Gantt Chart vs. Kanban Bacheca: Come gestire il progetto

Man mano che i team di progetto diventano sempre più globalizzati e interfunzionali, i gestori del team rivalutano continuamente i processi. È un'attività delicata! Troppi cambiamenti in una volta sola possono interrompere la produttività del team e, d'altra parte, i miglioramenti lenti danneggiano inevitabilmente l'innovazione.

Vi siete imbattuti in strumenti sofisticati come i grafici di Gantt e le schede Kanban, ma non siete del tutto convinti che uno di questi sia la soluzione di processo giusta per le esigenze del vostro progetto e del vostro team.

Questa guida vi spiegherà le differenze tra diagrammi di Gantt e tavole Kanban, come utilizzarli per il project management e quali sono i punti da considerare al momento della scelta.

Grafico di Gantt e pannello Kanban: Un'analisi approfondita

È importante notare che questi due strumenti strumenti di project management non sono migliori di altri. il modo in cui uno strumento di project management viene introdotto, addestrato e adottato fa la differenza per l'esito positivo. L'approccio migliore per decidere tra un grafico di Gantt e un pannello Kanban per il vostro progetto è il seguente:

**Un caso d'uso quotidiano è quello di un gestore del project management che visualizza lo stato di avanzamento delle sue campagne in più team.

**Un caso d'uso quotidiano è rappresentato dai team di sviluppo software che visualizzano tutto il lavoro in corso (WIP) mentre le attività passano attraverso ogni fase per essere completate.

Ora diamo un'occhiata sotto il cofano di ciascuno di essi, continuando il nostro confronto tra grafico Gantt e tabellone Kanban!

Cos'è un grafico Gantt?

Un grafico a barre è un diagramma orizzontale che illustra le date di inizio e di scadenza del programma di un progetto. I grafici Gantt mostrano anche le date di inizio e di scadenza di un progetto attività cardine del progetto e la dipendenza delle attività l'una dall'altra. Queste funzionalità/funzione aiutano i team a pianificare progetti complessi e dettagliati in qualsiasi periodo.

I sei componenti principali di un tipico grafico Gantt sono:

Pianificare le attività seguire lo stato del progetto e gestire le scadenze con la vista Gantt di ClickUp

Attività cardine: illustrano date cruciali per il completamento puntuale e l'esito positivo di un progetto, identificate da un simbolo Frecce/Linee: indicano quali attività sono in blocco e in attesa di altre (chiamatedipendenze) Marcatore di linea: specifica la data corrente per vedere a colpo d'occhio quanto lavoro è rimasto da fare Barre orizzontali: rappresentano il periodo di tempo delle singole attività del progetto Barra laterale sinistra: elenca tutte le attività coinvolte nel progetto Scala dei tempi: mostra le categorie di date in giorni, settimane o mesi

5 motivi per scegliere un grafico di Gantt come strumento di project management

Fondamentalmente, un grafico Gantt imposta e supporta le attività del team, in modo che le singole attività abbiano tempo e risorse dedicate per completarsi. Ecco cinque motivi per scegliere un grafico Gantt rispetto a una lavagna Kanban:

1. Le attività e le sottoattività hanno scadenze specifiche per consegnare l'intero progetto in tempo

Come la metodologia waterfall, i grafici Gantt delineano chiaramente l'ordine di pianificazione delle attività, in modo che i membri del team sappiano se un'attività è in attesa che un'altra inizi o finisca prima di poter iniziare. Ad esempio, l'attività di un designer per la creazione delle risorse creative della campagna non può iniziare se non ha la bozza dei contenuti da parte di un copywriter. Il project manager deve essere consapevole di questa tempistica, perché l'intero programma del progetto è a rischio se il lavoro viene presentato in ritardo.

Il percorso critico controlla tutte le attività sul grafico Gantt per determinare lo stato di salute della pianificazione complessiva

3. Si vuole suddividere un progetto complesso in parti gestibili

A Il grafico Gantt è la panoramica visiva perfetta per vedere il quadro generale e allo stesso tempo dare un'idea delle parti di un'attività. Risponde a domande chiave come:

Da fare in quale fase il reparto XYZ entra nel progetto?

Quali sono i requisiti per ogni progetto/attività?

Quali progetti o attività sono attività cardine?

XYZ è un progetto, un'attività o un'attività secondaria?

Se è necessario modificare le date di inizio e di scadenza di un progetto, è semplice da fare su un grafico Gantt moderno! Trascinate e rilasciate un'attività o l'intera pianificazione per riflettere le nuove date di inizio e scadenza.

Rimpiazzare le date di inizio e di scadenza dei grafici Gantt in ClickUp con un'azione di trascinamento

Un moderno grafico Gantt è a portata di clic! Pianificate il tempo, gestite le risorse, visualizzate le dipendenze e molto altro ancora con il diagramma di Gantt di ClickUp

I grafici di Gantt aiutano a gestire più pianificazioni da un'unica visualizzazione

I grafici Gantt forniscono una vista a volo d'uccello dell'intero progetto

I grafici Gantt evidenziano le dipendenze e il percorso critico

Grafico di Gantt contro

Le barre orizzontali di un grafico a barre possono essere fuorvianti per determinare le risorse o la quantità di lavoro necessario per completare il progetto

La collaborazione con i team per la creazione di un grafico di Gantt può essere difficile per gli utenti alle prime armi

Con il passare del tempo, i grafici Gantt possono diventare difficili da mantenere

Cos'è una scheda Kanban?

A Bacheca Kanban è uno strumento di visualizzazione del flusso di lavoro ideale per progetti che non richiedono strategie di prioritizzazione o di dipendenza. Le tavole Kanban aiutano invece a limitare i lavori in corso (WIP) per ogni stato del flusso di lavoro. Una scheda (che rappresenta l'attività) si muove attraverso ogni colonna (che rappresenta lo stato del flusso di lavoro) da sinistra a destra fino a raggiungere lo stato terminato. Le bacheche Kanban sono costruite per la continuous delivery quindi le date di inizio e di scadenza non sono così rigide rispetto ai grafici Gantt.

Una bacheca Kanban mostra una pipeline visiva per tenere sotto controllo le attività

I tre componenti principali di un pannello Kanban sono:

Schede: le attività necessarie per completare un progetto sono separate in schede individuali che iniziano nella prima colonna e si muovono attraverso il flusso di lavoro fino a raggiungere la colonna Da fare. Ogni scheda contiene le informazioni necessarie per l'attività, come la descrizione, gli assegnatari e la scadenza Colonne: nel suo modulo più semplice, una Bacheca Kanban è composta da tre colonne. I nomi tradizionali delle colonne sono Da fare, Da fare e Terminato. Per un flusso di lavoro dettagliato si possono aggiungere altre colonne Kanban, definite come fasi, team specifici o singoli membri del team **Limiti di lavoro in corso (WIP): il limite di lavoro in corso (WIP) è il numero di schede di attività che una colonna della lavagna Kanban può avere in un dato momento. Non esiste un numero "perfetto" per impostare i limiti di WIP. I numeri dipendono dalle capacità e dalle competenze del team

5 motivi per scegliere una lavagna Kanban come strumento di project management

Le lavagne Kanban sono perfette per i team di progetto che hanno bisogno di standardizzare i processi per mantenere l'efficienza mentre le attività passano attraverso ogni fase. Ecco cinque motivi per scegliere un pannello Kanban rispetto a un grafico Gantt:

1. Volete un sistema di gestione affidabile per misurare i punti di impegno e di consegna di tutti i lavori

Un'attività inizia quando viene ricevuta la richiesta o quando il team inizia il lavoro? La persona che richiede potrebbe dire che è la prima, ma in un sistema Kanban è preferibile la seconda.

Il punto di impegno è l'atto di inserire una scheda Kanban nel flusso di lavoro per iniziare il lavoro. Ciò significa che tutte le conoscenze sono state raccolte, l'assegnatario è ben preparato a dare il via all'attività e l'orologio parte. Quando un'attività è completata, ha raggiunto il punto di consegna.

Dove vengono conservate le attività quando non sono pronte per il commit? Vengono conservati in una colonna speciale all'inizio del tabellone Kanban, chiamata backlog. Il backlog è uno spazio in cui i project manager possono inserire i lavori in base a priorità, chiarezza e fattibilità. Questo aiuta il team a pianificare, allocare e monitorare ciò che sta accadendo in un determinato momento. (Per saperne di più, vedere il n. 3)

2. Si vogliono identificare i colli di bottiglia e le perdite di tempo all'interno delle fasi di un flusso di lavoro Approcci agili o predittivi ai progetti funzionano meglio con un sistema Kanban perché migliorano la coerenza delle consegne. Ad esempio, un project manager vede facilmente dove ci sono troppe attività che si accumulano in una colonna o dove le attività passano un po' troppo tempo. Quando viene individuato il collo di bottiglia, il project manager interviene per rimuoverlo e forse scopre anche un potenziale miglioramento del processo:

Jamie può fare solo tre revisioni di attività in un giorno. Possiamo coinvolgere un altro membro del team per supportare ulteriori revisioni?

Questa fase del flusso di lavoro potrebbe essere automatizzata per risparmiare tempo e risorse umane?

Abbiamo sottovalutato il tempo necessario per raccogliere informazioni su un'attività. Creiamo un buffer prima di questa fase per dare respiro al team. Che ne dite di un nuovo filestato personalizzato?

Creare stati personalizzati per organizzare la visualizzazione di una Bacheca in ClickUp

3. Si vuole controllare la quantità di lavoro in corso in un determinato momento

Capita a tutti di dire di sì a ogni richiesta in arrivo senza averne compreso appieno il significato del lavoro da svolgere . Se avete bisogno di un modo educato per dire "no", è qui che le bacheche Kanban entrano in gioco!

I limiti per i lavori in corso (WIP) facilitano la gestione delle attività la gestione delle risorse -il processo di pianificazione, allocazione e monitoraggio delle risorse nel modo più efficiente possibile. In una lavagna Kanban intutitiva, i limiti WIP impostano il numero massimo di attività consentite in una colonna e avvisano quando si supera il limite.

I limiti dei lavori in corso (WIP) in ClickUp indicano visivamente quando c'è troppo lavoro in una colonna

Le intuitive lavagne Kanban di ClickUp sono pronte per essere utilizzate subito! Provate la potente funzionalità di trascinamento e rilascio nella finestra di dialogo di ClickUp

Le bacheche Kanban accorciano il la durata ciclo all'interno del flusso di lavoro del progetto

Le bacheche Kanban aumentano le possibilità di ottenere risultati più rapidi

I pannelli Kanban limitano i lavori in corso in un determinato momento

I contro delle bacheche Kanban

Non vengono stabilite/associate tempistiche a ogni fase

Rischio di scarsa prioritizzazione

Non è adatto all'iterazione

Con le nuove conoscenze sui grafici Gantt e sulle tavole Kanban, ora è il momento di decidere quale software per il project management renderà il processo di lavoro privo di stress! Altre piattaforme vi farebbero scegliere tra grafici Gantt o tavole Kanban, ma noi di ClickUp diciamo: "Avere tutto!"

Utilizzo della vista Gantt e della vista Bacheca in ClickUp per il project management ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one dove i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando attività, documenti, chat, obiettivi, lavagne online e altro ancora. Facilmente personalizzabile con pochi clic, ClickUp consente ai team di ogni tipo e dimensione di svolgere il lavoro in modo più efficace, aumentando la produttività a nuovi livelli! le visualizzazioni sono il segreto di ClickUp

Visualizzazioni sono come le lenti degli occhiali. Ogni visualizzazione offre una prospettiva unica e può essere regolata in base alle preferenze individuali e del team. Grazie alle diverse modalità di raggruppamento, ordinamento e filtraggio, è possibile completare la visualizzazione delle attività.

$$$a Come aggiungere una vista Gantt in ClickUp

Date un'occhiata al nostro tutorial sulle viste Gantt per trovare suggerimenti e trucchi per iniziare a utilizzare le viste Gantt! ⬇️ Iniziare

Come aggiungere una vista Bacheca in ClickUp

Scoprite come utilizzare la visualizzazione Bacheca a vostro vantaggio e ottenete consigli professionali che vi aiuteranno a muovervi più velocemente durante la vostra giornata! ⬇️ Iniziare

ClickUp vi offre la flessibilità di visualizzare il vostro lavoro, nel modo che preferite

ClickUp offre oltre una dozzina di modi per organizzare e visualizzare le attività e altri lavori. Per quanto riguarda il grafico Gantt e il pannello Kanban, entrambi sono ottimi strumenti nel loro ambiente, ma in ClickUp sono ancora più potenti. ⚡️

Le opportunità di migliorare il modo in cui gestite i vostri progetti vi aspettano in ClickUp. Siete pronti a cambiare la direzione della vostra produttività? Iscrivetevi gratis oggi stesso !

