Lucidchart vs Visio: Quale strumento di diagramma è migliore nel 2024?

Che siate project manager, titolari di un'azienda o studenti seriamente organizzati, a volte è meglio fare un po' di brainstorming prima di realizzare un'idea. Un tempo le più grandi menti del mondo annotavano le loro idee sui tovaglioli, oggi usano strumenti di diagramma.

Ma invece di fare diagrammi su un quaderno di schizzi vecchio stile, potete collaborare con altre persone con una piattaforma di diagrammi in tempo reale. Software di diagramma permette di fare brainstorming su idee di prodotto, di mappare un grafico organizzativo e di visualizzare dati da soli o con un gruppo di persone. L'unico limite è la vostra immaginazione. ✨

Se state cercando il miglior strumento per i diagrammi, potreste aver ristretto la vostra ricerca a Lucidchart e Visio. Queste opzioni sono molto popolari tra gli utenti individuali e le aziende, ma hanno i loro pro e contro.

In questa guida vi forniremo una panoramica approfondita del braccio di ferro tra Visio e Lucidchart. Scoprite le funzioni principali, i prezzi e le differenze tra le due piattaforme per trovare l'opzione giusta per la vostra situazione.

Inoltre, vi sveleremo una solida alternativa a Lucidchart e Visio che vi farà fare i salti di gioia. Andiamo! 🕺

Che cos'è Lucidchart?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Lucidchart-product-example.gif Lucidchart vs Visio: Esempio di produttività di Lucidchart /$$$img/

Via LucidchartLucidchart è un'applicazione di diagrammi basata esclusivamente sul Web. Lucidchart è stato progettato specificamente per collaborazione in tempo reale che consente anche ai team più grandi di visualizzare idee complesse in un unico luogo. Se dovete mettere d'accordo un team numeroso, Lucidchart consente a tutti di accedere al diagramma e modificarlo contemporaneamente.

I team usano Lucidchart per:

Costruire mappe dei processi

Mappare i percorsi degli utenti

Organizzare i team

Determinare i flussi di dati

Diagrammi UML

Questo strumento drag-and-drop è dotato anche di una formattazione a condizioni user-friendly che consente di creare rapidamente grafici sofisticati.

Gli utenti Mac e Linux amano Lucidchart perché opera nel cloud. Questo software è noto per la sua compatibilità con qualsiasi dispositivo (compresi gli Android) o sistema operativo.

Funzionalità/funzione di Lucidchart

Quando si confronta Lucidchart con Visio, è importante analizzare il rapporto qualità-prezzo. Ecco le funzionalità/funzione più interessanti di Lucidchart.

Co-authoring a distanza

In assenza di una lavagna online, Lucidchart è un'ottima opzione per i team remoti che hanno bisogno di una lavagna per le loro attività strumento per la lavagna online . Ma è anche un'ottima opzione per gli studenti che pianificano una presentazione insieme, soprattutto se non si vuole attraversare il campus per riunirsi con il gruppo.

Indipendentemente dal caso d'uso, la funzionalità di co-autorialità remota di Lucidchart permette a tutti di collaborare allo stesso grafico contemporaneamente. Include una chat in editor in cui tutti condividono i propri pensieri, oltre a una sezione di commenti in cui è possibile taggare i membri del team.

bonus:**_

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/69659/software-per-diagrammi-uml/ software per diagrammi UML _*/%href/**_

!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Lucidchart-Collaborative-Cursors-Example.jpg Esempio di cursore collaborativo di Lucidchart /$$$img/

La funzionalità di cursore collaborativo di Lucidchart evidenzia in tempo reale tutti gli elementi del file

Ancora meglio, Lucidchart dispone anche di cursori collaborativi, in modo da poter vedere chi si trova in una posizione all'interno di Lucidchart.

Contestualizzazione dei dati

Non è necessario copiare e incollare i dati in Lucidchart. Lucidchart consente di collegare alla piattaforma le origini dati e le metriche per costruire rapidamente diagrammi ricchi di dati.

È sufficiente impostare il collegamento dei dati per inserirli manualmente. Oppure, se avete fretta, lasciate che lo strumento di visualizzazione automatica di Lucidchart metta tutto insieme per voi.

Spazio di archiviazione dei documenti

Documentate le vostre conoscenze istituzionali invece di disperderle nelle finestre In arrivo o nei dischi locali del team. Lucidchart archivia i documenti e li rende disponibili a tutti in un ambiente cloud in tempo reale. Pensate a questo come a un luogo centralizzato per gestire tutti i vostri diagrammi e documenti.

Questo però non significa che tutti possano accedere a tutti i file Lucid. Gli amministratori possono personalizzare l'accesso all'account, quindi se avete bisogno di mantenere un livello esecutivo sessioni di lavagne online sotto controllo, è un'opzione.

Integrazioni

Con Lucidchart, siete liberi di rimanere con il vostro attuale stack tecnologico. Questa piattaforma dispone di connettori per:

Area di lavoro di Google, incluso Google Drive

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

È inoltre possibile incorporare i documenti Lucidchart nelle tecnologie già utilizzate dal team o importare i file in Lucidchart per facilitare la collaborazione.

Lucidscale

Questa funzionalità/funzione è più adatta a chi si occupa di IT e di dati, ma se siete voi, amerete Lucidscale. Si tratta di una derivazione di Lucidchart che visualizza i dati in AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). Se avete bisogno di aiuto per la governance dei dati, questo visualizzerà ogni angolo del vostro ambiente cloud.

Prezzi di Lucidchart

**Gratis

Individuale: $7,95/mese per utente

$7,95/mese per utente Team: $9/mese per utente

$9/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Che cos'è Visio?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Microsoft-Visio.png Lucidchart vs Visio: Diagramma di flusso di Visio /$$$img/

Via VisioMicrosoft Visio è una soluzione per la creazione di diagrammi che esiste dal 1992. È possibile acquistare Visio come app indipendente, ma viene fornito anche con ogni Microsoft Office sottoscrizione commerciale 365.

Quando ci si iscrive a Visio, si ottiene l'accesso immediato a migliaia di modelli e forme personalizzabili. Se avete bisogno di un diagramma ma non volete crearne uno voi stessi, basta scorrere un modello o una forma di Visio dalla libreria per partire alla grande.

Visio include funzionalità di collaborazione in tempo reale tra membri del team approvati. Gli amministratori controllano chi vede cosa, quindi la piattaforma è nota per essere privata e sicura.

Funzionalità/funzione di Visio

Visio condivide molte somiglianze con Lucidchart come software per diagrammi di flusso, ma diverse funzionalità/funzione lo distinguono.

Libreria di forme e modelli

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Microsoft-Visio-product-example-1400x723.png Esempio di prodotto Microsoft Visio /$$$img/

Creare diagrammi di flusso in Visio

In questo caso non sono necessarie competenze grafiche. Visio è ideale per i principianti e per gli utenti multipli, poiché viene fornito con 250.000 forme nella sua libreria, tra cui:

Diagrammi di flusso

Diagrammi di rete

Grafici degli organi

Piani di lavoro

Processi aziendali

Tuttavia, è necessario avere una sottoscrizione aggiornata a Visio per accedere a forme e modelli premium. Potrebbe essere necessario pagare un extra se si desiderano modelli di diagrammi più complessi, come le mappe dell'architettura cloud o i processi aziendali.

Origini dati

Se siete già clienti Microsoft, è facile inserire dati in Visio per la creazione di diagrammi. Il programma esegue il porting dei dati da Excel o SQL Server, ma può anche generare automaticamente un diagramma e reinserirlo nel file Excel. Quando le funzionalità/funzione di Excel per la creazione di diagrammi non sono sufficienti, Visio colma le lacune.

Integrazioni

Per Microsoft è importante mantenere le cose all'interno del proprio ambiente, e noi lo rispettiamo. Gli utenti Microsoft esistenti possono essere certi che i file di Visio si collegheranno senza problemi ad altre proprietà Microsoft, tra cui:

Teams

Power BI

Power Automazione

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Accessibilità

Le impostazioni di accessibilità di Visio si guadagnano una A+ da parte nostra. Ogni sottoscrizione di Visio è dotata di funzionalità/funzione di accessibilità, tra cui:

Narratore

Controllo dell'accessibilità

Immagini ad alto contrasto

Se la vostra azienda si impegna per l'accessibilità e l'inclusione, Visio rende sicuramente i diagrammi più accessibili a tutti.

Web e app desktop

Visio offre un'app web a tutti gli abbonati, anche se la sottoscrizione aggiornata include anche l'accesso alla versione desktop.

Mentre la versione web è sempre accessibile e aggiornata, la versione desktop genera automaticamente visualizzazioni da origini dati come Excel o Azure.

È inoltre ideale per i dispositivi touch-enabled, se si desidera scarabocchiare con il dito anziché con il mouse. E se si desidera modificare i diagrammi offline, questo è disponibile nella versione desktop.

Prezzi di Visio

Piano 1: $5/mese per utente

$5/mese per utente Piano 2: $15/mese per utente

Visio vs. Lucidchart: Funzionalità/funzione a confronto

Nella battaglia tra Lucidchart e Visio, è difficile scegliere un chiaro vincitore. Entrambe le piattaforme hanno i loro pro e i loro contro, quindi la scelta del miglior strumento per i diagrammi dipende dagli obiettivi e dalle preferenze dell'utente.

Sia Lucidchart che Visio consentono di:

Creare diagrammi con un'interfaccia utente intuitiva e drag-and-drop

Co-autori di diagrammi in tempo reale

Integrare dati da altre fonti

Gestire l'accesso degli utenti

Detto questo, si differenziano in alcune aree chiave.

**Lucidchart si integra con una manciata di app di terze parti, mentre Microsoft si integra solo con i suoi strumenti proprietari. Questo va bene se siete già utenti Microsoft, ma se utilizzate un mix di tecnologie diverse, Visio potrebbe essere più limitante

Desktop vs. web: Lucidchart è orgoglioso di essere un'app basata sul web, quindi è possibile accedervi su qualsiasi dispositivo o piattaforma. È possibile accedere a Visio nel cloud, quindi non buttate via il vostro Macbook. Ma se si desidera la versione desktop di Visio, più potente, è necessario un computer Windows

Lucidchart è orgoglioso di essere un'app basata sul web, quindi è possibile accedervi su qualsiasi dispositivo o piattaforma. È possibile accedere a Visio nel cloud, quindi non buttate via il vostro Macbook. Ma se si desidera la versione desktop di Visio, più potente, è necessario un computer Windows Accessibilità: Lucidchart ha alcune funzionalità di accessibilità, ma non le mette in primo piano come fa Visio. Se ci si affida a uno screen reader o ad altre tecnologie assistive, Visio è più compatibile

Lucidchart ha alcune funzionalità di accessibilità, ma non le mette in primo piano come fa Visio. Se ci si affida a uno screen reader o ad altre tecnologie assistive, Visio è più compatibile Modelli : Visio ha più modelli di Lucidchart, ma è necessario passare alla sottoscrizione più costosa per accedervi tutti

Visio ha più modelli di Lucidchart, ma è necessario passare alla sottoscrizione più costosa per accedervi tutti $$$a : La sottoscrizione standalone di Visio è un po' più economica di Lucidchart, anche se entrambi sono piuttosto convenienti. Il problema è che Visio offre funzionalità/funzione premium esclusive, per cui potrebbe essere necessario pagare un account di $$a/mese per accedere a ciò che serve, che è il doppio del prezzo di Lucidchart. Poiché Visio fa parte della suite Microsoft, potreste già averne accesso se avete una sottoscrizione commerciale a Microsoft 365

Se non siete sicuri di quale di questi strumenti per i diagrammi di flusso sia più adatto a voi, ecco il nostro voto in base alle diverse esigenze.

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa a Lucidchart vs Visio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Lucidchart vs Visio: Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Riconosciamo che Lucidchart e Visio hanno i loro lati positivi. Ma per quanto queste due piattaforme siano utili, non possono competere con la nostra piattaforma di produttività che combina tutti i diagrammi, le attività, le conversazioni, i report e i modelli. 🕯️

ClickUp è una piattaforma unica e completa che riunisce tutti i dati e gli strumenti di collaborazione in un unico luogo. Non è più necessario passare da una piattaforma all'altra o da un software all'altro: basta accedere a ClickUp per fare tutto.

Certo, ci sono i diagrammi, ma ClickUp è molto più di uno strumento di diagramma. Se preferite strumenti di mappatura dei processi di lavoro personalizzabili, li abbiamo. Mappe mentali e grafici Gantt? ClickUp ha un'ampia gamma di strumenti per la mappatura dei processi di lavoro robusta raccolta di modelli di diagrammi già pronti per l'uso per snellire seriamente la vostra giornata lavorativa. 🤩

Brainstormare meglio con le mappe mentali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image-36.png Progetto di rilascio delle mappe mentali di ClickUp /$$$img/

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per ottenere uno schema visivo definitivo Software per la mappa mentale permette di visualizzare un'idea prima di realizzarla. Si tratta di un'opzione indispensabile per progetti o processi complicati. Dopo tutto, non si vuole investire molto tempo in un'idea se poi si cambia idea.

Prima di fare qualsiasi cosa, mappatela con una mappa Mappa mentale di ClickUp . Connettete idee, attività e flussi di lavoro all'interno della vostra dashboard ClickUp e convertiteli in progetti attuabili in pochi clic. Tutto è condivisibile anche con il vostro team, in modo che possiate smettere di giocare a email tag e concentrarvi sulla cura dell'azienda.

Le mappe mentali di ClickUp possono essere basate su attività o su nodi:

**Se le vostre attività sono già state inserite in ClickUp e avete solo bisogno di determinare un flusso di lavoro o un ordine per le cose, create una Mappa mentale basata sulle attività. ClickUp semplifica l'aggiunta, la modifica e l'eliminazione di attività dalla Mappa mentale senza dover lasciare il brainstorming

Nodo: Non sapete da dove iniziare? Nessun problema. Generate idee come nodi di un documento di brainstorming. Quando siete soddisfatti della vostra Mappa Mentale, convertite i nodi in attività in modo che tutti inizino a lavorare il prima possibile

Collaborare visivamente con le lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CleanShot-2022-08-15-at-19.52.27.png Lucidchart vs Visio: Diagramma circolare semplice in lavagne online ClickUp /$$$img/

Aggiungete forme, testi, oggetti e convertite gli elementi del vostro diagramma circolare in attività di ClickUp Whiteboards Lavagne online di ClickUp è uno strumento di diagramming basato su cloud. Come Lucidchart e Visio, consente al team di collaborare in tempo reale. Aggiungete un ulteriore contesto caricando immagini, aggiungendo collegamenti o collegando risorse alle vostre lavagne online.

Utilizzate le Lavagne online per:

Sessioni di brainstorming

Strategie

Creazione di wireframing

Mappa dei dati

Creazione di flussi di lavoro

Diagramma del contesto

ClickUp è l'unica lavagna virtuale al mondo che vi dà la possibilità di creare diagrammi e convertirli in attività sullo stesso schermo. Siamo qui per accelerare il processo di ideazione in modo che possiate passare alla parte migliore: l'esecuzione delle vostre grandi idee. 💡

Risparmiare tempo con i modelli

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Fishbone-Diagram-Template-1400x813.png Diagramma a spina di pesce /$$$img/

Mettete in mostra il vostro diagramma a lisca di pesce personalizzando uno dei numerosi modelli di ClickUp

Non per vantarci, ma ClickUp è rinomato per i modelli. Davvero. Abbiamo un modello per qualsiasi cosa.

Certo, Lucidchart e Visio offrono modelli per i diagrammi, ma Da fare hanno anche modelli per la gestione delle agenzie, delle risorse umane, del piano informatico o della programmazione? Noi abbiamo tutto questo e anche di più. Modelli per ClickUp riducono il tempo dedicato alla creazione e alla formattazione dei documenti. Con ClickUp, potete inserire i vostri splendidi diagrammi e tornare rapidamente al lavoro. Che ne dite di questa facilità d'uso?

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Tutto insieme in ClickUp

Quando si parla di Lucidchart e Visio, entrambi sono opzioni popolari per la creazione di diagrammi in tempo reale. Ma anche con queste piattaforme, si salta da una parte all'altra gestione delle attività software, chattare con il team e documentazione. A noi sembra piuttosto frenetico.

Fermate la follia e portate tutto il vostro lavoro (e intendiamo proprio tutto) in un unico posto con ClickUp. Risparmiate tempo con una configurazione intuitiva che lavora sodo per non costringervi a farlo. 🌻

Non siete convinti? Provate voi stessi. Creare subito un'area di lavoro di ClickUp -è Free Forever per sempre!