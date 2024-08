Le migliori 10 alternative e concorrenti di SmartDraw 2024

Immaginate una grande orchestra sinfonica in scena, con ogni musicista maestro del proprio strumento. Cosa succederebbe se questo talentuoso ensemble si trovasse senza un direttore? Rischierebbero di produrre rumore anziché musica.

Un software di diagramma come SmartDraw è il direttore d'orchestra in questo scenario, che guida ogni attività e ogni giocatore del team, sincronizzandoli per farli suonare all'unisono. Ma non tutti i direttori riescono a tirare fuori il meglio dall'orchestra, vero?

In questo articolo esamineremo i maestri del mondo dei diagrammi che sono le migliori alternative a SmartDraw, ognuno dei quali fornisce un approccio unico per trasformare il progetto nel capolavoro che aspira ad essere.

Quali sono le funzionalità/funzione da ricercare nelle alternative a SmartDraw?

SmartDraw è uno strumento di diagramma molto apprezzato grazie alla sua versatilità e all'interfaccia utente. Tuttavia, non è privo di punti deboli che diventano frustranti per i project manager. Quando si valuta un'alternativa software di project management alternativo cercate le seguenti funzionalità/funzione:

Collaborazione: La collaborazione in tempo reale, il controllo delle versioni e la possibilità di lasciare commenti o annotazioni sono estremamente utili per i team di project management.

La collaborazione in tempo reale, il controllo delle versioni e la possibilità di lasciare commenti o annotazioni sono estremamente utili per i team di project management. Integrazione con altri software: Cercate un software che si integri perfettamente con gli altri strumenti utilizzati dal team, come email, app di chat, servizi di condivisione di file e altri strumenti di project management.

Cercate un software che si integri perfettamente con gli altri strumenti utilizzati dal team, come email, app di chat, servizi di condivisione di file e altri strumenti di project management. Personalizzabilità e scalabilità: Scegliete un software che vi consenta di personalizzare completamente i diagrammi e i grafici e che sia in grado di gestire progetti più ampi e complessi man mano che la vostra azienda cresce.

Scegliete un software che vi consenta di personalizzare completamente i diagrammi e i grafici e che sia in grado di gestire progetti più ampi e complessi man mano che la vostra azienda cresce. **In base al vostro budget, potreste preferire un software che offra un livello gratuito o che sia disponibile per un acquisto una tantum piuttosto che richiedere una sottoscrizione ricorrente.

$$$a e protezione dei dati: Poiché i software di project management spesso trattano informazioni sensibili, qualsiasi software scelto deve disporre di solide misure di sicurezza.

Le 10 migliori alternative a SmartDraw da usare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco delle dieci migliori alternative a SmartDraw che offrono funzionalità innovative e di facile utilizzo, in grado di ravvivare la pianificazione dei progetti.

Questi potenti strumenti sono pronti a rendere la vostra vita lavorativa più fluida e produttiva. Quindi, tuffiamoci, che ne dite? È ora di dare una scossa alla vostra strategia di project management!

Questo modello di mappatura degli utenti consente di creare rappresentazioni visive di idee complesse come flussi di utenti, wireframe e diagrammi di progettazione

ClickUp è più di un semplice strumento di diagramma; è una piattaforma di produttività con un'interfaccia intuitiva che intreccia perfettamente attività, conversazioni e documenti.

I dashboard di ClickUp sono altamente personalizzabili e trasformano dati densi in immagini chiare e fruibili. La funzionalità/funzione Documenti è una potenza collaborativa che supporta la modifica e i commenti in tempo reale. Con ClickUp, il vostro team potrà visualizzare i dati del progetto in modo panoramico, facilitando le strategie e le decisioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Mappe mentali sono una funzionalità/funzione fantastica che aiuta i team a visualizzare idee o progetti complessi. È possibile suddividere attività di grandi dimensioni in sottoattività gestibili, mostrando le relazioni e le dipendenze in modo chiaro e visivo. Le mappe mentali possono essere create da zero o utilizzando attività esistenti, consentendo di visualizzare la struttura delle attività e di comprendere meglio il flusso di lavoro del progetto

Lavagne online di ClickUp offrono una collaborazione in tempo reale, consentendo ai membri del team di lavorare su una tela condivisa, fare brainstorming,di pianificare progettio condividere idee. Tutti possono vedere gli aggiornamenti in diretta, favorendo una maggiore collaborazione tra i team e la condivisione di ideeuna migliore gestione delle attività. Le lavagne online di ClickUp sono uno strumento eccellente per la gestione delle attività promuovere la creatività . Forniscono una tela aperta e libera dove è possibile disegnare, scrivere, aggiungere immagini o utilizzare note adesive, aiutando a generare e catturare idee innovative durante le sessioni di brainstorming

Poiché ClickUp è una soluzione basata sul cloud, le mappe mentali e le lavagne online sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento. Questo garantisce che tutti i membri del team siano aggiornati e possano fare riferimento a queste risorse, come grafici, diagrammi di rete o piani, quando necessario. Inoltre, è un'ottima documentazione per le riunioni o le sessioni di piano

Limiti di ClickUp

Sebbene sia potente, l'ampio set di funzionalità/funzione di ClickUp può sopraffare i nuovi utenti. Questa complessità può portare a una curva di apprendimento ripida, soprattutto per i team che non sono abituati a usare un software di project management

Alcuni utenti hanno notato che la gestione delle notifiche all'interno di ClickUp può essere una sfida. Lo strumento di project management e di creazione di diagrammi può inviare troppe notifiche per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Illimitato : Libero : Libero : Libero

Gratuito Illimitato Libero Libero Libero Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.670+ recensioni)

4,7/5 (6.670+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.640+ recensioni)

2. Disegnare.io

via Draw.io Draw.io è uno strumento semplice ma robusto ed è una delle migliori alternative gratuite a SmartDraw per i team di Confluence. La sua interfaccia è invitante, facile da navigare e organizzata, con una funzionalità di trascinamento che rende il disegno dei diagrammi un gioco da ragazzi.

Inoltre, con vari tipi di diagrammi e forme a disposizione, è possibile visualizzare facilmente qualsiasi sistema o concetto complesso. La perfetta integrazione con piattaforme come Google Drive semplifica la gestione dei file, facendo risparmiare a voi e al vostro team tempo e lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzione di Draw.io

Draw.io è stato progettato esplicitamente per i team di Confluence, offrendo funzionalità/funzione che supportano più utenti, come la modifica collaborativa in tempo reale nativa di Confluence

Draw.io si integra perfettamente con Google Suite e consente di raggruppare le forme, utilizzare connettori intelligenti ed esportare comodamente in vari formati per creare diagrammi

Il costruttore di diagrammi di collaborazione visiva è rapido e intuitivo. È possibile mescolare e combinare i vari elementi disponibili nella libreria per soddisfare le proprie esigenze specifiche

Limiti di Draw.io

Quando si lavora con Draw.io per periodi prolungati, bisogna fare attenzione ad alcuni intoppi. Alcuni recensori hanno riscontrato che l'app può occasionalmente bloccarsi su sistemi complessi, rischiando di perdere il lavoro se non viene salvato frequentemente

I diagrammi più elaborati potrebbero rendere Draw.io poco efficiente, poiché non dispone di strumenti estesi e di opzioni di personalizzazione avanzate. Le prestazioni potrebbero inoltre diminuire quando si ha a che fare con diagrammi particolarmente complessi

Prezzi di Draw.io

Free: fino a 10 utenti

fino a 10 utenti Per ulteriori prezzi, visitate il Marketplace Atlassian

Valutazioni e recensioni di Draw.io

G2: 4.3/5 (380+ recensioni)

4.3/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (690 recensioni)

3. Creately

via Creately Creately consente di trasformare idee complicate in narrazioni visive accessibili. Questo strumento offre diverse opzioni di diagramma, tra cui diagrammi di flusso, organigrammi, Diagrammi UML e mappe mentali.

Le sue capacità di collaborazione in tempo reale facilitano un lavoro di squadra efficace, anche attraverso i fusi orari. Con Creately non ci si limita a spiegare i concetti, ma si dipinge un quadro vivido e interattivo che coinvolge il team.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Creately è un assistente di rete che collega e centralizza elementi di lavoro provenienti da diverse app

La sua libreria di diagrammi è molto ampia e lo strumento consente di crearecollaborazione tra team sul posto di lavoro attraverso funzionalità/funzione come cursori e puntatori in tempo reale e la possibilità di aggiungere commenti e attività

Permette di trascinare e rilasciare elementi da qualsiasi origine dati e di scegliere da una libreria di oltre 8.000 modelli professionali per piani e diagrammi UML,grafici di organizzazionee altro ancora

Limiti di Creately

Creately può risultare a volte limitante a causa dello spazio limitato

I recensori hanno riscontrato che lo strumento può presentare ritardi nel caricamento di diagrammi pesanti e che la funzione offline potrebbe essere migliorata.

Quando si tratta di personalizzazioni avanzate, Creately potrebbe lasciare a desiderare di più

Prezzi di Creately

Free: $0

$0 Business: $89/mese per utenti illimitati

$89/mese per utenti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4.3/5 (520+ recensioni)

4.3/5 (520+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

4. Gliffy

via Gliffy Gliffy è uno strumento versatile per la collaborazione visiva e di dati, progettato tenendo conto della facilità di utilizzo da parte dell'utente. Questa alternativa a SmartDraw consente di creare vari diagrammi, dai modelli di processo ai diagrammi di Venn e ai disegni tecnici, il tutto attraverso un'intuitiva interfaccia drag-and-drop.

Le solide funzionalità di collaborazione di Gliffy mantengono il team allineato e in linea. È come avere un detective personale dei dati che scopre e mette in evidenza gli aspetti critici del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Gliffy

Gliffy è facile da usare, con un'interfaccia drag-and-drop semplice da utilizzare

Vanta un'ampia varietà di tipi di diagrammi, con opzioni personalizzate per renderli unici

L'integrazione con strumenti come Jira e Confluence di Atlassian rende l'esperienza perfetta

Il lavoro di squadra in tempo reale è un gioco da ragazzi con le sue funzionalità/funzione, in particolare la collaborazione in tempo reale recentemente lanciata nel componente aggiuntivo di Confluence Cloud

Limiti di Gliffy

Secondo i recensori, la velocità di Gliffy soffre quando si costruiscono grafici più grandi e il posizionamento dei testi potrebbe non essere ottimale

Potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza con i tempi di caricamento e non è adatto a infografiche e progetti complessi

I recensori hanno anche notato che la versione gratuita di Gliffy offre funzionalità/funzione minime

Prezzi di Gliffy

Professionale: da 1 a 9 utenti: $8/mese per utente con fatturazione annuale da 10 a 50 utenti: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Gliffy

G2: 4.4/5 (180+ recensioni)

4.4/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (60+ recensioni)

5. Edraw Max

via Edraw Max Un'altra popolare alternativa a SmartDraw è Edraw Max, un prodotto di tutti i tipi per la visualizzazione dei dati. Il suo impressionante repertorio di oltre 280 tipi di diagrammi soddisfa un ampio intervallo di esigenze di rappresentazione dei dati. La sua estesa libreria di modelli e simboli facilita la creazione rapida di diagrammi, permettendovi di concentrarvi sui dati.

Le migliori funzionalità di Edraw Max

Un'area di lavoro intuitiva e barre degli strumenti reattive

Vanta una ricca libreria di modelli per un intervallo di grafici, oltre a una vasta matrice di forme e sfondi per una progettazione rapida e semplice

Limiti di Edraw Max

Alcuni utenti ritengono che le opzioni del pannello laterale siano complesse e difficili da navigare. Questo può rallentare il flusso di lavoro e aumentare la curva di apprendimento

Ci sono stati alcuni problemi di formattare alcuni font, che possono influire sull'aspetto e sulla professionalità dei diagrammi

Il ridimensionamento dei disegni può talvolta creare confusione in Edraw Max. Gli utenti hanno espresso il desiderio di un modo più intuitivo per ridimensionare il proprio lavoro mentre disegnano

Prezzi di Edraw Max

Singolo Piano di sottoscrizione: $99/anno Piano a vita: $198

Team e aziende Piano annuale per team: $8,43/mese per utente, con fatturazione annuale Piano Business: Contattare per i prezzi



Edraw Max valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190 + recensioni)

6. Lucidchart

via Lucidchart La solida suite di funzionalità di progettazione di Lucidchart consente di creare diagrammi professionali e di idee di design che possono dare vita anche ai dati più complicati.

Grazie alla collaborazione in tempo reale e all'ampia integrazione con le più diffuse aree di lavoro di Google, il team può navigare tra le complessità dei dati del progetto come un esploratore esperto che traccia un terreno ben mappato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Ottimo per la condivisione e la collaborazione su grafici di flusso, diagrammi di rete e altro ancora

Permette di visualizzare a colpo d'occhio i processi e i sistemi del team e diventa ancora più potente se abbinato a Lucidsparklavagna online* Può esportare le creazioni in vari formati e si integra perfettamente con team come Teams, Google Drive e Slack

Se siete alle prime armi con Lucidchart, apprezzerete i suoi corsi informativi che vi permetteranno di imparare subito a lavorare

Limiti di Lucidchart

Lucidchart offre l'integrazione con Google Drive, ma alcuni utenti hanno segnalato occasionali problemi con questa funzionalità/funzione, che compromettono la fluidità della sincronizzazione e della condivisione dei documenti

Essendo uno strumento online, la funzione offline di Lucidchart è limitata. Se si lavora spesso senza connessione a Internet, questo potrebbe essere uno svantaggio significativo

Nonostante le sue capacità funzionali, alcuni utenti ritengono che il layout estetico di Lucidchart sia un po' datato, con un impatto sull'esperienza dell'utente

Sebbene Lucidchart sia uno strumento completo, non copre alcuni requisiti specifici del settore e alcune esigenze avanzate dell'utente

Prezzi di Lucidchart

Gratuito: $0

$0 Individuale: Disponibile a partire da $8

Disponibile a partire da $8 Team: Disponibile a partire da $9 per utente

Disponibile a partire da $9 per utente Azienda: Contattare il settore commerciale

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.300 recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.900+ recensioni)

7. Capriccioso

Via Capriccioso Un'altra alternativa a SmartDraw è Whimsical, una soluzione per la creazione di diagrammi che porta una ventata di aria fresca alla visualizzazione dei dati. La sua interfaccia user-friendly consente di disegnare rapidamente diagrammi di flusso, mappe mentali, wireframe, note adesive e altri diagrammi.

Trasforma l'attività spesso scoraggiante della visualizzazione dei dati in un'attività coinvolgente e creativa. Con Whimsical, presentare i dati non deve più essere un lavoro faticoso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whimsical

Offre ottime funzionalità/funzione di collaborazione che permettono di commentare e dare feedback

È possibile creare facilmente diagrammi di flusso, gestire sezioni di siti web, organizzare un calendario e progettare organigrammi

Si integra con app popolari come Notion, Figma e Slack

Sia che si voglia creare un diagramma di flusso o un organigramma, la funzionalità di trascinamento dello strumento rende l'attività un gioco da ragazzi

È possibile scegliere tra una ricca galleria di modelli e blocchi, tra cui organigrammi, hub di progetto, piani, liste di controllo per il lancio di un prodotto e modelli di pagine di atterraggio

Limiti estrosi

Sebbene sia ottimo per diagrammi e wireframe semplici, ha capacità di progettazione limitate per wireframe più dettagliati. Per gli utenti che hanno bisogno di funzioni di progettazione avanzate potrebbe essere necessario qualcosa di più

Gli utenti hanno anche segnalato che Whimsical può rallentare quando si ha a che fare con molte caselle di testo, forme e frecce. Questo potrebbe creare difficoltà nel collegare e coordinare i componenti come richiesto, soprattutto per i diagrammi più grandi e complessi

Come molti strumenti basati sul web, Whimsical limita le sue capacità offline. Questo potrebbe essere uno svantaggio significativo se si è spesso senza accesso a Internet

Prezzi di Whimsical

Starter (gratis): $0

$0 Pro: $10/mese per editor con fatturazione annuale

$10/mese per editor con fatturazione annuale Organizzazione: $20/mese per editor

Valutazioni e recensioni di Whimsical

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50 recensioni)

8. Miro

via Miro Miro è un'altra grande alternativa a SmartDraw. Questo software per la creazione di diagrammi online presenta una funzionalità/funzione di lavagna online progettata per il lavoro di gruppo . La sua tela sconfinata e il suo kit di strumenti diversificati consentono di fare brainstorming, di elaborare strategie e di team interfunzionali collaborazione, il tutto in tempo reale.

Con Miro, le riunioni del team diventano uno scambio dinamico di idee. È come teletrasportare il team in un hub creativo dove tutti possono contribuire, esplorare e visualizzare idee insieme.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Miro è un eccellente strumento in tempo reale software di collaborazione che offre blocchi di codice, modelli e diagrammi, rendendo facile per i compagni di squadra contribuire al brainstorming, alla creazione di diagrammi,piano strategicopiani di edifici e altro ancora

Permette di passare agevolmente dalla modalità di presentazione a quella di lavoro, mantenendo le riunioni interattive e dinamiche

Miro vanta anche oltre 100 integrazioni con strumenti popolari come Documenti Google, Zoom e Jira

Limiti di Miro

Gli utenti di Linux potrebbero rimanere delusi perché Miro non è compatibile con questo sistema operativo

Miro non offre un modo integrato per monitorare efficacemente il tempo dedicato alle attività o ai progetti. Questo può essere un limite significativo per i team che fatturano a ore o che sono interessati alle metriche di produttività

Per chi si occupa di modellazione dei processi aziendali, Miro potrebbe non essere l'ideale. Manca di simboli e strutture specifiche, come i simboli BPMN (Business Process Model and Notation) e i simboli dile strutture delle corsiecomunemente utilizzati inmappa dei processi Prezzi Miro

Gratuito: $0

$0 Starter: $8/mese per membro con fatturazione annuale

$8/mese per membro con fatturazione annuale Business: $16/mese per membro con fatturazione annuale

$16/mese per membro con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (4.700+ recensioni)

4,8/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

9. Disegno di OpenOffice

via Disegno OpenOffice OpenOffice Draw è una delle alternative gratuite a SmartDraw, che offre un equilibrio tra semplicità e funzioni. Offre un intervallo di strumenti per creare diagrammi e illustrazioni 3D dinamiche.

OpenOffice Draw sostiene l'idea che una visualizzazione efficace dei dati non debba essere necessariamente complessa. È come avere una tela bianca e una serie di pennelli di qualità pronti a trasformare le vostre idee in immagini chiare ed espressive.

Le migliori funzionalità di OpenOffice Draw

Eccelle nell'aggiunta di grafica e immagini a documenti e presentazioni

Funzionalità di disegno vettoriale e 3D

Supporta progetti offline

Supporta ufficialmente Linux, Windows, Solaris e MacOS ma può essere installato su altri sistemi operativi ed è gratuito

Limiti di OpenOffice Draw

Gli utenti hanno segnalato che OpenOffice Draw non è immediatamente intuitivo, il che potrebbe rallentare il processo di adozione

Alcuni recensori ritengono inoltre che l'interfaccia sembri obsoleta o non allineata con gli standard ampiamente adottati. Questo potrebbe avere un impatto sull'esperienza dell'utente e rallentare il flusso di lavoro

Rispetto ad altri strumenti di diagramma e progettazione grafica, OpenOffice Draw è piuttosto elementare. Mancano le funzionalità/funzioni avanzate offerte dai concorrenti sul mercato, il che limita le sue capacità per le attività più complesse

Poiché OpenOffice Draw è uno strumento gratuito e open-source, il livello di supporto clienti e gli aggiornamenti regolari potrebbero non essere così completi o frequenti come nelle alternative a pagamento

Prezzi di OpenOffice Draw

Gratuito

Valutazioni e recensioni di OpenOffice Draw

G2: 3.9/5 (70+ recensioni)

3.9/5 (70+ recensioni) Capterra: N/A

10. SketchUp

via SketchUp SketchUp è uno strumento che ridefinisce la visualizzazione dei dati grazie alle sue capacità di modellazione 3D. Offre un modo interattivo per creare, modificare e condividere modelli 3D, ideale per la creazione e la condivisione di immagini la progettazione di prodotti e progetti architettonici.

La possibilità di ruotare, fare panoramiche e zoomare all'interno dei modelli offre una comprensione completa dei dati. È come passare in una realtà virtuale in cui i dati prendono vita, fornendo approfondimenti che i diagrammi 2D non possono cogliere.

Le migliori funzionalità/funzioni di SketchUp

Adatto sia ai principianti che ai professionisti

Con una vasta libreria di modelli 3D accessibile tramite la funzionalità di lavoro, offre una matrice di strumenti e plugin per un'esperienza di modellazione personalizzata per disegnare piani o costruire un'area di lavoro visiva

SketchUp può importare dati in vari formati,favorendo una facile collaborazione e l'integrazione con altri software

Limiti di SketchUp

Gli utenti hanno riscontrato che lo spostamento degli oggetti, in particolare l'allineamento con punti diversi, può essere impegnativo

Lo strumento può avere difficoltà con progetti di grandi dimensioni, in particolare quelli che coinvolgono modelli complessi. Questo può risultare in un rallentamento delle prestazioni o addirittura in un arresto anomalo del software

Non è noto per offrire la migliore rappresentazione realistica dei materiali o un rendering di alta qualità. Per progetti che richiedono immagini altamente realistiche, questo è un limite significativo

Prezzi di SketchUp

SketchUp Go: $119/anno

$119/anno SketchUp Pro: $299/anno

$299/anno SketchUp Studio: $699/anno

Valutazioni e recensioni di SketchUp

G2: 4,5/5 (890+ recensioni)

4,5/5 (890+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (950+ recensioni)

Padroneggiare la sinfonia dell'esito positivo dei progetti con ClickUp

Proprio come un direttore d'orchestra ha bisogno di una bacchetta per comandare l'orchestra, voi, in qualità di project manager, avete bisogno di un software potente per guidare il vostro team attraverso i flussi e i riflussi della pianificazione del progetto.

Immaginate di dare il via alla vostra ouverture creativa con una sessione di brainstorming sulla Lavagna online di ClickUp, dove le idee fluiscono liberamente come in un concerto. Successivamente, create la vostra melodia con la Mappa mentale di ClickUp, visualizzando la struttura e le complessità del progetto con la stessa chiarezza di uno spartito musicale. ClickUp consente di cogliere tutte le note giuste, dall'ideazione all'esecuzione, armonizzando i lavori richiesti dal team per creare un capolavoro di esito positivo del progetto.