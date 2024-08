Abbiamo testato le migliori 11 alternative gratuite a Microsoft Word 2024

Microsoft Office Word è senza dubbio l'editor di testo più utilizzato. Permette di creare facilmente documenti. Per questo motivo, trovare alternative a Microsoft Word può sembrare un breve elenco di opzioni.

Perché si dovrebbe scegliere qualcos'altro?

Beh, questo dominante

elaboratore di testi

ha i suoi svantaggi. Non esiste una versione gratuita e funziona solo su un numero limitato di sistemi operativi. Inoltre, molti pensano che sia un po' troppo complicato e inutilizzabile per le esigenze di oggi.

Sebbene MS Word abbia dei fan, alcuni preferiscono utilizzare un altro programma con funzionalità simili. Se siete alla ricerca di editor di testo che funzionino su diversi sistemi operativi e non volete pagare per le funzioni premium di Microsoft Word che non utilizzate, vi aiutiamo noi.

Ecco la nostra recensione delle 11 migliori alternative gratuite a Microsoft Word, con caratteristiche, prezzi e valutazioni per tutti!

Limitazioni di Microsoft Word

Senza dubbio, il vantaggio più notevole di MS Word è la sua capacità di aiutarvi a produrre documenti in diversi formati. È anche facile da usare e può integrare i documenti con altri supporti della suite Microsoft Office, tra cui fogli di lavoro e presentazioni,

diagrammi di flusso

e grafici. La capacità di tenere traccia delle modifiche apportate ai documenti garantisce una facile collaborazione quando si lavora in gruppo.

Tuttavia, Microsoft Word può diventare costoso, perché gli utenti spesso acquistano strumenti aggiuntivi che non useranno mai. Inoltre, il programma non è sempre intuitivo. Per esempio,

Microsoft Office

gli utenti possono incorrere in tempi morti quando incorporano immagini nei documenti o allineano il testo intorno alle immagini.

11 Migliori alternative gratuite a Microsoft Word

1. ClickUp Docs - I migliori documenti alimentati dall'intelligenza artificiale

ClickUp Docs per documentare e condividere le informazioni importanti con il team

Se state cercando un programma gratuito ma ricco di funzioni Alternativa a MS Word,

Documenti ClickUp

è proprio quello che vi serve. L'editor di documenti vi aiuta a creare documenti accattivanti e funzionali, wiki e altro ancora in un'unica piattaforma di facile utilizzo.

È possibile aggiungere tabelle, incorporare segnalibri e altro ancora durante la formattazione dei documenti. ClickUp è più di un semplice editor di testo. È un centro in cui i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando attività, documenti e chat,

Obiettivi di ClickUp

,

Lavagne ClickUp

e altro ancora. Taggate i membri del team con commenti, assegnate punti d'azione e convertite il testo semplice in attività.

Gli utenti che lavorano su un progetto possono aggiungere comodamente widget per modificare lo stato dei prodotti, assegnare compiti, aggiornare i flussi di lavoro e altro ancora all'interno di un unico editor. È facile mantenere il lavoro organizzato, perché ClickUp classifica i documenti per un accesso e una ricerca rapidi. Anche le risorse critiche possono essere gestite e aggiunte a qualsiasi sezione dell'area di lavoro.

ClickUp Docs include ClickUp Brain , un'intelligenza artificiale assistente di scrittura che può essere utilizzato per riassumere appunti, per fare brainstorming, per creare contenuti, per generare descrizioni di prodotti e altro ancora.

Creare contenuti di altissimo livello con l'assistente di scrittura e di editing di scrittura e di editing di ClickUp

🔑 ClickUp Docs key features

Creazione di documenti con ricche opzioni di formattazione

Utilizzate ClickUp AI per creare qualsiasi cosa, dai brief ai testi di marketing di alta qualità, alle descrizioni dei prodotti e ai contenuti dei blog

Creare relazioni per collegare documenti e attività

Assegnare facilmente attività e aggiornare i flussi di lavoro

Compatibile con vari formati di file

✅ I vantaggi di ClickUp Docs

Capacità di personalizzazione senza pari

Collaborazione di gruppo di altissimo livello

Categorizza il lavoro

Rapporti in tempo reale

❌ ClickUp Docs cons

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile (ancora!)

💸 ClickUp Docs prezzi

Gratuito per sempre (include un numero illimitato di documenti)

Impossibile : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Impresa :

Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

💬 ClickUp Docs valutazioni dei clienti

G2: 4,7/5 (3.880+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ recensioni)

2. Google Docs - Il migliore per gli utenti di Google Workspace

via Google Docs Probabilmente, Google Docs è un potente elaboratore di testi e una delle alternative più note a Microsoft Word. Rispecchia Microsoft Word in termini di funzionalità. Permette agli utenti di creare file e di condividerli in vari formati. Le funzionalità di Google Docs possono essere ampliate utilizzando diversi componenti aggiuntivi. Sebbene Google Docs sia un editor di testo basato sul web, consente di lavorare sui documenti anche offline.

È possibile continuare a modificare i documenti anche senza una connessione a Internet. Trattandosi di un servizio di condivisione di file, Google Docs è eccellente per collaborazione in tempo reale . Offre l'integrazione con G Suite ed è compatibile con diversi formati di file, tra cui il PDF.

🔑 Le principali caratteristiche di Google Docs

Componenti aggiuntivi come MLA, DocuSign, eLucidChart* Offre collaborazione in tempo reale

Funziona come MS Word

✅ Google Docs pros

Riconoscimento vocale e capacità di tradurre file da varie lingue straniere

Salva il lavoro automaticamente

Consente la modifica offline

❌ Google Docs contro

Possono verificarsi problemi di formattazione quando si importano contenuti da formati come PDF o RTF

Ha una selezione limitata di modelli

💸 Google Docs pricing

Google Docs è un editor di testo gratuito, ma i piani tariffari nelSuite Google Workspace partono da 6 dollari al mese per utente

💬 Google Docs cvalutazioni dei clienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 25.928 recensioni)

G2: 4,6/5 (oltre 39.800 recensioni)

3. LibreOffice Writer - Il miglior elaboratore di testi open source

via Scrittore LibreOffice Definito l'elaboratore di testi onnicomprensivo per tutti i tipi di lavoro basato sul testo, LibreOffice Writer è una delle alternative più interessanti a Microsoft Word. È compatibile con i sistemi operativi Linux, macOS e Windows. LibreOffice Writer è considerato una versione analogica di MS Word, ricca di funzioni e dotata di tutti gli strumenti necessari per il lavoro basato sul testo.

L'editor di testo è disponibile in due versioni, entrambe dotate di modelli e procedure guidate per la creazione di tutti i tipi di documenti. Inoltre, supporta diversi formati di file e consente di esportare i documenti in PDF senza bisogno di software aggiuntivo. Se state cercando un editor di testo che sostituisca Microsoft Word, con LibreOffice non potrete sbagliare.

🔑 LibreOffice Writer chiave caratteristiche

Eccellente compatibilità con i formati

Disponibile in due versioni per soddisfare le vostre esigenze

Scaricabile senza fornire i propri dati

✅ Pro di LibreOffice Writer

Gallerie di modelli di documenti

Senza pubblicità e paywall

Supporta più plugin

❌ LibreOffice Writer contro

Non viene fornito supporto tecnico

Lento e richiede molta memoria perché è un programma Java

💸 Prezzi di LibreOffice Writer

Gratuito

💬 LibreOffice Writer cvalutazioni dei clienti

G2: 4.1/5 (59 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (1.370+ recensioni)

4. WPS Office Free Writer - Il migliore per la co-editoria

via WPS Office Free Writer Chi ha usato le nuove versioni di Microsoft Word ma non ne ha apprezzato la complessità, dovrebbe considerare il passaggio a WPS Office Writer. L'editor di testo gratuito ha l'aspetto e il funzionamento di Microsoft Word e dispone anche dell'equivalente di OneDrive, che offre 1 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito.

WPS Office Free Writer è dotato di modelli che aiutano a creare più documenti. È compatibile con la maggior parte dei formati di file di testo, comprese le attuali versioni di MS Word. Discreti annunci pubblicitari supportano la versione gratuita di WPS Office Writer, ma è possibile rimuoverli scegliendo le versioni premium. È un elaboratore di testi impressionante e una delle migliori alternative a Microsoft Word.

🔑 WPS Office Free Writer chiave caratteristiche

Il convertitore da PDF a Word di WPS consente di lavorare su più formati di documenti

La versione gratuita fornisce gli strumenti di editing di base necessari per lavorare sui vostri documenti

L'archiviazione cloud offre uno spazio sicuro per i vostri documenti

Progettato per rispecchiare Microsoft Word

✅ WPS Office Free Writer pros

Offre un supporto impressionante per i formati di file

L'interfaccia annidata imita Microsoft Word

Archiviazione cloud gratuita

❌ WPS Office Free Writer cons

Può contenere annunci pop-up

💸 WPS Office Free Writer pricing

WPS Office Standard è utilizzabile gratuitamente

L'abbonamento a WPS Pro costa 35,99 dollari l'anno

💬 WPS Office Free Writer cvalutazioni dei clienti

G2: 4,4/5 (232 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (841 recensioni)

5. FocusWriter - Il migliore per la formattazione dei documenti

via FocusWriter Questa alternativa a MS Word è considerata l'editor di testo ideale per bozze veloci, grazie alla relativa facilità di formattazione dei documenti. È compatibile con Linux, macOS e Windows OS. È eccellente per chi vuole scrivere una o due pagine senza preoccuparsi della formattazione.

FocusWriter dispone di una suite di strumenti intelligenti progettati per ottimizzare la produttività . Come suggerisce il nome, l'editor di testo blocca tutte le distrazioni, in modo da potersi concentrare sulle bozze. Quando si apre l'editor di testo, si vede solo una pagina vuota.

🔑 FocusWriter chiave caratteristiche

Presenta avvisi che vengono attivati in momenti specifici

Progettato per ridurre al minimo le distrazioni durante il lavoro

✅ Pro di FocusWriter

I timer e gli allarmi sono utili quando si lavora contro il tempo

Le funzioni di dissolvenza consentono di concentrarsi sul proprio lavoro

Il lavoro viene salvato automaticamente

❌ FocusWriter contro

Eccellente per la produttività, ma non ideale per la modifica dei documenti

💸 Prezzi di FocusWriter

Gratuito

💬 FocusWriter c valutazioni dei clienti

Capterra: 4.6/5 (68 recensioni)

G2: 4.6/5 (12 recensioni)

Bonus: date un'occhiata a questi

**Alternative a Microsoft Whiteboard_

!

6. Zoho Writer - Il meglio per i team educativi

via Zoho Pochi editor di testo sono più adatti di Zoho Docs per le attività didattiche e aziendali. Questo software basato sul web può essere utilizzato nel vostro browser preferito ed è dotato di un'interfaccia utente facile da gestire tramite menu a schede. Inoltre, Zoho Docs consente agli utenti di caricare e scaricare documenti in formato DOCX. Supporta anche la collaborazione, consentendo di lavorare in tempo reale con i colleghi.

🔑 Zoho Writer chiave caratteristiche

Sincronizzazione bidirezionale, recupero e crittografia dei file

Si integra perfettamente con altri editor di testo

Può servire come soluzione di email marketing

Fornisce archiviazione cloud per i documenti

✅ I vantaggi di Zoho Writer

Gestione e visibilità dei documenti

Salvataggio automatico dei documenti

Robusta sicurezza con password

❌ I contro di Zoho Writer

La versione gratuita ha uno spazio limitato e non è adatta alla modifica di documenti di grandi dimensioni

💸 Prezzi di Zoho Writer

Utilizzo gratuito fino a 200 crediti

💬 Zoho Writer cvalutazioni dei clienti

G2: 4.4/5 (206 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (151 recensioni)

Bonus:_ Concorrenti di Microsoft Access/%href/ !

7. AbiWord - Le migliori caratteristiche di Mail Merge

via AbiParola Questa alternativa a Microsoft Word offre funzioni che aiutano a creare documenti in più formati e a collaborare con il proprio team in tempo reale. Con questo editor di testo è possibile creare documenti e tabelle, incorporare grafici e altro ancora. Dispone anche di uno strumento Mail Merge integrato che consente di compilare automaticamente i campi delle e-mail.

🔑 Chiave di AbiWord caratteristiche

Dotato di molteplici plugin e caratteristiche che lo rendono altamente funzionale

Compatibilità con varie piattaforme e formati di testo

Salva automaticamente i documenti

Supporto HTML

✅ I vantaggi di AbiWord

L'architettura del plugin può essere ampliata

Salva i file in formato DOCX

Disponibile in più lingue

❌ AbiWord cons

Non è possibile esportare file PDF

💸 Prezzi di AbiWord

Gratuito

💬 AbiWord cvalutazioni dei clienti

G2: 4.1/5 (15 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (1.378 recensioni)

8. FreeOffice TextMaker - Il migliore per i documenti di tutti i giorni

via FreeOffice TextMaker Questa straordinaria alternativa a Microsoft Word è dotata di pratici modelli per la creazione di documenti di uso quotidiano. FreeOffice TextMaker ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno editor di testo, comprese le opzioni di formattazione avanzate, la tracciabilità delle modifiche e la possibilità di creare database per la gestione di note e bibliografie.

🔑 FreeOffice TextMaker chiave caratteristiche

Possibilità di tracciare le modifiche quando si collabora a progetti di modifica del testo

Possibilità di creare i propri modelli e di salvarli per un uso futuro

Interfaccia utente intuitiva, ordinata e facile da navigare

✅ I vantaggi di FreeOffice TextMaker

Può stampare più pagine per foglio di lavoro

Apre file protetti da password

Può esportare i file in formato EPUB

❌ FreeOffice TextMaker contro

Non supporta i file DOCX

💸 Prezzi di FreeOffice TextMaker

Gratuito

💬 FreeOffice TextMaker cvalutazioni dei clienti

G2: 4.3/5 (110 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (235 recensioni)

9. Write Monkey - Il migliore per prendere appunti

via Scrivere la scimmia Questo programma incentrato sulla produttività è dotato di scorciatoie rapide per facilitare l'elaborazione dei testi. È compatibile solo con il sistema operativo Windows ed è progettato per ottimizzare i risultati senza preoccuparsi della formattazione o della modifica. Sebbene Write Monkey non sia l'ideale per creare documenti come CV o lettere, è eccellente per fissare le idee su carta o per svilupparle in seguito. È compatibile solo con i file TXT e quindi è necessario convertire formati diversi prima di lavorarci.

🔑 Write Monkey key caratteristiche

Orientato alla produttività

Funziona solo con il formato TXT

Progettato per aiutare a memorizzare le idee

Disponibile come applicazione portatile

✅ I pro di Write Monkey

L'interfaccia priva di distrazioni ottimizza la produttività

Comoda scorciatoia da tastiera

Supporta il markup

❌ Write Monkey contro

Non è adatto alla creazione di file di grandi dimensioni

💸 Prezzi di Write Monkey

Gratuito

💬 Scimmia della scrittura cvalutazioni dei clienti

G2: 4.4/5 (27 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (179 recensioni)

10. iWork Pages - Il migliore per i documenti protetti da password

via pagine iWork Se desiderate un'alternativa a MS Office con più modelli che consentano la creazione di vari tipi di documenti come curriculum, libri, newsletter e relazioni, vi piacerà iWork Pages. Il comodo editor di testo consente di apportare modifiche ai documenti con un solo clic e offre una solida protezione con password e la possibilità di lavorare con file di diversi formati.

🔑 Caratteristiche principali di iWork Pages

Facile esportazione e importazione di documenti Microsoft

Disponibile come parte della suite iWork

Interfaccia intuitiva, navigabile e facile da usare

✅ I pro di iWork Pages

Offre infinite opzioni di creazione di documenti in una sola pagina

Le funzioni avanzate sono offerte dalla grafica di Apple

Salva il vostro lavoro in più formati come preferite

❌ iWork Pages contro

Compatibile solo con iOS e macOS

💸 Prezzi di iWork Pages

Gratuito per gli utenti Apple

💬 iWork Pages cvalutazioni dei clienti

G2: 4.6/5 (13 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (71 recensioni)

11. Dropbox Paper - Il migliore per la condivisione di file

via Dropbox Paper Carta Dropbox è un'alternativa affidabile e facile da usare a Microsoft Word che si concentra sulla collaborazione e sulla condivisione continua dei documenti. Offre un'interfaccia pulita e intuitiva che consente ai team di lavorare insieme in tempo reale, rendendola una scelta popolare per le aziende di tutte le dimensioni.

🔑 Dropbox Paper caratteristiche

Elenchi di cose da fare e date di scadenza per aiutare il team nella pianificazione

Timeline conpietre miliari del progetto per tracciare ogni fase di un progetto

Integrazione di rich media per creare documenti dinamici

✅ Dropbox Paper pro

La funzione di annotazione offre al team uno spazio per la pianificazione personale

@menzioni per aumentare la visibilità dei commenti per la collaborazione del team

❌ Contro Dropbox Paper

La modalità offline non è disponibile

Crea un nuovo file ogni volta che più utenti visualizzano un file e qualcuno salva delle modifiche

Le opzioni di formattazione sono limitate

💸 Prezzi di Dropbox Paper

Gratuito (i piani a pagamento partono da $15/utente al mese)

💬 Dropbox Paper cvalutazioni dei clienti

G2: 4.1/5 (oltre 4400 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative alla carta dropbox_

!

Come scegliere la migliore alternativa a Microsoft Word

La scelta della migliore alternativa a Microsoft Word dipende dalle vostre esigenze e preferenze specifiche. Ecco alcuni suggerimenti per guidarvi:

Funzioni di collaborazione: Se lavorate spesso in gruppo, prendete in considerazione strumenti come ClickUp che eccellono nella collaborazione in tempo reale e nella condivisione dei documenti. Costo: Se il budget è un problema, cercate alternative gratuite. ClickUp Docs, Google Docs, Apache OpenOffice e LibreOffice offrono solide funzionalità a costo zero. Interfaccia utente: Cercate un layout intuitivo che renda facile ed efficiente la navigazione tra le diverse funzioni e gli strumenti. Questo può migliorare notevolmente la produttività e l'esperienza complessiva dell'utente. Caratteristiche aggiuntive: Alcune alternative offrono caratteristiche uniche. Per esempio, ClickUp Docs fa parte di un robusto sistema di strumento di gestione dei progetti che consente di archiviare tutto il lavoro in un unico luogo. Accesso offline: Se lavorate spesso senza accesso a Internet, scegliete un'opzione con forti capacità offline.

Considerate sempre le vostre esigenze personali e abitudini di lavoro quando si sceglie un'alternativa. Lo strumento migliore è quello che si adatta perfettamente al vostro flusso di lavoro.

Sfruttate al meglio il vostro elaboratore di testi con le alternative a Word

Esistono molte alternative a Microsoft Word. Durante la ricerca, assicuratevi di considerare sempre fattori come le capacità di collaborazione, la compatibilità, il costo, l'interfaccia utente, le caratteristiche uniche e l'accesso offline. In definitiva, il miglior software di elaborazione testi è quello che si adatta perfettamente al vostro flusso di lavoro e contribuisce a migliorare la vostra produttività.

Tuttavia, pochi offrono la flessibilità e le funzionalità di ClickUp Docs. Una cosa che spicca di ClickUp è che si tratta di una piattaforma di collaborazione incentrata sull'aiuto al team in tempo reale. Iscriviti a ClickUp Docs per usufruire di una modifica illimitata del testo!