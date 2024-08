Mappa concettuale vs mappa mentale – Qual è la differenza?

La risposta breve.. mappe mentali e mappe concettuali hanno funzioni distinte. A prima vista, questo non ha senso, perché entrambe sono luoghi di brainstorming di idee.

Ma supponiamo che stiate sviluppando un nuovo processo di onboarding per il vostro dipartimento. Presentereste al vostro team una mappa visiva con 18 approcci casuali? O una con le conoscenze di onboarding vecchie e nuove disposte in un flusso sequenziale?

Le prove dimostrano un efficace trasferimento di conoscenze sul posto di lavoro inizia con il capire come gli altri ricevono le informazioni che vogliamo comunicare. È quasi come chiedersi: "Come posso far sì che il mio team mi legga nel pensiero?"

Il primo passaggio consiste nell'organizzare le nostre idee in qualcosa di tangibile, come un taccuino o un foglio di carta o uno strumento di mappatura mentale come ClickUp . Il passaggio successivo consiste nel pensare alle nostre idee per passare all'azione. 🎯

In questa guida, tratteremo la differenza tra mappe mentali e mappe concettuali, le caratteristiche di ciascun tipo e come utilizzare modelli già pronti per decuplicare la produttività delle mappe!

Differenze tra Mappe Mentali e Mappe Concettuali

La differenza principale tra le mappe mentali e le mappe concettuali è la seguente mappe concettuali è la loro struttura visiva. Ogni mappa guida l'interpretazione e, soprattutto, l'output delle informazioni mostrate.

Date un'occhiata alle cinque più importanti caratteristiche di una mappa mentale rispetto alla Mappa concettuale:

Mappe mentali

Giungere una rete ampia per tutte le idee Concentrarsi su un'idea principale/un singolo problema Usare linee per connettere i sottoargomenti **Brainstorming a modulo libero Ideazione rapida e disordinata

Mappe concettuali

Cattura solo ciò che è rilevante e importante Connessione di più idee/lavoro su larga scala Usare frecce per rappresentare relazioni Analisi approfondita per allinearsi su una soluzione Orientamento al risultato

Utilizzare sempre lo stesso strumento visivo per ogni tipo di idea non è l'approccio migliore per la creatività e l'apprendimento. Quindi, vediamo tutto quello che c'è da sapere sulle mappe mentali e sulle mappe concettuali!

Cos'è una Mappa Mentale o Mind Mapping?

A mappa mentale è un modulo di forma libera con singole parole o frasi chiave relative a un'idea centrale. Aiuta le persone a scrivere i loro pensieri in un flusso di coscienza senza interruzioni o modifiche.

L'idea centrale (obiettivo, argomento o problema) viene cerchiata al centro della pagina. Dal cerchio si tracciano linee verso l'esterno in diverse direzioni per costruire una rete di sottoidee correlate. ✍️

Costruite mappe mentali in ClickUp per suddividere le idee principali

$$$a Quando usare una Mappa Mentale per il vostro progetto

Non è un segreto che le persone preferiscano gli aiuti visivi alle pagine di testo durante le riunioni e le sessioni di lavoro.

Perché le mappe mentali ci fanno sentire in un certo modo quando siamo in una zona creativa. È la disposizione invitante e spaziale che ci permette di far uscire le chiacchiere dal nostro cervello in uno spazio sicuro.

È possibile riorganizzare facilmente la struttura visiva trascinando i rami in percorsi logici in ClickUp

Poi siamo soli con i nostri pensieri mentre ci rigiriamo sulle nostre sedie, aspettando che l'idea giusta si riveli. Prima che ce ne accorgiamo, tutti si ritrovano in una riunione di avvio, dopo la riunione di avvio, per discutere le opzioni.

**Usate una mappa mentale quando volete una porta girevole per la comunicazione e la collaborazione anche dopo la fine della riunione. È il punto di riferimento per conservare le idee buone, cattive e fuori dagli schemi

8 mappe mentali popolari

Aggiungete queste tipi di mappe mentali nella vostra cassetta degli attrezzi organizzativi strategici da prendere in considerazione per il vostro prossimo progetto:

Multi-flow map: Mira a valutare le cause e gli effetti di eventi specifici Mappa a bolle: Spiega le qualità associate a un tema, un argomento o un evento specifico Consultate il nostro i 10 migliori modelli di mappa a bolle per il brainstorming3. Mappa a doppia bolla: Unisce due bolle per mostrare temi correlati. ok, in realtà è un diagramma di Venn, ma "doppia bolla" non è divertente da dire? Grafico ad albero: assomiglia alla sagoma di un albero per la categorizzazione delle informazioni con un argomento centrale alla radice Mappa del dialogo: Migliora la qualità delle conversazioni usando il metodoSistema informativo basato sui problemi approccio a concetti altamente complessi Mappa a cerchio: Definisce un'idea centrale (numero, argomento, simbolo) all'interno di un piccolo cerchio e un cerchio esterno più grande con informazioni correlate Mappa: Suddivide un oggetto fisico in componenti principali e più piccoli per facilitarne l'identificazione. (Il lato sinistro della parentesi indica l'oggetto principale e il lato destro elenca i componenti) Mappa del ragno: Assomiglia alla silhouette di un ragno con temi che si diramano dall'argomento principale

Pro e contro delle mappe mentali

Le mappe mentali sono uno strumento potente e visivo, ma è bene notare i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano:

✅ Pro delle mappe mentali

Rafforzano la comunicazione e il coinvolgimento dei membri del team

Adatta ad ambienti personali, accademici e aziendali

Richiede un lavoro richiesto minimo per costruire e prendere subito le note

Flessibile da ristrutturare in qualsiasi momento

❌ Contro della mappa mentale

Si basa su una semplice gerarchia, che limita il potenziale di scalabilità

Non è pratica da usare per completare le attività del progetto

Ingombra di troppe informazioni

Cos'è una Mappa Concettuale o Concept Mapping?

Se desiderate uno strumento di collaborazione visiva per condividere le conoscenze del gruppo, scalare i flussi di lavoro e aumentare la collaborazione tra team, una mappa concettuale è la soluzione ideale!

Mentre una mappa mentale è una mappa di diagramma di brainstorming a modulo libero una mappa concettuale è un diagramma dall'alto verso il basso destinato a produrre un risultato o un'azione. Analizza e risponde a una domanda guida con una rete di connessioni incrociate. 🔗

Aggiungete un contesto al vostro lavoro collegandovi ad attività, file, documenti e altro ancora in ClickUp

$$$a Quando utilizzare una Mappa concettuale per il progetto

**Queste mappe illustrano le connessioni tra più concetti, quindi in genere includono una maggiore quantità di informazioni. Questo è un motivo chiave per cui i team preferiscono le mappe concettuali alle mappe mentali per delineare e pianificare le strategie.

Prendete questo Mappa del percorso del cliente ad esempio:

Le tecniche di mappatura sono perfette per la costruzione di piani strategici

Questa mappa concettuale racconta visivamente l'esperienza di un cliente con i punti di contatto di un marchio. Fornisce una prospettiva pulita e specifica di ciò che accade in ogni fase del viaggio. Da qui, il team fa riferimento alla mappa concettuale per guidare le decisioni e - indovinate un po' - agire!

3 Tipi principali di Mappa concettuale

Le persone apprezzano una traduzione facile da capire di idee complesse, quindi è importante far capire il punto principale con il giusto tipo di mappatura concettuale. Aiutate il vostro pubblico a visualizzare i risultati con le tre principali mappe concettuali:

Mappa del sistema: mostra le relazioni reciproche tra i singoli componenti per identificare ciò che fa e ciò che non fa parte del sistema. Questo tipo di mappatura concettuale dipende da una profonda conoscenza del problema per ottenere conversazioni produttive Diagramma di flusso: Traccia la sequenza di una decisione, di un processo o di un flusso di lavoro dall'inizio alla fine. Per rappresentare ogni passaggio si utilizzano forme geometriche con un significato specifico. Aiuta la persona che crea questi processi a visualizzare l'ambito, la sequenza, le fasi e le parti interessate coinvolte Mappa della gerarchia: Organizza posizioni e gradi all'interno di un sistema per illustrare le relazioni tra i componenti. La mappa gerarchica più nota è quella di un'aziendagrafico aziendale per mostrare la struttura interna e le responsabilità dei suoi dipartimenti e dei suoi dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/clickup-whiteboards.png

/$$$img/

Disegnate a mano libera, aggiungete immagini, scrivete note e trasformate le idee in attività di ClickUp

Le mappe concettuali richiedono più lavoro delle mappe mentali? assolutamente sì. Ma ricordate che l'output della mappatura concettuale è destinato a cose come la documentazione ufficiale, conservazione della memoria , e una migliore formazione. 🧑‍💻

Pro e contro delle mappe concettuali

Ecco alcuni vantaggi e svantaggi da tenere a mente quando si prende in considerazione la mappatura concettuale:

✅ Pro delle mappe concettuali

Rappresenta la conoscenza tacita nei progetti (conoscenza basata sull'esperienza di una persona)

Consolida le informazioni per spiegare rapidamente concetti complessi e a più passaggi

Aiuta a identificare i colli di bottiglia, le lacune e i requisiti per raggiungere un obiettivo

Progettata intenzionalmente per alimentare il pensiero critico

❌ I contro della mappa concettuale

La condivisione delle mappe concettuali con i membri del team richiede la presentazione di tutti i fatti e le informazioni

Le informazioni devono essere disposte in un formato di facile lettura, altrimenti il pubblico sarà confuso

Possibilità di un effetto domino in caso di modifiche a un solo concetto

