloud per l'archiviazione sicura dei file, la gestione del contenuto e la collaborazione tra team. Aiuta le organizzazioni a centralizzare la documentazione a livello di team e può essere implementata in diversi casi d'uso: marketing, commerciale, risorse umane, finanza, ingegneria e altro ancora.

Con Box gli utenti possono condividere collegamenti sicuri ai file, aggiungere collaboratori ai gruppi, approvare i file e far firmare documenti importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Box

Rilevamento intelligente delle minacce e governance completa delle informazioni

Funzionalità/funzione di sicurezza basate sulla classificazione

Firme elettroniche per la sottoscrizione di contratti e accordi senza soluzione di continuità

oltre 1500 integrazioni di app

Migrazione dei contenuti

Controlli di amministrazione per la gestione degli utenti

Condivisione di file e spazio di archiviazione cloud

Limiti di Box

Nessuna funzionalità/funzione di sincronizzazione nativa

Limiti al caricamento dei file

Incompatibilità del software

Inadatto per trasferimenti di massa di contenuti

Funzione di ricerca limitata

Nessun piano Free

Prezzi di Box

Box ha quattro piani tariffari:

Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Business Plus : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Azienda : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Azienda plus: Piano di pagamento personalizzato

valutazioni dei clienti di #### Box

G2 : 4.2 (4.800+ recensioni)

: 4.2 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.4 (oltre 5.200 recensioni)

9. Alfresco

Via AlfrescoAlfresco è un sistema di gestione dei contenuti che fornisce soluzioni alle organizzazioni che desiderano connettere, proteggere e gestire le informazioni critiche. Il suo software open-source archivia e organizza le informazioni in modo efficiente, evitando perdite di tempo e aumentando la produttività.

A differenza di altre alternative a SharePoint, il team di Alfresco organizza eventi e webinar virtuali e fornisce un supporto clienti diretto.

Le migliori funzionalità/funzione di Alfresco

Ottenere la conformità normativa con la gestione dei documenti, gli audit trail, i criteri di conservazione e i controlli di accesso per garantire la corretta gestione e conservazione dei contenuti

Un sistema di gestione documentale completo consente di archiviare, organizzare e classificare i documenti in un repository centrale

Controllo della versione, funzionalità di check-in/check-out, gestione dei metadati, ricerca full-text e strumenti di collaborazione per una gestione efficiente dei documenti

Acquisizione e analisi dei dati relativi all'utilizzo dei contenuti, al comportamento degli utenti e alle prestazioni del sistema

Progettare, modellare e automatizzare i processi aziendali e i flussi di lavoro con la modellazione dei processi, l'assegnazione delle attività, l'instradamento dei flussi di lavoro e il monitoraggio dei casi

Limiti di Alfresco

Interfaccia utente poco intuitiva

Nessuna funzione di drag-and-drop

Problemi occasionali di caricamento dei documenti

Funzionalità di ricerca limitate

Prezzi di Alfresco

Alfresco offre prezzi personalizzati in base alle esigenze del team o dei singoli.

Valutazioni dei clienti Alfresco

G2 : 3.6 (40 recensioni)

: 3.6 (40 recensioni) Capterra: 4.1 (20+ recensioni)

10. Redbooth

Via Redbooth Con la sua soluzione intuitiva per la gestione dei contenuti e dei progetti, Redbooth aiuta le organizzazioni a pianificare efficacemente le attività, a organizzare i progetti e a mantenere coerenti le comunicazioni del team.

Redbooth ha capacità reportistiche limitate, che rendono difficile per i manager generare rapporti dettagliati sulle prestazioni dei progetti.

Le migliori funzionalità di Redbooth

Modelli di project management preconfezionati

Bacheca Kanban per una facile visualizzazione del flusso di lavoro

Gestione delle attività basata su IA

Facile da usare per i dispositivi mobili

Riunioni video in HD

Reportistica approfondita sulla produttività

Sequenza visiva dei progetti

Limiti di Redbooth

Software complesso e goffo

Spazio di archiviazione e organizzazione dei file complicato

Assistenza inadeguata per i nuovi utenti

Impossibilità di assegnare attività secondarie con date

Limitate impostazioni per le notifiche

Prezzi di Redbooth

Redbooth Pro : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Redbooth Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Redbooth Enterprise: Personalizzabile in base alle esigenze del team.

Valutazioni dei clienti di Redbooth

G2 : 4.4 (98 recensioni)

: 4.4 (98 recensioni) Capterra: 4.4 (89 recensioni)

ClickUp: La migliore alternativa a SharePoint per il vostro team

Se state leggendo questo articolo alla ricerca di alternative a Microsoft SharePoint con funzionalità/funzione di project management e contenuti che soddisfino le esigenze vostre e del vostro team, siete fortunati!

Perché perdere tempo a lottare con uno strumento non all'altezza quando c'è una soluzione semplice? Prendete il controllo del vostro documentazione del progetto la documentazione di un progetto, la comunicazione con il team e la gestione delle attività con ClickUp, la soluzione all-in-one per tutte le esigenze di produttività. Provate ClickUp oggi stesso e scoprite perché è la migliore alternativa a Microsoft SharePoint sul mercato.