10 Software per la creazione di grafici PERT per i progetti nel 2024

Il software per la creazione di diagrammi è un must se voi o il vostro team vi affidate a strumenti come Grafico PERT per il project management e il monitoraggio dei progetti. Questi diagrammi di flusso di lavoro altamente visivi rendono valutazione del progetto e l'analisi sono un gioco da ragazzi. 🍃 Modelli di grafico PERT e il software sono stati progettati per aiutarvi a creare i diagrammi più velocemente, in modo che i vostri progetti possano essere avviati il più rapidamente possibile. Faranno risparmiare tempo prezioso al vostro team, vi aiuteranno a evitare colli di bottiglia o contrattempi e massimizzeranno la vostra efficienza dall'inizio alla fine. Ma Da fare per trovare il miglior strumento grafico PERT per il vostro progetto? È qui che entriamo in gioco noi.

Seguiteci per scoprire le funzionalità/funzione chiave di ogni diagramma PERT e per accedere a un confronto approfondito dei 10 migliori software per grafici PERT per il project management.

Cosa si deve cercare in un creatore di grafici PERT?

I grafici PERT (Project Evaluation Review Technique) rappresentano visivamente la Sequenza dei progetti. Suddividono progetti complessi in singole attività per pianificare e gestire in modo semplice la tabella di marcia.

La chiave è trovare lo strumento perfetto per il project management che sia compatibile con i diagrammi PERT, sia che il team li utilizzi come strumento di pianificazione e gestione tecnica di visualizzazione nella fase di brainstorming o dall'inizio alla fine come roadmap.

Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si sceglie un modello o uno strumento di grafico PERT per i propri progetti:

Diversi modelli di project management e distrumenti di miglioramento dei processi per migliorare il piano e l'analisi del progetto

Compatibile con il budget per preservare le risorse del progetto

Compatibilità con altri dispositivi

Integrazione con altri strumenti di project management

Modelli di grafico PERT personalizzabili per accelerare il processo di impostazione

Funzionalità di monitoraggio del progetto, delle attività cardine e delle attività per rispettare i tempi e il budget previsti

Funzionalità di comunicazione e collaborazione in tempo reale per aiutare i membri del teama lavorare insieme più velocemente ## I 10 migliori software per grafici PERT da usare nel 2024

Passando al setaccio decine di strumenti di visualizzazione dei dati non fa parte di un flusso di lavoro ottimizzato. Soprattutto quando le attività essenziali del progetto vi chiamano a gran voce.

Da parte nostra, abbiamo terminato la parte difficile e abbiamo ristretto il campo dei 10 migliori strumenti software per i grafici PERT presenti sul mercato. Basta confrontare le loro funzionalità/funzioni chiave, i limiti, i prezzi e le recensioni per scegliere lo strumento migliore per le vostre esigenze.

Disegnate connessioni tra qualsiasi forma o supporto sulla vostra Lavagna online per costruire il vostro diagramma di flusso in ClickUp

ClickUp è il software di produttività all-in-one per eccellenza, progettato per riunire i lavori di tutte le app in un'unica piattaforma dinamica. Con oltre 15 viste flessibili, dashboard personalizzabili, documenti e altro ancora integrati direttamente nello strumento, è la soluzione ideale per i team che gestiscono progetti complessi in diversi settori.

ClickUp semplifica la creazione di un grafico PERT con centinaia di ricche funzionalità di project management e molteplici modi di visualizzare la sequenza temporale del progetto. Utilizzate le lavagne online di ClickUp per costruire il vostro diagramma insieme al team senza sovrapposizioni, quindi convertite qualsiasi oggetto sulla vostra lavagna direttamente in un'attività fattibile per mettere in moto le vostre idee.

Siete più fan delle mappe mentali? Nessun problema. ClickUp Mappe mentali permettono di tracciare relazioni tra attività e idee per costruire concetti in pochi secondi.

Inoltre, ClickUp offre un'estesa libreria di modelli per ogni caso d'uso, tra cui modelli di diagrammi di flusso , modelli di mappa del sito e il template Modello di grafico PERT di ClickUp . È versatile, personalizzabile e, soprattutto, è completamente gratuito.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti per il project management come Slack, Asana, Sentry, Teams di Microsoft, OneDrive e GitHub

Oltre 100 strumenti precostituitiAutomazioni per generare le dipendenze tra le attività, completare quelle di routine ed eliminare il lavoro di routine

Più di 1.000 modelli per ogni tipo di progetto, dai grafici PERT a un semplice diagramma di Gantt

Molteplici visualizzazioni per tenere traccia dei tempi del progetto, dello stato di avanzamento delle singole attività, della produttività dei membri del team e altro ancora

Dashboard personalizzati e opzioni di condivisione per gli stakeholder, i membri del team, i project manager e altri soggetti importanti

Limiti di ClickUp

Può essere un po' difficile imparare a padroneggiare le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp

ClickUp AI non è disponibile per gli utenti del piano Free Forever, ma è disponibile una versione di prova gratuita

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.800+ recensioni)

4,7/5 (8.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Edraw Max

via Edraw Max Edraw Max è uno strumento di diagramma di Wondershare. Questo software consente di creare facilmente un grafico PERT, un diagramma di rete, un diagramma di flusso o una presentazione aziendale dall'aspetto professionale.

Il generatore di grafici PERT di Edraw Max utilizza il metodo percorso critico (CPM) per aiutarvi a gestire ogni aspetto del vostro progetto. Lo si può usare per pianificare le attività, monitorare i progetti, prevenire i colli di bottiglia e mantenere il team in orario.

Le migliori funzionalità/funzione di Edraw Max

Oltre 200 modelli di grafici PERT, tabelle Kanban, diagrammi di Gantt, diagrammi di rete, grafici della struttura di ripartizione del lavoro, diagrammi di sviluppo software, grafici a barre e altro ancora

Compatibile con Windows, macOS, Linux e la maggior parte dei browser

Rendi i tuoi grafici PERT visivamente accattivanti creando vettori SVG, inserendo immagini PNG o JPG e utilizzando codici di colore

Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, aggiornamento delle stime di durata, gestione delle interdipendenze tra le attività e gestione del progetto senza intoppi dall'inizio alla fine

Limiti di Edraw Max

Alcune recensioni menzionano l'impossibilità di distribuire Edraw Max su più computer utilizzando una sottoscrizione individuale

Alcuni utenti hanno difficoltà a scalare le immagini e le icone

Prezzi di Edraw Max

Sottoscrizione individuale: $99/anno

$99/anno Piano individuale a vita: 198 dollari di pagamento una tantum

198 dollari di pagamento una tantum Piano bundle individuale a vita: $245 una tantum

$245 una tantum Sottoscrizione per team: $119/anno per utente

$119/anno per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Edraw Max valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

3. Creately

via Creately Creately è un'applicazione visiva software di collaborazione che lavora bene per la creazione di grafici PERT. Passate rapidamente attraverso l'ideazione, le fasi di piano, l'esecuzione, la consegna e la revisione utilizzando i vari quadri e modelli della piattaforma.

I team possono utilizzare Creately per fare brainstorming, gestire progetti, acquisire conoscenze, monitorare le date di fine e creare strutture visive per documenti complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Centinaia di modelli forniscono tutto ciò che serve per il project management, compresi utiliEsempi di grafici PERT per iniziare

Le integrazioni con Slack, Confluence e Google Drive aiutano a centralizzare il lavoro

Il visual canvas intelligente offre ai team uno spazio personalizzabile per condividere idee e conoscenze con libertà creativa

Funzionalità/funzioni avanzate consentono di impostare durate stimate e date di scadenza, di allocare le risorse e di monitorare le impostazioni delle competenze

Limiti di Creately

Alcune recensioni menzionano problemi di immagini e documenti che non vengono salvati correttamente o che scompaiono dalle cartelle

Il piano Free non consente l'accesso alle funzionalità/funzioni avanzate e ha un limite di 5 GB di spazio di archiviazione

Prezzi di Creately

Free

Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $149/mese per utenti illimitati

$149/mese per utenti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4.4/5 (900+ recensioni)

4.4/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

4. Disegno intelligente

via Disegno intelligente SmartDraw è uno strumento di diagramma per progetti su larga scala con funzioni di livello aziendale. Presenta modelli, strumenti e simboli per grafici PERT, mappatura dei processi, pianificazione dei flussi di lavoro e altro ancora.

I team possono utilizzare SmartDraw per monitorare lo stato del progetto e generare diagrammi a partire dai dati esistenti, risparmiando tempo e denaro nel lungo periodo. Un sacco di fantastici Alternative a SmartDraw esistono per chi ha già provato questo. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di SmartDraw

Il grafico PERT di base presenta un modello con la data di inizio e di fine del progetto e diverse attività intermedie

Oltre 1.000 modelli di diagrammi per settori che vanno dal marketing all'ingegneria

Integrazioni con Microsoft Office, Google Area di lavoro e altro ancora

Funzione di importazione ed esportazione di Visio

Limiti di SmartDraw

Le recensioni degli utenti riportano frequenti crash, con conseguente perdita di lavoro

Le recensioni menzionano la mancanza di personalizzazioni, colori, bordi e altri strumenti visivi per migliorare il modello PERT di base

Prezzi di SmartDraw

Individuo: $9,95/mese

$9,95/mese Teams: $8,25/mese per utente (minimo tre utenti)

$8,25/mese per utente (minimo tre utenti) Sito: $2.995/anno per azienda

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

4,6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

5. MindOnMap

via MindOnMap MindOnMap è un semplice strumento di mappatura mentale con un grafico PERT integrato. È stato progettato per ispirare la creatività e dare vita a idee professionali e personali con immagini semplici e una piattaforma basata su browser.

MindOnMap consente anche di condividere i grafici PERT completati con colleghi e collaboratori, assegnare attività e monitorare progetti complessi in uno spazio semplificato e creativo.

Le migliori funzionalità/funzione di MindOnMap

Esportazione dei grafici PERT in formato PDF, PNG, JPG e SVG per facilitare la condivisione con il team e gli stakeholder

La funzionalità/funzione di cronologia salva i grafici PERT creati in precedenza per poterli consultare

Utilizzo di forme arrotondate e rettangolari dei nodi del grafico PERT, oltre a forme personalizzate di MindOnMap per una maggiore varietà

Connessione delle attività cardine tramite frecce diverse con testo personalizzabile per descrivere ogni attività e sottoattività secondaria

Limiti di MindOnMap

La versione Free ha un accesso limitato alle funzionalità/funzione e filigrana su tutte le esportazioni

È difficile valutare l'esperienza tipica dell'utente a causa della mancanza di recensioni sulle piattaforme più diffuse

Prezzi di MindOnMap

**Gratis

Mensile: $10/mese per utente

$10/mese per utente Annuale: $120/anno per utente

Valutazioni e recensioni di MindOnMap

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Miro

via Miro Miro è un'area di lavoro digitale con un modello di diagramma PERT per grandi team e progetti. Mette in connessione i membri del team su una piattaforma visiva che offre l'accesso a progetti creativi strumenti di sviluppo progettati per accelerare i tempi di completamento.

Utilizzate Miro per ottimizzare il project management, promuovere una cultura incentrata sul cliente e mantenere uno spazio reciproco tra i team. Per chi ha già provato questa soluzione, ci sono molti Alternative a Miro tra cui scegliere. ✨

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

La collaborazione in tempo reale e gli input a mano libera sulle Bacheche semplificano il brainstorming con i membri del team in remoto

Utilizzare il modello del diagramma PERT per identificare le attività, elencare le dipendenze, definire le attività cardine del progetto e identificare il percorso critico

Sperimentate altri modelli per utilizzare una serie di funzionalità/funzione come la documentazione dei flussi e la mappatura mentale

Accesso a una suite di funzionalità innovative, tra cui strumenti per la visualizzazione dei dati in tempo reale, la facilitazione di workshop e la creazione di diagrammi

Limiti di Miro

Il piano Free è limitato a tre schede modificabili e non consente l'accesso alla maggior parte delle funzionalità/funzione di Miro

Le recensioni dei gestori del progetto e dei team menzionano problemi dovuti alla mancanza di integrazione con gli strumenti Microsoft e Google

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (5.100+ recensioni)

4,8/5 (5.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

7. Figma

tramite Figma Figma è una piattaforma basata su cloud per team di sviluppo e progettazione di prodotti. Consente ai gestori del team di condividere i prototipi e di aiutare i team a creare, testare e terminare i loro prodotti il più rapidamente possibile.

L'esempio del grafico PERT di Figma è un modello semplice che aiuta a mappare la traiettoria del progetto utilizzando uno spazio visivo. Lavorate a fianco del vostro team in tempo reale per mantenere un flusso di lavoro efficiente con un'eccellente visibilità dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Imparate a creare i grafici PERT utilizzando la guida di Figma con passaggi inclusi nel modello

Migliorate la funzione con i plugin che personalizzano l'esperienza vostra e del vostro team

I team di sviluppo possono utilizzare le funzionalità di prototipazione per simulare il flusso delle applicazioni e migliorare i loro progetti

Migliorate il vostro project management con una tabella di progetto a colori, comodi widget e componenti aggiuntivi personalizzati

Limiti di Figma

La versione Free ha un limite di tre file Figma e non consente l'accesso a molte funzionalità/funzioni avanzate

Le recensioni degli utenti riportano una curva di apprendimento ripida per familiarizzare con gli strumenti di Figma e la mancanza di alcune funzioni essenziali

Prezzi di Figma

Starter: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Professionale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Organizzazione: $45/mese per utente

$45/mese per utente Azienda: $75/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (900+ recensioni)

4.7/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

8. Nulab Cacoo

via Nulab Cacoo Cacoo di Nulab è un prodotto software di diagramming perfetto per creare grafici PERT, diagrammi di flusso, mappe mentali, wireframe, ecc e altro ancora. È progettato per il brainstorming e la collaborazione, consentendo la condivisione di piani e programmi con i membri del team in tempo reale.

Cacoo dispone di una libreria di modelli, da quelli PERT ai diagrammi di ingegneria del software. Utilizzatelo per mantenere tutti i vostri progetti organizzati e in regola.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nulab Cacoo

Le funzioni di video e chattare all'interno dell'app consentono di connettersi con i membri remoti del team per una collaborazione diretta

Permette a più utenti di modificare lo stesso grafico PERT contemporaneamente per una collaborazione in tempo reale

Visualizza la cronologia delle revisioni per monitorare come il grafico PERT è cambiato e cresciuto durante il ciclo di vita del progetto

Integrazione di Cacoo con gli altri strumenti di Nulab, Backlog, Typetalk e Nulab Pass

Limiti di Nulab Cacoo

Le recensioni degli utenti riportano ritardi nella creazione di diagrammi visivi e grafici PERT, che rendono il lavoro da remoto più lento

Il piano Free non consente l'accesso a diverse funzionalità/funzioni avanzate ed è limitato a sei fogli

Prezzi di Nulab Cacoo

**Free

Pro: $6/mese per un utente

$6/mese per un utente Team: $6/mese per utente

Nulab Cacoo valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (150+ recensioni)

4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

9. Lucidchart

tramite Lucidchart Lucidchart è un'applicazione di piattaforma di collaborazione visiva per grafici PERT, lavagna online, diagrammi e organigrammi. Utilizzate il modello PERT o caricate un file CSV esistente per importare i dati esistenti e velocizzare il processo.

I team possono collaborare attraverso la piattaforma Lucidchart e monitorare progetti complessi di tutte le dimensioni con accesso editoriale e di sola visualizzazione personalizzabile. Se siete curiosi di sapere come si colloca, confrontate Lucidchart vs. Visio e vedere quale strumento di diagramming ha la meglio. 🎂

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Utilizzate il generatore di grafici PERT per collaborare e visualizzare con tutto il vostro team in tempo reale

Importazione di dati di grafici PERT esistenti da Microsoft Excel per valutare e pianificare i progetti in modo più efficace

Personalizzate i modelli e le forme da utilizzare per tutti i futuri grafici PERT e salvate i vostri preferiti nella barra degli strumenti

Visualizzazione della struttura organizzativa e dei processi del team per ottimizzare il flusso di lavoro e portare a termine i progetti più velocemente

Limiti di Lucidchart

Alcune recensioni di utenti riportano una curva di apprendimento ripida e la mancanza di tutorial

Il piano Free è limitato a una selezione di funzionalità/funzioni di base e a un massimo di tre documenti

Prezzi di Lucidchart

**Gratuito

Individuo: $7,95/mese per un utente

$7,95/mese per un utente Team: $9/mese per utente

$9/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4.5/5 (4.700+ recensioni)

4.5/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.900+ recensioni)

10. Paradigma visivo

tramite Paradigma visivo Visual Paradigm è una piattaforma di presentazione con uno strumento grafico PERT online. Lo si può usare per pianificare la data di inizio e di fine del progetto, identificare le dipendenze, programmare le attività e coordinare le attività del progetto.

Grazie agli strumenti costruiti per i team di sviluppo software, Visual Paradigm può aiutare a trasformare le idee in progetti accurati costruiti in base ai requisiti. Inoltre, i membri del team di qualsiasi livello possono creare forme e connettori con un solo clic e utilizzare la guida di allineamento per una posizione precisa.

Le migliori funzionalità di Visual Paradigm

I membri del team possono modificare contemporaneamente i grafici PERT e altri diagrammi per una collaborazione senza soluzione di continuità

Creazione di forme personalizzate e di stencil caricando immagini SVG, JPG e PNG da utilizzare nel grafico PERT

Stampare i diagrammi o esportarli in immagini per facilitare la condivisione del lavoro con gli altri

L'integrazione con le applicazioni di Microsoft Office e la possibilità di importare gli stencil di Visio accelerano il flusso di lavoro

Limiti di Visual Paradigm

Alcune recensioni di utenti menzionano l'interruzione del flusso di lavoro risultante dalla mancanza di funzionalità/funzione di collaborazione

La versione Free non consente l'accesso a funzionalità/funzioni avanzate, come la creazione di grafici di processo, ed è limitata a un solo utente

Prezzi di Visual Paradigm

**Gratis

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Avanzato: $11/mese per utente

$11/mese per utente Combo: $20/mese per utente

Visual Paradigm valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (15+ recensioni)

Dal piano all'esecuzione

Il software per i grafici PERT è essenziale per un project management, un piano e un'esecuzione efficienti. Modelli intuitivi consentono di suddividere facilmente progetti complessi in parti gestibili, di allocare le risorse e di visualizzare la sequenza temporale del progetto.

Se ciò non bastasse, un modello o uno strumento per il grafico PERT può aiutare i team a collaborare in modo efficace, a monitorare lo stato di avanzamento e a identificare potenziali colli di bottiglia.

Con ClickUp potete creare facilmente qualsiasi tipo di diagramma di flusso di lavoro e accedere a centinaia di altri strumenti di project management per aiutarvi a visualizzare e monitorare lo stato del progetto.

Perché aspettare? Portate il project management al livello successivo. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp -È gratis! 🌻