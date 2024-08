8 strumenti BPM più importanti nel 2024 (pro, contro, prezzi)

cercate il miglior software BPM? Gestione dei processi aziendali è uno dei processi più essenziali per qualsiasi azienda. Consente di ottimizzare i flussi di lavoro per garantire che tutto scorra nel modo più fluido possibile.

tuttavia, il BPM è un processo complesso, quindi non si può usare uno strumento qualsiasi, giusto?

È necessario uno strumento BPM specializzato.

Si tratta di una piattaforma dedicata all'ottimizzazione e all'automazione di tutti i processi e flussi di lavoro aziendali.

In questo articolo, spiegheremo cosa Il software BPM è e mettiamo in evidenza otto popolari strumenti BPM disponibili oggi. Esamineremo le caratteristiche principali, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni dei clienti per aiutarvi a scegliere il migliore!

Iniziamo!

I migliori 8 strumenti BPM nel 2023

Ecco un elenco degli otto principali strumenti di gestione dei processi aziendali che vi aiuteranno a ottimizzare qualsiasi processo di lavoro nel 2023:

1. ClickUp

ClickUp è il sito del mondo #software di gestione dei progetti numero 1 . Si dà il caso che sia anche su misura per la gestione dei processi aziendali!

Che si tratti di automazione dei processi, di tracciamento dei progressi o di gestione delle risorse clickUp è in grado di gestire qualsiasi cosa gli venga proposta!

Come ClickUp aiuta nella gestione dei processi aziendali:

Automazione dei flussi di lavoro : con oltre 50 software precostituitiautomazione del flusso di lavoro è possibile automatizzare le attività ripetitive in un batter d'occhio o anche personalizzare e costruire i propri flussi di lavoro automatizzati pergestione del flusso di lavoro *Stati delle attività: creare stati delle attività pertinenti e personalizzati per qualsiasi tipo di progetto

: con oltre 50 software precostituitiautomazione del flusso di lavoro è possibile automatizzare le attività ripetitive in un batter d'occhio o anche personalizzare e costruire i propri flussi di lavoro automatizzati pergestione del flusso di lavoro *Stati delle attività: creare stati delle attività pertinenti e personalizzati per qualsiasi tipo di progetto Liste di controllo dei compiti : utilizzare elenchi dettagliati di cose da fare per suddividere i compiti in parti più piccole e gestibili

Documenti ClickUp : crea, condivide e archivia facilmente documenti relativi a progetti o all'azienda con i vostri amici virtuale o con il team interno

Dashboard e Report : utilizzate le Agile Dashboard di ClickUp per visualizzare e misurare l'avanzamento del progetto e le prestazioni del team con grafici quali Velocità , Bruciatura , Burndown e Diagrammi di flusso cumulativo *Assegnatari multipli: assegnare facilmente più di un membro del team o anche un team a un progetto o a un compito collaborativo

e : utilizzate le Agile Dashboard di ClickUp per visualizzare e misurare l'avanzamento del progetto e le prestazioni del team con grafici quali Velocità , Bruciatura , Burndown e Diagrammi di flusso cumulativo *Assegnatari multipli: assegnare facilmente più di un membro del team o anche un team a un progetto o a un compito collaborativo Potenti integrazioni : che si tratti di uno strumento di comunicazione, di videochiamata o di tracciamento del tempo, ClickUp offre l'integrazione con tonnellate di applicazioni da Slack e Zoom a Toggl e Google Drive

I professionisti di ClickUp

Interfaccia facile da usare

Offre una versione gratuita ricca di funzionalità

Facile gestione del flusso di lavoro con funzionalità di trascinamento e rilascio

Crea un processo automatizzato per una facile gestione delle attività

Può adattarsi a qualsiasi stile di progetto grazie alle viste multiple

Può assegnare rapidamente i compiti a qualsiasi membro del team

Pianificare processi complessi o disegnare diagrammi di processo con le Mappe Mentali

Può tenere traccia ditimeline del progetto con il diagramma di Gantt

Può evidenziare la priorità di un'attività come bassa, normale, alta e urgente

CreareDipendenze delle attività per assicurarsi che le attività vengano eseguite nell'ordine corretto

Supporta il Time Tracking nativo per sapere quanto tempo impiegano le attività del progetto e del flusso di lavoro per essere completate

Disponibile come potente desktop, browser e mobileapplicazioni ClickUp cons

Non è disponibile il white-labeling

Non è possibile esportare i cruscotti

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre una potente versione gratuita con tonnellate di funzioni utili. Tuttavia, per avere maggiori funzionalità, i piani a pagamento partono da soli 5 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 1300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 2000 recensioni)

2. Via del processo

Via Via del processo Process Street è una semplice soluzione BPM che aiuta le aziende a gestire i processi aziendali ricorrenti.

ma state sbagliando strada se la usate per gestire i vostri processi aziendali?

Diamo un'occhiata!

Caratteristiche principali di Process Street

Possibilità di creare e assegnare rapidamente flussi di lavoro a liste di controllo

Dashboard per il monitoraggio delle attività in tempo reale

Automazioni del flusso di lavoro che possono attivare azioni in applicazioni come Salesforce, Jira, Slack e altro ancora

Approvazioni per snellire un processo BPM autorizzato

Liste di controllo programmate e moduli di automazione dei processi

I professionisti di Process Street

Interfaccia utente semplice

Può creare facilmente liste di controllo strutturatedocumenti di processo* Può aggiungere file audio e video ai documenti

Traccia facilmente l'attività giornaliera con il feed delle attività

Process Street ha i seguenti svantaggi

Non è disponibile una versione offline

Non offre applicazioni desktop

Il piano tariffario di base non prevede il supporto prioritario

Prezzi di Process Street

Offre un piano gratuito per sempre per 1 membro. I piani a pagamento partono da 25 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Process Street

G2: 4.7/5 (110+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (480+ recensioni)

3. Flusso di baci

Via Kissflow Kissflow è una soluzione software BPM basata su cloud per aziende di tutte le dimensioni. Questo software di gestione dei flussi di lavoro supporta funzioni di automazione dei processi aziendali e di monitoraggio delle prestazioni.

potete quindi usarlo per "dire addio" ai vostri problemi di BPM?

Diamo un'occhiata.

Caratteristiche principali di Kissflow

Assegnazione e tracciamento dei ticket di servizio per una rapida risoluzione

Dashboard per ottenere informazioni chiave sui processi

Può automatizzare le assegnazioni, le notifiche e le escalation

Scalabile per gestire grandi volumi di dati e complessità

Single sign-on per qualsiasi altra piattaforma come G Suite e Office365

I vantaggi di Kissflow

Regola il flusso di lavoro per semplificarereingegnerizzazione dei processi aziendali senza codifica

Può assegnare gli utenti a qualsiasi fase del processo aziendale

Offre report personalizzabili

Può collegare i flussi di lavoro con strumenti di terze parti

I contro di Kissflow

Può essere difficile da gestire per un utente aziendale alle prime armi

Non è possibile assegnare compiti a più utenti senza creare gruppi

Piani tariffari costosi

Prezzi di Kissflow

I piani a pagamento per questa soluzione software BPM partono da 10 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Kissflow

G2: 4.3/5 (460+ recensioni)

Capterra: 3.8/5 (oltre 20 recensioni)

4. Appian

Via Appiano Appian è un piattaforma di sviluppo di applicazioni che consente agli sviluppatori di creare applicazioni incentrate sui processi. Pur non essendo un software di gestione dei processi tradizionale, può aiutare a ottimizzare i processi delle attività aziendali esistenti.

Caratteristiche principali di Appian

Funzionalità di trascinamento e rilascio per creare rapidamente i processi

Possibilità di visualizzare in tempo reale i dati relativi alle attività e ai processi

Integrazione dei dati da RDBMS, servizi cloud o sistemi legacy

Repository dei processi per memorizzare i flussi di lavoro precedentemente progettati

Piattaforma di automazione low-code per il miglioramento dei processi

I professionisti di Appian

Interfaccia facile e intuitiva

Possibilità di definire facilmente politiche e procedure aziendali critiche

Creare rapidamente moduli di attività e dashboard

Possibilità di accedere a flussi di lavoro e processi da qualsiasi luogo

Contro di Appian

Flessibilità limitata per quanto riguarda le personalizzazioni

Richiede conoscenze di base di codifica

Non è possibile assegnare i commenti a un membro specifico del team

Prezzi di Appian

Viene offerto un piano gratuito per un massimo di 15 utenti. I piani a pagamento partono da 75 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Appian

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (60+ recensioni)

5. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 è una piattaforma di comunicazione e collaborazione utilizzata dai team come strumento software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di gestione dei progetti.

Tuttavia, se siete alla ricerca di una soluzione software semplice da utilizzare "24 ore su 24, 7 giorni su 7", forse dovreste cercare altrove.

Caratteristiche principali di Bitrix24

Offre attività con modelli, liste di controllo e sottoattività

Messaggero istantaneo per comunicazioni interne rapide

RPA senza codice

Possibilità di archiviare e condividere facilmente i documenti in tre tipi di unità

Calendari per una gestione efficiente dei dipendenti e delle risorse

I vantaggi di Bitrix24

Interfaccia CRM comoda e intuitiva

Può aiutarvi a monitorare facilmente l'imbuto di vendita

Può essere utilizzato come HRMS (sistema di gestione delle risorse umane)

Offre applicazioni per Android e iOS

Bitrix24 contro

Difficile onboarding

Stati delle attività integrati limitati

Manca di funzionalità di gestione Agile come i grafici Agile

Prezzi di Bitrix24

Bitrix24 offre un piano gratuito per utenti illimitati. I piani a pagamento partono da 49 dollari al mese per tutti gli utenti.

Valutazioni dei clienti di Bitrix24

G2: 4.0/5 (340+ recensioni)

Capterra: 4.0/5 (420+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Bitrix24_

!

6. Smartsheet

Via SmartsheetSmartsheet è un foglio di calcolo basato di gestione dei processi aziendali che aiuta a pianificare, gestire e monitorare i progetti.

Se siete amanti dei fogli di calcolo, vi piacerà. Tuttavia, a meno che non viviate negli anni '90, questo strumento software BPM può sembrare obsoleto.

Caratteristiche principali di Smartsheet

Possibilità di creare e utilizzare moduli web per raccogliere dati

Visualizzazione Gantt per ottenere una timeline didipendenze del progetto e delle tappe fondamentali

Conversazioni su righe, schede e fogli per discutere facilmente i dettagli del progetto

Livelli di autorizzazione per determinare se le persone possono visualizzare, modificare o essere amministratori

Modelli di foglio per affrontare rapidamente problemi aziendali specifici

I professionisti di Smartsheet

Può creare flussi di lavoro semplici e automatizzati per un processo manuale e ripetitivo

Possibilità di caricare allegati nelle conversazioni e nei fogli

Integrazioni con app di terze parti come Salesforce e Jira

Offre applicazioni mobili per dispositivi Android e iOS

Contro di Smartsheet

I fogli di calcolo non sono un modo semplice di gestire i processi

Manca un flusso di attività dedicato

Manca una funzionalità integrata di tracciamento del tempo

Prezzi di Smartsheet

I piani a pagamento per questa piattaforma BPM partono da 7 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Smartsheet

G2: 4,2/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (oltre 1500 recensioni)

Vedi questi_

**Alternative al foglio di calcolo_

!

7. Nintex

Via Nintex Nintex è una piattaforma che aiuta a creare, automatizzare e ottimizzare i flussi di lavoro e i processi aziendali. Tuttavia, non è la soluzione BPM più accessibile per la maggior parte dei team.

Caratteristiche principali di Nintex

Può pianificare e mappare visivamente le operazioni o i processi aziendali

Automatizzare il lavoro ripetitivo con l'automazione robotica dei processi

Ottimizza i processi con l'intelligenza artificiale di terze parti, l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale

Offre flussi di lavoro per l'approvazione di processi e documenti

I professionisti di Nintex

Interfaccia facile da usare

Dashboard personalizzati emappatura dei processi* Designer drag and drop per una facile creazione del flusso di lavoro

Può essere facilmente integrato conapplicazioni aziendali come SharePoint Contro Nintex

Difficile costruire e gestire processi complessi

L'integrazione di app di terze parti può essere difficile

Piani tariffari costosi

Prezzi di Nintex

I piani a pagamento partono da 25.000 dollari/anno per utenti illimitati, flussi di lavoro illimitati e 2.000 generazioni di documenti.

Valutazioni dei clienti di Nintex

G2: 4,2/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

8. Modellatore Bizagi

Via Modellatore Bizagi Bizagi Modeler, parte della Bizagi BPM Suite, è un altro popolare software di gestione dei processi aziendali. Questo strumento di modellazione dei processi aiuta gli utenti a migliorare l'esperienza del cliente con l'ottimizzazione e il miglioramento dei processi aziendali.

Caratteristiche principali di Bizagi

Creazione di diagrammi dettagliati dei flussi di lavoro per una rapida visione d'insieme

Possibilità di collaborare facilmente su qualsiasi modello di processo aziendale

Notifiche in tempo reale e flusso di attività per aggiornamenti costanti

I processi possono essere pubblicati in formati come Word, PDF ed Excel

I vantaggi di Bizagi Modeler

Facile da usare

Può simulare i processi aziendali per testare le cose

Ha un potente motore di flusso di lavoro per l'efficienza operativa

Può lavorare offline

Contro Bizagi Modeler

Archiviazione cloud molto limitata per il piano base

Disponibile solo per dispositivi Windows

Nessuna funzionalità di diagramma di Gantt

Prezzi di Bizagi Modeler

Bizagi Modeler offre un piano gratuito con funzioni limitate. Contattate il team di vendita per un preventivo se il vostro team ha più di 100 utenti.

Valutazioni dei clienti di Bizagi Modeler

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

Come scegliere il miglior strumento di gestione dei processi aziendali?

Ottimizzare i processi aziendali è essenziale e trovare il giusto strumento di gestione dei processi aziendali è cruciale.

Un ottimo strumento software BPM vi aiuterà ad automatizzare i processi, a identificare le aree di miglioramento e a potenziare la collaborazione per accelerare i tempi.

Tutto ciò che dovete fare è scorrere l'elenco di strumenti che abbiamo menzionato qui per trovare quello che si adatta alla vostra strategia BPM.

Ma per risparmiare tempo (e denaro), perché non dare ClickUp gratuitamente? È chiaramente il miglior strumento BPM in circolazione, con funzioni di automazione, collaborazione tra team, integrazioni di app e tutto ciò di cui avete bisogno per migliorare l'efficienza della vostra azienda!