10 Migliori software di gestione dei progetti sanitari nel 2024

In qualità di project manager siete abituati a radunare i gatti e a fare miracoli. Ma i PM del settore sanitario devono agire con cautela per mantenere la sicurezza e la conformità. La responsabilità aggiuntiva di prendersi cura dei pazienti e dei loro dati non è una responsabilità da prendere alla leggera.

Sia che siate direttamente responsabili della cura dei pazienti o che lavoriate in un reparto ausiliario, dovete tenere sotto controllo tutte le attività del vostro flusso di lavoro. I progetti sanitari hanno molte parti in movimento e multe salate in caso di errori project management sanitario software. 🙌

Ma quale software utilizzare? Non tutte le soluzioni funzionano per i professionisti della sanità, per cui è necessario software di project management per la sanità.

Non preoccupatevi: abbiamo fatto noi le ricerche per voi. Questa guida illustra cosa cercare, oltre alla nostra top 10 delle migliori opzioni di software per il project management in ambito sanitario.

Cosa cercare in un software di project management strategico per la sanità?

La gestione delle attività è la priorità numero uno per qualsiasi software di project management o project manager. Ma i professionisti del settore sanitario devono considerare altri problemi, come la sicurezza. Vi consigliamo di cercare queste funzionalità/funzione chiave:

Conformità all'HIPAA **Sapete che una soluzione di PM compatibile con l'HIPAA non vi renderà automaticamente conformi, ma riduce i rischi. La piattaforma deve proteggere i dati dei pazienti. Dovrebbe inoltre essere dotata di controlli di accesso e autorizzazioni, crittografia (un must HIPAA) e autenticazione a più fattori (MFA). Meglio ancora se il fornitore è disposto a firmare un accordo di Business Associate (BAA)

Cercate uno strumento che tengasequenza dei progetti e le attività cardine. Utilizzatelo per monitorare lo stato di avanzamento anche dei progetti più complessi Interfaccia facile per l'utente: perché rendere più difficile il project management? Scegliete un software intuitivo per il project management sanitario - punti di bonus se si tratta di una soluzione basata su cloud e disponibile su app desktop e mobile

facile per l'utente: perché rendere più difficile il project management? Scegliete un software intuitivo per il project management sanitario - punti di bonus se si tratta di una soluzione basata su cloud e disponibile su app desktop e mobile Gestione dei membri del team: Dai provider sanitari al personale di back office, si lavora con diversi soggetti interessati. Cercate un software adatto alle aziende congestione del team di membri opzioni come il monitoraggio del tempo e gli strumenti di collaborazione

Dai provider sanitari al personale di back office, si lavora con diversi soggetti interessati. Cercate un software adatto alle aziende congestione del team di membri opzioni come il monitoraggio del tempo e gli strumenti di collaborazione Automazioni: I progetti aziendali possono essere molto impegnativi. Scegliete una soluzione di project management per il settore sanitario che vi tolga ogni incombenzaautomazioni del flusso di lavoro ## I 10 migliori software di project management per la sanità da utilizzare nel 2024

Le organizzazioni sanitarie fanno girare il mondo, ma siete voi a far andare avanti la vostra azienda. Regalatevi la sanità mentale scegliendo un solido software di project management sanitario Da fare.

Se siete a caccia di project management software per la sanità, ecco le 10 migliori opzioni per il 2024.

Il modello di gestione dei pazienti di ClickUp monitora lo stato dei pazienti, i farmaci, il medico assegnato, l'assicurazione e altro ancora

Proprio così: la piattaforma di gestione delle attività, dei modelli e della produttività più amata al mondo è in grado di gestire anche le esigenze del settore sanitario. I team del settore sanitario usano ClickUp per collaborare su tutto, dai protocolli di cura dei pazienti alla documentazione, fino alla gestione dell'inventario.

Usate ClickUp per automatizzare la programmazione degli appuntamenti e i processi contrattuali. È inoltre possibile creare flussi di lavoro interdipartimentali per far entrare e uscire i pazienti dalla struttura in modo più efficiente.

I silos rendono l'assistenza sanitaria una sfida, ma non con ClickUp. La nostra piattaforma connette i documenti e le attività in modo da ottenere un contesto più ampio su ogni paziente, attività o account. Utilizzate la nostra comunicazione tra dipartimenti canali per mettere in connessione i provider con i responsabili di IT, ufficio legale, risorse umane e altro ancora. 🤝

Utilizzate visualizzazioni personalizzate come la scheda Bacheca Kanban per pianificare, organizzare e monitorare progetti in questo modello

Oh, abbiamo anche fatto in modo che sia un gioco da ragazzi Da fare gestione delle risorse . Costruite una Bacheca dell'inventario in ClickUp per distribuire in modo efficiente le forniture tra i vari reparti. Utile, eh?

E sì, ClickUp è sicuro. Siamo conformi alla normativa SOC 2 e il piano Enterprise di ClickUp è conforme alla normativa HIPAA. Il livello Enterprise è inoltre dotato di autorizzazioni e controlli di accesso avanzati.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp dispone di una robusta libreria di modelli. Utilizzate il fileModello di gestione dei pazienti di ClickUp per personalizzare i piani di cura con un solo clic

Memorizzate in sicurezza in ClickUp i dati relativi agli orari del personale, alle forniture mediche e alle informazioni sui pazienti

Utilizzare il moduloClickUp Calendario o le viste Carico di lavoro per bilanciare i carichi di lavoro dei provider

ClickUp si integra con molti altri strumentiapp di terze partitra cui RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote e molte altre

Le funzionalità/funzione di sicurezza avanzate di ClickUp vi aiuteranno a mantenere la vostra sicurezza e la vostra conformità

Creare moduli di assunzione per inserire direttamente le cartelle cliniche elettroniche (EHR) in ClickUp

Organizzare i documenti di ricerca e i dati all'interno di ClickUp; inoltre, è facile collaborare con i vostri collaboratori

Limiti di ClickUp:

È necessario passare a un piano Enterprise per la conformità HIPAA

I nuovi utenti di ClickUp a volte trovano le funzionalità/funzione della piattaforma eccessivamente complesse

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente

$7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente Aziendale: $12/mese per utente, fatturati annualmente; $19/mese per utente, pagati mensilmente

$12/mese per utente, fatturati annualmente; $19/mese per utente, pagati mensilmente Azienda : Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Zona di lavoro

via Zona di lavoro Workzone è un'applicazione di soluzione per il project management con componenti aggiuntivi utili per il settore sanitario. Ha oltre 20 anni di esperienza nel supporto alle organizzazioni sanitarie, quindi siete in buone mani.

Workzone è dotato di strumenti aggiuntivi come la marcatura delle immagini per semplificare il flusso di lavoro. È inoltre disponibile una vista Elenco progetti e un elenco personale delle attività da fare, in modo da visualizzare solo quelle più importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Workzone:

Workzone offre una formazione gratuita e illimitata

Un'esperienza personalizzata: basta chiedere a Workzone funzionalità/funzione personalizzate e Da fare del proprio meglio per soddisfarle

Le dashboard per i diversi progetti offrono una panoramica rapida di tutti gli stati dei progetti

Limiti di Workzone:

Workzone vi chiede di non memorizzare nella piattaforma informazioni sanitarie sensibili o personali (PHI) dei pazienti

Prezzi di Workzone:

Teams: $24/mese per utente, fatturati annualmente

$24/mese per utente, fatturati annualmente Professionista: $34/mese per utente, con fatturazione annuale

$34/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda : $43/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su Workzone:

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

3. Redbooth

via Redbooth Alcuni dei software di project management presenti nel nostro elenco sono specializzati nel settore sanitario, ma Redbooth offre una soluzione che funziona per quasi tutti i settori.

In Redbooth, i membri del team organizzano progetti e attività, comunicano tramite thread di commenti o riunioni video e visualizzano le attività in grafici Gantt o schede Kanban. È gratis personalizzare i dashboard per i progetti che contano di più, il che è ottimo per quei progetti mega-importanti che hanno bisogno di maggiore visibilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Redbooth:

Redbooth Predict è un motore IA che migliora la gestione delle attività e dei progetti

Scaricate l'app mobile Redbooth per iOS o Android per una gestione in movimento

Passare alla vista Sequenza o alle tavole Kanban per visualizzare gli stati dei progetti

Organizzare riunioni Zoom dall'interno di Redbooth in soli due clic

Limiti di Redbooth:

Redbooth non è stato costruito pensando alle organizzazioni sanitarie, quindi manca di funzionalità/funzioni specifiche per il settore

Alcuni utenti affermano che la piattaforma Redbooth non è molto intuitiva

Prezzi di Redbooth:

Pro : $9/mese per utente, fatturati annualmente

$9/mese per utente, fatturati annualmente Business: $15/mese per utente, fatturati annualmente

$15/mese per utente, fatturati annualmente Azienda : Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Redbooth:

G2: 4.4/5 (99+ recensioni)

4.4/5 (99+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (90+ recensioni)

4. MocDoc

Via MocDoc MocDoc è un software di project management sanitario con sede in India, conforme alla normativa HIPAA e agli standard HL7. Ma non è solo per il project management: MocDoc realizza software per la gestione di ospedali, cliniche, farmacie e laboratori. 🏥

Utilizzate il sistema integrato di gestione sanitaria (HMS) di MocDoc per archiviare i dati dei pazienti di tutti i reparti. Gestisce anche il monitoraggio del tempo, la programmazione degli appuntamenti, la reportistica e gli EMR.

Le migliori funzionalità/funzione di MocDoc:

MocDoc è disponibile con app per iOS e Android

Gestisce gli orari di tutti i medici in un unico posto

Monitoraggio dell'inventario e calcolo automatico dei margini in base al prodotto

Limiti di MocDoc:

Diversi utenti affermano che il processo di implementazione è difficile

Altri utenti affermano che i server di MocDoc sono spesso fuori uso

Prezzi di MocDoc:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MocDoc:

G2: 4.8/5 (11+ recensioni)

4.8/5 (11+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (13+ recensioni)

5. Punto di vista chiaro

via Punto chiaro ClearPoint non è solo un software di project management. È uno strumento di automazione completa per dati, analisi, reportistica e collaborazione con soluzioni governative, bancarie, universitarie, aziendali e (naturalmente) sanitarie.

ClearPoint tiene traccia dello stato di avanzamento dei progetti, compresi budget, percentuale di completamento e parametri di qualità. All'interno di ClearPoint è possibile gestire i programmi del team, visualizzare le attività, creare report personalizzati e delegare le attività alla propria squadra.

Le migliori funzionalità/funzione di ClearPoint:

Utilizzo di metodologie Agile, Waterfall o ibride

ClearPoint è certificato SOC 2 Tipo II, conforme alla CCPA e al GDPR

Utilizzate l'IA di ClearPoint per costruire obiettivi e risultati chiave (OKR) attraverso una rapida chat, come ChatGPT

Limiti di ClearPoint:

ClearPoint ha certificazioni di sicurezza, ma non è conforme all'HIPAA

Alcuni utenti affermano di volere più opzioni personalizzate

Prezzi di ClearPoint:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClearPoint:

G2: 4.7/5 (110+ recensioni)

4.7/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (38+ recensioni)

6. PSA Birdview

via PSA Birdview Birdview PSA è una piattaforma per aziende basate sui servizi e una solida soluzione software per il project management sanitario. Birdview consente di visualizzare i progetti, l'allocazione delle risorse e le finanze.

Birdview utilizza l'IA per aiutare a identificare i progetti e le attività vincoli delle risorse e di programmazione, quindi se non si può essere in due posti contemporaneamente, questo strumento di project management vi darà un aiuto serio.

Le migliori funzionalità/funzione di Birdview PSA:

Birdview si integra con Outlook, Jira, Adobe e altro ancora

Monitoraggio del vostrodei membri del team e dei budget in un'unica e chiara dashboard

Velocizzate il flusso di lavoro con approvazioni automatiche, feedback in tempo reale e assegnazioni di attività

Limiti di Birdview PSA:

Birdview non è conforme alla normativa HIPAA

Alcuni utenti affermano che Birdview è difficile da navigare

Prezzi del PSA Birdview:

Lite: $27/mese per utente, fatturati annualmente

$27/mese per utente, fatturati annualmente Team: $41/mese per utente, con fatturazione annuale

$41/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda : Contattare per i prezzi

Birdview PSA valutazioni e recensioni:

G2: 4.2/5 (350+ recensioni)

4.2/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (280+ recensioni)

7. Progetto aperto

via Progetto aperto Non è stato progettato per il settore sanitario, ma è possibile modificare OpenProject per farne un software di project management per il settore sanitario. Se preferite un layout elegante, senza tanti fronzoli, questa potrebbe essere la piattaforma che fa per voi.

Create un portfolio di progetti, semplificate la collaborazione tra team e progettate flussi di lavoro basati sulla roadmap del paziente. Vedere il vostro del team i compiti giornalieri da svolgere , dare priorità a ciò che è più importante e fare chiarezza sul flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di OpenProject:

Poiché OpenProject è gratis e open source, potete modificarlo come meglio credete

OpenProject utilizza la crittografia, l'autenticazione a due fattori e altre funzionalità/funzione di sicurezza avanzate

Utilizzate l'impostazione delle notifiche per personalizzare le modalità di ricezione degli avvisi relativi ai progetti

Limiti di OpenProject:

OpenProject non è conforme alla normativa HIPAA, anche se è possibile modificarlo molto

Alcuni utenti affermano che le funzionalità di pianificazione e di gestione delle risorse lasciano molto a desiderare

Prezzi di OpenProject:

Community: Free

Free Basic: $7,25/mese per utente, cinque utenti minimi

$7,25/mese per utente, cinque utenti minimi Professionale: $13/50/mese per utente, 25 utenti minimi

$13/50/mese per utente, 25 utenti minimi Premium: $19,50/mese per utente, 100 utenti minimi

$19,50/mese per utente, 100 utenti minimi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su OpenProject:

G2: 3.7/5 (20+ recensioni)

3.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (110+ recensioni)

8. nTask

via nTask Siete una piccola clinica? Perfetto! nTask è un software di project management per la sanità pensato per le piccole e medie imprese (PMI).

Gestisce progetti, attività, tempo e collaborazione. nTask offre anche strumenti di project management di livello aziendale per identificare e ridurre i rischi del progetto prima che si verifichi un problema. 👀

È stato creato per il settore sanitario? No, non subito, ma è una piattaforma sicura per semplificare la giornata lavorativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di nTask:

Registrare i timesheet del team in un unico luogo

Tenere traccia dei problemi e dei bug noti con la funzionalità/funzione di monitoraggio dei problemi

Gestite le riunioni e la vostra agenda in un unico posto con nTask

Limiti di nTask:

nTask non è progettato per l'assistenza sanitaria e non è conforme alla normativa HIPAA

Alcuni utenti affermano che nTask è difficile da navigare

Prezzi di nTask:

Premium: $3/mese per utente, fatturati annualmente

$3/mese per utente, fatturati annualmente Business: $8/mese per utente, con fatturazione annuale

$8/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda : Contattare per i prezzi

nTask valutazioni e recensioni:

G2: 4.4/5 (17+ recensioni)

4.4/5 (17+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

9. Upland PSA

via PSA di Upland Upland offre diverse opzioni software, e il suo PSA è perfetto per il project management del settore sanitario. Monitorate le spese e i margini, gestite il personale e l'inventario e trovate opportunità di risparmio con Upland PSA.

Se avete bisogno di ulteriori funzioni, Upland PSA fa parte di un vasto ecosistema software. Esistono componenti aggiuntivi per la messaggistica mobile, l'email marketing, l'elaborazione dei dati e la gestione delle conoscenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Upland PSA:

La gestione delle risorse vi aiuta ad assegnare le persone ai progetti giusti in base alle loro competenze

Pianificazione efficiente dei dipendenti in base ai dati storici

Upland PSA si integra con SAP, Sage, Oracle, Jira e altro ancora

Limiti di Upland PSA:

Alcuni utenti affermano che le capacità reportistiche di Upland sono carenti

Upland non è stato progettato per il settore sanitario e non è conforme alla normativa HIPAA

Altri utenti dichiarano di aver avuto esperienze negative con il servizio clienti

Prezzi di Upland PSA:

Contattare per i prezzi

Upland PSA valutazioni e recensioni:

G2: 3.9/5 (oltre 100 recensioni)

3.9/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

10. Suvarna HIMS

via Suvarna HIMS Suvarna è un'azienda con sede in India che offre un software di project management per il settore sanitario. A differenza di altre soluzioni presenti in questo elenco, è stato creato appositamente per il settore sanitario.

È ottimo per gestire attività, progetti e documenti, archiviare informazioni radiologiche e generare report aziendali. Utilizzate il suo sistema di gestione delle informazioni ospedaliere (HIMS) per creare flussi di lavoro per pazienti ricoverati e ambulatoriali, prenotare appuntamenti e gestire i pazienti dal ricovero alla dimissione.

Le migliori funzionalità/funzione di Suvarna HIMS:

Suvarna è conforme a HL7, ICD-10 e altri standard sanitari

Creazione di regole di fatturazione flessibili per i pazienti

Automazioni per l'approvvigionamento dell'inventario

Suvarna è dotato di app separate per i pazienti, i medici e i commerciali

Limiti di Suvarna HIMS:

Suvarna è un'azienda con sede in India, quindi non è necessariamente conforme alla normativa HIPAA

Suvarna non dispone di molte recensioni

Prezzi di Suvarna HIMS:

Contattare per i prezzi

Suvarna HIMS valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 recensioni)

